La problem谩tica ambiental en la pol铆tica regional del gobierno de Biden



A principios de julio del 2021 el asesor en Seguridad Nacional del gobierno estadounidense Anthony Blinken le escrib铆a al canciller argentino Felipe Sol谩 que 鈥渓a colaboraci贸n entre nuestros gobiernos en relaci贸n con la diplomacia clim谩tica est谩 ayudando a unir al hemisferio detr谩s de una agenda clim谩tica sostenida y ambiciosa鈥, y agregaba: 鈥渜uiero aprovechar ese 茅xito para avanzar en la promoci贸n de los derechos humanos y la democracia, concluida la pandemia de COVID 19, y fortalecer la seguridad regional鈥 (la traducci贸n es propia, Clar铆n: 2021). La posterior visita de Blinken a la Argentina a mediados de agosto ratific贸 la importancia de las problem谩ticas socioambientales 鈥揷omo el cambio clim谩tico y la pesca ilegal- en la pol铆tica regional del nuevo gobierno de Joe Biden.

Ciertamente, como ha sido se帽alado por distintos analistas, dicha cuesti贸n resulta una de las diferencias m谩s notables entre esa administraci贸n y la anterior de Donald Trump. Mientras este 煤ltimo despleg贸 una pol铆tica negacionista respecto de las causas antropog茅nicas del cambio clim谩tico y retir贸 a los EE. UU. de los llamados Acuerdos de Par铆s, el nuevo gobierno asumido a fines de 2020 adopt贸 una orientaci贸n contraria, regresando a ese tratado internacional y motorizando una serie de iniciativas globales y regionales sobre dicha cuesti贸n.

La presente ponencia se propone examinar dicha pol铆tica e iniciativas adoptadas por el gobierno de Biden con el objetivo de indagar sobre el papel que cumplen en la b煤squeda y reproducci贸n de la influencia regional de EE. UU. En ese sentido, parte de considerar que otra de las diferencias entre el nuevo y el anterior gobierno de ese pa铆s consiste en que la nueva administraci贸n persigue la (re) construcci贸n de la hegemon铆a regional y global de EE. UU. que fuera minada por la pol铆tica de 鈥淧rimero Am茅rica鈥 (America First) impulsada por el presidente Trump y que resulta amenazada por la emergencia de China y, en menor medida, Rusia, en el escenario mundial. En similar direcci贸n se ha se帽alado que esta nueva administraci贸n promueve el uso del llamado soft power (poder blando) en detrimento del hard power (poder duro) o, para decirlo en t茅rminos de la concepci贸n gramsciana de la hegemon铆a, que recurre en mayor medida a la producci贸n de consentimiento o adhesi贸n sobre ciertas fracciones o grupos sociales nacionales que al uso o la amenaza de la coerci贸n. Un cambio que puede identificarse tambi茅n como el creciente 茅nfasis en una de las dimensiones de la llamada 鈥済uerra h铆brida鈥, conceptualizaci贸n que supone una combinaci贸n de guerra no convencional con la promoci贸n de constituci贸n subjetiva y acci贸n colectiva de actores de la sociedad civil y que abarca as铆 a la acci贸n de fuerzas estatales y de una variedad de actores no estatales (Korybko, 2019) en el sentido de construir una 鈥渄ominaci贸n de espectro completo鈥 que opera sobre el conjunto de los 谩mbitos de la vida social y, particularmente, sobre el dominio de los cuerpos, los corazones y las mentes de la poblaci贸n (Cece帽a, 2013); y que fuera tambi茅n considerada como 鈥済uerras asim茅tricas鈥, 鈥済uerras difusas鈥 o 鈥済uerras de quinta generaci贸n鈥 (Boron, 2019).

Partiendo de estas consideraciones, el presente texto persigue entonces indagar sobre el lugar que le cabe a la problem谩tica ambiental dentro de la pol铆tica hemisf茅rica impulsada por el actual gobierno de EE. UU. en t茅rminos de garantizar su influencia y/o dominio del continente considerado habitualmente como su 鈥減atio trasero鈥 o 鈥溍ea de influencia natural鈥. Para ello, se propone un recorrido reflexivo que comienza con la consideraci贸n del concepto de 鈥渋mperialismo ecol贸gico鈥 para examinar luego, desde esa perspectiva, la emergencia de la llamada cuesti贸n ambiental y analizar finalmente algunas de las principales iniciativas regionales que sobre la problem谩tica ambiental fueron llevadas adelante por el gobierno estadounidense en el 煤ltimo a帽o.

Comienzos y finales del imperialismo ecol贸gico

El t茅rmino 鈥渋mperialismo ecol贸gico鈥 fue formulado primeramente por el investigador Alfred Crosby en su se帽alamiento de que la conquista y colonizaci贸n europea de esos territorios que hoy llamamos Am茅rica no puede explicarse solo en base a su superioridad tecnol贸gica o militar, sino que debe reconocerse el papel jugado por el predominio biol贸gico o ecol贸gico de las biotas europeas que explican su poder en el largo plazo. En esta direcci贸n, para Crosby, el conquistador europeo lleg贸 acompa帽ado por un poderoso ej茅rcito invasor compuesto de animales, plantas y virus que aseguraron su dominio y que constituyen la dimensi贸n ecol贸gica del imperialismo (Crosby, 1972 y 1999). Por otra parte, Bellamy Foster retoma el t茅rmino para dar cuenta que 鈥渓as transferencias en valores econ贸micos se reflejan de forma compleja en flujos materiales ecol贸gicos reales, que transforman las relaciones ecol贸gicas entre la ciudad y el campo, y entre el centro y la periferia鈥; as铆 鈥渆l imperialismo ecol贸gico crea asimetr铆as en la explotaci贸n del ambiente, intercambio desigual y una fractura metab贸lica global鈥 (Bellamy Foster, 2012, p. 15).

