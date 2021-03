–

por Juan Torres L贸pez

16/03/2021

El desaparecido economista y catedr谩tico de la Universidad de Salamanca David Anisi escribi贸 en 1995 un libro titulado Creadores de escasez. Del bienestar al miedo (Alianza Editorial). En el explicaba que, en contra de lo que se cre铆a, la crisis que se produjo a partir de los a帽os 70 no hab铆a sido lo que oblig贸 a cuestionar el Estado de Bienestar, sino que fue al rev茅s: la puesta en cuesti贸n de este 煤ltimo origin贸 la crisis.

Como explicaba Anisi, “hab铆a llegado el momento de disciplinar a los trabajadores”. Y as铆 se hizo.

Para ello se recurri贸 a la forma siempre m谩s efectiva, generando el desempleo. Quien carece de ingresos y medios de vida no tiene m谩s remedio que aceptar lo que sea para salir adelante y se convierte as铆 en un ser personal, mental y socialmente fr谩gil, f谩cilmente manipulable y disciplinado.

Para provocar deliberadamente el desempleo que disciplinara a las clases trabajadoras se aplicaron pol铆ticas basadas en la creaci贸n artificial de escasez, aumentando los tipos de inter茅s (lo que frenaba la inversi贸n productiva pero al mismo enriquec铆a as铆 a los poseedores del dinero), reduciendo salarios (lo que reduc铆a el consumo pero aumentaba los beneficios de las grandes empresas que tienen mercados cautivos) y provocando d茅ficits p煤blicos y mucha deuda (ralentizando as铆 la econom铆a pero aumentando el negocio del capital financiero).

El efecto de esas pol铆ticas es el mismo que tiene el ir pisando el freno constantemente en un veh铆culo: disminuye la velocidad de crucero, se gasta mucha m谩s energ铆a y se deteriora el conjunto de la maquinaria. En una econom铆a la consecuencia es que disminuye la tasa de crecimiento de la actividad econ贸mica y aumenta el desempleo. Dos efectos que se agravan cuando todo eso ocurre, como ocurri贸 en los a帽os ochenta y noventa del siglo pasado, en medio de una revoluci贸n tecnol贸gica. Cuando esta se produce, aumenta la productividad y si este aumento no va a acompa帽ado de una reducci贸n de la jornada y de pol铆ticas expansivas del gasto, el efecto del frenazo es mucho mayor.

Eso fue lo vienen provocando las pol铆ticas neoliberales y por eso decimos que crean escasez artificialmente. Destrozan a toda la econom铆a y disminuyen la provisi贸n de bienes y servicios pero benefician mucho, como he dicho, a los propietarios del capital financiero (que se enriquecen m谩s cuanto mayor es la deuda) y a las grandes empresas que dominan los mercados y tienen clientes cautivos o una masa de liquidez muy grande con la que se enriquecen en los mercados financieros.

Puede parecer que esta tesis que acabo de exponer es demasiado perversa como para ser verdad pero, si no la creen, lean lo que escribi贸 en la p谩gina 183 de su libro El final de la edad dorada (Ed. Taurus 1996) quien hab铆a sido un poderoso ministro de Econom铆a de Felipe Gonz谩lez, Carlos Solchaga: 芦La reducci贸n del desempleo, lejos de ser una estrategia de la que todos saldr铆an beneficiados, es una decisi贸n que si se llevara a efecto podr铆a acarrear perjuicios a muchos grupos de intereses y a algunos grupos de opini贸n p煤blica禄. No se puede reconocer m谩s expl铆cita y claramente.

Efectivamente, el capitalismo de nuestros d铆as es un creador artificial de escasez y una manifestaci贸n sangrante de ello la estamos contemplando en estos momentos en el caso de las vacunas.

Cuando se extendi贸 la pandemia, las autoridades mundiales reconocieron lo elemental y l贸gico: su remedio no pod铆a ser otro que una vacunaci贸n masiva y muy r谩pida de la mayor parte de la poblaci贸n mundial.

La presidenta de la Comisi贸n Europea reclam贸 que las vacunas se convirtieran en un bien p煤blico porque 芦la Uni贸n Europea hab铆a invertido muchos miles de millones en desarrollar las primeras禄. El Fondo Monetario Internacional ped铆a en su informe de enero pasado una 芦distribuci贸n universal de vacunas鈥 a precios asequibles para todos禄鈥

Sin embargo, no es eso lo que est谩 ocurriendo, sino todo lo contrario: los gobiernos de los pa铆ses ricos se niegan a que las vacunas se puedan producir y distribuir masivamente y a precios asequibles en todos los pa铆ses del mundo, como ser铆a imprescindible para acabar con la pandemia. Se sigue creando escasez aunque ahora no sea para disciplinar a las clases trabajadoras sino para salvaguardar el beneficio y el poder de las grandes empresas farmac茅uticas, de cuya naturaleza y estrategia escrib铆a hace unos d铆as el profesor Vicen莽 Navarro en estas mismas p谩ginas (aqu铆).

Para desarrollar vacunas de distribuci贸n universal, como pide el FMI, es precisa la colaboraci贸n de cient铆ficos y productores de todo el planeta pero eso solo es posible si se ponen a disposici贸n de todos ellos el conocimiento y las t茅cnicas que las hacen posible, algo que es imposible mientras no se suspendan las patentes y derechos de propiedad intelectual.

