–

De parte de La Haine May 31, 2021 6 puntos de vista

El desarrollo de la pandemia Covid 19 se ha caracterizado desde el punto de vista mediático por una estrategia destinada a generar confusión, miedo e impotencia.

El procedimiento es un abrumador bombardeo de noticias carentes del m√°s elemental rigor cient√≠fico – por ejemplo se usan cifras absolutas y no tasas (relaci√≥n entre el n√ļmero de casos y el volumen de poblaci√≥n) para valorar la incidencia, de forma que cualquier comparaci√≥n es absurda – y por una ocultaci√≥n sistem√°tica de la informaci√≥n que plantea alguna duda sobre la versi√≥n oficial, incluso. la proveniente de las fuentes m√°s reputadas.

Este trabajo pretende contribuir a analizar un fen√≥meno muy complejo y atravesado por poderos√≠simos intereses, que pone de manifiesto el sometimiento estricto de las decisiones pol√≠ticas a los intereses del gran capital, en detrimento de la te√≥rica prioridad de salvaguardar la vida y la salud de sus poblaciones. La gesti√≥n de la compra de vacunas, tanto por parte de la Comisi√≥n Europea, como del gobierno espa√Īol, es un ejemplo paradigm√°tico del sometimiento de los objetivos de salud al negocio privado.

Desaparici√≥n de las farmac√©uticas p√ļblicas y financiaci√≥n por el Estado de las multinacionales.

En los pa√≠ses capitalistas, la producci√≥n y distribuci√≥n de medicamentos se ha concentrado en grandes monopolios, al tiempo que han desaparecido las empresas farmac√©uticas p√ļblicas. Todo ello a pesar de que, hist√≥ricamente, la OMS – y la l√≥gica sanitaria m√°s elemental – ha recomendado la creaci√≥n en cada pa√≠s de industrias p√ļblicas productoras de los medicamentos esenciales, entre las que las vacunas y los hemoderivados ocupan los primeros lugares. La actual pandemia Covid 19 ha puesto de manifiesto la realidad: ning√ļn pa√≠s de la UE ha producido hasta la fecha ninguna vacuna en laboratorios p√ļblicos[1].

En Espa√Īa, de cada 100 euros del gasto p√ļblico en sanidad, 29,6 se invierten en medicamentos[2], cerca de 30.000 millones de euros al a√Īo. Las multinacionales farmac√©uticas controlan la financiaci√≥n de f√°rmacos y la prescripci√≥n. Muchas veces lo hacen mediante soborno directo de los m√©dicos, y en general, influyendo decisivamente en los planes de estudio de medicina, manejando los resortes para incluir en el Registro nuevos f√°rmacos que no son tales[3], financiando todos los congresos de especialidades m√©dicas, poniendo a su servicio la investigaci√≥n p√ļblica e incluso patrocinando asociaciones de personas enfermas.

El negocio del siglo: financiaci√≥n p√ļblica anticipada y exenci√≥n de responsabilidad.

Una de las consecuencias de la pandemia es el colosal negocio para las multinacionales farmac√©uticas, calculado en la UE, por ahora, en 50.000 millones de euros derivados de la compra por los Estados de millones de dosis de vacunas[4]. Gigantes empresariales como GKS, Pfizer o AstraZeneka, que como veremos m√°s adelante encabezan las listas de sanciones por pr√°cticas delictivas y que exhiben anualmente unos m√°rgenes de beneficios que superan con creces a los de la banca, ni siquiera han tenido que arriesgar sus inversiones. Con dinero p√ļblico de los estados de la UE, entre ellos del espa√Īol, se adjudicaron por adelantado, en agosto de 2020, 2.000 millones de euros para comprar millones de dosis de vacuna[5]. Y lo hicieron antes de que se hubiera demostrado la validez, eficacia y seguridad de sus productos.

Todas las grandes farmacéuticas han conseguido de los gobiernos de la UE que sean ellos quienes paguen las indemnizaciones por posibles efectos secundarios de la vacuna. Además, están tratando de lograr ser eximidas por completo de responsabilidad civil por las secuelas producidas por sus medicamentos[6].

Los intereses económicos que controlan decisiones políticas.

En agosto de 2010, un d√≠a despu√©s de declarar finalizada la epidemia de gripe A, la OMS hizo p√ļblico que los miembros de su Comit√© de Expertos hab√≠an sido sobornados por las multinacionales farmac√©uticas fabricantes de vacunas y de antivirales[7], como Tamifl√ļ y Relenza (La Roche y GlaxoSmithkline, respectivamente). La OMS fue acusada de haber generado una situaci√≥n de alarma injustificada que llev√≥ a muchos pa√≠ses a la compra masiva de vacunas y medicamentos como los citados. Durante todo este tiempo mantuvo en secreto los nombres de su comit√© de expertos con el pretexto de “evitar presiones”.

