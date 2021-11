–

Esta cuesti贸n parecer铆a impensable, hasta el punto de que el imaginario colectivo del anarquismo se combina con el desorden, y sin embargo los anarquistas se han preocupado constantemente por definir sus contornos.

La cuesti贸n organizativa es una interrogaci贸n recurrente del movimiento anarquista, pero con demasiada frecuencia las oposiciones se han reducido a problemas de eficacia, cuando existen contradicciones m谩s importantes. El presente estudio volver谩 sobre estas contradicciones, pero tambi茅n sobre el fundamento m铆tico del anarquismo que lo encerrar谩 en un angelismo pol铆tico.

Es interesante retomar el curso reflexivo del activista Jean Grave. En palabras de Jean Grave: 芦Hasta ahora se ha intentado enrolar, disciplinar y conducir a los individuos en sistemas jer谩rquicos y centralizados, que se adornaban con el nombre de organizaci贸n, y hemos visto, entre los anarquistas, a compa帽eros afirmar que, no queriendo m谩s autoridad, no quer铆an ya ninguna organizaci贸n.禄

Jean Grave plantea, en t茅rminos sencillos, el rechazo a la organizaci贸n por parte de ciertos anarquistas, pero este desaf铆o a toda organizaci贸n se apoya en un sustrato filos贸fico.

Divide a estos opositores a cualquier idea de organizaci贸n en dos grupos: 芦aquellos que vienen a decirnos que su individualismo no les permite confiar de antemano por las promesas cuando se asocian con otros y aquellos, m谩s racionales, que entienden que en la mayor铆a de los casos, es rentable asociar los esfuerzos de uno con los de otros compa帽eros para obtener una mayor suma de resultados, que no hay asociaci贸n posible si no se acuerda, de antemano, con los coasociados, para determinar la acci贸n com煤n as铆 como la acci贸n de cada uno para una buena coordinaci贸n de los esfuerzos asociados. S贸lo que ellos dicen que esto no es organizaci贸n, es libre acuerdo禄.

驴El rechazo de la organizaci贸n ser铆a entonces m谩s bien una cuesti贸n de terminolog铆a y de argucias: 芦El libre acuerdo, la organizaci贸n, tendr铆a poca importancia, si la confusi贸n no permitiera epilogar sobre eso禄?

Pero con estas supuestas reservas de los anarquistas individualistas, el problema organizativo s贸lo se toca. Lo importante pas贸 a ser el fen贸meno de la 芦p茅rdida de fuerza que supuso esta disipaci贸n de las fuerzas anarquistas禄 que, a su vez, exigi贸 la reacci贸n de ciertos compa帽eros, frente a 芦este individualismo atroz禄. Algunos compa帽eros llegaron a proponer 芦sistemas de federaci贸n que s贸lo ten铆an un defecto: estar modelados sobre sistemas centralizadores y autoritarios, asegurando la coordinaci贸n de esfuerzos s贸lo en detrimento del esp铆ritu de iniciativa禄.

Pero las contradicciones filos贸ficas que subyacen al anarquismo individualista y al comunismo anarquista eran insalvables.

La disputa entre los estudiantes del Internationalist Revolutionary Socialist (I.R.S.) y Jean Grave, entre otros, es sintom谩tica.

Seg煤n Jean Grave, los estudiantes del S.R.I. son los protagonistas que proponen el 芦gabinete de correspondencia禄, cuyo papel ser铆a 煤nicamente el de intermediario, manteniendo los grupos su autonom铆a.

Jean Grave denunci贸 芦el m茅todo de los partidos autoritarios禄 que decretaban 芦el acuerdo, la federaci贸n, creando organizaciones y grupos cuyo objetivo era asegurar esta uni贸n y la unidad de prop贸sito禄.

Tenemos en este escrito de 1902, todo el argumento que esclerotizar谩 el movimiento anarquista m谩s tarde.

En el resto de su panfleto, el escollo est谩 escrito en blanco y negro.

芦Es de los propios grupos, vincul谩ndose progresivamente entre s铆, de donde debe surgir la federaci贸n anarquista, y no porque hayamos decidido crear una agrupaci贸n encargada de organizarla.

Y he aqu铆 este nudo gordiano, este v铆nculo inextricable que el anarquismo no lograr谩 cortar.

