Los 煤ltimos desarrollos sugieren que la narrativa de COVID-19 se est谩 desmoronando en medio de grandes protestas en todo el mundo.

Un movimiento masivo contra el mandato de COVID se est谩 desarrollando de costa a costa en Canad谩 en solidaridad con los camioneros transfronterizos. Decenas de miles de personas se han unido a los camioneros en Ottawa.

El gobierno de Trudeau no tiene una pierna sobre la que apoyarse. 鈥淐uarentena indefinida para Justin Trudeau鈥. Es una gran mentira.

Todos los mandatos de COVID deben suspenderse de inmediato.

La evidencia es abrumadora.

Estamos ante un proceso sumamente complejo.

En el transcurso de los 煤ltimos dos a帽os a partir de principios de enero de 2020, he analizado casi a diario la l铆nea de tiempo y la evoluci贸n de la crisis del COVID.

Desde el principio, en enero de 2020, se indujo a la gente a creer y aceptar la existencia de una epidemia peligrosa y de r谩pido progreso.

muy resumido

1. La prueba RT-PCR no tiene sentido (ahora confirmada por la OMS y los CDC). Toda la base de datos de los llamados 鈥渃asos confirmados de COVID鈥 es totalmente inv谩lida. Estas son las estimaciones que se han utilizado para justificar TODOS los mandatos de COVID-19 desde marzo de 2020. Las cifras sobre la mortalidad relacionada con COVID-19 tambi茅n son inv谩lidas (Ver Cap铆tulo III). Estas son las 鈥渆stimaciones鈥 falsas utilizadas para justificar la violaci贸n de los derechos humanos fundamentales.

2. El SARS-CoV-2 es 鈥渟imilar a la influenza estacional鈥 seg煤n los CDC y la OMS. No es un virus asesino . (Ver Cap铆tulo III)

3. Los impactos econ贸micos y sociales de los confinamientos son devastadores : quiebras, desempleo, pobreza y desesperaci贸n. Los mandatos del COVID-19 est谩n acabando con la vida de las personas. (Ver Cap铆tulos IV y V)

4. Las vacunas de ARNm de COVID-19 han resultado en una tendencia mundial al alza en la mortalidad y morbilidad que est谩 ampliamente documentada (ver Cap铆tulo VIII). Un informe confidencial de Pfizer hecho p煤blico bajo Freedom of Information (FOI) confirma que la inyecci贸n de COVID-19 es una 鈥渧acuna asesina鈥.

5. Registrados y registrados para UE/RU/EE. UU.: 61 654 muertes relacionadas con inyecciones de COVID-19 y 9 755 085 lesiones notificadas al 28 de enero de 2022 (solo se notifica y registra un peque帽o porcentaje de muertes y lesiones ).

6. Pfizer tiene antecedentes penales en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (Ver Cap铆tulo VIII)

En muchos pa铆ses, hubo un cambio significativo en la mortalidad luego de la introducci贸n de la vacuna de ARNm

.

Estamos en la encrucijada de una de las crisis m谩s graves de la historia mundial. Somos historia viva, pero nuestra comprensi贸n de la secuencia de eventos desde enero de 2020 se ha vuelto borrosa.

En todo el mundo, las personas han sido enga帽adas tanto por sus gobiernos como por los medios de comunicaci贸n sobre las causas y las devastadoras consecuencias de la 鈥減andemia鈥 de COVID-19.

La verdad t谩cita es que el nuevo coronavirus proporciona un pretexto y una justificaci贸n a los poderosos intereses financieros y a los pol铆ticos corruptos para precipitar al mundo entero en una espiral de desempleo masivo, bancarrota, pobreza extrema y desesperaci贸n.

M谩s de 7 mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas directa o indirectamente por la crisis del coronavirus.

La 鈥渆mergencia鈥 de salud p煤blica de COVID-19 bajo los auspicios de la OMS se present贸 a la opini贸n p煤blica como un medio (鈥渟oluci贸n鈥) para contener el 鈥渧irus asesino鈥.

Si se hubiera informado y tranquilizado al p煤blico de que el COVID es (seg煤n la definici贸n de la OMS) 鈥渟imilar a la influenza estacional鈥, la campa帽a de miedo se habr铆a derrumbado. El bloqueo y cierre de la econom铆a nacional habr铆a sido rechazado de plano.

La OMS lanz贸 la primera etapa de esta crisis (fuera de China) el 30 de enero de 2020 en un momento en que hab铆a 5 casos en los EE. UU., 3 en Canad谩, 4 en Francia, 4 en Alemania.

驴Estos n煤meros justifican la declaraci贸n de una emergencia de salud p煤blica mundial?

La campa帽a de miedo se sustentaba en declaraciones pol铆ticas y desinformaci贸n medi谩tica.

La gente est谩 asustada. Se les anima a hacerse la prueba PCR, que est谩 viciada. Una prueba PCR positiva no significa que est茅s infectado y/o que puedas transmitir el virus.

Se sabe que la prueba RT-PCR produce un alto porcentaje de falsos positivos . Adem谩s, no identifica el virus.

Desde el principio, en enero de 2020, no hab铆a 鈥渂ase cient铆fica鈥 para justificar el lanzamiento de una emergencia de salud p煤blica mundial.

En febrero, la crisis de la COVID estuvo acompa帽ada de un gran desplome de los mercados financieros. Hay evidencia de fraude financiero.

Y el 11 de marzo de 2020: la OMS declar贸 oficialmente una pandemia mundial en un momento en que hab铆a 44.279 casos y 1440 muertes fuera de China de una poblaci贸n de 6.400 millones (estimaciones de casos confirmados basados 鈥嬧媏n la prueba PCR).

Inmediatamente despu茅s del anuncio de la OMS del 11 de marzo de 2020, se transmitieron instrucciones de confinamiento y bloqueo a 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Sin precedentes en la historia, aplicada casi simult谩neamente en un gran n煤mero de pa铆ses, se han desestabilizado sectores enteros de la econom铆a mundial. Las peque帽as y medianas empresas han sido llevadas a la bancarrota. El desempleo y la pobreza son rampantes. Los impactos sociales de estas medidas no solo son devastadores, sino que contin煤an bajo lo que se describi贸 como 鈥渦na segunda ola鈥. No hay evidencia de una 鈥渟egunda ola鈥. Ampliamente documentado, las estimaciones de PCR son defectuosas. Los impactos en la salud (mortalidad, morbilidad) derivados del cierre de las econom铆as nacionales superan con creces los atribuidos a la COVID-19. Han estallado hambrunas en al menos 25 pa铆ses en desarrollo seg煤n fuentes de la ONU. La salud mental de millones de personas en todo el mundo se ha visto afectada como resultado del confinamiento, el distanciamiento social, la p茅rdida de empleos, las quiebras, la pobreza masiva y la desesperaci贸n. La frecuencia de suicidios y adicci贸n a las drogas ha aumentado en todo el mundo.

Se dice que 鈥淰 the Virus鈥 es responsable de la ola de quiebras y desempleo. Eso es una mentira. No existe una relaci贸n causal entre el virus (microsc贸pico) SARS-CoV-2 y las variables econ贸micas.

Son los poderosos financieros y multimillonarios quienes est谩n detr谩s de este proyecto que ha contribuido a la desestabilizaci贸n (mundial) de la econom铆a real. Y existe amplia evidencia de que la decisi贸n de 鈥渃errar鈥 las econom铆as nacionales (lo que resultar谩 en pobreza y desempleo) inevitablemente tendr谩 un impacto en los patrones de morbilidad y mortalidad.

Desde principios de febrero de 2020, los s煤per ricos han cobrado miles de millones de d贸lares. Y est谩 en curso.

Ampliamente documentada se trata de la mayor redistribuci贸n de la riqueza mundial en la historia mundial, acompa帽ada de un proceso de empobrecimiento mundial.

鈥淓l infierno est谩 vac铆o y todos los demonios est谩n aqu铆鈥. 鈥 William Shakespeare , Tempestad

La crisis del COVID-19 est谩 acabando con la vida de las personas . Mi responsabilidad como autor es revelar la verdad, romper la marea de desinformaci贸n de los medios y llegar a la mayor cantidad de personas posible en todo el mundo.

Estamos ante un proceso sumamente complejo. En el transcurso de los dos 煤ltimos a帽os, he analizado casi a diario la cronolog铆a y evoluci贸n de la crisis del COVID-19.

Desde el principio, en enero de 2020, se indujo a la gente de todo el mundo a creer y aceptar la existencia de una epidemia peligrosa y de r谩pido progreso. La desinformaci贸n de los medios fue fundamental para mantener la narrativa de COVID-19 .



En el momento de escribir este art铆culo, han estallado movimientos de protesta en numerosos pa铆ses.

Desde el principio, en enero de 2020, se han utilizado mentiras y falsedades cient铆ficas para mantener la legitimidad de los mandatos pol铆ticos de la COVID-19, incluidos los confinamientos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la supresi贸n de los derechos humanos fundamentales.

Freedom Convoy 2022, Ottawa, febrero de 2022. La imagen es de Global Research

El proceso de toma de decisiones controlado por el establecimiento financiero es extremadamente complejo. Se est谩 desarrollando una estructura de 鈥済obernanza global鈥 que socava la democracia. Instrucciones similares se transmiten simult谩neamente a pol铆ticos corruptos en un gran n煤mero de pa铆ses. Todo el sistema de las Naciones Unidas es c贸mplice de esta empresa diab贸lica.

La pandemia se anunci贸 el 11 de marzo de 2020. Ese mismo d铆a, se transmitieron instrucciones de confinamiento a 193 estados miembros de las Naciones Unidas, requiriendo esencialmente el cierre (parcial) de su econom铆a nacional como medio para 鈥渃ombatir el virus鈥.

M谩s de 7 mil millones de personas en todo el mundo se ven afectadas directa o indirectamente por la crisis del coronavirus y los mandatos destructivos implementados por gobiernos nacionales moralmente depravados.

La campa帽a del miedo se impone.

La 鈥渧acuna鈥 de ARNm

A partir de finales de 2020, se hizo creer a la gente de todo el mundo que las inyecciones de la vacuna COVID-19 de Big Pharma eran la 鈥渟oluci贸n鈥. Y esa 鈥渘ormalidad鈥 ser铆a restaurada una vez que toda la poblaci贸n del planeta hubiera sido completamente vacunada con varias dosis.

驴C贸mo es posible que a principios de noviembre de 2020 se lanzara r谩pidamente una vacuna para el nuevo virus SARS-CoV-2 , que en condiciones normales habr铆a tardado a帽os en desarrollarse? La vacuna de ARNm anunciada por Big Pharma con Pfizer a la cabeza se basa en una tecnolog铆a experimental de ARNm de edici贸n de genes que tiene relaci贸n con el genoma humano. 1

驴Se realizaron las pruebas est谩ndar de laboratorio con animales usando ratones o hurones?

驴O Pfizer 鈥渇ue directamente a los 鈥渃onejillos de indias鈥 humanos ? Las pruebas en humanos comenzaron a fines de julio y principios de agosto de 2020.2 鈥淭res meses es algo inaudito para probar una nueva vacuna. Varios a帽os es la norma .鈥3

Esta caricatura de Large + JIP脡M explica nuestra situaci贸n:

Rat贸n No 1: 鈥溌縏e vas a vacunar?鈥

Rat贸n No. 2: 鈥淓st谩s loco, no han terminado las pruebas en humanos鈥

El proyecto de la vacuna Covid-19 tiene fines de lucro. Est谩 respaldado por pol铆ticos corruptos que sirven a los intereses de Big Pharma. Es, con mucho, el programa de vacunaci贸n m谩s grande en la historia mundial orientado a inyectar (en varias dosis) a toda la poblaci贸n del Planeta Tierra (7.900 millones de personas).

La evidencia ampliamente documentada es que la vacuna de ARNm ha resultado en una marea mundial ascendente de mortalidad y morbilidad.

El programa de vacunaci贸n de Big Pharma se inici贸 meses antes del brote anunciado del nuevo virus corona en Wuhan a fines de 2019. El Cap铆tulo VIII revisa lo que se describe mejor como 鈥淯na vacuna asesina鈥. La 煤ltima parte del cap铆tulo se centra en el Proyecto de Identidad Digital I D2020 y la imposici贸n del llamado Pasaporte Vacuna.

.

鈥溌s hora de que todos salgamos de este trance negativo, de esta histeria colectiva, porque el hambre, la pobreza, el desempleo masivo matar谩n y destruir谩n la vida de muchas m谩s personas que el SARS-CoV-2! ( Dr. Pascal Sacr茅 )

鈥淓stoy viendo pacientes que tienen erupciones faciales, infecciones f煤ngicas, infecciones bacterianas. 鈥 En febrero y marzo nos dijeron que no us谩ramos m谩scaras. 驴Qu茅 cambi贸? La ciencia no cambi贸. La pol铆tica lo hizo. Esto se trata de cumplimiento. No se trata de ciencia鈥 ( Dr. James Meehan )

鈥淯na vez que la mentira se convierte en verdad, no hay marcha atr谩s. La locura prevalece. El mundo est谩 patas arriba鈥. ( Michel Chossudovsky )

鈥淓stamos siendo encerrados por una tasa de mortalidad por infecci贸n de menos del 0,2 %鈥 ( Dr. Richard Schabas )

.

Estamos en la encrucijada de una de las crisis m谩s graves de la historia mundial. Somos historia viva, pero nuestra comprensi贸n de la secuencia de eventos desde enero de 2020 se ha vuelto borrosa. En todo el mundo, las personas han sido enga帽adas tanto por sus gobiernos como por los medios de comunicaci贸n sobre las causas y las devastadoras consecuencias de la 鈥減andemia鈥 de Covid-19.

La verdad t谩cita es que el nuevo coronavirus proporciona un pretexto y una justificaci贸n a los poderosos intereses financieros y a los pol铆ticos corruptos para precipitar al mundo entero en una espiral de desempleo masivo, bancarrota, pobreza extrema y desesperaci贸n.

Esta es la verdadera imagen de lo que est谩 sucediendo. Es el resultado de un complejo proceso de toma de decisiones.

鈥淧lanet Lockdown鈥 es una invasi贸n de las libertades civiles y el 鈥淒erecho a la vida鈥.

Econom铆as nacionales enteras est谩n en peligro. En algunos pa铆ses se ha declarado la ley marcial.

Los capitales peque帽os y medianos est谩n programados para ser eliminados. Prevalece el gran capital.

Se est谩 produciendo una concentraci贸n masiva de la riqueza empresarial.

Es un diab贸lico 鈥淣uevo Orden Mundial鈥 en ciernes.

Zonas Rojas, el tapabocas, el distanciamiento social, el cierre de escuelas, colegios y universidades, no m谩s reuniones familiares, no m谩s celebraciones de cumplea帽os, m煤sica, artes: no m谩s eventos culturales, se suspenden eventos deportivos, no m谩s bodas, 鈥渁mor y vida鈥 est谩 totalmente prohibido.

Y en varios pa铆ses, las reuniones familiares de Navidad y A帽o Nuevo (2021-2022) eran ilegales .

Imagen Pakistan Daily Times: Trainee Santas en el Reino Unido

Cerrar la Econom铆a Global se nos presenta como un medio para combatir el Virus. Eso es lo que quieren que creamos. Si se hubiera informado al p煤blico que el Covid-19 es 鈥渟imilar a la influenza estacional鈥, la campa帽a de miedo habr铆a fracasado鈥

La pandemia fue lanzada oficialmente por la OMS el 11 de marzo de 2020, lo que condujo al bloqueo y cierre de las econom铆as nacionales de 190 (de 193) pa铆ses, estados miembros de las Naciones Unidas. Las instrucciones ven铆an de arriba, de Wall Street, del Foro Econ贸mico Mundial (FEM), de las fundaciones multimillonarias.

La pandemia del 11 de marzo de 2020 estuvo precedida por una Emergencia de Salud P煤blica de Preocupaci贸n Internacional (PHEIC) de la OMS el 30 de enero de 2020, seguida en febrero por la desestabilizaci贸n de los mercados financieros. El 30 de enero hab铆a 83 鈥渃asos confirmados de Covid-19鈥 fuera de China de una poblaci贸n total de 6.400 millones. En los d铆as previos al colapso financiero de febrero hubo 1076 鈥渃asos confirmados de covid-19鈥 fuera de China. (Ver nuestro an谩lisis en el Cap铆tulo II)

Este proyecto diab贸lico basado en estimaciones escasas y defectuosas es descrito casualmente por los medios corporativos como un esfuerzo 鈥渉umanitario鈥. La 鈥渃omunidad internacional鈥 tiene una 鈥淩esponsabilidad de Proteger鈥 (R2P).

En palabras de Diana Johnstone , es 鈥淓l Pretexto Global鈥 . Una 鈥渁sociaci贸n p煤blico-privada鈥 no elegida bajo los auspicios del Foro Econ贸mico Mundial (FEM), ha venido al rescate de los 7.900 millones de habitantes del planeta Tierra.

El cierre de las econom铆as nacionales de 193 estados miembros de las Naciones Unidas se presenta como un medio para 鈥渕atar el virus鈥.

Suena absurdo. Cerrar la econom铆a real del Planeta Tierra no es la 鈥渟oluci贸n鈥 sino la 鈥渃ausa鈥 de un diab贸lico proceso de desestabilizaci贸n y empobrecimiento mundial.

La econom铆a nacional combinada con las instituciones pol铆ticas, sociales y culturales es la base para la 鈥渞eproducci贸n de la vida real鈥: ingresos, empleo, producci贸n, comercio, infraestructura, servicios sociales.

Desestabilizar la econom铆a del Planeta Tierra no puede constituir una 鈥渟oluci贸n鈥 para combatir el virus. Pero esa es la 鈥渟oluci贸n鈥 impuesta en la que quieren que creamos. Y eso es lo que est谩n haciendo.

Es la destrucci贸n de la vida de las personas. Es la desestabilizaci贸n de la sociedad civil.

Las Mentiras se sustentan en una campa帽a masiva de desinformaci贸n medi谩tica. 24/7, 鈥淎lertas Covid鈥 Incesantes y Repetitivas en el transcurso de los 煤ltimos 22 meses. Es un proceso de ingenier铆a social.

Lo que quieren es subir los n煤meros para justificar el Lockdown. Las estad铆sticas de muertes por covid son 鈥榝abricadas鈥 (Ver cap铆tulo III)

Covid-19 se presenta como el 鈥渧irus asesino鈥.

Destrucci贸n de la sociedad civil

La gente est谩 asustada y desconcertada. 鈥溌縋or qu茅 har铆an esto?鈥

Escuelas vac铆as, aeropuertos vac铆os, supermercados en bancarrota.

En Francia 鈥淟as iglesias est谩n amenazadas con Kalashnikovs por el brote de Covid-19 鈥 (abril de 2020)

para respaldar un rastreo de contactos efectivo si es necesario . Toda la econom铆a de los servicios urbanos est谩 en crisis. Tiendas, bares y restaurantes van a la quiebra. Se suspenden los viajes internacionales y las vacaciones. Las calles est谩n vac铆as. En varios pa铆ses, los bares y restaurantes est谩n obligados a tomar nombres e informaci贸n de contacto

Encierro cultural

Al mismo tiempo, a partir de marzo de 2020, el cierre mundial de las econom铆as nacionales estuvo acompa帽ado de un cierre cultural que afect贸 a los eventos musicales y art铆sticos. Museos vac铆os, no m谩s 贸peras, no m谩s sinfon铆as, las salas de conciertos est谩n cerradas en todo el mundo. Se presentaron las llamadas plataformas digitales para quedarse en casa. En los EE. UU., los museos anunciaron el cierre el 12 de marzo de 2020, comenzando con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. En Francia, el Louvre, Versalles y la Torre Eiffel fueron cerrados el 13 de marzo de 2020, dos d铆as despu茅s del confinamiento. .

.

Se suprime la libertad de expresi贸n

La narrativa del encierro est谩 respaldada por la desinformaci贸n de los medios, la censura en l铆nea, la ingenier铆a social y la campa帽a del miedo.

Los m茅dicos que cuestionan la narrativa oficial son amenazados. Pierden sus trabajos. Sus carreras son destruidas. Aquellos que se oponen al cierre del gobierno se clasifican como 鈥減sic贸patas antisociales鈥 .

Actualmente se est谩n realizando 鈥渆studios鈥 psicol贸gicos revisados 鈥嬧媝or pares en varios pa铆ses utilizando encuestas por muestreo.

Acepta la 鈥済ran mentira鈥 y ser谩s etiquetado como una 鈥渂uena persona鈥 con 鈥渆mpat铆a鈥 que comprende los sentimientos de los dem谩s.

Exprese reservas con respecto al distanciamiento social, el uso de la m谩scara facial y la vacuna de ARNm, y ser谩 etiquetado (seg煤n la 鈥渙pini贸n cient铆fica鈥) como un 鈥減sic贸pata insensible y enga帽oso鈥. (Ver Cap铆tulo XI).

En colegios y universidades, se presiona al personal docente para que se ajuste y respalde la narrativa oficial del covid. Cuestionar la legitimidad del confinamiento o la vacuna en las 鈥渁ulas鈥 en l铆nea podr铆a llevar al despido.

Varios m茅dicos que se oponen al consenso COVID o a la vacuna han sido detenidos. En diciembre de 2020 , 鈥淛ean-Bernard Fourtillan, profesor universitario jubilado conocido por su oposici贸n a la vacuna COVID-19, fue arrestado 鈥減or agentes del orden bajo mando militar y recluido por la fuerza en r茅gimen de aislamiento en el hospital psiqui谩trico de Uz猫s鈥. Fourtillan es conocido como 鈥渃r铆tico desde hace mucho tiempo de las vacunas que usan adyuvantes peligrosos鈥.

Google, Facebook y Twitter: comercializando la gran mentira

Las opiniones de destacados cient铆ficos que cuestionan el confinamiento, la mascarilla o el distanciamiento social son 鈥渞etiradas鈥 por Google:

contradiga la informaci贸n m茅dica de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) o las autoridades sanitarias locales sobre el COVID-19, incluidos los m茅todos para prevenir, tratar o diagnosticar el COVID-19 y los medios de transmisi贸n de la enfermedad . COVID-19.鈥 (茅nfasis a帽adido) YouTube no permite contenido que difunda informaci贸n m茅dica err贸nea quesobre el COVID-19, incluidos los m茅todos para prevenir,y los medios de transmisi贸n de la enfermedad . COVID-19.鈥 (茅nfasis a帽adido) Lo llaman 鈥渧erificaci贸n de hechos鈥, sin reconocer que tanto la OMS como las autoridades sanitarias nacionales contradicen sus propios datos y conceptos.

.

De igual forma, Twitter ha confirmado que 鈥渆liminar谩 todas las publicaciones que sugieran que hay 鈥榠mpactos o efectos adversos por recibir vacunas鈥欌

Twitter har谩 lo siguiente: 鈥 agujero en la memoria cualquier publicaci贸n que 鈥渋nvoque una conspiraci贸n deliberada鈥 o 鈥減romueva narrativas da帽inas, falsas o enga帽osas鈥 sobre las vacunas鈥.

Este aviso por twitter fue emitido dos d铆as despu茅s del lanzamiento de la Vacuna Covid-19 en los Estados Unidos (el 14 de diciembre de 2020)

11 de marzo de 2020: Depresi贸n econ贸mica dise帽ada. 驴Golpe de Estado mundial?

Desestabilizar de un solo golpe las econom铆as nacionales de 190 pa铆ses es un acto de 鈥済uerra econ贸mica鈥. Esta agenda diab贸lica socava la soberan铆a de los estados nacionales. Empobrece a las personas en todo el mundo. Conduce a una espiral de deuda global denominada en d贸lares. Las poderosas estructuras del capitalismo global, Big Money junto con su inteligencia y aparato militar son la fuerza motriz. Utilizando tecnolog铆as digitales y de comunicaciones avanzadas, el bloqueo y cierre econ贸mico de la econom铆a global no tiene precedentes en la historia mundial. Esta intervenci贸n simult谩nea en 190 pa铆ses deroga la democracia. Socava la soberan铆a de los estados nacionales en todo el mundo, sin necesidad de intervenci贸n militar. Es una forma sangrienta avanzada de guerra econ贸mica que eclipsa otras formas de guerra, incluidas las guerras teatrales convencionales (al estilo de Irak). **** (Ver Cap铆tulos IV y V). Escenarios de 鈥淕obernanza Global鈥. 驴Gobierno mundial en la era post-Covid? El proyecto Lockdown del 11 de marzo de 2020 utiliza mentiras y enga帽os para imponer en 煤ltima instancia un r茅gimen totalitario mundial, titulado 鈥淕obernanza global鈥 (por funcionarios no elegidos). En palabras de David Rockefeller: 鈥溾l mundo ahora es m谩s sofisticado y est谩 preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberan铆a supranacional de una 茅lite intelectual y banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminaci贸n nacional practicada en siglos pasados 鈥. (citado por Aspen Times , 15 de agosto de 2011, 茅nfasis a帽adido) El escenario de la Gobernanza Global impone una agenda de ingenier铆a social y cumplimiento econ贸mico: Constituye una extensi贸n del marco de pol铆tica neoliberal impuesto tanto a los pa铆ses en desarrollo como a los desarrollados. Consiste en desechar la 鈥渁utodeterminaci贸n nacional鈥 y construir un nexo mundial de reg铆menes proxy pro-estadounidenses controlados por una 鈥渟oberan铆a supranacional鈥 (Gobierno Mundial) compuesta por instituciones financieras l铆deres, multimillonarios y sus fundaciones filantr贸picas. (Ver Cap铆tulo XIII) Simulando Pandemias El 鈥渆scenario del paso de bloqueo鈥 de Rockefeller La Fundaci贸n Rockefeller propone el uso de la 鈥減lanificaci贸n de escenarios鈥 como medio para llevar a cabo la 鈥済obernanza global鈥. En el Informe Rockefeller 2010 titulado 鈥淓scenarios para el Futuro del 脕rea de Tecnolog铆a y Desarrollo Internacional鈥 se contemplan escenarios de Gobernanza Global y las acciones a tomar en caso de una pandemia Mundial. M谩s espec铆ficamente, el informe preve铆a (p谩g. 18) la simulaci贸n de un escenario de Lock Step que incluye una cepa de influenza virulenta global. El escenario de Lock Step describe 鈥渦n mundo de control gubernamental de arriba hacia abajo m谩s estricto y un liderazgo m谩s autoritario, con innovaci贸n limitada y un creciente rechazo de los ciudadanos鈥. En 鈥2012鈥 (es decir, dos a帽os despu茅s de la publicaci贸n del informe), [como parte de la simulaci贸n] una cepa de influenza 鈥渆xtremadamente virulenta y mortal鈥 originada en gansos salvajes pone al mundo de rodillas, infectando al 20 por ciento de la poblaci贸n mundial y matando a 8 millones de personas en solo siete meses, 鈥渓a mayor铆a de ellos adultos j贸venes sanos鈥. ( Helen Buyniski, febrero de 2020) El informe Rockefeller de 2010 se public贸 inmediatamente despu茅s de la pandemia de gripe porcina H1N1 de 2009. La simulaci贸n de mesa Clade X El 15 de mayo de 2018, se llev贸 a cabo una simulaci贸n Toptable de una pandemia titulada Clade X bajo los auspicios del Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud.

****Clade X fue descrito por sus organizadores como un ejercicio de simulaci贸n pand茅mico de un d铆a de duraci贸n cuyo prop贸sito 鈥渆ra ilustrar decisiones estrat茅gicas de alto nivel en los Estados Unidos y el mundo鈥 para prevenir una pandemia鈥.

Fue 鈥渋nterpretado por personas destacadas en los campos de la seguridad nacional o la respuesta a epidemias鈥 . ****

La simulaci贸n de mesa Event 201 Clade X fue seguido por otra simulaci贸n de mesa titulada Evento 201 (tambi茅n bajo los auspicios del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud). El evento 201 se refer铆a a una epidemia de coronavirus titulada nCoV-2019. Se llev贸 a cabo el 18 de octubre de 2019, menos de 3 meses **** antes de que las autoridades chinas identificaran a principios de enero de 2020 un nuevo coronavirus denominado 2019-nCoV (posteriormente rebautizado como SARS-CoV-2). **** Captura de pantalla, 201 Un ejercicio de pandemia global El ejercicio de pandemia Event 201. El 18 de octubre de 2019 tambi茅n abord贸 dentro de la simulaci贸n c贸mo lidiar con las redes sociales en l铆nea y la llamada 鈥渄esinformaci贸n鈥. (Escucha cuidadosamente) De hecho, muchas caracter铆sticas del 鈥渆jercicio de simulaci贸n鈥 de 201 se correspondieron con lo que realmente sucedi贸 cuando el Director General de la OMS lanz贸 una emergencia mundial de salud p煤blica el 30 de enero de 2020. En el Escenario Evento 201, se hab铆a 鈥渟imulado鈥 un colapso del 15% de los mercados financieros . No fue 鈥減redicho鈥 seg煤n los organizadores y patrocinadores del evento, que incluyeron la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates y el Foro Econ贸mico Mundial. Vale la pena se帽alar que los patrocinadores del Evento 201, incluidos el WEF y la Fundaci贸n Gates, han estado involucrados activamente desde el principio en la coordinaci贸n (y financiaci贸n) de las pol铆ticas relacionadas con Covid-19, incluida la prueba PCR, los procedimientos de bloqueo, as铆 como la vacuna de ARNm. La evidencia sugiere que estas pol铆ticas hab铆an sido planeadas y concebidas en una fecha mucho m谩s temprana. Los jugadores del escenario 201 Entre los 201 鈥渏ugadores鈥 del escenario de mesa de John Hopkins se encontraban personalidades clave que ocupaban puestos de asesoramiento o de alto nivel en varias organizaciones centrales. Menos de 3 meses despu茅s, estos 201 鈥渏ugadores鈥 se involucraron activamente en la respuesta pol铆tica a la pandemia de Covid-19. 鈥 Las siguientes personas destacadas de los negocios, el gobierno y la salud p煤blica a nivel mundial fueron participantes del ejercicio encargados de liderar la respuesta pol铆tica a un escenario de brote ficticio en el ejercicio de simulaci贸n de la pandemia del Evento 201鈥 Las entidades directa o indirectamente 鈥渞epresentadas鈥 por los 鈥渏ugadores鈥 incluyeron la OMS, John Hopkins, la Alianza Global sobre Vacunas e Inmunizaci贸n (GAVI) (Dr. Timothy Grant Evans ), la inteligencia de EE. UU., la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates ( Dr. Chris Elias ), la Coalici贸n para las Innovaciones en la Preparaci贸n para Epidemias (CEPI) (Presidenta Jane Halton) , el Foro Econ贸mico Mundial (WEF), la Fundaci贸n de las Naciones Unidas, los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ( Stephen Redd ), el Centro de China para Control y Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) (Director Dr. George Fu Gao ). Big Pharma ( Adrian Thomas ), el Banco Mundial y la Banca Global, las industrias de Aerol铆neas y Hoteles. Para m谩s detalles haga clic aqu铆. Vale la pena se帽alar que el director de los CDC de China, el Dr. George Fu Gao , desempe帽贸 un papel central en la supervisi贸n del brote de Covid-19 en Wuhan a principios de 2020, actuando en estrecha colaboraci贸n con la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates, John Hopkins et al. George Fu Gao es un graduado de Oxford con v铆nculos con Big Pharma. Tambi茅n fue durante varios a帽os miembro del Wellcome Trust. El Dr. Stephen Redd (CDC) desempe帽贸 un papel clave en la campa帽a de vacunaci贸n contra la gripe H1N1 2009 en los EE. UU., que result贸 ser falsa (consulte el Cap铆tulo IX). 2019-nCoV Tambi茅n vale la pena se帽alar que la OMS adopt贸 inicialmente un acr贸nimo similar (para designar el coronavirus) al de John Hopkins Pandemic Event 201 Exercise (nCoV-2019). 鈥溾 El nuevo virus fue nombrado inicialmente 2019-nCoV por la OMS 鈥. 鈥淓l 11 de febrero de 2020, la OMS rebautiz贸 la enfermedad como enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Ese mismo d铆a, el Grupo de Estudio de Coronavirus (CSG) del Comit茅 Internacional de Taxonom铆a de Virus public贸 un manuscrito en bioRxiv en el que suger铆a designar 2019-nCoV como s铆ndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sobre la base de un an谩lisis filogen茅tico de coronavirus relacionados鈥 ( Lancet ) La elecci贸n del nombre SARS-CoV-2 se explica en el Cap铆tulo III en relaci贸n con el llamado informe Drosten. Inteligencia y 鈥淓l Arte del Enga帽o鈥 La crisis del Covid es un sofisticado instrumento de las 茅lites del poder. Tiene todas las caracter铆sticas de una operaci贸n de inteligencia cuidadosamente planificada utilizando 鈥渆nga帽o y contraenga帽o鈥 . Leo Strauss: 鈥渃onsideraba la inteligencia como un medio para que los formuladores de pol铆ticas alcancen y justifiquen los objetivos de las pol铆ticas, no para describir las realidades del mundo鈥. Y eso es precisamente lo que est谩n haciendo en relaci贸n al Covid-19.

鈥淓l pretexto global鈥

Confirmado por destacados cient铆ficos, as铆 como por organismos oficiales de salud p煤blica, incluida la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) de EE. UU. El Covid-19 es un problema de salud p煤blica, pero NO es un virus peligroso.

La crisis del COVID-19 est谩 marcada por una 鈥渆mergencia鈥 de salud p煤blica bajo los auspicios de la OMS que se est谩 utilizando como pretexto y justificaci贸n para desencadenar un proceso mundial de reestructuraci贸n econ贸mica, social y pol铆tica. La tendencia es hacia la imposici贸n de un Estado totalitario.

Se est谩 aplicando ingenier铆a social. Se presiona a los gobiernos para que extiendan el confinamiento, a pesar de sus devastadoras consecuencias econ贸micas y sociales.

No existe una base cient铆fica para implementar el cierre de la econom铆a global como un medio para resolver una crisis de salud p煤blica. Tanto los medios como los gobiernos est谩n involucrados en la difusi贸n de desinformaci贸n.

La campa帽a del miedo no tiene base cient铆fica. Vuestros gobiernos MIENTEN. De hecho, se est谩n mintiendo a s铆 mismos.

Este cap铆tulo proporciona una cronolog铆a detallada de la crisis del coronavirus a partir de agosto de 2019.