Desde la década de los 90, la financiación por parte de los Estados miembros a la OMS ha ido disminuyendo a medida que aumentaban los fondos privados. Grandes fortunas como Bill Gates y multinacionales farmacéuticas aportan el 90% del presupuesto de la OMS. La gráfica siguiente habla por sí sola:

El magnate norteamericano es accionista de una decena de farmac√©uticas, incluyendo Pfizer y AstraZeneca. La Fundaci√≥n AstraZeneca en Espa√Īa tiene en su n√≥mina como asesores a directores de hospitales e instituciones p√ļblicas de investigaci√≥n[8].

La evidencia de los vínculos entre las grandes farmacéuticos con el poder económico y político es abrumadora:

El principal propietario de Pfizer es el fondo de inversiones Black Rock, el m√°s grande del mundo en gesti√≥n de activos: 5,1 billones de d√≥lares en 2016, seg√ļn la compa√Ī√≠a. Black Rock tiene 9.000 millones de d√≥lares invertidos en la banca espa√Īola y 12.000 millones en el IBEX[9]. Adem√°s, en asociaci√≥n con Naturgy (antes Gas Natural – Fenosa), Black Rock participa con el 49% en el gasoducto Argelia-Espa√Īa, Medgaz[10]. El 11 de diciembre de 2020 el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio un ultim√°tum a Stephen Hahn, director de la FDA, para que autorizara ese mismo d√≠a la vacuna o se buscara otro trabajo[11]. La amenaza surti√≥ efecto, la vacuna de Pfizer recibi√≥ la autorizaci√≥n de emergencia al d√≠a siguiente y el gigante Walmart anunci√≥ su disposici√≥n para distribuir la vacuna en 5.000 establecimientos de EE.UU. La EMA, Agencia Europea del Medicamento, tambi√©n facilit√≥ la autorizaci√≥n de emergencia de Pfizer en un tiempo r√©cord y el 27 de diciembre empez√≥ a inocularse en los pa√≠ses de la UE. La EMA tambi√©n recibe el 90% de sus fondos de las grandes empresas farmac√©uticas. Su nueva directora es vasalla fiel de la industria farmac√©utica. Tal y como publica la OMS en su biograf√≠a, procede de la industria irlandesa del medicamento y ha trabajado como Gerente de Asuntos Cient√≠ficos y de Regulaci√≥n en Bruselas para la EFPIA (Asociaci√≥n de la Industria Farmac√©utica Europea)[12], lobby del sector farmac√©utico ante la UE. Fue elegida como directora de la EMA en plena pandemia, en julio de 2020. En Espa√Īa, la penetraci√≥n de las multinacionales farmac√©uticas en las instancias pol√≠ticas ha sido una constante cuya descripci√≥n sobrepasa los l√≠mites de este trabajo[13]. Valga recordar que desde el primer gobierno del PSOE en 1982 todos los ministros y ministras de sanidad lo han sido con el pl√°cet de la industria farmac√©utica. El primero en no contar con su visto bueno fue Ciriaco de Vicente, un hombre honrado, y esto supuso que Felipe Gonz√°lez designara a otro candidato, Ernest Lluch.

El fichaje por parte de las farmacéuticas de altos cargos del Ministerio de Sanidad y de las Consejerías de las Comunidades Autónomas, incluido el ex-Ministro Bernat Soria, ha sido una constante[14].

En plena pandemia, el Ministro de Sanidad del PSOE particip√≥ en un importante evento con la multinacional farmac√©utica Roche – gran protagonista del esc√°ndalo de la Gripe A y el Tamif√ļ – patrocinado por el peri√≥dico El Pa√≠s para dise√Īar la “sanidad del futuro”, en base al esquema de “colaboraci√≥n p√ļblico – privada, preconizado por la farmac√©utica[15].

El intento de eliminar del Registro a los medicamentos ineficaces e inseguros -Espa√Īa tiene casi cinco veces m√°s medicamentos registrados que otros pa√≠ses de la UE – supuso en su momento el viaje a Madrid de Henry Kissinger, consejero de la compa√Ī√≠a norteamericana Sharp and Dome (MSD), en visita privada para “velar por los intereses de su empresa”[16]. Consigui√≥ su objetivo: el asunto se sald√≥ con la dimisi√≥n del Director General de Farmacia, F√©lix Lobo.