Una de las experiencias hist贸ricas que examina Bellamy Foster en relaci贸n con ello es el comercio del guano y nitratos en el siglo XIX. El despliegue de la primera ola de explotaci贸n capitalista de la agricultura y los efectos de la industrializaci贸n y urbanizaci贸n de la primera mitad de ese siglo en Europa supusieron una significativa p茅rdida de los nutrientes de las tierras agr铆colas de ese continente. Para suplir las consecuencias de esa ruptura del metabolismo social sobre la fertilidad de la tierra, se recurri贸 primeramente a los fertilizantes naturales. As铆 surgieron las actividades de apropiaci贸n y comercio del guano peruano y los nitratos chilenos en la segunda mitad de ese siglo, que eran llevados para enriquecer los suelos de Gran Breta帽a y otros pa铆ses europeos. De esta manera, mientras que en estos pa铆ses latinoamericanos se degradaba el ambiente, se gestaban guerras, explotaci贸n y endeudamientos e incluso dominaciones olig谩rquicas 鈥搑ecordemos la llamada 鈥淩ep煤blica del guano鈥 en Per煤 entre 1845 y 1866- las potencias europeas se beneficiaban de ese 鈥渟obregiro ambiental鈥 e intentaban gestionar las consecuencias ambientales del propio desarrollo capitalista.

En este sentido, el estudio de las relaciones entre el norte capitalista industrializado y el sur o periferia proveedor de bienes naturales, las teor铆as latinoamericanas del desarrollo y de la dependencia han hecho en el pasado 茅nfasis en el llamado intercambio econ贸mico desigual expresado en el conocido se帽alamiento del deterioro de los t茅rminos de intercambio que perjudica y subordina a los pa铆ses del sur. En relaci贸n con ello, Bellamy Foster resalta la dimensi贸n ecol贸gica de este intercambio desigual 鈥搖n intercambio ecol贸gico desigual- se帽alando que esta relaci贸n conlleva tambi茅n el saqueo y agotamiento de tales bienes, as铆 como el deterioro social y ambiental en beneficio de las potencias centrales.

La constituci贸n y despliegue del llamado 鈥渕odelo extractivo exportador鈥 en Am茅rica Latina y el sur del mundo en general en el contexto de las transformaciones neoliberales de las 煤ltimas cinco d茅cadas y sus consecuencias en t茅rminos de despojo, destrucci贸n socioambiental y nueva dependencia que han sido se帽aladas y estudiadas por el pensamiento cr铆tico contempor谩neo son un ejemplo tr谩gico de esta dimensi贸n del imperialismo ecol贸gico. Posiblemente, la expansi贸n de la megaminer铆a a cielo abierto extremadamente contaminante y destructiva de las condiciones de vida en el territorio y que sobreutiliza el agua en regiones semides茅rticas o des茅rticas para la extracci贸n de oro que se dedica en su gran mayor铆a para el atesoramiento o la elaboraci贸n de joyer铆a, en ambos casos apropiado o consumido para las elites globales asentadas fundamentalmente en los pa铆ses del viejo centro del capitalismo, resulta la expresi贸n m谩s cabal de la distribuci贸n social y geogr谩ficamente desigual de los costos socioambientales en el Sur y los beneficios y ganancias de las corporaciones trasnacionales y las elites del norte.

Por otra parte, retomando el desarrollo de Bellamy Foster, otros estudiosos, como Vega Cantor, han se帽alado que en la actualidad, en el proceso de neoliberalizaci贸n capitalista y de 鈥渆xpansi贸n imperialista hasta el 煤ltimo rinc贸n del planeta, ocurre una acelerada destrucci贸n de los ecosistemas y una dr谩stica reducci贸n de la biodiversidad鈥esultado directo de la generalizaci贸n del capitalismo, de la apertura incondicional de los pa铆ses a las multinacionales, de la conversi贸n en mercanc铆a de los productos de origen natural, de la competencia desaforada entre los pa铆ses por situarse ventajosamente en el mercado exportador, de la ca铆da de precios de las materias primas procedentes del mundo perif茅rico, de la reprimarizaci贸n de las econom铆as, en fin, de la l贸gica inherente al capitalismo de acumular a costa de la destrucci贸n de los seres humanos y de la naturaleza鈥 (Vega Cantor, 2012).

En esta direcci贸n, los procesos de recolonizaci贸n de la periferia que caracterizan a las transformaciones contempor谩neas y a la llamada 鈥済lobalizaci贸n鈥 suponen tambi茅n una agudizaci贸n de la dimensi贸n ecol贸gica de la dominaci贸n imperial y de las relaciones centro-periferia. En relaci贸n con ello, Vega Cantor se帽ala los procesos de explotaci贸n y mercantilizaci贸n de la naturaleza que conllevan la destrucci贸n acelerada de los ecosistemas; la profundizaci贸n del saqueo de los bienes comunes naturales; la biopirater铆a y la apropiaci贸n mercantil de la diversidad biol贸gica; el traslado de desechos t贸xicos (nucleares y radiactivos) del Norte al Sur; las exportaciones forzadas de especies animales y vegetales; y, finalmente, el desconocimiento de la deuda ecol贸gica que el imperialismo le debe al mundo dependiente.

