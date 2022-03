–

“Estamos bien pero la pandemia no ha acabado”, dicen los expertos.

Espa帽a, que se mantiene en nivel alto de alerta por contagios de coronavirus, sigue entre los pa铆ses europeos con menor trasmisi贸n

“La guerra puede suponer un problema para la covid a la larga”, apunta el f铆sico Alex Arenas

La bajada de casos de la sexta ola se ha parado en seco y a las puertas de la Semana Santa la incidencia ha subido ligeramente. En concreto, en el 煤ltimo balance del Ministerio de Sanidad, publicado este viernes, la incidencia acumulada a 14 d铆as se sit煤a en los 445 casos, con 13 puntos de aumento.

Pero si miramos a nuestros vecinos europeos, Espa帽a, que se mantiene en nivel alto de alerta por contagios de coronavirus, sigue entre los pa铆ses con menor trasmisi贸n, muy por debajo de la media que ronda los 1.500 casos y de vecinos como Portugal (1.353), Francia (1.224), Italia (1.112) y Reino Unido (1.245) o Alemania (3.176), seg煤n los datos que recoge Sanidad de estad铆sticas de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo de Prevenci贸n y Control de Enfermedades (ECDC).

Los expertos consultados por NIUS, prev茅n una Semana Santa tranquila, aunque insisten en no bajar la guardia porque la pandemia no ha terminado “ni mucho menos” y temen que se olvide que realmente seguimos luchando contra un virus y hay que mantener una serie de precauciones. “No hay que estar asustados pero la relajaci贸n no debe ser total, porque eso puede llevar a repuntes, dice el f铆sico, matem谩tico y catedr谩tico de la Universidad Rovira i Virgili, Alex Arenas, que cree que esto es lo que ha podido pasar en algunos pa铆ses europeos. “La relajaci贸n total de medidas lleva a la relaci贸n falsa de que ya no hay virus”.

驴Qu茅 supone esta subida?

Para Arenas, supone algo normal que ya hab铆a vaticinado. “La tasa de seroprevalencia es alt铆sima en nuestro pa铆s y es normal que se estanque, que repunte un poco y vuelva a bajar. En Espa帽a hemos hecho bien los deberes y hay mucha gente vacunada y muchas personas con vacunaci贸n natural tras haber pasado la coivd incluso dos veces. As铆 que de cara a Semana Santa creo que est谩 controlado”, explica.

Coincide con 茅l, Ildefonso Hern谩ndez, catedr谩tico de Salud P煤blica en la UMH y portavoz de la Sociedad Espa帽ola de Salud P煤blica y Administraci贸n Sanitaria (Sespas), que cree que con el ‘pull’ de vacunaci贸n que hay en Espa帽a, la cantidad de personas que han pasado la covid con 贸micron o al principio de la pandemia y la vigilancia estrecha de los m谩s vulnerables, parece si hay repunte ser谩 limitado. “De aqu铆 a Semana Santa no da tiempo a que suba mucho m谩s la incidencia de casos”.

Eso s铆, viendo los datos de Espa帽a y compar谩ndolos con la incidencia en Europa, es dif铆cil saber que es lo que va a pasar. Lo que s铆 est谩 claro es que la pandemia no ha terminado y hay que seguir con las recomendaciones generales. “Hay que seguir con las mascarillas en los interiores, sobre todo en ocio y restauraci贸n que es donde m谩s nos hemos relajado y donde m谩s contagios puede haber. Adem谩s, insiste en que hay que seguir trabajando en el tema de la calidad del aire y los sistemas de circulaci贸n y prevenci贸n, para ahora y de cara al futuro”, recalca Hern谩ndez.

Casos y presi贸n hospitalaria

Arenas explica que se ha llegado al punto en el que se ha descorrelacionado los casos y la presi贸n hospitalaria y esto es bueno porque as铆, se puede afrontar el virus con muchas ventajas. La incidencia va por un lado y la presi贸n hospitalaria por otro. Adem谩s, insiste en que vamos hacia el buen tiempo y eso implica que la gente hace m谩s vida en exteriores y eso es bueno. La Semana Santa no pinta mal, siempre que no nos olvidemos de que la pandemia no ha acabado y que el virus sigue entre nosotros. La relajaci贸n de las medidas en otros pa铆ses de la UE han hecho que la incidencia este disparada frente a Espa帽a, y eso no se nos puede olvidar.

Hern谩ndez tambi茅n pone el acento en que “no hay que dejar de mirar la presi贸n hospitalaria que por el momento est谩 controlada”. Aunque la incidencia de casos sigue siendo demasiado alta y hasta que no bajemos de 100 puntos no debemos relajarnos. Todos tenemos ganas de tener una vida normal, pero el virus sigue estando ah铆 y sigue causando muertes”, explica el portavoz de la Sespas.