Esos inconvenientes se resolvieron con la creaci√≥n de la Agencia Espa√Īola del Medicamento, que inicialmente fue un organismo aut√≥nomo y despu√©s una agencia estatal encargada de facto de las decisiones pol√≠ticas en ese √°mbito. Se consegu√≠a as√≠ situar la pol√≠tica del medicamento fuera de las estructuras ministeriales y hacerla mucho m√°s controlable por las multinacionales farmac√©uticas. Joan Ram√≥n Laporte[17], m√°xima autoridad cient√≠fica en materia del medicamento en el Estado espa√Īol, afirm√≥ recientemente: “las Agencias del Medicamento fueron una invenci√≥n del capitalismo neoliberal de los a√Īos noventa”[18].

La trampa del COVAX.

COVAX, presentada en el Foro Mundial de Davos en 2017 como una colaboraci√≥n mundial con la que acelerar el desarrollo de tratamientos, pruebas y vacunas contra la Covid-19, es una instituci√≥n fundada por la Global Alliance for Vaccines and Inmunizations (GAVI)[19] y por la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)[20], ambas producidas, dise√Īadas y financiadas por la Fundaci√≥n Bill y Melinda Gates.

Se presenta como una instituci√≥n “p√ļblico-privada” que, como todas las que usan este eufemismo tan en boga, utiliza financiaci√≥n p√ļblica, de los gobiernos, para beneficio privado. Act√ļa como banco comercial para la compra de vacunas a multinacionales farmac√©uticas. Utiliza el disfraz p√ļblico y ben√©fico de servir para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, cuando en realidad su finalidad es moldear la industria mundial de fabricaci√≥n de vacunas y el mercado de consumo de vacunas en el los pa√≠ses pobres[21].

La creaci√≥n de COVAX obedece a tres objetivos fundamentales: proteger las patentes, evitar al m√°ximo la distribuci√≥n de vacunas procedentes de instituciones p√ļblicas de pa√≠ses como China, Rusia y Cuba, e impedir que las vacunas sean producidas directamente por pa√≠ses que tienen capacidad para ello, como Sud√°frica, India o Brasil[22].

Qué sabemos y, sobre todo, qué no sabemos sobre las vacunas que se están utilizando en la UE,

La autorización de emergencia que han recibido todas las vacunas contra el Covid 19 no es una aprobación como la que recibe cualquier otro medicamento, sino que se utiliza cuando los fármacos en cuestión no han mostrado la documentación exigida para ello. La decisión excepcional de permitir su uso se adopta en función de una grave situación de alarma que justificaría correr los riesgos inherentes al incumplimiento de los protocolos y controles exigidos antes de permitir el uso de cualquier medicamento.

Pasados los momentos de shock, de confusi√≥n y hasta de p√°nico, en buena medida inducidos por los medios de comunicaci√≥n, cabe destacar que la tasa de letalidad media, en el momento m√°s √°lgido de la epidemia (mayo de 2020) en Espa√Īa era muy baja: 0,8%[23] (una de las m√°s bajas de Europa) concentrada en personas mayores el 95% tiene m√°s de 65 a√Īos. La comparaci√≥n de esta letalidad con la tasa de letalidad de la difteria, que en menores de 5 a√Īos era del 20%, ayuda a relativizar adecuadamente la situaci√≥n y a plantear la pregunta de si, en tales circunstancias, es razonable prescindir de los protocolos de seguridad e ignorar los requerimientos establecidos, precisamente cuando se trata de administrar f√°rmacos nuevos a centenares de millones de personas.

En los momentos en los que se escribe este artículo no ha habido noticia de que ninguna de las empresas fabricantes de las vacunas que se están usando en la UE esté siguiendo los protocolos exigidos para la autorización definitiva, a pesar de los muchos millones de personas que ya han sido inoculadas.

El derecho de patente, y por lo tanto, la ocultaci√≥n de informaci√≥n sobre la composici√≥n exacta del f√°rmaco, imposibilitan una valoraci√≥n contrastada tanto de la eficacia como de los riesgos de las nuevas vacunas. El oscurantismo en los acuerdos de la UE con las multinacionales farmac√©uticas[24] para la compra de vacunas, que previamente hab√≠a financiado, ha sido denunciado con insistencia en el Parlamento Europeo. Ni siquiera los eurodiputados han podido acceder a la documentaci√≥n completa de los contratos en los que se han invertido m√°s de 2.000 millones de dinero p√ļblico.