En relaci贸n a dicha deuda ecol贸gica, que en el caso de Nuestra Am茅rica se remonta a la explotaci贸n y apropiaci贸n colonial del oro y la plata desde el siglo XVI, puede se帽alarse tambi茅n las causas y tratamiento del cambio clim谩tico resultado de la emisi贸n y concentraci贸n de gases de efecto invernadero en la atm贸sfera. La industrializaci贸n basada en el uso de los combustibles f贸siles -concentrada fundamentalmente en los pa铆ses ricos del norte- ha sido desde el siglo XX y lo sigue siendo hoy la principal causa del incremento de la presencia de estos gases en la atm贸sfera mientras que los efectos de la crisis clim谩tica en progreso afectan al mundo en general y, en particular, a los pa铆ses del Sur con menos recursos econ贸micos y tecnol贸gicos para afrontar sus consecuencias. Como ha sido se帽alado por las organizaciones sociales y la intelectualidad cr铆tica desde los a帽os 鈥90, en esta direcci贸n puede identificarse una deuda clim谩tica; incluso en 2009 el Estado Plurinacional de Bolivia present贸 una propuesta a la Convenci贸n de la ONU sobre Cambio Clim谩tico, suscripta por otros pa铆ses del Sur, para reconocer y reparar esa deuda clim谩tica[1]. En esta misma direcci贸n, la presi贸n de los pa铆ses del sur hab铆a obtenido en la negociaci贸n que culmin贸 con la adopci贸n de la Convenci贸n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim谩tico presentada en la llamada Cumbre de R铆o en 1992 la adopci贸n del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR, por sus siglas en ingl茅s, Common But Differentiated Responsibilities)[2] que afirma que todos los pa铆ses tienen una responsabilidad en abordar los desaf铆os del cambio clim谩tico pero que no todos tienen las mismas obligaciones ni responsabilidades respecto de esos desaf铆os ya que reconoce la disparidad de la contribuci贸n al problema del cambio clim谩tico entre pa铆ses desarrollados y pa铆ses en desarrollo relacionado con los mayores niveles de industrializaci贸n de los primeros que implica que estos hist贸ricamente generaron m谩s emisiones de gases de efecto invernadero. As铆, mientras el Protocolo de Kyoto 鈥揳cuerdo de Naciones Unidas para el tratamiento internacional del cambio clim谩tico adoptado en 1997- ratific贸 este principio, d茅cadas m谩s tarde y con el agravamiento de la crisis clim谩tica, el llamado Acuerdo de Par铆s adoptado en 2015 disolvi贸 en la pr谩ctica dicho principio al eliminar la distinci贸n de responsabilidades entre pa铆ses desarrollados y no desarrollados y s贸lo referir que cada pa铆s debe aportar a la reducci贸n de gases de efecto invernadero teniendo en cuenta 鈥渓as distintas capacidades y circunstancias nacionales鈥.

En la emergencia de la cuesti贸n ambiental

La producci贸n y reproducci贸n de las sociedades humanas, desde sus comienzos, supuso un proceso de alteraci贸n y transformaci贸n del ambiente y la naturaleza, aunque ello no siempre implic贸 el deterioro a gran escala o (la amenaza de) la destrucci贸n de las propias condiciones de existencia de la vida en los territorios. Esta fractura del metabolismo social se despleg贸 al calor de las transformaciones capitalistas alcanzando una proyecci贸n global y ser谩 particularmente con la expansi贸n de la fase capitalista posterior a la Segunda Guerra Mundial 鈥揷on el acelerado crecimiento de un patr贸n productivo, de urbanizaci贸n y de consumo basado en el uso de los combustibles f贸siles, particularmente en los pa铆ses centrales- que la problem谩tica sobre los modos de vida y de relacionamiento con la naturaleza se situaran en el centro de las preocupaciones sociales y de la conflictividad social. Un per铆odo de relevancia en la historia de los pueblos cuando se despleg贸 un proceso de intensa y amplia conflictividad, movilizaci贸n y radicalizaci贸n social que recorri贸, con sus desigualdades y heterogeneidades socioespaciales y temporales, todo el planeta con un protagonismo particular de amplios sectores juveniles, fracciones de los asalariados ocupados y sectores urbanos y, en el Sur del Mundo, tambi茅n de movimientos campesinos, ind铆genas y comunidades rurales. Los sucesos de los a帽os 1968 y 1969 son una muestra de este proceso. Este largo proceso global de conflictividad, confrontaciones y cambios ha sido considerado, desde el pensamiento cr铆tico, como una nueva y global 鈥減rimavera de los pueblos鈥, en referencia a la europea de 1848 (Amin, 2002), como una 鈥渞evoluci贸n en el sistema mundo鈥 (Wallerstein, 1989), como una 鈥渞evoluci贸n mundial鈥 (Arrighi, Hopkins y Wallerstein, 1999), como una 鈥渞evuelta global鈥 (Ali, 2008), como un 鈥渃iclo de rebeli贸n contra el orden mundial del capital鈥 (Gilly, 1993 y 2008), como el rechazo global del mundo capitalista-burocr谩tico (Castoriadis, 1986) o, podr铆a decirse, como la emergencia de un per铆odo de crecientes cuestionamientos al patr贸n colonial de poder (Quijano, 2000a y 2014).

