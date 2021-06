Vivimos tiempos de confusi贸n donde los negacionistas controlan medios de comunicaci贸n de masas, la mayor铆a de la Instituciones p煤blicas, bancos, grandes empresas, la justicia, y hasta el imaginario cultural nos quieren robar.

Vivimos el arte del o de la Trilera, tiempos de confusi贸n, nos despistan con las nueces mientras esconden la bola.

Pero, sin irnos lejos, aqu铆 en Navarra hay excelentes ejemplos de lo que pretendemos expresar y que es interesante no dejar en el olvido en la memoria pez que tenemos como sociedad, recientemente con el se帽or Manu Ayerdi, y antes m谩s con el se帽or Esteban Morr谩s.

Esteb谩n Morr谩s, recordando el pasado.

Hacia el a帽o 1996, el Gobierno de Navarra aprob贸 en junio un plan e贸lico para la regi贸n, que fijaba los criterios de inicio y crecimiento de la e贸lica. Justo unos meses despu茅s; todav铆a sin molinos 鈥渁 la vista鈥 (aunque si hab铆a gigantes); Don Esteban Morr谩s firm贸 un contrato seg煤n el cual Morr谩s, entonces m谩ximo responsable de la empresa semip煤blica EHN (Energ铆a Hidroel茅ctrica de Navarra), compraba el 1,39% de las acciones de la empresa pagando por ellas 1,943 millones de euros (驴Quiz谩s con un pr茅stamo de la Caja de Ahorros de Navarra cuyo presidente era el presidente del Gobierno de Navarra Don Miguel Sanz?).

EHN estaba controlada entonces en un 38% por el Gobierno de Navarra a trav茅s de Sodena (Sociedad de Desarrollo de Navarra) y Caja Navarra (10%). Junto a ellos, se encontraban Iberdrola, con un 37%, y Cementos Portland (15%). Casualidades de la vida esta empresa decidi贸 vender en ese preciso momento el 1,39% de la empresa a un navarro cualquiera que pasaba por ah铆.

Supongo, que como buen hombre de negocios, Morr谩s ten铆a la expectativa de poder recuperar esta cantidad de dinero con algo de inter茅s y tuvo la suerte de que Sodena le 鈥渙freci贸鈥 invertir en algo que el Gobierno de Navarra, en esos precisos momentos, estaba empezando a legislar.

Casi simult谩neamente; en un lugar de cuyo nombre no me quiero acordar; un a帽o despu茅s en 1997 se crea la empresa Acciona y, unos a帽os despu茅s, hacia el 2004, Acciona da el salto del cemento especulativo a la energ铆a especulativa. As铆 en 2005, Acciona compr贸 la empresa semip煤blica EHN. Una empresa muy rentable, con beneficios que ingresaban en las arcas p煤blicas y con una perspectiva clara de incrementar los beneficios porque desde el mismo Gobierno de Navarra estaban adecuando la normativa para poder lanzar los pol铆gonos e贸licos y pol铆gonos solares.

El Gobierno de Navarra (UPN-PSOE), con el dinero que recibi贸 por la venta de EHN, jug贸 a la bolsa y compr贸 las 鈥渇amosas acciones de Iberdrola鈥 que han supuesto una jugada ruinosa para todos los y las navarras. En plena curva ascendente y especulativa en el sector e贸lico, generando beneficios netos millonarios, el Gobierno de Navarra vendi贸 primero un pellizco al Sr Esteban Morr谩s y despu茅s mal vendi贸 el 38% EHN a los hermanos Entrecanales, due帽os de la entonces constructora Acciona.

驴Vender algo que est谩 generando un mont贸n de dinero y con expectativas de aumentar exponencialmente los beneficios? O son muy malos 鈥渉ombres de negocios鈥 y cometieron un error o son muy buenos 鈥渉ombres de negocios鈥 y cometieron un pelotazo.

Despu茅s de la primera hornada de pol铆gonos e贸licos y pol铆gonos solares, ya en 2010, Don Esteban Morr谩s abandona Acciona con una compensaci贸n econ贸mica de 42,5 millones de euros por el 1,39% de las acciones de la empresa, por las cuales pag贸 1,9 millones de euros en 1996. Vamos, pag贸 1,9 millones con pr茅stamo de la CAN? y luego cobr贸 42,5 millones 驴interesante verdad? Una empresa semip煤blica manejada por el Gobierno de Navarra, vendiendo 鈥渁lgo鈥 por 1,9 millones a un particular que pasaba por ah铆 y que pag贸 quiz谩s con un pr茅stamos de la propia CAN, y por lo que luego ese particular a帽os despu茅s recibi贸 42,5 millones de euros. M谩s del 2.000% de inter茅s. Esto en el Reino de Espa帽a se llama ser un 鈥渉ombre de negocios inteligente鈥, 鈥渢ener vista para los negocios鈥, 鈥渃rear empleo鈥, ahora lo llamar铆an 鈥渃rear empleos verdes鈥.

