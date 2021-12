–

Cualquier fen贸meno geopol铆tico es, por naturaleza, complejo y est谩 lleno de facetas, aristas y derivas colaterales, tanto previsibles como imprevisibles. Por eso, analizar todas las variables y prever los derroteros por los que pueden discurrir crisis internacionales actuales se hace muy complicado. No obstante, aunque ni nuestros pol铆ticos, ni nuestros medios de comunicaci贸n de masas suelan hacerlo de manera habitual, no es porque les sea especialmente dif铆cil contextualizar correctamente una situaci贸n, sino porque no les interesa que las claves que explican los conflictos est茅n en manos de la opini贸n p煤blica, del vulgo, de la chusma como nosotros y nosotras.

Obviamente, Europa esconde su propia responsabilidad en la generaci贸n de los inmigrantes que ahora llaman a sus puertas. No es casual que esta en茅sima oleada tenga como procedencia Irak, Ir谩n, Yemen y Afganist谩n. Todos son pa铆ses donde Occidente (EEUU, UE, OTAN) ha metido sus zarpas y ha comenzado guerras para robarles los recursos a sus poblaciones y para privar del acceso a ellos a sus competidores o enemigos. Tambi茅n obvian toda la normativa internacional que Europa est谩 incumpliendo deliberadamente en cuanto al acogimiento de refugiados. Desde la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos, la Convenci贸n de Ginebra, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pasando por varios protocolos, cartas y tratados que protegen a las personas en caso de persecuci贸n, cuya vida o libertad est谩n en peligro por actos y amenazas de las autoridades de otros estados y les otorgan el derecho a buscar asilo.

Tambi茅n se huye de hablar de las ra铆ces profundas de la inmigraci贸n por motivos econ贸micos, un s铆ntoma m谩s del fracaso del capitalismo globalmente considerado, por la desigualdad que provoca all谩 donde se aplica. No nos equivocamos cuando afirmamos que el bienestar del primer mundo se basa en el saqueo y en el mantenimiento de la pobreza del sur, del mal llamado Tercer Mundo. El colonialismo no es algo del pasado. Aunque ya no haya invasiones directas hay muchas otras formas de controlar y saquear pa铆ses. En ese contexto, la inmigraci贸n es puro reequilibrio: o se dispone de los recursos para proporcionar una calidad vida digna para las poblaciones del sur, o bien estas emigrar谩n masivamente hacia donde puedan conseguirla, hacia el lugar en el que est谩n sus riquezas robadas. Cualquier valla, muro o concertina que se coloque para impedirlo solo retrasar谩 lo inevitable. Es como tratar de contener una masa de agua a presi贸n, si se tapa una salida, encontrar谩 otra por d贸nde escapar.

As铆 que, una vez m谩s, estamos tratando de atacar los s铆ntomas sin curar la enfermedad. Vivimos en la eterna chapuza, en la actualizaci贸n postmoderna del mito de S铆sifo. Como natural del Campo de Gibraltar, la frontera mas desigual del mundo seg煤n el FMI, conozco de sobra las din谩micas de la inmigraci贸n. Cuando se cierra una ruta, inmediatamente se abre otra, por lo general m谩s larga, costosa y peligrosa. Y no, no es culpa de las mafias. Ellas son s贸lo el instrumento para conseguir un fin. La culpa, repito, es de la desigualdad, de las guerras, de la explotaci贸n.

No cabe duda de que en la confrontaci贸n que enfrenta a Bielorrusia con la Uni贸n Europea, el peque帽o pa铆s socialista ten铆a todas las de perder. La guerra h铆brida que Bruselas mantiene contra Minsk es tan asim茅trica, que pudiera parecer que no hay posibilidad alguna de salir airoso para un estado de menos de 10 millones de habitantes. Sin embargo, a pesar de que la UE no reconoce las elecciones presidenciales en las que sali贸 reelegido Alexander Lukashenko por una mayor铆a sustancial de los votantes, nada m谩s y nada menos que Angela Merkel lo ha legitimado al mantener conversaciones directas con el presidente para tratar de poner coto a la crisis migratoria, algo que ha molestado especialmente a Varsovia.

Al otro lado, tenemos a Polonia. El pa铆s que se encontraba hasta hace pocas semanas en una complicada situaci贸n pol铆tica, cuando sus tribunales y su gobierno desconocieron el car谩cter preceptivo de la legislaci贸n europea, que podr铆a haber acabado finalmente con su expulsi贸n de la Uni贸n 鈥擯olexit鈥. La pol茅mica, que anta帽o acaparaba todos los titulares continentales, hoy parece haberse olvidado por completo y el pa铆s est谩 siendo mimado hasta lo indecible por la UE, a pesar de su vergonzoso e inhumano comportamiento con los inmigrantes que tratan de llegar a Alemania atravesando su territorio y a pesar de los l铆mites impuestos a la libertad de prensa, m谩s propios de dictaduras que de democracias occidentales al uso.

