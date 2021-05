–

La CUP empla莽a a l鈥橝juntament de Tarragona a rec贸rrer la decisi贸 del jutge de denegar-li la personaci贸 en el cas Inipro

La formaci贸 considera injustificable que s鈥檋agin assabentat per la premsa que s鈥檋agi denegat a l鈥橝juntament de Tarragona personar-se com acusaci贸 particular en el cas Inipro. La consellera Eva Miguel titlla de 鈥渧ergony贸s鈥 que des dels jutjats es filtri aquest tipus d鈥檌nformaci贸 鈥渁bans que siguin notificades les parts鈥. En aquest sentit, la CUP, com acusaci贸 popular, est脿 a l鈥檈spera de rebre la notificaci贸 i, per tant, de poder tenir la resoluci贸 pertinent.

Amb tot, i basant-se amb les not铆cies sortides a premsa, la portaveu del Grup Municipal afirma que 鈥渘o compartim en absolut aquesta decisi贸 perqu猫 pensem que l鈥橝juntament t茅 tot el dret a personar-se com a part perjudicada鈥 i emplacen al consistori a recorre-ho.

https://www.llibertat.cat/2021/05/la-cup-emplaca-a-l-ajuntament-de-tarragona-a-recorrer-la-decisio-del-jutge-de-denegar-li-la-personac-50391?s=09