La cuesti贸n organizativa est谩 bien planteada en t茅rminos de poder, sean cuales sean los participantes: autonom铆a, poder de decisi贸n鈥 la dimensi贸n de la eficacia revolucionaria es secundaria pero ser谩 cada vez m谩s preponderante. La dimensi贸n de la eficacia revolucionaria es secundaria, pero ser谩 cada vez m谩s preponderante. Se plantear谩 constantemente despu茅s en el movimiento anarquista y conducir谩 a sucesivas rupturas y a repetidos malentendidos, haciendo que el movimiento anarquista sea impotente en muchas situaciones.

La diferencia de enfoque se debe, en parte, a una visi贸n diferente del periodo revolucionario que los estudiantes de la ISR desean que sea breve, mientras que Jean Grave basa sus esperanzas en un largo periodo de maduraci贸n de las ideas anarquistas y parte de la constataci贸n de que las ideas progresan y que, debido a la complejidad del mundo, es dif铆cil, incluso indeseable e ilusorio, pretender aprehender la totalidad de la situaci贸n en una formulaci贸n program谩tica. En cuanto a la propaganda, no ha esperado a una elaboraci贸n sobre el papel para desarrollarse 芦delante de ellos, detr谩s de ellos, desde la derecha, desde la izquierda, a lo largo, a lo ancho, a lo ancho鈥 y 芦es quiz谩s por los lados de los que menos sospechamos, que se producir谩 la transformaci贸n deseada禄.

Guillaume Davranche considera l煤cidamente que 芦Les temps nouveaux禄 pospone la cuesti贸n de la organizaci贸n a las calendas griegas, lo que, dada la influencia de esta revista en el movimiento, es una pena:

芦Pensar que un hombre pueda ser aut贸nomo, es decir, algo m谩s que un t铆tere, movido por otro hombre, parece asombroso para quienes han vegetado toda su vida con esta idea recibida de sus antepasados: es indispensable que haya un gobierno, es decir, una minor铆a de individuos encargados de dirigir a la mayor铆a y de pensar por ella.禄 [1]

Pero la oposici贸n es en realidad m谩s profunda y filos贸fica.

Es interesante citar el pre谩mbulo del manifiesto del FCAR de 1913: 芦Repudiamos el individualismo禄.

Esta necesidad de una posici贸n clara es la culminaci贸n de un viaje ideol贸gico.

La historia del grupo de estudiantes revolucionarios socialistas internacionalistas lleva el germen de la desconfianza de los c铆rculos libertarios hacia ellos. Los v铆nculos con el marxismo y el intelectualismo son dos escollos dif铆ciles de evitar.

El 21.12.1907, en el semanario 芦Les temps nouveaux禄, se plantea la cuesti贸n de la creaci贸n de una federaci贸n anarquista.

Es interesante seguir a algunos de estos protagonistas como Maria Isidorovna Goldsmith [llamada Maria Korn o Corn, Maria Isidine que encontraremos cerca de Idda Mett, Makhno o Archinoff].

En octubre del a帽o 1907 Marc Pierrot entreg贸 un an谩lisis cr铆tico del individualismo de lo m谩s interesante bajo el t铆tulo 芦sobre el m茅todo禄.

En 茅l denunciaba el concepto de 芦individuo razonable禄 que s贸lo es 芦una abstracci贸n que no existe en la realidad禄.

Reproch贸 a los anarquistas individualistas, conocidos como compa帽eros cient铆ficos o geom茅tricos, que hicieran 芦abstracciones del entorno econ贸mico y de los sentimientos禄 y que no tuvieran en cuenta 芦tampoco el entorno social禄.

芦Estos anarquistas consideran que el problema social (la organizaci贸n de la felicidad) s贸lo puede resolverse mediante el acuerdo entre 芦individuos razonables禄.

芦En lugar de considerar a la Sociedad, consideran al Individuo, sin darse cuenta de que este monstruo s贸lo ha existido en su imaginaci贸n.

Y Pierrot se opuso a otra concepci贸n de la sociedad: 芦En la reacci贸n al determinismo social, el ego铆smo es un sentimiento poderoso; pero no lo es todo en los hombres. Existen otros sentimientos, que se han desarrollado a lo largo de los miles y miles de a帽os que los animales humanos han vivido en sociedad. A los individuos de hoy les resulta imposible abstraerse de la sociedad humana. Les guste o no, est谩n vinculados entre s铆. Para liberarse, hay que liberar a los dem谩s, hay que liberarse juntos.