Se nos insiste en que esta crisis est谩 fabricada porque supuestamente, para el establishment, las anteriores han sido espont谩neas. 驴C贸mo pueden tener tanta desfachatez? 驴Acaso la de Marruecos de la pasada primavera fue espont谩nea? 驴lo son las de Erdogan cuando abre y cierra el grifo a voluntad para conseguir m谩s dinero europeo?

Acusan a Alexander Lukashenko de lanzar una guerra hibrida contra Europa, cuando Bielorrusia es la v铆ctima de una guerra h铆brida europea cocinada para fabricar una revoluci贸n de color que lo apee de poder por medio de un golpe suave. Las sanciones econ贸micas, la formaci贸n, financiaci贸n y protecci贸n de l铆deres contrarrevolucionarios, la presi贸n diplom谩tica y militar, los ataques medi谩ticos son parte de la estrategia de la UE y EEUU contra Minsk. Sin embargo, cuando el gobierno bielorruso decide no jugar a ser el polic铆a fronterizo de Bruselas, es 茅l 鈥攁cusan鈥攓uien est谩 declarando una guerra que ya vienen sufriendo desde hace muchos a帽os. El primer ministro polaco Morawiecki afirma que la avalancha de ilegales en la frontera con Bielorrusia es 芦el mayor intento de desestabilizar Europa en 30 a帽os禄. No se puede ser m谩s falsario. Otra cosa bien distinta es que a un gobierno racista y filonazi le pueda molestar sobremanera la llegada de 谩rabes y musulmanes a su pa铆s, pero de ah铆 a que unos pocos miles de personas pac铆ficas que vienen a trabajar a la UE van a desestabilizar todo un continente, va un abismo. M谩xime cuando c谩lculos oficiales cifra que la Vieja y envejecida Europa necesita de hasta 60 millones de inmigrantes para sobrevivir.

No podemos negar que en la ceguera por atacar a Bielorrusia, la UE est谩 protegiendo a reg铆menes indeseables como el polaco, que atacan con perros, militares, gas pimienta a gentes indefensas ateridas de fr铆o, que vienen en busca de una oportunidad para s铆 mismos y sus familias. Incluso el Consejo Europa ha pedido no devolver a los inmigrantes a Bielorrusia y acusa a Polonia de imponer un clima de odio, miedo y de vulneraci贸n de los derechos humanos. De hecho, desde Septiembre impera un estado de emergencia en la frontera que impide que periodistas y ONGs de ayuda humanitaria puedan ejercer su labor porque, simplemente, se les ha expulsado de la zona. El apag贸n informativo es total y ofrece al r茅gimen polaco la impunidad para cometer sus cr铆menes contra los migrantes. Ahora, una reforma legal recientemente aprobada posibilita esas mismas restricciones sin tener declarado el estado de emergencia. El Consejo de Europa ha denunciado esta situaci贸n y ha pedido el acceso a la zona fronteriza en cuesti贸n, advirtiendo a Polonia que la situaci贸n no la absuelve de proteger los derechos humanos de los migrantes.

Por contra, el malo de la pel铆cula, Lukashenko, ha puesto en manos de la Cruz Roja la atenci贸n a los migrantes, les ha proporcionado refugio en naves industriales ante las bajas temperaturas y ha permitido a una misi贸n de la Organizaci贸n Mundial de la Salud que visite la zona y que monitorice sus medidas humanitarias con total transparencia. Pero todav铆a quieren hacernos creer que los inmigrantes son obligados a migrar ante la brutalidad bielorrusa, cuando ese es su 煤nico deseo y el motivo por el que se encuentran en el pa铆s. Al mismo tiempo, tambi茅n denuncian que se le presta ayuda para que lo hagan. La misma manipulaci贸n de siempre鈥

Es Polonia quien los devuelve ilegalmente, es Polonia quien usa a perros contra los inmigrantes, es Polonia quien ha decretado un apag贸n informativo para poder actuar con impunidad, es Polonia quien les impide el paso, es Polonia quien ha provocado la muerte de al menos once personas por hambre y fr铆o, es Polonia quien ha militarizado las fronteras. Pero nada, aqu铆 seguiremos repitiendo como papagayos las consignas oficiales manipuladas que, no nos olvidemos, tienen por objetivo final acabar con Rusia. Mientras, por si a煤n no sabemos qu茅 est谩 en juego dentro de Europa, Polonia comenzar谩 en d铆as la construcci贸n de un muro al puro estilo Trump en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, ahora tambi茅n patrullada por voluntarios ultras racistas. Todo muy edificante.