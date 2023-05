–

De parte de Indymedia Argentina May 10, 2023 1 puntos de vista

Declar贸 su competencia originaria respecto de las candidaturas de U帽ac y Manzur. La noticia se difundi贸 mientras trabajaba la comisi贸n de Juicio Pol铆tico en el Congreso de la Naci贸n, en medio de la declaraci贸n de un testigo por las presiones del m谩ximo tribunal. Con un fallo 鈥減rovocador鈥 los cortesanos profundizan su enfrentamiento con el gobierno.

Con informaci贸n de Tiempo Argentino, Agencia T茅lam y P谩gina/12.

La Corte Suprema de Justicia -con la firma de tres de sus cuatro integrantes- suspendi贸 este martes las elecciones previstas para el pr贸ximo domingo en las provincias de Tucum谩n y San Juan, al hacer lugar a dos medidas cautelares presentadas por fuerzas opositoras que argumentaban que las candidaturas de Juan Manzur y Sergio U帽ac no respetar铆an la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

Con dos fallos conocidos por la tarde, la Corte respondi贸 a los amparos presentados por fuerzas de la oposici贸n en ambas provincias que cuestionaron la posibilidad de que U帽ac obtenga un cuarto mandato consecutivo y que Manzur -que se presenta como candidato a vicegobernador- integre por quinta vez el Ejecutivo provincial.

Los pedidos de amparo fueron formulados por el 鈥淧artido para la Justicia Social鈥 de Tucum谩n y por la agrupaci贸n 鈥淓voluci贸n Liberal鈥 de San Juan.

Para fundamentar la suspensi贸n de los comicios, la Corte cit贸 un fallo anterior del mismo tribunal en el que consider贸 un deber tutelar 鈥渓a virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuaci贸n en el poder鈥.

Los fallos del m谩ximo tribunal llevan la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Las provincias de Tucum谩n y San Juan ten铆an elecciones provinciales previstas para el pr贸ximo domingo, junto con La Pampa, Salta y Tierra del Fuego, todas ellas desdobladas del cronograma de elecciones nacionales.

El Gobierno calific贸 como una intromisi贸n al proceso democr谩tico los fallos de la Corte

El Gobierno nacional emiti贸 un duro comunicado en el que consider贸 como una 鈥渃lara intromisi贸n en el proceso democr谩tico y la autonom铆a de las provincias鈥 la decisi贸n adoptada por la Corte Suprema de Justicia que suspendi贸 este martes las elecciones previstas para el pr贸ximo domingo en las provincias de Tucum谩n y San Juan.

鈥淓n una clara intromisi贸n en el proceso democr谩tico y la autonom铆a de las provincias, la Corte Suprema se aline贸 con la oposici贸n para anticiparse a lo que se preve铆a como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucum谩n el pr贸ximo domingo鈥, se帽ala el documento emitido por la Portavoz de la Presidencia.

El Gobierno respondi贸 asegurando que 鈥淓stamos junto a los gobernadores Sergio U帽ac y Juan Manzur frente a este nuevo atropello y vamos a acompa帽ar a las provincias en sus reclamos democr谩ticos. Es imperioso que la Corte de Justicia de la Naci贸n deje de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar. Es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ning煤n tipo. La intromisi贸n judicial en procesos electorales da帽a profundamente la convivencia democr谩tica y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos鈥.

Adem谩s, recuerda que 鈥渁yer (por el lunes) el ex presidente Mauricio Macri, ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del pasado domingo, acus贸 a las provincias argentinas y a sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte de una r茅mora feudal. Este es un concepto absolutamente despectivo hacia las provincias de nuestra Patria y hacia la esencia de la democracia Argentina que est谩 cumpliendo cuarenta a帽os de vigencia. Esos tristes conceptos de un ex presidente, negadores del federalismo que nos rige, constituyeron claramente un anticipo del fallo que reci茅n conocimos.鈥

La decisi贸n de la Corte Suprema sobre las elecciones en San Juan y Tucum谩n se col贸 en la comisi贸n de Juicio Pol铆tico

La decisi贸n de los integrantes de la Corte Suprema De Justicia respecto a la suspensi贸n de las elecciones este domingo en San Juan y Tucum谩n irrumpi贸 en la reuni贸n de la comisi贸n de Juicio Pol铆tico de la de C谩mara de Diputados que investiga denuncias contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fernando Rosenkrantz.

Mientras expon铆a por segunda vez el ex administrador del alto tribunal nacional H茅ctor Marchi, el diputado por el Frente de Todos Leopoldo Moreau pidi贸 la palabra para repudiar el fallo judicial, que otros legisladores calificaron por los pasillos legislativos de 鈥減rovocador鈥.