Esto recuerda a Bakunin.

En 1909, seg煤n la acertada expresi贸n de Guillaume Davranche, el movimiento anarquista (est谩) atascado. Cita, entre otros, a Am茅d茅e Dubois, quien, en diciembre de 1908, pensaba que la organizaci贸n anarquista era 芦imposible禄, ya sea 芦por la falta de influencia y de cultura de algunos禄, ya sea por el rechazo 芦a o铆r hablar de organizaci贸n禄 de otros, ya sea por la convicci贸n del car谩cter superfluo de la agrupaci贸n ideol贸gica de otros que hab铆an invertido en el campo sindical. P54

Malatesta va a plantear el problema de la organizaci贸n desde un triple 谩ngulo de an谩lisis: 芦la organizaci贸n en general, principio y condici贸n de la vida social, hoy y en la sociedad futura; la organizaci贸n del 芦partido anarquista禄; y la organizaci贸n de las fuerzas populares, en particular la de las masas trabajadoras, con vistas a la resistencia contra el gobierno y contra el capitalismo鈥β [2]

Esta distinci贸n de 谩mbitos organizativos es indicativa de la consideraci贸n del corto, medio y largo plazo y de los campos de aplicaci贸n diferenciados que son la sociedad, el proletariado y los anarquistas.

No se trata de un partido con una clara visi贸n hist贸rica, que vincule a los diferentes estamentos organizativos y que sea depositario de la ciencia hist贸rica y del futuro de las clases desfavorecidas.

Malatesta deplora inmediatamente el 芦error fundamental de los anarquistas que se oponen a la organizaci贸n禄, que 芦consiste en creer que no puede haber organizaci贸n sin autorizaci贸n, y, convencidos de este supuesto, preferir renunciar a toda organizaci贸n antes que admitir cualquier autoridad禄. [3]

Es importante recordar que Malatesta, as铆 como Luiggi Fabbri y Charles Malato, hablaban despu茅s del dif铆cil per铆odo de los ataques anarquistas, y que intentaban replantear el debate y las oposiciones de la corriente anarquista individualista.

Este periodo, que Malato defini贸 como de 芦vibraci贸n revolucionaria禄, marc贸 profundamente el pensamiento anarquista de la 茅poca, y la huella ser铆a m谩s profunda de lo que parece, ya que los atentados consolidaron el apriori ideol贸gico y la confusi贸n entre anarqu铆a, violencia y desorden.

Malato se aplicar铆a a positivizar la acci贸n anarquista anterior de 芦anarquistas que no eran violentos sin rumbo, que se precipitaban en un empuje ciego de esclavos borrachos, sino hombres con sus propias concepciones, sus propios ideales y, digan lo que digan los burlones, sus propios medios pr谩cticos.禄 [4]

No es casualidad que Malatesta pase h谩bilmente del concepto de organizaci贸n al de asociaci贸n en sus escritos de la 茅poca, esta noci贸n tan querida por los lectores de Stirner, y que conduzca su reflexi贸n hacia el campo de la vida social, en la l铆nea recta de los escritos comunistas libertarios, esperando hacer el cruce entre estas corrientes de ideas.

Esta preocupaci贸n por unificar el movimiento llevar谩 a toda la concepci贸n posterior que conducir谩 a la s铆ntesis anarquista.

Para Malatesta, en l铆nea con Bakunin, es necesario considerar al ser humano como un ser sobre todo social, incluso antes de la manifestaci贸n de su individualidad, y 茅sta no es en absoluto antin贸mica a lo social.

芦La organizaci贸n, es decir, la asociaci贸n para un fin determinado, en la forma y con los medios para conseguirlo, es necesaria para la vida social禄. [5]

Por tanto, la organizaci贸n no es una cuesti贸n de buena voluntad, sino una condici贸n sine qua non para la supervivencia humana. La organizaci贸n nos la impone la vida social.