La información ofrecida por el Departamento de Salud del Reino Unido a los profesionales sanitarios, procedente de datos de la propia empresa acerca de la vacuna de Pfizer-BioNtech, ilustra acerca de la ausencia de verificación de aspectos muy relevantes acerca de la seguridad y eficacia de la misma, a pesar de lo cual se está procediendo a vacunar a millones de personas[25]. Del citado informe británico, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) destaca lo siguiente[26]:

La eficacia de esta vacuna es muy peque√Īa si se compara con los niveles de protecci√≥n de vacunas anteriores[27]. La vacuna de Pfizer prevendr√≠a s√≥lo un caso leve-moderado por cada 119 personas vacunadas; es decir los otros 118 se ver√≠an sometidos a los efectos secundarios sin obtener ning√ļn beneficio. La protecci√≥n conferida se refiere solamente a casos leves o moderados. No hay datos acerca de la eficiencia en la prevenci√≥n de casos graves (hospitalizaciones, ingreso en la UCI) o mortalidad. Afirmar que la vacuna previene muertes carece totalmente de fundamento. Es m√°s, los ensayos no est√°n dise√Īados para valorar su eficacia para evitar casos graves o mortales[28]. No se han completado los datos sobre toxicidad reproductiva en animales. No se conocen los efectos en menores de 18 a√Īos, ni en mayores de 65 a√Īos, a pesar de que se ha informado que la vacunaci√≥n en el Estado espa√Īol empezar√° por este √ļltimo grupo de edad. Se excluye la vacunaci√≥n en el embarazo y en la lactancia. Tambi√©n en personas con tratamiento con inmunosupresores. La contraindicaci√≥n en personas anticoaguladas est√° sujeta a controversia en estos momentos. Se desconoce el periodo de inmunidad que confiere la vacuna. No hay datos acerca de si se producen da√Īos en la fertilidad. No hay datos acerca de la capacidad de transmisi√≥n de la enfermedad de las personas vacunadas. No hay dato alguno que permita concluir que la vacunaci√≥n masiva terminar√° con la pandemia y si, por lo tanto, se puede prescindir de las medidas de prevenci√≥n.

6- Farmacovigilancia. El lobo guardando el reba√Īo.

Ante la vacunación masiva de personas sanas y personas con diversas patologías y tratamientos, la lógica más elemental, la prudencia más básica y los principios deontológicos más esenciales, exigirían reforzar al máximo todos los mecanismos de farmacovigilancia y de gestión de riesgos.

Nada de eso est√° sucediendo con car√°cter general y sistem√°tico. En el momento de la inoculaci√≥n, en muchos lugares lo √ļnico que se le pide a la persona es que firme el consentimiento informado y se le pregunta si tiene alergias. No se est√° siguiendo con car√°cter general y obligatorio el protocolo de farmacovigilancia establecido. Ni se les abre una historia cl√≠nica, ni se les pregunta por enfermedades previas o actuales, ni se les pide informaci√≥n sobre medicamentos que pueda estar tomando. A pesar de que en la propia documentaci√≥n de la empresa Pfizer se recoge la contraindicaci√≥n de la vacuna en casos de embarazo y lactancia, no se pregunta sistem√°ticamente a las mujeres en edad f√©rtil si est√°n embarazadas o lactando, o si toman anticonceptivos. Todo ello a pesar de que los efectos adversos graves en mujeres j√≥venes casi cuadriplican el de hombres[29].

Tampoco se alerta a quienes reciben la vacuna acerca de qué síntomas graves pudieran aparecer y qué hacer en ese caso. Es decir, no hay una recogida sistemática de datos, no hay un protocolo ni un registro general.

Es por ello que, tal y como se√Īala Joan Ram√≥n Laporte, cuando la EMA empieza a hablar de la existencia de trombosis en localizaciones at√≠picas que pudieran estar producidas por la vacuna de Astra Zeneca, cae en contradicciones sobre sus propios datos y, sobre todo, no muestra, la tabla de recogida de datos preceptiva en todo sistema de farmacovigilancia. Laporte aventura que la causa podr√≠a ser la enorme infradotaci√≥n de medios de los Centros de farmacovigilancia como resultado de los recortes de los √ļltimos a√Īos, pero, sobre todo, y estrechamente vinculada a los recortes, la normativa de la UE sobre farmacovigilancia[30] que confiere una funci√≥n muy destacada en este campo precisamente a la industria farmac√©utica. Seg√ļn la normativa vigente, las fuentes de informaci√≥n son de dos tipos: una recibe las notificaciones espont√°neas que hace el personal m√©dico – con un subregistro importante y que no permite cuantificar con exactitud – y el segundo son los sistemas de gesti√≥n de riesgos, cuya responsabilidad recae en la propia industria del medicamento.

