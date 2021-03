–

Que los medios de informaci贸n son una caja de resonancia social no es ninguna novedad; sin embargo, no est谩 de m谩s resaltarlo ya que es evidente que para que un hecho cualquiera adquiera relevancia medi谩tica, inevitablemente debe pasar por el prisma de los medios. Esto no es malo per s茅, pero s铆 es una caracter铆stica esencial de las sociedades modernas. De esta forma, la agenda medi谩tica propuesta por los medios de informaci贸n como 鈥渓o noticiable鈥, es lo verdaderamente real para la l贸gica period铆stica sin importar el soporte. Algunas semanas lo importante ser谩 el 鈥渞iesgo pa铆s鈥 o el d贸lar, o los secuestros, o la pelea pol铆tica, la 鈥済rieta鈥, Messi, Maradona o quien se les ocurra.

驴A qu茅 viene esto? Simplemente a resaltar la preponderancia social y la incidencia de los medios de informaci贸n como constructores de realidades. Igualmente, la nota no va en la idea de teorizar sobre los 鈥渕ass media鈥, sino de entender que 鈥渓o relevante鈥 en la arena p煤blica es lo que medi谩ticamente se imponga como tal.

Desde hace algunas semanas el periodismo vern谩culo opina, sin ning煤n tipo de verg眉enza, sobre las criptomonedas, los bitcoins y los/as gur煤es que las defienden. Todos/as tienen algo que decir, pero los aportes parecen nulos de acuerdo a los conocimientos que se tienen de este nuevo fen贸meno global. La intenci贸n del escrito era inmiscuirse un poco en eso de las monedas virtuales, pero pens谩ndolo mejor, parece m谩s oportuno, por el contrario, indagar en la moneda impresa, tal cual la conocemos y naturalizamos como algo dado pero que, como todo, tiene un inicio, una historia y un porqu茅. Tal vez, y a partir de lo que esta nota pueda aportar, el tema de las monedas virtuales sea tratado m谩s adelante.

Una aclaraci贸n que no est谩 de m谩s hacer es que este pretendido acercamiento te贸rico (por llamarlo de alguna manera) lo haremos a partir de ideas preconcebidas por otros autores con cierta afinidad intelectual y social. Por ejemplo, David Graeber, le confiere al fen贸meno de la aparici贸n de la moneda una preponderancia hist贸rica y social determinada por la posibilidad del ejercicio de la fuerza material. De esta manera, para dicho autor la acu帽aci贸n de la moneda no es un hecho naturalmente evolucionado, sino producto de un contexto dado: 鈥渆l origen de la moneda, tal como hoy la conocemos, es el establecimiento de un mecanismo concreto, puesto en marcha por una instituci贸n de poder (Estado, ej茅rcito, rey, grupo militar dominante) para la recaudaci贸n de tributos u obligaciones de pago en una comunidad. La moneda acu帽ada fue a menudo aquello que la casta militar dominante determin贸 aceptar a cambio de perdonar la vida a una comunidad conquistada. Para ponerla en circulaci贸n se distribu铆a como medio de pago a los soldados de sus ej茅rcitos. La posesi贸n de moneda confer铆a un poder adicional a los soldados frente a las poblaciones conquistadas, que se ve铆an constre帽idas en un estado de doble sumisi贸n (militar y econ贸mica) ante los invasores. Este es el verdadero origen de la moneda y no una evoluci贸n 鈥渁mable鈥 ideada para 鈥渟olucionar los problemas derivados del inc贸modo trueque鈥. Y sigue Graeber diciendo que 鈥渓os sistemas monetarios modernos se edifican, por tanto, sobre la capacidad de alguna fuente de poder para recaudar tributos mediante el ejercicio de la violencia. Esta fuente de poder militar, amparada en su capacidad para ejercer la violencia, contrae deudas con una o varias instituciones privadas que han conseguido acumular vol煤menes de riqueza material y poder financiero. A cambio de ese pr茅stamo (normalmente asociado a campa帽as militares, proyectos de conquista, guerras de anexi贸n u operaciones de rapi帽a) se entrega a una o varias instituciones financieras asociadas el monopolio para la acu帽aci贸n y puesta en circulaci贸n de monedas 鈥渄e curso legal鈥 (v谩lidas para el pago de impuestos) en un proceso progresivo de monetizaci贸n de la deuda contra铆da. As铆 nacen posteriormente los 鈥渂ancos centrales鈥. Por 煤ltimo, y para cerrar la idea de este autor:鈥渓a creaci贸n de los bancos centrales (controlados de manera efectiva por entes financieros aut贸nomos) represent贸 la institucionalizaci贸n de ese matrimonio de conveniencia entre militares y grandes prestamistas. Estado y mercados de capitales se retroalimentan en un c铆rculo de hierro destinado a perpetuar una estructura de control al servicio de las 茅lites, y cuyo principal objetivo es la explotaci贸n de las clases subordinadas. Los estados siempre se han endeudado para financiar guerras. Con los botines obtenidos, fruto del saqueo y el pillaje, se ha pagado parte de esa deuda en una ecuaci贸n que siempre se mantiene en desequilibrio, ante la necesidad de pedir nuevos pr茅stamos鈥 (鈥) 鈥渓os mercados modernos de capital no operan al margen de los estados. Necesitan, por el contrario, un sistema organizado de represi贸n, policial, judicial y militar, proporcionado por esos mismos estados para poder mantenerse鈥.

