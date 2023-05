–

La historia de Bet眉l es la de muchas familias que est谩n sufriendo la crisis econ贸mica en Turqu铆a. Hace tres a帽os regentaba una peluquer铆a en Bayrampasa, un barrio residencial de la parte europea de Estambul, donde vive con su marido y dos hijos. La inflaci贸n alcanz贸 el 85% en octubre del a帽o pasado, aunque varios estudios apuntan que contin煤a superando el 100% en ciudades metropolitanas como Estambul.

Este aumento s煤bito de los alquileres, las facturas del gas y electricidad obligaron a Bet眉l a cerrar su negocio. Ahora, a trav茅s del boca oreja, corta el pelo a vecinas del barrio. Su marido trabaja en una gasolinera y la crisis le interrumpi贸 un proyecto de negocio, que se qued贸 en la nada y con deudas. Desde entonces, sobreviven con las ayudas y descuentos que encuentran, como la 鈥渓eche popular鈥, una iniciativa del ayuntamiento de Estambul para cubrir las necesidades b谩sicas de las familias que pasan por dificultades econ贸micas.

鈥淢is ni帽os tienen dos y cinco a帽os, por eso nos dan leche gratis. Con eso cocino tambi茅n. Busco los productos m谩s asequibles en los mercados. Soy toda una experta en encontrar ofertas鈥, bromea. Ella y su familia est谩n pensando en mudarse a Alemania, donde podr铆an encontrar trabajos mejor pagados que el sueldo m铆nimo en Turqu铆a (400 euros), pero para ello necesitan ahorrar porque la lira turca se ha devaluado un 73% en los 煤ltimos cinco a帽os.

La situaci贸n econ贸mica centra la campa帽a de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo en Turqu铆a. La mayor铆a de economistas apuntan que el aumento de precios se debe a las medidas heterodoxas del actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, que ha intervenido en las decisiones del Banco Central, creando desconfianza entre los inversores y haciendo tambalear la lira y los precios.

El mandatario asegura que estos problemas ya han quedado atr谩s e insiste en remarcar los avances de su Gobierno en las 煤ltimas dos d茅cadas, especialmente el desarrollo en infraestructuras y defensa. La oposici贸n ha formado, por primera vez, una coalici贸n de seis partidos de diferente ideolog铆a 鈥揹esde centroizquierda a liberales, nacionalistas e islamistas鈥 con el objetivo de derrocar a Erdogan. La alianza ha propuesto un candidato com煤n a la presidencia: Kemal Kili莽daroglu, que encabeza la mayor铆a de encuestas.

Este jueves, el candidato Muharren Ince, al que las encuestas daban en torno al 5% de intenci贸n de voto, se ha retirado de la carrera, lo que puede beneficiar a Kili莽daroglu. Si ninguno de los dos candidatos principales alcanza el 50% de los votos, se celebrar铆a una segunda vuelta el 28 de mayo. En las parlamentarias, el baile de porcentajes es m谩s incierto, aunque indica que Erdogan podr铆a ganar de nuevo el Parlamento. En todo caso, las encuestas muestran unos comicios muy re帽idos entre dos modelos de Turqu铆a muy diferentes, fruto de a帽os de polarizaci贸n social.

鈥淵o votar茅 otra vez a Erdogan, creo que 茅l nos puede sacar de esta crisis. Mis padres llegaron a Estambul hace treinta a帽os desde Konya (Anatolia central) y vieron c贸mo Erdogan mejor贸 el pa铆s鈥, explica Bet眉l. 鈥淪i alguien puede solucionar nuestra situaci贸n es 茅l. La oposici贸n no me convence, no conocen las necesidades de la gente鈥, a帽ade.

Muharrem, un jubilado de 70 a帽os residente en la costa Egea de Esmirna, opina lo mismo. 鈥淓rdogan es un l铆der fuerte. Turqu铆a ayuda a otros pa铆ses econ贸micamente en 脕frica, ayuda a Ucrania, ayuda a los Balcanes. Si estuvi茅ramos en crisis, no podr铆a hacerlo. Todo es propaganda de la oposici贸n鈥, espeta. Muharrem admite que los precios han subido mucho en los supermercados, pero 鈥渓a inflaci贸n ha subido en toda Europa鈥, a帽ade.

鈥淓rdogan ha ido perdiendo apoyo en la sociedad de un 55% de intenci贸n de voto a un 45% en los 煤ltimos cinco a帽os. Alcanz贸 el nivel m谩s bajo, de un 38% en mayo de 2022, cuando empeor贸 mucho la situaci贸n econ贸mica鈥, explica Ulas Tol, jefe de investigaci贸n del centro de estudio de impacto social TEAM. 鈥淟os problemas siguen siendo enormes, pero las acciones populistas del presidente provocan la sensaci贸n de que 茅l est谩 al mando de nuevo y puede solucionar la crisis, pero hay una trampa. No puede pasar del 45% de votos鈥, alerta.

Las zonas del terremoto

Tres meses despu茅s de los devastadores terremotos que sacudieron Turqu铆a causando m谩s de 50.000 muertos, Dogukan ha reanudado por completo su trabajo. Desde hace diez a帽os es encargado de ventas de una empresa de producci贸n de nueces en Dukadiroglu, en Kahramanmaras, una de las provincias m谩s afectadas por el terremoto.

