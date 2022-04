LA CUESTIÓN DE LA VIVIENDA

(Artículo basado en el programa de “Sobredosis de Soma” de Radio Almaina).

¿Cuál es la raíz del problema de la cuestión de la vivienda? La cuestión de la vivienda va más allá de las circunstancias actuales de fondos buitres, aumento del precio del alquiler, etc, sino que es algo estructural a España que nunca ha elaborado una Ley de vivienda ni se han dado la suficiente correlación de fuerzas entre clases sociales como para implementar una legislación que favorezca el derecho a la vivienda. Así, históricamente, se observa mejor la connivencia del Estado y el Capital para impedir que el acceso a la vivienda sea un derecho. En España hay una burguesía rentista que básicamente vive de acaparar viviendas y suelo y mercadear en el, y especular, es su valor de uso a favor de su valor de cambio, y esto es una continuidad histórica a pesar de que ha habido diferentes etapas caracterizadas por particularidades concretas de todo ello(crisis inmobiliaria, turistificación, etc). Ahora estamos viviendo una forma particular de problemas con la vivienda pero pertenece a un contexto histórico más amplio.

El punto de inflexión vino con la Revolución Industrial en que la forma de ganarse la vida dejó de serlo con el artesanado o el campesinado y se conforman masas de desempleados que van a las ciudades donde se aglomeran en condiciones de infravivienda y allí las clases desposeídas se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. A partir de entonces surge la problemática capitalista de la cuestión de la vivienda. A partir de entonces todo ha ido a peor. Con la entrada de España en la globalización con la Expo de Sevilla de 1992 y las Olimpiadas de Barcelona el Capitalismo se hizo más financiero y eso potenció la especulación que agravó el problema. Las penurias de la cuestión de la vivienda son las penurias del Capitalismo.

Ahora hay unos determinados problemas con la vivienda y en otros momentos ha habido otros. Ahora está en auge el que haya muchos desahucios o el alto precio de los alquileres. Pero son formas particulares de manifestarse la problemática general de la vivienda. La problemática de la vivienda es que hay dos clases, una poseedora y otra carente de vivienda. Hay mucha gente que no posee vivienda porque existe el derecho a la propiedad privada.

Tras la guerra civil el fascismo penetró en los estamentos del nuevo régimen. El Franquismo creó el Ministerio de la vivienda que presidió Arrese, que pasó a la historia por la frase mítica: “Queremos un país de propietarios, y no de proletarios”. Cuando España había sido siempre hasta la guerra civil un país de inquilinos, la propiedad hace imposible la rebeldía y la asociación entre las personas, y la cultura de la propiedad llega hasta hoy. Esto viene de 1955 y del fascismo, y sigue en nuestra cultura y leyes, y a pesar de la crisis de 2008 hay gente que cree emanciparse al adquirir un piso en propiedad. Esto lo dijo Arrese en una convención de promotores inmobiliarios y no al pueblo. En España salvo la burguesía vasca y catalana la burguesía ha sido rentista, y todo el éxodo rural-ciudad que comenzo con chabolismo e infravivienda, empezó a protestar contra los caciques y dueños de la propiedad, empezando de la propiedad del suelo de la que también estaban desposeídos. El Capitalismo acelera todos los procesoso de acumulación de suelo y vivienda y la burguesía solo vive de las rentas y la especulación sin producirse un movimiento que dispute esta dinámica de propiedad. El estado vendía suelo público a los particulares para especular. Esto solo pasa en España.

La crisis de 2008 el Capital español renueva sus formas de extraer rentas de la hipoteca a los alquileres. La creación de las SOCIMIS(Sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria) por el PSOE en 2009 y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos del 2013 del PP son hitos de la cuestión de la vivienda. Las SOCIMIS eran entidades a través de las cuales los fondos de inversión se metían a invertir en el sector inmobiliario para especular y actuar en el mercado del alquiler y en 2012 el PP les da un poder extra a las SOCIMIS pues las declara exentas del impuesto de sociedades y el problema endémico se ve favorecido con la estocada final.

