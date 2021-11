Cada empresa est谩 pensando en como hacer m谩s eficiente su papel en el mercado y obtener mayores ganancias, y esto exige m谩s consumo de capital

Con Joe Biden y Boris Johnson a la cabeza, los representantes de los grandes poderes monop贸licos del mundo dicen estar encabezando una lucha global contra el calentamiento global y la crisis de deterioro de los ecosistemas, erigi茅ndose adem谩s en los jueces de qui茅n contribuye y qui茅n no a este prop贸sito. De entrada cualquiera con un m铆nimo conocimiento de la Historia y de las relaciones econ贸micas y pol铆ticas dominantes en el planeta, no puede m谩s que tener en principio desconfianza de sus dichos por su clara contradicci贸n con sus acciones.

Por ello presento aqu铆 algunas notas y preguntas abiertas a lo expresado en la cumbre.

鈥 驴C贸mo puede revertirse la tendencia actual s贸lo poniendo restricciones a la producci贸n ulterior sin afectarla propiedad privada capitalista sobre los medios de producci贸n y la riqueza planetaria?

Aun suponiendo que fuera cierto que las econom铆as m谩s fuertes traten de propiciar un cambio hacia el uso de energ铆as m谩s 鈥渓impias鈥 y a煤n cuando supuestamente se protejan algunas areas del planeta de la explotaci贸n de recursos naturales, 驴qu茅 va a pasar con la necesidad de consumo de capital que exigen todas y cada una de las corporaciones capitalistas?

La mayor parte del consumo en la econom铆a capitalista ni siquiera est谩 relacionada con el consumo de mercanc铆as de uso com煤n sino con el consumo de capital, es decir con el consumo de medios de producci贸n necesarios para mantener su propio capital y reproducirlo en la m谩xima escala posible para poder obtener ganancias. Si se reduce el consumo de capital se reducen las ganancias, y nadie en las grandes empresas mundiales parece estar pensando en ello, sino todo lo contrario. Hoy mismo, cada empresa est谩 pensando en como hacer m谩s eficiente su papel en el mercado y obtener mayores ganancias, y esto exige m谩s consumo de capital. Esto implica, cuando menos, conservar la misma capacidad energ茅tica, la misma capacidad de producci贸n, de almacenamiento y de venta, pero sabemos que el capitalismo no se reduce a la conservaci贸n de la producci贸n sino a su reproducci贸n en escala ampliada.

Esto implica desde hect谩reas de producci贸n agro-idustrial, plantas de generaci贸n energ茅tica, medios de transporte para la distribuci贸n de las mercanc铆as, espacios en las grandes ciudades para el almacenamiento, distribuci贸n, promoci贸n y consumo de todas las mercanc铆as. 驴Acaso alguna empresa petrolera est谩 pensando en dejar de producir petr贸leo y sus derivados? Y si esa fuera la intenci贸n, 驴por qu茅 gobiernos como el de EEUU sabotean todo intento de los pa铆ses exportadores de petr贸leo crudo para pausar la producci贸n petrolera y administrar las reservas petroleras? 驴Acaso alguna empresa productora de aviones, tractocamiones o buques est谩 pensando en reducir la producci贸n de los mismos? 驴Acaso alguna empresa dedicada al comercio est谩 pensando en reducir la adquisici贸n de terrenos y edificios en las grandes ciudades para potenciar su capacidad comercial? 驴Cuanta gasolina, cuanta energ铆a el茅ctrica, cu谩nta infraestructura privada y estatal se requiere para mantener sus n煤meros negros y evitar caer en n煤meros rojos?

Es claro que algunos de los procesos de explotaci贸n de los recursos naturales, deforestaci贸n de bosques, contaminaci贸n de r铆os y cambio de uso de suelo no lo hacen directamente los pa铆ses imperialistas ni las grandes empresas. Pero, 驴es sensato que sean estos pa铆ses quienes impongan las restricciones a su explotaci贸n cuando en 煤ltima instancia la mayor铆a de estos procesos tienen como 煤ltimo destinatario el consumo de sus grandes empresas y el enriquecimiento de sus pa铆ses?

