–

De parte de La Peste November 17, 2021 99 puntos de vista

Puedes revisar la primera parte del texto en el siguiente link: https://lapeste.org/2021/11/la-cuestion-de-la-organizacion-anarquista-parte-i/

La cuesti贸n de la organizaci贸n anarquista

Volvamos a la definici贸n de la Encyclop茅die Anarchiste de S茅bastien Faure: 芦Etimol贸gicamente, la palabra 芦Anarqu铆a禄 (que deber铆a escribirse An-Archie) significa: el estado de un pueblo y, m谩s exactamente a煤n, de un medio social sin gobierno. 禄 Esto se solapa parcialmente con la definici贸n de Littr茅 al no atribuirle la connotaci贸n negativa de desorden, sino al yuxtaponerla a otra concepci贸n social: 芦Como ideal social y como realizaci贸n efectiva, la Anarqu铆a responde a un modus vivendi en el que, liberado de toda coacci贸n legal y colectiva con la fuerza p煤blica a su servicio, el individuo no tendr谩 m谩s obligaciones que las que le imponga su propia conciencia. Poseer谩 la facultad de entregarse a las inspiraciones reflexivas de su iniciativa personal; gozar谩 del derecho de ensayar todos los experimentos que le parezcan deseables o fruct铆feros; se comprometer谩 libremente en contratos de todo tipo que, siempre temporales y revocables o revisables, le vincular谩n con sus semejantes, y, no queriendo someter a nadie a su autoridad, se negar谩 a someterse a la de cualquier otro禄[1].

No se trata de desorden, sino de otra concepci贸n y otros valores para fundar un conjunto social diferente. Todo el edificio social se basa en el siguiente entendimiento: 芦Los anarquistas鈥 coinciden en pensar que los hombres podr铆an vivir juntos, no s贸lo sin someterse a ning煤n control, sino tambi茅n sin m谩s v铆nculos que los que forman voluntariamente y que pueden romper a voluntad. El acuerdo de voluntades, m谩s que la necesidad de vivir juntos, ser铆a la base de la sociedad. Se supone que las voluntades de los hombres se armonizan en la b煤squeda de lo que es 煤til para todos, es decir, lo que es justo禄[2].

芦Todo esto, sin embargo, es menos sencillo de lo que parece a primera vista. Tenemos que tratar con los hombres tal y como est谩n en la sociedad actual, en condiciones morales y materiales muy desfavorables; y nos equivocar铆amos al pensar que la propaganda es suficiente para elevarlos al nivel de desarrollo intelectual y moral necesario para la realizaci贸n de nuestro ideal. Entre el hombre y el entorno social existe una acci贸n rec铆proca. Los hombres hacen la sociedad como es, y la sociedad hace a los hombres como son, y el resultado es una especie de c铆rculo vicioso: para transformar la sociedad hay que transformar a los hombres, y para transformar a los hombres hay que transformar la sociedad. La miseria embrutece al hombre, y para destruir la miseria, los hombres deben tener conciencia y voluntad. La esclavitud ense帽a a los hombres a ser serviles, y para liberarse de la esclavitud, los hombres deben aspirar a la libertad. La ignorancia hace que los hombres desconozcan las causas de sus males y sepan c贸mo remediarlos; y para destruir la ignorancia, los hombres deben tener el tiempo y los medios para educarse. El gobierno acostumbra a la gente a sufrir la ley y a creer que es necesaria para la sociedad; y para abolir el gobierno hay que persuadir a los hombres de su inutilidad y nocividad禄[3]. 芦El fundamento de la doctrina, pues, es el supuesto de la perfecta solidaridad entre los hombres. Ahora bien, aunque la solidaridad, como sentimiento y como idea, existe y est谩 destinada a desarrollarse y a crecer enormemente en la sociedad futura a medida que aumente el bienestar, siempre habr谩 lagunas en la sociedad futura; el inter茅s individual nunca estar谩 en perfecta concordancia con el inter茅s colectivo; el inter茅s de un individuo nunca estar谩 en perfecta concordancia con el de cualquier otro grupo tampoco estar谩 totalmente unido habr谩 individuos y grupos que traten de sacar lo mejor de cada uno y sobre todo ser谩 necesario ponerse de acuerdo, establecer normas, contraer obligaciones, mantener los compromisos adquiridos, respetar y hacer respetar ciertos principios de justicia. 芦[4]

Estos son los l铆mites que impl铆citamente atravesar谩n la cuesti贸n organizativa hasta el d铆a de hoy. Es una forma de angustia que no debe tomarse a la ligera, sino que debe verse como una forma de vida, una forma de vida que no debe tomarse a la ligera. Es una forma de angelismo pol铆tico que no permite plantear el problema organizativo y las relaciones de poder dentro de un determinado grupo pol铆tico en los t茅rminos adecuados.

A esto le siguieron sucesivos ostracismos, argumentando que hab铆a una voluntad autoritaria, un resurgimiento socialista dominante o incluso, tras la revoluci贸n rusa, pr茅stamos marxistas.

Es sorprendente constatar que ya en 1907, en Rusia, la cuesti贸n organizativa se iba a plantear en t茅rminos similares a los que se plantear铆an en la llamada plataforma Archinov y que emanaban del grupo Dielo Trouda.

Si el texto de la plataforma reconoce que es 芦durante la revoluci贸n rusa de 1917 cuando se sinti贸 m谩s claramente y de forma m谩s imperiosa la necesidad de una organizaci贸n general禄, no es menos inexacto remontar a 1917 la voluntad de fijar una base te贸rica, como sugiere Voline en el art铆culo 芦s铆ntesis禄 de la enciclopedia anarquista. 芦No es menos inexacto remontar a 1917 la voluntad de establecer una base te贸rica, como sugiere Voline en el art铆culo 芦S铆ntesis禄 de la enciclopedia anarquista de 1934: 芦Fue sobre todo en Rusia, durante la revoluci贸n de 1917, donde se hizo sentir la necesidad de tal unificaci贸n, de tal 芦s铆ntesis禄.

Alexander Skirda cita un texto titulado 芦El programa del anarcosindicalismo de Novomirsky禄, en el que se notifica claramente la idea de un partido anarquista, concebido como una organizaci贸n anarquista como 芦uni贸n libre de individuos que luchan por un objetivo com煤n禄. Tras el marco general, los grandes principios constitutivos establecen los puntos esenciales:

芦Es indispensable elaborar un programa y una t谩ctica claros y, sobre la base de los principios generales de estos programas y de esta t谩ctica, unir todos los elementos sanos del anarquismo ruso en una sola federaci贸n: el Partido Obrero Anarquista. 芦Es indispensable diferenciarse organizativa y te贸ricamente de todos los elementos dudosos que propagan y practican la teor铆a del robo, como 芦medio de lucha para el anarquismo禄 芦Es necesario que pongamos como objetivo central de nuestro trabajo la participaci贸n en el movimiento sindicalista revolucionario禄. [5]

Es bueno remitirse a la Plataforma de organizaci贸n de los comunistas libertarios, fechada en junio de 1926, para entender los problemas organizativos que se plantean.