1 de agosto de 2019: Glaxo-Smith-Kline (GSK) y Pfizer anuncian el establecimiento de una asociaci贸n corporativa en productos de salud para el consumidor, incluidas las vacunas.

Identidad Digital: La Alianza ID-2020 se re煤ne el 19 de septiembre de 2019

19 de septiembre de 2019: L a Alianza ID-2020 celebr贸 su Cumbre en Nueva York, titulada 鈥淩ising to the Good ID Challenge鈥. La atenci贸n se centr贸 en el establecimiento bajo los auspicios de GAVI (Alliance for Vaccine Identity) de una vacuna con un pasaporte digital incorporado . El objetivo declarado era la creaci贸n de una base de datos digital mundial.

鈥淐on la oportunidad de que la inmunizaci贸n sirva como plataforma para la identidad digital, el programa aprovecha las operaciones existentes de registro de nacimientos y vacunaci贸n para proporcionar a los reci茅n nacidos una identidad digital port谩til y persistente vinculada biom茅tricamente . El programa tambi茅n explorar谩 y evaluar谩 varias tecnolog铆as biom茅tricas infantiles l铆deres para ofrecer una identidad digital persistente desde el nacimiento鈥

鈥淓stamos implementando un enfoque con visi贸n de futuro para la identidad digital que brinda a las personas control sobre su propia informaci贸n personal, al mismo tiempo que se construyen a partir de los sistemas y programas existentes鈥.

18 de octubre de 2019. Evento 201. El ejercicio de simulaci贸n de pandemia de mesa 201. El virus 2019-nCoV

El coronavirus fue inicialmente denominado 2019-nCoV por la OMS , el mismo nombre (con la excepci贸n de la ubicaci贸n de la fecha) que se adopt贸 en el ejercicio de simulaci贸n 201 del 18 de octubre de 2019 bajo los auspicios de la Escuela de Salud John Hopkins Bloomberg, Center for Heath Security (un evento patrocinado por la Fundaci贸n Gates y el Foro Econ贸mico Mundial). ( Evento 201 )

En octubre de 2019, el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud organiz贸 un ejercicio de simulaci贸n pand茅mico llamado Evento 201 con socios, el Foro Econ贸mico Mundial y la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates. 鈥 Para el escenario, modelamos una pandemia ficticia de coronavirus, pero declaramos expl铆citamente que no era una predicci贸n. En cambio, el ejercicio sirvi贸 para resaltar los desaf铆os de preparaci贸n y respuesta que probablemente surgir铆an en una pandemia muy grave. Ahora no estamos prediciendo que el brote de nCoV-2019 matar谩 a 65 millones de personas. Aunque nuestro ejercicio de simulaci贸n incluy贸 un nuevo coronavirus simulado, los datos que usamos para modelar el impacto potencial de ese virus ficticio no son similares a nCoV-2019. 鈥淎hora no estamos prediciendo que el nCoV-2019 [que tambi茅n se us贸 como nombre del brote de simulaci贸n] matar谩 a 65 millones de personas. .Aunque nuestro ejercicio de simulaci贸n incluy贸 un nuevo coronavirus simulado, las entradas que usamos para modelar el impacto potencial de ese virus ficticio no son similares a nCoV-2019. 鈥

12 de diciembre de 2019 : 鈥淟a Comisi贸n Municipal de Salud de Wuhan afirma que esta fecha es la fecha de inicio original m谩s temprana de los 59 pacientes con neumon铆a viral inexplicable. ( Cronolog铆a y cronolog铆a temprana )

31 de diciembre de 2019: Primeros casos de neumon铆a de causa desconocida detectados en Wuhan, provincia de Hubei. informado a la OMS. 鈥淪e reportaron un total de 44 casos: 11 pacientes est谩n gravemente enfermos, mientras que los 33 restantes se encuentran en condici贸n estable 鈥.

1 de enero de 2020: Las autoridades sanitarias chinas cierran el Mercado Mayorista de Mariscos de Huanan en Wuhan luego de los informes de los medios occidentales que afirman que los animales salvajes vendidos all铆 pueden haber sido la fuente del virus. Esta evaluaci贸n inicial fue posteriormente refutada por cient铆ficos chinos.

7 de enero de 2020: Las autoridades chinas 鈥渋dentifican un nuevo tipo de virus鈥 que (seg煤n informes) fue aislado el 7 de enero de 2020. No se proporcionaron detalles espec铆ficos sobre el proceso de aislamiento del virus. Seg煤n varios cient铆ficos, la identidad y el proceso de aislamiento del virus no han sido confirmados. (Para m谩s detalles, ver Cap铆tulo X). El n煤mero de casos es extremadamente bajo. 鈥 44 casos de neumon铆a a pesar de que se encontraron 谩cidos nucleicos virales espec铆ficos en solo 15 pacientes鈥. No hay evidencia de una epidemia en desarrollo en China.

11 de enero de 2020 鈥 La Comisi贸n Municipal de Salud de Wuhan anuncia la primera muerte causada por el coronavirus.

22 de enero de 2020: OMS . Los miembros del Comit茅 de Emergencia de la OMS 鈥渆xpresaron puntos de vista divergentes sobre si este evento constituye una PHEIC [emergencia de salud p煤blica de inter茅s internacional] o no鈥. La reuni贸n del Comit茅 se volvi贸 a convocar el 23 de enero de 2020, coincidiendo con las reuniones del Foro Econ贸mico Mundial en Davos (del 21 al 24 de enero de 2020). El peque帽o n煤mero de casos en China no justificaba una PHEIC.

La reuni贸n del Comit茅 de Emergencia convocada por el Director General de la OMS bajo el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005) expres贸 puntos de vista divergentes sobre si este evento constituye una PHEIC o no. En ese momento, el consejo fue que el evento no constitu铆a una PHEIC, pero los miembros del Comit茅 acordaron en la urgencia de la situaci贸n y sugirieron que el Comit茅 deber铆a volver a reunirse en cuesti贸n de d铆as para examinar la situaci贸n m谩s a fondo.

El Foro Econ贸mico Mundial (FEM) se re煤ne en Davos, del 21 al 24 de enero de 2020

21-24 de enero de 2020: Consultas en el Foro Econ贸mico Mundial, Davos, Suiza, bajo los auspicios de la Coalici贸n para Innovaciones en Preparaci贸n para Epidemias (CEPI) para el desarrollo de un programa de vacunas. CEPI es una asociaci贸n WEF-Gates. Con el apoyo de CEPI, Moderna, con sede en Seattle, fabricar谩 una vacuna de ARNm contra 2019-nCoV ,

鈥淓l Centro de Investigaci贸n de Vacunas (VRC) del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), parte de los NIH, colabor贸 鈥嬧媍on Moderna para dise帽ar la vacuna鈥.

La evidencia sugiere que el proyecto de vacuna nCoV 2019 ya estaba en marcha en 2019. (Ver Cap铆tulo VIII). Se anunci贸 oficialmente en Davos, 2 semanas despu茅s del anuncio del 7 de enero de 2020 por parte de las autoridades chinas, y apenas una semana antes del lanzamiento oficial de la Emergencia de Salud P煤blica Mundial de la OMS el ****30 de enero de 2020.

El Anuncio de Vacuna WEF-Gates-CEPI precede a la Emergencia de Salud P煤blica de Preocupaci贸n Internacional (PHEIC, por sus siglas en ingl茅s) de la OMS.

Ver v铆deo FEM

Los intereses financieros dominantes, las fundaciones multimillonarias y las instituciones financieras internacionales jugaron un papel clave en el lanzamiento de la Emergencia de Salud P煤blica de la OMS (PHEIC).

En la semana anterior a esta decisi贸n hist贸rica de la OMS. El PHEIC fue objeto de 鈥渃onsultas鈥 en el Foro Econ贸mico Mundial (WEF), Davos (21-24 de enero). El Director General de la OMS, Dr. Tedros, estuvo presente en Davos. 驴Fueron estas consultas fundamentales para influir en la hist贸rica decisi贸n de la OMS del 30 de enero?

驴Hubo un conflicto de intereses seg煤n lo definido por la OMS ? El mayor donante de la OMS es la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates, que junto con el WEF y la CEPI ya hab铆an anunciado en Davos el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 antes del hist贸rico lanzamiento del PHEIC el 30 de enero.

El director general de la OMS cont贸 con el respaldo de la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates, Big Pharma y el Foro Econ贸mico Mundial (WEF). Hay indicios de que la decisi贸n de la OMS de declarar una Emergencia Sanitaria Mundial se tom贸 al margen del Foro Econ贸mico Mundial (FEM) en Davos (21-24 de enero) coincidiendo con la reuni贸n del Comit茅 de Emergencia del 22 de enero en Ginebra.

El director general de la OMS, Tedros, estuvo presente en Davos 2020.

28 de enero de 2020: El Centro para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) de EE. UU. confirm贸 que se hab铆a aislado el nuevo coronavirus. (Ver Cap铆tulo X)

30 de enero de 2020: Emergencia de salud p煤blica de inter茅s internacional (PHEIC) de la OMS

La primera etapa de esta crisis fue lanzada por la OMS el 30 de enero . Si bien oficialmente no fue designado como una 鈥減andemia鈥, sin embargo, contribuy贸 a encabezar la campa帽a de miedo. Desde el principio, las estimaciones de 鈥渃asos positivos confirmados鈥 han sido parte de un 鈥渏uego de n煤meros鈥. En algunos casos, las estad铆sticas simplemente no se mencionaron y, en otros casos, los n煤meros se inflaron selectivamente con el fin de crear p谩nico. No mencionado por los medios: el n煤mero de 鈥渃asos confirmados鈥 basados 鈥嬧媏n estimaciones err贸neas (PCR) utilizadas para justificar esta decisi贸n de gran alcance fue rid铆culamente bajo.

La poblaci贸n mundial fuera de China es del orden de 6.400 millones. El 30 de enero de 2020 fuera de China hab铆a:

83 casos en 18 pa铆ses, y solo 7 de ellos no ten铆an antecedentes de viaje en China. (ver OMS , 30 de enero de 2020).

El 29 de enero de 2020, el d铆a anterior al lanzamiento del PHEI ( registrado por la OMS), hubo 5 casos en EE. UU., 3 en Canad谩, 4 en Francia, 4 en Alemania.

No hab铆a 鈥渂ase cient铆fica鈥 para justificar el lanzamiento de una emergencia de salud p煤blica mundial.

Captura de pantalla de la tabla de la OMS, 29 de enero de 2020 ,

Esas bajas cifras (no mencionadas por los medios) no impidieron el lanzamiento de una campa帽a mundial de miedo.

31 de enero de 2020: Decisi贸n del presidente Trump de suspender los viajes a茅reos con China

Al d铆a siguiente (31 de enero de 2020), Trump anunci贸 que negar铆a la entrada a los EE. UU. de ciudadanos chinos y extranjeros 鈥渜ue hayan viajado a China en los 煤ltimos 14 d铆as鈥 . Esto desencaden贸 de inmediato una crisis en los viajes a茅reos, el transporte, las relaciones comerciales entre EE. UU. y China, as铆 como las transacciones de transporte y env铆o.

Mientras que la OMS 鈥渘o recomend贸 ninguna restricci贸n comercial o de viaje鈥, los cinco llamados 鈥渃asos confirmados鈥 en los EE. UU. fueron suficientes para 鈥渏ustificar鈥 la decisi贸n del presidente Trump del 31 de enero de 2020 de suspender los viajes a茅reos a China mientras precipitaba una campa帽a de odio . contra la etnia china en todo el mundo occidental.

Esta decisi贸n hist贸rica del 31 de enero allan贸 el camino hacia la interrupci贸n del comercio internacional de productos b谩sicos, as铆 como la imposici贸n de restricciones mundiales a los viajes a茅reos. Eventualmente fue fundamental para encabezar la bancarrota de las principales aerol铆neas.

Los 鈥渕edios falsos鈥 inmediatamente se pusieron en marcha. China fue considerada responsable de 鈥減ropagar la infecci贸n鈥 en todo el mundo.

Principios de febrero de 2020 : el acr贸nimo del coronavirus se cambi贸 de nCoV-2019 (su nombre bajo el ejercicio de simulaci贸n John Hopkins Event 201 de octubre) **** a SARS-nCoV-2. Covid-19 indica la enfermedad desencadenada por el SARS-CoV-2

20-21 de febrero de 2020. Datos mundiales de Covid fuera de China: el crucero Diamond Princess

Si bien China inform贸 un total de 75 567 casos de COVID-19 (20 de febrero), los casos confirmados fuera de China fueron abismalmente bajos y las estad铆sticas basadas en gran parte en la prueba PCR utilizada para confirmar la 鈥減ropagaci贸n mundial del virus鈥 fueron cuestionables. por decir lo menos. Adem谩s, de los 75.567 casos en China, un gran porcentaje se hab铆a recuperado. Y las cifras de recuperaci贸n no fueron reconocidas por los medios.



el crucero Diamond Princess

El d铆a de la hist贸rica conferencia de prensa del Dr. Tedros (20 de febrero de 2020), el n煤mero registrado de casos confirmados fuera de China fue de 1073, de los cuales 621 eran pasajeros y tripulantes del crucero Diamond Princess (varado en aguas territoriales japonesas).

Desde un punto de vista estad铆stico, la decisi贸n de la OMS que apuntaba a una posible 鈥減ropagaci贸n del virus en todo el mundo鈥 no ten铆a sentido.

El 20 de febrero, el 57,9 % de los 鈥渃asos confirmados鈥 de Covid-19 en todo el mundo eran del Diamond Princess , apenas representativo de una 鈥渢endencia estad铆stica鈥 mundial. La historia oficial es la siguiente:

Un pasajero con base en Hong Kong que hab铆a desembarcado del Diamond Princess en Hong Kong el 25 de enero desarroll贸 neumon铆a y dio positivo por el nuevo coronavirus el 30 de enero.

Se inform贸 que viaj贸 el 10 de enero a Shenzhen en China continental (que limita con los nuevos territorios de Hong Kong).

El Diamond Princess lleg贸 a Yokohama el 3 de febrero. Se impuso una cuarentena al crucero Ver estudio del NCBI .

Muchos pasajeros enfermaron por el confinamiento en el barco.

Todos los pasajeros y tripulantes del Diamond Princess se sometieron a la prueba PCR.

El n煤mero de casos confirmados aument贸 a 691 el 23 de febrero.

Fuente de escaneo: Estudio NCBI

Lea atentamente : desde el punto de vista de evaluar las tendencias estad铆sticas mundiales, los datos no se sostienen. Sin los datos de Diamond Princess, los llamados casos confirmados en todo el mundo fuera de China el 20 de febrero de 2020 eran del orden de 452, de una poblaci贸n de 6.400 millones.

Examine el gr谩fico de la OMS a continuaci贸n. El azul indica los casos confirmados en el Diamond Princess (transporte internacional) (que lleg贸 a Yokohama el 3 de febrero de 2020), muchos de los cuales estaban enfermos, confinados en sus habitaciones durante m谩s de dos semanas (cuarentena impuesta por Jap贸n). Todos los pasajeros y tripulantes se realizaron la prueba RT-PCR (que no detecta ni identifica el Covid-19).

No hace falta decir que estos supuestos datos fueron fundamentales para encabezar la campa帽a de miedo y el colapso de los mercados financieros en el transcurso del mes de febrero de 2020.

20 de febrero de 2020: En una conferencia de prensa el jueves 20 de febrero por la tarde (hora CET) en una sesi贸n informativa en Ginebra, el Director General de la OMS. El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus , dijo que estaba

鈥減reocupado porque la posibilidad de contener el brote de coronavirus se estaba 鈥渃errando鈥濃 鈥淐reo que la ventana de oportunidad todav铆a est谩 ah铆, pero que la ventana se est谩 estrechando鈥. Solo hubo 1076 casos fuera de China (incluido Diamond Press: Captura de pantalla, conferencia de prensa de la OMS, 20 de febrero de 2020 Nota: Los datos tabulados anteriores para el 20 de febrero de 2020 indican 1073 casos. 1076 casos en conferencia de prensa de la OMS) Estas declaraciones de 鈥渃onmoci贸n y asombro鈥 contribuyeron a aumentar la campa帽a de miedo, a pesar de que el n煤mero de casos confirmados fuera de China era extremadamente bajo. El 20 y 21 de febrero de 2020 marca el comienzo de la crisis financiera de 2020 (Ver Cap铆tulo IV) Excluyendo a Diamond Princess, 452 de los llamados 鈥渃asos confirmados鈥 en todo el mundo fuera de China, para una poblaci贸n de 6.400 millones registrada por la OMS el 20 de febrero, 15 en los EE. UU., 8 en Canad谩, 9 en el Reino Unido. (Ver tabla a la derecha, 20 de febrero de 2020). Esas son las cifras utilizadas para justificar las advertencias del Dr. Tedros: 鈥渓a ventana se est谩 estrechando鈥: Se registr贸 un mayor n煤mero de casos fuera de China en Corea del Sur (153 casos seg煤n la OMS) e Italia (registrado por las autoridades nacionales). Datos de la OMS registrados el 20 de febrero de 2020, al comienzo del llamado colapso financiero de Covid (derecha) La declaraci贸n del Dr. Tedros (basada en conceptos y estad铆sticas err贸neos), sent贸 las bases para el colapso financiero de febrero. (Ver Cap铆tulo IV). 24 de febrero: Moderna Inc , con el apoyo de CEPI , anunci贸 que su vacuna experimental de ARNm contra el COVID-19, conocida como ARNm-1273, estaba lista para pruebas en humanos.

28 de febrero de 2020: El Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus , anunci贸 una campa帽a de vacunaci贸n de la OMS.

M谩s de 20 vacunas est谩n en desarrollo a nivel mundial y varias terapias est谩n en ensayos cl铆nicos. Esperamos los primeros resultados en unas pocas semanas.

Cabe se帽alar que la campa帽a para desarrollar vacunas se inici贸 antes de la decisi贸n de la OMS de lanzar una Emergencia de Salud P煤blica Mundial. Fue anunciado por primera vez en la reuni贸n del WEF en Davos (21-24 de enero) por CEPI.

Principios de marzo: China: M谩s del 50% de los pacientes infectados se recuperaron. Un total de 49.856 pacientes se recuperaron de COVID-19 y fueron dados de alta de hospitales en China. (OMS) .

Lo que esto significa es que el n煤mero total de 鈥渃asos infectados confirmados鈥 en China fue de 30.448. (Es decir, 80 304 menos 49 856 = 30 448 (80 304 es el n煤mero total de casos confirmados en China (datos de la OMS, 3 de marzo de 2020). No hay evidencia de una pandemia en China).

Estos desarrollos relacionados con la 鈥渞ecuperaci贸n鈥 no fueron informados por los medios occidentales.

El 5 de marzo , el Director General de la OMS confirma que fuera de China hay 2055 casos reportados en 33 pa铆ses . Alrededor del 80% de esos casos proced铆an de tres pa铆ses (Corea del Sur, Ir谩n, Italia).

7 de marzo: EE.UU .: El n煤mero de 鈥渃asos confirmados鈥 (infectados y recuperados) en Estados Unidos a principios de marzo era del orden de 430, ascendiendo a unos 600 (8 de marzo). Se registr贸 un r谩pido aumento de casos positivos de covid en el transcurso del mes de marzo.

Compare estas cifras con las correspondientes al virus de la influenza B: los CDC estimaron para 2019-2020 鈥渁l menos 15 millones de enfermedades causadas por el virus de la influenza鈥 140 000 hospitalizaciones y 8200 muertes. ( La colina )

7 de marzo: China: No hay pandemia en China. Los nuevos casos reportados en China caen a dos d铆gitos . 99 casos registrados el 7 de marzo. Todos los nuevos casos fuera de la provincia de Hubei se clasificaron como 鈥渋nfecciones importadas鈥 (de pa铆ses extranjeros). Queda por establecer la fiabilidad de los datos:

99 casos recientemente confirmados, incluidos 74 en la provincia de Hubei, 鈥 Los nuevos casos incluyeron 24 infecciones importadas: 17 en la provincia de Gansu, tres en Beijing, tres en Shangh谩i y una en la provincia de Guangdong.

11 de marzo de 2020: La pandemia hist贸rica de Covid-19, bloqueo, cierre de 190 econom铆as nacionales

El Director General de la OMS ya hab铆a preparado el escenario en su conferencia de prensa del 21 de febrero . 鈥渆l mundo deber铆a hacer m谩s para prepararse para una posible pandemia de coronavirus鈥. La OMS hab铆a llamado a los pa铆ses a estar 鈥渆n una fase de preparaci贸n鈥. La OMS declar贸 oficialmente una pandemia mundial en un momento en que hab铆a 118.000 casos confirmados y 4291 muertes en todo el mundo (incluida China). ( 11 de marzo de 2020, seg煤n rueda de prensa ). 驴Qu茅 te dicen estas 鈥渆stad铆sticas鈥? El n煤mero de casos confirmados fuera de China (6.400 millones de habitantes) fue del orden de 44279 y 1440 muertes ( cifras registradas por la OMS para el 11 de marzo, (el 12 de marzo) (ver tabla a la derecha). Estas son las cifras utilizadas para justificar la bloqueo y el cierre de 190 econom铆as nacionales. (El n煤mero de muertes fuera de China mencionado en la conferencia de prensa de Tedros fue de 4291). En EE. UU., registrado el 11 de marzo de 2020, hubo seg煤n John Hopkins: 1.335 鈥渃asos鈥 y 29 muertes(鈥減resuntas鈥 m谩s PCR confirmadas). No hay evidencia de una pandemia el 11 de marzo de 2020.

Inmediatamente despu茅s del anuncio de la OMS del 11 de marzo de 2020, la campa帽a de miedo se aceler贸. (Los impactos econ贸micos y financieros se revisan en el Cap铆tulo IV) 16 de marzo de 2020: Moderna mRNA-1273 se prueba en varias etapas con 45 voluntarios en Seattle, estado de Washington. El programa de vacunas comenz贸 a principios de febrero:

鈥淣o sabemos si esta vacuna inducir谩 una respuesta inmune o si ser谩 segura. Es por eso que estamos haciendo un ensayo鈥, enfatiz贸 Jackson. 鈥淣o est谩 en la etapa en la que ser铆a posible o prudente d谩rselo a la poblaci贸n en general鈥. ( AP , 16 de marzo de 2020)

18, 20 de marzo. 2020. Confinamiento en Estados Unidos

8 de noviembre de 2020. Se lanza la vacuna de ARNm Covid-19

Mediados a finales de diciembre de 2020: Implementaci贸n mundial del programa de vacunas de ARNm

Enero de 2021 (en adelante): Tendencia creciente en muertes y eventos adversos relacionados con la vacuna.

mayo-junio 2021 ; Se anuncian la Variante Delta y 鈥淟a Cuarta Ola鈥. Los supuestos peligros de la Variante Delta se utilizaron para acelerar el programa de vacunaci贸n, as铆 como la imposici贸n del pasaporte vacunal.

Agosto-septiembre de 2021: la imposici贸n de un pasaporte de vacunas en varios pa铆ses occidentales

Noviembre de 2021: Un estado totalitario en desarrollo en varios pa铆ses, incluidos Francia, Alemania, Austria, Australia. Una crisis masiva en la atenci贸n de la salud p煤blica en los pa铆ses occidentales.

Noviembre-diciembre de 2021: supuestamente se detecta la variante Omicron en Sud谩frica.

La campa帽a de miedo desencadena una crisis renovada en los viajes a茅reos, junto con interrupciones en el comercio de productos b谩sicos y la 鈥渟uspensi贸n de las relaciones鈥 con el continente africano.

24 de diciembre de 2021: El confinamiento navide帽o de Omicron por el Covid-19

Sin grandes reuniones navide帽as, imposici贸n de mandatos de quedarse en casa, cierre parcial de bares y restaurantes (lo que lleva a m谩s quiebras), cancelaci贸n de eventos deportivos y culturales. El objetivo t谩cito es aislar a los seres humanos. Evite que las personas socialicen y se re煤nan con sus seres queridos.

Enero-febrero de 2022: cierres parciales. Pr谩cticas Discriminatorias dirigidas contra los No Vacunados.

En muchos pa铆ses, los no vacunados son confinados en sus hogares, no pueden viajar, son despedidos de sus trabajos, no pueden asistir a escuelas y universidades. Se les acusa de ser extremistas y psic贸patas. Estas divisiones sociales est谩n creando conflictos dentro de las familias y las comunidades locales, contribuyendo literalmente a la interrupci贸n de la vida social, con impactos devastadores en la actividad econ贸mica. (Ver Cap铆tulo XI)

鈥淓l PCR es un Proceso. No te dice que est谩s enfermo鈥.

El Dr. Kary Mullis , premio Nobel e inventor de la RT- PCR, falleci贸 en agosto de 2019.

鈥溾 La totalidad o una parte sustancial de estos positivos podr铆an deberse a lo que se denomina pruebas de falsos positivos 鈥.

Dr. Michael Yeadon : ex vicepresidente y director cient铆fico de Pfizer

Este mal uso de la t茅cnica RT-PCR se aplica como estrategia implacable e intencionada por parte de algunos gobiernos para justificar medidas desmedidas como la vulneraci贸n de un gran n煤mero de derechos constitucionales,鈥 con el pretexto de una pandemia basada en una serie de RT-positivos. Pruebas PCR, y no sobre un n煤mero real de pacientes .

. Dr. Pascal Sacr茅 , m茅dico belga especializado en cuidados cr铆ticos y reconocido analista de salud p煤blica.

Las mentiras de los medios junto con una campa帽a de miedo sist茅mica y cuidadosamente dise帽ada han mantenido la imagen de un virus asesino que se est谩 propagando sin descanso a todas las regiones principales del mundo.

Varios miles de millones de personas en m谩s de 190 pa铆ses han sido examinados (y reexaminados) para Covid -19.

Al momento de escribir este art铆culo, aproximadamente 260 millones de personas en todo el mundo se han clasificado como 鈥渃asos confirmados de Covid-19鈥.

Se dice que la supuesta pandemia result贸 en m谩s de 5 millones de muertes relacionadas con Covid-19.

Ambos conjuntos de cifras: morbilidad y mortalidad no son v谩lidos. Se ha establecido un aparato de prueba de Covid altamente organizado (parte del cual est谩 financiado por las fundaciones multimillonarias) con el fin de aumentar el n煤mero de 鈥淐asos confirmados de Covid-19 鈥, que luego se utilizan como justificaci贸n para imponer la 鈥渧acuna鈥. pasaporte junto con la derogaci贸n de los derechos humanos fundamentales.

Desde el comienzo de esta crisis en enero de 2020, todas las decisiones pol铆ticas de gran alcance confirmadas y presentadas al p煤blico como un 鈥渕edio para salvar vidas鈥 se basaron en casos positivos de RT-PCR defectuosos e inv谩lidos.

Estas 鈥渆stimaciones鈥 inv谩lidas de Covid-19 se han utilizado para justificar el confinamiento, el distanciamiento social, el tapabocas, la prohibici贸n de reuniones sociales, eventos culturales y deportivos, el cierre de la actividad econ贸mica, as铆 como la aplicaci贸n de la 鈥渧acuna鈥 mRNA. lanzado en noviembre de 2020.

No existe tal cosa como un 鈥渃aso confirmado de Covid-19鈥 . Firmemente reconocido tanto por la opini贸n cient铆fica como por la Organizaci贸n Mundial de la Salud, la prueba RT-PCR utilizada para 鈥渄etectar鈥 la propagaci贸n del virus (as铆 como sus variantes) no solo es defectuosa sino TOTALMENTE INV脕LIDA.

La campa帽a del miedo est谩 encabezada implacablemente por declaraciones pol铆ticas y desinformaci贸n de los medios. Un examen m谩s detenido de los informes oficiales de las autoridades sanitarias nacionales, as铆 como de los art铆culos revisados 鈥嬧媝or pares, ofrece una imagen totalmente diferente.

En este cap铆tulo nos centraremos en los siguientes temas:

1. Las caracter铆sticas del virus SARS-CoV-2 seg煤n lo descrito por la OMS, los CDC y los informes revisados 鈥嬧媝or pares. 驴Es un virus peligroso?

2. La prueba de reacci贸n en cadena de la polimerasa con transcripci贸n inversa ( RT-PCR) utilizada para 鈥渄etectar/identificar鈥 el SARS-CoV-2

3. la confiabilidad de las estimaciones de mortalidad y morbilidad relacionadas con la supuesta infecci贸n por Covid-19.

Las caracter铆sticas del SARS-CoV-2

Mentiras por omisi贸n: los medios de comunicaci贸n no han logrado tranquilizar al p煤blico en general.

A continuaci贸n se muestra la definici贸n oficial de la OMS de Covid-19 seguida de la de los CDC:

Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En los seres humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado com煤n hasta enfermedades m谩s graves, como el S铆ndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el S铆ndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS). El coronavirus descubierto m谩s recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

鈥淟os s铆ntomas m谩s comunes del COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. 鈥 Estos s铆ntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas personas se infectan pero solo tienen s铆ntomas muy leves . La mayor铆a de las personas (alrededor del 80 %) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen COVID-19 se enferma gravemente y desarrolla dificultad para respirar鈥.

Similar a Influenza seg煤n el CDC

Covid-19 versus Influenza (Gripe) Virus A y Virus B (y subtipos)

Pocas veces mencionado por los medios o por los pol铆ticos: el CDC (que es una agencia del gobierno de los EE. UU.) confirma que el Covid-19 es similar a la Influenza

鈥 La influenza (gripe) y el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son causadas por diferentes virus . El COVID-19 es causado por la infecci贸n con un nuevo coronavirus (llamado SARS-CoV-2) y la gripe es causada por la infecci贸n con los virus de la influenza . Debido a que algunos de los s铆ntomas de la gripe y el COVID-19 son similares, puede ser dif铆cil diferenciarlos solo con base en los s铆ntomas, y es posible que se necesiten pruebas para ayudar a confirmar un diagn贸stico . La gripe y el COVID-19 comparten muchas caracter铆sticas, pero existen algunas diferencias clave entre los dos鈥.

Si al p煤blico se le hubiera informado y asegurado que el covid es 鈥渟imilar a la influenza鈥, la campa帽a de miedo se habr铆a derrumbado.

El bloqueo y cierre de la econom铆a nacional habr铆a sido rechazado de plano.

Seg煤n el Dr. Wolfgang Wodarg, la neumon铆a es 鈥渘ormalmente causada o acompa帽ada por coronavirus鈥.

Los inmun贸logos confirman ampliamente la definici贸n de los CDC. COVID-19 tiene caracter铆sticas similares a una influenza estacional junto con neumon铆a.

Seg煤n Anthony Fauci (Jefe de NIAID), H. Clifford Lane y Robert R. Redfield (Jefe de CDC) en el New England Journal of Medicine

鈥溾as consecuencias cl铆nicas generales de la COVID-19 pueden, en 煤ltima instancia, ser m谩s parecidas a las de una gripe estacional grave(que tiene una tasa de letalidad de aproximadamente el 0,1 % ) o a una gripe pand茅mica (similar a las de 1957 y 1968) que a una enfermedad similar al SARS o MERS, que han tenido tasas de letalidad de 9 a 10% y 36%, respectivamente鈥.

El Dr. Anthony Fauci se est谩 mintiendo a s铆 mismo. En sus declaraciones p煤blicas dice que el Covid es 鈥淒iez veces peor que la gripe estacional鈥.

脡l refuta su informe revisado por pares citado anteriormente. Desde el principio, Fauci ha sido fundamental para librar una campa帽a de miedo y p谩nico en todo Estados Unidos:

Captura de pantalla The Hill, 19 de marzo de 2020

La prueba de reacci贸n en cadena de la polimerasa de transcripci贸n inversa (RT-PCR)

La metodolog铆a sesgada aplicada bajo la gu铆a de la OMS para detectar la supuesta propagaci贸n del virus es la prueba de reacci贸n en cadena de la polimerasa (RT-PCR ), que se aplica de forma rutinaria en todo el mundo desde febrero de 2020.

La prueba RT-PCR se ha utilizado en todo el mundo para generar millones de 鈥淐asos confirmados de Covid-19鈥 err贸neos, que luego se utilizan para mantener la ilusi贸n de que la supuesta pandemia es real.

Esta evaluaci贸n basada en n煤meros err贸neos se ha utilizado en el transcurso de los dos 煤ltimos a帽os para encabezar y sostener la campa帽a del miedo.

Y ahora se hace creer a la gente que la 鈥渧acuna鈥 contra el Covid-19 es la 鈥渟oluci贸n鈥. Y esa 鈥渘ormalidad鈥 se restablecer谩 una vez que toda la poblaci贸n del Planeta Tierra haya sido vacunada.

鈥淐onfirmado鈥 es un nombre inapropiado: un 鈥淐aso positivo de RT-PCR confirmado鈥 no implica un 鈥淐aso confirmado de Covid-19鈥.

隆La RT-PCR positiva no es sin贸nimo de la enfermedad COVID-19! Los especialistas en PCR aclaran que una prueba siempre debe compararse con la historia cl铆nica del paciente que se est谩 analizando, con el estado de salud del paciente para confirmar su valor [confiabilidad] ( Dr. Pascal Sacr茅 )

El procedimiento utilizado por las autoridades sanitarias nacionales es categorizar todos los casos positivos de RT-PCR , como 鈥淐asos Confirmados de Covid-19鈥 (con o sin diagn贸stico m茅dico). Ir贸nicamente, este proceso rutinario de identificaci贸n de 鈥渃asos confirmados鈥. est谩 en derogaci贸n de las propias pautas de los CDC:

鈥淓s posible que la detecci贸n de ARN viral no indique la presencia de un virus infeccioso o que el 2019-nCoV sea el agente causante de los s铆ntomas cl铆nicos. No se ha establecido el rendimiento de esta prueba para monitorear el tratamiento de la infecci贸n por 2019-nCoV. Esta prueba no puede descartar enfermedades causadas por otros pat贸genos bacterianos o virales鈥. (茅nfasis a帽adido)

La metodolog铆a utilizada para detectar y estimar la propagaci贸n del virus es defectuosa e inv谩lida.