芦El hombre aislado no puede ni siquiera vivir la vida de un bruto; es incapaz de procurarse su propio alimento, excepto en las regiones tropicales o donde la poblaci贸n es extremadamente limitada; y es incapaz, sin excepci贸n, de elevarse a una vida algo superior a la del animal. Por lo tanto, debe unirse a otros hombres禄. [6]

A esta necesidad biol贸gica se a帽ade una observaci贸n evolutiva de las sociedades humanas: 芦se encuentra unido a ellas de facto, como resultado de la evoluci贸n previa de la especie; por tanto, debe someterse a la voluntad de los dem谩s (esto es la esclavitud), o imponer su propia voluntad a los dem谩s (esto es la autoridad), o vivir en acuerdo fraternal con los dem谩s para el mayor bien de todos (esto es la asociaci贸n).禄 [7]

Malatesta ancla la cuesti贸n de la organizaci贸n en un sustrato biol贸gico y etol贸gico. En esto sigue a Bakunin y Kropotkin.

Este es el marco general que establece Malatesta. La cuesti贸n de la organizaci贸n es una necesidad y 芦nadie puede sustraerse a esta necesidad; e incluso los m谩s opuestos a la organizaci贸n se someten a la organizaci贸n general de la sociedad en la que viven; adem谩s, en los actos voluntarios de su vida, y tambi茅n en su revuelta contra la organizaci贸n, se unen, se reparten las tareas, se organizan con los que est谩n de acuerdo con ellos y utilizan los medios que la sociedad pone a su disposici贸n. 鈥 siempre que, por supuesto, no se trate de vagas aspiraciones plat贸nicas o de sue帽os so帽ados, sino de algo que realmente quieran y hagan禄. [8]

Malatesta, en 1897, sienta las bases pragm谩ticas de la necesidad de la organizaci贸n. La tercera edici贸n de la Filosof铆a del Anarquismo de Malato se public贸 ese mismo a帽o y conten铆a muchas recomendaciones para los anarquistas individualistas. 驴No define el anarquismo como 芦el complemento鈥 el correctivo del comunismo禄. [9]

Una semana m谩s tarde, Malatesta reincide en el campo conceptual de la cuesti贸n del poder que subyace al rechazo de la organizaci贸n, que inevitablemente produce l铆deres.

Malatesta empuja la contradicci贸n que se desarrollar铆a en un anarquismo individualista que, bajo el pretexto de luchar contra el poder, refutar铆a toda forma de organizaci贸n y al mismo tiempo se prohibir铆a pensar en cualquier tipo de organizaci贸n anarquista, que no tendr铆a sentido para 茅l, como anarquista.

芦El hecho es que puede haber una colectividad organizada sin autoridad, es decir, sin coerci贸n 鈥 y los anarquistas deben admitir esto, de lo contrario el anarquismo no tendr铆a sentido.禄 [10]

Malatesta invierte entonces el cuestionamiento del poder que apunta detr谩s del rechazo organizativo y lo reinterpreta a la luz de una capacidad pol铆tica anarquista de los miembros que componen la asociaci贸n.

芦Si, por lo tanto, los anarquistas no son capaces de agruparse y ponerse de acuerdo entre ellos sin someterse a una autoridad, esto significa que todav铆a no son lo suficientemente anarquistas y que antes de pensar en establecer la anarqu铆a en el mundo, deben pensar en hacerse capaces de vivir an谩rquicamente. Pero la soluci贸n no est谩 en la no organizaci贸n: est谩 en la mayor conciencia de cada miembro鈥β [11]

Por ello, Malatesta concluye que 芦lejos de crear autoridad, la organizaci贸n es la 煤nica soluci贸n contra la autoridad y la 煤nica forma de conseguir que cada uno de nosotros se acostumbre a tomar parte activa y consciente en el trabajo colectivo y deje de ser un instrumento pasivo en manos de los dirigentes鈥β [12]

Por 煤ltimo, Malatesta responde al argumento de que 芦una organizaci贸n implica la obligaci贸n de coordinar la propia acci贸n con la de los dem谩s, lo que viola y obstaculiza la iniciativa.禄 [13]

Su respuesta desplaza el debate de la estrecha esfera individual a la dimensi贸n colectiva de una sociedad: 芦lo que realmente priva de libertad y hace imposible la iniciativa es el aislamiento que se reduce a la impotencia. La libertad no es el derecho abstracto, sino la posibilidad de hacer algo: esto es cierto para nosotros, y tambi茅n para la sociedad en general. Es en la cooperaci贸n con otros hombres donde el hombre encuentra la raz贸n de ser de su actividad y su poder de iniciativa禄. [14]

Aqu铆 encontramos las observaciones de Bakunin sobre la libertad y la necesaria cooperaci贸n entre los hombres.