Si los autores hac铆an un terrible balance del movimiento anarquista en t茅rminos de 芦desorganizaci贸n general cr贸nica禄, los redactores de la plataforma consideraban que esta desorganizaci贸n ten铆a 芦su origen en algunos defectos de car谩cter te贸rico: en particular en una falsa interpretaci贸n del principio de individualidad en el anarquismo; este principio se confunde demasiado a menudo con la ausencia de toda responsabilidad禄. Los amantes de la afirmaci贸n de su 芦yo禄, 煤nicamente para el disfrute personal, se aferran obstinadamente al estado ca贸tico del movimiento anarquista y se remiten, para defenderlo, a los principios inmutables del anarquismo y de sus maestros.禄 [6]

Cabe se帽alar que no fueron los 煤nicos en opinar as铆.

Los autores volvieron a centrar el debate en el anarquismo, que no ve铆an como una 芦bella fantas铆a, ni como una idea abstracta de la filosof铆a禄, sino como 芦el movimiento social de las masas trabajadoras禄, del que dedujeron la necesidad de 芦reunir sus fuerzas en una organizaci贸n general en constante acci贸n, tal como lo exigen la realidad y la estrategia de la lucha de clases禄.

Se relacionan con la filiaci贸n del anarquismo revolucionario, citando a Kropotkin y Bakunin.

芦Estamos persuadidos de que la formaci贸n de un partido anarquista en Rusia, lejos de ser perjudicial para la obra revolucionaria, es por el contrario deseable y 煤til en el m谩s alto grado禄 (Kropotkin, prefacio a 芦La Comuna de Par铆s禄 de Bakunin ediciones 1892),

Las observaciones de Gaetano Manfredonia (Itinerario 鈥 n掳13 1995 EL DEBATE DE LA PLATAFORMA O DE LA S脥NTESIS鈥 ) son interesantes en lo que se refiere al debate de la s铆ntesis o de la plataforma que iba a desarrollarse: 芦En primer lugar, conviene se帽alar que las posiciones en presencia no son tan opuestas como los unos o los otros quieren hacer creer. Los partidarios de la plataforma acusaron a los firmantes de este panfleto de 芦reproducir禄 y, en 煤ltima instancia, 芦apropiarse禄 de algunos de sus argumentos. Sin duda, Voline y el grupo Dielo Trouda compart铆an una serie de premisas, la principal de las cuales era que quer铆an remediar la impotencia del movimiento. Al interrogarse sobre las causas que hab铆an impedido a la idea anarquista 芦abrirse camino en la Revoluci贸n rusa de 1917禄, Voline, por ejemplo, ya en agosto de 1925, indicaba muy claramente la existencia en el seno del anarquismo de defectos y debilidades te贸ricas y pr谩cticas debidas esencialmente a una cierta confusi贸n en la exposici贸n de las doctrinas libertarias sobre tres puntos capitales: la lucha de clases, el elemento humanitario en general, el principio individual.

Cabe destacar que estos tres puntos est谩n en la base de las observaciones realizadas en la plataforma.

La falta de claridad en [estos problemas]禄, escribi贸 [Voline], 芦es una de las causas de ciertas desviaciones y falsas tendencias dentro del anarquismo: hacia un revolucionarismo rom谩ntico por un lado, un liberalismo nebuloso por otro. Defectos y debilidades que hab铆a que remediar si se quer铆a 芦llegar a una concepci贸n clara del anarquismo revolucionario que pudiera convertirse en un poderoso factor activo en la vida y las luchas sociales禄, pues de lo contrario 芦la falsa claridad, la enga帽osa claridad (sic) del comunismo autoritario seguir谩 hipnotizando, arrastrando a las masas禄.

Partiendo de una observaci贸n muy similar, Voline reconoc铆a 芦la necesidad de una cierta homogeneidad ideol贸gica y t谩ctica de la organizaci贸n禄 y admit铆a 芦todo el da帽o causado por el estado ca贸tico del movimiento libertario, y que 芦la creaci贸n de una organizaci贸n anarquista bien unida, que trabaje en gran concordia, [era] una de las tareas m谩s urgentes禄. [7]

De hecho, la Plataforma no dir谩 nada m谩s, como se帽ala Gaetano Manfredonia. Ambos tienen la misma visi贸n 芦unitaria禄 de la acci贸n del movimiento libertario.

La metodolog铆a difiere por razones filos贸ficas profundas: algunos se basan en un corpus te贸rico y pr谩ctico pensado y aceptado, mientras que otros optan por un camino m谩s largo seg煤n una tradici贸n evolutiva y la b煤squeda de la armon铆a.

La idea central de la plataforma es establecer 芦en el anarquismo una l铆nea t谩ctica y pol铆tica general, que sirva de gu铆a a todo el movimiento鈥 para tomar decididamente el camino de la meta claramente concebida, y llevar a cabo una pr谩ctica colectiva organizada.禄

La idea axial de s铆ntesis se define como 芦una tendencia que est谩 surgiendo actualmente en el seno del movimiento libertario, que busca conciliar y luego sintetizar las diferentes corrientes de ideas que dividen este movimiento en varias fracciones m谩s o menos hostiles entre s铆. Se trata, en el fondo, de unificar, hasta cierto punto, la teor铆a y tambi茅n el movimiento anarquista en un todo arm贸nico, ordenado y acabado. Digo: hasta cierto punto porque, naturalmente, la concepci贸n anarquista no podr铆a, no deber铆a nunca, volverse r铆gida, inmutable, estancada. Debe seguir siendo flexible, viva, rica en ideas y tendencias variadas. Pero la flexibilidad no debe significar confusi贸n. Y, por otro lado, entre la inmovilidad y la flotaci贸n, hay un estado intermedio. (Voline)

Tomar en consideraci贸n 芦los elementos del pensamiento anarquista (comunismo, individualismo, sindicalismo)禄 y 芦pensar en reconstituir, con estos elementos bien trabajados, el conjunto org谩nico del que proceden禄. Despu茅s de un an谩lisis fundamental, era necesario volver (conscientemente) a la s铆ntesis beneficiosa禄. (Voline)

La idea fundamental es que no hay nada que oponer a las diferentes corrientes del anarquismo, pero, como ya se ha se帽alado, los objetivos organizativos son diferentes y, sobre todo, el lugar y el papel del individuo y su relaci贸n con el grupo en t茅rminos de poder no est谩n pensados de la misma manera.

