De parte de Indymedia Argentina February 16, 2022 35 puntos de vista

Fue en un fallo dividido y tras un recurso presentado por el gobierno de Sebasti谩n Pi帽era. El referente mapuche deber铆a regresar a la c谩rcel.

La Corte Suprema de Chile revoc贸 la libertad condicional a Facundo Jones Huala y el l铆der mapuche deber谩 volver a prisi贸n. Fue en un fallo dividido y tras un recurso presentado por el gobierno de Sebasti谩n Pi帽era.

Jones Huala hab铆a sido puesto en libertad condicional el 22 de enero pasado por decisi贸n de la Corte de Apelaciones de Temuco y la defensa del lonko mapuche estaba tramitando su regreso a la Argentina.

Tras la presentaci贸n del gobierno chileno, cuatro de los cinco jueces sostuvieron que la condici贸n de miembro de un pueblo originario 鈥渘o es suficiente para aliviar la pena en el tipo de delito por el que se lo juzg贸 a Jones Huala鈥, seg煤n se explica en el fallo.

鈥淵a sea porque la norma no puede ser absoluta y, con todo, es una regla aplicable a la hora de determinar la naturaleza de la pena; cuanto porque la aludida comisi贸n, ponderando los antecedentes, estim贸 que los referidos avances en su proceso de reinserci贸n social no se observan en el caso presente por los motivos que se expresan en dicha decisi贸n, en opini贸n de esta Corte, no se re煤nen los supuestos del art铆culo 21 de la Carta Pol铆tica para acceder al arbitrio impetrado鈥, sostuvieron los jueces chilenos.

Jones Huala hab铆a sido condenado en diciembre de 2018 a 6 a帽os de prisi贸n por el incendio de una vivienda y por portaci贸n ilegal de un arma de fuego de fabricaci贸n casera. La pena se cumplir铆a el 26 de junio de 2024.

