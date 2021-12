Por Pablo Und Destruktion

Esta nueva polarizaci贸n, ahora con motivo de las vacunas y de la segregaci贸n, es una forma m谩s de enfrentarnos entre iguales y evitar disidencias pol铆ticas y movimientos sociales amplios y organizados contra la globalizaci贸n y las presiones del gran capital

Todos sabemos que la 鈥渘ueva normalidad鈥 va m谩s all谩 de una cuesti贸n de Salud P煤blica, est谩 afectando a nuestros derechos civiles y precarizando a煤n m谩s las condiciones de vida de muchas personas. Estamos normalizando el estado de excepci贸n. El Pasaporte Covid va en contra de nuestra Constituci贸n, de muchas opiniones m茅dicas autorizadas y de los principios 茅ticos en los que hemos sido criados. Los no vacunados se est谩n convirtiendo en un chivo expiatorio de una sociedad con multitud de problemas que se est谩n viendo desatendidos o agravados.

Esta nueva polarizaci贸n, ahora con motivo de las vacunas y de la segregaci贸n, es una forma m谩s de enfrentarnos entre iguales y evitar disidencias pol铆ticas y movimientos sociales amplios y organizados contra la globalizaci贸n y las presiones del gran capital, due帽o de las Big Pharma que han monopolizado el mercado internacional, de los medios de comunicaci贸n que las patrocinan y de los estados que obedecen sus dictados a ciegas.

驴C贸mo hemos llegado a este punto? 驴C贸mo hemos podido normalizar la absoluta anormalidad de nuestra sociedad presente? Con ritos, no con razones. No hay otra forma.

No podemos acercarnos a comprender las transformaciones antropol贸gicas que estamos viviendo sin valorar la dimensi贸n simb贸lica de las mismas. La realidad no es solo cuantitativa, no se compone 煤nicamente de cifras, la realidad tambi茅n es cualitativa, est谩 compuesta de deseos y de miedos, y el poder no se puede ejercer sin el dominio de estas dimensiones simb贸licas, sin religi贸n.

Lo previeron Bakunin, Marx, Guy Debord, Bordieu o Agamben, entre otros, estamos entrando en una fase sagrada del capitalismo, la fetichizaci贸n de parcelas de la realidad que se resist铆an a ser mercantilizadas est谩 sacralizando al capitalismo de estado como 煤ltima forma de la globalizaci贸n. Vivimos en una sociedad permanentemente expuesta a rituales sacrificiales, cuyos altares se encuentran en las televisiones y en los dispositivos m贸viles que gu铆an en todo momento nuestros actos y pensamientos. El aplauso de las 8 de la tarde durante el confinamiento era un ritual que bendec铆a el encierro y permit铆a una peque帽a catarsis diaria, la mascarilla en exteriores nunca se pudo mantener s贸lidamente con argumentos cient铆ficos, y menos a煤n ahora que sabemos que los asintom谩ticos apenas podr铆an contagiar, pero serv铆a para prepararnos para nuevas medidas internacionales a discreci贸n.

La vacunaci贸n no est谩 siendo verdaderamente efectiva para inmunizar y garantizar la Salud P煤blica, pero s铆 para usarse como un sacramento de pertenencia a este nuevo grupo global y para expulsar del mismo a los disidentes. Un sacramento que, conviene recordar, pierde su relativa efectividad sanitaria a los 6 meses y exigir谩 la renovaci贸n puntual para poder mantenerse en la sociedad, en eso consiste el Pasaporte Covid, una medida de control social desproporcionada y sin precedentes. Algunos estamentos piden que la renovaci贸n sea trimestral. Perm铆taseme el re铆r por no llorar: que pongan bata negra a los sanitarios, con su correspondiente alzacuellos, y nos inmunicen todos los domingos a las 12 y en fiestas de guardar.

Por todo ello, las cr铆ticas a esta deriva totalitaria de buena parte de los pa铆ses del mundo, especialmente de los que hab铆an conquistado unos m铆nimos derechos civiles, no podr谩 salir adelante sin combatir estas manipulaciones del inconsciente colectivo que se transforman en cambios concretos, jur铆dicos, pol铆ticos y econ贸micos, y que tienen muy poco de magia y mucho de psicolog铆a y control de masas a trav茅s del monopolio de los medios de comunicaci贸n a nivel mundial. La lucha no es contra la ciencia, es contra el cientificismo. Tampoco es contra el Estado, es contra el totalitarismo. Ni siquiera es contra el mercado, es contra el economicismo.

Es decir, la lucha ha sido y ser谩 contra la globalizaci贸n que articula estas ideas y las ejecuta. Y en 煤ltima instancia, todo indica que es una lucha perdida. La acumulaci贸n de poder y capital de las organizaciones transnacionales, y la ruptura definitiva de la conciencia de clase en mil subgrupos, siendo el 煤ltimo el de vacunados y no vacunados, hace casi imposible la tarea. Pero da igual, la lucha tampoco implica solo cuestiones pr谩cticas y cuantitativas. Solo luchan si ganan los oportunistas. Hay una cuesti贸n cualitativa fundamental y muy sencilla: ya no tenemos miedo.

Fuente: Diario16