Falsos positivos

El debate anterior al comienzo de la crisis se centr贸 en el tema de los 鈥渇alsos positivos鈥. Reconocido por la OMS y los CDC, se sab铆a que la prueba RT-PCR produc铆a un alto porcentaje de falsos positivos . Seg煤n el Dr. Pascal Sacr茅:

鈥淗oy, a medida que las autoridades eval煤an a m谩s personas, es probable que haya m谩s pruebas positivas de RT-PCR. Esto no significa que el COVID-19 est茅 regresando o que la epidemia se est茅 moviendo en oleadas. Hay m谩s personas haci茅ndose la prueba, eso es todo鈥. El debate sobre los falsos positivos (reconocidos por las autoridades sanitarias) apunta a los llamados errores sin cuestionar necesariamente la validez global de la prueba RT-PCR como medio para detectar la supuesta propagaci贸n del virus CoV-SARS-2.

La prueba PCR no detecta la identidad del virus

La prueba RT-PCR no identifica/detecta el virus. Lo que identifica la prueba de PCR son fragmentos gen茅ticos de numerosos virus (incluidos los virus de la influenza tipo A y B, y los coronavirus que desencadenan los resfriados comunes).

Los resultados de la prueba RT-PCR no pueden 鈥渃onfirmar鈥 si una persona que realiza la prueba est谩 infectada con SARS-CoV-2.

El siguiente diagrama resume el proceso de identificaci贸n de casos positivos y negativos: Todo lo que se requiere es la presencia de 鈥渕aterial gen茅tico viral鈥 para que sea categorizado como 鈥減ositivo鈥. El procedimiento no identifica ni a铆sla al Covid-19. Lo que aparece en las pruebas son fragmentos del virus.

Una prueba positiva no significa que tenga el virus y/o que pueda transmitir el virus.

Seg煤n el Dr. Kary Mullis , inventor de la t茅cnica PCR: 鈥淟a PCR detecta un segmento muy peque帽o del 谩cido nucleico que forma parte del propio virus鈥.

Seg煤n el renombrado inmun贸logo suizo Dr. B. Stadler

Entonces, si hacemos una prueba PCR corona en una persona inmune, no es un virus lo que se detecta , sino una peque帽a parte fragmentada del genoma viral. La prueba da positivo mientras queden peque帽as partes rotas del virus. Incluso si los virus infecciosos est谩n muertos hace mucho tiempo, una prueba de corona puede dar positivo, porque el m茅todo de PCR multiplica incluso una peque帽a fracci贸n del material gen茅tico viral lo suficiente [para ser detectado].

El Dr. Pascal Sacr茅 coincide: 鈥淓stas pruebas detectan part铆culas virales, secuencias gen茅ticas, no el virus completo鈥.

En un intento por cuantificar la carga viral, estas secuencias se amplifican varias veces a trav茅s de numerosos pasos complejos que est谩n sujetos a errores, errores de esterilidad y contaminaci贸n鈥.

El 鈥淭est鈥 RT-PCR Covid-19 鈥淧ersonalizado鈥 de la OMS

Dos cuestiones importantes y relacionadas. La prueba PCR no identifica el virus como se describe anteriormente. Adem谩s, la OMS en enero de 2020 no pose铆a una muestra aislada y purificada del nuevo virus 2019-nCov. Lo que se contemplaba en enero de 2020 era una 鈥減ersonalizaci贸n鈥 de la prueba PCR por parte de la OMS, bajo la gu铆a cient铆fica del Instituto de Virolog铆a de Berl铆n en el Hospital Charit茅. El Dr. Christian Drosten y sus colegas del Instituto de Virolog铆a de Berl铆n realizaron un estudio titulado 鈥淒etecci贸n del nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV) mediante RT-PCR en tiempo real鈥 . El t铆tulo del Estudio del Instituto de Virolog铆a de Berl铆n es obviamente un nombre inapropiado. La prueba PCR no puede 鈥渄etectar鈥 el nuevo coronavirus de 2019. (Ver Dr. Kary Mullis, Dr. B. Stadler, Dr. Pascal Sacr茅 citados anteriormente). Adem谩s, el estudio, publicado por Eurosurveillance , reconoce que la OMS no pose铆a una muestra aislada y purificada del nuevo virus 2019-nCov: [Si bien]鈥 se hab铆an publicado varias secuencias del genoma viral,鈥 no se dispon铆a de muestras o aislados del virus [de 2019-nCoV] de pacientes infectados鈥︹ El equipo de Drosten et al luego recomend贸 a la OMS que, en ausencia de un aislado del virus 2019-nCoV , se debe usar un 2003-SARS-CoV similar como un 鈥減roxy鈥 (punto de referencia) del nuevo virus:

鈥淟as secuencias del genoma sugieren la presencia de un virus estrechamente relacionado con los miembros de una especie viral denominada CoV relacionado con el s铆ndrome respiratorio agudo severo (SARS), una especie definida por el agente del brote de SARS de 2002/03 en humanos [ 3 , 4 ]. Informamos sobre el establecimiento y la validaci贸n de un flujo de trabajo de diagn贸stico para la detecci贸n y confirmaci贸n espec铆fica de 2019-nCoV [utilizando la prueba RT-PCR], dise帽ado en ausencia de aislamientos de virus disponibles o muestras originales de pacientes. El dise帽o y la validaci贸n fueron posibles gracias a la estrecha relaci贸n gen茅tica con el SARS-CoV de 2003 , y ayudados por el uso de tecnolog铆a de 谩cido nucleico sint茅tico鈥. ( Eurosurveillance, 23 de enero de 2020, 茅nfasis a帽adido). Lo que sugiere esta declaraci贸n ambigua es que no se requer铆a la identidad de 2019-nCoV y que los 鈥淐asos confirmados de Covid-19鈥 (tambi茅n conocidos como infecci贸n resultante del nuevo coronavirus 2019) ser铆an validados por 鈥渓a estrecha relaci贸n gen茅tica con el 2003-SARS- CoV鈥. Lo que esto significa es que un coronavirus detectado hace 19 a帽os (2003-SARS-CoV) se est谩 utilizando para 鈥渧alidar鈥 la identidad de un llamado 鈥渘uevo coronavirus 鈥 detectado por primera vez en la provincia china de Hubei a fines de diciembre de 2019. Las recomendaciones del estudio Drosten (generosamente apoyado y financiado por la Fundaci贸n Gates ) fueron luego transmitidas a la OMS. Posteriormente fueron respaldados por el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom. La OMS no ten铆a en su poder el 鈥 virus aislado鈥 requerido para identificar el virus. Se decidi贸 que no se requer铆a un aislado del nuevo coronavirus. El art铆culo de Drosten et al relacionado con el uso de la prueba RT-PCR en todo el mundo (bajo la gu铆a de la OMS) fue cuestionado en un estudio del 27 de noviembre de 2020 por un grupo de 23 vir贸logos internacionales, microbi贸logos et al. Es l贸gico que si la prueba de PCR utiliza el virus SARS-CoV de 2003 como 鈥減unto de referencia鈥, no puede haber casos de Covid-19 鈥渃onfirmados鈥 del nuevo virus 2019-nCoV (posteriormente rebautizado como SARS-CoV-2). ) o de sus variantes. 驴Se ha confirmado la identidad del 2019-nCoV? 驴Existe el virus? Si bien la OMS no pose铆a un aislado del virus, 驴existe evidencia v谩lida y confiable de que el nuevo coronavirus de 2019 se haya aislado de una 鈥渕uestra no adulterada tomada de un paciente enfermo 鈥? Las autoridades chinas anunciaron el 7 de enero de 2020 que se hab铆a 鈥渋dentificado鈥 鈥渦n nuevo tipo de virus鈥 鈥 similar al asociado con el SARS y el MERS 鈥 (informe relacionado, fuente no original del gobierno chino). El m茅todo subyacente adoptado por el equipo de investigaci贸n chino se describe a continuaci贸n:

Recopilamos y analizamos prospectivamente datos sobre pacientes con infecci贸n 2019-nCoV confirmada por laboratorio mediante RT-PCR en tiempo real y secuenciaci贸n de pr贸xima generaci贸n.

Los datos se obtuvieron con formularios de recopilaci贸n de datos estandarizados compartidos por la OMS y el Consorcio internacional de infecciones respiratorias agudas graves y emergentes a partir de registros m茅dicos electr贸nicos. (茅nfasis a帽adido)

El estudio anterior (cita anterior, as铆 como otros documentos consultados ) sugiere que las autoridades sanitarias de China no llevaron a cabo un aislamiento/purificaci贸n de la muestra de un paciente. Usar 鈥渋nfecci贸n 2019-nCoV confirmada por laboratorio mediante RT-PCR en tiempo real鈥 (como se cita en su estudio) es un nombre inapropiado obvio, es decir, la prueba RT-PCR no puede usarse bajo ninguna circunstancia para identificar el virus. El aislamiento del virus por parte de las autoridades chinas no est谩 confirmado.

Libertad de informaci贸n relativa al aislamiento de SARS-CoV-2

Un proyecto de investigaci贸n detallado de Christine Massey, titulado: Solicitudes de libertad de informaci贸n: Instituciones de salud/ciencia en todo el mundo 鈥淣o tienen registro鈥 de aislamiento/purificaci贸n del SARS-COV-2 proporciona documentaci贸n sobre la identidad del virus. Las respuestas a estas solicitudes de 127 entidades en 25 pa铆ses confirman que no hay registro de aislamiento/purificaci贸n del SARS-CoV-2 鈥渜ue haya sido realizado por nadie, en ning煤n lugar, nunca鈥.

Los Ciclos de Amplificaci贸n del Umbral. La OMS admite que los resultados del 鈥渢est鈥 RT-PCR son totalmente inv谩lidos

La prueba rRT-PCR fue adoptada por la OMS el 23 de enero de 2020 como un medio para detectar el virus SARS-COV-2, siguiendo las recomendaciones del grupo de investigaci贸n Berlin Virology (citado anteriormente). Exactamente un a帽o despu茅s, el 20 de enero de 2021, la OMS se retracta. No dicen 鈥淐ometimos un error鈥. La retractaci贸n est谩 cuidadosamente formulada. (Ver documento original de la OMS aqu铆 ) El tema pol茅mico se refiere al n煤mero de ciclos de umbral de amplificaci贸n (Ct). Seg煤n Pieter Borger, et al.

El n煤mero de ciclos de amplificaci贸n [deber铆a ser] inferior a 35; preferiblemente 25-30 ciclos. En caso de detecci贸n de virus, >35 ciclos solo detecta se帽ales que no se correlacionan con virus infecciosos seg煤n lo determinado por aislamiento en cultivo celular鈥 (Cr铆tica del estudio Drosten )

La Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) admite t谩citamente un a帽o despu茅s que TODAS las pruebas de PCR realizadas en un umbral de amplificaci贸n (Ct) de 35 ciclos o superior NO SON V脕LIDAS . Pero eso es lo que recomendaron en enero de 2020, en consulta con el equipo de virolog铆a del Hospital Charit茅 de Berl铆n.

Si la prueba se realiza en un umbral de 35 Ct o superior (que fue recomendado por la OMS), no se pueden detectar segmentos gen茅ticos del virus SARS-CoV-2, lo que significa que TODOS los llamados 鈥淐asos confirmados de Covid-19鈥 tabulados en todo el mundo en el transcurso de los 煤ltimos dos a帽os no son v谩lidos.

Seg煤n Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon y otros, el Ct > 35 ha sido la norma 鈥渆n la mayor铆a de los laboratorios de Europa y EE. UU.鈥.

El Mea Culpa de la OMS

A continuaci贸n se encuentra la 鈥淩etractaci贸n鈥 cuidadosamente formulada por la OMS.

鈥淟a gu铆a de la OMS Pruebas de diagn贸stico para SARS-CoV-2 establece que se necesita una interpretaci贸n cuidadosa de los resultados positivos d茅biles ( 1 ). El umbral de ciclo (Ct) necesario para detectar el virus es inversamente proporcional a la carga viral del paciente. Cuando los resultados de la prueba no se correspondan con la presentaci贸n cl铆nica, se debe tomar una nueva muestra y volver a analizarlautilizando la misma tecnolog铆a NAT o una diferente. (茅nfasis a帽adido)

La OMS recuerda a los usuarios de IVD que la prevalencia de la enfermedad altera el valor predictivo de los resultados de las pruebas; a medida que disminuye la prevalencia de la enfermedad, aumenta el riesgo de falsos positivos ( 2 ). Esto significa que la probabilidad de que una persona que tiene un resultado positivo (SARS-CoV-2 detectado) est茅 realmente infectada con SARS-CoV-2 disminuye a medida que disminuye la prevalencia, independientemente de la especificidad alegada鈥.

鈥淧ositivos no v谩lidos鈥 es el concepto subyacente

Este no es un problema de 鈥淧ositivos d茅biles鈥 y 鈥淩iesgo de aumentos de falsos positivos鈥. Lo que est谩 en juego es una 鈥淢etodolog铆a defectuosa鈥 que conduce a estimaciones inv谩lidas de 鈥淐asos confirmados de Covid-19鈥.

Lo que confirma esta admisi贸n de la OMS es que la estimaci贸n de covid positivo de una prueba PCR (con un umbral de amplificaci贸n de 35 ciclos o m谩s) no es v谩lida . En cuyo caso, la OMS recomienda volver a realizar la prueba: 鈥渟e debe tomar una nueva muestra y volver a analizar鈥︹.

La OMS llama a 鈥淩eevaluar鈥 , lo que equivale a decir 鈥淟a cagamos鈥.

Esa recomendaci贸n es pro-forma. No suceder谩. Varios miles de millones de personas en todo el mundo ya se han hecho la prueba, a partir de principios de febrero de 2020.

Desde el principio, la prueba de PCR se ha aplicado rutinariamente a un umbral de amplificaci贸n de Ct de 35 ciclos o m谩s. Lo que esto significa es que la metodolog铆a de PCR, tal como se aplica en todo el mundo, en el transcurso de los 煤ltimos dos a帽os ha llevado a la compilaci贸n de estimaciones err贸neas y enga帽osas de Covid-19, que seg煤n la OMS (20 de enero de 2021) se basan en una metodolog铆a inv谩lida. .

Y estas son las estad铆sticas que se utilizan para medir la progresi贸n de la llamada 鈥減andemia鈥. Por encima de un ciclo de amplificaci贸n de 35 o superior, la prueba no detectar谩 fragmentos del virus . Por lo tanto, los 鈥渘煤meros covid鈥 oficiales (Casos confirmados de Covid-19) no tienen sentido.

De ello se deduce que no existe base cient铆fica para confirmar la existencia de una pandemia.

Lo que a su vez significa que las medidas de confinamiento/econ贸micas que han resultado en p谩nico social, pobreza masiva y desempleo (supuestamente para frenar la propagaci贸n del virus) no tienen justificaci贸n alguna. Seg煤n la opini贸n cient铆fica:

鈥渟i alguien da positivo por PCR cuando se usa un umbral de 35 ciclos o m谩s (como es el caso en la mayor铆a de los laboratorios en Europa y EE. UU.), la probabilidad de que dicha persona est茅 realmente infectada es inferior al 3% , la probabilidad que dicho resultado sea un falso positivo es del 97% (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, et al, Critique of Drosten Study )

Como se ha se帽alado anteriormente, 鈥渓a probabilidad de que dicho resultado sea un falso positivo es del 97 %鈥: se deduce que el uso de la detecci贸n de >35 ciclos contribuir谩 de forma indeleble a 鈥渁umentar鈥 el n煤mero de 鈥渇alsos positivos鈥.

El Mea Culpa de la OMS confirma que el procedimiento de prueba PCR Covid-19 tal como se aplica no tiene sentido.

El CDC ordena la retirada de la prueba PCR

A la hist贸rica retractaci贸n de la OMS le sigue seis meses despu茅s un Mea Culpa por parte de los CDC. El 21 de julio de 2021, los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) piden el retiro de la prueba PCR como m茅todo v谩lido para detectar e identificar el SARS-CoV-2:

鈥淒espu茅s del 31 de diciembre de 2021, los CDC retirar谩n la solicitud a la Administraci贸n de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA ) para la Autorizaci贸n de uso de emergencia (EUA) del Panel de diagn贸stico de RT-PCR en tiempo real del nuevo coronavirus (2019-nCoV) de los CDC, el ensayo se introdujo por primera vez en febrero de 2020 solo para la detecci贸n de SARS-CoV-2鈥.

En preparaci贸n para este cambio, los CDC recomiendan que los laboratorios cl铆nicos y los sitios de prueba que han estado usando el ensayo CDC 2019-nCoV RT-PCR seleccionen y comiencen su transici贸n a otra prueba COVID-19 autorizada por la FDA.

Los CDC alientan a los laboratorios a considerar la adopci贸n de un m茅todo multiplexado que pueda facilitar la detecci贸n y diferenciaci贸n del SARS-CoV-2 y los virus de la influenza. (茅nfasis a帽adido)

Lea atentamente, lo que admite t谩citamente esta directiva de los CDC es que la prueba PCR no diferencia efectivamente entre 鈥淪ARS-CoV-2 y virus de la influenza鈥 . Lo hemos sabido desde el principio.

A partir del 1 de enero de 2022, los CDC retiraron su aprobaci贸n de la prueba RT-PCR en los EE. UU.

Si la prueba de PCR no es v谩lida como lo indican tanto los CDC como la OMS, m谩s de 260 millones de los llamados 鈥淐asos confirmados de covid-19鈥 , as铆 como m谩s de 5 millones de muertes relacionadas con covid recopiladas y tabuladas en todo el mundo desde el comienzo de la supuesta pandemia son totalmente insignificantes.

La falsificaci贸n de certificados de defunci贸n

En la medida en que la prueba PCR es inv谩lida, se deduce que las estimaciones de 鈥淐asos confirmados de Covid-19鈥, incluida la detecci贸n de variantes de SARS-CoV-2, son totalmente inv谩lidas. Esto a su vez significa que la metodolog铆a relacionada con el establecimiento de muertes relacionadas con Covid-19 en todo el mundo tambi茅n es inv谩lida.

Vale la pena se帽alar que en un informe de diciembre de 2020, el CDC inform贸 que el 94% de las muertes atribuidas a Covid tienen 鈥渃omorbilidades鈥 (es decir, muertes por otras causas).

Para el 6% de las muertes, COVID-19 fue la 煤nica causa mencionada. Para las muertes con condiciones o causas adem谩s de COVID-19, en promedio, hubo 2,6 condiciones o causas adicionales por muerte. Se muestra el n煤mero de muertes por cada condici贸n o causa para todas las muertes y por grupos de edad.

Adem谩s, si los CDC hubieran utilizado los criterios de su Manual de m茅dicos forenses y m茅dicos forenses sobre el registro de defunciones y la notificaci贸n de muertes fetales, revisi贸n de 2003:

鈥溾 el recuento de muertes por COVID-19 habr铆a sido aproximadamente un 90,2 % m谩s bajo鈥 (Consulte H. Ealy , M. McEvoy y et al. , 9 de agosto de 2020)

COVID-19: La 鈥渃ausa subyacente de la muerte鈥 y la cl谩usula 鈥渕谩s a menudo que no鈥 de los CDC

Si bien el CDC reconoci贸 el problema de las comorbilidades, promulg贸 instrucciones totalmente inv谩lidas con respecto a los certificados de defunci贸n.

Apenas una semana despu茅s del hist贸rico cierre del 11 de marzo de 2020, los CDC introdujeron pautas espec铆ficas relacionadas con los certificados de defunci贸n (y su tabulaci贸n en el Sistema Nacional de Estad铆sticas Vitales (NVSS).

COVID-19 la causa subyacente de la muerte? Este concepto es fundamental. 驴Ser谩Este concepto es fundamental.

La causa b谩sica de muerte es definida por la OMS como 鈥渓a enfermedad o lesi贸n que inici贸 el tren de eventos que conducen directamente a la muerte鈥 . Lo que los CDC recomendaron con respecto a la codificaci贸n y categorizaci贸n estad铆stica es que se espera que COVID-19 sea la causa subyacente de muerte 鈥渓a mayor铆a de las veces鈥. El CDC combina estos dos criterios. 鈥渃ausa subyacente de la muerte鈥, 鈥渓a mayor铆a de las veces鈥. 驴Ser谩 COVID-19 la causa subyacente de la muerte? 鈥淟a causa subyacente depende de qu茅 y d贸nde se informan las condiciones en el certificado de defunci贸n. Sin embargo, se espera que las reglas para codificar y seleccionar la causa subyacente de muerte den como resultado que la COVID-19 sea la causa subyacente la mayor铆a de las veces鈥. La directiva anterior es categ贸rica. Los conceptos y justificaciones de los CDC El Certificador no puede informar sobre el coronavirus sin identificar una cepa espec铆fica. Y las directrices recomiendan que siempre se debe indicar COVID-19. (Captura de pantalla del informe de los CDC)

El certificador no puede apartarse de los criterios de CDC. Se impone el Covid-19. Lea atentamente los criterios de los CDC): No hay lagunas. Estas directivas de los CDC han contribuido a categorizar a Covid-19 como la 鈥渃ausa de muerte鈥 registrada. Dos conceptos fundamentales prevalecen a lo largo de:

La 鈥渃ausa subyacente de la muerte鈥 La cl谩usula 鈥渕谩s a menudo que no鈥 que falsifica la causa de la muerte

Y estos criterios se imponen a pesar de que la prueba RT-PCR utilizada para corroborar la 鈥渃ausa de la muerte鈥 arroja resultados enga帽osos como reconocen tanto la OMS como los CDC.

En la pr谩ctica, como se describi贸 anteriormente: 鈥減robable COVID-19鈥 o 鈥減robable COVID-19鈥 se considerar谩 como la 鈥渃ausa subyacente de la muerte鈥 sin la realizaci贸n de una prueba de PCR y sin realizar una autopsia.

Los criterios que establecen la causa de muerte 鈥渟ubyacente鈥 en los EE. UU. se basan en la cl谩usula 鈥渓a mayor铆a de las veces鈥 (ver arriba) establecida a nivel nacional por los CDC. Canad谩: 鈥淓stimaciones鈥 defectuosas de la causa de la muerte En Canad谩, los criterios difieren de una provincia a otra. Categorizar la causa de muerte en la provincia canadiense de Quebec ha sido objeto de una gran manipulaci贸n. Seg煤n una directiva del Ministerio de Salud de Quebec (abril de 2020): 鈥淪i la presunta causa de muerte es Covid-19 (con o sin prueba positiva) se debe evitar una autopsia y se debe atribuir la muerte a Covid-19 como causa probable de muerte. Adem谩s, las muertes cuya causa probable es el Covid-19 se consideran naturales y no est谩n sujetas a notificaci贸n forense. (茅nfasis en el documento original). La directiva no permite el conteo de comorbilidades. Aplicada el 16 de abril de 2020, esta directiva condujo a un fuerte aumento inmediato en el n煤mero de muertes atribuidas a Covid-19: El 44,9% del total de muertes en Quebec se atribuyeron a Covid-19 (semana del 11 al 18 de abril de 2020) (ver tabla a continuaci贸n). Seg煤n La Presse de Montreal, 鈥 Abril [2020] fue el mes m谩s mort铆fero鈥 . 驴Pero La Presse consult贸 las directivas del Ministerio de Salud? A continuaci贸n se presentan las causas de muerte (diarias) para Quebec correspondientes a la semana del 12 al 18 de abril de 2020 (inmediatamente despu茅s de la directiva del gobierno) medidas de acuerdo con los criterios emitidos por el Ministerio de Salud. 驴Son estas cifras resultado de la llamada pandemia mortal? 驴O son el resultado de 鈥渄irectrices鈥 del Ministerio de Salud basadas en criterios err贸neos? Caso 鈥減resunto鈥 relacionado con Covid,

relacionado con Covid, 鈥淐on o sin prueba positiva鈥,

causa 鈥減robable鈥 de muerte,

de muerte, 鈥淒ebe evitarse la autopsia鈥 en el caso del Covid-19.

en el caso del Covid-19. 鈥 Las muertes cuya causa probable sea 鈥嬧媏l Covid-19, se consideran naturales, y no son objeto de notificaci贸n al m茅dico forense 鈥 Seg煤n el Sr. Paul G. Brunet , del Consejo para la protecci贸n de los enfermos (CPM): 鈥溾os dimos cuenta a trav茅s de las denuncias de algunos de los m茅dicos que la gente no mor铆a por COVID, sino por deshidrataci贸n, desnutrici贸n, abandono 鈥 , lamenta el se帽or Brunet. Entonces, 驴de qu茅 murieron realmente las miles de personas en CHSLD [hogares de ancianos] y residencias privadas?鈥 (citado en La Presse, traducido del franc茅s) Prueba, Prueba, Prueba: Datos Inv谩lidos y el 鈥淛uego de los N煤meros鈥 La gente est谩 asustada. Se les anima a hacerse la prueba PCR, que aumenta el n煤mero de falsos positivos. Los gobiernos est谩n involucrados en aumentar el n煤mero de pruebas PCR con miras a inflar las estimaciones de los llamados 鈥渃asos confirmados de Covid-19鈥. En 2021-2022, la nueva prueba r谩pida de ant铆genos (que se puede hacer en casa) se est谩 adoptando en una gran cantidad de pa铆ses. En Canad谩, que tiene una poblaci贸n de 38,5 millones de personas, el gobierno federal orden贸 la entrega de 234 millones de kits de prueba de ant铆genos para el hogar Covid-19. Esta decisi贸n no solo ha contribuido a encabezar la campa帽a del miedo, sino que ha creado una situaci贸n de caos social. Adem谩s, estas pruebas no suelen ir acompa帽adas de un diagn贸stico m茅dico de los pacientes.

Texto completo de la directiva de la OMS del 20 de enero de 2021 Tecnolog铆as de prueba de 谩cido nucleico (NAT) que utilizan la reacci贸n en cadena de la polimerasa (PCR) para la detecci贸n del SARS-CoV-2 Tipo de producto: Tecnolog铆as de pruebas de 谩cido nucleico (NAT) que utilizan la reacci贸n en cadena de la polimerasa (PCR) para la detecci贸n del SARS-CoV-2 Fecha: 13 de enero de 2021 Identificador de la OMS: 2020/5, versi贸n 2 P煤blico objetivo: profesionales de laboratorio y usuarios de IVD. Prop贸sito de este aviso: aclarar informaci贸n proporcionada previamente por la OMS. Este aviso reemplaza el Aviso de informaci贸n de la OMS para usuarios de dispositivos m茅dicos de diagn贸stico in vitro (IVD) 2020/05 versi贸n 1, emitido el 14 de diciembre de 2020. Descripci贸n del problema: la OMS solicita a los usuarios que sigan las instrucciones de uso (IFU) al interpretar los resultados de las muestras analizadas mediante la metodolog铆a PCR. Los usuarios de IVD deben leer y seguir atentamente las instrucciones de uso para determinar si el fabricante recomienda el ajuste manual del umbral de positividad de la PCR. La gu铆a de la OMS Las pruebas de diagn贸stico para el SARS-CoV-2 establecen que se necesita una interpretaci贸n cuidadosa de los resultados positivos d茅biles ( 1 ). El umbral de ciclo (Ct) necesario para detectar el virus es inversamente proporcional a la carga viral del paciente. Cuando los resultados de la prueba no se correspondan con la presentaci贸n cl铆nica, se debe tomar una nueva muestra y volver a analizarla utilizando la misma tecnolog铆a NAT o una diferente. La OMS recuerda a los usuarios de IVD que la prevalencia de la enfermedad altera el valor predictivo de los resultados de las pruebas; a medida que disminuye la prevalencia de la enfermedad, aumenta el riesgo de falsos positivos ( 2 ). Esto significa que la probabilidad de que una persona que tiene un resultado positivo (SARS-CoV-2 detectado) est茅 realmente infectada con SARS-CoV-2 disminuye a medida que disminuye la prevalencia, independientemente de la especificidad alegada. La mayor铆a de los ensayos de PCR est谩n indicados como ayuda para el diagn贸stico, por lo tanto, los proveedores de atenci贸n m茅dica deben considerar cualquier resultado en combinaci贸n con el momento del muestreo, el tipo de muestra, los detalles del ensayo, las observaciones cl铆nicas, el historial del paciente, el estado confirmado de cualquier contacto y la informaci贸n epidemiol贸gica. Acciones a realizar por los usuarios de IVD: Lea atentamente las IFU en su totalidad. P贸ngase en contacto con su representante local si hay alg煤n aspecto de las instrucciones de uso que no le quede claro. Verifique las IFU de cada env铆o entrante para detectar cualquier cambio en las IFU. Proporcione el valor de Ct en el informe al proveedor de atenci贸n m茅dica que lo solicita. notas 1. Pruebas de diagn贸stico para SARS-CoV-2. Ginebra: Organizaci贸n Mundial de la Salud; 2020, n煤mero de referencia de la OMS WHO/2019-nCoV/laboratory/2020.6. 2. Altman DG, Bland JM. Pruebas diagn贸sticas 2: Valores predictivos. BMJ. 9 de julio de 1994; 309 (6947): 102. doi: 10.1136/bmj.309.6947.102.

Hay varias fases distintas en la desestabilizaci贸n dise帽ada de la econom铆a global. A fines de enero de 2020, cuando la administraci贸n Trump anunci贸 (31 de enero de 2020) que negar谩 la entrada a los ciudadanos extranjeros 鈥渜ue hayan viajado a China en los 煤ltimos 14 d铆as鈥 . Esto desencaden贸 inmediatamente una crisis en los viajes a茅reos y el transporte. El comercio entre China y Estados Unidos, as铆 como la industria del turismo, tambi茅n se vieron afectados.

20 de febrero de 2020: La advertencia del Director General de la OMS, Dr. Tedros, de que una pandemia era inminente, sirvi贸 para desencadenar la crisis financiera m谩s grave desde 1929.

La advertencia del Director General de la OMS, Dr. Tedros, de que una pandemia era inminente, sirvi贸 para desencadenar El confinamiento del 11 de marzo de 2020 provoc贸 el 鈥渃ierre鈥 de 190 econom铆as nacionales , con consecuencias sociales devastadoras.