De izquierda a derecha Don Esteban Morr谩s, Don Miguel Sanz (expresidente del Gobierno de Navarra) y Do帽a Yolanda Barcina (exalcaldesa del Ayuntamiento de Pamplona/Iru帽a)

Pero a煤n hay m谩s 鈥渉ombres de negocios inteligentes鈥. Como ya se ha mencionado Acciona adquiri贸 EHN en 2005, con esta compra Acciona adem谩s adquiri贸 una empresa dedicada a la energ铆a solar y denominada Aesol, b谩sicamente porque el 70% de esta empresa pertenec铆a a EHN. La empresa Aesol pas贸 a ser un 80% privada en manos de Acciona y mantuvo un 20% en manos de la CAN (diferente receta pero con los mismos ingredientes). Su facturaci贸n se multiplic贸 exponencialmente con el desarrollo y ejecuci贸n de los pol铆gonos solares, eso s铆 por lo menos la gran mayor铆a de esa especulaci贸n estaba repartida en muchas manos, para lo cual la CAN daba pr茅stamos a los y las particulares (m谩s o menos 60.000鈧 de pr茅stamo), las instalaciones las desarrollaba Acciona Solar, los/as particulares iban pagando a帽o a a帽o las cuotas de los pr茅stamos en funci贸n de los ingresos generados con la instalaci贸n hasta amortizar la inversi贸n en aproximadamente 10 a帽os.

As铆 la empresa solar pas贸 en 1996 con una persona en plantilla sin apenas facturaci贸n al a帽o 2005 con unas 60 personas en plantilla y se declararon del orden de 77 millones 鈧 en facturaci贸n. Otra vez m谩s por casualidad. Una empresa semip煤blica con perspectivas de grandes beneficios econ贸micos se privatiz贸 a manos privadas. Evidentemente los millones de euros de beneficios se repart铆an entre la propiedad de ahora llamada Acciona Solar (es decir el grupo Acciona de Entrecanales y la CAN que ten铆a un 20% en propiedad)

Como la idea de 鈥渞epartir鈥 el 20% de los beneficios f谩ciles a la CAN no parec铆a del agrado, se cre贸 otra 鈥渆mpresa comod铆n鈥 llamada 鈥淎cciona Energ铆a solar S.L.鈥 con otro CIF. El objetivo fue que parte de la facturaci贸n en vez de facturarla a nombre de Acciona Solar; de cuyos beneficios iba un 20% a la CAN; se utilizase y facturase a nombre de esta segunda empresa 鈥淎cciona Energ铆a Solar鈥 y as铆 no tener que repartir beneficios a la CAN. Un poco despu茅s factur贸 unos 300 millones de 鈧 al a帽o con apenas 100 personas en plantilla.

Volviendo del pasado a la m谩s inmediata actualidad, ahora este a帽o 2021 Navarra Capital publica la lista de 鈥渓os m谩s influyentes de 2021鈥, se trata de una lista con veinti煤n hombres y mujeres de la Comunidad foral con especial influencia en el 谩mbito empresarial, profesional y directivo. 隆隆隆Chan cha cha chan!!! 驴Qui茅n aparece saliendo de la chistera? Don Esteban Morr谩s y lo describen como: 鈥渦no de los art铆fices de que la Comunidad foral se convirtiera en referente nacional en la implantaci贸n de la energ铆a e贸lica, a trav茅s de Energ铆a Hidroel茅ctrica de Navarra (EHN), empresa de la que fue fundador en 1989. Un esp铆ritu visionario que ahora impulsa como chairman board of directors en dos compa帽铆as navarras que se sit煤an a la vanguardia en el dise帽o y desarrollo de sistemas para la verificaci贸n digital de la identidad鈥 驴Interesante verdad? Tenemos que darle las gracias por su esfuerzo altruista en el desarrollo ejemplar de la energ铆a e贸lica, la energ铆a fotovoltaica, literalmente fue 鈥渦n visionario鈥 y que parece ser, ahora sigue trabajando de visionario, ya que ahora est谩 profesionalmente enfocado con temas de visi贸n artificial o reconocimiento facial. No queremos ni pensar en que visi贸n de futuro estar谩 pensando, como para que el reconocimiento facial de las personas, se convierta en un gran negocio econ贸micamente caudaloso como para invertir en ello.

