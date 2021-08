El informe del IPCC habla por s铆 mismo: se registraron los cinco a帽os m谩s calientes de la historia reciente, se triplic贸 el aumento del nivel de los mares y el hielo 谩rtico y los glaciares siguen retrocediendo.

Pero nada de esto es nuevo. Los cient铆ficos adoptaron un tono urgente porque vienen haciendo esta misma advertencia hace d茅cadas y todas las intervenciones que buscaron evitar el calentamiento global fracasaron.

En efecto, Exxon, una de las empresas petroleras m谩s grandes del mundo, predijo el cambio clim谩tico en los a帽os 1970 y luego se dedic贸 a negar p煤blicamente su existencia durante d茅cadas.

El sistema pol铆tico y econ贸mico en el que vivimos no genera accidentalmente el cambio clim谩tico: est谩 en su propia naturaleza, recompensa a los agentes contaminantes m谩s nocivos y a los que obtienen superganancias mediante las pr谩cticas extractivistas.

Este es nuestro legado hist贸rico. En el Reino Unido, las fortunas de la 茅poca imperial surgieron sobre todo del petr贸leo extra铆do en el Golfo P茅rsico. De hecho, en los a帽os 1950, Gran Breta帽a promovi贸 un golpe de Estado con el 煤nico fin de preservar las ganancias de la Anglo Iranian Oil Company (AIOC). Luego, AIOC se convirti贸 en British Petroleum, empresa que sigue enviando cientos de millones de toneladas de carbono a la atm贸sfera en el Golfo de M茅xico y en el mar Caspio. Las instituciones financieras de Londres, especializadas en la administraci贸n de las ganancias petrol铆feras, gestionan una buena parte del dinero que genera el combustible f贸sil en todo el mundo.

Se avecinan m谩s desastres

Aun cuando argumentan que est谩n empezando a tomar medidas, los gobiernos de todo el mundo siguen actuando en funci贸n de las redes del combustible f贸sil. Boris Johnson lleg贸 a imitar el lenguaje de la Revoluci贸n Industrial Verde que desarrollamos en el Partido Laborista. Pero imita solo las palabras, no las acciones. En junio, el Comit茅 contra el Cambio Clim谩tico del Reino Unido demostr贸 que, de mantener el ritmo actual, el gobierno ni siquiera lograr谩 alcanzar sus tristemente humildes objetivos.

En 2019, durante el D铆a del Trabajador, como l铆der de la oposici贸n logr茅 presentar un proyecto en el parlamento para que Gran Breta帽a declarara la emergencia clim谩tica: fuimos el primer parlamento del mundo en hacerlo. Estaba y estoy convencido de que el Partido Laborista y nuestro movimiento en general deben tomarse muy en serio la crisis clim谩tica y medioambiental.

Si este sistema no encuentra ninguna oposici贸n, pronto comprobaremos c贸mo aumenta r谩pidamente el ritmo de los incendios, las inundaciones y las sequ铆as. Es lo que estamos viendo en Australia, Siberia, Columbia Brit谩nica, 脕frica del Este, California y una buena parte de Europa. Durante este siglo, las grandes tormentas aumentaron su frecuencia en un 40%. Las m谩s intensas son 75% m谩s fuertes que las de los a帽os 1950 y los huracanes son cada vez m谩s comunes.

Pero no son solo las consecuencias f铆sicas de estos eventos las que deben preocuparnos: son tambi茅n las pol铆ticas. En Grecia, la austeridad, la desregulaci贸n y la negligencia de los bomberos multiplicaron el impacto de los terribles incendios desatados en Eubea. En Texas, a comienzos de a帽o, el Estado habilit贸 a las empresas energ茅ticas a que aumentaran los precios de la electricidad de emergencia y las deudas de los ciudadanos son impagables.