, con consecuencias sociales devastadoras. Noviembre-diciembre de 2020: confinamiento parcial y lanzamiento de la vacuna contra el Covid-19

de 2020: confinamiento parcial y Noviembre de 2021 鈥 enero de 2022: la Variante Omicron se utiliza para justificar el bloqueo parcial, el lanzamiento del Pasaporte de Vacunas, la aplicaci贸n de medidas restrictivas dirigidas contra los no vacunados. La interrupci贸n del comercio entre Estados Unidos y China La decisi贸n de Trump del 31 de enero de 2020 se tom贸 inmediatamente despu茅s del anuncio de la decisi贸n del Director General de la OMS **** de lanzar una Emergencia de Salud P煤blica de Preocupaci贸n Internacional (PHEIC, por sus siglas en ingl茅s) (30 de enero de 2020). En muchos aspectos, este fue un acto de 鈥済uerra econ贸mica鈥 contra China. Los factores pol铆ticos y geopol铆ticos tambi茅n han jugado un papel clave, incluida la campa帽a contra China lanzada en febrero de 2020, as铆 como las amenazas de la administraci贸n Trump, alegando que China era responsable de 鈥減ropagar el virus鈥. Los impactos en las relaciones comerciales bilaterales entre EE. UU. y China son devastadores: las importaciones de productos b谩sicos de EE. UU. desde China disminuyeron un 28,3 % en el transcurso de los primeros tres meses de la crisis del coronavirus. Tras el bloqueo del 11 de marzo de 2020 y el cierre (parcial) de la actividad econ贸mica en todo el mundo, la disminuci贸n de las importaciones estadounidenses desde China en marzo de 2020 fue del orden del 36,5% ( en relaci贸n con marzo de 2019). Adem谩s, como resultado de la profunda crisis financiera que comenz贸 en febrero de 2020, el valor de los proyectos de inversi贸n directa chinos (anunciados) en los EE. UU. se redujo en aproximadamente un 90 % ( Financial Times ). Si bien la econom铆a de EE. UU. hab铆a entrado en una crisis profundamente arraigada a partir del colapso financiero de febrero de 2020, la econom铆a nacional de China se ha recuperado. A pesar de las interrupciones provocadas por la pandemia, las exportaciones de China aumentaron significativamente en el transcurso de 2021. Las relaciones comerciales bilaterales entre EE. UU. y China est谩n actualmente en peligro, marcadas por una reducci贸n significativa de las importaciones chinas desde EE. UU. Mientras que las exportaciones a Estados Unidos aumentaron en 2021, el super谩vit comercial mensual de China con Estados Unidos aument贸 un 31,1 %. ( Tiempo , 14 de enero de 2022). Lo que se est谩 desarrollando es una importante redirecci贸n de las exportaciones de China a la Uni贸n Europea (UE) y al resto del mundo, lo que inevitablemente afecta el comercio minorista 鈥淢ade in China鈥 en todo Estados Unidos. Las implicaciones geopol铆ticas son de gran alcance: mientras que la econom铆a real de EE. UU. est谩 en ruinas, China se ha convertido en el mayor socio comercial de la UE. El colapso financiero de Corona de febrero de 2020 El comercio especulativo y el fraude financiero jugaron un papel clave. El jueves 20 de febrero por la tarde en Ginebra, (hora CET) el Director General de la OMS. El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus realiz贸 una conferencia de prensa. Me 鈥減reocupa鈥, dijo, 鈥渜ue la posibilidad de contener el brote de coronavirus鈥 se est茅 鈥渃errando鈥濃 鈥淐reo que la ventana de oportunidad todav铆a est谩 ah铆, pero que la ventana se est谩 estrechando鈥. Estas declaraciones de 鈥渃onmoci贸n y asombro鈥 contribuyeron a desencadenar el p谩nico, a pesar de que el n煤mero de casos confirmados fuera de China era extremadamente bajo: 1076 casos fuera de China , para una poblaci贸n de 6.400 millones. (Excluyendo al Diamond Princess, hubo 452 de los llamados 鈥渃asos confirmados鈥 en todo el mundo. Ver Cap铆tulo II) La declaraci贸n del Dr. Tedros (basada en conceptos y estad铆sticas err贸neos), sent贸 las bases para el colapso financiero de febrero desencadenado por informaci贸n privilegiada, conocimiento previo, comercio de derivados, ventas en corto y una gran cantidad de operaciones de fondos de cobertura. COVID-19 fue identificado estrechamente como el catalizador del colapso financiero. 驴Qui茅n estaba detr谩s de este catalizador? 驴Qui茅n estaba detr谩s de la campa帽a de miedo que contribuy贸 a desencadenar el caos y la incertidumbre en los mercados financieros? El peque帽o n煤mero de 鈥漜asos confirmados de Covid-19鈥 fuera de China (1076) de ninguna manera ****apunt贸 al desarrollo de una epidemia mundial. Pero esto no impidi贸 que los mercados cayeran en picado. Los mercados hab铆an sido manipulados. Quien tuviera conocimiento previo (informaci贸n privilegiada) de la declaraci贸n del Director General de la OMS del 20 de febrero de 2020 habr铆a obtenido ganancias monetarias significativas. 驴Hubo un conflicto de intereses (como lo define la OMS ) ? La OMS recibe fondos de la Fundaci贸n Gates. Bill Gates tiene 鈥60% de sus activos invertidos en acciones [incluidas acciones y fondos indexados]鈥, seg煤n un informe de CNBC de septiembre de 2019. El desplome del mercado de valores iniciado el 20 de febrero, conocido como el desplome del coronavirus de 2020 (del 20 de febrero al 7 de abril de 2020), se clasific贸 como: 鈥渓a ca铆da m谩s r谩pida en los mercados burs谩tiles mundiales en la historia financiera y el desplome m谩s devastador desde el desplome de Wall Street de 1929鈥. La causa del colapso financiero fue (seg煤n los 鈥渁nalistas鈥) V. El Virus, es decir, la 鈥減ropagaci贸n masiva鈥 de la epidemia fuera de China. Pero eso fue una mentira descarada: solo hubo 1076 casos en todo el mundo para una poblaci贸n de 6.400 millones fuera de China. (ver Cap铆tulo III). La desinformaci贸n de los medios desempe帽贸 un papel clave en encabezar la campa帽a del miedo. Uso de informaci贸n privilegiada y fraude financiero La posibilidad de fraude financiero y de 鈥渋ntercambio de informaci贸n privilegiada鈥 (que es ilegal) fue descartada casualmente por los analistas financieros y los informes de los medios. Sin la mano humana, no existe una relaci贸n causal entre un virus microsc贸pico y la compleja gama de variables financieras. La campa帽a de miedo del 鈥渧irus asesino鈥, junto con las 鈥渁dvertencias鈥 oportunas del Dr. Tedros sobre la necesidad de implementar una pandemia mundial, sirvieron de manera indeleble a los intereses de los especuladores institucionales y los fondos de cobertura de Wall Street. La crisis financiera condujo a un cambio importante en la distribuci贸n de la riqueza monetaria. (Ver an谩lisis en el Cap铆tulo V) En la semana posterior al anuncio de la OMS del 20 al 21 de febrero de 2020, el Dow Jones colaps贸 un 12 % ( CNBC , 28 de febrero de 2020). Seg煤n los analistas , la ca铆da del DJIA fue el resultado de la propagaci贸n mundial del virus. Una declaraci贸n sin sentido que contradice el (peque帽o) n煤mero de estimaciones positivas de Covid de la OMS **** (1076 fuera de China), la mayor铆a de las cuales se basaron en la prueba PCR defectuosa. El lunes 24 de febrero, tras la reapertura de los mercados burs谩tiles, se produjo una ca铆da sin precedentes en el Dow Jones atribuible a los 鈥減eligros inminentes鈥 que 鈥渆l Covid se estaba propagando por todo el mundo creando incertidumbres en los mercados financieros鈥. a medida que aument贸 el n煤mero de casos de coronavirus fuera de China , lo que aviv贸 los temores de una desaceleraci贸n econ贸mica mundial prolongada debido a la propagaci贸n del virus. El 鈥淟as acciones cayeron bruscamente el lunes (24 de febrero), lo que aviv贸 los temores de una desaceleraci贸n econ贸mica mundial prolongada debido a la propagaci贸n del virus. El promedio industrial Dow Jones cerr贸 con una baja de 1.031,61 puntos, o un 3,56 %, a 27.960,80鈥. (CNBC) (茅nfasis a帽adido) Promedio Industrial Dow Jones Diciembre 2019 鈥 Marzo 2020 Tambi茅n el 24 de febrero, Trump solicit贸 una ayuda de emergencia de 1250 millones de d贸lares. Seg煤n la BBC, 鈥渄ebido a las preocupaciones sobre el impacto econ贸mico del virus鈥, lo que sugiere que el virus era 鈥渓a 鈥渕ano鈥 invisible responsable del declive de los mercados financieros. COVID-19 fue identificado estrechamente como el catalizador del colapso financiero. 驴Qui茅n estaba detr谩s de la campa帽a de miedo que contribuy贸 a desencadenar el caos y la incertidumbre en los mercados financieros junto con las quiebras y una redistribuci贸n masiva de la riqueza monetaria? 11 de marzo de 2020: La pandemia de Covid-19, bloqueo, cierre de 190 econom铆as nacionales El 11 de marzo de 2020: la OMS declar贸 oficialmente una pandemia mundial en momentos en que ****el n煤mero de casos confirmados fuera de China (6.400 millones de habitantes) era del orden de 44279 y 1440 muertes (cifras registradas al 11 de marzo por la OMS, (el 12 de marzo de 2020) (Ver Cap铆tulo III). La 鈥渃iencia鈥 detr谩s de esta decisi贸n de cierre mundial se bas贸 en 鈥渦n modelo matem谩tico del Dr. Neil Ferguson del Imperial College de Londres, como un medio para evitar las 600 000 muertes 鈥減redichas鈥 en el Reino Unido. El 鈥渕odelo鈥 de Ferguson (que bordea el rid铆culo) fue utilizado por el establishment financiero como justificaci贸n para desencadenar el caos econ贸mico y social en todo el mundo. Los esfuerzos de Ferguson fueron generosamente financiados por la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates. Inmediatamente despu茅s del anuncio de la OMS del 11 de marzo de 2020, la campa帽a de miedo se aceler贸. Como en el caso del accidente del 20 y 21 de febrero, la declaraci贸n del 11 de marzo del Director General de la OMS hab铆a preparado el escenario. Los mercados burs谩tiles colapsaron en todo el mundo. A la ma帽ana siguiente, el Dow Jones (DJIA) se desplom贸 un 9,99% (un descenso de 2.352,60 para cerrar en 21.200,62). El jueves negro, 12 de marzo de 2020, fue 鈥渆l peor d铆a del Dow Jones鈥 desde 1987 . El fraude financiero fue el detonante. Se hab铆a producido una transferencia masiva de riqueza financiera a favor de los multimillonarios estadounidenses. (ver cap铆tulo V) Se transmitieron instrucciones de confinamiento 鈥淨u茅date en casa 鈥 a 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Los pol铆ticos son los instrumentos de poderosos intereses financieros. 驴Se justific贸 esta decisi贸n de gran alcance como un medio para combatir el virus? La decisi贸n se bas贸 en un modelo de bloqueo defectuoso dise帽ado por el Imperial College London. Sin precedentes en la historia, aplicada casi simult谩neamente en un gran n煤mero de pa铆ses, se desestabilizaron sectores enteros de la econom铆a mundial. Las peque帽as y medianas empresas fueron llevadas a la quiebra. El desempleo y la pobreza son rampantes. En varios pa铆ses en desarrollo han estallado hambrunas. (Ver an谩lisis m谩s abajo). Los impactos sociales de estas medidas son devastadores. Los impactos en la salud (mortalidad, morbilidad) de estas medidas, incluida la desestabilizaci贸n del sistema nacional de salud (en numerosos pa铆ses), superan con creces los atribuidos a Covid-19. Guerra econ贸mica Las instrucciones ven铆an de arriba, de Wall Street, del Foro Econ贸mico Mundial, de las fundaciones multimillonarias. Este proyecto diab贸lico es descrito casualmente por los medios corporativos como un esfuerzo de salud p煤blica 鈥渉umanitario鈥. La 鈥渃omunidad internacional鈥 tiene una 鈥淩esponsabilidad de Proteger鈥 (R2P). Una 鈥渁sociaci贸n p煤blico-privada鈥 no elegida bajo los auspicios del Foro Econ贸mico Mundial (FEM), ha venido al rescate de los 7.800 millones de habitantes del planeta Tierra. El cierre de la econom铆a mundial se present贸 como un medio para 鈥渕atar el virus鈥.

Suena absurdo. Cerrar la econom铆a real del Planeta Tierra no es la 鈥渟oluci贸n鈥 sino la 鈥渃ausa鈥 de un proceso de desestabilizaci贸n y empobrecimiento a nivel mundial, que a su vez impactar谩 inevitablemente en los patrones de morbilidad y mortalidad. En este sentido, lo que debe abordarse es la relaci贸n de causalidad entre las variables econ贸micas ****(ej. poder adquisitivo, desempleo,) y el estado de salud de la poblaci贸n. La econom铆a nacional combinada con las instituciones pol铆ticas, sociales y culturales es la base para la 鈥渞eproducci贸n de la vida real鈥: ingresos, empleo, producci贸n, comercio, infraestructura, servicios sociales. Desestabilizar la econom铆a del Planeta Tierra no puede constituir una 鈥渟oluci贸n鈥 para combatir el virus. Pero esa fue la 鈥渟oluci贸n鈥 impuesta en la que quieren que creamos. Y eso es lo que est谩n haciendo. El confinamiento y el proceso de bancarrota dise帽ada Existe una relaci贸n importante entre la 鈥淓conom铆a Real鈥 y el 鈥淕ran Dinero鈥, es decir, el establecimiento financiero.

Lo que est谩 en curso es un proceso de concentraci贸n de la riqueza, por el cual el establecimiento financiero (es decir, los acreedores multimillonarios) est谩n destinados a apropiarse de los activos reales tanto de las empresas en quiebra como de los activos del Estado. La 鈥淓conom铆a Real鈥 constituye 鈥渆l paisaje econ贸mico鈥 de la actividad econ贸mica real: activos productivos, agricultura, industria, bienes y servicios, comercio, inversi贸n, empleo, as铆 como infraestructura social y cultural que incluye escuelas, hospitales, universidades, museos, etc. La econom铆a real a nivel mundial y nacional est谩 siendo objeto de bloqueo y cierre de la actividad econ贸mica. Las instrucciones de confinamiento transmitidas a los gobiernos nacionales han propiciado la desestabilizaci贸n del 鈥 panorama econ贸mico nacional鈥 de numerosos pa铆ses, que consiste en una estructura econ贸mica y social compleja . El bloqueo de 鈥渜uedarse en casa鈥 impide que las personas vayan a trabajar. De un d铆a para otro crea desempleo masivo (en todo el mundo). A su vez, el confinamiento va acompa帽ado del cierre de sectores enteros de la econom铆a nacional. El confinamiento contribuye inmediatamente a la desvinculaci贸n de los recursos humanos (mano de obra) que a su vez paraliza la actividad productiva. Los canales de suministro y distribuci贸n est谩n congelados, lo que eventualmente conduce a una posible escasez en la disponibilidad de productos b谩sicos. A su vez, varios cientos de millones de trabajadores en todo el mundo pierden sus puestos de trabajo y sus ingresos. Si bien los gobiernos nacionales han establecido varias 鈥渞edes de seguridad social鈥 para los desempleados, el pago de sueldos y salarios por parte del empleador se ve interrumpido, lo que a su vez conduce a un dram谩tico colapso mundial del poder adquisitivo. Es una crisis de pagos. No se pagan sueldos y salarios. Los hogares empobrecidos no pueden comprar alimentos, pagar el alquiler o la hipoteca mensual. Las deudas personales y del hogar (incluidas las deudas de tarjetas de cr茅dito) se disparan. Es un proceso acumulativo. Esta globalizaci贸n de la pobreza conduce a una disminuci贸n de la demanda de los consumidores que luego repercute negativamente en el sistema productivo, lo que lleva a una nueva serie de quiebras. Inevitablemente, la estructura del comercio internacional de productos b谩sicos tambi茅n se ve afectada. Las instituciones financieras de Global Money son los 鈥渁creedores鈥 de la econom铆a real que est谩 en crisis. El cierre de la econom铆a global ha desencadenado un proceso de endeudamiento global. Sin precedentes en la historia mundial, una bonanza multimillonaria de deudas denominadas en d贸lares est谩 golpeando simult谩neamente las econom铆as nacionales de 193 pa铆ses. Los acreedores tambi茅n buscar谩n adquirir la propiedad y/o el control de la 鈥渞iqueza p煤blica鈥, incluidos los activos sociales y econ贸micos del Estado a trav茅s de un proyecto de endeudamiento masivo bajo la vigilancia de las instituciones acreedoras, incluidos el FMI, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, etc Bajo el llamado Gran Restablecimiento de la 鈥淣ueva Normalidad鈥 presentado por el Foro Econ贸mico Mundial (WEF), los acreedores (incluidos los multimillonarios) tienen la intenci贸n de comprar sectores importantes de la econom铆a real y hacerse cargo de las entidades en quiebra (Ver Cap铆tulo XIII) Crisis de la Econom铆a Global. La evidencia En las secciones a continuaci贸n, revisamos los impactos dram谩ticos del cierre de la econom铆a global centr谩ndonos en las quiebras, la pobreza global, el desempleo, el estallido de hambrunas y la educaci贸n. La mayor铆a de las cifras citadas a continuaci贸n provienen de la ONU, el gobierno y fuentes relacionadas, que tienden a subestimar la gravedad de esta crisis mundial en curso, que literalmente est谩 destruyendo la vida de las personas. El endeudamiento en todos los sectores de la actividad econ贸mica a nivel mundial es la fuerza motriz. Lo que se presenta a continuaci贸n es solo la punta del iceberg. Gran parte de los datos corresponden a 2020. Quiebras La ola de quiebras desencadenada por el cierre de la econom铆a mundial afecta tanto a las Peque帽as y Medianas Empresas (PYMES) como a las Grandes Corporaciones. La evidencia sugiere que las peque帽as y medianas empresas est谩n literalmente siendo aniquiladas. Seg煤n una encuesta del Centro de Comercio Internacional, citada por la OCDE, relativa a las PYME de 132 pa铆ses: dos tercios de las micro y peque帽as empresas informan que la crisis afect贸 fuertemente sus operaciones comerciales, y una quinta parte indica el riesgo de cerrar permanentemente dentro de tres meses. Con base en varias encuestas en una variedad de pa铆ses, McKinsey (2020) indica que entre el 25 % y el 36 % de las peque帽as empresas podr铆an cerrar permanentemente debido a la interrupci贸n en los primeros cuatro meses de la pandemia. ( Informe de la OCDE , 茅nfasis a帽adido) Seg煤n Bloomberg: M谩s de la mitad de las peque帽as y medianas empresas de Europa dicen que se enfrentar谩n a la bancarrota el pr贸ximo a帽o si los ingresos no aumentan, lo que subraya la magnitud del da帽o causado por la crisis de Covid-19. Una de cada cinco empresas en Italia y Francia anticipa la declaraci贸n de insolvencia dentro de los seis meses, seg煤n una encuesta de McKinsey & Co. realizada en agosto entre m谩s de 2200 pymes en las cinco econom铆as m谩s grandes de Europa. Las encuestas tienden a subestimar la magnitud de esta cat谩strofe en desarrollo. Los n煤meros son mucho m谩s grandes de lo que se informa. En los Estados Unidos, el proceso de quiebra est谩 en curso. Seg煤n un grupo de acad茅micos en una carta al Congreso: 鈥淎nticipamos que una fracci贸n significativa de las peque帽as empresas viables se ver谩n obligadas a liquidar, lo que provocar谩 p茅rdidas econ贸micas elevadas e irreversibles. 鈥淟os trabajadores perder谩n empleos incluso en negocios viables. 鈥 Una racha de incumplimientos parece casi inevitable. Al final del primer trimestre de este a帽o, las empresas estadounidenses hab铆an acumulado casi 10,5 billones de d贸lares en deuda, con mucho la mayor cantidad desde que el Banco de la Reserva Federal de St. Louis comenz贸 a rastrear la cifra al final de la Segunda Guerra Mundial. 鈥淯na explosi贸n en la deuda corporativa鈥, dijo el Sr. Altman鈥 ( NYT , 16 de junio de 2020). Con respecto a las peque帽as empresas en los EE. UU.: casi el 90% de las peque帽as empresas experimentaron un impacto negativo fuerte (51%) o moderado (38%) por la pandemia; 45% de las empresas experimentaron interrupciones en las cadenas de suministro; El 25% de las empresas tiene menos de 1-2 meses de reservas de efectivo. ( OCDE ) Los resultados de una encuesta de m谩s de 5 800 peque帽as empresas en los Estados Unidos: 鈥 muestra que el 43% de las empresas que respondieron ya est谩n cerradas temporalmente. En promedio, las empresas redujeron sus empleados en un 40%. Tres cuartas partes de los encuestados indican que tienen dos meses o menos en efectivo en reserva. 鈥 (OCDE) En una encuesta de 2020 : 鈥淟a mitad de todos los propietarios de peque帽as empresas estadounidenses en todo el pa铆s creen que pronto se ver谩n obligados a cerrar definitivamente. Ni siquiera durante la Gran Depresi贸n de la d茅cada de 1930 vimos algo as铆鈥 Desempleo mundial Una contracci贸n mundial masiva en el empleo est谩 en curso. En un informe de agosto de 2020, la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT)confirma que: La crisis de la COVID-19 ha trastornado gravemente las econom铆as y los mercados laborales en todas las regiones del mundo, con p茅rdidas estimadas de horas de trabajo equivalentes a casi 400 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en el segundo trimestre de 2020 , la mayor铆a de los cuales se encuentran en pa铆ses emergentes y en desarrollo鈥( OIT, 2020a). 鈥 Entre los m谩s vulnerables se encuentran los 1600 millones de trabajadores de la econom铆a informal, que representan la mitad de la mano de obra mundial, que trabajan en sectores que experimentan una gran p茅rdida de puestos de trabajo o han visto gravemente afectados sus ingresos por los confinamientos. La crisis de la COVID-19 est谩 afectando de manera desproporcionada a 1250 millones de trabajadores en trabajos de riesgo, en particular en los sectores m谩s afectados, como el comercio minorista, los servicios de alojamiento y alimentaci贸n y la industria manufacturera (OIT, 2020b). La mayor铆a de estos trabajadores trabajan por cuenta propia, en trabajos de bajos ingresos en el sector informal鈥 Los j贸venes, por ejemplo, est谩n experimentando m煤ltiples impactos que incluyen la interrupci贸n de la educaci贸n y la formaci贸n, el empleo y los ingresos, adem谩s de mayores dificultades para encontrar trabajo. Se espera que el desempleo mundial se mantenga por encima de los niveles anteriores a la COVID-19 hasta al menos 2023 . El nivel de 2022 se estima en 207 millones, en comparaci贸n con los 186 millones de 2019. La OIT reconoce que las proyecciones anteriores del desempleo global no revelan el impacto general sobre el empleo, 鈥 porque muchas personas han abandonado la fuerza laboral鈥. Lo que est谩 en juego es que grandes sectores de la fuerza laboral son v铆ctimas de quiebras y mandatos pol铆ticos discriminatorios que los han marginado del mercado laboral. Los gobiernos nacionales permanecen bajo el control de los acreedores globales. Lo que se contempla para la era post-Covid es la implementaci贸n de medidas de austeridad masivas, incluida la cancelaci贸n de los beneficios de los trabajadores y las redes de seguridad social. Desempleo en los EE.UU. En EEUU, 鈥渕谩s de 30 millones de personas, m谩s del 15% de la fuerza laboral, han solicitado prestaciones por desempleo鈥︹ ( CSM, 6 de mayo de 2020 ). Anunciado a principios de diciembre de 2020: 鈥 Se proyecta que m谩s de 10 millones de estadounidenses perder谩n sus beneficios de desempleo el d铆a despu茅s de Navidad [2020] a menos que el Congreso act煤e para extender los programas clave relacionados con la pandemia, una perspectiva que a partir de ahora parece incierta en el mejor de los casos鈥. ( Noticias de EE. UU. e Informe mundial ) El borde del precipicio se avecina a medida que aumentan los casos de coronavirus en todo el pa铆s y aumentan las solicitudes de beneficios de desempleo con los estados y localidades que vuelven a imponer restricciones relacionadas con el virus. El lapso tambi茅n ocurrir谩 a medida que expiren las protecciones para inquilinos, prestatarios de pr茅stamos estudiantiles y propietarios de viviendas, una potencial confluencia devastadora de eventos tanto para las personas, cuyos ahorros han sido devastados por la pandemia, como para la econom铆a en general, que poco a poco se est谩 abriendo camino. de vuelta de la recesi贸n inducida por el coronavirus.

Seg煤n estimaciones de la Oficina del Censo, entre 30 y 40 millones de estadounidenses se enfrentan a un posible desalojo en 2021 por falta de ingresos para pagar el alquiler o el servicio de las hipotecas. Sin ayuda federal o una moratoria de alquiler extendida, una calamidad de proporciones b铆blicas puede desarrollarse en los pr贸ximos meses. Esteban Lendman Desempleo en la Uni贸n Europea (UE) 鈥 Se espera que el desempleo en toda la Uni贸n Europea aumente al nueve por ciento en 2020, a ra铆z de la pandemia del coronavirus y los bloqueos posteriores impuestos por los gobiernos nacionales鈥. Seg煤n cifras oficiales de la UE: Grecia, Espa帽a y Portugal鈥 han visto una vez m谩s grandes aumentos en el desempleo juvenil desde el comienzo de la pandemia. Grecia experiment贸 un aumento del 31,7 % en marzo [2020] al 39,3 % en junio [2020], mientras que Espa帽a y Portugal tuvieron aumentos similares, del 33,9 % al 41,7 % y del 20,6 % al 27,4 %, respectivamente. Desempleo en Am茅rica Latina En Am茅rica Latina, la tasa de desempleo promedio se estim贸 en 8,1 por ciento a fines de 2019. La OIT afirma que podr铆a aumentar en unos modestos 4 a 5 puntos porcentuales a 41 millones de desempleados. En n煤meros absolutos, estas tasas implican que la cantidad de personas que buscan trabajo pero no son contratadas pas贸 de 26 millones antes de la pandemia a 41 millones en 2020 , seg煤n anunciaron expertos de la OIT. Estas estimaciones de la OIT y el Banco Mundial son enga帽osas. Seg煤n el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , el aumento del desempleo para la regi贸n latinoamericana fue del orden de 24 millones en 2020, con p茅rdidas de empleos en Colombia del orden de 3,6 millones, Brasil 7,0 millones y M茅xico 7,0 millones. . Incluso estas cifras tienden a subestimar el espectacular aumento del desempleo. Y es probable que la situaci贸n evolucione en el curso de los cierres parciales de 2021 que han desencadenado una nueva ola de quiebras. De acuerdo con una Encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a (INEGI) el aumento del desempleo en M茅xico fue del orden de 12.5 millones en abril de 2020, es decir, en el mes siguiente al confinamiento y cierre de la econom铆a nacional del 11 de marzo de 2020 . El brote de hambrunas Seg煤n el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 鈥690 millones de personas no tienen suficiente para comer. mientras que 130 millones de personas adicionales corren el riesgo de ser empujadas al borde de la inanici贸n鈥. (Declaraci贸n de noviembre de 2020). Estas cifras son cuestionables. Tanto la FAO como el PMA no han abordado el papel central del confinamiento y el cierre de las econom铆as nacionales como un 鈥渕ecanismo de choque鈥 que simult谩neamente desencadena una pobreza masiva junto con la desestabilizaci贸n de la producci贸n agr铆cola tanto en los pa铆ses en desarrollo como en los desarrollados, en todas las regiones principales. del mundo. La causalidad subyacente simplemente no se aborda. El an谩lisis de Clima y Conflicto tiene prioridad: 鈥淓stamos viendo una cat谩strofe desarrollarse ante nuestros propios ojos. La hambruna, impulsada por el conflicto y alimentada por los choques clim谩ticos y la pandemia de hambre de COVID-19, est谩 llamando a la puerta de millones de familias鈥, (David Beasley, director ejecutivo del PMA) Han estallado hambrunas en al menos 25 pa铆ses en desarrollo seg煤n la FAO (el estudio no incluye la mayor parte de Asia y Am茅rica Latina, Europa, Medio Oriente y Am茅rica del Norte): 鈥淟a Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci贸n (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) identifican 27 pa铆ses que se encuentran en la primera l铆nea de las inminentes crisis alimentarias provocadas por el COVID-19, ya que los efectos colaterales de la pandemia agravan los factores preexistentes del hambre. Ninguna regi贸n del mundo es inmune, desde Afganist谩n y Bangladesh en Asia hasta Hait铆, Venezuela y Centroam茅rica, Irak, L铆bano, Sud谩n y Siria en el Medio Oriente hasta Burkina Faso, Camer煤n, Liberia Mal铆, N铆ger, Nigeria, Mozambique, Sierra Leona. y Zimbabue en 脕frica. El an谩lisis conjunto de la FAO y el PMA advierte que estos 鈥減a铆ses cr铆ticos鈥 corren un alto riesgo de, y en algunos casos ya est谩n experimentando, deterioros significativos de la seguridad alimentaria en los pr贸ximos meses, incluido un n煤mero creciente de personas empujadas al hambre aguda鈥. . La pandemia de COVID-19 tiene impactos indirectos multifac茅ticos y de gran alcance en las sociedades y las econom铆as, que podr铆an durar mucho tiempo despu茅s de que termine la emergencia sanitaria. Estos podr铆an agravar las inestabilidades o crisis existentes, o dar lugar a otras nuevas con repercusiones en la seguridad alimentaria, la nutrici贸n y los medios de subsistencia. Con m谩s de dos mil millones de personas, o el 62 por ciento de todos los que trabajan en todo el mundo, empleados en la econom铆a informal seg煤n datos de la OIT, millones de personas enfrentan un riesgo creciente de hambre. Se estima que los ingresos de los trabajadores informales disminuir谩n en un 82 por ciento, y 脕frica y Am茅rica Latina enfrentar谩n la mayor disminuci贸n (OIT 2020). ( FAO , p谩g. 6)

El hambre mundial contin煤a aumentando a un ritmo alarmante: nuestras 煤ltimas estimaciones muestran que 282,7 millones de personas en 80 pa铆ses est谩n experimentando niveles extremos de hambre aguda. Esto representa un aumento de alrededor del 110 % en comparaci贸n con 2019 (cuando 135 millones de personas en 58 pa铆ses fueron clasificadas como en situaci贸n de inseguridad alimentaria aguda), Hambre y desesperaci贸n en la India Los impactos sociales y econ贸micos del confinamiento del 11 de marzo de 2020 en la India fueron devastadores y desencadenaron una ola de hambruna y desesperaci贸n. 鈥淢illones de personas que han perdido sus ingresos ahora enfrentan una mayor pobreza y hambre, en un pa铆s donde incluso antes de la pandemia, el 50 por ciento de todos los ni帽os sufr铆a de desnutrici贸n鈥 A fines de noviembre de 2020, se llev贸 a cabo la huelga general m谩s grande en la historia del pa铆s contra el gobierno de Modi con m谩s de 200 millones de trabajadores y agricultores. Seg煤n el Sindicato de Profesores Universitarios y Universitarios de Mumbai: 鈥淓ste paro es contra la devastadora crisis sanitaria y econ贸mica desatada por el COVID-19 y el confinamiento de los trabajadores del pa铆s. Esto se ha visto agravado a煤n m谩s por una serie de leyes antipopulares sobre la agricultura y el c贸digo laboral promulgado por el gobierno central. Junto con estas medidas, la Pol铆tica Nacional de Educaci贸n (PNE) impuesta a la naci贸n durante la pandemia causar谩 a煤n m谩s da帽os irreparables a la equidad y el acceso a la educaci贸n鈥. Seg煤n Left Voice: 鈥淟a pandemia se ha extendido desde las principales ciudades como Delhi, Mumbai y otros centros urbanos a las zonas rurales donde la atenci贸n de la salud p煤blica es escasa o inexistente. El gobierno de Modi ha manejado la pandemia priorizando las ganancias de las grandes empresas y protegiendo las fortunas de los multimillonarios sobre la protecci贸n de la vida y el sustento de los trabajadores鈥. 鈥淚nseguridad alimentaria鈥 en EE.UU. La desnutrici贸n y la llamada 鈥渋nseguridad alimentaria鈥 no se limitan a los pa铆ses en desarrollo. La terminolog铆a no es exactamente la misma. La 鈥渉ambruna鈥 en Estados Unidos, que hoy es una realidad, rara vez se menciona. Tampoco se reconoce el confinamiento como un mecanismo que ha desencadenado la llamada 鈥淚nseguridad alimentaria鈥. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos define la 鈥 inseguridad alimentaria鈥 como 鈥 una condici贸n econ贸mica y social a nivel del hogar de acceso limitado o incierto a una alimentaci贸n adecuada鈥. El 鈥渉ambre鈥 se define como 鈥渦na condici贸n fisiol贸gica a nivel individual que puede resultar de la inseguridad alimentaria鈥. 鈥淗ambruna鈥 s铆 aparece en el glosario del USDA. Estimaciones recientes de Feeding America sugieren que uno de cada siete estadounidenses que representan a 45 millones de personas en 2020, incluidos 15 millones de ni帽os, experimentaron 鈥渋nseguridad alimentaria鈥: 鈥淎ntes del comienzo de la pandemia, la tasa general de inseguridad alimentaria hab铆a alcanzado su punto m谩s bajo desde que comenz贸 a medirse en la d茅cada de 1990, pero la pandemia estaba anulando esas mejoras鈥. Seg煤n Stephen Lendman: 鈥淎lrededor de uno de cada cuatro hogares estadounidenses experiment贸 inseguridad alimentaria este a帽o [2020]: m谩s del 27 % de los hogares con ni帽os. Un estudio del Instituto de Investigaci贸n de Pol铆ticas de la Universidad de Northwestern estima que el n煤mero de hogares con ni帽os en situaci贸n de inseguridad alimentaria es de casi el 30 %. Las familias negras tienen el doble de inseguridad alimentaria que sus contrapartes blancas. Los hogares latinos tambi茅n se ven afectados de manera desproporcionada鈥. Educaci贸n: Los impactos en nuestros ni帽os Los cimientos mismos de la sociedad civil est谩n amenazados. UNICEF estima que 1.600 millones de ni帽os y adolescentes se vieron afectados por el cierre de escuelas en todo el mundo. 鈥淎 medida que la pandemia de COVID-19 se ha extendido por todo el mundo, la mayor铆a de los pa铆ses han anunciado el cierre temporal de las escuelas, lo que afecta a m谩s del 91 % de los estudiantes en todo el mundo鈥 Nunca antes tantos ni帽os hab铆an estado fuera de la escuela al mismo tiempo鈥 Los colegios y universidades tambi茅n est谩n paralizados. A los estudiantes se les niega el derecho a la educaci贸n. Si bien la UNESCO confirma que m谩s de mil millones de estudiantes se ven afectados , no ofrece una soluci贸n o cr铆tica concreta. La narrativa oficial de la llamada 鈥渁sociaci贸n p煤blico/privada鈥 impuesta a los gobiernos nacionales ha sido adoptada al pie de la letra. Se llevaron a cabo cierres de escuelas en 132 pa铆ses. Ver diagrama a continuaci贸n (UNESCO, mayo de 2020). haga clic en el mapa para acceder al informe de la UNESCO. Las Implicaciones Macroecon贸micas: Oferta, Demanda y La Crisis Fiscal del Estado La revisi贸n anterior de los impactos econ贸micos y sociales apunta a un proceso complejo. Grandes sectores de la poblaci贸n mundial se han precipitado en la pobreza y la desesperaci贸n. Concluir茅 este cap铆tulo con algunos conceptos simples que describen la naturaleza de esta crisis mundial. El Confinamiento ha desencadenado un proceso de desestabilizaci贸n econ贸mica mundial que afecta directamente tanto las relaciones de 鈥淥ferta鈥 como las de 鈥淒emanda鈥 . Es la crisis econ贸mica m谩s grave de la historia mundial que afecta simult谩neamente a m谩s de 150 pa铆ses. 鈥淥ferta鈥 se refiere a la producci贸n de bienes y servicios, es decir, las actividades de la 鈥淓conom铆a Real鈥. La 鈥渄emanda鈥 se refiere a la capacidad de los consumidores, dado su poder adquisitivo, para adquirir bienes y servicios. Tanto las relaciones de oferta como las de demanda est谩n en peligro. En todo el mundo, grandes sectores de la industria, la agricultura y los servicios urbanos permanecen inactivos. Las pol铆ticas de confinamiento iniciadas en marzo de 2020 han desencadenado quiebras y desempleo, lo que a su vez ha propiciado un proceso de desvinculaci贸n de recursos humanos (mano de obra) y activos productivos del panorama econ贸mico. La congelaci贸n de los viajes a茅reos, la contracci贸n del comercio internacional de productos b谩sicos en el transcurso de 2020-2022 **** tambi茅n ha contribuido a una disminuci贸n masiva de la producci贸n y la inversi贸n. La crisis del comercio internacional de productos b谩sicos La crisis en el comercio de contenedores tambi茅n ha provocado una gran escasez en la disponibilidad de productos alimenticios b谩sicos como arroz, az煤car, soja, etc., lo que a su vez ha provocado aumentos inflacionarios a nivel minorista. India, que es el segundo mayor exportador de az煤car, experiment贸 un colapso de aproximadamente el 80% en sus exportaciones de az煤car . Escasez en la Producci贸n de Semiconductores La industria del autom贸vil experiment贸 una ca铆da en la producci贸n del 15 % en 2000. La ca铆da en 2021 es significativa y afecta en gran medida a la producci贸n en Jap贸n, Corea del Sur y China. Esta disminuci贸n se ha visto acentuada por la escasez de disponibilidad de semiconductores: 鈥淟os fabricantes de autom贸viles, que dependen de docenas de chips para construir un solo veh铆culo, se han visto particularmente afectados, obligados a detener las l铆neas de producci贸n en todo el mundo mientras esperan el suministro de chips. Es probable que la debacle le cueste a la industria automotriz $ 450 mil millones en ventas globales 鈥 En septiembre de 2021, Toyota se vio obligada a reducir la producci贸n en 14 f谩bricas en Jap贸n por falta de semiconductores. Algunos de los recortes continuar谩n hasta octubre debido a la falta de componentes del sudeste asi谩tico, dijo Toyota . ( Washington Post, septiembre de 2021) Los semiconductores constituyen un producto estrat茅gico, utilizado en una variedad de sectores, incluidos la electr贸nica, los dispositivos m茅dicos, las redes electr贸nicas y de comunicaciones, etc. Hay indicios de posibles manipulaciones, que han llevado a una escasez artificial de semiconductores que afecta a varios sectores clave de la econom铆a mundial. Hay implicaciones geopol铆ticas. El productor de semiconductores m谩s grande del mundo es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Relaciones globales de oferta y demanda Por el lado de la oferta , se est谩 desarrollando una contracci贸n masiva en la producci贸n y disponibilidad de bienes y servicios (commodities). Sectores enteros de la econom铆a mundial 鈥渘o producen鈥 : ha surgido la escasez de ciertos productos b谩sicos y servicios. Por el lado de la demanda , el desempleo y la pobreza masivos provocados por las pol铆ticas de confinamiento han contribuido a un colapso sin precedentes del poder adquisitivo (de las familias y los hogares en todo el mundo), lo que a su vez ha llevado al colapso de la demanda de bienes y servicios. La pobreza es rampante: grandes sectores de la poblaci贸n mundial no tienen dinero para comprar alimentos y bienes de consumo esenciales. La contracci贸n de la producci贸n (oferta) junto con el colapso del poder adquisitivo (demanda) conduce a una profunda depresi贸n econ贸mica mundial junto con presiones inflacionarias. A su vez, el colapso del poder adquisitivo resultante del desempleo masivo ha llevado a una creciente crisis de deuda personal que incluye la incapacidad de cumplir con los pagos mensuales de alquiler e hipoteca. Este proceso eventualmente conduce a una confiscaci贸n de bienes inmuebles. En los EE. UU., el 68 por ciento de los que estaban atrasados 鈥嬧媏n el alquiler (cifras de mayo de 2021) se hab铆an quedado desempleados como resultado del cierre. Estos desarrollos se atribuyen casualmente a las 鈥渃onsecuencias econ贸micas de la pandemia鈥 sin analizar c贸mo las pol铆ticas fallidas de bloqueo fueron fundamentales para desencadenar el caos econ贸mico y el desempleo en todo el mundo.

