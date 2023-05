Santiago Abascal y Javier Ortega Smith en 2018. VOX ESPA脩A / Licencia CC0

No hacemos spoilers si contamos que, en 鈥Succession鈥, la merecidamente aclamada serie de televisi贸n sobre las intrigas familiares y empresariales en torno a un magnate americano de los medios, hace aparici贸n un candidato ultraderechista a la presidencia de los Estados Unidos, llamado Jeryd Mencken. Se trata de un nazi joven, guapo, sofisticado y cautivador, maestro de los dogwhistles, admirador, por cierto, de nuestro Franco, a quien menciona elogiosamente en una conversaci贸n privada en la temporada 3, en la que hace una enumeraci贸n provocadora de referentes en la que incluye a Tom谩s de Aquino, san Agust铆n, el dictador espa帽ol, Hache 鈥攜a saben鈥 y Travis Bickle, el protagonista de Taxi Driver.

Mencken es, en 鈥楽uccession鈥, ese abismo nietzscheano al que conviene no asomarse, porque, entonces, el abismo tambi茅n se asomar谩 a nosotros. Cuesta no dejarse seducir por su carisma fr铆o, lobuno, y su verbo refinado de fascista culto: 芦El modelo que yo sigo no es el modelo quemado del mercado, donde hombres ladinos regatean por el mejor precio. Yo no soy as铆. La democracia en la que creo es aquella en la que un l铆der emerge del pueblo, casi por voluntad propia, engendrado por la gran dulzura de la virtud de la sabidur铆a combinada de las buenas gentes de esta Rep煤blica禄.

Los l铆deres fascistas realmente existentes no son as铆. Mencken no se parece a Abascal, los Le Pen, los Kaczy?ski, Nigel Farage, Salvini, Meloni, Viktor Orb谩n; a ninguno de los soeces macarras que est谩n a la cabeza de las ultraderechas mundiales, y desde luego no a Donald Trump o Ron DeSantis, cuando s铆 se parecen a Biden y a Sanders los contrincantes dem贸cratas de Mencken en la serie: un Daniel Jimenez del que sabemos poco, pero lo suponemos un progresista moderado, y el socialista Gil Eavis.

Hay en los caudillos del posmofascismo una chabacaner铆a imposible de ficcionar sin que chirr铆e, que rechina hasta cuando est谩 bien imitada, como lo est谩 en el Franco y el Mill谩n-Astray de 鈥Mientras dure la guerra鈥, la pel铆cula de Amen谩bar sobre Unamuno. El sangriento General铆simo y el fundador la Legi贸n, impecablemente interpretados por dos buenos actores que clavan la gelidez atiplada del primero y el desquiciado histrionismo del segundo, violentan, sin embargo, nuestro sentido de la verosimilitud. No siempre lo cierto es cre铆ble; la realidad, ya se sabe, es con frecuencia mucho m谩s fantasiosa que la ficci贸n. No hay ficci贸n que soporte a alguien gritando en serio 芦隆viva la muerte!禄, o aquella conversaci贸n telef贸nica de Tejero con Garc铆a Carr茅s, en las horas del 23-F: 芦隆No, no renunci茅is, que es Espa帽a!禄, 芦隆De acuerdo que es Espa帽a!禄, 芦隆Que es Espa帽a, co帽o!禄, 芦隆Viva Espa帽a, co帽o!禄.

Quien esto escribe recuerda a cierto escritor que, hace unos a帽os, cont贸 en la Semana Negra de Gij贸n que hab铆a renunciado a introducir, en su novela sobre Mandela, una an茅cdota cierta e incre铆ble de la vida del h茅roe sudafricano: en una ocasi贸n, la polic铆a lleg贸 inesperadamente al piso franco en el que se guarec铆a, sin darle tiempo, al verlos aparecer de repente en la calle, para escapar. En la desesperaci贸n del acorralado, se meti贸 en un armario, pero no lo encontraron: registraron todo el piso, salvo el armario aquel. Y Mandela no cay贸 entonces. Explicaba aquel novelista, en el festival literario gijon茅s, que decidi贸 que no pod铆a incluir aquella historia rigurosamente verdadera, pero inveros铆mil, que hubiera malogrado la novela al violentar el pacto ficcional: esa suspensi贸n de la incredulidad en que penetramos cuando leemos un libro o vemos una pel铆cula y que no tiene que ver con la posibilidad f铆sica de los hechos. Una historia de magos y dragones puede ser veros铆mil en sus propios t茅rminos, no si茅ndolo un Mandela que escape de sus captores escondi茅ndose en un armario.

Con la chabacaner铆a fascista ocurre lo mismo: es tan singular su chusquedad, tan avasallador su fe铆smo, tan esperp茅ntico su esperpento hecho realidad, que solo es reproducible por la comedia, donde el criterio de verosimilitud, con existir, es distinto, m谩s laxo. Si se escribe o se rueda drama, hay que renunciar a reflejarla. Jeryd Mencken no es cierto, pero es veros铆mil. Mart铆nez el Facha no es veros铆mil, pero es cierto, como lo fueron los asaltantes del Capitolio estadounidense o la plaza de los Tres Poderes de Brasilia, o el 芦se sienten, co帽o禄 de Tejero, o hace m谩s de un siglo las astracanadas de Mussolini o de Gabriele d鈥橝nnunzio, desde帽adas como bufonadas sin recorrido por muchos contempor谩neos a los que, pocos a帽os despu茅s, se les hel贸 la sonrisa en la cara.

Se dice a veces que las ultraderechas actuales son 芦demasiado cutres para ser fascistas禄, pero es un juicio errado, marcado justamente por una concepci贸n hollywoodizada del fascismo; por su sobrerrepresentaci贸n de galanes nacionalsocialistas vestidos de Hugo Boss y amantes de la 贸pera. El fascismo es cutre, pero es cierto, y es inveros铆mil, pero es posible. El camino de Auschwitz se construye con odio y se pavimenta de indiferencia, pero tambi茅n de chocarrer铆a; de toneladas de kitsch. El mal no solo es banal: tambi茅n hortera. Puede ser hortera un holocausto.