Aun cuando se habla de transici贸n energ茅tica, lo que buscan asegurar las grandes empresas y pa铆ses imperialistas es que puedan mantener las mismas ganancias pero con otro tipo de energ铆a y otro tipo de materias primas. 驴Pero es esto matem谩ticamente posible? Me parece que claramente la respuesta es No. 驴Cuantos parques de energ铆a e贸lica, cu谩nto litio, cuantas plantas de generaci贸n de energ铆as alternativas habr铆a que construir, cu谩nto material se requiere para construirlas, cu谩ntos insumos para mantenerlas activas? La respuesta es incalculablemente exorbitante; pero no es solamente eso, sino 驴qu茅 es lo que piensan hacer con esa energ铆a limpia? Seguramente seguir alimentando a una econom铆a sucia en todos los sentidos, una econom铆a cuyo beneficio s贸lo ver谩n los mismos due帽os y cuyos costos seguir谩 pagando la mayor铆a del planeta.

Los pa铆ses del capitalismo central imperialista en lugar de buscar poner restricciones al desarrollo de los pa铆ses dependientes o cuyo rumbo econ贸mico no les favorece, habr铆an de pensar en c贸mo devolver la riqueza extra铆da durante siglos a las zonas m谩s empobrecidas del mundo, es decir, favorecer el desarrollo social y humano en los pa铆ses pobres sin emplear recursos nuevos, sino repartiendo los frutos de la producci贸n logrados hasta ahora y de los cuales conservan la mayor铆a.

Pero 驴alguien ah铆 est谩 de verdad dispuesto a ello? El mundo capitalista siempre considera que un mundo sin capitalismo es un mundo que no vale la pena y que m谩s vale la destrucci贸n de todo antes que renunciar a la propiedad privada y a la id铆lica posibilidad de la acumulaci贸n de riqueza y disfrute de los lujos. Para ellos toda soluci贸n debe pasar por encontrar en la tecnolog铆a una forma de evitar ceder cualquier 谩pice de la riqueza que poseen hasta ahora, y condicionan cualquier contribuci贸n a favorecer el equilibrio ecol贸gico o la equidad social a las ganancias que ellos mismos obtengan en el futuro. Ellos afirman que necesitan a煤n m谩s ganancias para poder compartirlas de alg煤n modo con el resto del mundo, sin reconocer que es la obtenci贸n de esas ganancias lo que ha puesto al mundo en jaque.

De verdad Boris Johnson, Joe Biden, o cualquiera de sus aliados y lacayos le est谩 proponiendo a los principales grupos de capital monop贸lico de sus pa铆ses que reduzcan el crecimiento de su econom铆a trasladando la riqueza producida a otras partes del mundo y as铆 evitar que ellos busquen subsistir a costa de la explotaci贸n de recursos naturales, o m谩s bien les est谩 proponiendo formas de aumentar su control sobre el resto de la econom铆a mundial para poder lograr mayores tasas de crecimiento econ贸mico.

鈥 Los pa铆ses que lideran la econom铆a imperialista mundial como EEUU 驴En verdad est谩n dispuestos a dejar de promoverse como un tipo de econom铆a exitosa en donde el consumo excesivo, el lujo y la acumulaci贸n son la tierra prometida para los hombres ambiciosos que buscan el 茅xito y la riqueza?

Todo lo contrario, lo cual puede verse en la forma en como el Estado norteamericano sigue intentando cada vez que puede derrocar a la revoluci贸n cubana promoviendo de manera tramposa desde Miami, la idea de que la econom铆a cubana priva a sus ciudadanos del leg铆timo disfrute de los lujos que s铆 son posibles en ciudades como Miami, por supuesto sin explicar el costo real de los mismos ni las pocas probabilidades de acceder a ellos. Si sus intenciones fueran ciertas, en lugar de tratar de derrocar el socialismo en Cuba, habr铆an de reconocer que es el pa铆s que con menor huella ecol贸gica ha logrado m谩s resultados en materia de desarrollo humano y social, y que en todo caso, si se detectan carencias b谩sicas en la mayor de las Antillas, 茅stas podr铆an subsanarse con medidas como el levantamiento del bloqueo econ贸mico y comenzando a pagar la deuda hist贸rica que se tiene para con ese pa铆s, para que pueda completar un modelo de desarrollo humano justo que permita el bienestar sin el desgaste excesivo del medio ambiente y sin succionar riqueza de los pa铆ses pobres, tal como lo hace el estado norteamericano. Pero en lugar de ello EEUU se proyecta como el pa铆s en donde puede comprarse una mansi贸n con alberca, cientos de luminarias y aparatos electr贸nicos, donde puede manejarse un auto deportivo y puede derrocharse el dinero en espect谩culos y diversiones sumamente costosas y sin ning煤n valor para el desarrollo humano.

