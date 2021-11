Cuando la hipocres铆a comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. Esos que pretenden, para reformarnos, vencer nuestro instinto criminal, que nos den primero de comer. De moral hablaremos despu茅s. Esos que no se olvidan de cuidar nuestra formaci贸n, sin que por ello dejen de engordar, escuchen esto: por m谩s que le den vueltas, primero es comer, y despu茅s de hartos 隆隆venga la moral!! (Bertolt Brecht)

Canto a la lucha, que nos da vida para vivirla

No es de ‘La Cueca’ en Chile, que quiero escribir, una no puede meterse en camisa de once varas y lograr crear un buen romance. Ser o no ser siempre ser谩 mi dilema, la primera pregunta a plantearme, me limitar茅 a decir de ella que soy de las que creen que esta danza de la vida y de la muerte, consigue conmoverme en vivo en el marco de su contexto puro, de su punto sensible en el que como la conciencia para la izquierda pareciera de alguna manera ser propiedad de todos los que luchan, podr铆a serlo, pero sacada de su contexto, es donde comienza la zancadilla y la trampa, o si lo prefieren la traici贸n o mucho mejor el espejo enfrente del que se encuentra en el lugar que no le corresponde (la pregunta ser铆a por qu茅?), sacarla de su ra铆z, de su tronco, de su realidad objetiva cient铆fica, ser铆a distorsionar sus cimientos, denigrar su salud y equilibrio, su realismo patente basado en la historia y lucha de clases. Y, como la Cueca, no ser铆a por igual de relevante, ni ganar铆a de mayor relieve ni nivel de logro en el plano interpretativo musical sobre la base del cultivo de la tonada y el canto mapuche. En cuanto a la lucha de clases no solo no ganar铆a sino que la prostituir铆a. El poder siempre ha buscado en sus aliados (cooperantes) para las divisiones, las altisonancias de la tradici贸n, es decir la traici贸n, bautizando sus maniobras como el fundamento de una pretendida legitimidad. Este es el caso de dos 茅pocas de Euskal Herria que quiero hablarles, de dos de sus fases distintas en el tiempo, dos posturas, una frente a la otra de dos miembros destacados de la Izquierda Abertzale (La primera forma parte del asentamiento ideol贸gico del hist贸rico Argala): ”Condenar cualquier tipo de violencia popular es una brutal necedad y una muestra clara de incapacidad (por parte de quien la condena) para salirse de las perspectivas ideol贸gicas de la clase explotadora. Los pueblos no practican la violencia por gusto de hacerlo sino impulsados por la acuciante necesidad de adquirir un derecho humano: el derecho a la libertad en las relaciones sociales. La violencia popular es siempre defensiva frente a la violencia institucionalizada de la clase explotadora, y por lo tanto completamente leg铆tima”. (La segunda es del hoy medi谩tico que encarna Arnaldo Otegi): ”Nada de lo que digamos puede deshacer el da帽o causado, es posible al menos aliviar el dolor desde el respeto, la consideraci贸n y la memoria. Queremos decirles de coraz贸n que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrar谩n dispuestos a ello”.