La lucha por la vivienda cambia de frentes sin resolverse en 2008 con la crisis, con todos los escándalos de las hipotecas subprime hay una contradicción muy fuerte entre los que tienen la vivienda como lugar de uso y los que la tienen como valor de cambio, y esa contradicción no sólo no se supera sino que se desplaza. Hace años abundaban los casos de hipotecas y ahora son de alquileres y okupación.

El PP es cohernte con sus intereses de clase al defender la propiedad. Su defensa de la propiedad privada desde la óptica burguesa es la defensa de la acumulación, que da especulación y beneficio y aumenta la propiedad. Pero, en realidad, la propiedad privada es el derecho a la vivienda pues se compra una casa o se alquila o se ocupa para vivir y no para generar negocio. Pero los burgueses tergiversan el derecho. Las clases medias españolas se basan en el piso en propiedad. Para la gente normal sólo se accedía a la vivienda por herencia o pagando una hipoteca corta. Pero la gente necesita un techo para vivir, no para hacer negocio.

El Capitalismo se reinventa para seguir acumulando y los políticos y el Estado están en confluencia con el. El mayor casero de España es Blackstone que no son españoles. La culpable máxima de la cuestión de la vivienda es la propiedad privada.

De organizaciones existe la Plataforma de Afectados por la Hipoteca(PAH), que surgen en 2009 en Barcelona y 2011 en Madrid. Años más tarde surgen los sindicatos de inquilinos y los de barrio. Los sindicatos de inquilinos tratan de de casos que no eran de hipotecas como los de la PAH. Pero esta división es peligrosa pues el problema lo es con la propiedad independientemente de su forma y no es estratégico(inquilinos que no quieren saber nada de ocupas). Además con inquilinos e hipotecados hay casos de interclasismo de perjudicados que no pertenecen a las clases populares.

Todo el mundo acaba por tener problemas con la vivienda por si o su entorno cercano, y eso transversaliza la lucha por la vivienda lo que crea una lucha con un sujeto por un derecho universal interclasista. Se defendía el acceso a casas y luego se buscaba la lucha política por cambios estructurales y legislativos. El sujeto de la lucha no era politizado y no se consiguió politizar los malestares para conformar un movimiento político anticapitalista.

El movimiento de lucha de la vivienda ha constituído un muro de contención de lo peor de la exclusión social y ha sido un ejemplo de apoyo mutuo de la clase popular impresionante, visceral y humano. La necesidad implica confluir en una organización de todos los grupos para mejorar programáticamente y buscar cambios legislativos por fuerza social. Se ha unido a la clase obrera en torno a una necesidad básica gracias a la PAH y los movimientos subsiguientes. Sin embargo hay un relevo generacional más politizado pero poco obrero. Hay una jerarquización invisible y debe de haber más horizontalidad y dejación de intelectualismos. Hay que trabajar la clase, el género y el problema del racismo. Quizás una organización estatal es díficil por la cantidad de gente implicada pero han derivado de la lucha por la vivienda otros proyectos populares de clase (laborales, educativos, etc). La lucha contra la vivienda no acabará con la propieda ni con el Capitalismo pero es un frente de lucha popular más. Se aplican modelos de sindicalismo revolucionario a la lucha por la vivienda pues la gente no se subjetiviza por el trabajo pero todos necesitamos de una vivienda. La asamblea por la vivienda es la única forma de conocer la gente de tu barrio pues vivimos en burbujas relacionales y esto la hace estratégica como organización de la clase obrera cuando surjan nuevas crisis.

El movimiento por la vivienda ha disputado la hegemonía real al sistema y esto ha conllevado que la represión se avalanzara sobre el. Ha habido una criminalización del movimiento por los medios de comunicación, represión policial y el fenómeno “desokupa”.

Con la Ley Mordaza se impidió mucho las armas del movimiento y la gente se asustó. Era un movimiento popular y lo dejó de ser al criminalizarse impidiendo su acción característica. Las multas han desalentado mucho la lucha pues afectan a gente sin bienes económicos. La lucha se volvió inefectiva y marginal. La represión ha acotado al movimiento a pesar de la imaginación radical.

En el último año se han multado por la suma de 200.000 euros y 23 detenciones al movimiento por la vivienda catalán. Incluso los mossos de escuadra han usado contra la lucha recursos antiterroristas.