La tesis de este autor intenta tirar por la borda la idea que recorre los estudios de econom铆a cl谩sica que sostienen todos, aunque con matices, que el dinero se invent贸 para dar respuestas efectivas a los problemas ocasionados por la complejidad del trueque en sociedades cada vez m谩s numerosas y distantes socialmente. Con esto no niega la existencia del trueque como relaci贸n, sino que critica la idea sostenida de que las sociedades 鈥渆volucionaron鈥 naturalmente del trueque hacia formas monetarias concretas. Para Graeber, como dijimos en p谩rrafos precedentes la acu帽aci贸n de la moneda es un componente hist贸rico, avalado con la posibilidad concreta de ejercer violencia f铆sica y simb贸lica, aunque este 煤ltimo aspecto lo entiende como algo secundario (y tal vez esa sea una debilidad argumental, ya que el aspecto simb贸lico/subjetivo parece estar ausente en el an谩lisis de dicho autor).

Por su parte, Enric Dur谩n (revista Crisi 鈥 2008) pone el foco no tanto en el aspecto hist贸rico/represivo/material, sino en un abordaje m谩s anclado en lo hist贸rico/subjetivo/especulativo (sin negar por ello la caracter铆stica de imposici贸n a trav茅s de la fuerza que es evidente que tiene). Para Dur谩n 鈥渆l origen del negocio bancario se remonta a cuando el oro era el dinero real y, como tal, lo guardaba el orfebre en su almac茅n. Como el oro era muy pesado e inc贸modo de mover, el dinero en circulaci贸n eran participaciones de este dinero met谩lico. Un d铆a, el orfebre pens贸 que pod铆a cobrar inter茅s por el pr茅stamo de estas participaciones y para compensar empez贸 a pagar un inter茅s menor a los depositarios de este oro; as铆 se inici贸 en Europa el negocio bancario鈥 (鈥) 鈥Este sistema ten铆a el problema de que la posibilidad de prestar dinero estaba claramente limitada por la cantidad de oro en circulaci贸n; entonces los orfebres, ya convertidos en banqueros, inventaron el sistema de reserva fraccionaria, que consiste en qu茅 s贸lo hay en reserva una parte de lo que realmente se presta. Esta proporci贸n acostumbraba a ser del 10%, es decir, 10 unidades en circulaci贸n por cada unidad real de oro existente en la reserva. Para controlar el riesgo que eso significaba si se sab铆a que no hab铆a dinero para devolver a todo el mundo, se cre贸 el sistema de bancos centrales, los cuales dispondr铆an de reservas de oro adicionales para poder prestar a los bancos en momentos de crisis. Con el tiempo, el sistema de bancos centrales y reserva fraccionaria se ha convertido en el dominante en el mundo; el oro que garantizaba el dinero en circulaci贸n fue menguando hasta que en el 1971 se hizo desaparecer el patr贸n oro, es decir que se dej贸 de usar el oro como base real del dinero.

El dinero que se crea hoy en d铆a, se crea b谩sicamente a partir de pr茅stamos, es decir en forma de deuda, ya sea p煤blica, comercial, externa o de particulares. Y no s贸lo eso, sino que cuando se devuelven las deudas, este dinero desaparece, de manera que as铆 el sistema financiero dispone de una herramienta para ampliar o reducir el dinero en circulaci贸n. El dinero, lo crean los bancos centrales y los bancos privados. S贸lo entre el 3 y el 5% del dinero en circulaci贸n ha sido creado por los bancos centrales, el resto lo crean los bancos privados a trav茅s de los cr茅ditos, as铆 como (y cada vez m谩s) a trav茅s de complejos sistemas de especulaci贸n financiera鈥.

De esta manera, para Dur谩n el dinero en circulaci贸n se crea en forma de deuda con intereses y no colapsa este complejo entramado por dos cuestiones b谩sicas: porque se financia con el endeudamiento creciente y sostenido; y porque hay 鈥渕orosos鈥 (entendido dentro de esta l贸gica) que no devuelven el dinero principal de la deuda y s贸lo pagan intereses una y otra vez.

Hasta ac谩, un breve y esquem谩tico acercamiento te贸rico al tema del origen del dinero como relaci贸n social. La intenci贸n, en estas primeras l铆neas, fue una introducci贸n a partir de dos autores que comparten tronco ideol贸gico, pero que difieren en la manera de encarar la problem谩tica. En n煤meros futuros, se intentar谩 partir de este bosquejo general, para profundizar en la tem谩tica del origen del dinero y sus implicancias sociales.