La Crisis Fiscal del Estado: 鈥淚nsolvencia Global鈥 Las actividades del sector p煤blico financiadas por el estado, incluidas la salud, la educaci贸n, la cultura, los deportes y las artes, tambi茅n est谩n en peligro. Mientras tanto, en los EE. UU., la administraci贸n Biden ha favorecido un aumento masivo en los gastos militares y relacionados con la seguridad, as铆 como la biotecnolog铆a con generosas donaciones a las grandes farmac茅uticas. Desde el inicio de la crisis de la corona, la deuda p煤blica en un pa铆s tras otro se ha disparado en gran medida precipitada por el caos econ贸mico. (Ver an谩lisis abajo) Las empresas en quiebra ya no pagan impuestos. Los trabajadores desempleados (sin ingresos) ya no pagan impuestos. El dinero de los impuestos ya no entra en las arcas del Estado. El aumento del desempleo y la pobreza a nivel mundial, junto con las quiebras, han llevado a una crisis fiscal sin precedentes. A su vez, los ingresos del gobierno se han redirigido a la financiaci贸n de donaciones corporativas. Una deuda p煤blica impagable de varios billones de d贸lares se est谩 desarrollando en todo el mundo, junto con un proceso que podr铆amos describir como 鈥 insolvencia global鈥. Los acreedores del estado son 鈥淏ig Money鈥. En 煤ltima instancia, ellos toman las decisiones. Lo que se est谩 gestando es la 鈥減rivatizaci贸n del Estado Naci贸n鈥 incluido el 鈥淓stado de Bienestar鈥.

Cap铆tulo V Se dice que 鈥淰 the Virus鈥 es responsable de la ola de quiebras y desempleo. Eso es una mentira. No existe una relaci贸n causal entre el virus y las variables econ贸micas. El proceso de toma de decisiones debe ser abordado. Son los poderosos financieros y multimillonarios quienes est谩n detr谩s de este proyecto que ha contribuido a la desestabilizaci贸n (mundial) de la econom铆a real. Desde principios de febrero de 2020, los s煤per ricos han cobrado miles de millones de d贸lares. Entre abril y julio (cuatro meses), la riqueza total en poder de los multimillonarios de todo el mundo ha aumentado de 8 billones de d贸lares a m谩s de 10 billones de d贸lares. Hay tres fases distintas, que est谩n directamente relacionadas con la crisis del coronavirus, cada una de las cuales est谩 marcada por cambios importantes en la distribuci贸n de la riqueza mundial. La crisis financiera iniciada el 20 de febrero condujo a una dram谩tica redistribuci贸n de la riqueza monetaria y la propiedad de los activos financieros. El conocimiento previo, la informaci贸n privilegiada y el comercio especulativo jugaron un papel clave. 驴Hubo conocimiento previo y/o informaci贸n interna de la Declaraci贸n del 20 de febrero del Dr. Tedros de la OMS? (ver Cap铆tulo IV) El bloqueo y cierre del 11 de marzo de las econom铆as nacionales de 190 estados miembros de la ONU, que desencaden贸 la quiebra de empresas y pymes en todo el mundo. El evento del 11 de marzo tambi茅n estuvo marcado por la ca铆da de los mercados burs谩tiles a nivel mundial, a partir del Jueves Negro 12 de marzo de 2020. (Ver Cap铆tulo IV) La tercera etapa del enriquecimiento multimillonario se refiere a la implementaci贸n en el transcurso de 2021-2022 de bloqueos parciales, mandatos pol铆ticos y medidas restrictivas que contribuyeron a desencadenar una nueva ola de quiebras y caos econ贸mico. La redistribuci贸n de la riqueza a favor de la clase multimillonaria es confirmada por un estudio de IPS sobre el cierre de la econom铆a global. A nivel mundial, los multimillonarios fueron grandes ganadores durante la pandemia de Covid-19. Seg煤n un informe de UBS 2020 , los aproximadamente 2189 multimillonarios del mundo tienen una riqueza estimada de 10,2 billones de d贸lares. Este es un aumento estimado de $ 1.5 billones durante la pandemia de 2020 seg煤n los datos de multimillonarios de UBS y Forbes de 2019. El informe de UBS plantea la pregunta: 驴son los multimillonarios 鈥渋nnovadores鈥 o 鈥 disruptores鈥?: Cuando pasa la tormenta, parece que una nueva generaci贸n de innovadores multimillonarios desempe帽ar谩 un papel fundamental en la reparaci贸n del da帽o. Usando el creciente repertorio de tecnolog铆as emergentes, los innovadores del ma帽ana digitalizar谩n, actualizar谩n y revolucionar谩n la econom铆a. Los multimillonarios corruptos son 鈥渆mpobrecedores鈥: 鈥淎rmas financieras de destrucci贸n masiva鈥 (FWMD) Si bien el informe de UBS y Forbes (citado anteriormente) no explica c贸mo la pandemia de Covid-19 contribuy贸 a esta redistribuci贸n masiva de la riqueza, confirman que: 鈥渓a riqueza multimillonaria colectiva ha crecido a su ritmo m谩s r谩pido en cualquier per铆odo durante la 煤ltima d茅cada. 鈥 De hecho , es la mayor redistribuci贸n de la riqueza global en la historia mundial. Se basa en un proceso sistem谩tico de empobrecimiento mundial. Es un acto de guerra econ贸mica. Los multimillonarios no solo recibieron generosos 鈥減aquetes de est铆mulo del gobierno鈥 (es decir, donaciones), la mayor parte de sus ganancias financieras desde el comienzo de la campa帽a de miedo de Covid a principios de febrero de 2020 fue el resultado del uso de informaci贸n privilegiada, el comercio de derivados y la manipulaci贸n de tanto en el mercado financiero como en el de materias primas. Warren Buffett identifica correctamente estos instrumentos especulativos (apoyados por algoritmos sofisticados) como 鈥渁rmas financieras de destrucci贸n masiva鈥. El 18 de marzo de 2020, los multimillonarios estadounidenses ten铆an una riqueza combinada de 2947 billones de d贸lares. Para el 8 de octubre de 2020, su riqueza hab铆a aumentado a $ 3,8 billones. Un aumento monetario de $850 mil millones, un aumento de su riqueza combinada del orden de m谩s del 28 por ciento. (ver estudio IPS ) Esta estimaci贸n no tiene en cuenta el aumento de la riqueza durante el per铆odo anterior al 18 de marzo, que estuvo marcado por una serie de ca铆das del mercado de valores. (Ver Michel Chossudovsky, Economic Chaos and Societal Destruction, 7 de noviembre de 2020 ) Y a partir de fines de 2020, la clase multimillonaria **** estuvo involucrada en el mantenimiento de un bloqueo de segunda ola que implic贸 el cierre parcial de la econom铆a mundial. La siguiente tabla identifica el aumento de la riqueza personal de los cinco multimillonarios estadounidenses m谩s ricos (18 de marzo 鈥 17 de junio de 2020). (No se describe en la tabla la riqueza de los multimillonarios estadounidenses, que aument贸 en otros $ 266 mil millones de junio a octubre de 2020). Fuente: IPS Crecimiento de la riqueza multimillonaria (marzo de 2020 鈥 marzo de 2021) como resultado de la implementaci贸n del bloqueo de marzo de 2020 Chuck Collins (en un estudio incisivo publicado por Inequality.org ) estima el crecimiento de la riqueza multimillonaria durante un a帽o completo, seg煤n los datos de Forbes compilados en este informe por ATF e IPS). El 18 de marzo [2020] se usa como el comienzo no oficial de la crisis porque para entonces ya estaban vigentes la mayor铆a de las restricciones econ贸micas federales y estatales en respuesta al virus. El 18 de marzo tambi茅n fue la fecha que eligi贸 Forbes para medir la riqueza multimillonaria para la edici贸n 2020 de su informe anual de multimillonarios, que proporcion贸 una l铆nea de base que ATF e IPS comparan peri贸dicamente con datos en tiempo real del sitio web de Forbes. PolitiFact ha revisado favorablemente esta metodolog铆a. Enriquecimiento personal de los CEO de las grandes farmac茅uticas El informe de Forbes destaca el enriquecimiento de los directores ejecutivos de los conglomerados de grandes farmac茅uticas occidentales y chinos involucrados en la vacuna Covid, as铆 como en la venta lucrativa (en todo el mundo) de m谩scaras faciales y suministros m茅dicos. Estos incluyen al CEO de Moderna, , y al cofundador de BioNTech, . Big Pharma de China es un socio de pleno derecho en este proceso de enriquecimiento. Los directores ejecutivos de varias compa帽铆as farmac茅uticas con sede en China incluyen CanSino Biologics de Tianjin, Inco, Contec Medical Systems de Shenzhen, Sansure Biotech, que hace pruebas de Covid-19, as铆 como el conglomerado de vacunas de China Sinovac. Entre los multimillonarios de Big Pharma de China se encuentra , presidente del fabricante chino de productos m茅dicos Winner Medical . Winner Medical produce varios de los productos relacionados con la pandemia de Covid, incluida la m谩scara facial. Li Jianquan tiene un patrimonio neto de 6.800 millones. (Para m谩s detalles ver Informe Forbes ). Para la lista completa de multimillonarios en 2020-2021, consulte la lista de Forbes La riqueza multimillonaria no es el resultado del crecimiento econ贸mico Este Enriquecimiento de una minor铆a social no se basa en la creaci贸n de 鈥淣ueva Riqueza鈥 fruto del crecimiento econ贸mico real. Todo lo contrario. Es el resultado de una depresi贸n econ贸mica mundial dise帽ada. El proceso de enriquecimiento multimillonario se alimenta del caos econ贸mico y social. Se basa en gran medida en la 鈥渃ampa帽a del miedo鈥 y la desestabilizaci贸n mundial de los mercados financieros y la econom铆a real. Ha sido fundamental para desencadenar un proceso sin precedentes de redistribuci贸n del ingreso y la riqueza. Grandes sectores de la poblaci贸n mundial han sido empujados a la pobreza extrema. El enriquecimiento multimillonario implica la adquisici贸n de activos econ贸micos y financieros a precios baj铆simos, la adquisici贸n de empresas en quiebra en los principales sectores de la actividad econ贸mica, la manipulaci贸n de los mercados (bonos, acciones, materias primas, mercados de divisas, etc.), incluido el uso de instrumentos especulativos. , comercio de derivados, que implica 鈥渃onocimiento previo鈥 e 鈥渋nformaci贸n privilegiada鈥. (Ver Cap铆tulo IV) La deuda p煤blica de EE. UU. se dispara El enriquecimiento de la clase multimillonaria tambi茅n ha contribuido a la desestabilizaci贸n del Estado Naci贸n. La apropiaci贸n privada de la riqueza ha precipitado una crisis de deuda global. En un pa铆s tras otro, la deuda p煤blica se ha disparado. En los EE. UU., el d茅ficit del presupuesto federal alcanz贸 un m谩ximo hist贸rico de $3,1 billones en el a帽o presupuestario de 2020 (septiembre), m谩s de tres veces el tama帽o del d茅ficit del a帽o presupuestario de 2019 de $984 mil millones. Fue el d茅ficit anual m谩s grande del gobierno de EE. UU. en t茅rminos de d贸lares, superando el r茅cord anterior de $1,4 billones establecido en 2009鈥 El d茅ficit de 2020, en t茅rminos de su relaci贸n con la econom铆a, represent贸 el 15,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) total, el suma de todos los bienes y servicios producidos por el pa铆s. Ese fue el nivel m谩s alto desde 1945, cuando Estados Unidos se endeud贸 fuertemente para financiar la Segunda Guerra Mundial. ( Al Yazira) El a帽o presupuestario 2020 de la administraci贸n Trump estuvo marcado por un aumento del 47,3 por ciento en el gasto a $ 6,55 billones , utilizado en gran parte para financiar rescates corporativos y d谩divas, as铆 como las redes de seguridad social multimillonarias resultantes del colapso financiero de Covid en febrero y en el cierre de marzo de 2020 , lo que propici贸 el cierre parcial de la econom铆a estadounidense. A principios de 2021, la administraci贸n Biden inici贸 una expansi贸n sin precedentes de la deuda p煤blica de EE. UU. con miras a financiar las ayudas al establecimiento financiero, el aparato militar, de inteligencia y de seguridad nacional, as铆 como a las grandes farmac茅uticas. Este proceso ha resultado en un aumento dram谩tico de la deuda p煤blica estadounidense. En febrero de 2022, el Tesoro de los EE. UU. anunci贸 que la deuda nacional total de los Estados Unidos superaba los 30 billones de d贸lares, equivalente a casi el 130 % del PIB de los EE. UU. Estos generosos folletos y redes de seguridad social est谩n ah铆 para hacer cumplir y aceptar las pol铆ticas de Covid. Eventualmente est谩n programados para ser abolidos y reemplazados por las medidas de austeridad m谩s dr谩sticas en la historia de los Estados Unidos. M谩s confinamientos La Segunda, Tercera y Cuarta Ola son una Mentira. Estas sucesivas oleadas se han presentado ante la opini贸n p煤blica como un medio para combatir el virus y salvar vidas. Eso es lo que nos dicen los gobiernos. La campa帽a del miedo ha ido a toda velocidad, aplic谩ndose simult谩neamente en diferentes regiones del mundo. Test, Test, cuyo objetivo es aumentar el n煤mero de los llamados casos positivos. Si vive solo en el Reino Unido, puede configurar una 鈥渂urbuja de soporte (ver imagen) No hace falta decir que al comienzo de la Segunda Ola, la econom铆a global ya estaba en un estado de caos. Si bien los informes no logran revelar la profundidad y la gravedad de esta crisis mundial, la evidencia habla por s铆 misma. La raz贸n de ser de la Segunda, Tercera y Cuarta Ola es prevenir y posponer la reapertura completa de las econom铆as nacionales , junto con la aplicaci贸n del distanciamiento social, el uso de la m谩scara facial, etc. La intenci贸n es desencadenar una segunda, tercera y cuarta ola de quiebras. Los objetivos son la econom铆a de servicios, las l铆neas a茅reas, las empresas de transporte, la industria tur铆stica, etc. Mantener restricciones estrictas en los viajes a茅reos equivale a llevar a las principales aerol铆neas a la bancarrota. Tambi茅n es un impedimento para las transacciones comerciales internacionales, incluido el comercio de productos b谩sicos y la inversi贸n. La Segunda, Tercera y Cuarta Ola tienen la intenci贸n de permitir que los multimillonarios 鈥渞ecojan los pedazos鈥, adquiriendo la propiedad de sectores enteros de actividad econ贸mica a precios baj铆simos. El dinero que se apropiaron en el curso de la crisis financiera de 2020 (a trav茅s de una manipulaci贸n abierta) se utilizar谩 para comprar corporaciones en bancarrota y gobiernos en bancarrota. El establecimiento financiero ha dado instrucciones a los gobiernos para que implementen lo que equivale a sucesivos programas de quiebra utilizando como pretexto y justificaci贸n que el n煤mero de casos positivos de Covid registrados ha aumentado. Las olas segunda, tercera y cuarta que se extienden hasta el invierno de 2021-2022 han propiciado un mayor proceso de apropiaci贸n y concentraci贸n de la riqueza. Al mismo tiempo, existe una tendencia hacia formas totalitarias de gobierno. Al comienzo de la Segunda Ola, el proceso de posponer la reapertura de la econom铆a global ha contribuido de manera indeleble a acabar con las peque帽as y medianas empresas (regionales y locales) en todo el mundo, al tiempo que precipit贸 la bancarrota de sectores enteros de la econom铆a mundial, incluidas las aerol铆neas . , empresas de transporte, cadenas hoteleras y la industria tur铆stica. Esto, a su vez, eventualmente conducir谩 a la apropiaci贸n de activos reales por parte de poderosos intereses financieros. Esta apropiaci贸n de activos reales por parte de los s煤per ricos contin煤a. La econom铆a global de viajes y turismo Antes de la crisis del coronavirus, los viajes y el turismo representaban una parte importante de la econom铆a mundial: aproximadamente el 10 % del PIB mundial con una fuerza laboral estimada de m谩s de 320 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Los viajes y el turismo, que incluyen aerol铆neas, instalaciones aeroportuarias, transporte terrestre, hoteles, centros tur铆sticos, restaurantes, museos, salas de conciertos, parques y una variedad de servicios urbanos, se han precipitado en un proceso de bancarrota global que ha resultado en un desempleo masivo. Los impactos econ贸micos y sociales son devastadores particularmente en pa铆ses que tienen una econom铆a tur铆stica importante (por ejemplo, Italia, Francia, Suiza, Tailandia, Vietnam, M茅xico, Cuba, Rep煤blica Dominicana, Per煤, Panam谩, entre otros). Se estima que la p茅rdida estimada de empleos en la industria del turismo es del orden de 100 millones en todo el mundo (informe de noviembre de 2020, consulte tambi茅n el informe del FMI , pdf). P茅rdidas de empleo en los EE. UU.

Seg煤n el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), 鈥渓a asombrosa cantidad de 9,2 millones de puestos de trabajo podr铆an perderse en los EE. UU.鈥 si se mantienen las barreras a los viajes globales鈥. El WTTC estima que se perder谩n m谩s de la mitad de todos los empleos respaldados por el sector en los EE. UU. en 2019. Entre 10,8 millones y 13,8 millones de empleos dentro del sector de Viajes y Turismo 鈥渆st谩n en grave riesgo鈥.

las aerol铆neas

Si bien la mayor铆a de las quiebras provocadas por el cierre son aerol铆neas regionales m谩s peque帽as, una gran cantidad de aerol铆neas de bandera nacional tambi茅n se han precipitado en una situaci贸n de quiebra de facto, incluidas Aero-Mexico, Avianca, South African Airlines, entre otras. Seg煤n un informe : 鈥 43 aerol铆neas comerciales han quebrado desde enero de 2020 ,鈥 cesando por completo o suspendiendo sus operaciones鈥. Tambi茅n hay una reacci贸n violenta en la producci贸n de aviones civiles. La dif铆cil situaci贸n de los viajes y el turismo fue desencadenada por las decisiones de cierre, as铆 como por las restricciones a los viajes a茅reos. La suspensi贸n de Trump de los viajes a茅reos a China el 31 de enero de 2020 basada en 5 casos positivos confirmados de Covid-19 en los EE. UU. desempe帽贸 un papel clave en el establecimiento del escenario de la crisis de viajes a茅reos y turismo. El bloqueo tambi茅n ha socavado el proyecto de infraestructura de transporte m谩s grande de Europa, a saber, el t煤nel subterr谩neo entre el Reino Unido y Europa continental. El Eurostar se encuentra actualmente en una situaci贸n de quiebra de facto. Todas estas interrupciones en los viajes internacionales se presentan a la opini贸n p煤blica como un medio para combatir el virus asesino. Es una gran mentira. Las cadenas hoteleras en bancarrota y las principales aerol铆neas con toda probabilidad ser谩n 鈥渞ecogidas鈥 a precios baj铆simos por los multimillonarios. Quiebras y la desaparici贸n de la granja familiar La desaparici贸n continua de la agricultura familiar se ha visto exacerbada por las pol铆ticas de confinamiento. Bill Gates est谩 utilizando el dinero apropiado durante la crisis financiera para extender su control corporativo en una variedad de actividades econ贸micas, 鈥渃omprando activos devaluados a precios de remate鈥, incluida la adquisici贸n de tierras agr铆colas (ver F William Engdahl sobre el neofeudalismo ). Seg煤n The Land Report , (febrero de 2021), Bill y Melinda Gates son ahora los propietarios de granjas m谩s grandes de Estados Unidos en detrimento de la agricultura familiar, que a lo largo de los a帽os ha ido a la quiebra. La cartera de Gates consta de 鈥 242 000 acres de tierras agr铆colas estadounidenses y casi 27 000 acres de otras tierras en Luisiana, Arkansas, Nebraska, Arizona, Florida, Washington y otros 18 estados 鈥. (Ver el an谩lisis de F. William Engdahl) Vea el mapa a continuaci贸n que indica un total de 268,984 acres acumulados en Gates. Esto equivale a la expropiaci贸n de facto de miles de granjas familiares en una vasta 谩rea de los Estados Unidos. Este proceso encabezado por el aumento de las deudas y las quiebras comenz贸 antes de la pandemia y con toda probabilidad continuar谩 bajo la llamada 鈥淣ueva Normalidad鈥. Capturas de pantalla El informe de la tierra Observaciones finales La campa帽a del miedo ha vuelto a ponerse en marcha. Las estad铆sticas oficiales basadas en estimaciones err贸neas y manipuladas de los llamados casos positivos de Covid 鈥渃onfirmados鈥 constituyen la base para justificar estas diab贸licas medidas de confinamiento que han propiciado la concentraci贸n de la riqueza mundial junto con el empobrecimiento de vastos sectores de la poblaci贸n mundial. 鈥淰 el virus鈥 se presenta como la Amenaza. Pero el virus no tiene un impacto directo en las variables econ贸micas clave. Lo que est谩 en juego no tiene precedentes: es un proceso complejo de toma de decisiones. Es una agenda neoliberal global llevada a cabo por gobiernos corruptos en nombre de los multimillonarios y el establecimiento financiero. (Para m谩s detalles ver Cap铆tulo XIII) El sentido com煤n nos dice que el cierre de la econom铆a global destruye la vida de las personas. Interrumpir la campa帽a de miedo y la desinformaci贸n de los medios constituye el primer paso para revertir la marea.

鈥淗a habido otro costo que hemos visto, particularmente en las escuelas secundarias. Estamos viendo, lamentablemente, muchos m谩s suicidios ahora que muertes por COVID. Estamos viendo muchas m谩s muertes por sobredosis de drogas鈥 ( Dr. Robert Redfield , exdirector de los CDC, 14 de julio de 2020).

*

La situaci贸n de salud mental del coronavirus de varios millones de personas en todo el mundo es el resultado de ingenier铆a social que incluye confinamiento, aislamiento, distanciamiento social y la m谩scara,

la incesante campa帽a de miedo 24/7 de los medios de comunicaci贸n y los gobiernos,

el aumento del desempleo, la pobreza masiva y la desesperaci贸n provocada por la desestabilizaci贸n mundial de las econom铆as nacionales. Los psiquiatras han abordado los 鈥渋mpactos negativos鈥 en la salud mental relacionados con los factores mencionados anteriormente. Confirmado por informes revisados 鈥嬧媝or pares, los bloqueos tambi茅n han sido propicios para desencadenar depresi贸n, incertidumbre y ansiedad. 鈥淓xiste la preocupaci贸n de que la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID)-19 est茅 teniendo un impacto negativo en la salud mental de la poblaci贸n en general a trav茅s de una variedad de mecanismos sugeridos: miedo, incertidumbre y ansiedad; distanciamiento/aislamiento social; soledad; y repercusiones econ贸micas鈥 El panorama general de los impactos de la crisis del coronavirus en la salud mental a煤n no se ha abordado por completo. Nuestro an谩lisis se centrar谩 en los siguientes temas para los que hay datos disponibles: el aumento dram谩tico de suicidios en todo el mundo en pa铆ses donde se impuso el bloqueo, el aumento de la mortalidad atribuible a la sobredosis de drogas (coca铆na, opioides), el aumento del alcoholismo como resultado de un aumento en el consumo de alcohol. Aumento mundial de suicidios La frecuencia de los suicidios ha aumentado en numerosos pa铆ses. Los datos completos y las tendencias a煤n no se han establecido firmemente. En el momento de escribir este art铆culo (enero de 2022) , no se han publicado los datos de EE. UU. sobre suicidios para 2020 (CDC). En 2019, los suicidios fueron la d茅cima causa principal de muerte en los EE. UU., 47 511 estadounidenses murieron por suicidio . En 2019, hubo un estimado de 1,38 millones de intentos de suicidio. (Ver estad铆sticas AFSP). Una palabra de precauci贸n. Las estad铆sticas oficiales sobre el suicidio como causa de muerte no son fiables. suicidios en estados unidos Un informe revisado por pares patrocinado por los CDC (Mark 脡. Czeisler, Rashon I. Lane, Emiko Petrosky , et al) sugiere que la p茅rdida de empleo y poder adquisitivo por parte de los grupos sociales y de bajos ingresos 鈥渧ulnerables鈥 a menudo desencadena una ola de depresi贸n y ansiedad . , lo que resulta en 鈥渋deaci贸n suicida鈥 (pensar en diferentes formas de morir). Los autores confirman que: Los s铆ntomas del trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo aumentaron considerablemente en los Estados Unidos entre abril y junio de 2020 [inmediatamente despu茅s del confinamiento de mediados de marzo de 2020], en comparaci贸n con el mismo per铆odo de 2019 ( 1, 2 ). 鈥. El porcentaje de encuestados que informaron haber considerado seriamente el suicidio en los 30 d铆as previos a completar la encuesta (10,7 %) fue significativamente mayor entre los encuestados de 18 a 24 a帽os (25,5 %), grupos 茅tnicos o raciales minoritarios (encuestados hispanos [18,6 %], encuestados negros [negros] no hispanos [15,1 %]), cuidadores no remunerados autodeclarados para adultos (30,7 %) y trabajadores esenciales (21,7 %). Otro estudio confirma que: El distanciamiento/aislamiento social y la soledad resultantes de las pol铆ticas de confinamiento son factores que pueden contribuir al suicidio: 鈥淟as consecuencias secundarias del distanciamiento social pueden aumentar el riesgo de suicidio鈥, se帽alaron los investigadores en un art铆culo del 10 de abril publicado por la Asociaci贸n M茅dica Estadounidense. 鈥淓s importante considerar los cambios en una variedad de factores de riesgo econ贸micos, psicosociales y asociados con la salud鈥. (Ver TARIFA ) Esencialmente, advirtieron los investigadores, el aislamiento forzado podr铆a resultar ser 鈥渦na tormenta perfecta鈥 para el suicidio . (茅nfasis a帽adido) El tema central, que no siempre se aborda en los informes revisados 鈥嬧媝or pares , es c贸mo la p茅rdida de empleo y poder adquisitivo dise帽ada junto con el confinamiento conduce a la depresi贸n y la desesperaci贸n. La ansiedad y la depresi贸n resultantes del desempleo y la p茅rdida de ingresos es un fen贸meno mundial sin precedentes en la historia mundial. Pa铆s por pa铆s, se pueden observar tendencias similares. Los pa铆ses en desarrollo de bajos ingresos como India est谩n viviendo una situaci贸n de desesperaci贸n total que afecta a grandes sectores de una poblaci贸n empobrecida. Suicidios en India El confinamiento en la India ha propiciado un aumento de los suicidios, que es consecuencia de: 鈥渄ificultades graves鈥 ya que se han desmoronado todos los medios de subsistencia, en medio de una crisis laboral cada vez mayor鈥. 鈥淣o deber铆a sorprender entonces que el espectro del suicidio haya levantado su fea cabeza, con picos en los informes de personas que no ven cambios en la fortuna en el horizonte y se quitan la vida鈥. El Instituto Brookings tambi茅n ha abordado el papel de la crisis del coronavirus en el desencadenamiento de suicidios en India: Mientras tanto, la evidencia anecd贸tica para la India sugiere aumentos en los suicidios rurales. India instituy贸 uno de los bloqueos m谩s estrictos del mundo en medio de altas tasas de pobreza. 鈥 Los cierres dieron como resultado que millones de indios m谩s entraran en la pobreza y exacerbaron una de las tasas de suicidio m谩s altas del mundo . Se estima que el n煤mero adicional de suicidios asciende a miles. Suicidios en Japon En un contexto diferente, los pa铆ses desarrollados de altos ingresos tambi茅n est谩n experimentando un aumento sin precedentes de los suicidios. En Jap贸n, se registr贸 un aumento significativo en el n煤mero de suicidios a ra铆z del confinamiento:

鈥淢uchos m谩s japoneses mueren por suicidio, probablemente exacerbado por las repercusiones econ贸micas y sociales de la pandemia, que por la propia enfermedad COVID-19. 鈥 Las estad铆sticas provisionales de la Agencia Nacional de Polic铆a muestran que los suicidios aumentaron a 2153 solo en octubre, marcando el cuarto mes consecutivo de aumento鈥. Informe CBS de noviembre de 2020 (茅nfasis a帽adido) El informe anterior confirma que los suicidios entre mujeres en Jap贸n aumentaron dr谩sticamente: en octubre de 2020 (en comparaci贸n con octubre del a帽o anterior), los suicidios femeninos aumentaron en un 83% (en comparaci贸n con los suicidios masculinos que aumentaron en un 22% durante el mismo per铆odo) .

En 2020, aproximadamente 21,1 mil personas se suicidaron en Jap贸n

鈥淪i bien el n煤mero total de suicidios disminuy贸 constantemente en los 煤ltimos a帽os, 2020 marc贸 la primera vez en la 煤ltima d茅cada que el n煤mero de suicidios volvi贸 a aumentar. Es probable que la repentina tendencia al alza est茅 relacionada con la actual pandemia de COVID-19鈥. ( Estatista

Muertes resultantes de sobredosis de drogas Las principales categor铆as de f谩rmacos opioides (CDC) son las siguientes: hero铆na ilegal,

opioides sint茅ticos como el fentanilo ,

, los llamados 鈥渁nalg茅sicos鈥 que incluyen oxicodona (OxyContin庐), hidrocodona (Vicodin庐),

(OxyContin庐), (Vicodin庐), code铆na,

morfina ,

, etc Los medicamentos enumerados anteriormente est谩n 鈥渞elacionados qu铆micamente e interact煤an con los receptores opioides en las c茅lulas nerviosas del cuerpo y el cerebro鈥 (CDC). Registrada en 2020, la crisis de la corona ha contribuido a un aumento significativo en las ventas de opioides y coca铆na. Seg煤n los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades: Los opioides sint茅ticos ([clasificados por los CDC como] principalmente fentanilo fabricado il铆citamente) parecen ser el principal impulsor de los aumentos en las muertes por sobredosis, con un aumento del 38,4 % desde el per铆odo de 12 meses previo a junio de 2019 en comparaci贸n con el per铆odo de 12 meses anterior a junio de 2019. hasta mayo de 2020. 鈥 Las muertes por sobredosis de coca铆na tambi茅n aumentaron en un 26,5 por ciento . 鈥 Las muertes por sobredosis de psicoestimulantes, como la metanfetamina [producida por GSM], aumentaron en un 34,8 por ciento. El n煤mero de muertes relacionadas con psicoestimulantes ahora supera el n煤mero de muertes relacionadas con la coca铆na. ( Informe de los CDC de diciembre de 2020) (茅nfasis agregado) Los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) de EE. UU. informaron en diciembre de 2020 鈥渜ue la pandemia puede haber contribuido a 鈥 un aumento en las sobredosis de drogas mortales 鈥 . Si bien los datos est谩n incompletos, el informe de los CDC confirma un aumento considerable en el n煤mero de muertes atribuibles a sobredosis de drogas (relacionadas con el consumo de coca铆na y opioides): Las sobredosis de drogas se vincularon con la muerte de m谩s de 81,000 personas entre junio de 2019 y mayo de 2020 , seg煤n los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades, un aumento del 18 por ciento en comparaci贸n con el per铆odo anterior de 12 meses. Tales muertes aumentaron un 20 por ciento o m谩s en 25 estados y el Distrito de Columbia, seg煤n el informe. (Informe de PBS) El gr谩fico de los CDC basado tanto en los valores predichos como en los informados (es decir, n煤meros) de muertes atribuidas a sobredosis de drogas revela que el conteo mensual comenz贸 a acelerarse en febrero de 2020.

El abuso de drogas y el alcoholismo a menudo est谩n relacionados. 鈥 El abuso de drogas y alcohol ha aumentado con COVID , al igual que el suicidio . Las l铆neas directas de ayuda est谩n inundadas y ciertas estad铆sticas (las ventas de alcohol en l铆nea aumentaron en los EE. UU. en m谩s del 200 %) pintan un panorama oscuro鈥. 鈥淟a adicci贸n se est谩 disparando. dice la terapeuta de adicciones Cindi Brand , quien trabaj贸 anteriormente con CAMH. La pandemia ha aumentado todas las formas de ansiedad y estr茅s incluso鈥 El distanciamiento social significa que las personas con problemas de adicci贸n 鈥渘o pueden obtener la ayuda que necesitan en este momento鈥, dice. (茅nfasis a帽adido). Incremento en Ventas de Alcohol Una tendencia al alza en el alcoholismo durante la crisis de la corona en los EE. UU. se confirma con un aumento significativo en la venta de alcohol . Seg煤n un estudio de Nielsen , las 贸rdenes de quedarse en casa en marzo de 2020 dieron como resultado 鈥渦n aumento del 54 % en las ventas nacionales de alcohol para la semana que termin贸 el 21 de marzo de 2020, en comparaci贸n con 1 a帽o antes; las ventas en l铆nea aumentaron un 262 % desde 2019鈥.

