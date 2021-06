La corrupción le vuelve a estallar a Casado cuando el PP vislumbraba el inicio de su recuperación corrupc

–

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, atribuy贸 su 煤ltima gran derrota electoral de hace solo cuatro meses, , exclusivamente a que la campa帽a de esa cita con las urnas estuvo marcada por el juicio sobre la caja B del PP, que se estaba celebrando en esos momentos en la Audiencia Nacional. Por eso tras perder un diputado, quedarse con solo tres esca帽os de 135 en el Parlament catal谩n y 鈥搎ue logr贸 11 representantes鈥, Casado tom贸 la determinaci贸n de escenificar una ruptura con el pasado m谩s reciente de su partido, que se sigue investigando en los tribunales, y en el que sin embargo 茅l tambi茅n hab铆a tenido puestos de responsabilidad.





El Instituto Elcano mantiene a Cospedal como vicepresidenta a pesar de su imputaci贸n

“Ese PP ya no existe”, , aludiendo a las etapas de Jos茅 Mar铆a Aznar y Mariano Rajoy en las que el propio Casado tuvo cargos org谩nicos. Dos d铆as despu茅s de la debacle catalana del 14 de febrero, cuyas obras, presuntamente pagadas con dinero negro, estaban siendo enjuiciadas esos mismos d铆as. La mudanza, cuatro meses despu茅s, . Y asegur贸 que 茅l y su direcci贸n dejar铆an de hablar de los casos de corrupci贸n que afectaban al PP, al considerarlas cosa del pasado: “Desde hoy esta direcci贸n no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuesti贸n pasada. No nos lo podemos permitir m谩s con el calendario judicial que se avecina”, asegur贸, ante la plana mayor de su partido.

La estrategia pareci贸 funcionarle al menos hasta este mi茅rcoles cuando, dentro de ese “calendario judicial” que 茅l mismo vaticinaba, el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc铆a Castell贸n a la ex secretaria general del PP Mar铆a Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio L贸pez del Hierro, por delitos de cohecho, malversaci贸n y tr谩fico de influencias en la pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al antiguo tesorero de la formaci贸n Luis B谩rcenas. Una vez m谩s, la corrupci贸n volv铆a a estallarle a Casado cuando cre铆a haber pasado p谩gina y vislumbraba la recuperaci贸n del PP tras tres a帽os de fracasos electorales.

Su gran valedora, la exministra que, tras verse eliminada en la primera fase del proceso a ra铆z de la votaci贸n de los militantes 鈥揺n la que Soraya S谩enz de Santamar铆a result贸 vencedora y el hoy l铆der del PP qued贸 segundo鈥 puso a disposici贸n del entonces candidato todo su poder org谩nico para que Casado pudiera ganar las primarias y, por tanto, a la que le debe el puesto al frente del PP, era finalmente imputada. Y ese apoyo, sin el cual no estar铆a donde est谩, perseguir谩 a Casado durante los pr贸ximos meses, hasta que los tribunales decidan sobre la responsabilidad real de Cospedal en la conocida como operaci贸n Kitchen.

En plena recogida de firmas

En el PP temen que los logros de los 煤ltimos meses caigan en saco roto, de nuevo, por la corrupci贸n. Despu茅s de que, tras las elecciones catalanas de febrero, G茅nova 13 dejara de responder a cualquier pregunta sobre ese pasado corrupto del partido, Casado se anot贸 su primer triunfo electoral en . En realidad la arrolladora victoria fue de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelecci贸n Isabel D铆az Ayuso, que pas贸 de 30 a 65 esca帽os, a solo cuatro de mayor铆a absoluta. Y ella mantiene un perfil propio respecto al l铆der de su partido.

Pero la direcci贸n nacional del PP no ha parado de repetir en las 煤ltimas semanas que la de Ayuso es tambi茅n la victoria de Casado, que fue quien la nombr贸 candidata a dedo, en 2019, as铆 como del l铆der de los populares. G茅nova 13 presumi贸 en las 煤ltimas semanas de algunas encuestas que apuntaron a que en el caso de celebrarse ahora unas elecciones generales 鈥搖na opci贸n descartada de plano por el Gobierno progresista, que quiere agotar la legislatura hasta finales de 2023鈥 el PP podr铆a quedar por encima del PSOE, con opciones de llegar al Ejecutivo, al absorber todo el voto de Ciudadanos, como sucedi贸 en Madrid.