鈥淣o es un tema que est茅 en debate en esta comisi贸n, pero me parece que es de una gravedad institucional inusitada y ha sido protagonizada por un la Corte. A cinco d铆as de elecciones en la provincia de Tucum谩n y San Juan, despu茅s de haber tenido durante meses en su conocimiento una causa vinculada a impugnaciones, la Corte o el retazo que queda, acaba de suspender las elecciones鈥, interrumpi贸 el oficialista quien asegur贸 que la Corte 鈥渆s de H茅ctor Magnetto y Julio Saguier鈥.

鈥淓sto viene a demostrar que ese retazo de Corte efectivamente tiene vocaci贸n proscriptiva鈥, dispar贸 el diputado y continu贸 con su exposici贸n el administrador de la obra social que fue recientemente desplazado de sus funciones.

Tambi茅n el presidente del bloque oficialista Germ谩n Mart铆nez se pronunci贸 al respecto: 鈥淎 la ma帽ana, Rosatti hizo declaraciones provocadoras en la C谩mara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. A la tarde, mientras funciona la comisi贸n de Juicio Pol铆tico, la Corte suspende (a 5 d铆as de realizarse) las elecciones en San Juan y Tucum谩n. 驴Hasta d贸nde van a llegar?鈥.

Una jueza federal denunci贸 el abandono de obra social del Poder Judicial

Se trata de Martina Forns, quien pidi贸 el a帽o pasado la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia por su v铆nculo con las causas por espionaje ilegal y persecuci贸n judicial durante la gesti贸n de Cambiemos.

Este martes tambi茅n declar贸 ante la comisi贸n en calidad de damnificada de la Obra Social cuando en la pandemia, ella, su esposo y sus hijos contrajeron Covid. Fue en abril de 2021, y mientras ella y sus hijos no tuvieron pr谩cticamente s铆ntomas, su esposo estuvo cinco d铆as con fiebre. Forns, record贸 que llev贸 a su marido al CEMIC: 鈥淓l contacto con ese centro asistencial era telef贸nico y que al tercer d铆a le dijeron que ten铆a que sacar a su esposo, porque 鈥渘o hab铆a camas de terapia y su cuadro se estaba complicando鈥.

En ese punto, cont贸 que la obra social no la atend铆a y que consigui贸 trasladarlo al Sanatorio G眉emes, que no pertenec铆a a la obra social, cuyos tel茅fonos segu铆an sin contestar. 鈥淣o hab铆a comunicaci贸n entre el CEMIC y la obra social, y cuando conseguimos el contacto, lo trasladamos. En el G眉emes, entr贸 en terapia intensiva y los directivos no sab铆an si me iban a cobrar o qu茅, porque -reiter贸- no ten铆an contacto con la obra social鈥.

La jueza de San Mart铆n llev贸 un pendrive como prueba de los mails que le envi贸 a Maqueda, quien seg煤n Forns 鈥渘unca tuvo la deferencia de llamarme a ver si necesitaba algo鈥. La testigo aclar贸 que no hab铆a recurrido al juez Maqueda en forma directa, sino a trav茅s de una de las secretarias del ministro. Finalmente, record贸 que cuando falleci贸 su marido 鈥渆l G眉emes me dijo que la obra social cubr铆a todo, pero fueron dos meses y medio sin tener ninguna comunicaci贸n鈥.

El peronismo se unifica contra el fallo de la Corte que suspendi贸 las elecciones en Tucum谩n y San Juan

De la Casa Rosada al PJ bonaerense, hubo repudio por la decisi贸n del tribunal a pocos d铆as de la votaci贸n.

La Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n suspendi贸 las elecciones en San Juan y Tucum谩n tras declarar su competencia originaria para definir el futuro de las candidaturas de Sergio U帽ac y Juan Manzur. La decisi贸n del m谩ximo tribunal frena las elecciones de gobernador y vice en ambas provincias, que se deb铆an realizar el pr贸ximo domingo 14 de mayo, y en las que se preve铆a un triunfo del peronismo en ambas provincias.

La noticia se conoci贸 horas despu茅s de la aparici贸n del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en la reuni贸n anual organizada por la C谩mara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), quien, durante su discurso, se refiri贸 al rol del tribunal al decir que muchos fallos del mismo 鈥渘o han agradado al poder de turno鈥. Adem谩s, la decisi贸n se da a contramano de lo sugerido por la Procuraci贸n General de la Naci贸n, que dictamin贸 que el m谩ximo tribunal no deber铆a intervenir en un reclamo de sectores opositores en la provincia de San Juan.