Para Ren茅 Berthier, no se trata, pues, de sintetizar las teor铆as anarquistas, sino de meter en la misma casa elementos dispares, incluso diametralmente opuestos, para acabar con nada m谩s que una yuxtaposici贸n de 芦eclecticismo, calificado de 芦plato metaf铆sico禄 y 芦vinagreta filos贸fica禄. (En el 80潞 aniversario de la Revoluci贸n Rusa, marzo de 2007)

Tambi茅n es importante entender que los razonamientos de ambas partes no se sit煤an en la misma temporalidad.

La plataforma se define en y por el movimiento social. Se piensa a s铆 mismo como la expresi贸n, en un momento dado, de la lucha de clases y se inscribe en un tiempo revolucionario entre el ascenso del nazismo y el fascismo y las amargas observaciones revolucionarias.

Se articula en el tiempo inmediato, el acontecimiento revolucionario y quiere ser actor de estos momentos.

La s铆ntesis adopta una postura m谩s distante, aunque se piensa en el movimiento social, se conceptualiza en relaci贸n con la filosof铆a libertaria y se presenta como una reflexi贸n general con valores humanistas.

M谩s globalmente, a trav茅s de la oposici贸n de s铆ntesis y plataforma, se plantea de nuevo el problema de la evoluci贸n, la revoluci贸n y la articulaci贸n de estos dos tiempos.

En la 芦s铆ntesis禄 de Voline, hay un fragmento que lo plantea muy bien: 芦La diversidad y el movimiento sin equilibrio son un caos. El equilibrio sin diversidad y movimiento es el estancamiento, la muerte. La diversidad y el movimiento en equilibrio es la s铆ntesis de la vida. El anarquismo debe ser variado, conmovedor y, al mismo tiempo, equilibrado, sint茅tico, solidario. De lo contrario, no ser谩 vital.

Por ello, Voline prefiere basar su principio de organizaci贸n en un an谩lisis de la complejidad, que incluye la idea de movimiento, la diversidad y la posible obsolescencia del contrato de organizaci贸n.

Esta idea implica que debemos 芦iniciar inmediatamente un trabajo te贸rico que trate de conciliar, combinar y sintetizar nuestras diversas ideas que, a primera vista, parecen heterog茅neas. Es necesario encontrar y formular en las diversas corrientes del anarquismo, por un lado, todo lo que debe ser considerado falso, no coincidente con la verdad de la vida y que debe ser rechazado; y, por otro lado, todo lo que debe ser encontrado como justo, apreciable, aceptado. Es necesario, pues, combinar todos estos justos y valiosos elementos, creando con ellos un todo sint茅tico (es sobre todo en este primer trabajo preparatorio donde el acercamiento de los anarquistas de diferentes tendencias y su tolerancia mutua podr铆a tener la gran importancia de un primer paso decisivo). Y, finalmente, este conjunto deber谩 ser aceptado por todos los militantes serios y activos del anarquismo como base para la formaci贸n de un organismo libertario unido, cuyos miembros se pondr谩n as铆 de acuerdo en un conjunto de tesis fundamentales aceptadas por todos.禄

Voline desarrollar谩 paralelamente una 芦argumentaci贸n te贸rica de la s铆ntesis禄 muy por debajo de estas reflexiones y se centrar谩 en la cuesti贸n secundaria de c贸mo hacer concordar las tres corrientes del anarquismo dentro de la misma organizaci贸n y su construcci贸n ser谩 muy sorprendente y de menor inter茅s: 芦驴La existencia de varias corrientes anarquistas enemigas, disput谩ndose entre s铆, es un hecho positivo o negativo? La descomposici贸n de la idea y el movimiento libertarios en varias tendencias opuestas entre s铆, 驴favorece o, por el contrario, dificulta el 茅xito de la concepci贸n anarquista?禄

Voline responder谩 situando la reflexi贸n en una perspectiva hist贸rica de la fundaci贸n de las ideas anarquistas. Con este argumento, dar谩 legitimidad a su concepci贸n de la s铆ntesis.

芦Al principio, cuando la idea anarquista estaba todav铆a poco desarrollada y confusa, era natural y 煤til analizarla en todos sus aspectos, descomponerla, examinar a fondo cada uno de sus elementos, confrontarlos, oponerlos entre s铆, etc. Esto es lo que se hizo. Esto es lo que se ha hecho. El anarquismo se dividi贸 en varios elementos (o corrientes). De este modo, se diseccion贸 el conjunto, que era demasiado general y vago, lo que ayud贸 a profundizar, a estudiar en profundidad tanto ese conjunto como esos elementos. En ese momento, el desmembramiento de la concepci贸n anarquista era, por tanto, un hecho positivo. A medida que varias personas se interesaron por las diferentes corrientes del anarquismo, los detalles y el conjunto ganaron en profundidad y precisi贸n. Pero m谩s tarde, una vez realizado este primer trabajo, despu茅s de que los elementos del pensamiento anarquista (el comunismo, el individualismo, el sindicalismo) hayan sido girados y vueltos del rev茅s, era necesario pensar en reconstituir, con estos elementos bien trabajados, el conjunto org谩nico del que proceden. Tras un an谩lisis fundamental, era necesario volver (conscientemente) a la s铆ntesis beneficiosa.

驴De d贸nde sac贸 esta concepci贸n de la g茅nesis del anarquismo fuera del tiempo?

Voline desarrollar谩 entonces un curioso argumento seg煤n el cual las oposiciones ser铆an el resultado de pensamientos fragmentarios del anarquismo: 芦Las personas que se interesaron por este elemento determinado del anarquismo acabaron sustituy茅ndolo por el conjunto. Naturalmente, pronto se encontraron en desacuerdo y, eventualmente, en conflicto con aquellos que trataban otras partes de la verdad completa de la misma manera.

Voline no tiene en cuenta en absoluto los principios esenciales y antin贸micos que opon铆an los anarquistas individualistas, los comunistas anarquistas y los anarcosindicalistas. Por el contrario, los reduce a balbuceos te贸ricos, a los escritos juveniles de una filosof铆a en construcci贸n.

Sac贸 la conclusi贸n err贸nea de una oposici贸n odiosa entre las 芦corrientes禄: 芦Cada una consideraba 芦su禄 corriente, 芦su禄 parcela para la 煤nica verdad y luchaba ferozmente contra los partidarios de las otras corrientes禄, haciendo imposible la idea de fusi贸n de los elementos dispersos de la filosof铆a anarquista.