La Ley Mordaza se hizo para parar las victorias del movimiento pues es esencial estar en la calle y ser visible y las multas son impagables. Los detenidos han expandido el miedo. La derogación de la Ley Mordaza es esencial.

Solo el 0,34% de las viviendas del parque español están ocupadas y, de esas, sólo el 10% son conflictivas para los vecinos. Las conflictivas son el 0,03% de las viviendas totales. Pero los medios de comunicación han creado una cultura hegemónica antiokupa.

La PAH nació con mucho apoyo pero ahora ha acabado el boom de las asambleas y todo está en contra mediáticamente. La campaña de Securitas direct que afirma que se ocupan casas a cualquiera ha creado pánico entre la población general. Esta campaña está diseñada para crear un discurso público que cambie la legislación en sentido capitalista. La campaña antiokupa está potenciada por los dueños del poder y es imparable.

Por su lado, lacampaña de desokupación se creó también para cambiar la legislación. Los grandes tenedores en más de diez viviendas en alquiler no tienen el derecho al desahucio express y quieren conseguirlo.

Pero la ocupación no cambia la propiedad, la titularidad persiste en el mismo. Y se considera ocupación si el habitante de toda la vida no paga la subida del alquiler o los años que le faltan de hipoteca. Por otro lado, las casas ocupadas están mejor que cuando están en completo abandono.

Se ha financiado con dinero público a los “desokupas” y no se ha fomentado la vivienda social con el dinero público presupuestado con dicha finalidad específica. El reformismo se ha mostrado totalmente contrario al derecho a la vivienda.

Por último, un apunte sobre la campaña popular sobre el Sareb. Los objetivos y la actividad del plan Sareb(la sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) son combatidos por el movimineto por la vivienda. La Sareb es una sociedad anónima que se crea para asumir el pago de la deuda de los bancos generada en la crisis de 2008. La Sareb se constituye con un 45% de capital público a través del FROB(Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria). El estado asume una parte de participación en la toma de decisiones de la Sareb y también se constituye como avalista. Si los bancos no pueden pagar toda la deuda la paga el Estado. Un 55% de capital es de origen privado (Banco Santander, Sabadell, La Caixa Bank…). Funciona como una gestora: asume los activos inmobiliarios de los bancos endeudados y quiere sacarle la máxima rentabilidad posible para pagar la deuda poco a poco. Se encarga de gestionar y vender todos los inmuebles embargados por los bancos(edificios, solares, etc que los bancos perdieron cuando estalló la burbuja inmobiliaria). La Sareb no es propietaria de estos activos sino que los gestiona. Para poder venderlos hace uso de otras empresas que hacen la compraventa y la actividad especulativa. Todo a costa de todas las familias que pueden vivir en los inmuebles. Actualmente vemos que ha sido un desastre. No ha habido publicidad de los bienes, no se ha dicho por cuanto se están vendiendo ni dónde están. No se ha pagado la deuda y el gobierno está intentando asumir el resto de su capital, se habla de nacionalizarlo. En este contexto donde continúan los desahucios, continúan las claúsulas abusivas, continúan los alquileres por encima de las posibilidades de las familias, es cuando nace la campaña del plan Sareb. Esta campaña empieza en Madrid en marzo de 2021 y se trata de una serie de colectivos de vivienda que reúnen muchos casos de familias afectadas por la Sareb y deciden reunirlos en una misma campaña para hacer reivindicaciones conjuntas. Los objetivos de la campaña es iniciar una negociación colectiva para poder dar una respuesta residencial a todas las familias afectadas por la Sareb, y entra aquí paralizar todos los procesoso judiciales inmediatamente y el compromiso de la Sareb de ofrecer una solución real. Después renovar o firmar alquileres sociales según las posibilidades económicas de cada familia. Después una auditoría sobre la Sareb. Y, finalmente, que todas las viviendas dentro de la Sareb pasen al parque público. La campaña se desarrolla en toda España. Se ocupó la sede del Sareb en Madrid exigiendo la negociación. En junio de 2021 se iniciaron las negociaciones aportando datos. En otra reunión la Sareb se ofreció a dar una solución pero se avanzó poco. El movimiento exige el paso de propiedad privada a pública.

Alfredo Velasco