Un estudio de encuesta por muestreo de la corporaci贸n RAND realizado con el apoyo del Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) consisti贸 en comparar los h谩bitos de consumo de alcohol de los adultos en 2019 con los que prevalecieron durante la crisis del coronavirus (2020): 鈥淟os adultos estadounidenses han aumentado considerablemente su consumo de alcohol durante el cierre provocado por la pandemia del coronavirus, y las mujeres han aumentado sus episodios de consumo excesivo de alcohol (cuatro o m谩s tragos en un par de horas) en un 41 %鈥 ( estudio de RAND Corporation ) Una encuesta nacional encontr贸 que la frecuencia general del consumo de alcohol aument贸 en un 14 % entre los adultos mayores de 30 a帽os, en comparaci贸n con el mismo per铆odo del a帽o pasado. El aumento fue del 19 % entre todos los adultos de 30 a 59 a帽os, del 17 % entre las mujeres y del 10 % entre los adultos blancos no hispanos. ( Corporaci贸n Rand ) Si bien el estudio de Rand Corporation sobre h谩bitos de bebida revela un aumento en el consumo de alcohol, los resultados deben interpretarse con cautela. El aumento registrado en la venta real de alcohol (54%) fue significativamente mayor que el aumento estimado en el consumo de alcohol, seg煤n la encuesta de muestra de Rand. Sin embargo, al mismo tiempo, bajo el confinamiento, el consumo de alcohol se ha producido en gran medida en los hogares, en lugar de en bares y restaurantes (cerrados). Seg煤n Michael Pollard , autor principal del estudio en RAND: 鈥淟a depresi贸n de las personas aumenta, la ansiedad aumenta, [y] el consumo de alcohol es a menudo una forma de lidiar con estos sentimientos鈥.

Hay una batalla en curso para suprimir la hidroxicloroquina (HCQ), un f谩rmaco barato y eficaz para el tratamiento de la COVID-19. La campa帽a contra HCQ se lleva a cabo a trav茅s de declaraciones pol铆ticas calumniosas, calumnias en los medios, sin mencionar una 鈥渆valuaci贸n鈥 autorizada revisada por pares publicada el 22 de mayo por The Lancet, que se bas贸 en cifras falsas y pruebas de prueba.

Supuestamente, el estudio se bas贸 en el an谩lisis de datos de 96 032 pacientes hospitalizados con COVID-19 entre el 20 de diciembre de 2019 y el 14 de abril de 2020 en 671 hospitales de todo el mundo. La base de datos hab铆a sido fabricada. El objetivo era acabar con la cura de la hidroxicloroquina ( HCQ) en nombre de Big Pharma.

Si bien el art铆culo de The Lancet se retract贸, los medios culparon casualmente a 鈥渦na peque帽a empresa con sede en los EE. UU.鈥 llamada Surgisphere, cuyos empleados inclu铆an 鈥渦n escritor de ciencia ficci贸n y un modelo de contenido para adultos鈥 por difundir 鈥渄atos defectuosos鈥 (Guardian) . Este equipo con sede en Chicago fue acusado de haber enga帽ado tanto a la OMS como a los gobiernos nacionales, incit谩ndolos a prohibir el HCQ. Ninguna de esas pruebas de juicio realmente tuvo lugar.

Si bien se culp贸 a Surgisphere, la verdad t谩cita (que ni la comunidad cient铆fica ni los medios han reconocido) es que el estudio fue coordinado por el profesor de Harvard Mandeep Mehra bajo los auspicios del Brigham and Women鈥檚 Hospital (BWH), que es socio de la Escuela de Medicina de Harvard.

Cuando se revel贸 la estafa , el Dr. Mandeep Mehra, que ocupa la C谩tedra Harvey Distinguida de Medicina en el Brigham and Women鈥檚 Hospital, se disculp贸:

Siempre he realizado mi investigaci贸n de acuerdo con los m谩s altos lineamientos 茅ticos y profesionales. Sin embargo, nunca podemos olvidar la responsabilidad que tenemos como investigadores de asegurarnos escrupulosamente de que confiamos en fuentes de datos que cumplan con nuestros altos est谩ndares.

Ahora me queda claro que con la esperanza de contribuir con esta investigaci贸n durante un momento de gran necesidad, no hice lo suficiente para asegurar que la fuente de datos fuera apropiada para este uso. Por eso, y por todas las interrupciones, tanto directas como indirectas, lo siento mucho. (茅nfasis a帽adido)

Mandeep R. Mehra, MD, MSC ( declaraci贸n oficial en el sitio web de BWH)

Pero esa nota de 鈥渧erdaderamente lo siento鈥 fue solo la punta del iceberg. 驴Por qu茅?

Los estudios respectivamente sobre Remdesivir de Gilead Science y sobre hidroxicloroquina (HCQ) fueron realizados simult谩neamente por Brigham and Women鈥檚 Hospital (BWH)

Si bien el informe de The Lancet (22 de mayo de 2020) coordinado por el Dr. Mandeep Mehra ten铆a la intenci贸n de 鈥渕atar鈥 la legitimidad de HCQ como una cura de Covid-19, otro estudio importante (relacionado) se estaba llevando a cabo (simult谩neamente) en BWH relacionado a Remdesivir en nombre de Gilead Sciences Inc.

Al Dr. Francisco Marty, especialista en Enfermedades Infecciosas y Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de Harvard se le confi贸 la coordinaci贸n de las pruebas de ensayo cl铆nico del medicamento antiviral Remdesivir bajo el contrato de Brigham con Gilead Sciences Inc :

鈥淓l Brigham and Women鈥檚 Hospital comenz贸 a inscribir pacientes en dos ensayos cl铆nicos para el medicamento antiviral remdesivir de Gilead. El Brigham es uno de los m煤ltiples sitios de ensayos cl铆nicos para un estudio del medicamento iniciado por Gilead en 600 participantes con enfermedad moderada por coronavirus (COVID-19) y un estudio iniciado por Gilead de 400 participantes con COVID-19 grave.

鈥 Si los resultados son prometedores, esto podr铆a conducir a la aprobaci贸n de la FDA, y si no lo son, nos brinda informaci贸n cr铆tica en la lucha contra el COVID-19 y nos permite pasar a otras terapias鈥.

Si bien el Dr. Mandeep Mehra no particip贸 directamente en el estudio Gilead Remdesivir BWH bajo la supervisi贸n de su colega, el Dr. Francisco Marty, ten铆a contactos con Gilead Sciences Inc: 鈥淧articip贸 en una conferencia patrocinada por Gilead a principios de abril de 2020 como parte del debate Covid-19鈥 (France Soir, 23 de mayo de 2020) URL

驴Cu谩l fue la intenci贸n de su estudio (fallido)? 驴Para socavar la legitimidad de la hidroxicloroquina?

Seg煤n France Soir, en un informe publicado despu茅s de The Lancet Retraction:

Las respuestas a menudo evasivas producidas por el Dr. Mandeep R. Mehra , 鈥 profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, no generaron confianza, alimentando dudas sobre la integridad de este estudio retrospectivo y sus resultados . (Francia Soir, 5 de junio de 2020)

驴Estaba el Dr. Mandeep Mehra en conflicto de intereses? (Ese es un asunto que deben decidir BWH y la Escuela de Medicina de Harvard).

驴Qui茅nes son los Actores Principales?

El Dr. Anthony Fauci, asesor de Donald Trump, retratado como 鈥渆l principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos鈥, ha desempe帽ado un papel clave en difamar la cura HCQ que hab铆a sido aprobada a帽os antes por los CDC, adem谩s de proporcionar legitimidad al Remdesivir de Gilead.

El Dr. Fauci ha sido el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) desde la administraci贸n Reagan. Es conocido por actuar como portavoz de Big Pharma.

El Dr. Fauci lanz贸 Remdesivir a fines de junio (ver detalles a continuaci贸n). Seg煤n Fauci, Remdesivir es el 鈥渕edicamento maravilloso de la corona鈥 desarrollado por Gilead Science Inc. Es una bonanza de $ 1.6 mil millones de d贸lares.

Gilead Sciences Inc: Historia

Gilead Sciences Inc es una empresa biofarmac茅utica multimillonaria que ahora participa en el desarrollo y comercializaci贸n de Remdesivir. Gilead tiene una larga historia. Cuenta con el respaldo de los principales conglomerados de inversi贸n, incluidos Vanguard Group y Capital Research & Management Co, entre otros. Ha desarrollado lazos con el gobierno de los Estados Unidos.

En 1999, Gilead Sciences Inc, desarroll贸 Tamiflu (utilizado como tratamiento de la influenza estacional y la gripe aviar). En ese momento, Gilead Sciences Inc estaba dirigida por Donald Rumsfeld (1997-2001), quien luego se uni贸 a la administraci贸n de George W. Bush como Secretario de Defensa (2001-2006). Rumsfeld fue responsable de coordinar las guerras ilegales y criminales en Afganist谩n (2001) e Irak (2003).

Rumsfeld mantuvo sus v铆nculos con Gilead Sciences Inc durante su mandato como Secretario de Defensa (2001-2006). Seg煤n CNN Money (2005) : 鈥淟a perspectiva de un brote de gripe aviar鈥 fue una muy buena noticia para el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld [que a煤n pose铆a acciones de Gilead] y otros inversores pol铆ticamente conectados en Gilead Sciences鈥.

Anthony Fauci ha estado a cargo del NIAID desde 1984, utilizando su posici贸n como 鈥渋ntermediario鈥 entre el gobierno de EE. UU. y Big Pharma. Durante el mandato de Rumsfeld como Secretario de Defensa, el presupuesto asignado al bioterrorismo aument贸 sustancialmente, involucrando contratos con Big Pharma, incluida Gilead Sciences Inc. Anthony Fauci consider贸 que el dinero asignado al bioterrorismo a principios de 2002:

鈥淎celerar nuestra comprensi贸n de la biolog铆a y la patogenia de los microbios que pueden usarse en los ataques, y la biolog铆a de los anfitriones de los microbios: los seres humanos y sus sistemas inmunol贸gicos. Un resultado deber铆a ser vacunas m谩s efectivas con menos toxicidad鈥. (Informe del Washington Post)

En 2008, el presidente George W. Bush le otorg贸 al Dr. Anthony Fauci la Medalla Presidencial de la Libertad 鈥減or sus esfuerzos decididos y agresivos para ayudar a otros a vivir vidas m谩s largas y saludables鈥.

El Proyecto Remdesivir de Gilead Sciences Inc 2020

Nos centraremos en documentos clave (y eventos)

Cronolog铆a (febrero -junio 2020)

21 de febrero de 2020: Publicaci贸n inicial relacionada con el ensayo de prueba de placebo NIH-NIAID Remdesivir

10 de Abril : El estudio de Gilead Sciences Inc publicado en el NEJM sobre el 鈥淯so Compasivo de Remdesivir鈥

29 de Abril : Comunicado NIH: Estudio sobre Remdesivir (Informe publicado el 22 de mayo en NEJM)

22 de mayo, El estudio BWH-Harvard sobre hidroxicloroquina coordinado por el Dr. Mandeep Mehra publicado en The Lancet

22 de mayo , Remdesivir para el tratamiento de Covid-19 鈥 Informe preliminar Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales de Salud, New England Journal of Medicine, (NEJM)

5 de junio: Se retira el (falso) Informe Lancet ( 22 de mayo) sobre HCQ.

29 de junio , anuncio de Fauci. URL del acuerdo Remdesivir HHS de USD 1600 millones con Gilead Sciences Inc

10 de abril de 2020: El estudio de Gilead Sciences Inc. publicado en el NEJM sobre el 鈥淯so compasivo de Remdesivir鈥

Un informe patrocinado por Gilead se public贸 en New England Journal of Medicine en un art铆culo titulado 鈥淯so compasivo de Remdesivir para pacientes con covid-19 grave鈥 . Fue coescrito por una impresionante lista de 56 m茅dicos y cient铆ficos distinguidos, muchos de los cuales recibieron honorarios por consultor铆a de Gilead Sciences Inc.

Gilead Sciences Inc. financi贸 el estudio que incluy贸 a varios miembros del personal como coautores.

鈥淟a prueba incluy贸 un total de 61 pacientes [que] recibieron al menos una dosis de remdesivir el 7 de marzo de 2020 o antes; 8 de estos pacientes fueron excluidos debido a la falta de informaci贸n posterior al inicio (7 pacientes) y a una fecha de inicio de remdesivir err贸nea (1 paciente)鈥 De los 53 pacientes restantes incluidos en este an谩lisis, 40 (75 %) recibieron el ciclo completo de 10 d铆as de remdesivir , 10 (19%) recibieron de 5 a 9 d铆as de tratamiento y 3 (6%) menos de 5 d铆as de tratamiento鈥.

El art铆culo de NEJM afirma que 鈥淕ilead Sciences Inc comenz贸 a aceptar solicitudes de m茅dicos para el uso compasivo de remdesivir el 25 de enero de 2020鈥. 驴De qui茅n, de d贸nde? Seg煤n la OMS (30 de enero de 2020) hubo 86 casos en 18 pa铆ses fuera de China de los cuales 5 fueron en EE. UU., 5 en Francia y 3 en Canad谩.

Varios m茅dicos y cient铆ficos destacados han puesto en duda el estudio Uso compasivo de Remdesivir realizado por Gilead, centr谩ndose en el peque帽o tama帽o del ensayo. Ir贸nicamente, el n煤mero de pacientes en la prueba es menor que el n煤mero de coautores: 鈥53 pacientes鈥 versus 鈥56 coautores鈥

A continuaci贸n, proporcionamos extractos de declaraciones cient铆ficas sobre el proyecto Gilead NEJM ( 茅nfasis agregado de Science Media Center ) publicado inmediatamente despu茅s de la publicaci贸n del art铆culo de NEJM:

鈥 鈥楿so compasivo鈥 se describe mejor como el uso de una terapia sin licencia para tratar a un paciente porque no hay otros tratamientos disponibles . La investigaci贸n basada en este tipo de uso debe ser tratada con extrema cautela porque no hay grupo de control ni aleatorizaci贸n, que son algunas de las se帽as de identidad de las buenas pr谩cticas en los ensayos cl铆nicos. Prof. Duncan Richard , Terap茅utica Cl铆nica, Universidad de Oxford.

鈥淓s fundamental no sobreinterpretar este estudio. Lo que es m谩s importante, es imposible saber el resultado de este grupo relativamente peque帽o de pacientes si no hubieran recibido remdesivir. Dr. Stephen Griffin , Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Leeds.

鈥淟a investigaci贸n es interesante pero no prueba nada en este punto: los datos son de un estudio peque帽o y no controlado. Simon Maxwell,Profesor de Farmacolog铆a Cl铆nica y Prescripci贸n, Universidad de Edimburgo.

鈥淟os datos de este art铆culo son casi imposibles de interpretar. Es muy sorprendente, tal vez incluso poco 茅tico, que el New England Journal of Medicine lo haya publicado. Ser铆a m谩s apropiado publicar los datos en el sitio web de la compa帽铆a farmac茅utica que ha patrocinado y redactado el estudio. Al menos Gilead ha dejado claro que esto no se ha hecho de la forma en que se escribir铆a un art铆culo cient铆fico de alta calidad. Prof. Stephen Evans, Profesor de Farmacoepidemiolog铆a, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

鈥淓s muy dif铆cil sacar conclusiones 煤tiles de estudios no controlados como este, particularmente con una nueva enfermedad en la que realmente no sabemos qu茅 esperar y con amplias variaciones en los resultados entre lugares y con el tiempo. Uno realmente tiene que cuestionar la 茅tica de no hacer la aleatorizaci贸n: este estudio realmente representa, m谩s que cualquier otra cosa, una oportunidad perdida鈥. Prof Adam Finn, Profesor de Pediatr铆a, Universidad de Bristol.

Para revisar el documento completo de Science Media Center relacionado con las evaluaciones de expertos, haga clic aqu铆

29 de abril de 2020: Estudio de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) sobre Remdesivir.

El 29 de abril, tras la publicaci贸n del Estudio de Gilead Sciences Inc en el NEJM el 10 de abril, se public贸 un comunicado de prensa de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) sobre Remdesivir. El documento completo fue publicado el 22 de mayo por el NEJM bajo el t铆tulo:

Remdesivir para el tratamiento de Covid-19 鈥 Informe preliminar (NEJM)

El estudio se inici贸 el 21 de febrero de 2020. El t铆tulo del comunicado de prensa del 29 de abril fue:

鈥淟os datos revisados 鈥嬧媝or pares muestran que remdesivir para COVID-19 mejora el tiempo de recuperaci贸n鈥

Es un informe patrocinado por el gobierno que incluye datos preliminares de un ensayo aleatorio que involucr贸 a 1063 pacientes hospitalizados. Los resultados del ensayo denominado Ensayo de tratamiento adaptativo de COVID-19 (ACTT) son preliminares, realizados bajo la direcci贸n del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) del Dr. Fauci :

Una junta independiente de monitoreo de datos y seguridad (DSMB, por sus siglas en ingl茅s) que supervisa el ensayo se reuni贸 el 27 de abril para revisar los datos y comparti贸 su an谩lisis intermedio con el equipo del estudio. Seg煤n su revisi贸n de los datos, notaron que remdesivir era mejor que el placebo desde la perspectiva del criterio de valoraci贸n principal, el tiempo de recuperaci贸n, una m茅trica que se usa a menudo en los ensayos de influenza. La recuperaci贸n en este estudio se defini贸 como estar lo suficientemente bien como para recibir el alta hospitalaria o volver al nivel de actividad normal.

Los resultados preliminares indican que los pacientes que recibieron remdesivir tuvieron un tiempo de recuperaci贸n un 31 % m谩s r谩pido que los que recibieron placebo (p<0,001). Espec铆ficamente, la mediana del tiempo de recuperaci贸n fue de 11 d铆as para los pacientes tratados con remdesivir en comparaci贸n con 15 d铆as para los que recibieron placebo. Los resultados tambi茅n sugirieron un beneficio de supervivencia, con una tasa de mortalidad del 8,0 % para el grupo que recibi贸 remdesivir frente al 11,6 % para el grupo de placebo (p=0,059). (茅nfasis a帽adido)

En el informe anterior del NIH del 21 de febrero de 2020 (publicado al comienzo del estudio), la metodolog铆a se describi贸 de la siguiente manera:

鈥 Un ensayo cl铆nico aleatorizado y controlado para evaluar la seguridad y eficacia del antiviral en investigaci贸n remdesivir en adultos hospitalizados diagnosticados con enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)鈥

N煤meros. 驴Donde? 驴Cu谩ndo?

El informe del 21 de febrero confirm贸 que el primer participante del ensayo era 鈥渦n estadounidense que fue repatriado despu茅s de ser puesto en cuarentena en el crucero Diamond Princess鈥 que atrac贸 en Yokohama (aguas territoriales japonesas). 鈥淭rece personas repatriadas por el Departamento de Estado de EE. UU. desde el crucero Diamond Princess鈥 fueron seleccionadas como pacientes para la prueba de ensayo con placebo.

Ir贸nicamente, al comienzo del estudio, el 58,7 % de los 鈥渃asos confirmados鈥 en todo el mundo (542 casos de 924) (fuera de China) estaban en el Diamond Cruise Princess, del que se seleccionaron los pacientes con placebo del ensayo inicial.

D贸nde y cu谩ndo: 驴La prueba de prueba en los 68 sitios seleccionados? Eso lleg贸 en una fecha posterior porque el 19 de febrero (datos de la OMS), EE. UU. hab铆a registrado solo 15 casos positivos (ver la tabla a continuaci贸n).

鈥淯n total de 68 sitios finalmente se unieron al estudio : 47 en los Estados Unidos y 21 en pa铆ses de Europa y Asia鈥. (茅nfasis a帽adido)

En el informe final del NEJM del 22 de mayo titulado Remdesivir para el tratamiento de Covid-19 鈥 Informe preliminar :

Hubo 60 sitios de prueba y 13 subsitios en los Estados Unidos (45 sitios), Dinamarca (8), el Reino Unido (5), Grecia (4), Alemania (3), Corea (2), M茅xico (2), Espa帽a (2), Jap贸n (1) y Singapur (1). Los pacientes elegibles fueron asignados al azar en una proporci贸n de 1:1 para recibir remdesivir o placebo. La aleatorizaci贸n se estratific贸 por centro de estudio y gravedad de la enfermedad en el momento de la inscripci贸n

The Washington Post aplaudi贸 el anuncio de Anthony Fauci (29 de abril):

鈥淟os resultados preliminares, revelados en la Casa Blanca por Anthony S. Fauci,鈥 no alcanzan la varita m谩gica o la cura鈥 Pero sin tratamientos aprobados para el covid-19, dijo [Lie] Fauci, se convertir谩 en el est谩ndar de atenci贸n para pacientes hospitalizados鈥 Los datos muestran que remdesivir tiene un efecto claro, significativo y positivo en la disminuci贸n del tiempo de recuperaci贸n鈥, dijo Fauci.

鈥淓l primer ensayo cl铆nico riguroso del gobierno del f谩rmaco experimental remdesivir como tratamiento contra el coronavirus arroj贸 resultados mixtos a la comunidad m茅dica el mi茅rcoles, pero recuper贸 los mercados burs谩tiles y gener贸 esperanzas de que un arma temprana para ayudar a algunos pacientes estaba disponible.

Los resultados preliminares, divulgados en la Casa Blanca por Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que dirigi贸 el ensayo controlado con placebo, encontraron que el f谩rmaco aceler贸 la recuperaci贸n de los pacientes hospitalizados, pero solo tuvo un beneficio marginal en la tasa. de la muerte.

鈥 Los comentarios de Fauci impulsaron la especulaci贸n de que la Administraci贸n de Drogas y Alimentos buscar铆a una autorizaci贸n de uso de emergencia que permitir铆a a los m茅dicos recetar el medicamento.

Adem谩s de los ensayos cl铆nicos, remdesivir se ha administrado a m谩s de 1000 pacientes bajo uso compasivo. [tambi茅n se refiere al estudio de Gilead publicado el 10 de abril en el NEJM]

El estudio, que involucr贸 a [m谩s de] 1,000 pacientes en 68 sitios en los Estados Unidos y alrededor del mundo (??) , ofrece la primera evidencia (??) de un estudio cl铆nico grande (??), aleatorizado (??) de la eficacia de remdesivir contra COVID-19.鈥

El estudio de prueba de placebo NIH proporcion贸 鈥渞esultados preliminares鈥. Si bien la prueba del ensayo con placebo fue 鈥渁leatorizada鈥, la selecci贸n general de pacientes en los 68 sitios no fue completamente aleatoria. Ver el informe completo.

22 de mayo de 2020: El controvertido (retractado) informe de Lancet sobre la hidroxicloroquina (HCQ)

Vale la pena se帽alar que el informe completo del NIH-NIAID) titulado Remdesivir para el tratamiento de Covid-19 鈥 Informe preliminar se public贸 el 22 de mayo de 2020 en el NEJM, el mismo d铆a que el controvertido informe de Lancet sobre la hidroxicloroquina.

Inmediatamente despu茅s de su publicaci贸n, los medios de comunicaci贸n se pusieron a toda marcha, difamando la cura HCQ, mientras aplaud铆a el informe NIH-NIASD publicado el mismo d铆a.

R emdesivir, el 煤nico f谩rmaco aprobado para tratar el covid-19,aceler贸 el tiempo de recuperaci贸n de los pacientes con la enfermedad鈥 鈥淓s un f谩rmaco muy seguro y eficaz鈥, dijo Eric Topol, fundador y director del Scripps Research Translational Institute. 鈥淎hora tenemos un primer f谩rmaco eficaz definitivo para el covid-19, que es un gran paso adelante y se ampliar谩 con otros f谩rmacos [y combinaciones de f谩rmacos]鈥.

Cuando el art铆culo de Bingham-Harvard en The Lancet HCQ se retract贸 el 5 de junio, ya era demasiado tarde y recibi贸 una cobertura medi谩tica m铆nima. A pesar de la Retractaci贸n, la cura HCQ 鈥渉ab铆a sido eliminada鈥.

29 de junio: Luz verde de Fauci. El contrato de Remdesivir de $ 1.6 mil millones con Gilead Sciences Inc

El Dr. Anthony Fauci otorg贸 la 鈥渓uz verde鈥 a Gilead Sciences Inc. el 29 de junio de 2020.

El informe semioficial patrocinado por NIH-NIAID del gobierno de EE. UU. (22 de mayo) titulado Remdesivir para el tratamiento de Covid-19: informe preliminar (NEJM) se utiliz贸 para justificar un acuerdo importante con Gilead Sciences Inc. (Un informe final se public贸 en noviembre 5, 2020)

El Informe fue financiado en gran parte por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) encabezado por el Dr. Anthony Fauci y los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

El 29 de junio, seg煤n los hallazgos del Informe NIH-NIAID publicado en el NEJM, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunci贸 en nombre de la Administraci贸n Trump un acuerdo para asegurar grandes suministros del medicamento remdesivir de Gilead Sciences Inc. para el tratamiento de Covid-19 en hospitales y cl铆nicas privadas de Estados Unidos.

El estudio anterior de Gilead basado en escasos resultados de pruebas publicados en el NEJM (10 de abril), de 53 casos (y 56 coautores) no se destac贸. Los resultados de este estudio hab铆an sido cuestionados por varios m茅dicos y cient铆ficos destacados.

驴Qui茅n podr谩 pagar Remdesivir? Se prev茅n 500.000 dosis de Remdesivir a 3.200 d贸lares por paciente, es decir, 1.600 millones de d贸lares (v茅ase el estudio de Elizabeth Woodworth )

El Medicamento tambi茅n fue aprobado para su comercializaci贸n en la Uni贸n Europea. bajo la marca Veklury.

Si este contrato se implementa seg煤n lo planeado, representar谩 para Gilead Science Inc. y los hospitales y cl铆nicas privados estadounidenses beneficiarios una cantidad colosal de dinero.

Seg煤n el secretario del HHS de la Administraci贸n Trump, Alex Azar (29 de junio de 2020):

鈥淓n la medida de lo posible, queremos asegurarnos de que cualquier paciente estadounidense que necesite remdesivir pueda obtenerlo . [a $ 3200] La Administraci贸n Trump est谩 haciendo todo lo que est谩 a su alcance para obtener m谩s informaci贸n sobre las terapias que salvan vidas para COVID-19 y asegurar el acceso a estas opciones para el pueblo estadounidense鈥.

Remdesivir frente a hidroxicloroquina (HCQ)

Momento cuidadoso:

El estudio de Lancet (publicado el 22 de mayo de 2020 y posteriormente retractado) ten铆a la intenci贸n de socavar la legitimidad de la hidroxicloroquina como una cura efectiva para el covid-19, con miras a mantener el acuerdo de $1600 millones entre el HHS y Gilead Sciences Inc. en junio. 29 La legitimidad de este acuerdo descansaba en el estudio NIH-NIAID del 22 de mayo en el NEJM que se consider贸 鈥減reliminar鈥.

Lo que el Dr. Fauci no reconoci贸 es que la cloroquina hab铆a sido 鈥渆studiada鈥 y probada hace quince a帽os por los CDC como un medicamento para usarse contra las infecciones por coronavirus. Y que la Hidroxicloroquina se ha utilizado en el transcurso de 2020 en el tratamiento del Covid-19 en varios pa铆ses.

Seg煤n Virology Journal (2005) (ver m谩s abajo) 鈥 La cloroquina es un potente inhibidor de la infecci贸n y propagaci贸n del coronavirus del SARS鈥. Fue utilizado en el brote de SARS-1 en 2002. Ten铆a el respaldo de los CDC.

HCQ no solo es efectivo, es 鈥渆con贸mico鈥 en comparaci贸n con Remdesivir, a un costo estimado de 鈥$ 3120 para un paciente de EE. UU. con seguro privado鈥.

Observaciones finales

El estudio Remdesivir de Gilead Sciences Inc. (m谩s de 50 autores) se public贸 en el New England Journal of Medicine (10 de abril de 2020). Le sigui贸 el NIH-NIAID Remdesivir para el tratamiento de Covid-19: informe preliminar el 22 de mayo de 2020 en el NEJM. Y ese mismo d铆a, 22 de mayo, se public贸 en The Lancet (del que posteriormente se retract贸) el informe sobre Hidroxicloroquina coordinado por BWH-Harvard Dr. Mehra. Harvard Medical School y BWH tienen la responsabilidad de haber acogido y financiado el informe Lancet sobre HCQ coordinado por el Dr. Mandeep Mehra. 驴Hay conflicto de intereses? BWH particip贸 simult谩neamente en un estudio sobre Remdesivir en un contrato con Gilead Sciences, Inc. Si bien se retract贸 el informe de Lancet coordinado por el Dr. Mehra de Harvard, sirvi贸 a los intereses de Gilead Sciences Inc. Es importante que se lleve a cabo una evaluaci贸n cient铆fica y m茅dica independiente, respectivamente, del estudio revisado por pares del New England Journal of Medicine (NEMJ) de Gilead Sciences Inc (10 de abril de 2020), as铆 como del estudio NIH-NIAID tambi茅n publicado en el NEJM ( 22 de mayo de 2020).

La vacuna Covid-19 est谩 impulsada por las ganancias. El gobierno de EE. UU. ya hab铆a pedido 100 millones de dosis en julio de 2020 y la UE comprar谩 300 millones de dosis. Es Big Money para Big Pharma, pagos generosos a pol铆ticos corruptos, a expensas de los contribuyentes.

En 煤ltima instancia, el objetivo es ganar dinero vacunando a todo el planeta de 7.900 millones de personas contra el SARS-CoV-2.

La vacuna contra el Covid en algunos casos prev茅 m谩s de una inyecci贸n. Si esta iniciativa sigue adelante seg煤n lo planeado, ser铆a el proyecto de vacunas m谩s grande en la historia mundial y la operaci贸n de generaci贸n de dinero m谩s grande para Big Pharma.

La segunda ola de la pandemia comenz贸 en octubre de 2020. La vacuna Pfizer Moderna corona se lanz贸 a principios de noviembre de 2020.

En todo el mundo, se hace creer a la gente que la vacuna corona es una soluci贸n. Y entonces se restablecer谩 esa 鈥渘ormalidad鈥.

驴C贸mo es que una vacuna para el virus SARS-CoV-2, que en condiciones normales tardar铆a a帽os en desarrollarse, se lanz贸 puntualmente el 9 de noviembre de 2020?

Adem谩s, la vacuna anunciada por Pfizer, Moderna Inc, AstraZeneka y Johnson and Johnson (J & J) se basa en una tecnolog铆a experimental de ARNm de edici贸n de genes que tiene relaci贸n con el genoma humano. Junto con la iniciativa de la vacuna de ARNm est谩 el desarrollo del llamado pasaporte digital que se impondr谩 a poblaciones enteras. (Ver an谩lisis m谩s abajo).

驴Y por qu茅 necesitamos una vacuna para el Covid-19 cuando la OMS, el Centro para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y numerosos cient铆ficos han confirmado inequ铆vocamente que el Covid-19 es 鈥渟imilar a la influenza estacional鈥? (Vea nuestro an谩lisis en el Cap铆tulo III).

La vacuna de ARNm es 鈥渘o aprobada鈥 y 鈥渆xperimental鈥

Cuatro empresas importantes, incluidas Pfizer Inc, Moderna Inc, AstraZeneca y Johnson and Johnson (J & J), est谩n involucradas actualmente (principios de 2021) en la comercializaci贸n de la vacuna experimental de ARNm con el apoyo incansable de los gobiernos nacionales.

Ampliamente documentados, apenas reportados por los medios de comunicaci贸n, se han producido numerosos casos de muertos y heridos. Lo que est谩 ocurriendo es una tendencia mundial ascendente en la mortalidad y morbilidad relacionadas con las vacunas.

La 鈥渓uz verde鈥 para comercializar la vacuna experimental de ARNm se concedi贸 en diciembre de 2020, a pesar de que, seg煤n la FDA, la vacuna es un 鈥減roducto no aprobado鈥.

L a FDA, en una declaraci贸n ambigua, ha proporcionado la llamada Autorizaci贸n de uso de emergencia (EUA) a la vacuna Pfizer-BioNTech, a saber, 鈥 permitir el uso de emergencia del producto no aprobado,鈥 para la inmunizaci贸n activa鈥︹ ( ver m谩s abajo ).

Hay algo sospechoso y 鈥渃ontradictorio鈥 en esta declaraci贸n. La vacuna experimental de ARNm de Pfizer est谩 鈥渘o aprobada鈥 y 鈥減ermitida鈥. He comprobado esta declaraci贸n con un destacado abogado. Es flagrantemente ilegal comercializar un 鈥減roducto no aprobado鈥. En los EE. UU., la vacuna Pfizer-Moderna est谩 clasificada por los CDC como un 鈥渇谩rmaco en investigaci贸n鈥. La cl谩usula de 鈥渦so de emergencia鈥 est谩 ah铆 para justificar el lanzamiento de lo que podr铆a describirse como una 鈥渄roga ilegal鈥. Hay una campa帽a de miedo en curso, pero no hay una 鈥淓mergencia鈥 que justifique el 鈥淯so de emergencia鈥 . 驴Por qu茅? Tanto la OMS como los CDC han confirmado que el Covid-19 es 鈥渟imilar a la gripe estacional鈥, no es un virus asesino. La prueba PCR utilizada para estimar los 鈥渃asos positivos confirmados鈥 es defectuosa. Desde marzo de 2020, los 鈥渘煤meros鈥 de Covid-19 han sido manipulados, aumentados. La validez general de la prueba PCR (y las estimaciones) tal como se aplica desde enero de 2020 ha sido cuestionada (enero de 2021) por la OMS . (Ver nuestro an谩lisis en el Cap铆tulo III) 鈥淢arketing Fraudulento鈥 de un 鈥淧roducto No Aprobado鈥 Flashback a 2009. En una decisi贸n hist贸rica del Departamento de Justicia de EE. UU. en septiembre de 2009 , Pfizer Inc. se declar贸 culpable de cargos penales. Fue 鈥渆l acuerdo m谩s grande por fraude en el cuidado de la salud鈥 en la historia del Departamento de Justicia de EE. UU.: El gigante farmac茅utico estadounidense Pfizer Inc. y su subsidiaria Pharmacia & Upjohn Company Inc. 鈥 han acordado pagar $2,300 millones, el mayor arreglo por fraude de atenci贸n m茅dica en la historia del Departamento de Justicia, para resolver responsabilidades penales y civiles derivadas de la promoci贸n ilegal de ciertos productos farmac茅uticos , 鈥︹ (2 de septiembre de 2009)

Para ver el video de C-Span, haga clic en la pantalla a continuaci贸n

D茅j脿 Vu: Flash Forward hasta 2020-2022

驴C贸mo diablos puede confiar en un conglomerado de vacunas Big Pharma que se declar贸 culpable de cargos penales por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU., que incluyen 鈥渃omercializaci贸n fraudulenta鈥 y 鈥渧iolaci贸n grave de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosm茅ticos鈥?

