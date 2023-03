–

En 2017, Mar铆a Teresa L贸pez inici贸 una demanda en representaci贸n de todos los habitantes de Caleta Olivia, Santa Cruz, luego de probar que el agua de consumo ten铆a niveles altos de hidrocarburos totales, metales pesados y ars茅nico, consecuencia de la actividad petrolera.

Por Gast贸n Rodr铆guez @Soyelpapadeleon

鈥淓ste fallo de la Corte Suprema 鈥揹ice Mar铆a Teresa L贸pez, 56 a帽os, representante de todos los habitantes y residentes de Caleta Olivia, Santa Cruz, en la acci贸n de amparo colectivo en reclamo del efectivo acceso al agua potable en la cantidad y calidad suficientes鈥 es deprimente, obsceno, perverso. Solo se explica porque hay una voluntad de resguardar los intereses de las mega empresas por encima de los derechos de los ciudadanos comunes. Estos jueces c铆nicos tienen que entender que nuestros derechos no se negocian, que nuestras vidas son m谩s valiosas que las ganancias de las petroleras, que sin agua no hay nada鈥.

Mar铆a, que se queja porque despu茅s de seis a帽os de demora el M谩ximo Tribunal de justicia del pa铆s se declar贸 incompetente en la demanda que ella inici贸, aclara que no siempre tuvo la voz grave, que antes cuando todav铆a viv铆a en Comodoro Rivadavia, en Chubut, era m谩s suave. 鈥淢e mud茅 a Caleta y me tuve que acostumbrar a tomar agua con un gusto asqueroso, que luego probamos que estaba contaminada culpa de la actividad petrolera en la regi贸n. As铆 se me estropearon las cuerdas vocales, entre muchas otras cosas鈥.

La historia cl铆nica de la mujer incluye el h铆gado y los intestinos afectados, al punto en que ya no son capaces de absorber los nutrientes que necesita el cuerpo para seguir funcionando. Sus m煤sculos se est谩n atrofiando y no puede deglutir alimentos ni l铆quidos sin ayuda de medicamentos. 鈥淵o s茅 que el tratamiento m茅dico es un paliativo, que no tengo cura y me voy a morir, pero no voy a bajar los brazos mientras el cuerpo y el cerebro me den鈥.

La lucha de Mar铆a comenz贸 en 2017 con la demanda que pretend铆a medidas necesarias para hacer frente, entre otras cuestiones, a la emergencia h铆drica de la ciudad y sus alrededores, 鈥渃omo consecuencia de la falta de un adecuado servicio de distribuci贸n de agua potable鈥. En la misma presentaci贸n denunci贸 que el servicio de agua era interrumpido con frecuencia y que lo poco que se prove铆a estaba contaminado a ra铆z de la actividad hidrocarbur铆fera que se desarrolla en Santa Cruz y Chubut, y que impacta sobre la Cuenca del R铆o Senguerr, principal recurso h铆drico interjurisdiccional.

En ese marco, la demandante requiri贸 que se dicte una medida cautelar urgente para que se implemente 鈥渦n servicio de distribuci贸n gratuita de suficiente agua potable para la poblaci贸n de Caleta Olivia y cese la explotaci贸n de los pozos petroleros que no cuenten con la correspondiente certificaci贸n estatal que garantice que su actividad no provoca contaminaci贸n del agua destinada al consumo humano鈥.

En 2019, la Corte Suprema solicit贸 informes -entre otros- al Estado Nacional y a las provincias en cuesti贸n generando expectativas de una resoluci贸n a favor del reclamo. Sin embargo, hace unos d铆as los jueces declararon la incompetencia del tribunal, rechazando as铆 la medida cautelar solicitada por Mar铆a.

Para el abogado Fernando Cabaleiro, al frente de la ONG Naturaleza de Derechos, 鈥渓o de Caleta Olivia es un caso de doble moral doctrinaria y grav铆simo por violaci贸n del derecho humano al agua potable de modo manifiesto en todos los aspectos, desde la decisi贸n de la Corte de la mano de Ricardo Lorenzetti pidiendo que la v铆ctima ambiental acredite con un estudio hidrogeol贸gico costos铆simo que la contaminaci贸n es causada tanto en Santa Cruz como en Chubut, como el destrato a la v铆ctima ambiental con un proceso no transparente por parte del secretario ambiental de la Corte, N茅stor Cafferatta, que se la pasa haciendo conferencias y escribiendo hermosuras doctrinarias pero no las cumple en sus responsabilidades como funcionario judicial鈥.

Mamarracho

Tal como ocurri贸 con el planteo de las escuelas rurales de Entre R铆os, la Corte Suprema se demor贸 a帽os solo para declarar, escuetamente, que el tema no era de su incumbencia, a煤n en contradicci贸n con los propios antecedentes del Tribunal y con declamaciones de sus miembros a favor de las causas ambientales.

鈥淓n lo que va del a帽o 鈥揳grega Cabaleiro鈥 la Corte Suprema se dio el privilegio de mirar para otro lado en planteos realizados por asambleas, organizaciones y personas auto-convocadas ante las violaciones de derechos humanos y de la naturaleza por actividades extractivistas y contaminantes acompa帽adas de una complicidad y desidia estatal鈥.

Mar铆a, junto a otros vecinos, llevaron adelante una suerte de relevamiento sanitario para dar cuenta del aumento de enfermos y muertos por c谩nceres en la comunidad (鈥淓n una familia de cinco hab铆a hasta tres casos. La gente no solo entierra a sus parejas, tambi茅n entierra a sus hijos. Es un genocidio silencioso del que nadie habla鈥) y mandaron a analizar muestras de agua al prestigioso laboratorio Fares Taie de Mar del Plata que evidenci贸 los niveles altos de hidrocarburos totales, metales pesados y ars茅nico. Toda una carga probatoria que no result贸 suficiente.

鈥淓l fallo de la Corte 鈥揷oncluye Mar铆a鈥 no se puede aceptar porque es un mamarracho, una burla hacia el pueblo, una burla hacia la vida misma鈥.