En este contexto, la emergencia y configuraci贸n de la cuesti贸n ambiental como campo de intervenci贸n y construcci贸n por parte de los gobiernos 鈥搊 para decirlo desde la perspectiva de Foucault como objeto de gobierno de las conductas- puede ser entendida tambi茅n como parte del tratamiento dominante de este ciclo de rebeli贸n global, particularmente referido a los cuestionamientos, program谩ticas y pr谩cticas vinculadas a la disputa sobre las condiciones de existencia y reproducci贸n de la vida social que 茅stas planteaban. La invenci贸n de la cuesti贸n ambiental puede considerarse as铆, simult谩neamente, uno de los agentes y uno de los resultados de la conjuraci贸n o frustraci贸n del cambio social planteado. Podr铆amos decir entonces 鈥損arafraseando a Donzelot鈥 que la cuesti贸n ambiental constituye la brecha o contradicci贸n (y la gesti贸n de la misma) entre el compromiso de posguerra y la realidad efectiva; entre las promesas de bienestar y paz asociadas a la sociedad de posguerra y sus narrativas de desarrollo y modernizaci贸n, y la realidad efectiva de deterioro, degradaci贸n, amenaza y tecno-mercantilizaci贸n de las condiciones de existencia (Seoane, 2017).

Como ejemplo de ello, podemos se帽alar la pol铆tica ambiental impulsada por la administraci贸n Nixon en EE. UU., particularmente entre 1969 y 1972, que tuvo una de sus primeras expresiones en la creaci贸n en 1969 del Consejo de Calidad Ambiental y, en el mismo a帽o, la Agencia de Protecci贸n Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) y en la promoci贸n y promulgaci贸n a principios de 1970 de la primera Ley Nacional de Pol铆tica Ambiental (National Environmental Political Act, NEPA). El propio presidente Nixon dedic贸 una parte importante de su mensaje del Estado a la Uni贸n (apertura de las sesiones parlamentarias) de 1970 a la problem谩tica ambiental agrupando los problemas de contaminaci贸n con las carencias de la vida urbana, la violencia y el delito, todos considerados fuentes de un similar terror que planteaba la necesidad de 鈥渓impiar el ambiente鈥 (textual en el original) e interpelando a la 鈥済ente鈥, los 鈥渧ecinos鈥 y los 鈥渏贸venes鈥 bajo el se帽alamiento de que ya era hora de que los que hacen demandas masivas se planteen exigencias m铆nimas para s铆 mismos y convocando a enlistarse en esta 鈥済uerra por el ambiente鈥 si se quiere ganar (Nixon, 1970). Dichos que ten铆an claramente un car谩cter cuestionador del proceso de movilizaci贸n juvenil contra la Guerra de Vietnam y cr铆tico del modo de vida urbano industrial. En este sentido, esta pol铆tica ambiental del gobierno de Nixon ha sido considerada, junto a la 鈥済uerra contra las drogas鈥 y 鈥渃ontra el c谩ncer鈥 tambi茅n promovidas por el mismo gobierno, como parte de las estrategias de neutralizaci贸n de los procesos de movilizaci贸n, conflictividad y radicalizaci贸n de amplios sectores sociales (Simon, 2011; Meyssan, 2010a).

Tambi茅n podemos hacer similar se帽alamiento si examinamos el despliegue de algunas iniciativas internacionales o regionales adoptadas en ese per铆odo sobre la problem谩tica ambiental y sus efectos geopol铆ticos en el sentido de una intervenci贸n de la tr铆ada del capitalismo central sobre la guerra fr铆a y sobre los pa铆ses del sur y sus cuestionamientos al patr贸n colonial. Ejemplo de ello puede considerarse al llamado Plan de Acci贸n sobre el Mediterr谩neo suscripto en 1974 (MAP, por su nombre en ingl茅s, Mediterranean Action Plan) que implic贸 la construcci贸n de un acuerdo entre los pa铆ses que compart铆an el Mediterr谩neo en un 鈥渢iempo donde los Estados 谩rabes estaban en guerra con Israel, Turqu铆a y Grecia disputaban la propiedad de Chipre, Argelia y Marruecos se proyectaban ambos sobre el Sahara, y la Guerra Fr铆a segu铆a configurando las relaciones internacionales鈥 (Mostaf谩 Tobar citado en Johnson, 2012: 59). En ese sentido, la configuraci贸n de la cuesti贸n ambiental supuso tambi茅n una intervenci贸n espec铆fica de car谩cter geopol铆tico sobre el orden mundial de posguerra y los cuestionamientos y cambios que durante los a帽os `60 y `70 se propon铆an reconfigurarlo, particularmente alrededor de la iniciativa del llamado bloque de los pa铆ses no alineados en relaci贸n con el control, propiedad y explotaci贸n de los recursos naturales.

De la securitizaci贸n de los desastres naturales al combate de la pesca ilegal: el SOUTHCOM 鈥渁mbiental鈥 en Nuestra Am茅rica.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el lanzamiento de la doctrina de la guerra infinita como nuevo paradigma de intervenci贸n imperial supuso tambi茅n una creciente militarizaci贸n de la pol铆tica regional promovida por el gobierno de los EE. UU. hacia Nuestra Am茅rica. En este contexto, sus esfuerzos por garantizar su influencia, integraci贸n subordinada y/o control sobre los pa铆ses latinoamericanos se expresaron en la centralidad y amplitud que adopt贸 la doctrina de la seguridad hemisf茅rica y la promoci贸n de las nuevas amenazas no tradicionales como el narcotr谩fico o terrorismo. Sin embargo, como se se帽al贸, los gobiernos progresistas o populares de la regi贸n tendieron a rechazar la adopci贸n de estas 鈥渘uevas amenazas鈥 en su pol铆tica de cooperaci贸n y de seguridad externa e interna; frente a ello, el gobierno estadounidense 鈥渂usc贸 establecer una agenda 鈥榩ositiva鈥 de cooperaci贸n mediante una multiplicidad de iniciativas de cooperaci贸n bilateral y multilateral con base en una securitizaci贸n de los desastres naturales鈥 (Frenkel, 2019).