Se podr谩 estar de acuerdo o en contra (con uno u otro) no est谩n los tiempos lo libres que se desean, la autocensura se sigue imponiendo sobre este tema y otros m谩s, no as铆 para los miembros de las fuerzas armadas ni para ciertos pol铆ticos y sectores que pululan en los medios con total impunidad pidiendo 鈥渆l fusilamiento de 26 millones de espa帽oles鈥, y otras aberraciones no menos ofensivas ni denigrantes, ni ser铆a una justificaci贸n darles por gente alocada que dice bobadas, todo es mucho m谩s serio y real que quien intenta 鈥渃almar鈥 las aguas para volcarnos a la deriva. ”No he de callar, por m谩s que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo” (Quevedo). Nadie puede imponer el olvido ni negar la realidad pretendiendo con ello decir que es por nuestro bien. Yo elijo la verdad aferrada a la historia para entender el hoy. 驴Qui茅n podr铆a negar ni dar por bien que (en 1519 en el Estado espa帽ol) el Rey ten铆a impunidad legal y la iglesia pod铆a hacer lo que quisiese y no ser juzgada ni por simple p谩rroco ni por instituci贸n a cuerpo de rey, ni que los ricos ten铆an privilegios judiciales y que Castilla impon铆a al resto de pueblos y comunidades sus instituciones y dominios? 驴Qui茅n podr铆a negar que los opositores a la corona por el contrario, los llamados Comuneros, eran detenidos, perseguidos y condenados (1521)? 驴Ni que 500 a帽os despu茅s seguimos igual en lo fundamental, que la explotaci贸n y el poder avasallador es el mismo, las instituciones las mismas, est谩n ah铆, o ha cambiado algo sustancial las relaciones de clase? Los Comuneros terminaron doblegados por las armas y por las traiciones, el pueblo navarro tambi茅n fue doblegado por las armas e incorporado por imposici贸n a Castilla (unos a帽os antes en 1512) y desde entonces, Euskal Herria (o pueblo vasco) ha estado sometido a la corona de Castilla, llamada desde entonces Espa帽a, y a Francia, en sus territorios m谩s al norte. As铆 de rotundo lo intuy贸 el periodista revolucionario peruano Luis Arce Borja, as铆 de claro y evidente: ”En las guerras entre clases sociales, no existe ning煤n tipo de mediaci贸n conciliadora que conduzca a una soluci贸n definitiva de las contradicciones de clases”.

鈥溌acad vuestras sucias manos de Euskal Herria!鈥 (Dijo en las Cortes espa帽olas el parlamentario vasco Jon Idigoras). Lo dijo despu茅s de que un grupo fascista, vinculado a instituciones estatales asesinara a su compa帽ero el parlamentario Josu Muguruza. Quer铆an parlamentar pero no les dejaron. Al Estado espa帽ol no le interesaba parlamentar sino eliminar cualquier atisbo de independencia en lucha de clases; ni siquiera las luchas pac铆ficas recientes en Catalunya, sino respondiendo a fuego como hizo con las 煤ltimas colonias de ultramar en Cuba y Filipinas. En Euskal Herria han sido asesinadas centenas y centenas de personas a manos de los diversos cuerpos represivos policiales, militares, para-militares, para-policiales… Militantes y pueblo en lucha han ido cayendo en el empe帽o por conseguir una sociedad independiente y socialista: Txabi, Txiki, Otaegi, Argala, Lasa, Zabala, Mikel Zabalza, Mikel Arregi, Santi Brouard… otros muchos m谩s han sido terriblemente torturados, encarcelados quince, veinte, veinticinco, treinta a帽os… algunos siguen a煤n secuestrados en sus mazmorras todav铆a sin ninguna raz贸n por ello, y otros han sido alejados de su tierra a otros continentes del mundo. Estas muertes son conscientemente olvidadas (a la hora de la verdad) por el silencio impuesto de la derecha y por la propia izquierda, o tergiversadas por los mass media para ocultar la verdadera cara y trama del conflicto. Dijo en Plaza de la Independencia el boxeador y pol铆tico ucraniano figur铆n de la oposici贸n (Vitali Volod铆mirovich Klichk贸): ”Ahora s铆 que est谩 garantizada en Ucrania la ley absolutamente necesaria”.

