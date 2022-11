–

De parte de ANRed November 15, 2022

Un reciente c贸nclave entre m谩ximas autoridades de seguridad del pa铆s y agentes yanquis revel贸 el nivel de inserci贸n e independencia con que cuenta la DEA en territorio nacional. Las relaciones carnales que foment贸 el gobierno de Cambiemos y ahora el Frente de Todos ha retomado se viven con complacencia y sin un m铆nimo esp铆ritu cr铆tico. 驴C贸mo llegamos hasta ac谩? Por Juli谩n Maradeo (Revista Crisis).

El 30 de marzo de este a帽o hubo un c贸nclave del Consejo de Seguridad Interior, organismo perteneciente al Ministerio de Seguridad que, con foco en el narcotr谩fico, realiza reuniones peri贸dicas entre ministros provinciales, fuerzas federales, representantes de la justicia y de seguridad nacional e internacional para articular una agenda transnacional contra el delito organizado. Ese d铆a los agentes de la DEA Richard Candelaria y Kevin Wood blanquearon que la agencia norteamericana no solo selecciona a los oficiales argentinos que componen los Grupos Operativos Conjuntos (GOC) que funcionan en el NOA y en el NEA desde 2017, sino que tambi茅n los conducen.

En el Centro Cultural Kirchner (CCK) el obediente auditorio estaba compuesto por el ministro de Seguridad, An铆bal Fern谩ndez, el titular de la Procuradur铆a de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el juez pro DEA de Z谩rate-Campana, Adri谩n Gonz谩lez Charvay, entre otros. Hay una sola raz贸n que puede explicar el motivo por el que nadie se alarm贸 y ni siquiera emiti贸 una queja: ya todos lo sab铆an.

Fue tal la camarader铆a que Kevin Wood se solt贸 y comenz贸 a explicar a los argentinos qu茅 hac铆an en su territorio con los efectivos criollos, exponiendo hasta d贸nde llega la mano de la DEA en este intento de crear grupos de elites para la investigaci贸n criminal. Cualquier asistente desprevenido podr铆a haber interpretado que el agente norteamericano lo estaba narrando frente a funcionarios de su propio pa铆s y no ante los locales.

Lo que no cont贸 el agente de la DEA es por qu茅, a un lustro de su creaci贸n y a pesar de que la experiencia no brinda resultados, los GOC est谩n en pleno proceso de expansi贸n en las regiones del AMBA, Cuyo y la Patagonia, ampliando su 谩rea de dominio sobre la totalidad del territorio nacional. Tampoco dijo, por supuesto, que ponen una caja de d贸lares en negro a disposici贸n de los efectivos que componen los Grupos, entre tantas otras cosas que aparecen en los documentos confidenciales que constan en poder del Ministerio de Seguridad nacional.

Pero quiz谩 lo m谩s grave ocurri贸 el 3 de octubre de este a帽o durante la visita del ministro An铆bal Fern谩ndez a San Nicol谩s, donde anunci贸 que con el apoyo de Estados Unidos esa ciudad tendr谩 un comando antinarc贸ticos. A casi un a帽o de haber asumido, las expresiones del ministro exponen un profundo desconocimiento respecto de qu茅 son los GOC, qu茅 funciones cumplen y qu茅 hace la DEA con ellos: 鈥淪e hab铆a hecho en alguna oportunidad una suerte de comandos en determinados lugares, en este caso en NOA y NEA, con estructuras de financiamiento y colaboraci贸n por parte de la Embajada de los Estados Unidos pero con nuestras fuerzas de seguridad de la regi贸n (鈥). Un d铆a me vino a visitar Mark Stanley, el actual embajador de Estados Unidos en Argentina, plante谩ndome que ellos estaban dispuestos, atentos al trabajo que hacemos nosotros, a ayudarnos a poner un COC (sic), creo que se llaman estos, en esta zona. Ellos hablaban de Santa Fe, y yo le ped铆 que no, que se hiciera en San Nicol谩s鈥.

