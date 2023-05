–

La querella interposada per la Coordinadora i la Confederaci贸 General del Treball (CGT) part del fet d鈥檋aver-los sigut negat a les persones sol路licitants d鈥檜na resid猫ncia el dret a con猫ixer el seu lloc en les llistes d鈥檈spera, i un presumpte frau en l鈥檃djudicaci贸 de places.

El passat 8 de febrer la Coordinadora de les Plataformes en defensa de la llei de Depend猫ncia del Pa铆s Valenci脿 i el sindicat CGT van dirigir un escrit a la vicepresidenta del Consell i consellera d鈥橧gualtat i Pol铆tiques Inclusives, Aitana Mas, en el qual sol路licitaven que les llistes d鈥檈spera per a accedir a resid猫ncies, centres de dia, ocupacionals i d鈥檃tenci贸 preco莽; siguen p煤bliques.

L鈥檈xig猫ncia de totes dues organitzacions es basa en la recent sent猫ncia del Tribunal Superior de Just铆cia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconeix la vulneraci贸 de les llistes d鈥檈spera, i condemna a la Conselleria d鈥橧gualtat a indemnitzar a un afectat per 鈥渋ncomplir鈥 la llista d鈥檈spera en un centre de dia.

En l鈥檈scrit de febrer dirigit a Aitana Mas se sol路licitava que, en execuci贸 d鈥檃questa sent猫ncia, la consellera ordenara la publicaci贸 de les llistes d鈥檈spera com a garantia de transpar猫ncia en l鈥檃djudicaci贸 de places, i se li advertia de la possibilitat de denunciar davant la Fiscalia, despr茅s de la confirmaci贸 per part del mateix TSJCV d鈥檜n cas de frau en el qual s鈥檋avia alterat l鈥檕rdre de la sol路licitud d鈥檜n afectat.

La consellera no ha respost a l鈥檈scrit tancant la possibilitat de mantindre una reuni贸 per a posar de manifest la problem脿tica que viuen els afectats i les seues fam铆lies davant la incertesa de descon猫ixer l鈥檈stat de tramitaci贸 de les seues sol路licituds, el reconeixement del seu dret a una pla莽a p煤blica i l鈥檕rdre en la llista d鈥檈spera.

CGT denuncia igualment la falta de recursos p煤blics, tant materials com personals, que posa en perill l鈥檃tenci贸 social de persones amb necessitats espec铆fiques que no estan sent ateses, i repercuteix en la precarietat de les condicions laborals del personal que presta serveis en aquests centres i en la qualitat del servei. Per aix貌 reclamen la immediata avaluaci贸 dels recursos necessaris i la dotaci贸 pressupost脿ria adequada per a fer front a les necessitats d鈥檃quests col路lectius.

La situaci贸 d鈥檃band贸 dels afectats ha motivat que es convoque una concentraci贸 de protesta que tindr脿 lloc el dissabte 13 de maig, organitzada per l鈥橝MPA del Centre d鈥橢ducaci贸 Especial Professor Sebasti谩n Burgos i la Plataforma Defensa TEA (Trastorn d鈥橢spectre Autista) als Jardins de Vivers de Val猫ncia, en la qual es recolliran signatures de suport a la presentaci贸 de la den煤ncia penal contra el presumpte frau en l鈥檃djudicaci贸 dels recursos p煤blics i la falta de transpar猫ncia en la gesti贸 de les sol路licituds.