鈥 Relacionado con el aspecto anterior 驴Las grandes econom铆as imperialistas est谩n pensando en limitar los derechos de la propiedad y el consumo a gran escala o seguir谩n se帽alando que hacerlo es sumamente peligroso porque conduce al comunismo?

Cuando los presidentes de los pa铆ses imperialistas y los voceros de las grandes empresas monop贸licas hacen llamados generalizados a cambiar nuestra relaci贸n con el planeta y cuidarlo, solo se refieren a cuidarlo para ellos, pretenden que los causantes de la crisis ecol贸gica son los seres humanos en general, sobre todo los m谩s pobres y sobre todo los de los pa铆ses m谩s pobres, y se niegan rotundamente a aceptar que son los Estados imperialistas y sus empresas las principales responsables de la crisis clim谩tica, pero sobre todo, se niegan a renunciar a la riqueza ya obtenida, la cual es utilizada para succionar m谩s riqueza, y en lugar de ello reclaman del mundo la confianza para ser ellos mismos quienes puedan administrar lo que queda del mundo natural, es decir, lejos de renunciar a su propiedad, riqueza y poder, reclaman m谩s propiedad, riqueza y poder para decidir ellos c贸mo habr谩 de usarse cada cent铆metro de este mundo, y si alguien se reh煤sa a participar de su farsa, entonces se le acusa de no querer contribuir a las granes soluciones que requiere nuestro mundo.

鈥 Agrego por 煤ltimo una nota con respecto a las corrientes cr铆ticas m谩s favorecidas en los medios sobre el tema.

Algunas de estas expresiones se limitan a hacer llamados generalizados a toda la humanidad para salvar el mundo sin hacer distinci贸n entre el pobre y el rico, entre el haitiano y el holand茅s, entre el nigeriano y el suizo, entre quienes viven con lo m铆nimo y quienes acaparan lo m谩ximo. Otras por su parte parecen reconocer que hay un mundo desigual y que la responsabilidad no recae principalmente en las mayor铆as sino en la minor铆a privilegiada, sin embargo, se reh煤san a cuestionar la propiedad privada y se帽alar a la econom铆a capitalista-imperialista por su nombre, aceptando un mero papel de cr铆ticos hacia esa 茅lite sin querer enfrentarla seriamente. Este tipo de cr铆ticas son claramente manejables por quienes dominan el poder imperialista pues les demandan soluciones pero no buscan quitarlos de enfrente; en esa l贸gica, el cambio de los patrones de explotaci贸n ambiental cambiar谩n a partir de la sensibilidad de la 茅lite y la cooperaci贸n de los dem谩s, quienes tendr铆amos que ayudar a esa 茅lite a solucionar el problema, para ellos el cambio empieza en uno y es a trav茅s del ejemplo con consumo responsable como haremos cambiar dichos patrones de consumo de la riqueza natural y con ello salvar el planeta de una devastaci贸n irreversible.

鈥 Estas posiciones pasan por alto el hecho de que el mundo ya tiene due帽os y que son esos due帽os quienes disponen de la inmensa mayor铆a de la riqueza natural y social, y que reconocer ese derecho a la propiedad es al mismo tiempo reconocer que son esos propietarios quienes tendr谩n el mejor juicio de uso sobre su propiedad. Cambiar el mundo a partir de lo poco que poseen las grandes mayor铆as o a partir de lo que aun no resulta ser propiedad privada, es partir del supuesto de que el capitalismo 鈥 imperialismo es apenas un proyecto y uno una situaci贸n actual en donde el mundo ya ha sido repartido entre los grandes grupos monop贸licos.

鈥 Desde nuestra perspectiva, el respeto a la propiedad privada capitalista-imperialista, es decir a la propiedad privada en su fase actual de concentraci贸n y centralizaci贸n de capital, es incompatible con la distribuci贸n equitativa de la riqueza social mundial y con la conservaci贸n de ecosistemas sanos, y todo intento por tratar de resolver este problema sin atacar esa propiedad s贸lo traer谩 m谩s desigualdad social y permitir谩 que el problema crezca cada d铆a m谩s. No es la humanidad la responsable de la crisis clim谩tica, es el capitalismo-imperialismo, y no es necesario combatir a la humanidad, lo que es necesario es que la humanidad combata al imperialismo y le prive de la posibilidad material de seguir profundizando la crisis ambiental y la desigualdad social.

Andr茅s Avila Armella, Secretario General del Partido Comunista de M茅xico (PCdeM).

La Haine