Por su especial trascendencia, reproduzco a continuaci√≥n las palabras de Joan Ram√≥n Laporte en una reciente entrevista: “los sistemas de gesti√≥n de riesgos (son) una serie de estudios que se hacen con los primeros consumidores de un nuevo medicamento para ver qu√© pasa y si funcionan igual que en el ensayo cl√≠nico. Estos planes se encargan a las propias farmac√©uticas, ¬°y esto es poner al lobo a guardar el reba√Īo! Porque de esto no se habla. Con las se√Īales de trombos, AstraZeneca no ha aportado ning√ļn dato, todo lo que se sabe es por la notificaci√≥n espont√°nea. Es m√°s, si vas a la web de la EMA, y miras el documento oficial de autorizaci√≥n de todas las vacunas contra la covid, all√≠ queda claro que el plan de seguimiento de seguridad de las vacunas est√° en manos de cada compa√Ī√≠a, pero no hay ninguna lista de los estudios que har√° cada una de ellas, ni protocolos: es algo secreto y opaco”[31]. A continuaci√≥n ilustra la situaci√≥n con un ejemplo: “Estos estudios suponen un enorme movimiento de dinero. Un informe alem√°n contaba que en cinco a√Īos las farmac√©uticas pagaron m√°s de 200 millones de euros a m√©dicos para que participaran en estos estudios, sin que produjeran ni un solo resultado que fuera al sistema alem√°n de farmacovigilancia. ¬°Utilizan la farmacovigilancia para promover la prescripci√≥n del medicamento! ¬°Pagan a cada m√©dico participante por cada paciente al que se le prescriba! Eso la EMA lo sabe perfectamente y no hace nada al respecto”.

Pr√°cticas delictivas y mafiosas.

La revista JAMA (Journal of the American Medical Association) public√≥ en noviembre de 2020 un art√≠culo titulado “Sanciones econ√≥micas impuestas a las grandes empresas farmac√©uticas por actividades ilegales”[32]. El estudio se refiere solamente a EE.UU. y recoge las sanciones impuestas por este pa√≠s entre 2003 y 2016 a 22 multinacionales farmac√©uticas que producen medicamentos para el tratamiento, test o vacunas para la Covid 19. GlaxoSmithKline (GSK) ocupa el primer lugar con multas por valor de 9.775 millones de d√≥lares, Pfizer el segundo, con sanciones que ascienden a 2.910 millones de d√≥lares, Johnson and Johnson el tercero, con 2.668 millones y AstraZ√©neka el und√©cimo con 1.172. Las multas suelen suponer el 10% de los beneficios obtenidos por el hecho sancionado. El pago de multas est√° considerado como un gasto m√°s en la comercializaci√≥n de un f√°rmaco.

Los delitos de los que se les ha acusado son: promoci√≥n ilegal (recomendar f√°rmacos para indicaciones no aprobadas), interpretaci√≥n falseada de los resultados de las investigaciones, ocultaci√≥n de datos y da√Īos y sobornos con comisiones a personal m√©dico y pol√≠ticos para obtener contratos, entre otros. Todas ellas han obtenido millonarios contratos con la Comisi√≥n Europea, incluida GSK que, asociada con la francesa Sanofi, logr√≥ vender a la Comisi√≥n Europea 300 millones de dosis de su vacuna que supuestamente estar√° disponible a mediados de este a√Īo.

La publicación de informes y resultados de investigaciones farmacológicas en las más prestigiosas revistas científicas está financiada por la industria farmacéutica que las utiliza como instrumento de propaganda, tal y como ha sido reconocido por los directores de esas publicaciones[33].

El contrato del siglo. La UE negocia comprar a PfizerBioNtech 1.800 millones de dosis.

El pasado 14 de abril, la presidenta de la Comisi√≥n Europea √örsula von der Leyen confirm√≥ que la UE estaba negociando con PfizerBioNtech la compra de 1.800 millones de dosis adicionales de su vacuna, al tiempo que se anunciaba el aumento de precio de cada dosis a 23 d√≥lares. En total, la UE pagar√° la fabulosa cifra de 41.400 millones de euros de dinero p√ļblico por un n√ļmero de dosis que multiplica por cuatro la poblaci√≥n actual de la UE-27, 446 millones de personas. Este desequilibrio se justifica por la llegada de nuevas “olas” que requerir√°n tres o cuatro nuevas dosis de vacuna hasta 2023.

