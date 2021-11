–

La Coordinadora de Artes Esc茅nicas de CNT tuvo noticia de que una productora de Bollywood estaba rodando una pel铆cula en Espa帽a sin dar de alta a los figurantes con los que estaba trabajando. Ante la gravedad de estos hechos y la cantidad de personas a las que afecta, decidieron personase en el rodaje y denunciar a la Inspecci贸n de Trabajo lo que estaba ocurriendo, cuya unidad de guardia intervino justo al final de una jornada de grabaci贸n.

Espa帽a se est谩 convirtiendo cada vez m谩s en un lugar muy atractivo para las producciones cinematogr谩ficas extranjeras. Las apuestas que desde las administraciones se hacen para reducir la fiscalidad a las productoras, la versatilidad de nuestros paisajes, pueblos y ciudades y la profesionalidad de las personas que trabajan en el sector hacen que sea el lugar id贸neo para multitud de producciones. Sin embargo, esta bonanza va acompa帽ada de abusos e incumplimiento de los convenios y las leyes laborales del pa铆s.

A finales de septiembre comienzan a aparecer ofertas de trabajo para una pel铆cula de Bollywood en los grupos de redes sociales por los que habitualmente se solicita figuraci贸n. En la Coordinadora estuvimos pendientes de las ofertas que se publicaban, no viendo nada extra帽o en un principio. Fue m谩s tarde cuando varios figurantes de Barcelona nos alertan de lo que sospech谩bamos, no estaban haciendo contrato ni dando de alta en la Seguridad Social. Adem谩s se estaban produciendo jornadas de rodaje de hasta 12 horas por una cantidad, pagada en negro, inferior a lo establecido en el convenio colectivo estatal.

Tras ponernos en contacto con la Inspecci贸n de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, tratamos de seguirles la pista para poder enviar a los inspectores a la localizaci贸n del rodaje, pero los tiempos de la administraci贸n son m谩s lentos que los del sector, que se caracteriza precisamente por la inmediatez de las convocatorias, la corta duraci贸n de los trabajos y la elevada movilidad de los rodajes cambiando de una localizaci贸n a otra. A pesar de los contactos con la Inspecci贸n e incluso con la Guardia Urbana de L鈥橦ospitalet de Llobregat, no conseguimos pillarles in fraganti. Pero la informaci贸n no dejaba de fluir.

Tras hacer un llamamiento a toda la figuraci贸n a colaborar con el sindicato nos llega la informaci贸n de que el rodaje se traslada a Valencia, de modo que avisamos a la figuraci贸n valenciana de lo que est谩 ocurriendo y les pedimos que nos informen de todo o que vayan averiguando. De este modo, los propios compa帽eros y compa帽eras figurantes nos fueron indicando los horarios y localizaciones de los distintos d铆as de rodaje.

Nuevamente la inmediatez de la informaci贸n no permite a la Inspecci贸n de Trabajo poder organizar una actuaci贸n, pero nos dicen que pongamos la denuncia. Tras hacerlo, tomamos la iniciativa y nos presentamos en el rodaje solicitando que acuda la polic铆a para que levantase acta para adjuntar a la denuncia.

Cuando llegaron, gran parte de la figuraci贸n ya hab铆a sido liberada y se hab铆a marchado, solo quedaban un grupo de bailarinas que, oh sorpresa, estaban trabajando tambi茅n sin dar de alta y por condiciones muy inferiores a las establecidas en el convenio de actores/actrices para el cuerpo de baile. Ante la cantidad de personas involucradas y las declaraciones del empresario a las preguntas que les hizo la polic铆a bajo nuestro asesoramiento, decidieron solicitar la asistencia de la unidad de guardia de la Inspecci贸n de Trabajo, que finalmente acudi贸 y se hizo eco de la denuncia presentada por la CNT.

Al d铆a siguiente las ofertas para trabajar en esa producci贸n inclu铆an el alta en la Seguridad Social. Estaremos pendientes de ver la resoluci贸n de la Inspecci贸n de Trabajo y estaremos junto a las trabajadoras que necesiten plantear reclamaciones por este trabajo, como por ejemplo las bailarinas cuyo trabajo se realiz贸 en condiciones econ贸micas muy inferiores a las debidas.

Esta acci贸n sindical ha sido de gran impacto dado que afecta a muchos trabajadores, puesto que el rodaje tiene lugar durante m谩s de un mes y en muchos casos los figurantes solo participan en 茅l un d铆a, lo cual supone una gran rotaci贸n de personal. Hay que tener en cuenta que, adem谩s, no solo hab铆an rodado antes en Barcelona, sino que al poco tiempo de esta intervenci贸n se ha tenido noticia de que una primera parte de la producci贸n se hab铆a realizado en Mallorca, todo lo cual se espera que se tenga en cuenta en las actuaciones por parte de la Inspecci贸n.

Esta operaci贸n ha podido ser llevada a cabo gracias a la colaboraci贸n inmediata y espont谩nea de los afectados, en un acto de solidaridad entre los trabajadores que demuestra una vez m谩s el poder de los obreros cuando act煤an de manera organizada ante los abusos de las empresas. Aunque casos como estos ya no son habituales, en este 谩mbito sigue habiendo continuas irregularidades, en aumento con la excusa de la Covid-19, sobre todo por parte de empresas intermediarias, surgidas de la temporalidad de los contratos, en perjuicio de los trabajadores y de las propias productoras.

Por todo ello la figuraci贸n lleva reivindicando desde antes de la pandemia que se firme un nuevo convenio donde se regulen algunas situaciones que no est谩n recogidas en el actual, que debi贸 haberse renovado hace ya m谩s de 3 a帽os.