Lament贸 la orientaci贸n general del movimiento libertario, que calific贸 de 芦atropello, caracterizado por la ceguera y la animosidad mutua, que contin煤a hasta hoy y que debe considerarse perjudicial para el desarrollo normal de la concepci贸n anarquista.禄

Voline consider贸 entonces que el 芦desmembramiento de la idea anarquista en varias corrientes ha servido a su prop贸sito. Ya no tiene ninguna utilidad. Ya nada puede justificarlo. Ahora est谩 llevando al movimiento a un callej贸n sin salida, le est谩 causando un enorme da帽o, ya no ofrece -ni puede ofrecer- nada positivo. El primer per铆odo, aquel en el que el anarquismo se buscaba a s铆 mismo, se aclaraba y se desdoblaba fatalmente en esta tarea, ha terminado. Pertenece al pasado. Ya es hora de ir m谩s all谩.

Si la dispersi贸n del anarquismo es un hecho negativo y perjudicial en la actualidad, debemos tratar de ponerle fin. Se trata de recordar el conjunto, de recomponer los elementos dispersos, de encontrar, de reconstruir conscientemente la s铆ntesis abandonada.

La idea de s铆ntesis 芦prev茅 algo m谩s fundamental, m谩s org谩nico禄. La s铆ntesis se presentar谩 como la obra de la madurez pol铆tica, m谩s all谩 de las crisis y oposiciones de la juventud.

S茅bastien Faure, otro defensor de la s铆ntesis, basa su reflexi贸n en la observaci贸n err贸nea de que 芦frente a las realidades y poco a poco iluminados por la experiencia, los compa帽eros han llegado lentamente a la idea de organizaci贸n. Ya no la rechazan de forma absoluta y, si se me permite decirlo, por principio; y, si todav铆a hay un cierto n煤mero que duda, no es tanto a la idea de organizaci贸n en s铆 misma a la que se niegan a adherirse como a sus formas, que siguen siendo objeto de debate. Estas formas se desarrollan lentamente; con la experiencia, se perfeccionan鈥β.

El relativismo organizativo de estas construcciones s贸lo sirve para tomar la delantera frente a los posibles rechazos de los individualistas, fuertes en sus individualidades y en la preeminencia del Uno sobre el grupo. Y, l贸gicamente, S茅bastien Faure dedujo que: 芦Son estos acuerdos libres, circunstanciales y armoniosos los que impulsar谩n constantemente la actividad del conjunto y llevar谩n su intensidad al m谩ximo de su efecto 煤til.

Por un lado, pues, ten铆amos una concepci贸n conjetural de la organizaci贸n, de duraci贸n no permanente, basada en un sustrato humanista y en la creencia en la armon铆a, por muy importantes que fueran las oposiciones te贸ricas y filos贸ficas anteriores.

Si esto pudo lograrse en el caso del comunismo libertario y el anarcosindicalismo, fue muy diferente para el anarquismo individualista, cuyos presupuestos eran diametralmente opuestos.

Los autores rechazan el m茅todo anarcosindicalista por motivos de prioridad organizativa porque la soluci贸n anarcosindicalista 芦no resuelve el problema de la organizaci贸n del anarquismo, porque no da prioridad a este problema, interes谩ndose s贸lo por su penetraci贸n y refuerzo en los c铆rculos de la clase obrera.禄

Por lo tanto, proponen como 芦soluci贸n al problema de la organizaci贸n general鈥 la reuni贸n de los militantes activos del anarquismo sobre la base de posiciones precisas: te贸ricas, t谩cticas y organizativas, es decir, sobre la base m谩s o menos completa de un programa homog茅neo禄.

Su diferencia se argumenta en la existencia necesaria y previa de una 芦organizaci贸n general anarquista禄.

Los partidarios de la plataforma rechazan, te贸rica y pr谩cticamente, 芦la idea de crear una organizaci贸n seg煤n la receta de la 鈥榮铆ntesis鈥, es decir, reuniendo a representantes de las diferentes tendencias del anarquismo禄. Una organizaci贸n as铆, al incorporar elementos te贸rica y pr谩cticamente heterog茅neos, no ser铆a m谩s que una asamblea mec谩nica de individuos que conciben todas las cuestiones del movimiento anarquista de manera diferente, una asamblea que se desintegrar铆a infaliblemente a la primera prueba de vida.

Ambas opciones organizativas reclaman una legitimidad te贸rica a su manera.

Para los autores de la plataforma, el anarquismo se inscribe en el marco m谩s general de la lucha de clases. Esta corriente de pensamiento no es fruto de las mentes ilustradas, sino de la 芦lucha de clases creada por la esclavitud de los trabajadores y sus aspiraciones de libertad禄 que 芦hizo nacer en los c铆rculos de los oprimidos la idea del anarquismo: la idea de la negaci贸n del sistema social basado en los principios de las clases y del Estado, y su sustituci贸n por una sociedad libre y no estatal de trabajadores que se administren a s铆 mismos.禄

芦El anarquismo naci贸, pues, no de las reflexiones abstractas de un erudito o de un fil贸sofo, sino de la lucha directa que libran los trabajadores contra el capital, de las necesidades y de las exigencias de los obreros, de sus aplicaciones hacia la libertad y la igualdad, aspiraciones que se hacen particularmente vivas en las mejores 茅pocas heroicas de la vida y de la lucha de las masas obreras.禄 [8] 芦Los eminentes pensadores del anarquismo, Bakunin, Kropotkin y otros no crearon la idea del anarquismo, sino que, habi茅ndola encontrado en las masas, simplemente ayudaron con el poder de su pensamiento y conocimiento a clarificarla y difundirla. El anarquismo no es el resultado de trabajos personales ni el objeto de una investigaci贸n individual禄. [9]

El anarquismo, as铆 concebido, sit煤a el 芦nacimiento, el florecimiento, la realizaci贸n de los ideales anarquistas鈥 en la vida y la lucha de las masas trabajadoras y est谩n inseparablemente ligados al destino de 茅stas禄.