El escenario montado con los incumplimientos y los efectos adversos de AstraZeneka ha servido para justificar que la vacuna de PfizerBioNtech se convierta en “la columna vertebral de la vacunaci√≥n euopea”. La presidenta de la Comisi√≥n Europea aprovech√≥ para alabar “el compromiso, la fiabilidad y la reactividad de Pfizer-BioNTech”. Estas alabanzas no s√≥lo son gratuitas, sino que pretenden encubrir que la multinacional farmac√©utica ocupa el infame segundo lugar en condenas por delitos de promoci√≥n de medicamentos para indicaciones no aprobadas, ocultaci√≥n de resultados adversos y, sobre todo, en el caso que nos ocupa, sobornos a funcionarios para la obtenci√≥n de contratos[34].

Es muy interesante acceder a la comparecencia p√ļblica del Fiscal General asociado de EE.UU., Thomas Perrelli, anunciando la hist√≥rica condena a la multinacional farmac√©utica. Pfizer-BioNtech acept√≥ su culpabilidad por la promoci√≥n de f√°rmacos para usos no aprobados y pag√≥ 2.300 millones de d√≥lares[35]. ¬ŅAlguien podr√≠a asegurar que el fabuloso contrato obtenido por Pfizer.BioNtech con la UE es ajeno a estas pr√°cticas tan habituales y documentadas de la multinacional farmac√©utica?.

Aunque la “estrategia del shock” est√© haciendo posible que lo m√°s elemental se olvide, es preciso recordar, m√°xime ante un contrato de estas dimensiones, con plazos temporales tan largos y que prev√© inoculaciones repetidas a millones de personas, que se trata de un f√°rmaco no aprobado. A pesar de que los meses transcurren y se est√°n efectuando vacunaciones masivas, este hecho trascendental no se menciona, ni se establecen plazos para que los estudios necesarios para su aprobaci√≥n definitiva culminen.

CONCLUSIONES.

1.– El objetivo prioritario de la obtenci√≥n creciente de beneficios, consustancial a la empresa privada, es estrictamente opuesto al de la sanidad p√ļblica: mejorar el estado de salud de toda la poblaci√≥n. El capital, para desarrollarse, necesita socavar y debilitar el sistema p√ļblico: cuanto m√°s y mejor sanidad p√ļblica, menos espacio de negocio privado, y viceversa. Exactamente igual que los par√°sitos con respecto al organismo cuyos recursos utilizan para vivir y cuya devastaci√≥n es consustancial a su desarrollo.

2.- En un escenario de profunda crisis general, de hegemon√≠a capitalista en la lucha de clases y cuando el espacio para las reformas hace tiempo que se agot√≥, se constata que, a pesar de que la pandemia revel√≥ las dram√°ticas insuficiencias de la sanidad p√ļblica, los recursos p√ļblicos se han destinado exclusivamente a la empresa privada. Las medidas generales de salud p√ļblica, tanto sociales como sanitarias, se han obviado.

3.- Los m√ļltiples antecedentes de corrupci√≥n tanto de expertos de la OMS y de las diferentes Agencias del Medicamento como de pol√≠ticos, por parte de las grandes empresas farmac√©uticas, junto con las fabulosas ganancias que se est√°n generando, permiten sospechar que se ha construido un siniestro escenario “informativo” de miedo en la poblaci√≥n, para intentar justificar inversiones multimillonarias con dinero p√ļblico en vacunas producidas por las grandes multinacionales farmac√©uticas.

4.- Al servicio de este descomunal negocio debe situarse el hecho de que se hayan obtenido autorizaciones de emergencia, sin asegurar niveles de seguridad y eficacia exigidos a este tipo de medicamentos usados masivamente en personas sanas. Además, en el proceso de vacunación no hay noticia de la existencia de protocolos de farmacovigilancia, con carácter general y sistemático, que permitan conocer con rigor los efectos adversos que las nuevas vacunas están produciendo.

5.- La evaluaci√≥n de la seguridad y eficacia de un medicamento tiene sus ritmos y sus formas. No respetarlos conlleva riesgos, m√°xime cuando va a ser administrado a millones de personas sanas. El principio hipocr√°tico ‚Äúprimum non nocere‚ÄĚ que debe guiar la pr√°ctica m√©dica ha sucumbido frente a los negocios multimillonarios. La tr√°gica paradoja es que precisamente las dudas de las propias multinacionales farmac√©uticas acerca de la seguridad de sus f√°rmacos es la que ha llevado al escandaloso acuerdo de estas empresas con la UE. Son los gobiernos respectivos, con dinero p√ļblico, los que sufragar√°n las indemnizaciones por efectos adversos de las vacunas.