驴Qu茅 preocupa?

“Lo que estamos viviendo hasta ahora est谩 dentro de los normal”, por eso, dice Arenas, “el problema lo vamos a tener a finales de verano o principios del oto帽o”. Porque si sigue 贸micron entre nosotros, que es lo m谩s normal, tendremos un decaimiento de la inmunidad. Ya sea por las terceras dosis (que se pusieron en diciembre o enero) o por haber pasado la enfermedad (cerca del 50 % lo ha pasado en enero). De momento, el efecto tiene una durabilidad de unos seis meses, luego de cara a septiembre podr铆a venir una ola que se pueda complicar, explica Arenas.

Sobre todo para las personas m谩s vulnerables. Ser谩 la inmunidad de los m谩s mayores y residentes en centros sociosanitarios, que son los que primero recibieron las dosis de refuerzo, all谩 por septiembre de 2021, hace ahora los seis meses que se est谩 observando que dura la inmunidad medida con anticuerpos. “Ya hemos visto que si no hay inmunidad el virus hace mucho da帽o y eso se refleja en el sistema sanitario”, dice Arenas que a帽ade que “debemos tener una mirada lateral porque hay concentraciones de gente que viene de muchos sitios en locales peque帽os. Si hay mucha gente y hay poco aire respiramos el aire los unos de los otros y suben los contagios. Son habas contadas”, aclara Arenas.

La guerra puede llegar a ser un problema para la covid

Otra cosa que les preocupa es que sigue habiendo mucha trasmisi贸n y eso implica que hay muchas mas oportunidades de que el virus evolucione y ya sabemos que siempre perdura la variante m谩s r谩pida. Si esa variante m谩s r谩pida es algo m谩s grave que 贸micron, podemos estar ante un problema grave.

“En centro Europa la cosa est谩 mal y la guerra no ayuda. Tenemos millones de refugiados y eso es terrible desde el punto de vista humanitario, pero desde el punto de vista inmunol贸gico tambi茅n. Son personas con tasas de vacunaci贸n muy bajas, que se encuentran en estados de salud perjudicados, que est谩n en refugios confinados unos con otros, que viajan durante horas, y eso va a ser un problema m谩s adelante, sin duda”.

Incidencia m谩s baja que la media europea

El viernes el ECDC comunic贸 que la media de la incidencia en Europa ha aumentado, despu茅s de varias semanas de ca铆da sostenida, en un 4,6 % hasta los 1.565 casos (con un repunte del 9,1 % en colectivos con m谩s riesgo como los mayores de 65 a帽os) y con aumentos de transmisi贸n en 14 pa铆ses, en un contexto en el que varios han reducido el n煤mero de pruebas de detecci贸n. Entre los pa铆ses con la incidencia a煤n disparada figuran los Pa铆ses Bajos (4.991), Alemania (3.176), Austria (5.966) o Suiza (4.065).

A medida que ha perdido fuerza la oleada 贸micron, gran parte de los socios comunitarios, con incidencias a煤n elevadas pero con normalizaci贸n en los indicadores hospitalarios, han ido levantando sus restricciones y eliminando el uso obligatorio de las mascarillas en interiores, mientras que Espa帽a ha desescalado a un paso m谩s lento, principalmente en el uso del dispositivo facial, que se rescindi贸 en exteriores pero se mantiene en espacios cerrados y eventos masivos.

Por ejemplo, Francia, con una media diaria de 130.000 y una incidencia por encima de los mil puntos, ha rescindido desde esta semana la mascarilla en interiores tras m谩s de un a帽o y medio, con algunas excepciones como los transportes p煤blicos, los centros sanitarios o las residencias de ancianos.

Suecia, a principios de febrero y con una incidencia acumulada de m谩s de 5.000 casos (ahora en torno a los 200 puntos) fue uno de los primeros de la UE en retirarla, mientras que B茅lgica lo hizo a principios de marzo con un nivel de transmisi贸n que rondaba los 900.

Tras estos, pa铆ses europeos que duplican y hasta triplican su incidencia respecto a Espa帽a, como Finlandia, Noruega o el Reino Unido, tambi茅n lo han hecho. En el Reino Unido la mascarilla ya no es obligatoria pr谩cticamente en ning煤n sitio y solo se recomienda en espacios cerrados como el transporte p煤blico, comercios u hospitales. Algunas aerol铆neas plantean quitarla en sus vuelos si el pa铆s de destino lo permite.