Y al pantomima principal del crimen en el mundo le chorrean las manos internacionalizando los campos de guerra; y los poderes pol铆ticos y econ贸micos europeos con sus instituciones f谩cticas se imponen como un solo pa铆s, sat茅lites del platillo volante USA agujereando los cielos de algod贸n para mejor especulaci贸n; y la sumisi贸n aflora, cayendo sobre el control social del traj铆n ordinario que persiste, mientras las horas van muriendo entre las razones que nunca se escuchan; y las invasiones se justifican prostituyendo el sentido de la palabra y al capitalismo se le ensalza, como si el fascismo no fuera su engendro y su armada; y mientras, la colonizaci贸n de culturas moderniza exterminio y evangelizaci贸n, de forma hasta progresista hasta democr谩tica nos adoctrinan por imposici贸n. Est谩n los muy snob que votar gobiernos capitalistas lo llaman libertad, alienar al pueblo liberaci贸n, y como civilizaci贸n la democracia, el mazo de la ley y el bozal. Est谩n los que entre ellos, se autodenominan progres, favoreciendo la represi贸n de estado desde el punto de vista de izquierdas (que desfachatez) 隆Y no se inmutan! Nos encontramos como pan de cada d铆a frente a los que como dem贸cratas, provocan, aplauden y vitorean golpes de estado y asentamiento militar con la OTAN imponiendo dictaduras fascistas, y si te defiendes, matas… eres un terrorista; solo ellos, liberan, imponiendo genocidios. Y est谩n los que se jugaron la vida por la libertad que otros est谩n gozando poniendo a parir a los que por libertad lucharon, y, los que viviendo de los avances conquistados por los que dieron la vida peleando, les acusan de terroristas y piden perd贸n ‘por sus cr铆menes’ haci茅ndose el sordo de los verdaderos cr铆menes del fascismo. Estamos los que no somos funcionarios ni serviles ni terroristas del estado, gente sencilla que lucha contra el impostor, gente que no se siente exclusiva ni importante ni imprescindible pero si determinante para impulsar transformaciones sociales y hacer revoluci贸n. Est谩n los que nunca podr铆an faltar mientras la lucha de clases persista, los que hoy se sienten demasiado importantes los pol铆ticos medi谩ticos del sistema de opresi贸n, porque hay que sentirse muy importante e imprescindible para decir eso, de esa manera, sacando las cosas del contexto hist贸rico como si con ello hubiera encontrado la clave para proclamar socialismo e independencia. Y estar, estamos, los que creemos en la necesidad de una profunda transformaci贸n social, los que no podr铆amos formar parte de su ley ni su pensamiento, los que pensamos (y algunos no digamos) que Otegi deber铆a dejar de seguir jugando a hacer pantomimas y meterse de lleno a seguir haciendo comedia en el templo que le espera con los brazos abiertos al puesto pol铆tico que el PNV le reserva con devoci贸n y bendici贸n.

PD.

”Ni la burgues铆a, ni la peque帽a burgues铆a en el poder pueden hacer una pol铆tica antiimperialista: La revoluci贸n socialista encontrar铆a su m谩s encarnizado y peligroso enemigo, peligroso por su confusionismo, por la demagogia, en la peque帽a burgues铆a afirmada en el poder, ganado mediante sus voces de orden” (Dirigente pol铆tico peruano Jos茅 Carlos Mari谩tegui 鈥淟a Chita鈥 1929). Pero para Otegi tira m谩s que Euskal Herria don dinero sobre la carreta del neoliberalismo espa帽ol y europeo, y felicitar a nazis como a Donald Trump, llevarse bien con los sionistas que controlan muchas cosas no solamente en el mundo, tambi茅n en Euskal Herria, y decir aberraciones como que Arzallus era de los nuestros 隆隆Que falta de dignidad!! 隆Que diferencia antag贸nica media del salto de Argala al brinco de Otogi, y de 茅ste 煤ltimo con aqu茅l momento hist贸rico vivido a saltos de gigante por el entra帽able pediatra y pol铆tico Santi Brouard, presidente de HASI (Herriko Alderdi Sozialista Irautzailea), teniente alcalde de Bilbo y dirigente de Herri Batasuna portavoz de la coalici贸n en el Parlamento Vasco, asesinado en su cargo parlamentario como Josu Muguruza en el Congreso espa帽ol!!! La danza de la conciencia, de Santi, su dignidad, sigue entre los vivos que luchan, conmoviendo el marco de su contexto sensible y profundo, de actos revolucionarios transparentes en danza de la vida y de la muerte asumida en su victoria final, que prevalece como gu铆a en su internacionalismo proletario: ”La ponencia KAS responde a la necesidad que tiene el movimiento de liberaci贸n nacional vasco a dotarse de un instrumento de direcci贸n pol铆tica fuerte y coherente. Los trabajadores tenemos que unir a la lucha anticapitalista toda la problem谩tica que como clase y vascos tenemos. Con la lucha y organizaci贸n podemos vencer, y lo vamos hacer”.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)