6.- El control de las decisiones pol√≠ticas por parte de las multinacionales farmac√©uticas se revela n√≠tidamente cuando los gobiernos esgrimen la “alarma” y la “emergencia” como razones para adoptar decisiones que sobrepasan los l√≠mites de la prudencia. Al tiempo, se ignoran descubrimientos realizados por organismos p√ļblicos de los propios pa√≠ses de la UE o se sabotean acuerdos con pa√≠ses como Rusia o Cuba, de larga y avalada tradici√≥n de sus instituciones p√ļblicas en biotecnolog√≠a y en el descubrimiento de vacunas.

7.- En un mundo en el que las evidencias cient√≠ficas se subordinan a la l√≥gica aplastante del beneficio, la producci√≥n de medicamentos por parte de instituciones p√ļblicas es la √ļnica garant√≠a de poder sustraer un bien tan preciado a la acci√≥n de mafias internacionales con una capacidad tan enorme de corrupci√≥n, de chantaje y hasta de crimen como las que describe John le Carr√© en su novela “El jardinero fiel”.

Hay una incompatibilidad esencial entre negocio privado y sanidad p√ļblica. En estos meses, y lo m√°s duro est√° por llegar, se ha hecho inocultable la depredaci√≥n de vidas humanas que el capitalismo produce. La apuesta por la vida, colocar al ser humano como prioridad social, exige destruirlo.

Mayo 2021

[1] Investigadores de la Universidad de Helsinki tienen desde hace meses una vacuna contra el Covid, que se usa mediante spray nasal impidiendo la entrada y replicación del virus, puede conservarse a temperatura ambiente y está libre de patentes. El equipo necesita 50 millones de euro para llevar a cabo la Fase III, cantidad ridícula frente a lo que se está invirtiendo en vacunas , que no ha conseguido hasta la fecha. https://kaosenlared.net/finlandia-tiene-una-vacuna-para-la-covid-desde-hace-nueve-meses-y-opto-por-la-big-pharma/

Algo parecido ocurre en Espa√Īa con la vacuna, tambi√©n nasal, sobre la que trabaja un equipo del CSIC, con cient√≠ficos con contratos precarios e investigadores jubilados que trabajan gratis. https://www.eldiario.es/sociedad/retrasar-edad-jubilacion-buscar-vacuna-coronavirus-facil-seria-dejarlo-siento-obligacion-moral_1_6462532.html

[2] https://catalunyaplural.cat/es/un-50-de-los-medicamentos-prescritos-en-el-sistema-de-salud-son-innecesarios-y-en-algunos-casos-mas-perjudiciales-que-beneficiosos/

[3]El n√ļmero de medicamentos autorizados y comercializados en Espa√Īa 13.335 es m√°s de diez veces superior al de pises como Noruega y m√°s del triple que en Francia. Este hecho no supone mejores recursos para los tratamientos, sino alto grado de control del Registro por parte de las empresas. Las palabras de Joan Ram√≥n Laporte, director de la Agencia Catalana del Medicamento son concluyentes: Espa√Īa financia todos los f√°rmacos que le propone la industria. https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20151220/laporteespana-financia-todos-los-medicamentos-que-le-propone-la-industria-4760501

[4] La utilizaci√≥n de la propaganda por parte de los grandes ejecutivos de Pfizer o Moderna sobre supuestos √©xitos de sus vacunas como medio para lograr aumentos de las cotizaciones en bolsa para, a continuaci√≥n, vender sus acciones da idea de las gigantescas expectativas de negocio y de la falta de escr√ļpulos con que se mueve este negocio

[5] Espa√Īa se incorpor√≥ al Acuerdo de Compra Anticipada de Vacunas de la UE https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9132

[6] https://www.eldiario.es/sociedad/farmaceuticas-ganan-estados-europeos-indemnizaran-efectos-inesperados-vacunas-coronavirus_1_6222300.html

[7] https://elpais.com/diario/2010/06/05/sociedad/1275688803_850215.html

[8] Su Directora es la ex-Secretaria de Estado de Investigaci√≥n con Mariano Rajoy. Tambi√©n son miembros, el Director de la fundaci√≥n p√ļblica de Medicina Gen√≥mica del Servicio Gallego de Salud, del Centro Nacional de Genotipado del ISCIII y miembro de la Agencia Europea del Medicamento, la Subdirectora General de Bio√©tica de la Comunidad de Madrid. un miembro del comit√© de expertos en pol√≠tica del medicamento de la OMS y la Directora de ensayos cl√≠nicos del Hospital de Granada. En el Comit√© cient√≠fico de la fundaci√≥n AstraZeneca est√° el Director de Instituto Respiratorio del H. Cl√≠nic de Barcelona, el Jefe de Servicio de Oncolog√≠a del H. 12 de octubre, el Director del Instituto de Investigaci√≥n de Barcelona y el Jefe de Servicio de Cardiolog√≠a del Hospital Ram√≥n y Cajal. https://hojasdebate.es/sanidad/que-intereses-estan-detras-de-las-politicas-sanitarias/