Sobre esta base, 芦el anarquismo no es en absoluto el producto de aspiraciones humanitarias. No existe una humanidad 芦煤nica禄. Cualquier intento de hacer del anarquismo el atributo de toda la humanidad tal como es en la actualidad, de atribuirle un car谩cter generalmente humanitario, ser铆a una mentira hist贸rica y social que resultar铆a infaliblemente en la justificaci贸n del orden actual y de una nueva explotaci贸n.禄

芦El anarquismo es generalmente humanitario s贸lo en el sentido de que los ideales de las clases trabajadoras tienden a hacer saludable la vida de todos los hombres, y que el destino de la humanidad hoy o ma帽ana est谩 ligado al del trabajo esclavizado.禄 [10]

Los partidarios de la s铆ntesis optan por considerar 芦el anarquismo (como) una s铆ntesis de los elementos: de clase, humanitario e individual禄. Sobre todo, hay que tratar de definir, te贸rica y pr谩cticamente, el lugar, el papel y el alcance de cada uno de estos elementos en la concepci贸n general libertaria. 芦0i

芦El anarquismo conlleva tanto el elemento de clase como los elementos humanitarios e individualistas. Es sint茅tico y pluralista, como la vida misma禄. (Voline)

La s铆ntesis se presenta como un proyecto generalista, unificador, diversificado y pluralista donde los conceptos de clase, humanidad e individuo se articulan en el marco de la formaci贸n del pensamiento libertario y seg煤n un tr铆ptico que se hace eco de las tres tendencias del anarquismo.

芦Creemos que el elemento de clase en el anarquismo est谩 estrechamente ligado a la cuesti贸n del m茅todo de la lucha emancipadora; que el elemento humanitario est谩 ligado al fondo de los principios generales y al fundamento moral de la concepci贸n libertaria, al alto vuelo ideol贸gico de la lucha liberadora, as铆 como al problema de la base material y organizativa de la nueva sociedad emergente; que el elemento individualista est谩 ligado, sobre todo, al fundamento filos贸fico as铆 como a las m谩s altas aspiraciones finales del pensamiento libertario.禄 (Voline)

Los autores de la plataforma incorporan el concepto de individuo a su concepci贸n del comunismo libertario: 芦Es en el comunismo libertario donde la solidaridad social y la individualidad libre encuentran su m谩xima expresi贸n, y donde estas dos ideas se desarrollan en perfecta armon铆a.

Esta toma en consideraci贸n de la individualidad debe permitir el reconocimiento de la dimensi贸n individual integrando la singularidad en el comunismo libertario, sin desvirtuarla sino redefiniendo sus contornos.

芦El comunismo libertario establece el principio de igualdad de valor y de derechos de todo individuo (no de la individualidad 芦en general禄, ni de la 芦individualidad m铆stica o del concepto de individualidad, sino del individuo concreto). El diferente enfoque de la lucha de clases repercute en todo el proyecto de la plataforma hasta sus l铆neas program谩ticas econ贸micas y sociales: 芦El comunismo libertario aspira a la supresi贸n de toda explotaci贸n y de toda violencia, tanto contra el individuo como contra las masas. Para ello, establece una base econ贸mica y social que unifica en un conjunto armonioso toda la vida econ贸mica y social del pa铆s, asegura a cada individuo una situaci贸n igual a la de los dem谩s y aporta a cada uno el m谩ximo de bienestar. Esta base es la puesta en com煤n, en forma de socializaci贸n, de todos los medios e instrumentos de producci贸n (industria, transporte, tierra, materias primas, 鈥) y la construcci贸n de organizaciones econ贸micas sobre el principio de la autogesti贸n igualitaria de las clases trabajadoras.禄 [11]

Esto tambi茅n influye en la espinosa cuesti贸n del partido anarquista en ciernes con la expresi贸n directa del proletariado, y en este punto vale la pena detenerse en la respuesta:

芦M谩s que cualquier otra concepci贸n, el anarquismo debe convertirse en la concepci贸n rectora de la revoluci贸n social, pues s贸lo sobre la base te贸rica del anarquismo podr谩 la revoluci贸n social conducir a la completa emancipaci贸n del trabajo.禄 [12] 芦La posici贸n de liderazgo de las ideas anarquistas en la revoluci贸n significa una orientaci贸n anarquista de los acontecimientos. Sin embargo, esta fuerza motriz te贸rica no debe confundirse con la direcci贸n pol铆tica de los partidos estatistas que, en 煤ltima instancia, conduce al Poder del Estado.禄

La distinci贸n, as铆 hecha, puede parecer ligera, sobre todo para los detractores del anarquismo, si se inspiraron en objetivos autoritarios o, por el contrario, si la fuente fue el respeto de los grandes principios antiautoritarios del anarquismo.

El enlace pretende ser un informe de acompa帽amiento, pero no por ello deja de plantear cuestiones que recuerdan a Makhaiski en su obra 芦El socialismo de los intelectuales禄, y Voline no se equivocar谩 en su cr铆tica a la plataforma:

芦No debemos olvidar nunca que la realizaci贸n de la revoluci贸n, que la creaci贸n de nuevas formas de vida no ser谩 responsabilidad de nosotros, anarquistas aislados o agrupados ideol贸gicamente, sino de las vastas masas populares que ser谩n las 煤nicas capaces de realizar esta inmensa tarea destructiva y creativa. Nuestro papel en este logro se limitar谩 a ser un fermento, un elemento de competencia, de consejo, de ejemplo. En cuanto a las formas en que se llevar谩 a cabo este proceso, s贸lo podemos vislumbrarlas de forma muy aproximada.

En este punto de los comentarios de la plataforma, Voline toca el tema m谩s preocupante del documento.

Afirmar que el anarquismo 芦no aspira a la conquista del poder pol铆tico ni a la dictadura. Su principal aspiraci贸n es ayudar a las masas a tomar el aut茅ntico camino de la revoluci贸n social y la construcci贸n socialista鈥β [13]es una respuesta ideol贸gica, pero 茅sta debe ir acompa帽ada de dispositivos pol铆ticos que implementen respuestas a la expresi贸n directa del control del poder por parte del propio movimiento social. Las derivas de los anarquistas tambi茅n existen, potencialmente. La experiencia espa帽ola lo demostrar谩.

Por supuesto, es bueno recordar que 芦no basta con que las masas tomen el camino de la revoluci贸n social. Tambi茅n es necesario mantener esta orientaci贸n de la revoluci贸n y sus objetivos: la supresi贸n de la sociedad capitalista, en nombre de la de los trabajadores libres禄; pero este recordatorio tambi茅n se aplica al partido anarquista, que tambi茅n puede orientar el movimiento en una direcci贸n opuesta a la revoluci贸n social. En tiempos turbulentos, incluso los m谩s valientes anarquistas pueden extraviarse. La guerra de 1914 fue un ejemplo de ello.

La relaci贸n de poder impl铆cita est谩 curiosamente expresada: 芦Esta fuerza motriz te贸rica s贸lo puede ser expresada por un colectivo especialmente creado por las masas para este fin. Los elementos anarquistas organizados constituyen precisamente este colectivo禄. [14] o, en otras palabras, las masas crean un colectivo que est谩 constituido por los anarquistas y estos mismos anarquistas piensan te贸ricamente y pr谩cticamente en el movimiento general, en lugar del movimiento social.