Las medidas cautelares a las que la Corte dio lugar fueron interpuestas los primeros d铆as de abril por candidatos de la oposici贸n. En Tucum谩n, el recurso fue presentado por Germ谩n Alfaro, el intendente de San Miguel y compa帽ero de f贸rmula del candidato a gobernador Roberto S谩nchez de Juntos por el Cambio. En la misma l铆nea, en San Juan la acci贸n declarativa se interpuso por Sergio Vallejos, candidato a gobernador por la Agrupaci贸n Unidos, espacio que integra la coalici贸n opositora.

Los funcionarios de JxC coinciden en la idea de que una nueva presentaci贸n de los gobernadores peronistas representa una ilegalidad. En el caso de U帽ac, quien fue vicegobernador entre 2011 y 2015 y gobernador dos per铆odos, sus adversarios advierten que una nueva presentaci贸n del sanjuanino no estar铆a en regla, ya que la consideran como un 鈥渃uarto periodo鈥 en el poder. Lo mismo sucede con Manzur, quien cumpli贸 dos per铆odos como vice entre 2007 y 2015 y otros dos como gobernador entre 2015 y 2023. Seg煤n sus rivales, una nueva presentaci贸n como vice viola el principio de recambio de autoridades.

Ambos opositores se abrazaron al cumplimiento de las constituciones provinciales para presentar estos recursos. Sin embargo, en las mismas no existe ninguna prohibici贸n expl铆cita respecto a estos casos. De tal forma, y bas谩ndose en el principio de legalidad, todo lo que no est谩 prohibido, est谩 permitido.

El art铆culo 175潞 de la constituci贸n provincial de San Juan advierte que 鈥渆l Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro a帽os en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces禄. De esta forma, entonces, la candidatura de U帽ac no incumple ninguna norma electoral, puesto que, de consagrarse ganador, esta ser铆a su segunda reelecci贸n, gesti贸n avalada por la propia ordenanza.

De la misma forma, el art铆culo 90 de la constituci贸n provincial de Tucuman sostiene 鈥渆l gobernador y el Vicegobernador duran cuatro a帽os en sus funciones y podr谩n ser reelectos por un per铆odo consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos per铆odos consecutivos como tal, podr谩 presentarse y ser elegido. Gobernador y ser reelecto por un per铆odo consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo per铆odo consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un per铆odo. Lo mismo resulta de aplicaci贸n para el cargo de Vicegobernador鈥.

Con ambas cartas magnas avalando expl铆citamente las candidaturas de U帽ac y Manzur, la intervenci贸n de la Corte Suprema en la misma semana en la que se realizar谩n los comicios esconde una posici贸n pol铆tica del tribunal cuya independencia es puesta constantemente en duda por el oficialismo.

A pesar de las internas, el peronismo se abroquel贸 detr谩s del caso y sali贸 en masa a repudiar la decisi贸n del tribunal. Desde la secretar铆a de medios de la naci贸n, organismo encargado de la comunicaci贸n de la presidencia, lanzaron un comunicado en el que calificaron al hecho como una 鈥渃lara intromisi贸n en el proceso democr谩tico y la autonom铆a de las provincias鈥.

De la misma forma lo hizo el PJ bonaerense, comandado por M谩ximo Kirchner, en cuyo documento exponen su preocupaci贸n frente a los fallos e intervenciones que perpet煤a la Corte Suprema.

El otro candidato a gobernador del peronismo, Jos茅 Luis Gioja, critic贸 duramente la decisi贸n de la justicia y calific贸 a sus miembros como 鈥渓acras鈥. Adem谩s, el ex gobernador recalc贸 que esta postura de la Corte 芦beneficia al PRO y a los libertarios. Ellos son los que han ido a la Corte y han hecho la presentaci贸n芦, al tiempo que alert贸 que los jueces 芦no tienen respeto por la gente ni por los partidos pol铆ticos禄.

Por su parte, Vamos Juntos San Juan, la agrupaci贸n que responde al gobernador Sergio U帽ac, lanz贸 un comunicado en el que advierte piden que el Tribunal Electoral Provincial y el fiscal de Estado intervenga sobre esta decisi贸n.

Esta no es la primera vez que la justicia intercede en las elecciones provinciales. El mismo caso ocurri贸 en 2013, cuando la CSJN suspendi贸 las elecciones en Santiago del Estero, dando lugar al recurso de amparo que ped铆a declarar inconstitucional la presentaci贸n al tercer mandato del entonces gobernador Gerardo Zamora. Las similitudes del caso abundan, puesto que aquella vez la decisi贸n de la Corte tambi茅n lleg贸 cinco d铆as antes del d铆a de la votaci贸n.