[9] BlackRock es el primer accionista de los dos grandes bancos espa√Īoles,Santander (5,38%) y BBVA (5,917), Caixabanc (3,003%), Banc de Sabadell ( 4,994%)y Bankinter (3,694%) Tambi√©n posee participaciones en grandes empresas multinacionales espa√Īolas, como por ejemplo:Telef√≥nica (3,883%),Repsol (3,25%),ACS (3,2%),OHL, Gamesa (9%),IAG (6,2%),Euskaltel (3,59%),T√©cnicas Reunidas (3,055%). https://es.wikipedia.org/wiki/BlackRock#Espa%C3%B1a

[10] https://www.eldiario.es/economia/inversiones-espana-megafondo-confia-salida_1_1219576.html

[11] https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/gobierno-eu-exige-fda-aprobar-vacuna-anticovid-pfizer

[12] https://www.who.int/blueprint/about/emer-cook/en/

[13] https://www.elconfidencial.com/espana/2019-11-23/sanidad-publica-lobby-puertas-giratorias_2348311/

[14] Los datos pueden consultarse aquí: https://www.dsalud.com/reportaje/el-fenomeno-de-las-puertas-giratorias-en-el-campo-de-la-salud/

[15] https://www.elsaltodiario.com/sanidad/la-farmaceutica-organiza-un-acto-con-el-ministro-de-sanidad-salvador-illa-para-trazar-las-lineas-de-la-sanidad

[16] https://elpais.com/diario/1986/07/18/sociedad/522021605_850215.html

[17] Joan Ramón Laporte es catedrático de Farmacología de la Universidad de Barcelona y Director del Instituto Catalán de Farmacología, organismo colaborador de la OMS.

[18]https://ctxt.es/es/20210401/Politica/35653/joan-ramon-laporte-vacunas-astrazeneca-trombosis-capitalismo-mar-calpena.htm

[19] https://es.wikipedia.org/wiki/GAVI

[20] https://en.wikipedia.org/wiki/Coalition_for_Epidemic_Preparedness_Innovations

[21] COVAX, un √≥rgano mundial de m√ļltiples partes interesadas que puede acarrear riesgos sanitarios y pol√≠ticos para los pa√≠ses en desarrollo y el multilateralismo – Amigos de la Tierra Internacional (foei.org)

[22] COVAX: la trampa (alainet.org)

[23] https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/ITCoronavirus.pdf. p√°g. 25

[24] https://www.eldiario.es/sociedad/contratos-estados-europeos-adquisicion-vacunas-coronavirus-rodeados-secretismo_1_6241372.html

[25] La información científica ofrecida por el Gobierno británico puede consultarse aquí: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/940565/Information_for_Healthcare_Professionals_on_Pfizer_BioNTech_COVID-19_vaccine.pdf

[26] https://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/1205-critica-del-medicamento-como-negocio-e-incertidumbres-argumentas-acerca-de-la-vacuna-de-pfizer-biontech-version-ampliada

[27] La vacuna contra la poliomielitis confiere un nivel de protecci√≥n entre 99 y 100% hasta 25 a√Īos despu√©s de la cuarta dosis. https://www.vacunas.org/eficacia-de-la-vacuna-poliomielitis/

[28] https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037

[29] https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700

[30]https://www.boe.es/doue/2010/348/L00074-00099.pdf

[31] https://ctxt.es/es/20210401/Politica/35653/joan-ramon-laporte-vacunas-astrazeneca-trombosis-capitalismo-mar-calpena.htm

[32] https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2772953?guestAccessKey=bf354508-0f93-48b2-aea8-f948c9d4dad7&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=111720

[33] Gotzsche, C. Peter (2014) Medicamentos que matan y crimen organizado. El autor, médico, biólogo y químico, que trabajó para la industria farmacéutica refleja en este trabajo demoledor el engranaje criminal de las multinacionales farmacéuticas.

[34] Ibid. nota 41.

[35] Pfizer Medical Fraud Settlement | C-SPAN.org (c-span.org)