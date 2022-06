Concentraci贸 dissabte 11 de juny a les 11 h

Pla莽a Sant Jaume Barcelona

Suara, una de les cooperatives m茅s grans i conegudes de l鈥 鈥淓conomia social鈥 est脿 demostrant que en l鈥櫭爉bit laboral no compleix amb aquests principis de 鈥淐om a empresa 猫tica, amb valors i socialment responsable, ens esforcem per a garantir el benestar de totes les persones amb les quals ens relacionem鈥 i justament no cuida a la seva plantilla.

La secci贸 sindical de CGT en la cooperativa l鈥檋a denunciat per vulnerar drets laborals, l鈥櫭簂tima den煤ncia amb resoluci贸 favorable d鈥橧nspecci贸 de Treball de data 16 de maig resol que l鈥檋ora de l鈥檈ntrep脿 no el pot fixar l鈥檈mpresa al principi o al final de la jornada sin贸 durant el transcurs d鈥檃questa perqu猫 es produeixi una pausa de descans. La resposta de *Suara 茅s un correu massiu a la plantilla amb gr脿fiques a colors 鈥渋nformant鈥 que el gaudi d鈥檃quest dret diari comportar脿 l鈥檃llargament de la jornada 20鈥.

La realitat 茅s que aquesta cooperativa social no fa m茅s que vulnerar drets laborals com a canvis de jornada gaireb茅 sense previ av铆s, vulnerant el dret a la desconnexi贸 digital i obligant a l鈥櫭簊 del tel猫fon particular per a informar sobre q眉estions laborals.

Un altre frau s贸n els contractes laborals que marquen una jornada de treball mentre que la realitat 茅s que les hores 鈥渆n negre鈥 igualen a aquestes. Aix貌 茅s un clar frau a la Seguretat social. Les jornades sense torns definits, amb un sistema de borsa d鈥檋ores nom茅s controlat per l鈥檈mpresa que fa a les treballadores haver de recuperar les hores a conveni猫ncia aquesta (se鈥檒s diu QUE DEUEN HORES quan no se鈥檒s omple la jornada de treball).

Tampoc hi ha una adaptaci贸 de llocs laborals a les restriccions m猫diques de les persones. No es reconeixen com a accidents laborals els que es produeixen 鈥渋n itinere鈥 ni les malalties professionals.

Tot aix貌 ha representat nombroses den煤ncies davant Inspecci贸 de Treball les resolucions del qual l鈥檈mpresa continua incomplint i continua abusant de la seva plantilla.

L鈥橝juntament progressista de Barcelona 茅s perfectament sabedor d鈥檃questa situaci贸 i incompleix els seus missatges de lluita contra la 鈥渇eminitzaci贸 de la pobresa鈥 i de posar 鈥渓a vida en el centre鈥. El m贸n laboral 茅s un m贸n a part on per a fer respectar els drets laborals cal lluitar fins i tot enfront de la progressia de partits pol铆tics i 鈥渘ova economia social i solid脿ria鈥.

La plantilla del SAD a Barcelona est脿 formada per unes 4.000 persones repartides en 4 zones i cadascuna d鈥檈lles adjudicada a una empresa diferent (Suara, Clece i Domus VI).

Aquest dissabte la plantilla es concentrar脿 de nou en la Pla莽a Sant Jaume per a reclamar a l鈥橝juntament de Barcelona:

鈥 Conveni propi del SAD per a la ciutat de Barcelona amb millores salarials i socials (entre elles menor r脿tio assistencial).

鈥 Erradicaci贸 de la bossa d鈥檋ores.

鈥 No al projecte SUPERILLES.

鈥 Conciliaci贸 familiar real.

鈥 No a l鈥檃ssetjament per baixes i reconeixement de malalties derivades de l鈥檃ctivitat鈥

S鈥橦A ACABAT LA PACI脠NCIA!

EL SAD CONTIN脷A EN LLUITA!