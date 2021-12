–

De parte de Terraindomite December 22, 2021

Mentealternativa

Casi un a帽o antes de que fuera declarada la pandemia de Covid-19, el Real Instituto de Asuntos Internacionales de Su Majestad (RIIA o The Royal Institute of Royal Affairs), mejor conocido como Chatham House, instruy贸 a sus agentes sobre c贸mo mediatizar una pandemia para 鈥減royectar un discurso 煤nico鈥 y lograr el 鈥渃ompromiso p煤blico鈥. El encargado de la instrucci贸n, que tuvo lugar en un ciclo de conferencias celebrado del 22 de enero de 2019, es un vir贸logo provacunas que particip贸 en la operaci贸n de la pandemia de H1N1.

En una conferencia [1] celebrada el 22 de enero de 2019 en el Real Instituto de Asuntos Internacionales de Su Majestad, en Londres, Reino Unido, con motivo de los 100 a帽os de la pandemia de 1918 y con el objetivo de preparar al mundo para futuras pandemias, uno de los participantes, el vir贸logo provacunas Dr. Marc Van Ranst, bas谩ndose en su experiencia durante la pandemia de H1N1, instruy贸 a la audiencia sobre c贸mo 鈥減royectar una narrativa 煤nica鈥 y c贸mo lograr el 鈥渃ompromiso p煤blico鈥 a trav茅s de la manipulaci贸n medi谩tica durante una pandemia [2].

Qu茅 es el Real Instituto de Asuntos Internacionales de Su Majestad

Como ha documentado el geoestratega Matthe Ehret [3], Lothian, Milner y otros l铆deres de la organizaci贸n de la Mesa Redonda establecieron en 1919 una organizaci贸n llamada Real Instituto de Asuntos Internacionales (Royal Institute for International Affairs, o Chatham House) con sucursales que pronto se establecieron en lo que luego se convirti贸, en las Naciones anglosajonas, en la coordinaci贸n de servicios de espionaje de los Cinco Ojos.

Esta red se encargar铆a de coordinar y adaptar la pol铆tica brit谩nica Imperial del siglo XIX utilizando nuevas t茅cnicas del siglo XX. En Estados Unidos, la Mesa Redonda decidi贸 que el nombre de 鈥淩eal Instituto Estadounidense de Asuntos Internacionales鈥 era demasiado llamativo y en 1921 eligi贸 en su lugar el nombre de 鈥淐onsejo de Relaciones Exteriores鈥 (CFR).

Los v铆nculos del Dr. Marc Van Ranst con la 鈥榩andemia鈥 de gripe porcina H1N1

Llama la atenci贸n que el Dr. Marc Van Ranst es el mismo vir贸logo que fue comisionado en 2007 por el gobierno federal belga 鈥減ara preparar a B茅lgica ante una pandemia de influenza鈥 [4], que finalmente ocurri贸 y fue clasificada por la oficialidad como 鈥減andemia de gripe porcina H1N1鈥 en 2009.

El documental 鈥Los beneficiarios del miedo 鈥 el negocio de la gripe porcina鈥 [5] ha investigado y divulgado los porqu茅s de la fabricaci贸n de una 鈥減sicosis colectiva鈥 en torno a la gripe H1N1, as铆 como qui茅nes la provocaron, qui茅nes la mantuvieron y qui茅nes se beneficiaron de ella.

Asimismo, el corto documental 鈥The Jab鈥 [6] analiza lo que ocurri贸 con la pandemia de gripe porcina de 2009 y por qu茅 es importante tener en mente la lecci贸n aprendida durante esa crisis, pues Reino Unido tuvo que compensar a cientos de ni帽os con da帽o cerebral por la vacuna contra la gripe porcina H1N1 [7]que fue ordenada por el Director General de la OMS. Este es un antecedente muy relevante para el debate actual que existe en torno a la vacuna contra el COVID-19.