En este contexto, por ejemplo, la Agencia Federal de Administraci贸n de Emergencias estadounidense pas贸 a depender directamente del Departamento de Seguridad Nacional y en 2003, la Declaraci贸n sobre seguridad en las Am茅ricas adoptada por la OEA afirm贸 tanto el concepto de seguridad multidimensional y el paradigma de las 鈥渘uevas amenazas鈥 como incorpor贸 a los desastres naturales como uno de los factores de riesgo (OEA 2003). El Comando Sur de los Estados Unidos (United States Southern Command, US SOUTHCOM, por sus siglas en ingl茅s) fue el principal brazo ejecutor de este movimiento de securitizaci贸n basado en acciones de cooperaci贸n regional como lo hab铆a sido antes respecto de las nuevas amenazas.

Recordemos que el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM) es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su jurisdicci贸n comprende los pa铆ses de Am茅rica Latina, con excepci贸n de M茅xico, que pertenece al Comando Norte, y 12 islas bajo soberan铆a europea; tambi茅n abarca los oc茅anos Atl谩ntico y Pac铆fico entre los meridianos 30掳 y 92掳 oeste. 鈥

En 2008, este organismo elabor贸 un documento titulado US Southern Command Strategy 2008: Partnership for the Americas17 que incluy贸 a los desastres naturales como una de las amenazas principales del hemisferio proponiendo incrementar las actividades y financiamiento para asistencia humanitaria y los ejercicios militares regionales vinculados con desastres naturales patrocinados por el gobierno estadounidense (US SOUTHCOM 2008) y en 2017 public贸 un nuevo documento de posicionamiento estrat茅gico -denominado Theater Strategy 2017-2027-, en el cual se sostienen lineamientos similares (US SOUTHCOM 2017). Incluso, la decisi贸n de reactivar la IV Flota en 2008 fue justificada para atender a la respuesta ante desastres naturales, operaciones humanitarias, de asistencia m茅dica, contra el narcotr谩fico y cooperaci贸n en asuntos de medio ambiente y tecnolog铆a (Gallo, 2008; Frenkel, 2019).

En similar direcci贸n, en el 2017 los documentos sobre la estrategia de seguridad de EE. UU. incluyeron, por primera vez, el combate a la pesca ilegal dentro de esas amenazas para la seguridad regional (Bruzzone, 2021) As铆, en septiembre de 2020, la instituci贸n de Guardacostas de los EE.UU. public贸 su informe titulado Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Strategic Outlook (Visi贸n estrat茅gica de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, traducci贸n propia, tambi茅n conocida por las siglas IUU) donde se se帽ala que 鈥渓a pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) es una permanente amenaza de seguridad a los intereses nacionales de los EE. UU鈥.pone en peligro la seguridad alimentaria mundial, con importante efectos desestabilizadores a los Estados ribere帽os vulnerables鈥riva a los pescadores legales de sus medios de vida, poniendo en peligro la seguridad econ贸mica de todas las naciones con fronteras mar铆timas鈥y]鈥 pueden aumentar las tensiones geopol铆ticas, socavando los derechos de las naciones a ejercer su soberan铆a y beneficiarse de sus recursos econ贸micos鈥 (USCG, 2020, p. 4; la traducci贸n es propia) y para ello plantea, entre sus conclusiones, que 鈥渓a Guardia Costera de los Estados Unidos construir谩 y mantendr谩 cooperaci贸n con socios clave para potenciar la conservaci贸n y gesti贸n de recursos regionales鈥 ayudar谩 a los Estados costeros en riesgo y naciones afines a desarrollar y mantener su propia capacidad contra la pesca ilegal鈥 reforzando sus sistemas de gobernanza y aplicaci贸n y afirmando a Estados Unidos como su socio preferido鈥 [y]鈥 mantendremos y fortaleceremos las conexiones con los pa铆ses socios que apoyan la gobernanza internacional de los oc茅anos鈥 (铆dem).

En esta direcci贸n, a principios de 2021 el buque Stone de la Guardia Costera estadounidense inici贸 un viaje hacia Sudam茅rica para realizar la primera operaci贸n de cooperaci贸n regional para el combate de la pesca ilegal (Operaci贸n Southern Cross) y llev贸 adelante ejercicios conjuntos y visitas en Guyana, Brasil y Uruguay; mientras en el caso de la Argentina surgieron tensiones que impidieron su realizaci贸n.

Meses despu茅s, en marzo de 2021, el almirante Craig Faller compareci贸 ante el Senado estadounidense para dar su 煤ltimo informe. All铆 manifest贸 que 鈥渁hora m谩s que nunca, existe un clima de urgencia por las amenazas globales que enfrentamos aqu铆 en nuestro vecindario. Esta regi贸n es nuestro hogar. Este vecindario es nuestro hogar. Es un vecindario compartido. Es un Hemisferio de sumo inter茅s para los EE. UU. Las principales amenazas que enfrenta el Hemisferio son China y las organizaciones criminales transnacionales y su participaci贸n en pr谩cticas predatorias como la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada鈥 (Di谩logo, 2021).

