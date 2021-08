Probablemente ello se debe al hecho de que estas democracias se basan en el 茅xito electoral. El horizonte de los pol铆ticos es el de las siguientes votaciones

La pol铆tica para la mitigaci贸n de la crisis del coronavirus de los gobiernos occidentales es en todo semejante al comportamiento infantil: busca la gratificaci贸n instant谩nea y tiende a quedarse todo para s铆 mismo. No es una buena se帽al para abordar el cambio clim谩tico o la pr贸xima pandemia.

Es habitual asociar la gratificaci贸n instant谩nea con los ni帽os. Ellos no pueden pensar a largo plazo y todav铆a no son capaces de controlar sus impulsos. Desconocen lo que significa aplazar algo, quieren tener todo lo antes posible.

Es posible observar esa misma tendencia en el modo en que Occidente est谩 lidiando con la crisis del covid-19. No vemos el momento de poner fin a las medidas sanitarias. Cada cierto tiempo se anuncia el fin de la pandemia y se suavizan las medidas prematuramente, como ocurri贸 en oto帽o y posteriormente en Navidad del a帽o pasado, lo que dio lugar a nuevas olas que provocaron decenas de miles de muertes evitables.

Probablemente ello se debe al hecho de que estas democracias se basan en el 茅xito electoral. El horizonte de los pol铆ticos es el de las siguientes votaciones y no un objetivo a largo plazo.

En todo caso, ese mismo pensamiento cortoplacista se ha visto reflejado en la falta de prevenci贸n en la actual crisis del covid. Desde que se produjeron los brotes de otros dos coronavirus, el SARS en 2002 y el MERS en 2012, los cient铆ficos nos han venido advirtiendo sobre la llegada de una nueva pandemia.

Para evitarla era necesario la implantaci贸n de un paquete de medidas, cuyo coste se estimaba en 20.000 millones de d贸lares, o lo que es lo mismo, 800 veces menos dinero de lo que nos ha costado la crisis del covid-19 hasta ahora. Eso sin mencionar la tragedia humana que suponen los m谩s 10 millones de muertes adicionales causadas por el covid-19. A pesar de ello, los gobiernos no han hecho nada.

Una segunda tendencia observada en los ni帽os es que quieren todo para ellos. La campa帽a de vacunaci贸n global es otro ir贸nico ejemplo de esto. Hasta ahora, el 84% de las vacunas han sido administradas en los pa铆ses ricos. Los pa铆ses de renta baja han tenido que apa帽arse con el 0,3% de las dosis. Mientras los pa铆ses ricos tienen un super谩vit global de 2.500 millones de dosis y est谩n planeando administrar dosis de refuerzo, solo una de cada diez personas estar谩n vacunadas a finales de 2021 en los 70 pa铆ses m谩s pobres.

El Acelerador del acceso a las herramientas contra el covid-19 (ACT) es una iniciativa global para distribuir tratamiento y vacunas a los pa铆ses del Sur. A finales de junio el d茅ficit para sufragar esta campa帽a se elevaba a 17.000 millones de d贸lares, lo que equivale al 0,1% de los recursos empleados para combatir la crisis del covid.

El comportamiento acaparador de los pa铆ses occidentales no solo es pueril sino tambi茅n miope. El virus no conoce fronteras y es un enga帽o pensar en lograr la inmunidad de reba帽o en una sola naci贸n. En nuestro mundo superconectado, la pandemia no se superar谩 en ninguna parte hasta que se supere en todas partes.

Los expertos advierten que estamos solo a unas pocas mutaciones antes de que el virus se haga resistente a las vacunas. Si eso llegara a ocurrir, estar铆amos de vuelta en la casilla de salida. Edward Luce, del Financial Times lo explica de esta manera: 鈥淟a prueba para Occidente es saber si actuar谩 con el conocimiento de que este virus no conoce fronteras鈥.

Las tendencias pueriles de las democracias occidentales no son un buen presagio para encarar el cambio clim谩tico o la pr贸xima pandemia. La iniciativa World Weather Attribution est谩 formada por un grupo de destacados expertos que ha investigado la relaci贸n entre las emisiones de gases de efecto invernadero y los fen贸menos meteorol贸gicos extremos desde 2015. 驴Sab铆a usted que esta iniciativa lleva a帽os sin financiaci贸n?

驴Cu谩ntos devastadores incendios, inundaciones y sequ铆as tendr谩n lugar antes de que despertemos y actuemos? Y lo mismo podemos decir respecto a la lucha contra los virus mortales. Ya se han producido m谩s de 10 millones de muertes por el covid-19, pero todav铆a no hay planes para prevenir nuevas pandemias.

Seg煤n parece, nuestras democracias son incapaces de abordar los principales desaf铆os de este siglo. Nuestro sistema social necesita una exhaustiva reforma. Es hora de ponerse a ello. No nos queda mucho tiempo.

https://espanol.almayadeen.net