La relaci贸n determinante de la inclusi贸n del partido anarquista en la masa es un extra帽o juego de manos, que puede resultar en la desposesi贸n de la capacidad pol铆tica directa del movimiento social por parte de elementos surgidos de 茅l.

Si el partido anarquista procede de la masa y constituye, seg煤n sus propios criterios anarquistas, la expresi贸n m谩s completa del movimiento social revolucionario y lo determina, entonces la propia masa puede y debe seguir las recomendaciones te贸ricas y pr谩cticas del partido anarquista ya que, en todo caso, 茅ste s贸lo expresa las opciones de dicha masa. Construido de esta manera, parece una autolegitimaci贸n del partido anarquista y puede llevar a una atrofia de la capacidad pol铆tica.

Los autores de la plataforma han dejado claras sus expectativas de organizaci贸n en un sentido libertario. Sus reivindicaciones ten铆an que ver con la coherencia pol铆tica en la determinaci贸n te贸rica y pr谩ctica.

芦El anarquismo siempre ha negado la organizaci贸n centralizada, tanto en la vida social de las masas como en su acci贸n pol铆tica. El sistema de centralizaci贸n se basa en el debilitamiento del esp铆ritu de cr铆tica, la iniciativa y la independencia de cada individuo y en la sumisi贸n ciega de grandes masas al 芦centro禄. Las inevitables consecuencias naturales de este sistema son la esclavizaci贸n y la mecanizaci贸n de la vida social y de los partidos. [15]

Frente al centralismo, el anarquismo siempre ha profesado y defendido el principio del federalismo, que concilia la independencia y la iniciativa del individuo o de la organizaci贸n, con el servicio a la causa com煤n.

Al conciliar la idea de la independencia y la plenitud de los derechos de cada individuo con el servicio de las necesidades sociales, el federalismo abre las puertas a todas las manifestaciones sanas de las facultades de cada individualidad.

Pero a menudo el principio federalista se desvirtu贸 en las filas anarquistas: se entendi贸 demasiado a menudo como el derecho a manifestar el propio 芦ego禄 por encima de todo, sin la obligaci贸n de tener en cuenta los deberes hacia la organizaci贸n鈥

El federalismo significa el libre acuerdo de individuos y organizaciones para el trabajo colectivo hacia un objetivo com煤n.

Ahora bien, tal acuerdo y la uni贸n federativa basada en 茅l se convierten en realidades, en lugar de ficciones e ilusiones, s贸lo con la condici贸n sine qua non de que todos los participantes en el acuerdo y la Uni贸n cumplan al m谩ximo los deberes aceptados y acaten las decisiones adoptadas en com煤n.禄 [16]

Pero la duda permanece y las posibles derivas est谩n potencialmente presentes y parece lamentable que la cr铆tica aguda haya primado a veces sobre el an谩lisis hasta el punto de concluir que 芦lo realmente nuevo de la plataforma es s贸lo un revisionismo oculto hacia el bolchevismo y el reconocimiento de un per铆odo de transici贸n禄. (Voline)

La cr铆tica de Malatesta a la plataforma en octubre de 1927, en su texto 芦Un proyecto de organizaci贸n an谩rquica禄, tambi茅n abord贸 este aspecto pol茅mico de la plataforma.

芦No basta con querer una cosa, tambi茅n hay que utilizar los medios adecuados para obtenerla, al igual que para ir a un lugar hay que tomar el camino que lleva a 茅l, de lo contrario se llega a cualquier otro lugar. Ahora bien, siendo toda la organizaci贸n propuesta de tipo autoritario, no s贸lo no facilitar铆a el triunfo del comunismo anarquista, sino que desvirtuar铆a el esp铆ritu anarquista y tendr铆a resultados contrarios a los esperados por sus organizadores.

Malatesta pasa a sugerir una posible deriva autoritaria que, sin tener los atributos nominales, ser铆a af铆n a una forma de comunismo autoritario.

芦De hecho, una 芦Uni贸n General禄 estar铆a formada por tantas organizaciones parciales como secretar铆as para dirigir ideol贸gicamente el trabajo pol铆tico y t茅cnico, y habr铆a un Comit茅 Ejecutivo de la Uni贸n encargado de ejecutar las decisiones tomadas por la Uni贸n, 芦dirigiendo la ideolog铆a y la organizaci贸n de los grupos de acuerdo con la ideolog铆a y la l铆nea t谩ctica de la Uni贸n禄.

驴Es esto anarquismo? En mi opini贸n, es un gobierno y una iglesia. Es cierto que le falta la polic铆a y las bayonetas, as铆 como los fieles dispuestos a aceptar la ideolog铆a dictada desde arriba, pero esto significa simplemente que este gobierno ser铆a un gobierno impotente e imposible y que esta iglesia ser铆a un caldo de cultivo de cismas y herej铆as. El esp铆ritu, la tendencia sigue siendo autoritaria y el efecto educativo ser铆a siempre antianarquista.禄 [17]

Las cr铆ticas son mordaces, a veces incluso excesivas. Evocar una terminolog铆a de inspiraci贸n clerical o estatista es Si la plataforma cita la existencia de un Comit茅 Ejecutivo del Sindicato, 茅ste responde a las siguientes funciones: 芦la ejecuci贸n de las decisiones tomadas por el Sindicato que 茅ste le haya encomendado; la orientaci贸n te贸rica y organizativa de la actividad de las organizaciones aisladas, de acuerdo con las opciones te贸ricas y la l铆nea t谩ctica general del Sindicato; es decir, el principio de mandato tan querido por los anarquistas.

La cr铆tica de Malatesta se refiere m谩s a la noci贸n de poder dentro del proyecto organizativo y expresa profundas diferencias con los partidarios de la plataforma.

芦Si reconocen la existencia de anarquistas de otras tendencias, tendr谩n que permitirles el derecho a organizarse a su vez y trabajar por la anarqu铆a de la manera que crean m谩s conveniente. 驴O pretender谩n apagar el anarquismo, excomulgar a todos los que no acepten su programa? Dicen que quieren reunir en una organizaci贸n a todos los elementos sanos del movimiento libertario, y naturalmente tender谩n a juzgar como sanos s贸lo a los que piensan como ellos. Pero, 驴qu茅 har谩n con los elementos insalubres?