La imputaci贸n de Cospedal se conoc铆a adem谩s menos de 24 horas despu茅s de que el PP iniciara , la recogida de firmas en contra de que Pedro S谩nchez conceda los indultos a los presos independentistas. Se trata de contra el Estatut catal谩n 鈥損uesta en cuesti贸n despu茅s por numerosos dirigentes del PP鈥, y que tambi茅n incluye movilizaciones en la calle como la del pr贸ximo 13 de junio, en la que Casado volver谩 a repetir la foto de Col贸n de febrero de 2019 concentr谩ndose junto a Vox y Ciudadanos en esa misma plaza madrile帽a.

Este mi茅rcoles esa campa帽a se ve铆a ensombrecida de nuevo por la corrupci贸n. Casado se tuvo que escapar de los periodistas que le preguntaron por la imputaci贸n de Cospedal durante su visita a una feria gastron贸mica en Madrid. El portavoz nacional del PP, Jos茅 Luis Mart铆nez-Almeida, y el vicesecretario de Comunicaci贸n, Pablo Montesinos, se limitaron a defender la “presunci贸n de inocencia” de la exsecretaria general. “Mientras no haya sentencia condenatoria, Cospedal es inocente”, llegaba a asegurar el tambi茅n alcalde de Madrid. Y varias diputadas del PP, entre ellas la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, acompa帽aron y se fotografiaron junto a la propia Cospedal que acudi贸 a la C谩mara Baja a declarar en la comisi贸n sobre el espionaje a B谩rcenas no d谩ndose por enterada del aplazamiento de su intervenci贸n acordada por el Parlamento tras conocerse la imputaci贸n. “Aqu铆 no hay democracia”, se quejaba la exdirigente en los pasillos del Congreso.

Los pagos por un apoyo imprescindible

Hasta que en noviembre de 2018 la exsecretaria general tuvo que renunciar a su esca帽o en el Congreso, tras revelarse sus conversaciones con el excomisario Villarejo, Casado siempre trat贸 de recompensar a Cospedal por su apoyo en las primarias. La incluy贸 en las listas de las generales, coloc贸 en puestos estrat茅gicos a los dirigentes m谩s cercanos a la exministra 鈥揷omo Dolors Montserrat o Juan Ignacio Zoido鈥 y, en septiembre de 2018, la direcci贸n de Casado la eligi贸 como representante del PP en el patronato del Instituto Elcano, en el que el pasado febrero fue nombrada vicepresidenta.

Tras la imputaci贸n, . De hecho, la exdirigente popular participaba este mismo mi茅rcoles en la reuni贸n del Patronato del prestigioso instituto que ten铆a lugar en Madrid bajo la presidencia del rey. Su imputaci贸n se conoc铆a apenas unos minutos antes de que comenzara dicho encuentro al que tambi茅n asistieron la vicepresidenta econ贸mica, Nadia Calvi帽o; la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperaci贸n, Arancha Gonz谩lez-Laya; la de Defensa, Margarita Robles, y el de Cultura Jos茅 Manuel Rodr铆guez Uribes, as铆 como los expresidentes del Gobierno Felipe Gonz谩lez, Jos茅 Mar铆a Aznar, Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero y Mariano Rajoy, y otros excargos de ejecutivos de PP y PSOE.

Seg煤n explicaron desde el citado instituto a elDiario.es la situaci贸n procesal de Cospedal no se abord贸 en la reuni贸n y se desconoce, por el momento, cu谩l ser谩 el futuro de la exsecretaria general del PP en el Patronato. En el partido, siguiendo lo que dicen los estatutos, no tienen previsto suspender de militancia a la exministra hasta que, si prospera su imputaci贸n, se le abra juicio oral. En todo caso, s铆 deber铆a abrirle un expediente informativo.

Lo que dicen los textos internos del PP es que “en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupci贸n en el ejercicio de un cargo p煤blico o representativo”, y “se tenga conocimiento que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucci贸n judicial (…) el Comit茅 de Derechos y Garant铆as que resulte competente, a tenor de lo establecido en el art铆culo 55 proceder谩 a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformar谩 en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente”.

Precisamente este mismo mi茅rcoles el juez de Madrid Antonio Serrano Arnal . Al que fuera vicepresidente econ贸mico y director del FMI se le atribuye presunta corrupci贸n, blanqueo y fraude fiscal en el marco de la macrocausa abierta en 2015 sobre el origen de su enorme fortuna. El magistrado le exige el dep贸sito de 65 millones de euros en concepto de fianza y advierte que si no consigna ese montante se proceder铆a al “embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades”.