Es lo que est谩n pidiendo desde hace meses la gran mayor铆a de pa铆ses del mundo, l铆deres pol铆ticos, organizaciones de todo tipo, centros de investigaci贸n, personalidades, dirigentes de iglesias鈥 Y es lo que desea la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n all铆 donde se le ha preguntado (el 73% en el Reino Unido).

Pero en contra de esa opini贸n mayoritaria, los gobiernos de los pa铆ses ricos (Estados Unidos, Uni贸n Europea, Jap贸n, Reino Unido, Brasil, Canad谩, Noruega y algunos pocos m谩s) se oponen constantemente a ello.

Con tal de salvaguardar los intereses comerciales de las grandes empresas farmac茅uticas que producen las vacunas (como igual podr铆a decirse de otros bienes, dispositivos o instrumentos de diagn贸stico que est谩n siendo imprescindibles en la pandemia), se est谩 dando lugar a una carencia generalizada de vacunas, sencillamente, porque no se est谩 aprovechando toda la capacidad potencial de fabricaci贸n de vacunas. Los datos son inapelables:

鈥 Solo se est谩 utilizando un 43% de la capacidad que hay en el mundo para producir las vacunas ya aprobadas (aqu铆).

鈥 Las tres fabricantes m谩s grandes de vacunas solo est谩n produciendo para el 1,5% de la poblaci贸n mundial, un volumen muy por debajo de su capacidad potencial al no tener acceso a las licencias (aqu铆).

鈥 A pesar de la escasez, cuando algunos fabricantes se ofrecen a producirlas no reciben respuesta de las empresas que, con el benepl谩cito de los gobiernos, dominan el mercado. Eso ha pasado con la danesa Bavarian Nordic que podr铆a fabricar casi 250 millones de vacunas (aqu铆).

鈥 Algo parecido ocurre en pa铆ses como India: una de sus fabricantes est谩 produciendo millones de vacunas pero hay al menos otras veinte f谩bricas, y otras muchas en todo el mundo, que podr铆an estar produci茅ndolas si tuvieran acceso a las licencias (aqu铆).

La consecuencia de todo esto es doblemente absurda y me atrever铆a a decir que criminal.

En primer lugar, miles de millones de personas de los pa铆ses m谩s pobres se quedan al margen de la vacunaci贸n que les puede evitar la enfermedad. Los pa铆ses ricos (16% de la poblaci贸n mundial) acumulan las vacunas (60%) mientras que los m谩s pobres est谩n desabastecidos. El Reino Unido hab铆a distribuido m谩s de 31 dosis por cada 100 personas y Estados Unidos m谩s de 22 a finales de febrero, Asia en su conjunto un poco m谩s de dos y 脕frica menos 0,55 de media en los pa铆ses donde hab铆an llegado (aqu铆). A la tercera parte de la humanidad no le ha llegado ni una dosis y, seg煤n The Economist, m谩s de 85 pa铆ses no vacunar谩n lo suficiente hasta 2023 (aqu铆), mientras que los gobiernos de los pa铆ses ricos han comprado tres veces m谩s unidades de las que necesita su poblaci贸n (cinco en Canad谩).

Esto no es solamente un genocidio sino que se trata, para colmo, de una completa estupidez. La acumulaci贸n de vacunas en los pa铆ses ricos no va a terminar con la pandemia porque esta es global y las mutaciones pueden venir de cualquier pa铆s donde la vacuna no haya llegado. Y es tambi茅n una pol铆tica est煤pida porque, como expliqu茅 en un art铆culo anterior, financiar la vacunaci贸n en todos los pa铆ses del mundo supone 338 veces menos dinero que el que costar谩 el da帽o de no hacerlo (aqu铆). Una prueba m谩s de que las decisiones econ贸micas que se toman no persiguen la eficiencia ni el ahorro, sino el enriquecimiento de unos pocos.

La pol铆tica de los pa铆ses ricos es igualmente absurda porque, a la postre, va a crear racionamiento tambi茅n en su interior, como est谩 ocurriendo en la Uni贸n Europea. Y es tambi茅n una estupidez responder a la escasez que ellos mismos han provocado restringiendo las exportaciones porque as铆 ni mejorar谩 el aprovisionamiento interior ni el global, se provocar谩n respuestas del mismo tipo que perturbar谩n las cadenas de aprovisionamiento.

La pandemia no se est谩 combatiendo como los propios l铆deres mundiales dec铆an que hab铆a que combatirla porque no son capaces o no desean poner l铆mite a la avaricia de unos pocos. Se est谩 provocando una crisis econ贸mica gigantesca y la p茅rdida de millones de empresas y empleos por salvaguardar los privilegios de los grandes monopolios. Van a morir innecesariamente millones de personas porque se da prioridad a los intereses comerciales.

Terminar茅 citando a un autor maldito porque creo que llevaba toda la raz贸n. Me refiero a Federico Engels quien dec铆a en su obra La situaci贸n de la clase obrera en Inglaterra que cuando las personas mueren como 芦v铆ctimas de nuestro desorden social y de las clases que tienen inter茅s en ese desorden禄 se comete un 芦asesinato social禄.

Eso es lo que ahora est谩 sucediendo con las vacunas y por eso resulta cada vez m谩s necesario que se definan y persigan los cr铆menes econ贸micos contra la humanidad.