–

De parte de ANRed October 25, 2022 137 puntos de vista

Seminarios online, webinars, art铆culos y foros sobre la pr贸xima conferencia clim谩tica de la ONU 鈥 del 6 al 18 de noviembre en Sharm el-Sheikh, Egipto 鈥 no nos prepararon para el hecho de que Coca-Cola, una de las empresas m谩s contaminantes del mundo, patrocine el evento. Mientras los pa铆ses del sur global volver谩n a insistir en que haya avances sobre p茅rdidas y da帽os 鈥 loss and damage en ingl茅s -, un concepto vinculado al de justicia clim谩tica, mandatarios, cient铆ficos, activistas y empresarios debatir谩n entre stands y photocalls con el logo del gigante de las gaseosas. 驴Se imaginan? Por Valeria Foglia (Emergencia en la Tierra).

A fines de septiembre las redes oficiales de la COP27 publicaron un flyer con est茅tica cuasimundialista, en el que sobresale el nombre de la compa帽铆a. El orgulloso anuncio no cay贸 nada bien. Usuarios de Twitter destacaron que Coca-Cola es la principal contaminante con pl谩stico. 鈥淪iguiente: 驴ExxonMobil, Chevron, Total y Shell?鈥, 鈥淒eber铆an avergonzarse de ser patrocinados por un contaminador masivo como Coca-Cola, no promocionarlo鈥, se ley贸. Georgia Elliott-Smith, exdelegada de la COP26, lanz贸 una petici贸n virtual para 鈥渆liminar a Coca-Cola como patrocinador de la COP27鈥 que ya super贸 las doscientas mil firmas.

Que no sorprenda no hace que sea menos contradictorio. La contaminaci贸n por pl谩stico comienza en la industria petrolera, una de las principales contribuyentes al aumento en la concentraci贸n atmosf茅rica de gases de efecto invernadero (GEI). Compa帽铆as como Chevron, Exxon, Shell y Dow son las que le proveen a Coca-Cola la resina de combustibles f贸siles y los productos petroqu铆micos para manufacturar sus envases.

Como auspiciante de la cumbre de Egipto, la multinacional con sede en Atlanta lleg贸 a la cima del greenwashing. Lo cierto es que, al cultivar la dependencia mundial de pl谩sticos de un solo uso, Coca-Cola exacerba la emergencia clim谩tica y socava las posibilidades de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 掳C por encima de niveles preindustriales. 鈥淪i todo el ciclo de vida del pl谩stico fuera un pa铆s, ser铆a el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo鈥, afirman en un reporte de la campa帽a Break Free from Plastic (2021).

The #COP27 Presidency announces The @CocaCola Company as a Supporting Sponsor to COP27. For more information: https://t.co/JDyhS2N79A pic.twitter.com/XRhjoA4i2b 鈥 COP27 (@COP27P) September 29, 2022

Si ya saben c贸mo me pongo, 驴para qu茅 me invitan?

El grosero greenwashing de Coca-Cola se rob贸 la escena en la antesala de la COP. En el comunicado de prensa donde se anuncia su alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio para patrocinar la 27陋 Convenci贸n Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Clim谩tico se festeja que la corporaci贸n planea reducir un 25 % las emisiones hacia 2030, mientras tiene la 鈥渁mbici贸n鈥 de alcanzar el cero neto para 2050.

Achraf Ibrahim, funcionario egipcio a cargo de los aspectos financieros del evento, alab贸 鈥渆l importante papel desempe帽ado por el sector privado internacional en la promoci贸n de modelos de negocios sostenibles y el apoyo a los objetivos clim谩ticos acordados鈥. Michael Goltzman, vicepresidente global de Pol铆ticas P煤blicas y Sostenibilidad de Coca-Cola, mencion贸 que 鈥渓os desaf铆os globales como los desechos pl谩sticos, la administraci贸n del agua y el cambio clim谩tico son demasiado grandes para que un solo Gobierno, empresa o industria los resuelva individualmente鈥. Traducci贸n: nosotros creamos el problema, pero hay que arreglarlo 鈥渆ntre todos鈥.

Aunque la multinacional estadounidense quiera presentarse como 鈥渓铆der en sostenibilidad鈥, la realidad la ubica entre las que m谩s deber铆an pagar por las p茅rdidas y los da帽os que su actividad caus贸 en comunidades y biodiversidad en todo el mundo, especialmente en los pa铆ses del llamado sur global. Y no solo eso: la compa帽铆a tambi茅n encabeza los esfuerzos para demorar y desviar las acciones para combatir los pl谩sticos de un solo uso.