鈥淗emos interrumpido el trabajo en varias ocasiones por problemas log铆sticos y porque muchos de los trabajadores se han quedado sin casa. Sus hogares quedaron completamente inhabitables鈥, se帽ala. Antes del sismo, la empresa ya pasaba por un mal momento debido a la crisis inflacionaria que azota el pa铆s desde hace casi dos a帽os.

鈥淚mportamos fertilizantes y pesticidas y cada d铆a es m谩s caro producir. No solo por la inflaci贸n, tambi茅n porque la lira turca se debilita ante el euro y sale m谩s caro comprar fuera鈥, describe. Dogukan, de 42 a帽os, asegura que hasta ahora hab铆a votado a Erdogan, pero que la crisis econ贸mica le ha hecho dudar de la gesti贸n del mandatario. Esta vez votar谩 a la coalici贸n de Kili莽daroglu. 鈥淟os precios han subido en todos los pa铆ses, pero aqu铆 mucho m谩s. Cada d铆a comprar sale m谩s caro鈥, explica.

鈥淐reo que necesitamos un cambio. Mi mujer seguir谩 votando a Erdogan porque el Estado nos ha ayudado mucho despu茅s del terremoto. Yo creo que solo un cambio nos sacar谩 de esta crisis. Veremos qu茅 pasa鈥, a帽ade.

Alrededor de tres millones de personas abandonaron la regi贸n del terremoto para instalarse en otras provincias del pa铆s, pero solo 133.000 han registrado su voto en otras provincias. Las autoridades turcas dieron un escueto margen de tiempo para registrar una nueva direcci贸n para poder votar y la mayor铆a tendr谩 que desplazarse de nuevo a la zona afectada para participar en los comicios.

Otros, que viven en tiendas de campa帽a desde hace tres meses, tambi茅n tendr谩n que desplazarse al colegio electoral m谩s cercano, en ocasiones a varios kil贸metros de donde residen. Este panorama comporta m煤ltiples problemas log铆sticos para poder votar, porque muchas familias lo han perdido todo en el sismo y no tienen medios econ贸micos para poder costearse el viaje.

Una organizaci贸n de la sociedad civil que trabaja para monitorear la transparencia de los procesos de voto, Oy ve 脰tesi, ha lanzado una campa帽a solidaria para que la poblaci贸n compre billetes de bus para que los afectados por el terremoto puedan ir a votar. La organizaci贸n cuenta en estos comicios con 100.000 voluntarios repartidos por todas las provincias del pa铆s para asegurar que el proceso de votaci贸n sea limpio y seguro.2

鈥淭enemos voluntarios al pie de la mesa electoral, observar谩n el proceso de voto y denunciar谩n posibles irregularidades鈥, asegura Ertim Orkun, director de la organizaci贸n. 鈥淓n Turqu铆a hay cerca de 200.000 urnas y somos 100.000 voluntarios. No somos suficientes como para estar en todas las mesas electorales, pero con esta cifra podemos tener un panorama estad铆stico de las anomal铆as que se puedan producir鈥, se帽ala.

Polarizar la campa帽a

En este baile de votos, ambos candidatos hacen campa帽a para contar con el apoyo de sectores de la sociedad que pueden ser un voto clave. Uno de ellos son los cinco millones de j贸venes que votar谩n por primera vez. 鈥淓s cerca del 8% del electorado, una proporci贸n a tener muy en cuenta鈥, sostiene Tol. 鈥淓ste grupo de poblaci贸n tiene dos particularidades: primero son m谩s disidentes, se sienten m谩s inc贸modos con el Gobierno actual. Segundo, su oposici贸n al Gobierno no significa que apoyen directamente a la oposici贸n鈥, describe.

Por otro lado, la tercera fuerza en el actual Parlamento, el partido pro-kurdo izquierdista HDP, cuenta con un apoyo estable del 10% de los votos y puede ser determinante. La formaci贸n se presenta a las Parlamentarias con una coalici贸n de partidos de izquierda, pero en las presidenciales no ha presentado candidato y ha anunciado que apoyar谩 a Kili莽daroglu.

En las 煤ltimas semanas, Erdogan ha relacionado al HDP con el terrorismo de la guerrilla PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n) para atacar a la principal coalici贸n opositora. Adem谩s del terrorismo, el presidente recrimina su apoyo a la comunidad LGTBI, una acusaci贸n que usa con frecuencia para confrontar a la poblaci贸n.

El ministro del Interior, S眉leyman Soylu, ha afirmado que la oposici贸n son LGTBI que 鈥渟e quieren casar con animales鈥 y ha declarado que estas elecciones son un 鈥済olpe de Estado鈥 de Occidente para que gane la oposici贸n. Esta escalada de tensi贸n en los discursos ha provocado un ataque con piedras de grupos nacionalistas en un acto electoral de la oposici贸n en Erzurum, en la Anatolia oriental, en el que resultaron heridos siete civiles.

En otro acto del HDP/YSP en Mersin, en la costa Mediterr谩nea, un grupo nacionalista tambi茅n atac贸 el veh铆culo del partido, causando cinco heridos. La oposici贸n ha llamado a la calma, ha pedido que sus seguidores no salgan a la calle a celebrar la victoria en caso de que ganen, en un intento de evitar enfrentamientos contra los votantes de Erdogan.

FUENTE: Lara Villal贸n / eldiario.es