Finalmente, a principios de abril, precediendo a la 煤ltima visita de Faller a Buenos Aires, cobr贸 difusi贸n una serie de noticias relativas a la pesca ilegal en el mar argentino; las fotos de esa ciudad de luces de los pesqueros trasnacionales en acci贸n bajo la noche; el vuelo de avistaje y el video promovido por un gran multimedia; e incluso el estreno de un documental sobre ello en la plataforma Netflix. A su llegada, Faller denunci贸 la pesca ilegal promovida por China justificando con ello la urgencia de articular esfuerzos y operativos militares conjuntos para proteger la seguridad hemisf茅rica (Bruzzone, 2021; Seoane y V茅rtiz, 2021).

Como lo se帽al贸 Faller en el Simposio Nacional Anual de la Asociaci贸n de la Armada de Superficie de 2021, 鈥淐hina sigue siendo una amenaza significativa para este hemisferio y est谩 buscando puertos de aguas profundas en El Salvador, Jamaica y otros lugares, y los chinos est谩n tratando de ejercer control sobre el Canal de Panam谩. Tambi茅n est谩n tratando de obtener acceso a v铆as navegables interiores en Brasil y pa铆ses vecinos a trav茅s de contratos de dragado y remolcadores. Las flotas pesqueras chinas est谩n recolectando capturas ilegales en muchas 谩reas de SOUTHCOM鈥 (citado en Bruzzone, 2021).

El combate a la pesca ilegal e, indirectamente, a la presencia de los pesqueros chinos en el Atl谩ntico fue justificada entre otros aspectos, como ya se帽alamos, por sus efectos socioambientales. As铆 se la consider贸 tanto una amenaza a la seguridad alimentaria global y a los acuerdos internacionales y las medidas de conservaci贸n de pesquer铆a adem谩s de una violaci贸n de las soberan铆as de los Estados. Ciertamente, el modo de pesca industrial intensiva trasnacional y de grupos locales que se realiza de forma ilegal y legal suponen tanto el saqueo de bienes comunes como el deterioro y amenaza de destrucci贸n de la propia fauna ict铆cola en lo que bien puede llamarse un 鈥渆xtractivismo pesquero鈥; pero las flotas que realizan esas actividades pertenecen a diferentes pa铆ses y, en el caso del litoral atl谩ntico de Sudam茅rica, con gran presencia de buques salidos de puertos espa帽oles.

En s铆ntesis, del tratamiento de los desastres naturales al combate de la pesca ilegal, en esta 煤ltima d茅cada evidenciamos el modo y lugar en que la problem谩tica ambiental fue adoptada y constituida como campo de intervenci贸n de la pol铆tica hemisf茅rica promovida por los EE.UU. sobre Nuestra Am茅rica en la inflexi贸n securitaria ejercida particularmente por el Comando Sur.

El cambio clim谩tico en el gobierno de Biden y la econom铆a verde

Como parte de los compromisos difundidos en la campa帽a electoral, a mediados de febrero el nuevo gobierno de Biden anunci贸 oficialmente la reincorporaci贸n de EE. UU. a los Acuerdos de Par铆s sobre cambio clim谩tico. Pero la iniciativa gubernamental sobre dicha cuesti贸n no se limit贸 a esta decisi贸n. Meses despu茅s, entre el 22 y 23 de abril, tuvo lugar la llamada Cumbre de L铆deres sobre el Cambio Clim谩tico (Leaders Summit on Climate) convocada por el presidente Biden. Desde uno de los salones de la Casa Blanca, el secretario de Estado de los EE.UU. Anthony Blinken, la vicepresidente Kamala Harris y el propio Biden abrieron esta cumbre virtual que cont贸 con la participaci贸n del Secretario General de Naciones Unidas, 40 presidentes del mundo (de Am茅rica Latina estuvieron los de Argentina, M茅xico, Colombia, Brasil y Chile)[3], as铆 como de representantes de ONG y del campo cient铆fico adem谩s de diferentes funcionarios del gobierno estadounidense, entre otros el enviado especial presidencial para el cambio clim谩tico John Kerry.

El presidente Biden inici贸 la Primera Sesi贸n (organizada bajo el t铆tulo 鈥淓levar nuestra ambici贸n clim谩tica鈥) 鈥渆nmarcando la acci贸n clim谩tica como necesaria tanto para abordar la crisis del clima como para promover oportunidades econ贸micas, incluida la creaci贸n de empleos bien remunerados鈥 [y] que los pa铆ses que tomen medidas decisivas ahora cosechar谩n los beneficios econ贸micos en un futuro con las energ铆as limpias鈥, as铆 como el Secretario de Estado Blinken 鈥渟e帽al贸 que Estados Unidos est谩 decidido a trabajar con otros pa铆ses para participar en todas las v铆as de cooperaci贸n para “salvar nuestro planeta” (US Department of State, 2021; la traducci贸n es nuestra). La centralidad de la convocatoria internacional detentada por el gobierno estadounidense se expres贸 tambi茅n en el discurso de Biden con el se帽alamiento de que 鈥渢enemos que actuar, todos. Y esta cumbre es nuestro primer paso en el camino que recorreremos juntos, si Dios quiere, todos nosotros, hacia y a trav茅s de Glasgow en noviembre y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio clim谩tico鈥 (The White House, 2021; la traducci贸n es propia). En esta direcci贸n, el presidente Biden anunci贸 su voluntad de reducir las emisiones de efecto invernadero de EE. UU. a la mitad para el a帽o 2030, as铆 como otros gobiernos plantearon tambi茅n distintos compromisos[4]. Finalmente, tambi茅n la cumbre sirvi贸 para que EE.UU. promocionara el lanzamiento de diferentes coaliciones e iniciativas para limitar el cambio clim谩tico y ayudar a reducir sus impactos; entre otras, la iniciativa de ambici贸n clim谩tica global para ayudar a los pa铆ses de bajos ingresos a alcanzar esos objetivos y un “Foro de productores Net-Zero鈥 con Canad谩, Noruega, Qatar y Arabia Saudita (pa铆ses que representan el 40% de la producci贸n mundial de petr贸leo y gas).