Este tipo de estructuras impulsadas por la DEA, que el funcionario presenta como una especie de avance en la lucha contra el narcotr谩fico, tienen historia en el pa铆s. Lejos de mostrar eficiencia, son una forma de ordenar las irregularidades que suceden en el v铆nculo entre la DEA y las fuerzas federales y provinciales desde hace d茅cadas. Por eso, para aprehender la densidad de lo que se帽al贸 An铆bal Fern谩ndez hay que recorrer la historia de estas taskforces patrocinadas por la agencia estadounidense en tierra gaucha.

casa propia

La DEA tiene inter茅s fundamentalmente en dos tipos de provincias: las fronterizas y las que registran un intenso flujo portuario. Salta, Jujuy, Misiones, Mendoza, Santa Fe, C贸rdoba y Buenos Aires son algunas de ellas. El motivo de fondo es obvio: a diferencia de lo que expresan tanto funcionarios como gobernadores, a la Agencia solo le interesa aquello que suceda en territorio nacional y pueda afectar a Estados Unidos, no la problem谩tica local.

La mayor铆a de las fuentes consultadas que trabajaron con la DEA durante los 80 y 90 afirm贸 que los sucesivos jefes de la Agencia se quejaban por los celos entre las fuerzas de seguridad argentinas; celos que complicaban los propios objetivos de la DEA, de all铆 que su propuesta para hallar un principio de soluci贸n fuera crear grupos interfuerzas, coordinados informalmente por agentes estadounidenses. Para que esto ocurriese necesitaban 鈥揹e m铆nima- el acuerdo o la pasividad de los gobiernos de turno y el de las propias fuerzas federales y provinciales. Trato hecho.

El caso de Salta es paradigm谩tico. All铆 los norteamericanos alquilaron durante mucho tiempo una casa en el barrio recoleto de Villa San Lorenzo, en las afueras de la capital. La vivienda estaba habitada por los efectivos argentinos, que cada dos meses recib铆an la visita de los estadounidenses para coordinar tareas y exigir la rendici贸n de cuentas. La misma mec谩nica replicaban en diferentes provincias: hac铆an base en Buenos Aires y se mov铆an por todo el pa铆s a discreci贸n. Por supuesto, todo suced铆a en los m谩rgenes de los acuerdos bilaterales que circunscriben el accionar de la DEA a la colaboraci贸n y entrega de informaci贸n estrat茅gica.

Justamente, la primera experiencia valiosa que expone no solo la forma en que la DEA vulnera sistem谩ticamente la soberan铆a nacional sino tambi茅n la complicidad de su contraparte local, fueron Frontera Norte en Salta yel grupo C贸ndor en la vecina Jujuy. El primer interfuerzas comenz贸 en 1997, mientras que el segundo lo hizo al a帽o siguiente. Tanto en Salta como en Jujuy, la orden yanqui era cortita y al pie: la DEA supervisaba los trabajos y requer铆a toda la informaci贸n relevada sin mediaciones.A cambio de ello, recib铆an d贸lares en negro para gastos diversos, capacitaciones, tecnolog铆a y m贸viles.Por si hace falta aclararlo: la recepci贸n de la divisa no figuraba en la contabilidad argentina y s铆 en la estadounidense. En Salta, la DEA financiaba el Escuadr贸n N煤cleo 51.

El oficial de enlace entre Frontera Norte y la DEA, entre 1997 y 2005,fue el gendarme Carlos Guti茅rrez. Lo que ocurr铆a en ese programa no se hubiera sabido si Guti茅rrez no hubiera sido citado a declarar en la causa en la que, bajo el paraguas de la Agencia, Julio C茅sar Pose termin贸 siendo condenado por el delito de instigaci贸n al narcotr谩fico y, en simult谩neo, en octubre de 2020, se convirtiera en el primer informante oficialmente reconocido por la DEA con una condena en Argentina. Guti茅rrez eraa quien le toc贸 coordinar las acciones entre la Agencia y la gendarmer铆a en ese caso conocido como Floralis Generica. El exgendarme explic贸, en sede judicial, el motivo por el cual afirmaba que Frontera Norte se encontraba 鈥減atrocinada鈥 por la DEA y tambi茅n expuso descarnadamente lo que pasa lejos de los despachos:

驴Qu茅 significa estar patrocinado por la DEA?