Manu Ayerdi, recordando el presente.

Podr铆amos decir, el segundo eslab贸n en la cadena de especulaci贸n y corrupci贸n con las energ铆as renovables. Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Deusto, castellano, euskera, ingl茅s, franc茅s, un nivel medio bajo de chino mandar铆n y conocimientos b谩sicos de alem谩n. Ah铆 queda eso, como para que se despiste con cualquier cosa. Trabaj贸 para la empresa Arian (2001-2012) como director econ贸mico-financiero mientras esta era adjudicataria de varios tramos del TAV/TAP, y en julio de 2015 fue nombrado vicepresidente de Desarrollo Econ贸mico del Gobierno de Navarra en la legislatura denominada como 鈥淕obierno del Cambio鈥 con el apoyo de Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra.

Recientemente, en esta nueva legislatura denominada 鈥淕obierno de Progreso鈥, la Sala Segunda del Tribunal Supremo abri贸 causa penal para investigar al consejero de Desarrollo Econ贸mico y Empresarial del Gobierno navarro, Manu Ayerdi, por presuntos delitos de “prevaricaci贸n y de malversaci贸n de caudales p煤blicos” en relaci贸n con la supuesta concesi贸n irregular a una empresa denominada DAVALOR SALUD S.L., en concreto seis pr茅stamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017. La querella, fue presentada por Uni贸n del Pueblo Navarro (UPN).

La querella expone que el aforado, que entonces era Vicepresidente Primero del Gobierno de Navarra, Consejero de Desarrollo Econ贸mico y Presidente del Consejo de Administraci贸n de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA), concedi贸 en septiembre de 2015 a la entidad DAVALOR SALUD S.L. un pr茅stamo de 1.000.000 euros, sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios anal铆ticos de la Sociedad, pese a que conoc铆a que dicha entidad no reun铆a las condiciones previamente establecidas para su concesi贸n y que se encontraba en situaci贸n de insolvencia.

Asimismo, los querellantes denuncian que pese a ser conocedor de la falta de dep贸sito de las cuentas anuales por parte de DAVALOR SALUD S.L. y de las deudas que la entidad manten铆a con la Hacienda Tributaria de Navarra y con la Seguridad Social, el querellado, no s贸lo no inst贸 el vencimiento anticipado del anterior pr茅stamo, sino que procedi贸 a conceder cinco nuevos pr茅stamos a DAVALOR. El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y los tres 煤ltimos, concedidos los d铆as 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.

Despu茅s el consejero Manu Ayerdi reconoci贸 en una comparecencia p煤blica en julio de 2018 que la decisi贸n de invertir en DAVALOR SALUD S.L. obedeci贸 a “una corazonada” y que tom贸 la decisi贸n con un “car谩cter totalmente personal”, ampar谩ndose en un informe pero obedeciendo a 鈥渦na corazonada鈥. Otra vez m谩s dinero p煤blico que viaja al sector privado como consecuencia de corazonadas.

Como consecuencia de esto dimiti贸 de su cargo p煤blico, casi 50 d铆as despu茅s de que se conociera el auto del Tribunal Supremo que le investiga por los delitos de prevaricaci贸n y malversaci贸n de 2,6 millones de euros de dinero p煤blico para entreg谩rselo a Davalor Salud. Pero no solo eso, sino que desde diferentes partidos pol铆ticos que en su d铆a lo apoyaron y desde diferentes medios de comunicaci贸n, han manifestado el exceso de celo a la hora de dimitir 鈥渟olamente鈥 por ser investigado de “prevaricaci贸n y de malversaci贸n de caudales p煤blicos”, lo cual es cierto que 鈥渟olamente鈥 est谩 siendo investigado y no se sabe si hay maldad en la corazonada de regalar 2,6 millones de dinero p煤blico.

Sin embargo es interesante seguir indagando y recordar que durante el periodo 2004 y 2012, fue representante legal de Arian, y director econ贸mico-financiero y de servicios corporativos.