A帽o tras a帽o Coca-Cola retiene el t铆tulo de empresa con mayor huella pl谩stica a nivel mundial: doscientas mil botellas por minuto, seg煤n revel贸 la propia compa帽铆a en 2019. El reporte m谩s reciente de Break Free from Plastic sostiene que, aunque la empresa se comprometi贸 en 2018 a recolectar una botella por cada una vendida, esto tendr铆a un impacto insignificante en relaci贸n a la contaminaci贸n que genera.

Por el contrario, desde 2019 las auditor铆as realizadas por esta campa帽a identificaron en los residuos 鈥渕谩s productos Coca-Cola que los siguientes dos principales contaminantes combinados鈥, en referencia a Pepsico y Nestl茅. La due帽a de m谩s de cuatrocientas marcas de bebidas es la principal generadora de desechos porque produce un volumen de pl谩sticos superior al de cualquier otra empresa a nivel mundial (2,9 millones de toneladas m茅tricas).

El discurso 鈥渧erde鈥 de Coca-Cola es insostenible. El reporte Talking Trash, de la fundaci贸n Changing Markets, revela que aunque en la d茅cada de 1990 la firma prometi贸 vender su producto en botellas hechas con un 25 % de tereftalato de polietileno reciclado (rPET), tres d茅cadas despu茅s tienen solo un 10 % de este material. A la vez, mientras a rega帽adientes apoya el Sistema de Dep贸sito y Reembolso (Deposit Refund System) en Europa, sigue haciendo lobby en contra de cualquier regulaci贸n de envases en 脕frica, China y Estados Unidos.

No hay dudas de que a Coca-Cola le rinde m谩s invertir en campa帽as monumentales de greenwashing que redise帽ar su packaging y reducir dr谩sticamente la cantidad de pl谩stico. Break Free from Plastic se帽ala que en 2019 la multinacional invirti贸 $ 4240 millones en publicidad y marketing, pero solo $ 11 millones en una iniciativa para limpiar r铆os por un per铆odo de tres a帽os.

Su ostentoso lavado verde le vali贸 varias acciones judiciales en contra, entre ellas una del Earth Island Institute por 鈥publicidad falsa y enga帽osa鈥 toda vez que busca instalar que est谩 haciendo esfuerzos efectivos para reducir su huella pl谩stica en la Tierra. Los Gobiernos, seducidos por sus aportes, la premian con galardones como empresa sustentable, mientras sigue descargando las p茅rdidas y los da帽os en la biodiversidad y las poblaciones m谩s vulnerables.

La contaminaci贸n masiva con pl谩sticos abre crisis en varios frentes. Para las econom铆as, al afectar el turismo, la pesca, el alcantarillado p煤blico, por ejemplo, y demandar cuantiosas sumas para la gesti贸n y limpieza de desechos. Para la vida silvestre, que ve invadidos sus h谩bitats 鈥揺specialmente oc茅anos, mares y r铆os, e incluso en el 脕rtico鈥, ingiere micropl谩sticos o acaba enredada en objetos de mayor tama帽o. Para el clima, por su 铆ntima conexi贸n con las industrias que m谩s contribuyeron al calentamiento global. Para la salud humana: se han hallado micropl谩sticos en los intestinos, en la sangre y hasta en la leche materna.

En su campa帽a, Elliot-Smith alert贸 sobre la 鈥infiltraci贸n de las corporaciones鈥 en las cumbres clim谩ticas, a las que define como 鈥渦na juerga multimillonaria para las empresas contaminantes y sus grupos de presi贸n鈥. Con su controvertido patrocinador, lo de la COP27 es una suerte de orgullosa confesi贸n.

驴Qui茅n se hace cargo?

La COP de Glasgow parece haber sucedido hace un siglo. Boris Johnson, anfitri贸n del evento, ya no est谩 en el n煤mero 10 de Downing Street, y Liz Truss, su fugaz sucesora, perdi贸 el duelo contra una lechuga en la heladera. Los resultados de la COP26 fueron muy pobres: si antes los compromisos clim谩ticos de los Gobiernos pon铆an al mundo camino a los 2.7 掳C, tras las deliberaciones en suelo escoc茅s se estimaba reducir el aumento de la temperatura terrestre a 2.4 掳C, casi un punto por encima de lo establecido en el Acuerdo de Par铆s de 2015.

Adem谩s, cambios de 煤ltimo momento en la redacci贸n del Pacto Clim谩tico de Glasgow reemplazaron la 鈥渆liminaci贸n gradual鈥 por una 鈥渞educci贸n gradual鈥 en el uso del carb贸n. Con la crisis energ茅tica disparada por la guerra entre Rusia y Ucrania, el reclamo de India en la COP26 acab贸 siendo aprovechado por Alemania, que reabri贸 sus centrales.

