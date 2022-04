–

De parte de Indymedia Argentina April 19, 2022 160 puntos de vista

El ex juez federal Carlos Rozanski dijo en Radio Ahijuna que la Corte “ya hizo su movida bizarra, ilegal y peligrosa. Ahora el turno de mover las piezas es del Poder Legislativo y Ejecutivo”.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.18-Carlos-Rozanski-Ex-Juez-federal-del-TOF-1-La-Plata-Golpe-institucional-en-el-Congreso-de-la-Magistratura.mp3

Escuchar la entrevista con el ex juez federal Carlos Rozanski en Radio Ahijuna.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, asumió como titular del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de elegir a los jueces y sacarlos de sus puestos en caso de mal desempeño.

Este lunes el máximo tribunal hizo efectiva la medida que había anticipado en diciembre de 2021, cuando ordenó dictar una nueva ley dentro del plazo de 120 días para elegir a las nuevas autoridades, de lo contrario pondría en vigencia una ley derogada en 2006.

“A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021, de modo que será presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, argumenta el fallo del Tribunal.

Sobre esta designación, el ex juez federal Carlos Rozanski aseguró que se trata de “un fallo ilegal” y un “golpe institucional”.

“En diciembre la Corte Suprema emite un fallo por el cual deja sin efecto una ley vigente y pone en vigencia una ley que fue derogada hace 16 años. Esto es imposible en la República Argentina y no tiene precedente en el mundo. Es decir, cuando una ley es derogada por el Congreso de la Nación no puede volver a la vida a través de un fallo judicial porque justamente es una invasión del Poder Judicial en otro poder del Estado que es el Legislativo”, explicó en comunicación con Radio Ahijuna. En ese sentido, el ex magistrado opinó que la Corte “ya hizo su movida bizarra, ilegal y peligrosa. Ahora el turno para mover las piezas es del Poder Legislativo y Ejecutivo”.

Le haría muy bien a la salud de la democracia que el Presidente denunciara hoy mismo a los jueces de la Corte Suprema. — Carlos Rozanski (@CarlosRozanski) April 18, 2022

“Acá hay una responsabilidad enorme del Poder Legislativo y Ejecutivo de tomar las decisiones que corresponden. Nuestras leyes prevén este tipo de cosas porque así se constituye la democracia en una Constitución Nacional, que cuando se altera el orden, está previsto en la legislación. Ahora, para que se concrete, hay que tomar las decisiones políticas”, insistió.

Por último, señaló al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires como una de las instituciones que impulsó este fallo. Rozanski calificó a este sector como “el más derechista del derecho argentino y que está conformado por los sectores de la extrema derecha argentina, desde Martínez de Hoz hasta los defensores de los genocidas”.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/la-corte-se-apodero-del-consejo-de-la-magistratura-es-un-golpe-institucional-y-un-fallo-ilegal/