Hay que preguntarse. Malatesta se aferra al hecho de que 芦la verdad anarquista no puede ni debe convertirse en el monopolio de un individuo o de un comit茅. [18] y opone a esta concepci贸n, que considera autoritaria, otra concepci贸n organizativa:

芦Una organizaci贸n anarquista debe establecerse, en mi opini贸n, sobre bases muy diferentes a las que nos proponen estos compa帽eros rusos. Plena autonom铆a, plena independencia y, en consecuencia, plena responsabilidad de los individuos y de los grupos; libre acuerdo entre quienes creen 煤til unirse para cooperar en una obra com煤n, deber moral de mantener los compromisos adquiridos y de no hacer nada que est茅 en contradicci贸n con el programa aceptado. Sobre estas bases se adaptan las formas pr谩cticas, los instrumentos capaces de dar vida real a la organizaci贸n: grupos, federaciones de grupos, federaciones de federaciones, reuniones, congresos, comit茅s encargados de la correspondencia u otras funciones. Pero todo esto debe hacerse libremente para no obstaculizar el pensamiento y la iniciativa de los individuos y s贸lo para dar m谩s alcance a efectos que ser铆an imposibles o m谩s o menos ineficaces si estuvieran aislados.

La respuesta de los anarquistas rusos en el extranjero a la cuesti贸n de la relaci贸n de los anarquistas con las masas y con la conducci贸n de los acontecimientos es muy clara:

芦La acci贸n de dirigir los acontecimientos revolucionarios y el movimiento revolucionario de las masas desde el punto de vista de la idea no debe, ni puede, en ning煤n caso, concebirse como una aspiraci贸n de los anarquistas a tomar en sus manos la construcci贸n de la nueva sociedad. Esta construcci贸n s贸lo puede ser realizada por el conjunto de la sociedad obrera, esta tarea s贸lo le corresponde a ella, y cualquier intento de arrebatarle este derecho debe ser considerado antianarquista.

Y los autores a帽aden un correctivo muy interesante. Desplazan h谩bilmente el cursor de la cuesti贸n pol铆tica y lo devuelven a un deseo de fuerza y presencia ideol贸gica de las ideas anarquistas frente a las determinaciones de dominio de los estatistas.

芦La cuesti贸n de la conducci贸n de las ideas no es una cuesti贸n de construcci贸n socialista, sino la de una influencia te贸rica y pol铆tica en el curso revolucionario de los acontecimientos pol铆ticos. No ser铆amos revolucionarios ni luchadores si no nos preocup谩ramos por el car谩cter y la tendencia de la lucha revolucionaria de las masas. Y, puesto que el car谩cter y la tendencia de esta lucha est谩n determinados no s贸lo por factores objetivos, sino tambi茅n por elementos subjetivos, es decir, por la influencia de diversas agrupaciones pol铆ticas, nuestro deber es hacer todo lo posible para que la influencia ideol贸gica del anarquismo en el curso de la revoluci贸n sea impulsada al m谩ximo.禄

El problema de la pol铆tica se sit煤a entonces hist贸ricamente en un d铆ptico sumario en el que 芦los acontecimientos revolucionarios evolucionar谩n o bien bajo la influencia de las ideas estatistas (sean socialistas), o bien bajo la influencia de las ideas no estatistas (anarquistas)禄.

La tarea de los anarquistas sigue 芦con una l贸gica implacable: es la de hacer todos los esfuerzos para que la revoluci贸n sea guiada por la tendencia anarquista禄. [20]

El 芦m茅todo primitivo de peque帽as agrupaciones dispersas no s贸lo no lograr谩 esta tarea, sino que, por el contrario, la comprometer谩. Por lo tanto, debemos proceder con un nuevo m茅todo. Es necesario organizar la fuerza de la influencia te贸rica del anarquismo en el curso de los acontecimientos. En lugar de ser una influencia intermitente de peque帽os hechos inconexos, debe convertirse en un factor constante y poderoso鈥β.

En respuesta, la s铆ntesis anarquista de S茅bastien Faure, escrita en 1928, es un claro ejemplo de este no cuestionamiento.

S茅bastien Faure parte del principio primario de la existencia de tres corrientes en el seno del anarquismo y de que estas tres corrientes est谩n llamadas a combinarse en la s铆ntesis anarquista.

Para S茅bastien Faure, 芦estas tres corrientes: el anarcosindicalismo, el comunismo-libertario y el individualismo-anarquismo, corrientes distintas, pero no contradictorias, no tienen nada que las haga irreconciliables, nada que las oponga esencialmente, fundamentalmente, nada que proclame su incompatibilidad, nada que les impida convivir en buen entendimiento, ni siquiera consultarse con vistas a una propaganda y una acci贸n comunes禄[21].

Este primer principio es totalmente err贸neo con respecto a las filosof铆as que subyacen a estas corrientes, pero S茅bastien Faure necesita sentar esta base para establecer y legitimar su s铆ntesis. Dado que estas tres corrientes no son fundamentalmente irreconciliables, su existencia en el seno de una misma organizaci贸n 芦no s贸lo no puede, en ning煤n caso y en ning煤n grado, perjudicar la fuerza total del anarquismo: un movimiento filos贸fico y social contemplado, como debe ser, en toda su amplitud, sino que tambi茅n puede y, l贸gicamente, debe contribuir a la fuerza global del anarquismo.禄

L贸gicamente, 芦cada una de estas corrientes tiene su lugar marcado, su papel, su misi贸n dentro del amplio y profundo movimiento social que, bajo el nombre de 芦Anarquismo禄, tiene como objetivo el establecimiento de un medio social que asegure a todos y cada uno el m谩ximo de bienestar y libertad禄.

芦En estas condiciones, el anarquismo puede ser comparado con lo que en qu铆mica se llama un cuerpo compuesto, es decir, un cuerpo formado por la combinaci贸n de varios elementos. Este cuerpo compuesto est谩 constituido por la combinaci贸n de estos tres elementos: anarcosindicalismo, comunismo-libertario e individualismo-anarquismo.禄

En una nota, S茅bastien Faure deja escapar un curioso comentario que la mayor铆a de las veces se ha pasado por alto, pero que revela muy bien los l铆mites del peligroso ejercicio de la s铆ntesis: 芦La palabra s铆ntesis anarquista debe tomarse, aqu铆, en el sentido de reuni贸n, de asociaci贸n, de organizaci贸n y de acuerdo de todos los elementos humanos que reivindican el ideal anarquista. Hablando de asociaci贸n y estudiando si es posible y deseable que todos estos elementos se re煤nan, s贸lo podr铆a llamar a esta reuni贸n, a esta base de organizaci贸n, s铆ntesis anarquista. Otra cosa es la s铆ntesis de las teor铆as anarquistas. Un tema important铆simo que me propongo tratar cuando mi estado de salud y las circunstancias me lo permitan.禄 [22]

En este texto, S茅bastien Faure ofrece un claro ejemplo de angelismo pol铆tico, apoy谩ndose en una vibrante apelaci贸n sentimental y humanista para acallar las divisiones y las pasiones: 芦Guard茅monos de pretender establecer el equilibrio de las responsabilidades personales o colectivas. Reconozcamos con sinceridad y valent铆a que cada uno de nosotros tiene su parte de responsabilidad. Pasemos la esponja sobre nuestros agravios mutuos y compromet谩monos a no volver a agitar esas penas. Hagamos el sacrificio -f谩cil al fin y al cabo- de nuestros propios resentimientos y amores a la gran Idea que nos une a todos: anarcosindicalistas, comunistas-libertarios o individualistas-anarquistas. De una vez por todas, sinceramente, de verdad, alejemos toda irritaci贸n de nuestras mentes, y toda amargura de nuestros corazones.禄 [23]

S茅bastien Faure, por razones de salud, echar谩 de menos un an谩lisis cr铆tico de las oposiciones existentes en el seno del movimiento anarquista, al tiempo que pretende unir las tres corrientes.