Estados Unidos y la Uni贸n Europea, por su parte, unieron esfuerzos para impedir que se los haga financieramente responsables del da帽o que causaron y seguir谩n causando en los pa铆ses que menos emiten. As铆, boicotearon la creaci贸n de un fondo de p茅rdidas y da帽os que proveyera financiamiento a los pa铆ses vulnerables que lo hab铆an reclamado. En su lugar, aprobaron un 鈥渄i谩logo鈥 a futuro.

El documento de Glasgow, que no es legalmente vinculante, acab贸 鈥渋nstando鈥 a los pa铆ses desarrollados a que por lo menos dupliquen para 2025 su financiamiento clim谩tico colectivo para la adaptaci贸n de pa铆ses en v铆as de desarrollo. La trayectoria de incumplimiento en ese aspecto, sin embargo, no deja demasiado lugar para el optimismo.

Aunque la cuesti贸n de p茅rdidas y da帽os no es nueva, reci茅n en los 煤ltimos a帽os se dieron muy t铆midos pasos. El Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM) de la COP19 (2013) tiene funciones m谩s bien t茅cnicas, relativas a mejorar la comprensi贸n, fortalecer el di谩logo y la coordinaci贸n entre las partes interesadas, adem谩s del apoyo financiero y tecnol贸gico, su punto m谩s flojo. Enmarcada en el WIM, la COP25 de Madrid (2019) cre贸 la Red de Santiago para dar asistencia t茅cnica a los pa铆ses en desarrollo, con mucho de sitio web y poca presencia en los territorios.

Entre el fiasco de Glasgow y la COP27 han pasado eventos extremos y otros de evoluci贸n m谩s lenta atribuidos a la emergencia clim谩tica, verdaderos dramas socioambientales que ya no est谩n circunscritos a los pa铆ses m谩s pobres. Adem谩s de las inundaciones en Pakist谩n y Bangladesh, hubo sequ铆as extremas, olas de calor y rabiosos incendios forestales en Europa y Norteam茅rica.

Las perspectivas hacia el futuro tampoco traen buenas noticias para las poblaciones costeras: cient铆ficos que estudian el 脕rtico aseguraron que, aun si cesaran las emisiones de GEI, el nivel global del mar subir谩 al menos 27,4 cent铆metros por el derretimiento acelerado de la capa de hielo de Groenlandia.

El 脕rtico se calienta mucho m谩s r谩pido que el resto del planeta. El agua dulce contenida en Groenlandia 鈥搒egunda reserva de hielo despu茅s de la Ant谩rtida鈥 puede hacer que suba 7,4 metros el nivel global del mar. Sin embargo, esta persona que se ve en la imagen tiene esperanza. pic.twitter.com/xr8TxCugkv 鈥 Valeria Fgl (@valeriafgl) October 15, 2022

Entre promesas de reducci贸n de emisiones, mercados de carbono y soluciones tecnol贸gicas, el t贸pico de p茅rdidas y da帽os volver谩 a agitar las aguas en la cumbre, esta vez en suelo africano. Ahora no son solo los peque帽os Estados insulares 鈥揺n riesgo de desaparecer por el aumento del nivel del mar鈥 los que reclaman una reparaci贸n por parte de los pa铆ses ricos.

驴Qui茅n pagar谩 la 鈥渇iesta鈥 de unos pocos? Spoiler: al igual que Coca-Cola, los pa铆ses desarrollados pondr谩n el grito en el cielo y propondr谩n nuevas t谩cticas para evitar hacerse cargo.

En un dossier de Carbon Brief, la activista ruandesa Ineza Umuhoza Grace, directora de la Coalici贸n Juvenil de P茅rdidas y Da帽os (LDYC), asegur贸 que 鈥渆stamos perdiendo infraestructura, perdiendo nuestra tierra agr铆cola y perdiendo lo que podemos llamar la esperanza de tener un crecimiento econ贸mico sostenible y un futuro para todos鈥.

Sin embargo, no se trata solo de destrucci贸n de casas e infraestructura. Seg煤n el 煤ltimo reporte del Grupo II del IPCC, las p茅rdidas no econ贸micas involucran vidas humanas, sus culturas, su integridad f铆sica y salud mental. 鈥淟os da帽os se refieren a cosas que pueden repararse, como casas da帽adas, y las p茅rdidas se refieren a cosas que se han perdido por completo y no volver谩n, como vidas humanas鈥, dice el profesor Saleemul Huq, director del International Centre for Climate Change and Development de Bangladesh.