La importancia otorgada por la administraci贸n estadounidense al combate al cambio clim谩tico en el relanzamiento de su pol铆tica de alianzas y liderazgo internacional tambi茅n se expres贸 en Latinoam茅rica. Para comprender dicha pol铆tica basta releer, luego del recorrido propuesto en este texto, los se帽alamientos que el Secretario de Seguridad Nacional de dicho gobierno Anthony Blinken le hizo llegar al canciller argentino Felipe Sola en 2021. All铆 Blinken resaltaba que 鈥渓a colaboraci贸n entre nuestros gobiernos en relaci贸n con la diplomacia clim谩tica est谩 ayudando a unir al hemisferio detr谩s de una agenda clim谩tica sostenida y ambiciosa鈥, dando cuenta de en qu茅 medida la agenda clim谩tica promovida por EE. UU. serv铆a a la construcci贸n de cierta unidad hemisf茅rica. Un objetivo que resulta incluso m谩s expl铆cito en el mismo texto l铆neas m谩s adelante cuando el funcionario estadounidense afirma: 鈥渜uiero aprovechar ese 茅xito para avanzar en la promoci贸n de los derechos humanos y la democracia, concluida la pandemia de COVID 19, y fortalecer la seguridad regional鈥 (la traducci贸n es propia, Clar铆n: 2021).

Asimismo, en mayo John Kerry le propuso al presidente Alberto Fern谩ndez que el gobierno argentino fuera uno de los anfitriones de la cumbre americana sobre cambio clim谩tico que promov铆a el gobierno estadounidense como cap铆tulo continental de la cumbre mundial de abril (Cibeira, 2021). En dicha reuni贸n, ya el presidente argentino anticip贸 su propuesta de computar los recursos destinados al tratamiento de la crisis clim谩tica a cuenta de la deuda externa que aflige a los pa铆ses del Sur. Finalmente, a principios de septiembre tuvo lugar dicha cumbre bajo el nombre 鈥淒i谩logo de alto nivel sobre acci贸n clim谩tica en las Am茅ricas鈥, coorganizada por los gobiernos de Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Panam谩 y Rep煤blica Dominicana que reuni贸 鈥渁 representantes de Estado, sector privado, financiero, acad茅mico, organismos multilaterales de cr茅dito y organizaciones de la sociedad civil, para pensar juntos sobre ambici贸n clim谩tica, medios innovadores de implementaci贸n y medidas para mejorar la adaptaci贸n y la resiliencia en los pa铆ses del continente鈥 (MADS, 2021). Con la participaci贸n de 21 pa铆ses, la reuni贸n se inici贸 con un mensaje de bienvenida y propuestas del presidente argentino que tanto resalt贸, por una parte, las desigualdades entre los pa铆ses desarrollados y en desarrollo planteando los t贸picos de deuda ambiental y acreedores ambientales para reclamar el canje de deuda por acci贸n clim谩tica, la liberalizaci贸n de patentes, la ayuda para la transici贸n tecnol贸gica y beneficio para las econom铆as emergentes del nuevo impuesto m铆nimo global; como se帽al贸 la necesidad de poner en valor los activos ambientales modificando la contabilizaci贸n del PBI, de los pagos por servicios ecosist茅micos y de los incentivos de mercado e impositivos para que la inversi贸n privada se concentre en las prioridades ambientales con impacto social, que son parte de la agenda de la econom铆a verde. A continuaci贸n, sigui贸 con la palabra el enviado estadounidense John Kerry que comenz贸 su intervenci贸n agradeciendo a su antecesor el haber exhortado a 鈥渢ener niveles sin precedentes de cooperaci贸n鈥 nunca antes el mundo ha necesitado, ha demandado, ha exigido un esfuerzo mundial de coordinaci贸n鈥 desde nuestro punto de vista todos estamos ayudando a unir el mundo para reunirnos en Glasgow鈥 es alentador ver como los pa铆ses de las Am茅ricas se est谩n uniendo para reafirmar nuestro compromiso compartido de abordar esta crisis鈥 y anunci贸 planes de financiaci贸n y alianzas para el desarrollo de las energ铆as renovables, la conservaci贸n de bosques, la gesti贸n de los desastres naturales y la adaptaci贸n para la regi贸n concluyendo agradeciendo el liderazgo del presidente argentino (MADS, 2021).