No tuvo suficientemente en cuenta la cuesti贸n del poder que planteaba la plataforma y sigui贸 centrado en la necesidad de conciliar las tres corrientes del anarquismo, en nombre de la sacrosanta armon铆a y el humanismo de la 茅poca.

El debate que sigui贸 a la publicaci贸n del proyecto de Plataforma para la organizaci贸n de los comunistas libertarios se centr贸 lamentablemente en la oposici贸n entre dos concepciones de la organizaci贸n anarquista: la s铆ntesis y la plataforma, con la cuesti贸n central de la existencia de corrientes de pensamiento, pero se eludi贸 la cuesti贸n de la relaci贸n de poder. La forma se impondr谩 sobre el fondo y lo esencial de las oposiciones girar谩 en torno a la tolerancia y la coherencia entre las tres corrientes. Lo emocional e interpersonal eclipsar谩 las verdaderas cuestiones de poder y no dominio entre un movimiento pol铆tico y el movimiento social del que procede.

Es m谩s bien en este v铆nculo con las masas en lo que deber铆a haberse centrado la cr铆tica anarquista al proyecto de plataforma y en esta curiosa distinci贸n de elementos saludables. Voline lo hab铆a tocado y Malatesta hab铆a iniciado un interesante an谩lisis de la plataforma y de los riesgos de 芦graves desviaciones禄 para el anarquismo, pero este 芦rechazo, sin embargo, nunca implic贸 por parte de militantes como Malatesta o Fabbri, una adhesi贸n de principio a las posiciones favorables a la s铆ntesis禄. [24] y se hundi贸 en los m谩s lamentables equ铆vocos: 芦Lo que es realmente nuevo en la Plataforma es s贸lo un revisionismo oculto hacia el bolchevismo y el reconocimiento de un per铆odo de transici贸n禄 (Voline)

A la inversa, la oposici贸n entre comunistas anarquistas y anarquistas individualistas deber铆a haberse desarrollado para mostrar la imposibilidad de una s铆ntesis entre elementos antit茅ticos. En cuanto a la oposici贸n entre los comunistas anarquistas y los anarcosindicalistas, parec铆a posible un v铆nculo en vista de los numerosos puntos comunes.

Traducido por Joya

Original: dominique-sureau.over-blog.com/

Fuente: https://www.meneame.net

Notas

[1] S茅bastien Faure, la enciclopedia anarquista,

[2] Merlino, Francesco Saverio, Formas y esencia del socialismo / por Saverio Merlino ; con un prefacio de G. Sorel, cap铆tulo 9, p 202, 1898

[3] Errico Malatesta El programa anarquista, publicado con ocasi贸n del Congreso de Bolonia de la U.A.I. (1-4 de julio de 1920). Este texto, que Malatesta hab铆a escrito bajo el t铆tulo 芦El programa anarquista禄, no es un primer borrador. Se inspira en un programa que Malatesta hab铆a publicado en 1899 en Paterson, Estados Unidos, en diferentes n煤meros de La Cuesti贸n Social, texto que fue retomado en forma de panfleto por el grupo 芦L鈥橝venir禄 de Nueva Londres en 1903, y de nuevo en 1905 bajo el t铆tulo Nuestro Programa.

[4]

[5]Alexandre Skirda, Autonom铆a individual y fuerza colectiva: los anarquistas y la organizaci贸n desde Proudhon hasta hoy, Publico, Skirda, Spartacus, 1987, 365 pNovomirsky. Sobre el programa del anarcosindicalismo, Odessa, (en ruso), 1907, pp. 172-173.

[6] Alexander Skirda, Autonom铆a 鈥 254 El grupo de anarquistas rusos en el extranjero. El secretario del grupo, Pyotr Arshinov. 20 de junio de 1926.

[7] los textos fundacionales de la organizaci贸n anarquista ediciones l鈥檈ntr鈥檃ide A propos du projet d鈥檜ne 芦Plate-forme d鈥檕rganisation禄 publicado por el Grupo de Anarquistas Rusos en el Extranjero, Par铆s, abril de 1927, p. 1 [p. 77

[8] Alex andre Skirda, Autonom铆a 鈥 p 259

[9] Alexandre Skirda, Autonom铆a 鈥. p 259

[10] Alexandre Skirda, Autonom铆a p 259

[11] Alexandre Skirda, Autonom铆a p 260

[12] Alexandre Skirda, Autonom铆a p 264

[13] Alexandre Skirda, Autonom铆a p 264

[14] Alexandre Skirda, Autonom铆a p 265

[15] Alexandre Skirda, Autonom铆a p 280

[16] Alexander Skirda, Autonom铆a p 281

[17] Errico MALATESTA RESPUESTA A LA PLATAFORMA folleto del grupo 19 de julio impreso en el Hive Ouvri猫re publico

[18] Errico MALATESTA RESPONDE A LA PLATAFORMA folleto del grupo 19 de julio impreso en la Colmena Obrera publico

[19] Errico MALATESTA RESPONDE A LA PLATAFORMA folleto del grupo 19 de julio impreso en la Colmena Obrera publico

[20] Alexandre Skirda, Autonom铆a p 289-290

[21]http://www.antimythes.fr/a_propos_du_mouvement_anarchiste/plateforme_synthese/fs_synthese_anarchiste_1928.pdf p3

[22]http://www.antimythes.fr/a_propos_du_mouvement_anarchiste/plateforme_synthese/fs_synthese_anarchiste_1928.pdf p 4 nota 2

[23]http://www.antimythes.fr/a_propos_du_mouvement_anarchiste/plateforme_synthese/fs_synthese_anarchiste_1928.pdf p 5

[24]Gaetano Manfredonia, Itinerario 鈥 n掳13 1995 EL DEBATE PLATAFORMA O S脥NTESIS