Malatesta vuelve un poco m谩s tarde a la cuesti贸n de la organizaci贸n y a la concepci贸n de los anarquistas en relaci贸n con el pueblo.

Para Malatesta, en un art铆culo publicado en Agitazione 芦el apoyo a las organizaciones populares de todo tipo es una consecuencia l贸gica de nuestras ideas fundamentales y, por tanto, debe ser parte integrante de nuestro programa.禄 [15]

En efecto, si en el caso de un partido autoritario 芦el objetivo es tomar el poder para imponer sus ideas禄 se ocupar谩 芦de que el pueblo siga siendo una masa amorfa禄 y 芦l贸gicamente desear谩 que lleguen al poder los pocos y el tipo de organizaci贸n que le interesa禄. [16]

Para los anarquistas, que desean 芦emancipar al pueblo, que el pueblo se emancipe禄, el objetivo es muy diferente. Aspiran a una 芦nueva forma de vida social禄 (que) nazca de las entra帽as del pueblo, que corresponda al grado de desarrollo alcanzado por los hombres y que pueda progresar a medida que los hombres progresan. [17]

Encontramos aqu铆 la concepci贸n libertaria del partido y su relaci贸n m谩s de acompa帽amiento, de inserci贸n en el movimiento social que de pretensi贸n de dirigirlo.

Luiggi Fabbri establece a su vez que 芦el principio de organizaci贸n en s铆 mismo es

y lo explica en t茅rminos que recuerdan a escritos anteriores.

芦La sociedad preconizada por los anarquistas, en la que no habr谩 hombres ni institutos 芦providenciales禄, y que se basar谩 en la participaci贸n de todos los individuos en la producci贸n y la asociaci贸n, necesitar谩 que la organizaci贸n se extienda hasta el 煤ltimo individuo, y que cada uno contribuya voluntariamente a la armon铆a general. Y como la participaci贸n de cada individuo debe ser espont谩nea, voluntaria, libre, ya que sin coacci贸n nadie falta al deber de solidaridad, es necesario que se difunda primero la conciencia de la necesidad de la organizaci贸n, para que 茅sta signifique la satisfacci贸n de una aut茅ntica necesidad tanto material como moral.禄 [18]

Aqu铆 encontramos la idea fuerte del anarquismo autoinstitucional con lo que implica y que Rudolf Rocker resumi贸:

芦El anarquismo no es una soluci贸n patentada para todos los problemas humanos, ni una utop铆a o un orden social perfecto, como se le ha llamado a menudo, ya que rechaza en principio todo esquema y concepto absoluto. No cree en ninguna verdad absoluta, ni en una meta final definida para el desarrollo humano, sino en la perfectibilidad ilimitada de las disposiciones sociales y de las condiciones de la vida humana, que siempre se ven atra铆das hacia formas m谩s elevadas de expresi贸n, y a las que por esta raz贸n no se les puede asignar ning煤n fin definido ni establecer ninguna meta fija.禄 [19]

La esencia del anarquismo en sus ideales implica un modo de organizaci贸n diferente al de otros 芦partidos禄.

芦Su funcionamiento interno debe ser diferente y la relaci贸n con el movimiento social es fundamental e ideol贸gicamente distinta a la de los partidos autoritarios. La organizaci贸n libertaria y voluntaria de numerosas unidades individuales asociadas para un fin com煤n y que emplean uno o varios m茅todos considerados buenos y libremente aceptados por todos. Una organizaci贸n de este tipo sigue siendo imposible si los individuos que la componen no est谩n acostumbrados a la libertad y no se libran de los prejuicios autoritarios. Es necesario, por otra parte, organizarse para practicar la vida en libre asociaci贸n禄 y ello para acostumbrarse al uso de la libertad 鈥. Por organizaci贸n entendemos la uni贸n de los anarquistas en grupos y la uni贸n federal de los grupos entre s铆, sobre la base de ideas comunes y del trabajo pr谩ctico com煤n a realizar. Esta organizaci贸n deja naturalmente la autonom铆a del individuo en los grupos y de los grupos en la federaci贸n, con plena libertad para que los grupos y las federaciones se formen seg煤n la oportunidad y las circunstancias por oficio o por barrio, por provincia o por regi贸n, por nacionalidad o por lengua, etc.