Las iniciativas de hacer del tratamiento del cambio clim谩tico una base para la reconstrucci贸n del liderazgo regional y global estadounidense y de impulsar para ello las propuestas de la econom铆a verde[5] no son nuevas. Ya fue parte del programa impulsado por el presidente Obama. Recordemos que en 2016 y en 2017 se realiz贸 en la Argentina las dos primeras ediciones de la Cumbre de la Econom铆a Verde promovida por la Advanced Leadership Foundation, fundaci贸n estrechamente vinculada al propio Obama y al partido dem贸crata que con la organizaci贸n anual de estos congresos decidi贸 hacer de la Argentina el centro de su pol铆tica regional de promoci贸n y divulgaci贸n de la econom铆a verde como nuevo y central paradigma para el tratamiento de la cuesti贸n ambiental (Seoane, 2017a). En esta direcci贸n, la econom铆a verde se publicita como una propuesta que resuelve la contraposici贸n entre el desarrollo econ贸mico y la conservaci贸n de la naturaleza a partir de integrar esta 煤ltima al primero, reduciendo el tratamiento de la problem谩tica ambiental a la promoci贸n de ciertas actividades econ贸micas consideradas 鈥渧erdes鈥 en desmedro de otras vistas como da帽inas del ambiente. Desde esta perspectiva, entonces, el cuidado del ambiente resulta tambi茅n una forma de hacer negocios. As铆 lo se帽al贸 el presidente Biden en la cumbre global ya mencionada y lo record贸 el gobernador de C贸rdoba Juan Schiaretti en la inauguraci贸n de la cumbre de 2017 en Argentina afirmando que 鈥渆n ning煤n lado est谩 escrito que tenga que estar re帽ido el cuidado del medio ambiente鈥 con el avance productivo, con el avance tecnol贸gico, es hora que ambos se fundan para poder garantizar la sustentabilidad鈥ue hay oportunidad de negocios en la econom铆a sustentable, que no es algo que va a significar p茅rdidas para las empresas o para los Estados y las obras que hacen; por el contrario, se est谩 probando con la cantidad de empresas de econom铆a verde que tiene el propio EE. UU.鈥 que es absolutamente compatible y es rentable el trabajar en la econom铆a verde鈥 para el sector empresario鈥 (Cumbre Econom铆a Verde, 2017) En esta direcci贸n, la econom铆a verde m谩s que consagrar un 鈥渆nverdecimiento鈥 de la econom铆a supone en realidad la economizaci贸n de lo 鈥渧erde鈥; objetivo que aparece en la promoci贸n que la misma hace de todos los procesos de valorizaci贸n monetaria del ambiente y la naturaleza como por ejemplo: la contabilidad ambiental, la construcci贸n del capital natural, la extensi贸n de los servicios ecosist茅micos y de los mecanismos de mercado en el tratamiento de las problem谩ticas ambientales; y los mercados de carbono respecto del cambio clim谩tico. Por otra parte, la econom铆a verde implica tambi茅n reducir la problem谩tica ambiental a la naturaleza y lo verde, identific谩ndola con un mundo f铆sico no humano e incluso con la reproducci贸n de ciertos procesos biol贸gicos; quit谩ndole a lo ambiental su dimensi贸n social e hist贸rica. Ambos procesos distinguen el tratamiento neoliberal de la cuesti贸n ambiental; por un lado, la mercantilizaci贸n o capitalizaci贸n de la naturaleza; por el otro, la naturalizaci贸n o biologizaci贸n del ambiente (Seoane, 2017b). En esta direcci贸n, la econom铆a verde coincide program谩ticamente y sirve a promover este mismo proceso al plantear la mercantilizaci贸n de la naturaleza como respuesta a la cuesti贸n ambiental.

A modo de s铆ntesis

A lo largo de este texto, hemos analizado; a partir de las nociones de imperialismo ecol贸gico, intercambio ecol贸gico desigual y deuda ambiental y clim谩tica; la matriz colonial y dependiente que signa la desigual distribuci贸n de los procesos de deterioro y destrucci贸n socioambiental en el sistema mundo. Asimismo, hemos examinado el papel que le cupo a la construcci贸n emergente de la cuesti贸n ambiental en el despliegue de modos de gobierno de las conductas en el espacio nacional o de las formas de intervenci贸n geopol铆tica sobre el conflicto Este-Oeste y Norte-Sur entre los a帽os 麓60 y 麓70.

Finalmente, en los dos 煤ltimos apartados consideramos dos casos recientes en que la cuesti贸n ambiental ha sido configurada y utilizada para promover pol铆ticas de cooperaci贸n, intervenci贸n y/o liderazgo del gobierno estadounidense en relaci贸n con Am茅rica Latina y el Caribe. En primer lugar, con la centralidad ganada por el llamado Comando Sur en el contexto de militarizaci贸n de la pol铆tica internacional norteamericana post-11 de septiembre, indagamos en la inclusi贸n de los desastres ambientales como parte de las nuevas amenazas a la seguridad nacional y hemisf茅rica y su papel en la viabilizaci贸n de las pol铆ticas de coordinaci贸n, cooperaci贸n e intervenci贸n militar en la regi贸n y, posteriormente, la promoci贸n de similares pol铆ticas bajo el objetivo de combate a la pesca ilegal.

En segundo lugar, estudiamos los efectos en t茅rminos de construcci贸n de alianzas, cooperaci贸n y liderazgo estadounidense en relaci贸n con Am茅rica Latina y el Caribe a partir de la conformaci贸n e intervenci贸n sobre la crisis clim谩tica haciendo hincapi茅 en las iniciativas adoptadas sobre ello por el gobierno del presidente Biden y sus diferentes caracter铆sticas y reflexionando tambi茅n sobre sus antecedentes en relaci贸n con las cumbres sobre la econom铆a verde realizadas en 2016 y 2017.

Ciertamente, este abordaje y constituci贸n de la llamada cuesti贸n ambiental no es el 煤nico posible. El proceso de neoliberalizaci贸n capitalista del 煤ltimo medio siglo conllev贸 el despliegue de una crisis civilizatoria que es efecto y motor de sus propias transformaciones. El deterioro socioambiental es parte de dicha crisis, y frente al mismo se han levantado importantes movimientos y coordinaciones sociales regionales as铆 como pr谩cticas y program谩ticas alternativas, incluso en el campo de la crisis clim谩tica y la urgencia de una transici贸n post extractivista, productiva y energ茅tica.