La Hacienda Tributaria de Navarra recientemente ha publicado en su p谩gina web un listado de sus grandes deudores, personas y empresas que deben a la Comunidad Foral unos cientos de millones de euros, relacionados sobre todo con el pago del IVA o retenciones, en su mayor铆a se trata de sujetos que ejercen actividades empresariales y profesionales. Si alguien tiene la curiosidad de consultar el listado, se encontrar谩 con que una de las empresas en el listado de 鈥済randes deudores鈥 de la Hacienda Foral es Arian Construcci贸n y Gesti贸n de Infraestructuras, con una deuda de 1,37 millones de euros. Si en efecto la empresa donde el Se帽or Manu Ayerdi desarroll贸 responsabilidades financieras de alto nivel. Arian Construcci贸n y Gesti贸n de Infraestructuras obtuvo entre 2005 y 2009 beneficios que oscilaban entre los 4,47 millones de euros de 2006 y los 2,24 de 2009. Ejecut贸 diversos tramos del TAV, as铆 en 2011 siendo Ayerdi parte de Arian, el Ministerio de Fomento adjudicad贸 por 45,7 millones a la UTE formada por las empresas Corsan-Corviam Construcci贸n, Arian Construcci贸n y Gesti贸n de Infraestructuras y Exbasa Obras y Servicios las obras de construcci贸n de la plataforma del tramo Elorrio-Atxondo de la L铆nea de Alta Velocidad (LAV) Vitoria-Bilbao-San Sebasti谩n. Esta empresa aparece con una deuda de 1,37 millones de euros hacia la Hacienda Navarra y 鈥淗acienda somos todos y todas鈥, por lo tanto la deuda es con toda la sociedad.

Ahora, el partido pol铆tico por el que consigui贸 el cargo 鈥淕eroa Bai鈥 parece ser que est谩 pintando la fachada de su sede de color verde y pasar谩 a utilizar un nuevo nombre, algo as铆 como 鈥淕eroa Social Verde鈥.

Ah铆 est谩n dos breves historias del se帽or Esteban Morr谩s y del se帽or Manu Ayerdi, dos de los pioneros en el 鈥渄esarrollo sostenible鈥 de Navarra.

Y ahora la gran mayor铆a de 鈥渉ombres de negocios inteligentes y visionarios鈥, los que llevan 20 a帽os negando la gravedad del cambio clim谩tico y repitiendo una y otra vez que las energ铆as renovables no eran una alternativa porque eran caras, los protagonistas que se han enriquecido creando el problema de esta sociedad consumista, ahora vienen a vendernos la soluci贸n.

Un total de 25 presidentes y CEOs de grandes empresas han constituido el Consejo Empresarial Espa帽ol para el Desarrollo Sostenible, un 贸rgano liderado por For茅tica, como representante en Espa帽a del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

El hijo del Campechano, el 鈥減reparado鈥 Rey Felipe VI preside honor铆ficamente este Consejo, compuesto por empresas como Adif, Airbus, Banco Santander, Bankia, Bankinter, BMW, Grupo Cooperativo Cajamar, Enag谩s, Endesa, ENGIE, Ferrovial, Gestamp, GSK, HEINEKEN, Iberdrola, IBM, IKEA, ILUNION, ManpowerGroup, MSD, Naturgy, OHL, P&G, Sanitas y Solvay.

As铆 estamos como sociedad, dej谩ndonos gobernar por negacionistas que niegan constantemente las necesidades importantes que hay en esta sociedad. A veces act煤an como esp铆ritus visionarios, a veces como hombres de negocios con corazonadas, pero siempre acaba igual: traspasando dinero p煤blico malgastado en cosas innecesarias y concentr谩ndolo en determinadas manos privadas. No es despilfarro o una mala gesti贸n, es corrupci贸n. Lo que pasa es que qui茅n roba lo suficiente, puede pagar unos/as buenos/as abogados/as y una buena gesti贸n econ贸mica para que nada incumpla la ley, para que todo sea perfectamente legal. Corrupci贸n legal.

Da igual que hablen espa帽ol, euskera, ingl茅s, alem谩n o chino mandarino, todos utilizan el mismo c贸digo. Es el lenguaje del poder y la especulaci贸n. 隆Que no nos enga帽e el Trilero!, nos despistan con las nueces mientras esconden la bola.

Nos hacemos un flaco favor como sociedad, acogiendo a estas personas como referentes en algo positivo.

El Mago Jalamandruki