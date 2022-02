–

De parte de Briega February 4, 2022 97 puntos de vista

脷ltimamente se puede observar la proliferaci贸n de ciertos discursos contra las personas trans, alegando que una persona no puede ser parte de un g茅nero u otro bas谩ndose en su sentir; sin embargo, ser铆a conveniente hacer una peque帽a reflexi贸n sobre esta afirmaci贸n.

No podemos entender la importancia del g茅nero en nuestra sociedad si no lo visualizamos y lo comprendemos dentro del campo de los sentimientos.

En los discursos transexcluyentes (me niego a llamarlas feministas), se da a entender que ser parte de un g茅nero no depende del sentimiento de pertenencia, sino de unas caracter铆sticas biol贸gicas. Este argumento tiene dos problemas muy serios: el primero, que al basar la identidad de g茅nero en la biolog铆a, se vuelve inmutable, por lo tanto, todas las opresiones a las que estamos sometidas/sometides se justifican mediante el discurso de que “biol贸gicamente” estamos destinadas a llevar a cabo labores de cuidado o de procreaci贸n, por ejemplo. Y en segundo lugar, tienen una visi贸n completamente naturalizada de los sentimientos, es decir, consideran que los sentimientos son independientes de su contexto sociocultural.

Los sentimientos tambi茅n son una construcci贸n social que puede variar seg煤n una cultura u otra, y esta es una idea que podemos extrapolar a diferentes 谩mbitos sociales, como, por ejemplo, el sentimiento de maternidad, el cual no tiene por qu茅 darse de la misma manera que se produce en nuestra sociedad euroc茅ntrica. En la sociedad cisheteropatriarcal en la que estamos inevitablemente imbuidos, se ha establecido que s贸lo existen dos g茅neros, el hombre y la mujer, y a cada cual se le han asignado unos roles y unos estereotipos; por lo tanto, este hecho, el cual se considera una verdad pol铆tica, establece una manera de vivir el g茅nero. Esta forma de catalogarnos es completamente acient铆fica, ya que la misma ciencia afirma que el binarismo biol贸gico no es real; 茅sta premisa nos lleva a la conclusi贸n de que el g茅nero es una construcci贸n social, pero鈥 驴Es tan s贸lo eso? En mi opini贸n, no. El g茅nero tambi茅n es un sentimiento, un sentimiento social que pasa a ser un sentimiento individual una vez que se realizan los procesos de socializaci贸n, as铆, la pertenencia o no al g茅nero asignado al nacer est谩 estrechamente relacionado con los sentimientos; es m谩s, si los sentimientos carecieran de importancia a la hora de articular el g茅nero en nuestra sociedad 驴por qu茅 se crea un discurso y unos mecanismos muy concretos para que sintamos rechazo por aquellas personas que no se ajustan al binarismo? Por ejemplificar lo dicho, en nuestra sociedad los insultos act煤an como mecanismos reguladores, mecanismos reguladores para moldear el comportamiento de qui茅n lo sufre, algo que muchas personas del colectivo LGBTIQ experimentan; este mecanismo de agresi贸n verbal tiene dos objetivos, por una parte, el individuo que profiere esos insultos siente que su identidad cisgenero est谩 por encima, es superior, por lo tanto, el apego hacia su g茅nero se torna en un sentimiento de orgullo, as铆 el sentimiento respecto al g茅nero asignado se fortalece. 驴Esto quiere decir que todas las personas cisgenero faltan al respeto a las personas trans? No, evidentemente. Pero no se puede obviar que el discurso cisnormativo apela al sentimiento y que nuestra sociedad cisheteronormativa es consciente del poder de los sentimientos, es por ello que desde que empezamos a socializar se pone especial 茅nfasis en que la gente desarrolle un sentimiento de pertenencia, de apego al g茅nero establecido.

Cuando en los discursos transexcluyentes se repite una y otra vez que el g茅nero no es un sentimiento, se olvida por completo el papel tan fundamental que ocupa en nuestra sociedad, ya que desde peque帽os se nos ense帽a a sentirnos parte de un g茅nero normativo, hasta que llegue el punto de que el g茅nero binario sea naturalizado y por lo tanto, inmutable. As铆 que, si el objetivo de nuestra sociedad es ense帽arnos a desarrollar un sentimiento de pertenencia hacia el g茅nero asignado al nacer, 驴es il贸gico decir que el g茅nero, en su totalidad, a parte de una construcci贸n social, es un sentimiento social que evoluciona a un sentimiento individual? No, todo lo contrario, es ser consciente de hasta qu茅 punto la construcci贸n social del g茅nero influye en los individuos y como, una sociedad binaria restrictiva e inflexible, es capaz de utilizar los sentimientos como arma arrojadiza para aquellas personas que desaf铆an la cisheteronormatividad.