La organizaci贸n federal as铆 concebida, sin 贸rganos centrales y sin autoridad, es 煤til y necesaria.禄 [20]

En un art铆culo de 1927, Malatesta resum铆a cu谩les deb铆an ser las bases de una organizaci贸n anarquista: 芦plena autonom铆a, plena independencia y, por tanto, plena responsabilidad de los individuos y de los grupos; libre acuerdo entre los que creen 煤til unirse para cooperar en un fin com煤n; deber moral de mantener los compromisos adquiridos y de no hacer nada que contradiga el programa aceptado禄. Una vez sentadas estas bases, se adoptan las formas pr谩cticas y la maquinaria adecuada para dar vida real a la organizaci贸n. De ah铆 los grupos, las federaciones de grupos, las federaciones de federaciones, las reuniones, los congresos, los comit茅s de correspondencia, etc. Pero todo ello debe hacerse libremente, de forma que no se obstaculice el pensamiento o la iniciativa de cada uno, y con el 煤nico objetivo de aumentar el alcance de esfuerzos que, aislados, ser铆an imposibles o de escasa eficacia.禄 [21]

Esto conduce l贸gicamente a un proceso organizativo que no es necesariamente a largo plazo. La 芦duraci贸n de una organizaci贸n libertaria debe ser el resultado de las afinidades espirituales de sus miembros y de su capacidad para adaptarse a las circunstancias continuamente cambiantes; cuando ya no es capaz de cumplir una misi贸n 煤til, es mejor que muera禄. [22]

La cuesti贸n organizativa se convertir谩 r谩pidamente en una interrogaci贸n recurrente del movimiento anarquista, en particular con ocasi贸n de las confrontaciones revolucionarias, donde el anarquismo no ser谩 el vencedor de las confrontaciones ideol贸gicas entre revolucionarios, sino que mantendr谩 una exigencia de autoorganizaci贸n del movimiento revolucionario y refutar谩 y combatir谩, incluso en sus filas, las alianzas con los partidos autoritarios y estatistas.

芦La necesidad de diferenciarse, organizando entre anarquistas que tienen en com煤n formas y m茅todos de lucha colectiva y de propaganda, se impone tambi茅n por la claridad de ideas frente a los adversarios禄, escribe Luiggi Fabbri en su discurso de 1907, y se apresura a citar a Charles Malato: 芦La autonom铆a y la federaci贸n son las dos grandes f贸rmulas del futuro, en adelante es en esta direcci贸n que se orientar谩n los movimientos sociales禄. Y esta es tambi茅n nuestra idea, pues creemos que la organizaci贸n encuentra en la forma federal la mejor manera de explicarse en un sentido verdaderamente anarquista.禄 [23]

芦Decimos, por ejemplo, partido anarquista significando simplemente el conjunto de todos los que luchan por la anarqu铆a. Cuando decimos federaci贸n socialista-anarquista nos referimos a la uni贸n preestablecida de individuos y grupos adheridos que se han puesto de acuerdo en una localidad determinada en torno a un programa de ideas y m茅todos.

Es curioso que encontremos m谩s defectos en este t茅rmino de federaci贸n que en el t茅rmino gen茅rico de partido; lo elegimos precisamente porque implica hist贸ricamente (como era tambi茅n la intenci贸n de Bakunin) el concepto de organizaci贸n descentralizada, de abajo a arriba, o mejor (ya que no debe haber ni abajo ni arriba) de lo simple a lo compuesto. Dijimos precisamente nos federamos porque este t茅rmino ha adquirido ahora un significado opuesto y negativo de centralizaci贸n.禄 [24]

Charles Malato defiende una idea similar. 芦Hay que tener cuidado de no confundir autoridad con organizaci贸n鈥 La organizaci贸n impuesta por un individuo, una casta, es odiosa, mientras que la organizaci贸n elaborada y consensuada por todos es justa, l贸gica, necesaria.禄

Para Charles Malato, 芦el gran error de las mentes superficiales es imaginar que tras la consecuci贸n de su propio ideal, la humanidad no tendr谩 m谩s ideal que perseguir禄. [25]

Del mismo modo, inscribe el anarquismo en una din谩mica de autoorganizaci贸n perpetua, de un movimiento de ideas no fijo y evolutivo, del fruto y de las obras de la humanidad y no de los pensadores solamente.

芦La organizaci贸n es la condici贸n indispensable de todo desarrollo, de todo progreso; s贸lo hace falta que en lugar de descansar en la autoridad de uno o de unos pocos, se base en el acuerdo mutuo鈥β