Y tanto en EE. UU. como en la UE, los gobiernos est谩n invirtiendo en tecnolog铆a de control y equipamiento militar para atacar a los refugiados que genera la crisis ambiental. Esos miles de millones de d贸lares que se gastan en intervenciones militares y drones en el Mediterr谩neo son el dinero que no se gasta en la transici贸n verde y que ingresa al circuito de rentabilidad de la industria de la guerra, profundamente anclada en la econom铆a f贸sil. El parlamento brit谩nico est谩 debatiendo un terrible proyecto de ley sobre nacionalidad y fronteras, que pretende ilegalizar el salvamento de refugiados en el oc茅ano, es decir, que plantear铆a un desacuerdo de base con el derecho mar铆timo universal.

El incre铆ble aumento de los presupuestos militares de los pa铆ses m谩s poderosos indica que estos se preparan para el conflicto, no para la cooperaci贸n. Esa es la forma en la que piensan lidiar con la emergencia clim谩tica. Estas soluciones falsas aumentar谩n nuestros padecimientos en general, aunque, como siempre, favorecer谩n a unos pocos y castigar谩n a la mayor铆a, entre los que se cuentan tanto los pobres a los que se les inundan sus casas en Inglaterra como los que mueren huyendo de 脕frica del Norte.

El cambio es posible

Pero no tiene que ser as铆 y debemos actuar con esperanza, no con miedo. Los cient铆ficos nos dicen con precisi贸n forense lo que suceder谩 con el nivel de los mares, la escasez de agua y la biodiversidad en caso de que la temperatura aumente 1,5, 3 o 5掳C. Con todo, el motivo por el que no pueden predecir la magnitud del calentamiento es que es imposible predecir nuestras decisiones. Como nos recuerda el IPCC, estas 煤ltimas siguen corriendo por nuestra cuenta.

Y si avanzamos contra los poderosos y nos deshacemos de los incentivos que el sistema otorga a quienes queman el planeta, las cosas pueden ser distintas. Esto implica que los trabajadores de todo el mundo se movilicen a favor de la aprobaci贸n de un Green New Deal global en la COP 26 de este a帽o. El proyecto deber铆a ser capaz de eliminar el carbono de la atm贸sfera, de llevar dinero a los bolsillos de los trabajadores y enfrentar la injusticia y la desigualdad en el Sur Global. No existe ninguna ciudad del mundo que no se beneficiar铆a de un transporte p煤blico verde, de la reforestaci贸n de los bosques, del uso de energ铆as renovables a nivel local y de los empleos que generar铆an las nuevas industrias verdes.

El cambio clim谩tico, la pobreza y la desigualdad, el enorme y riesgoso fracaso colectivo que representa la falta de vacunas contra el COVID-19 en los pa铆ses m谩s pobres, son todas consecuencias de un sistema que prioriza a los multimillonarios por sobre el resto de la humanidad. La crisis clim谩tica y medioambiental es una cuesti贸n de clase. Es la gente m谩s pobre de los barrios obreros, de las ciudades contaminadas y de las islas situadas a una altura cercana nivel del mar la que sufre las consecuencias m谩s graves de la crisis.

Pero tenemos la capacidad de cambiar esta situaci贸n. En 2019, de la noche a la ma帽ana, los estudiantes que se manifestaron contra el cambio clim谩tico cautivaron la imaginaci贸n y la atenci贸n de todo el mundo. Si ellos pueden, nosotros tambi茅n. Nuestra respuesta a la alerta roja debe ser el compromiso en nuestros barrios, en las instituciones pol铆ticas, en las escuelas y en las universidades, en nuestros lugares de trabajo y en nuestros sindicatos, con el fin de exigir y lograr un planeta habitable y un sistema que ponga la vida humana y el bienestar en primer lugar.

Firma en apoyo a la movilizaci贸n por el Green New Deal.

jacobinlat.com/2021/08/17/jeremy-corbyn-la-crisis-climatica-es-una-cuestion-de-clase/