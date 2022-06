Suara, una de les cooperatives més grans i conegudes de l’ “Economia social” està demostrant que en l’à mbit laboral no compleix amb aquests principis de “Com a empresa ètica, amb valors i socialment responsable, ens esforcem per a garantir el benestar de totes les persones amb les quals ens relacionem” i justament no cuida a la seva plantilla.

La secció sindical de CGT en la cooperativa l’ha denunciat per vulnerar drets laborals, l’última denúncia amb resolució favorable d’Inspecció de Treball de data 16 de maig resol que l’hora de l’entrepà no el pot fixar l’empresa al principi o al final de la jornada sinó durant el transcurs d’aquesta perquè es produeixi una pausa de descans. La resposta de *Suara és un correu massiu a la plantilla amb grà fiques a colors “informant” que el gaudi d’aquest dret diari comportarà l’allargament de la jornada 20’.

La realitat és que aquesta cooperativa social no fa més que vulnerar drets laborals com a canvis de jornada gairebé sense previ avís, vulnerant el dret a la desconnexió digital i obligant a l’ús del telèfon particular per a informar sobre qüestions laborals.

Un altre frau són els contractes laborals que marquen una jornada de treball mentre que la realitat és que les hores “en negre” igualen a aquestes. Això és un clar frau a la Seguretat social. Les jornades sense torns definits, amb un sistema de borsa d’hores només controlat per l’empresa que fa a les treballadores haver de recuperar les hores a conveniència aquesta (se’ls diu QUE DEUEN HORES quan no se’ls omple la jornada de treball).

Tampoc hi ha una adaptació de llocs laborals a les restriccions mèdiques de les persones. No es reconeixen com a accidents laborals els que es produeixen “in itinere” ni les malalties professionals.

Tot això ha representat nombroses denúncies davant Inspecció de Treball les resolucions del qual l’empresa continua incomplint i continua abusant de la seva plantilla.

L’Ajuntament progressista de Barcelona és perfectament sabedor d’aquesta situació i incompleix els seus missatges de lluita contra la “feminització de la pobresa” i de posar “la vida en el centre”. El món laboral és un món a part on per a fer respectar els drets laborals cal lluitar fins i tot enfront de la progressia de partits polítics i “nova economia social i solidà ria”.

La plantilla del SAD a Barcelona està formada per unes 4.000 persones repartides en 4 zones i cadascuna d’elles adjudicada a una empresa diferent (Suara, Clece i Domus VI).

Aquest dissabte la plantilla es concentrarà de nou en la Plaça Sant Jaume per a reclamar a l’Ajuntament de Barcelona:

• Conveni propi del SAD per a la ciutat de Barcelona amb millores salarials i socials (entre elles menor rà tio assistencial).

• Erradicació de la bossa d’hores.

• No al projecte SUPERILLES.

• Conciliació familiar real.

• No a l’assetjament per baixes i reconeixement de malalties derivades de l’activitat…

Concentració dissabte 11 de juny a les 11 h

Plaça Sant Jaume Barcelona