Son varias las organizaciones y coaliciones que levantan la idea de un fondo para reparaciones clim谩ticas. Proponen que los esfuerzos econ贸micos no se destinen 煤nicamente a la reducci贸n de emisiones o a la adaptaci贸n para nuevos escenarios clim谩ticos a tono con el aumento en la temperatura global. Tambi茅n se necesita asistencia para quienes ya sufrieron las consecuencias, que no se descargan por igual.

El movimiento clim谩tico en la encrucijada

Greta Thunberg ten铆a raz贸n cuando dijo que las COP son puro 鈥bla, bla, bla鈥. Sin embargo, muchos referentes socioambientales, l铆deres de pueblos originarios y representantes de la ciencia comprometida participar谩n de la cumbre en Egipto para hacer o铆r sus voces. Fridays for Future, la organizaci贸n que Thunberg fund贸 tras su protesta en el Parlamento sueco en 2018, est谩 recaudando fondos para llevar activistas del sur global a Sharm el-Sheikh.

Si bien este 2022 se despleg贸 una bater铆a de protestas, bloqueos y performances art铆sticas con gran relieve medi谩tico, el movimiento clim谩tico no goza del dinamismo y la masividad de septiembre de 2019, cuando lleg贸 a reunir a siete millones de personas en las calles de todo el mundo.

Aunque desde entonces hubo una pandemia y una guerra, no es menos cierto que se desarrollaron numerosos debates en el activismo clim谩tico, heterog茅neo y diverso como pocos. Desde c贸mo superar este punto muerto al necesario balance entre el fatalismo y el optimismo, pasando por el rol de las organizaciones de la clase obrera.

Aunque en estos a帽os hubo presencia gremial en las cumbres y huelgas mundiales por el clima, y algunos sectores obreros hasta sumaron demandas ambientales a sus protestas, la clase trabajadora no despleg贸 su fuerza organizada al servicio de la causa planetaria. Su potencial estrat茅gico para paralizar los resortes de la producci贸n y circulaci贸n de la econom铆a capitalista sigue siendo un recurso desaprovechado.

El recelo entre los movimientos ambiental y obrero es menor que en los tiempos de Tony Mazzocchi, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Petr贸leo, Qu铆micos y At贸micos de EE. UU., pero no ha desaparecido. Sin embargo, en la idea de 鈥transici贸n justa鈥 planteada por Mazzocchi a prop贸sito del cierre de industrias contaminantes en los 70 hay una pista para resolver la tensi贸n.

El dirigente norteamericano rechazaba la falsa dicotom铆a entre ambiente y trabajo. Ni la clase trabajadora debe cometer 鈥渟uicidio econ贸mico鈥 para preservar el ambiente ni se debe sacrificar el futuro de las pr贸ximas generaciones en pos de mantener empleos en el presente.

La transici贸n propuesta por Mazzocchi no deb铆a pagarla la clase trabajadora: 鈥淪i estas sustancias tienen que ser eliminadas del ambiente, creemos que los que generan contaminaci贸n deber铆an verse obligados a pagar para que los trabajadores reciban un trato igualitario en esa transici贸n鈥. A Coca-Cola y a los pa铆ses imperialistas no les gusta esto. 驴Qu茅 otro incentivo se necesita para luchar por ello?

Mientras el 鈥capitalismo verde鈥 busca imponer su 鈥渢ransici贸n corporativa鈥 y sus supuestas soluciones tecnol贸gicas, el movimiento clim谩tico se debe una definici贸n estrat茅gica. En la actualidad hay menos reticencia a reconocer la situaci贸n de vulnerabilidad del llamado sur global, sus pueblos originarios y clases subalternas que a pensar a la clase obrera como un sujeto esencial para desbaratar el sistema capitalista y sus planes de crecimiento infinito.

Tras d茅cadas de 鈥渂la bla bla鈥 en encuentros hegemonizados por el lobby f贸sil y sus pol铆ticos, la idea de una alianza social poderosa entre los trabajadores organizados y los sectores populares afectados por este sistema irracional merece ser tenida en cuenta si se trata de acelerar la acci贸n clim谩tica.

Valeria Fgl | Cafecito

Ayudame a seguir contando historias sobre la ciencia comprometida y la lucha y resistencia de los sectores populares. 鉁婐煆火煂

Fuente: https://www.getrevue.co/profile/valeriafgl/issues/la-cumbre-del-greenwashing-coca-cola-auspicia-la-cop27-emergenciaenlatierra-1402347