Debo mencionar, sin embargo, que en 2009, Pfizer fue, por as铆 decirlo, 鈥減uesto en libertad condicional鈥 por el Departamento de Justicia de EE. UU. Estaba obligado a celebrar 鈥渦n acuerdo de integridad corporativa鈥 con el Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS). 鈥淓se acuerdo preve铆a 鈥減rocedimientos y revisiones para鈥 evitar y detectar de inmediato鈥 mala conducta por parte de Pfizer, Inc.

Johnson y Johnson y 鈥淟a epidemia de opioides鈥

En el punto 谩lgido de la crisis de la corona, apenas cubierta por los medios, coincidiendo con el lanzamiento de la vacuna Covid-19 a principios de noviembre de 2020, Johnson and Johnson (y sus tres distribuidores) (involucrados en la comercializaci贸n de opioides recetados) 鈥渓legaron a un Acuerdo tentativo de $26 mil millones con condados y ciudades que los demandaron por da帽os y perjuicios鈥. La demanda colectiva fue 鈥 el caso judicial federal m谩s grande en la historia de los Estados Unidos鈥 (para obtener m谩s detalles, consulte el Cap铆tulo VI relativo a 鈥淟os impactos en la salud mental鈥).

驴Son estos antecedentes legales relevantes para comprender la iniciativa de vacunas de Big Pharma?

Johnson and Johnson participa actualmente en la producci贸n y comercializaci贸n de una vacuna de vector viral de adenovirus Covid que tambi茅n implica terapia gen茅tica. (El acuerdo anterior de J & J de 26 mil millones de d贸lares es uno entre varios juicios contra J&J).

Conejillos de indias humanos

En relaci贸n con la vacuna Covid, el 鈥渕arketing fraudulento鈥 es un eufemismo: la vacuna de ARNm anunciada por Pfizer, Moderna Inc, Johnson and Johnson y AstraZeneka es un 鈥渕edicamento no aprobado鈥 basado en la tecnolog铆a de ARNm de edici贸n de genes 鈥渆xperimental鈥 que tiene una relaci贸n sobre el genoma humano.

Adem谩s, no se realizaron las pruebas est谩ndar de laboratorio con animales usando ratones o hurones. Pfizer 鈥渇ue directamente a los鈥 conejillos de Indias 鈥渉umanos鈥.

鈥淟as pruebas en humanos comenzaron a fines de julio y principios de agosto [2020]. Tres meses es inaudito para probar una nueva vacuna. Varios a帽os es la norma鈥. ( F. William Engdahl, Global Research , noviembre de 2020)

Esta caricatura de Large + JIP脡M explica nuestra situaci贸n:

Rat贸n No 1: 鈥溌縏e vas a vacunar?鈥

Rat贸n No. 2: 驴Est谩s loco, no han terminado las pruebas en humanos?

Un grand merci aux caricaturistes Large et JIP脡M

El Dr. Michael Yeadon, ex vicepresidente de Pfizer , ha adoptado una postura firme :

鈥淭odas las vacunas contra el virus SARS-COV-2 son, por definici贸n, novedosas. Ninguna vacuna candidata ha estado鈥 en desarrollo durante m谩s de unos pocos meses.鈥:

鈥淪i se aprueba el uso de alguna de esas vacunas en cualquier circunstancia que no sea EXPL脥CITAMENTE experimental, creo que los destinatarios est谩n siendo enga帽ados de manera criminal鈥.

A principios de diciembre de 2020, el Dr. Michael Yeadon junto con el Dr. Wolfgang Wodarg 鈥 presentaron una solicitud ante la EMA , la Agencia Europea de Medicamentos responsable de la aprobaci贸n de medicamentos en toda la UE, para la suspensi贸n inmediata de todos los estudios de vacunas contra el SARS CoV 2, en particular, el estudio de BioNtech/Pfizer sobre BNT162b (n煤mero EudraCT 2020-002641-42).

Historia del Proyecto de Vacuna contra el SARS-CoV-2

Hay muchas contradicciones. El an谩lisis a continuaci贸n aborda las etapas anteriores del proyecto de la vacuna, as铆 como el papel de la Simulaci贸n 201 bajo los auspicios de la Escuela de Medicina John Hopkins que se llev贸 a cabo en Nueva York el 19 de octubre de 2019.

La vacuna Covid es una operaci贸n multimillonaria de Big Pharma que contribuir谩 a aumentar la deuda p煤blica de m谩s de 150 gobiernos nacionales.

Apoyado por la campa帽a del miedo, Dinero en lugar de Salud P煤blica es el motor de esta iniciativa.

La alianza GSK-Pfizer

Cinco meses antes del inicio de la crisis de Covid-19, dos de los conglomerados farmac茅uticos m谩s grandes del mundo decidieron unirse en una relaci贸n estrat茅gica. En agosto de 2019, GSK confirm贸 la formaci贸n de una importante asociaci贸n con Pfizer denominada Consumer Health Joint Venture .

Si bien se dice que la relaci贸n se limita a 鈥渕arcas de salud de consumo confiables鈥, el acuerdo prev茅 procedimientos financieros conjuntos que incluyen proyectos de inversi贸n multimillonarios conjuntos. Si bien no constituye una fusi贸n, la alianza GSK-Pfizer implica una integraci贸n selectiva y una colusi贸n de facto en muchas de las actividades de las dos empresas, incluido el mercado de vacunas. 鈥 La finalizaci贸n de la empresa conjunta con Pfizer marca el comienzo de la siguiente fase de nuestra transformaci贸n de GSK. Este es un momento importante para el Grupo, que sienta las bases para dos grandes empresas, una en Farmac茅utica y Vacunas y otra en Salud del Consumidor鈥. ( GSK , 1 de agosto de 2019, 茅nfasis agregado) Esta relaci贸n GSK-Pfizer tambi茅n abarca una red de compa帽铆as farmac茅uticas asociadas, laboratorios de investigaci贸n, institutos de virolog铆a, entidades militares y biotecnol贸gicas, etc., muchas de las cuales est谩n involucradas actualmente en la iniciativa de la vacuna Covid. En la actualidad, un pu帽ado de empresas multinacionales, incluidas GSK y Pfizer, controlan el 80 % del mercado mundial de vacunas. Seg煤n el acuerdo entre las dos empresas, se prev茅 que GSK-Pfizer desempe帽e un papel dominante y coordinado en lo que respecta a la vacuna contra el covid-19. El ejercicio de simulaci贸n del evento 201 del coronavirus de octubre de 2019

El coronavirus fue inicialmente denominado nCoV-19 por CEPI y la OMS: exactamente el mismo nombre que se adopt贸 en el WEF-Gates-John Hopkins Event 201 ( 2019-nCov ) perteneciente a un ejercicio de simulaci贸n de coronavirus realizado en Baltimore a mediados de octubre de 2019. (Ver Cap铆tulo I)

La simulaci贸n Event 201 John Hopkins abord贸 el desarrollo de una vacuna eficaz en respuesta a millones de casos (en la simulaci贸n de octubre de 2019) del nCoV de 2019. La simulaci贸n anunciaba un escenario en el que toda la poblaci贸n del planeta se ver铆a afectada:

鈥淒urante los meses iniciales de la pandemia, el n煤mero acumulado de casos [en la simulaci贸n] aumenta exponencialmente, duplic谩ndose cada semana. Y a medida que se acumulan los casos y las muertes, las consecuencias econ贸micas y sociales se vuelven cada vez m谩s graves鈥.

El escenario termina en el punto de 18 meses, con 65 millones de muertes. La pandemia est谩 comenzando a disminuir debido a la disminuci贸n del n煤mero de personas susceptibles. La pandemia continuar谩 a alg煤n ritmo hasta que haya una vacuna eficaz o hasta que el 80-90 % de la poblaci贸n mundial haya quedado expuesta. A partir de ese momento, es probable que sea una enfermedad infantil end茅mica.

Seg煤n el video WEF a continuaci贸n, producido en relaci贸n con la simulaci贸n 201, 鈥渞ealizamos una simulaci贸n de pandemia viral masiva鈥 65 millones de muertes en todo el mundo鈥.

V茅ase tambi茅n el an谩lisis de F. William Engdahl sobre la Simulaci贸n 201

Video producido por el Foro Econ贸mico Mundial en asociaci贸n con la Simulaci贸n John Hopkins 201

Ir贸nicamente, el 30 de enero de 2020, la OMS defini贸 el nuevo virus como 2019-nCoV , es decir, el mismo nombre que se utiliz贸 en la simulaci贸n 201 de octubre de 2019.

Fue solo m谩s tarde que la OMS identific贸 a Covid-19 no como un virus sino como una enfermedad: enfermedad por coronavirus (COVID-19), el virus fue identificado como 鈥渟铆ndrome respiratorio agudo severo鈥 coronavirus 2 ( SARS-CoV-2 )

Dos semanas despu茅s de que la Rep煤blica Popular China identificara formalmente el virus (7 de enero de 2020), la CEPI anunci贸 una vacuna para el nuevo coronavirus en el Foro Econ贸mico Mundial de Davos, del 20 al 24 de enero de 2020.

El papel central de la Coalici贸n para Innovaciones en Preparaci贸n para Epidemias (CEPI)

La entidad l铆der de la nueva iniciativa de vacuna contra el coronavirus es la Coalici贸n para las Innovaciones en Preparaci贸n para Epidemias (CEPI) , una organizaci贸n patrocinada y financiada por el Foro Econ贸mico Mundial (WEF) y la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates.

Tenga en cuenta la cronolog铆a: el desarrollo de la vacuna nCoV 2019 se anunci贸 en el Foro Econ贸mico Mundial (WEF) de Davos una semana antes del lanzamiento oficial por parte de la OMS de una emergencia de salud p煤blica mundial (30 de enero) en un momento en que el n煤mero de 鈥 casos confirmados鈥 En todo el mundo (fuera de China) fue de 83. ( ver Cap铆tulo II)

La pandemia fue lanzada por la OMS el 11 de marzo. Y cinco d铆as despu茅s, apenas cubierta por los medios, Moderna realiz贸 las primeras pruebas con voluntarios humanos en Seattle el 16 de marzo.

Seg煤n Richard Hatchett, director ejecutivo de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), el proyecto para desarrollar una vacuna comenz贸 no solo antes del descubrimiento e identificaci贸n del coronavirus (7 de enero de 2020), sino varios meses antes del ejercicio de simulaci贸n de octubre de 2019. .

鈥淟o hicimos en el 煤ltimo a帽o m谩s o menos [principios de 2019] . 鈥 鈥

(Despl谩cese hacia abajo para ver la entrevista con Richard Hatchett)

CEPI, en nombre de la Fundaci贸n Gates y el WEF, buscaba un papel de 鈥渕onopolio鈥 en el negocio de la vacunaci贸n cuyo objetivo era un 鈥減royecto de vacuna global鈥, en asociaci贸n con un gran n煤mero de 鈥渃andidatos鈥.

Anunci贸 la financiaci贸n de su asociaci贸n existente con Inovio y la Universidad de Queensland (Australia). Adem谩s, CEPI confirm贸 (23 de enero) su contrato con Moderna, Inc. y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. (NIAID, por sus siglas en ingl茅s)encabezado por el Dr. Anthony Fauci, quien ha sido fundamental en la realizaci贸n de la campa帽a de miedo y p谩nico en todo Estados Unidos: 鈥淒iez veces peor que la gripe estacional鈥. ( Ver video WEF a continuaci贸n)

La presentaci贸n del CEO St茅phane Bencel de Moderna Inc describe las caracter铆sticas de la vacuna de ARNm comienza a las 11鈥50鈥.

鈥淚nyectamos instrucciones鈥 el mRNA es una plataforma鈥

CEPI estaba tratando simult谩neamente con varias compa帽铆as farmac茅uticas. Se implement贸 el convenio Moderna-NIAID . La vacuna mRNA COVID-19 se lanz贸 en los EE. UU. a fines de noviembre de 2020.

El 31 de enero de 2020, al d铆a siguiente del lanzamiento oficial de la emergencia de salud p煤blica mundial (PHEIC, por sus siglas en ingl茅s) por parte de la OMS y la decisi贸n de Trump de reducir los viajes a茅reos con China, CEPI anunci贸 su asociaci贸n con CureVac AG , una empresa biofarmac茅utica con sede en Alemania.

Unos d铆as despu茅s, a principios de febrero de 2020, CEPI 鈥渁nunci贸 que el principal fabricante de vacunas GSK permitir铆a que sus adyuvantes patentados , compuestos que aumentan la eficacia de las vacunas, se usen en la respuesta鈥. (La pandemia se lanz贸 oficialmente el ****11 de marzo de 2020).

Hab铆a muchas 鈥渧acunas potenciales en proceso鈥 con 鈥渄ocenas de grupos de investigaci贸n en todo el mundo compitiendo para crear una vacuna contra COVID-19鈥.

El Programa Mundial de Vacunaci贸n COVID-19

CEPI (en nombre de Gates-WEF, que financi贸 el ejercicio de simulaci贸n de 201) desempe帽贸 un papel clave en un programa mundial de vacunaci贸n a gran escala en asociaci贸n con empresas de biotecnolog铆a, Big Pharma, agencias gubernamentales y laboratorios universitarios.

La declaraci贸n anterior de CEPI se hizo casi dos meses antes de la declaraci贸n oficial de pandemia el ****11 de marzo de 2020.

鈥淓stamos teniendo conversaciones con una amplia gama de socios potenciales鈥. Y fundamental para esas conversaciones es: 驴Cu谩l es el plan para producir grandes cantidades de vacunas dentro de un marco de tiempo que sea potencialmente relevante para **** lo que la gente parece estar cada vez m谩s segura de que ser谩 una pandemia, si a煤n no est谩 all铆? 鈥︹ [ Richard Hatchett, CEO de CEPI en entrevista con stat.news.com]. (茅nfasis a帽adido)

Conocimiento previo

Cabe destacar que Hatchett confirm贸 que el proyecto para desarrollar una vacuna comenz贸 no solo antes del descubrimiento e identificaci贸n del coronavirus (7 de enero de 2020), sino varios meses antes del ejercicio de simulaci贸n 201 de octubre de 2019.

鈥淟o hicimos en el 煤ltimo a帽o m谩s o menos . [principios de 2019]鈥 Estamos utilizando la informaci贸n que hemos recopilado y ahora tenemos a ese equipo pensando en oportunidades para escalar vacunas de varios tipos diferentes. Eso es un trabajo en progreso. Para algunas de las tecnolog铆as, la transferencia de tecnolog铆a [a un fabricante] puede ser algo que podr铆a hacerse en un marco de tiempo que fuera potencialmente pertinente para la epidemia.

Creo que va a ser muy importante involucrar a aquellas personas que tienen acceso a una capacidad de producci贸n realmente sustancial. Y tener a los grandes productores en la mesa , por su profundidad, por su experiencia, por sus recursos internos, ser铆a muy, muy importante.

Las vacunas candidatas ser谩n muy, muy r谩pidas. El Dr. Anthony Fauci, director del NIAID [que ha estado sembrando el p谩nico en las cadenas de televisi贸n], est谩 diciendo en p煤blico que cree que el ensayo cl铆nico de la vacuna Moderna podr铆a comenzar en la primavera. [2020] ( 茅nfasis a帽adido)

驴El director de CEPI, Richard Hatchett , el Dr. Anthony Fauci , que dirige el NIAID, y el director ejecutivo de Moderna, St茅phane Bencel , ten铆an 鈥渃onocimiento previo鈥 del brote de la Covid-19?

Las declaraciones de Hatchett sugieren que ya hab铆an estado trabajando en una vacuna de ARNm a principios de 2019. Adem谩s, el 12 de diciembre de 2019 , dos semanas antes de la confirmaci贸n oficial de la existencia del llamado 鈥渘uevo coronovirus鈥 por parte de las autoridades sanitarias chinas, Moderna Inc. , junto con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en ingl茅s), ya hab铆a 鈥渆nviado candidatos a vacunas contra el coronavirus de ARNm鈥 a un investigador de laboratorio de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. (ver Joseph Mercola , 10 de julio de 2021)

Lo que ahora se est谩 desarrollando en la vida real con la crisis de Covid-19 es (2020-2022) en algunos aspectos 鈥渟imilar鈥 al ejercicio de simulaci贸n 201 de octubre de 2019 organizado por John Hopkins.

El escenario previsto para 2020-2021 era c贸mo producir millones de inyecciones de vacunas bajo la suposici贸n de que la pandemia se extender铆a por todo el mundo, y para eso se necesitaban los 鈥渃asos positivos鈥 de Covid-19 para volar alto.

Los conglomerados de vacunas patrocinados por CEPI ya hab铆an planificado sus inversiones mucho antes de la emergencia sanitaria mundial (declarada por la OMS el 30 de enero de 2020).

Yo [Hachett] creo que parte de la estrategia general es tener una gran cantidad de candidatos. [y] desea tener suficientes candidatos para que al menos algunos de ellos se muevan r谩pidamente a trav茅s del proceso.

Y luego, para cada candidato, debe hacerse la pregunta: 驴C贸mo se produce eso? 鈥 [Y] 驴c贸mo van a llegar a ese punto con una producci贸n a una escala que sea significativa en el contexto de una enfermedad que infectar谩 a toda la sociedad? (Entrevista realizada por Helen Branswell, statsnews, 3 de febrero de 2020)

Moderna Inc

Moderna Inc con sede en Seattle fue uno de los varios candidatos involucrados y apoyados por CEPI.

Moderna anunci贸 el 24 de febrero de 2020 el desarrollo de 鈥渦na vacuna experimental (mensajero) mRNA COVID-19, conocida como mRNA-1273鈥. 鈥 El lote inicial de la vacuna ya se envi贸 a investigadores del gobierno de EE. UU. del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID)鈥, encabezado por el Dr. Antony Fauci.

Si bien Moderna Inc declar贸 inicialmente que los primeros ensayos cl铆nicos comenzar铆an a fines de abril (2020) , las pruebas con voluntarios humanos comenzaron a mediados de marzo de 2020 en Seattle: (tenga en cuenta que la pandemia se lanz贸 oficialmente el 11 de marzo de 2020)

. Investigadores en Seattle dieron la primera inyecci贸n a la primera persona en una prueba de una vacuna experimental contra el coronavirus el lunes, lo que inici贸 una b煤squeda mundial de protecci贸n incluso cuando la pandemia aumenta. 鈥 Algunos de los voluntarios sanos cuidadosamente seleccionados del estudio, de 18 a 55 a帽os de edad, recibir谩n dosis m谩s altas que otros para probar qu茅 tan fuertes deben ser las inoculaciones. Los cient铆ficos buscar谩n efectos secundarios y extraer谩n muestras de sangre para comprobar si la vacuna est谩 acelerando el sistema inmunol贸gico, en busca de pistas alentadoras como las que NIH encontr贸 anteriormente en ratones vacunados. 鈥淣o sabemos si esta vacuna inducir谩 una respuesta inmune o si ser谩 segura. Es por eso que estamos haciendo un ensayo鈥, enfatiz贸 Jackson. 鈥淣o est谩 en la etapa en la que ser铆a posible o prudente d谩rselo a la poblaci贸n en general鈥. ( Noticias FOX locales) La Vacuna Covid y la Plataforma de Identidad Digital ID2020 Si bien la CEPI hab铆a anunciado el lanzamiento de una vacuna global en el Foro Econ贸mico Mundial de Davos, estaba en marcha otra iniciativa importante y relacionada. Se llama Agenda ID2020 , que, seg煤n Peter Koenig , constituye 鈥 un programa de identificaci贸n electr贸nica que utiliza la vacunaci贸n generalizada como plataforma para la identidad digital鈥: 鈥淟a Agenda ID2020 aprovecha las operaciones existentes de vacunaci贸n y registro de nacimientos para proporcionar a los reci茅n nacidos una identidad digital port谩til y persistente vinculada biom茅tricamente. ( Peter Koenig, 12 de marzo de 2020) Los socios fundadores de ID2020 son Microsoft, la Fundaci贸n Rockefeller y la Alianza Global para Vacunas e Inmunizaci贸n (GAVI) ( una iniciativa de la Fundaci贸n Gates). GAVI y sus socios (OMS, UNICEF, Banco Mundial, FMI) **** han participado activamente en la implementaci贸n (financiamiento) del proyecto mundial de vacunas denominado COVAX. Las entidades clave involucradas en la coordinaci贸n de COVAX son la Alianza de Vacunas (GAVI), la Coalici贸n para Innovaciones en Preparaci贸n para Epidemias (CEPI) y la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS). Las tres entidades reciben apoyo financiero de la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates.

Vale la pena se帽alar la l铆nea de tiempo: L a Alianza ID2020 celebr贸 su Cumbre en Nueva York, titulada 鈥淩ising to the Good ID Challenge鈥 , el 19 de septiembre de 2019, exactamente un mes antes del ejercicio de simulaci贸n nCov-2019 titulado Evento 201 en John Hopkins en Nueva York: 驴Es solo una coincidencia que ID2020 se implemente al comienzo de lo que la OMS llama una pandemia? 鈥 驴O se necesita una pandemia para 鈥榙esplegar鈥 los m煤ltiples programas devastadores de ID2020? ( Peter Koenig, marzo de 2020) ID2020 es parte de un proyecto de 鈥淕obernanza mundial鈥 que, si se aplica, desplegar铆a los contornos de lo que algunos analistas han descrito como un Estado policial global **** que abarca a trav茅s de la vacunaci贸n (microchip integrado) los datos personales de varios miles de millones de personas en todo el mundo. . Seg煤n el Dr. David Martin (citado por Makia Freeman) : 鈥淓sto no es una vacuna鈥 usando el t茅rmino vacuna para colar esto bajo las exenciones de salud p煤blica 鈥 Esto es un ARNm empaquetado en un sobre gordo que se entrega a una c茅lula. Es un dispositivo m茅dico dise帽ado para estimular a la c茅lula humana a convertirse en creadora de pat贸genos. 隆No es una vacuna! Las vacunas en realidad son un t茅rmino legalmente definido 鈥 bajo la ley de salud p煤blica鈥 bajo los est谩ndares de los CDC y la FDA, y una vacuna espec铆ficamente tiene que estimular la inmunidad dentro de la persona que la recibe, pero tambi茅n tiene que interrumpir la transmisi贸n.

Mortalidad y morbilidad: si bien no existe un 鈥渧irus asesino鈥, s铆 existe una 鈥渧acuna asesina鈥

La vacuna COVID-19 lanzada en diciembre de 2020 ha resultado en una tendencia mundial al alza de la mortalidad y la morbilidad relacionadas con la vacuna. Los informes revisados 鈥嬧媝or pares confirman las causas de las muertes y lesiones relacionadas con la vacuna, incluidos, entre otros, co谩gulos de sangre, trombosis, miocarditis y fertilidad.

Video: En muchos pa铆ses, hubo un cambio significativo en la mortalidad luego de la introducci贸n de la vacuna de ARNm

Fuente: HeathData.org

La evidencia es abrumadora. Al momento de escribir ( enero de 2022 ), las 煤ltimas cifras oficiales apuntan a aproximadamente:

61 654 muertes relacionadas con inyecciones de COVID-19 y 9 755 085 lesiones para la UE, EE. UU. y el Reino Unido combinados.

Pero solo una peque帽a fracci贸n de las v铆ctimas o las familias de los fallecidos pasar谩n por el tedioso proceso de informar las muertes y los eventos adversos relacionados con la vacuna a las autoridades sanitarias nacionales.

Adem谩s, las autoridades sanitarias est谩n activamente involucradas en ofuscar las muertes y lesiones resultantes de la 鈥渧acuna鈥 COVID-19 鈥渘o aprobada鈥 y 鈥渆xperimental鈥.

Basado en datos hist贸ricos (Electronic Support for Public Health鈥揤accine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS, p. 6) :

鈥淟os eventos adversos de los medicamentos y las vacunas son comunes, pero no se notifican. 鈥 menos del 0,3 % de todos los eventos adversos de medicamentos y del 1 al 13 % de los eventos graves se notifican a la Administraci贸n de Alimentos y Medicamentos (FDA). Asimismo, se notifican menos del 1% de los eventos adversos de la vacuna. (茅nfasis a帽adido)

***

Si bien no estamos en condiciones de establecer estimaciones precisas, podemos establecer el orden de magnitud.

Multiplique las cifras oficiales (registradas y registradas) por el par谩metro correspondiente para obtener los N脷MEROS REALES de muertos y heridos.

n煤meros muy altos

Suponiendo que se informe el 10 % de las muertes y los eventos adversos (una suposici贸n muy conservadora seg煤n Harvard Pilgrim Health Care, Inc , p. 6)

La 鈥渧acuna鈥 del COVID-19 habr铆a resultado en

610.000 muertes y casi 100 millones de 鈥 eventos adversos鈥 para una poblaci贸n combinada de aproximadamente 830 millones (Reino Unido, UE, EE. UU.).

Lesiones ocultas: los co谩gulos de sangre microsc贸picos

Las personas vacunadas no se dar谩n cuenta inmediatamente de las lesiones sufridas. Estos 煤ltimos en la mayor铆a de los casos no son perceptibles, ni se registran. Si bien los vacunados revelan y reportan 鈥済randes co谩gulos de sangre鈥 resultantes de la vacuna, un importante estudio realizado por el Dr. Charles Hoffe de Canad谩 sugiere (a煤n por confirmar completamente) que la vacuna de ARNm genera 鈥渃o谩gulos de sangre microsc贸picos鈥.

鈥淟os co谩gulos de sangre que escuchamos sobre los cuales los medios afirman que son muy raros son los co谩gulos de sangre grandes que son los que causan accidentes cerebrovasculares y aparecen en tomograf铆as computarizadas, resonancias magn茅ticas, etc.

Los co谩gulos de los que hablo son microsc贸picos y demasiado peque帽os para encontrarlos en cualquier exploraci贸n. Por lo tanto, solo pueden detectarse mediante la prueba del d铆mero D鈥.

鈥淓stas personas no tienen idea de que incluso tienen estos co谩gulos de sangre microsc贸picos. La parte m谩s alarmante de esto es que hay algunas partes del cuerpo como el cerebro, la m茅dula espinal, el coraz贸n y los pulmones que no pueden regenerarse. Cuando esos tejidos son da帽ados por co谩gulos de sangre, se da帽an permanentemente.

鈥淓stos disparos est谩n causando un gran da帽o y lo peor est谩 por venir鈥.

A continuaci贸n se muestra su entrevista con Laura Lynn Tylor Thompson (tambi茅n disponible en el canal Rumble ).

驴Sabemos qu茅 hay dentro del vial de la vacuna de Pfizer?

Las autoridades sanitarias no han abordado las causas de las muertes y lesiones relacionadas con la vacuna.

驴Qu茅 hay dentro del vial de la vacuna? Las autoridades sanitarias nacionales no han hecho p煤blicos los resultados de sus ex谩menes de laboratorio. No est谩 claro si se han realizado esos ex谩menes de laboratorio de los viales de vacuna.

A continuaci贸n se muestra una revisi贸n del an谩lisis y la investigaci贸n de laboratorio realizada por el equipo espa帽ol independiente de Quinta Columna.

Nanopart铆culas de 贸xido de grafeno

Seg煤n los ex谩menes de laboratorio realizados por el equipo de investigaci贸n espa帽ol Quinta Columna , se han detectado nanopart铆culas de 贸xido de grafeno en el vial de la vacuna de ARNm de Pfizer.

Los resultados preliminares de su investigaci贸n (an谩lisis por microscop铆a electr贸nica y espectroscopia) son de gran alcance. El 贸xido de grafeno es una toxina que desencadena trombos y coagulaci贸n de la sangre. Tambi茅n tiene un impacto en el sistema inmunol贸gico. El 贸xido de grafeno acumulado en los pulmones puede tener efectos devastadores.

Los resultados del estudio espa帽ol, que a煤n no se han confirmado y determinado por completo , sugieren que las muertes y los 鈥渆ventos adversos鈥 registrados relacionados con la vacuna (citados anteriormente para la UE, el Reino Unido y los EE. UU.) podr铆an ser el resultado de las nanopart铆culas de 贸xido de grafeno contenidas en el vial de la vacuna COVID.

Este es un estudio controvertido. Hay cient铆ficos y m茅dicos que no est谩n de acuerdo con los resultados del estudio espa帽ol.

La evidencia tiene que ser verificada o refutada . Lo que se requiere es que cient铆ficos independientes y profesionales de la salud realicen sus propios an谩lisis de laboratorio del contenido del vial de la vacuna.

De igual manera, hacemos un llamado a las autoridades sanitarias nacionales de los 193 estados miembros de la ONU que actualmente est谩n vacunando a su poblaci贸n para que realicen su propio estudio y an谩lisis del vial de la vacuna. Y si se detecta 贸xido de grafeno, el programa de vacunaci贸n debe suspenderse inmediatamente.

Consulte el resumen de su informe titulado 鈥 Detecci贸n de 贸xido de grafeno en suspensi贸n acuosa, estudio observacional en microscop铆a 贸ptica y electr贸nica鈥 . Estudio completo (ingl茅s)

Tambi茅n de importancia (reconocido por las autoridades sanitarias nacionales), las m谩scaras faciales tambi茅n contienen nanopart铆culas de 贸xido de grafeno .

Las propiedades electromagn茅ticas de la vacuna de ARNm

驴Qu茅 desencadena los efectos electromagn茅ticos que se han detectado en personas vacunadas?

Estos efectos han sido ampliamente documentados y confirmados por fuentes independientes, incluidos los vacunados. Las autoridades nacionales de salud no han dado una explicaci贸n.

Ver el estudio realizado por el Foro Europeo para la Vigilancia de Vacunas .

Gran Farmacia. El monopolio casi global de Pfizer

Cientos de miles de millones de d贸lares est谩n en juego. Este es el proyecto de vacuna m谩s grande, peligroso y costoso en la historia mundial que est谩 programado para ser financiado con d贸lares de los impuestos en todo el mundo , lo que ejerce una presi贸n obvia sobre la deuda p煤blica de numerosos pa铆ses.

El programa de vacunas va acompa帽ado de una 鈥渓铆nea de tiempo鈥 que consiste en inoculaciones recurrentes de ARNm durante varios a帽os. Como se document贸 anteriormente, tendr谩 impactos devastadores en la mortalidad y la morbilidad en todo el mundo.

Lo que est谩 en juego es una operaci贸n Big Money multimillonaria para Big Pharma con Pfizer a la cabeza.

Pfizer-BioNTech (aliada con Moderna Inc.) est谩 en proceso de consolidar su posici贸n mundial (casi monop贸lica) al expulsar a sus principales competidores, incluidos AstraZeneca y Johnson & Johnson (J & J).

Pfizer ha estado presionando a los pol铆ticos para que respalden su vacuna de ARNm. Su cabildeo pol铆tico tambi茅n se dirige contra sus competidores Big Pharma. Seg煤n el informe de Bureau Investigates :

Un funcionario que estuvo presente en las negociaciones del pa铆s an贸nimo describi贸 las demandas de Pfizer como 鈥渋ntimidaci贸n de alto nivel鈥 y dijo que el gobierno sent铆a que estaba siendo 鈥渞etenido para pedir rescate鈥 para acceder a vacunas que salvan vidas.

Ir贸nicamente, en la UE, la Comisi贸n Europea utiliz贸 las muertes y lesiones informadas para cancelar la renovaci贸n del contrato con AstraZeneca, a pesar de que hubo muchas m谩s muertes y lesiones asociadas con la vacuna Pfizer-BioNTech.

En abril de 2021, la Comisi贸n de la UE confirm贸 que 鈥渇inalizar铆a los contratos de vacunas de AstraZeneca y J & J al vencimiento鈥. 鈥淓l tiro de Pfizer tendr谩 prioridad鈥. No importa su dosis de seguimiento con AstraZeneca, las autoridades de salud han instruido a las personas para que reciban su segunda o tercera inyecci贸n con Pfizer o Moderna (lo que viola visiblemente las normas m茅dicas).

Habiendo dejado de lado a sus competidores, Pfizer-BioNTech ha subido el precio del vial de la vacuna. Pfizer ha acaparado literalmente los mercados de la UE y EE. UU. Se est谩 gestando un monopolio de vacunas casi mundial.

La Uni贸n Europea: 1.800 millones de dosis de vacunas de Pfizer

A mediados de abril de 2021, el presidente de la Comisi贸n Europea confirm贸 que Bruselas est谩 en proceso de negociaci贸n de un contrato con Pfizer para la producci贸n de 1.800 millones de dosis de vacunas de ARNm, lo que representa el 23 por ciento de la poblaci贸n mundial .

Eso es exactamente cuatro veces la poblaci贸n de los 27 estados miembros de la Uni贸n Europea (448 millones seg煤n datos de 2021), lo que confirma que se prev茅n varias dosis de seguimiento de la 鈥渧acuna asesina鈥, a pesar de la tendencia en mortalidad y morbilidad que los gobiernos y los medios est谩n tratando de suprimir como parte de una horrible campa帽a de desinformaci贸n.

Pfizer y el mercado estadounidense

Un patr贸n similar est谩 ocurriendo en los Estados Unidos y Canad谩. En julio de 2020, Pfizer firm贸 un contrato de 1950 millones de d贸lares con el gobierno de EE. UU. por se entregaron otros 100 millones de dosis.

En Canad谩, se entregar谩n otros 35 millones de dosis de viales de vacunas de Pfizer y Moderna.

Y en julio de 2021, la administraci贸n de Biden orden贸 200 millones de dosis m谩s de la vacuna de Pfizer 鈥減ara vacunas infantiles y posibles refuerzos鈥.

Pero eso no es todo. A principios de junio de 2021, Biden orden贸 que se enviaran 500 millones de dosis de Pfizer-BionTech del 鈥渧irus asesino鈥 como 鈥渁yuda estadounidense鈥 a los pa铆ses en desarrollo (cortes铆a del T铆o Sam). 驴Cu谩l es la intenci贸n subyacente?

En la mayor铆a de los pa铆ses occidentales, incluidos EE. UU. y Canad谩, el precio minorista de la vacuna es 鈥済ratis鈥.

En EE. UU., la compra de 900 millones de dosis de viales de vacunas de Pfizer-BionTech es Big Money para Big Pharma: ganancias masivas para Pfizer, todas las cuales est谩n programadas para ser financiadas con ingresos fiscales junto con una expansi贸n dram谩tica de la deuda p煤blica de EE. UU.

En el primer trimestre de 2021 (de enero a marzo de 2021), los ingresos brutos acumulados por Pfizer y Moderna fueron los siguientes :

Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19. las ventas en EE. UU. fueron de 2.038 millones de d贸lares ; las ventas globales fueron de $ 5.833 mil millones. Vacuna Moderna COVID-19. ventas en EE. UU., $ 1.358 mil millones ; ventas globales, $1.733 mil millones.

Recientemente anunciado (23 de julio de 2021), Pfizer aument贸 el precio de su vial de vacuna de $ 19.50 a $ 28.00.

Multiplique $28.00 por tres dosis de vacunas por persona para una poblaci贸n mundial de 7.9 mil millones, 驴qu茅 obtiene?

Esto no es una estimaci贸n, es un 鈥渙rden de magnitud鈥: $663,6 mil millones de d贸lares ($28,00 x 3 x 7,9 mil millones = $663,6 mil millones).

Todo es por una buena causa: 驴salvar vidas?

Estamos hablando de una operaci贸n multimillonaria a expensas de los contribuyentes, que ha resultado en un patr贸n de muertes y lesiones relacionadas con las vacunas. Y los gobiernos son plenamente conscientes de lo que est谩 pasando.

Observaciones finales: el pasaporte de vacunas

Los datos de las fuentes oficiales citadas anteriormente confirman de forma inequ铆voca que la 鈥渧acuna鈥 de la COVID-19 ha dado lugar a una tendencia al alza de la mortalidad y la morbilidad relacionadas con la vacuna.

A su vez, los estudios del Dr. Charles Hoffe y del Equipo de Investigaci贸n Espa帽ol (Quinta Columna) que a煤n est谩n por conocer del todo, apuntan a posibles 鈥渇uturos impactos鈥 de la vacuna en la salud humana.

Seg煤n datos oficiales basados 鈥嬧媏n muertes y heridos notificados/registrados, no hay duda: se trata de una 鈥渧acuna asesina鈥 .

Entonces, 驴por qu茅 los gobiernos presionan a las personas para que se vacunen?

Los jefes de estado y de gobierno de todo el mundo est谩n siendo presionados, sobornados, cooptados y/o amenazados por poderosos intereses financieros para que acepten el consenso sobre la vacuna contra el COVID.

El pasaporte vacunal es el endgame, que constituye una transici贸n hacia la tiran铆a digital .

En el momento de redactar este informe, el pasaporte de vacunas ya se ha adoptado en varios pa铆ses, incluidos Canad谩, Australia, Alemania, Francia e Italia.

En Francia, esto no fue una iniciativa del presidente Emmanuel Macron (se le impuso). Macron es un representante pol铆tico que act煤a en nombre de las fundaciones financieras y multimillonarias. Macron es un ex empleado del banco de los Rothschild.

De igual forma, el primer ministro italiano Mario Draghi (ex presidente del Banco Central Europeo) es instrumento de Goldman Sachs.

Bill Gates ha jugado un papel clave. Su fundaci贸n financia a la OMS.

Ha desarrollado lazos a nivel personal con numerosos jefes de estado y de gobierno en las principales regiones del mundo con miras a llevar a cabo de manera efectiva este proyecto de vacuna.

Recuerde la 鈥減andemia鈥 de H1N1 de 2009 cuando el Consejo de Asesores sobre Ciencia y Tecnolog铆a de Obama compar贸 la pandemia de H1N1 con la pandemia de gripe espa帽ola de 1918 y asegur贸 al p煤blico que esta 煤ltima era m谩s letal. (CBC: Prep谩rese para la vacuna contra la gripe porcina: asesores estadounidenses). Para obtener m谩s detalles, consulte Michel Chossudovsky, Estudio sobre la pandemia de H1N1 de agosto de 2009 ) Sobre la base de datos incompletos y escasos, la directora general de la OMS, Margaret Chan , predijo con autoridad que: 鈥 hasta 2 mil millones de personas podr铆an infectarse en los pr贸ximos dos a帽os, casi un tercio de la poblaci贸n mundial. 鈥 (Organizaci贸n Mundial de la Salud seg煤n lo informado por los medios occidentales, julio de 2009). Fue una bonanza multimillonaria para Big Pharma apoyada por la directora general de la OMS, Margaret Chan. En una declaraci贸n posterior, el Dr. Chan confirm贸 que: 鈥淟os fabricantes de vacunas podr铆an producir 4.900 millones de vacunas contra la gripe pand茅mica al a帽o en el mejor de los casos鈥, Margaret Chan, directora general de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) , citado por Reuters, 21 de julio de 2009). 鈥 La gripe porcina podr铆a afectar hasta al 40 por ciento de los estadounidenses en los pr贸ximos dos a帽os y hasta varios cientos de miles podr铆an morir si una campa帽a de vacunaci贸n y otras medidas no tienen 茅xito鈥. (Declaraci贸n oficial de la administraci贸n Obama, Associated Press, 24 de julio de 2009). No hubo una pandemia de H1N1 que afectara a 2 mil millones de personas . Los gobiernos nacionales ordenaron millones de dosis de la vacuna contra la gripe porcina a las grandes farmac茅uticas. Posteriormente se destruyeron millones de dosis de vacunas: una bonanza financiera para Big Pharma, una crisis de gastos para los gobiernos nacionales. No hubo ninguna investigaci贸n sobre qui茅n estaba detr谩s de este fraude multimillonario. Varios cr铆ticos dijeron que la Pandemia H1N1 era 鈥淔also鈥 La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), un organismo de control de los derechos humanos, est谩 investigando p煤blicamente los motivos de la OMS para declarar una pandemia. De hecho, el presidente de su influyente comit茅 de salud, el epidemi贸logo Wolfgang Wodarg, ha declarado que la 鈥渇alsa pandemia鈥 es 鈥渦no de los mayores esc谩ndalos m茅dicos del siglo鈥. (Michael Fomento, Forbes , 10 de febrero de 2010)

Michael Fomento concluye:

Incluso dentro de la agencia, el director del Centro Colaborador de Epidemiolog铆a de la OMS en Munster, Alemania, el Dr. Ulrich Kiel, b谩sicamente ha calificado la pandemia como un enga帽o. 鈥淓stamos siendo testigos de una gigantesca mala asignaci贸n de recursos [$18 mil millones hasta ahora] en t茅rminos de salud p煤blica鈥, dijo.

tienen raz贸n Esto no fue simplemente un exceso de cautela o un simple error de juicio. La declaraci贸n de pandemia y todo el sonido de Klaxon desde entonces refleja pura deshonestidad motivada no por preocupaciones m茅dicas sino pol铆ticas.

Sin duda, la gripe porcina ha demostrado ser mucho m谩s leve que la gripe estacional com煤n. Mata a una tasa de entre un tercio y una d茅cima parte, seg煤n estimaciones de los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades de EE. UU. Los datos de otros pa铆ses como Francia y Jap贸n indican que es mucho m谩s d贸cil que eso.

Vacuna H1N1 2009 causa da帽o cerebral a ni帽os : ArepanrixTD de GSK aplicada en Canad谩 En memoria de una ni帽a llamada Amina Abudu Ver art铆culo detallado aqu铆 La pandemia de H1N1 de la OMS se declar贸 el 11 de junio de 2009. GSK ten铆a un contrato con el gobierno canadiense. La vacuna ArepandrixTM de GSK se entreg贸 a las autoridades sanitarias canadienses en menos de cuatro meses. 鈥淐omo resultado, un impresionante 45% de los canadienses recibieron protecci贸n contra el virus H1N1 al ser vacunados con ArepanrixTM de GSK 鈥, seg煤n el presidente y director ejecutivo de GSK, Paul Lucas, en una declaraci贸n el 9 de octubre de 2009 ante el Comit茅 Permanente de Asuntos Sociales, Ciencia y Tecnolog铆a del Senado de Canad谩. Tecnolog铆a. 驴Dentro de cuatro meses?. 驴Eso les da tiempo para probar???? Mucha gente en Canad谩 se enferm贸 despu茅s de recibir la vacuna H1N1 ArepanrixTD . Y esa vacuna mat贸 a una ni帽a peque帽a llamada Amina Abudu, lo que luego llev贸 a una demanda de diez a帽os contra GSK. Se apresur贸 a comercializar una vacuna, y el ni帽o de cinco a帽os se encontraba entre los millones de canadienses que recibieron la vacuna, en medio de temores generalizados sobre el nuevo pat贸geno. Cinco d铆as despu茅s, el hermano mayor de Amina la encontr贸 inconsciente en el ba帽o de la casa de la familia en el extremo este de Toronto. ella estaba muerta Sus devastados padres culparon a la vacuna contra la gripe y demandaron al fabricante de la vacuna, Glaxo Smith Kline (GSK), por $4.2 millones. El juicio poco notado de esa demanda lleg贸 a su fin el martes, una rara transmisi贸n judicial en Canad谩 de los supuestos efectos secundarios de una vacuna. La abogada de los padres, Jasmine Ghosn , aleg贸 que el medicamento preventivo se introdujo r谩pidamente y sin las pruebas adecuadas durante una ca贸tica temporada de gripe, ya que el gobierno federal ejerc铆a una 鈥渋ntensa presi贸n鈥 sobre los canadienses para que se vacunaran. ( Correo Nacional, noviembre de 2019 ) Captura de pantalla del Correo Nacional. Muerte de una ni帽a canadiense en 2009 (el informe es de noviembre de 2019) Se necesitaron diez a帽os para un juicio. La Familia perdi贸. GSK declin贸 la responsabilidad por su muerte. Y el gobierno canadiense reembols贸 los gastos legales de GSK. Esa demanda contra GSK deber铆a reabrirse. El gobierno de Canad谩 tiene la carga de la responsabilidad. ArepanrixTD (2009) frente a PandemrixTM (2009) GSK ha reconocido casualmente que el ArepanrixTD que se us贸 en Canad谩 es 鈥渟imilar鈥 al PandemrixTM de GSK aplicado en el Reino Unido y la UE, que provoc贸 da帽o cerebral en ni帽os. Posteriormente fue retirado. Pero ArepandrixTD aplicado en Canad谩 prevaleci贸. Posteriormente se lanz贸 un ArepandrixTD (2010) al a帽o siguiente (y en comparaci贸n con PandemrixTD (2009) GSK reconoce que PandemrixTD (2009) causa narcolepsia, que se clasifica como 鈥渦n trastorno neurol贸gico cr贸nico que afecta la capacidad del cerebro para controlar los ciclos de sue帽o y vigilia鈥. La vacuna COVID-19 es D茅j脿 Vu. No nos dejemos enga帽ar de nuevo. 驴Fue la pandemia H1N1 de 2009 un 鈥渆nsayo general鈥? La 鈥減andemia鈥 de COVID-19 es mucho m谩s grave y diab贸lica que la H1N1 de 2009. 驴Podemos confiar en la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) y los poderosos grupos de inter茅s econ贸mico detr谩s de ella? 驴Podemos confiar en los principales actores detr谩s del proyecto mundial de vacunaci贸n multimillonario? El Dr. Wolfgang Wodarg , quien revel贸 el fraude detr谩s de H1N1, participa activamente junto con el Dr. Michael Yeadon en la campa帽a contra la vacuna Covid-19.

Reuni贸n secreta de multimillonarios en el punto 谩lgido de la pandemia H1N1

El 25 de abril, la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) encabezada por Margaret Chan declar贸 una Emergencia de Salud P煤blica de Importancia Internacional (PHEIC). Apenas un par de semanas despu茅s, los fil谩ntropos multimillonarios se reunieron a puerta cerrada en la casa del presidente de la Universidad Rockefeller en Manhattan.

Esta reuni贸n secreta fue patrocinada por Bill Gates. Se llamaban a s铆 mismos 鈥淓l Buen Club鈥.

Entre los participantes se encontraban el difunto David Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner, Oprah Winfrey y muchos m谩s:

鈥淎lgunos de los principales multimillonarios de Estados Unidos se han reunido en secreto para considerar c贸mo se podr铆a utilizar su riqueza para frenar el crecimiento de la poblaci贸n mundial y acelerar las mejoras en la salud y la educaci贸n鈥. (Sunday Times, mayo de 2009)

El 茅nfasis no estaba en el crecimiento de la poblaci贸n (es decir, Planned Parenthood) sino en la 鈥淒espoblaci贸n鈥, es decir,. la reducci贸n en el tama帽o absoluto de la poblaci贸n mundial.

Para leer el art铆culo completo del WSJ, haga clic aqu铆 .

Seg煤n el informe del Sunday Times:

Los fil谩ntropos que asistieron a una cumbre convocada por iniciativa de Bill Gates, el cofundador de Microsoft, discutieron unir fuerzas para superar los obst谩culos pol铆ticos y religiosos para el cambio.

鈥

Stacy Palmer, editora de Chronicle of Philanthropy, dijo que la cumbre no ten铆a precedentes. 鈥淪olo nos enteramos despu茅s, por accidente. Normalmente, estas personas est谩n felices de hablar de buenas causas, pero esto es diferente, tal vez porque no quieren ser vistos como una camarilla global 鈥, dijo.

Otro invitado dijo que no hab铆a 鈥渘ada tan crudo como una votaci贸n鈥, pero surgi贸 el consenso de que respaldar铆an una estrategia en la que el crecimiento de la poblaci贸n se abordar铆a como una amenaza ambiental, social e industrial potencialmente desastrosa.

鈥淓sto es algo tan aterrador que todos en este grupo acordaron que necesita respuestas de gran cerebro鈥, dijo el invitado. 鈥

驴Por qu茅 todo el secretismo? 鈥淨uer铆an hablar de rico a rico sin preocuparse de que nada de lo que dijeran terminara en los peri贸dicos, pint谩ndolos como un gobierno mundial alternativo鈥 , dijo. ( Sunday Times )

D茅j脿 Vu: Neil Ferguson

Tambi茅n vale la pena se帽alar que al comienzo de la crisis H1N1 en abril de 2009, el profesor Neil Ferguson del Imperial College de Londres asesoraba a Bill Gates y a la OMS:

鈥淓l 40 por ciento de las personas en el Reino Unido podr铆an infectarse [con H1N1] dentro de los pr贸ximos seis meses si el pa铆s se ve afectado por una pandemia鈥.

Ese fue el mismo Niel Ferguson (generosamente apoyado por la Fundaci贸n Gates) que dise帽贸 el modelo de bloqueo de coronavirus (lanzado el 11 de marzo de 2020). Como recordamos, ese modelo matem谩tico de marzo de 2020 se bas贸 en 鈥減redicciones鈥 de 600.000 muertes en el Reino Unido.

驴鈥淟os multimillonarios intentan reducir la poblaci贸n mundial鈥?

驴Se contempl贸 una 鈥渞educci贸n鈥 absoluta de la poblaci贸n mundial en aquella reuni贸n secreta de mayo de 2009? Unos meses despu茅s, Bill Gates en su presentaci贸n TED (febrero de 2010) referente a la vacunaci贸n, confirm贸 lo siguiente;

鈥淵 si hacemos un gran trabajo en nuevas vacunas, atenci贸n m茅dica, servicios de salud reproductiva, podr铆amos reducir eso [la poblaci贸n mundial] en un 10 o 15 por ciento鈥.

Seg煤n la afirmaci贸n de Gates, esto representar铆a una reducci贸n absoluta de la poblaci贸n mundial (2009) del orden de 680 millones a 1.020 millones.

(Vea la cita en el video a partir del 21 de abril. Vea tambi茅n la captura de pantalla de la transcripci贸n de la cita)

Charla TED a las 04:21:

鈥淓l buen club鈥 antes y ahora

El mismo grupo de multimillonarios que se reuni贸 en el lugar secreto de mayo de 2009, ha estado involucrado activamente desde el comienzo de la crisis de Covid en el dise帽o de las pol铆ticas de bloqueo aplicadas en todo el mundo, la vacuna de ARNm y el 鈥淕ran Reinicio鈥.

La vacuna de ARNm no es un proyecto de un organismo intergubernamental de la ONU (OMS) en nombre de los estados miembros de la ONU: es una iniciativa privada. Las 茅lites multimillonarias que financian y hacen cumplir el Proyecto de Vacunas en todo el mundo son eugenistas comprometidos con la despoblaci贸n.

El tema pol茅mico es el siguiente: 驴Existe evidencia confiable proporcionada por la OMS y las autoridades sanitarias nacionales de que el supuesto virus SARS-CoV-2 ha sido aislado/purificado de una 鈥渕uestra no adulterada tomada de un paciente enfermo鈥?

Si bien el virus se defini贸 inicialmente como el nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV) en enero de 2020, la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) no ten铆a en su poder detalles sobre el aislamiento/purificaci贸n e identidad de 2019-nCoV.

Y debido a que los detalles sobre el aislamiento / purificaci贸n no estaban disponibles, la OMS decidi贸 鈥減ersonalizar 鈥 la prueba de reacci贸n en cadena de la polimerasa con transcripci贸n inversa en tiempo real (rRT-PCR) utilizando el supuesto virus SARS 2003 鈥渟imilar鈥 (posteriormente rebautizado como SARS-1) como 鈥 un punto de referencia鈥 para la detecci贸n de fragmentos gen茅ticos del novedoso 2019-nCoV. (Ver Cap铆tulo III).

Lo que implica esta decisi贸n es que el nuevo 2019-CoV-2 NO es un virus nuevo . Fue catalogado por las autoridades chinas y la OMS como 鈥渟imilar鈥 al SARS-CoV de 2003 y al MERS. 2003 Posteriormente, el SARS-CoV pas贸 a llamarse SARS-CoV-1.

Historia: Aislamiento y Purificaci贸n del Virus

Autoridades Sanitarias Chinas

Como se describe en la Cronolog铆a (Cap铆tulo II), las autoridades chinas anunciaron el 7 de enero de 2020 que se hab铆a identificado 鈥 un nuevo tipo de virus鈥 鈥 similar al asociado con el SARS y el MERS 鈥. El informe a continuaci贸n (que no proviene de fuentes originales del gobierno chino), describe la metodolog铆a de China de la siguiente manera:

Recopilamos y analizamos prospectivamente datos sobre pacientes con infecci贸n 2019-nCoV confirmada por laboratorio mediante RT-PCR en tiempo real y secuenciaci贸n de pr贸xima generaci贸n.

Los datos se obtuvieron con formularios de recopilaci贸n de datos estandarizados compartidos por la OMS y el Consorcio internacional de infecciones respiratorias agudas graves y emergentes a partir de registros m茅dicos electr贸nicos. (茅nfasis a帽adido)

El siguiente art铆culo titulado 鈥 Un nuevo coronavirus asociado con enfermedades respiratorias humanas en China 鈥 (Nature , 3 de febrero de 2021) fue uno de los primeros en informar sobre el nuevo coronavirus de China:

鈥Nosotros] recolectamos l铆quido de lavado broncoalveolar (BALF) y realizamos una secuenciaci贸n metatranscript贸mica profunda. La muestra cl铆nica se manipul贸 en un laboratorio de bioseguridad de nivel 3 en el Centro Cl铆nico de Salud P煤blica de Shangh谩i. El ARN total se extrajo de 200 渭l de BALF y se construy贸 una biblioteca metatranscript贸mica para la secuenciaci贸n de extremos de pares (lecturas de 150 pb) utilizando un Illumina MiniSeq como se describi贸 anteriormente 4,6,7,8. .

En total, generamos 56 565 928 lecturas de secuencias que se ensamblaron de novo y se examinaron en busca de posibles agentes etiol贸gicos. 鈥 .

La secuencia del genoma de este virus, as铆 como sus extremos, se determinaron y confirmaron mediante PCR de transcripci贸n inversa (RT-PCR) y 5鈥/3鈥 de amplificaci贸n r谩pida de extremos de cDNA (RACE) , respectivamente. Esta cepa de virus se design贸 como WH-Human 1 coronavirus (WHCV) (y tambi茅n se la denomin贸 鈥2019-nCoV鈥 ) y a su secuencia gen贸mica completa (29 903 nt) se le asign贸 el n煤mero de acceso de GenBank MN908947. .

La organizaci贸n del genoma viral de WHCV se determin贸 mediante la alineaci贸n de secuencias con dos miembros representativos del g茅nero Betacoronavirus: un coronavirus asociado con humanos (SARS-CoV Tor2 , n煤mero de acceso de GenBank AY274119) [2003] y un coronavirus asociado con murci茅lagos (murci茅lago SL-CoVZC45 , n煤mero de acceso de GenBank MG772933) ( Nature , 3 de febrero de 2020, 茅nfasis a帽adido).

No est谩 claro a partir de las citas anteriores, as铆 como de los documentos consultados, si las autoridades sanitarias chinas llevaron a cabo un aislamiento/purificaci贸n de la muestra de un paciente. Lo que deber铆a quedar muy claro es que la prueba de PCR que revela una secuencia del genoma no se puede usar para identificar el virus 2019-nCoV.

Centro de EE. UU. para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC)

Tras el anuncio chino del 28 de enero de 2020, el Centro para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) de EE. UU. declar贸 que se hab铆a aislado el nuevo coronavirus. La declaraci贸n de los CDC del 28 de enero de 2020 (actualizada en diciembre de 2020) es inequ铆voca:

El SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, fue aislado en el laboratorio y est谩 disponible para investigaci贸n por parte de la comunidad cient铆fica y m茅dica .

鈥.

Cronolog铆a:

El 20 de enero de 2020, los CDC recibieron una muestra cl铆nica recolectada del primer paciente de EE. UU. reportado infectado con SARS-CoV-2. Los CDC colocaron inmediatamente la muestra en un cultivo celular para cultivar una cantidad suficiente de virus para el estudio.

El 2 de febrero de 2020, los CDC generaron suficiente SARS-CoV-2 cultivado en cultivo celular para distribuirlo a investigadores m茅dicos y cient铆ficos.

El 4 de febrero de 2020, los CDC enviaron el SARS-CoV-2 al dep贸sito de recursos de BEI.

Un art铆culo que analiza el aislamiento y la caracterizaci贸n de este esp茅cimen de virus est谩 disponible en Emerging Infectious Diseases .

鈥

Una forma importante en que los CDC han apoyado los esfuerzos globales para estudiar y aprender sobre el SARS-CoV-2 en el laboratorio fue cultivando el virus en cultivos celulares y asegurando que estuviera ampliamente disponible. Los investigadores de la comunidad cient铆fica y m茅dica pueden utilizar virus obtenidos de este trabajo en sus estudios.

Las cepas de SARS-CoV-2 proporcionadas por los CDC y otros investigadores se pueden solicitar, de forma gratuita, desde el por parte de instituciones establecidas que cumplen con los requisitos de BEI. Estos requisitos incluyen el mantenimiento de instalaciones y programas de seguridad apropiados, adem谩s de contar con la experiencia adecuada. BEI suministra organismos y reactivos a la comunidad m谩s amplia de investigadores de microbiolog铆a y enfermedades infecciosas. (脡nfasis a帽adido).

Consulte tambi茅n el estudio relacionado que se public贸 en el sitio web de los CDC .

El CDC reconoce que el SARS-CoV-2 no ha sido aislado.

El documento oficial de los CDC (fechado el 21 de julio de 2021) titulado 鈥淧anel de diagn贸stico de RT-PCR en tiempo real de los CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) dice lo siguiente:

Dado que no hab铆a aislados de virus cuantificados del 2019-nCoV disponibles para uso de los CDC en el momento en que se desarroll贸 la prueba [enero de 2020] y se realiz贸 este estudio, los ensayos dise帽ados para la detecci贸n del ARN del 2019-nCoV se probaron con stocks caracterizados de transcritos in vitro ARN de longitud completa (gen N; acceso a GenBank: MN908947.2) de t铆tulo conocido (copias de ARN/碌L) a帽adido a un diluyente que consiste en una suspensi贸n de c茅lulas A549 humanas y medio de transporte viral (VTM) para imitar la muestra cl铆nica. (茅nfasis a帽adido, p谩gina 40)

Compare la declaraci贸n anterior con el aviso de los CDC del 28 de enero de 2020 que confirma el aislamiento del SARS-CoV-2:

El 20 de enero de 2020 , los CDC recibieron una muestra cl铆nica recolectada del primer paciente de EE. UU. reportado infectado con SARS-CoV-2. Los CDC colocaron inmediatamente la muestra en un cultivo celular para cultivar una cantidad suficiente de virus para el estudio.

La Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) no realiz贸 el aislamiento/purificaci贸n de una muestra

De los documentos citados a continuaci贸n, las autoridades chinas no proporcionaron a la OMS una muestra de SARS-CoV-2 aislado/purificado.

Y debido a que los detalles sobre el aislamiento no estaban disponibles, la OMS decidi贸 鈥減ersonalizar鈥 su prueba de reacci贸n en cadena de la polimerasa de transcripci贸n inversa en tiempo real (rRT-PCR) utilizando un aislado del virus corona SARS 2003 鈥渟imilar鈥 (posteriormente rebautizado como SARS- CoV-1 ) como 鈥渦n punto de referencia鈥 (o proxy) para detectar fragmentos gen茅ticos del SARS-CoV-2 de 2019. Para m谩s detalles ver el Cap铆tulo III.

La OMS busc贸 el consejo de Victor M. Corman, Christian Drosten y otros del Instituto de Virolog铆a de Berl铆n en el Hospital Charit茅. El estudio titulado 鈥淒etecci贸n del nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV) mediante RT-PCR en tiempo real鈥 se present贸 posteriormente a la OMS.

Si bien el estudio de Corman, Drosten et al confirm贸 que 鈥渟e hab铆an liberado varias secuencias del genoma viral鈥, en el caso del 2019-nCoV, 鈥 no se dispon铆a de aislados del virus o muestras de pacientes infectados鈥 鈥

Las recomendaciones a la OMS fueron las siguientes:

鈥淟as secuencias del genoma sugieren la presencia de un virus estrechamente relacionado con los miembros de una especie viral denominada CoV relacionado con el s铆ndrome respiratorio agudo severo (SARS), una especie definida por el agente del brote de SARS de 2002/03 en humanos.

Informamos sobre el establecimiento y la validaci贸n de un flujo de trabajo de diagn贸stico para la detecci贸n y confirmaci贸n espec铆fica de 2019-nCoV [utilizando la prueba RT-PCR], dise帽ado en ausencia de aislamientos de virus disponibles o muestras originales de pacientes. El dise帽o y la validaci贸n fueron posibles gracias a la estrecha relaci贸n gen茅tica con el SARS-CoV de 2003 , y ayudados por el uso de tecnolog铆a de 谩cido nucleico sint茅tico 鈥. ( Eurosurveillance, 23 de enero de 2020, 茅nfasis a帽adido).

Lo que sugiere esta audaz declaraci贸n es que no se requer铆a el aislamiento/purificaci贸n de 2019-nCoV y que la 鈥渧alidaci贸n鈥 estar铆a habilitada por 鈥渓a estrecha relaci贸n gen茅tica con el 2003-SARS-CoV 鈥.

Las recomendaciones del estudio Corman-Drosten ( apoyado y financiado por la Fundaci贸n Gates ) relativas al uso de la prueba RT-PCR aplicada al 2019-nCoV fueron luego respaldadas firmemente por el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom. ( Para m谩s detalles, v茅ase el Cap铆tulo III).

Solicitudes de libertad de informaci贸n: Sin registro de aislamiento-purificaci贸n de SARS-CoV-2: Informe de Christine Massey

Un importante proyecto de investigaci贸n en curso y detallado de Christine Massey, M.Sc. ha proporcionado documentaci贸n detallada basada en solicitudes de libertad de informaci贸n (FOI) dirigidas a noventa instituciones de salud/ciencia en una gran cantidad de pa铆ses.

Las respuestas a estas solicitudes confirman que no hay registro de aislamiento/purificaci贸n del SARS-CoV-2 鈥渜ue haya sido realizado por nadie, en ning煤n lugar, nunca鈥.

鈥淟as 90 instituciones de Salud/Ciencia que han respondido hasta el momento han proporcionado y/o citado, en total, cero tales registros:

Nuestras solicitudes [bajo 鈥渓ibertad de informaci贸n鈥漖 no se han limitado a los registros de aislamiento realizados por la instituci贸n respectiva, o se han limitado a los registros creados por la instituci贸n respectiva, sino que estaban abiertos a cualquier registro que describa el 鈥渧irus COVID-19鈥 (tambi茅n conocido como 鈥淪ARS-COV-2鈥) aislamiento/purificaci贸n realizada por cualquier persona, en cualquier lugar del planeta鈥.

El Centro para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC)

El CDC fue contactado por el autor del informe.

El 2 de noviembre de 2020.

El CDC admiti贸 que no tienen registros de aislamiento/purificaci贸n real por parte de nadie, en ning煤n lugar, nunca, por ning煤n m茅todo鈥:

USA-CDC-Virus-Isolation-Response-Scrubbed.pdf

1 de marzo de 2021:

El CDC volvi贸 a dejar en claro que todav铆a no tienen registros de aislamiento de 鈥淪ARS-COV-2鈥 realizado por nadie, en ninguna parte del planeta, nunca鈥 pero no en tantas palabras. En cambio, los CDC insinuaron absurdamente que el aislamiento/purificaci贸n de 鈥淪ARS-COV-2鈥 requerir铆a la replicaci贸n de un 鈥渧irus鈥 sin c茅lulas hu茅sped y, por lo tanto, es imposible. (La solicitud no ten铆a nada que ver con la replicaci贸n).

鈥

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/03/CDC-March-1-2021-SARS-COV-2-Isolation-Response-Redacted.pdf

3 de marzo de 2021:

Los CDC nuevamente no proporcionaron/citaron ning煤n registro que describiera el aislamiento/purificaci贸n de 鈥淪ARS-COV-2鈥 por parte de nadie en ning煤n lugar鈥 pero ya no lo dir铆an simplemente (como lo hicieron el 2 de noviembre); en cambio, dieron canto y baile citando el estudio de Harcourt et al. que es el mismo publicado en el sitio web de los CDC:

Resultados concluyentes de las solicitudes de libertad de informaci贸n basadas en la investigaci贸n

Lo que confirma este informe incisivo y detallado de Christine Massey es que:

Ninguna instituci贸n ha proporcionado ni siquiera 1 registro que describa el aislamiento, tambi茅n conocido como purificaci贸n, de cualquier 鈥渧irus COVID-19鈥 directamente de una muestra de paciente que no haya sido adulterada primero con otras fuentes de material gen茅tico. (Esas otras fuentes son t铆picamente ri帽贸n de mono, tambi茅n conocido como c茅lulas 鈥淰ero鈥 y suero bovino fetal).

Respuesta Salud P煤blica Inglaterra

Del estudio detallado anterior se deduce que no hay evidencia de que el virus SARS-CoV-2 haya sido aislado/purificado de la muestra de un paciente, como lo demuestran las respuestas 鈥渂ajo libertad de informaci贸n鈥 (FOI) de unos 90 expertos en salud/ciencia. instituciones en todo el mundo.

Para obtener m谩s detalles, consulte los siguientes informes de Christine Massey:

Solicitudes de libertad de informaci贸n: las instituciones de salud/ciencia en todo el mundo 鈥渘o tienen registro鈥 de aislamiento/purificaci贸n del SARS-COV-2 04 de agosto de 2021

90 instituciones de salud/ciencia en todo el mundo no pudieron citar ni siquiera 1 registro de purificaci贸n de 鈥淪ARS-COV-2鈥, por cualquier persona, en cualquier lugar, alguna vez 04 de agosto de 2021

SARS-CoV-2 no ha sido aislado. 驴Existe el virus?

Ni las autoridades chinas ni los CDC, la OMS, los gobiernos nacionales, las autoridades cient铆ficas/sanitarias han proporcionado pruebas de que el SARS-CoV-2 haya sido aislado/purificado.

Lo que esto significa es que toda la narrativa de covid se derrumba.

No hay pandemia. No se ha realizado el aislamiento/purificaci贸n del virus. Todas las pol铆ticas adoptadas por los gobiernos de todo el mundo supuestamente para 鈥渟alvar vidas鈥 son ilegales, socialmente destructivas y violatorias de los derechos humanos fundamentales.

Mortalidad y morbilidad: si bien no existe un 鈥渧irus asesino鈥, existe una 鈥渧acuna asesina鈥.

Mientras que el virus SARS-CoV-2 es presentado por los medios y los gobiernos como un 鈥渧irus asesino鈥 (cuando en realidad la OMS y los CDC lo describen como 鈥渟imilar a la influenza estacional鈥), una vacuna Covid-19 totalmente inv谩lida y disfuncional se est谩 imponiendo actualmente a toda la poblaci贸n del Planeta Tierra: 7.900 millones de personas.

Pregunta importante

驴C贸mo se las arregl贸 Big Pharma para desarrollar una vacuna (patrocinada por la OMS, GAVI, la Fundaci贸n Gates, et al) con el mandato de 鈥減roteger a las personas鈥 contra un nuevo virus que no ha sido aislado/purificado de una 鈥渕uestra no adulterada tomada de un paciente enfermo鈥?

Vacuna en relaci贸n con 驴Qu茅? El virus no ha sido identificado.

La OMS clasific贸 el SARS-CoV-2 de 2019 como similar al SARS-CoV de 2003 (consulte el Cap铆tulo III), lo que significa que el SARS-CoV-2 de 2019 no es un virus nuevo (nuevo). La cepa original de SARS-CoV-2 no ha sido aislada/purificada.

Las variantes

驴C贸mo se pueden detectar las 鈥渧ariantes mortales鈥 del virus original (usando la prueba PCR) cuando se ha aislado el virus de la novela 2019? 驴O es la 鈥渄etecci贸n鈥 de las variantes mortales en relaci贸n con el SARS-CoV de 2003 de dieciocho a帽os que se utiliza como un 鈥減roxy鈥 del nuevo virus de 2019 en la configuraci贸n de la PCR?

La legitimidad del proyecto de la vacuna Covid depende de la validez de cientos de miles de casos positivos falsos de RT-PCR en todo el mundo combinados con datos falsos de mortalidad relacionados con Covid. La prueba PCR ha sido confirmada por la OMS como totalmente inv谩lida (Ver Anexo al Cap铆tulo III).