鈥擡n ese momento era Gendarmer铆a de Salta, polic铆a y la DEA. Esto estaba reconocido a nivel ministerial. La DEA pon铆a los recursos y capacitaci贸n, pon铆an veh铆culos, material inform谩tico, entre otras cosas que se necesitaban.

驴La DEA le daba el dinero a usted?

鈥擫a DEA no me daba el dinero a m铆. El dinero estaba en una oficina y si ellos dec铆an que hab铆a que pagar, nosotros lo sac谩bamos y lo entreg谩bamos con recibo.

En los casos concretos, 驴c贸mo era la articulaci贸n?

鈥擡n los casos que aparec铆a informaci贸n desde la DEA ellos nos iban diciendo que estaba tal persona en tal provincia. Nos daban la punta y despu茅s nosotros segu铆amos seg煤n los procedimientos normados por la justicia. Los datos a veces aparec铆an por la DEA o a veces de nuestro propio accionar o de la polic铆a.

Entrevistado para el libro La DEA en Argentina. Una historia criminal, el gendarme Carlos Guti茅rrez explic贸 c贸mo funciona la doble vara de la agencia en el pa铆s: 鈥淟a DEA se involucraba con toda su log铆stica, como medios a茅reos, solo cuando los tocaba a ellos. La DEA cuestiona a las fuerzas federales argentinas porque los decomisos no vienen de investigaciones sino de checkpoint. O sea, casi de casualidad. Llevarse bien con la DEA implica presentar resultados, rendir cuentas ante la agencia norteamericana. Si hay resultados, hay m谩s equipos y capacitaci贸n鈥.

Lo que nadie le pregunt贸 a Guti茅rrez es de qu茅 manera la DEA, que tiene prohibido operar en territorio, accede a informaci贸n antes que las propias fuerzas de seguridad locales. La respuesta es sencilla: por medio del pago a informantes. O sea, a fuerza de d贸lares se mont贸 una estructura de inteligencia humana inorg谩nica que hace que todo comience y termine seg煤n los designios de la agencia estadounidense.

Pero su historia tiene otro cap铆tulo relevante. En 2005, luego de pasar a retiro, el gendarme Guti茅rrez fue absorbido por la DEA, que lo contrat贸 en un cargo que no existe: 鈥渋nvestigador鈥. En realidad, el ex gendarme era un recurso humano para, por un lado, burlar los acuerdos bilaterales que enmarcan sus actividades en el pa铆s; y por el otro para alimentar imperceptiblemente las v铆as de comunicaci贸n con las fuerzas de seguridad mediante un lenguaje en com煤n.

En el caso del grupo C贸ndor, financiado por la DEA para operar en Jujuy, el vaso comunicante era el jefe de Narcotr谩fico de la polic铆a provincial, Ricardo S谩nchez. 脡l coordinaba los trabajos que cerca de veinte de sus subordinados hac铆an sobre los tres veh铆culos que hab铆a donado la DEA en Pampa Blanca y Tres Cruces. Los polic铆as que formaron parte del C贸ndor cuentan que el m谩s novedoso de los equipos tecnol贸gicos aportados por la Agencia era un esc谩ner m贸vil, que luego fue trasladado a Salta. Entre los locales sobresali贸 Samuel El铆as Reinaga, jefe de Toxicoman铆a de La Quiaca. Fue uno de los que m谩s trabaj贸 con la agencia norteamericana, incluso como una especie de undercover en Bolivia. Sin 茅xito alguno, concluy贸 en 2005.

En 2007, con el apoyo de la Agencia la Argentina cre贸 la Fuerza de Tareas de la Frontera Oriental, que se centr贸 en las actividades de contrabando de drogas il铆citas en el 谩rea de la Triple Frontera con Paraguay y Brasil.

Estos intentos de la DEA concluyeron abruptamente en 2011, a causa de la ruptura diplom谩tica despu茅s de la incautaci贸n del material que tra铆a el avi贸n militar de EEUU, en febrero de ese a帽o, para capacitar en t茅cnicas antiterroristas al GEOF de la Polic铆a Federal. A partir de ese momento, la participaci贸n de funcionarios y oficiales federales en las capacitaciones patrocinadas por Estados Unidos se redujo. Frontera Norte y Frontera Oriental fueron cerradas y tambi茅n se cancelaron varios seminarios conjuntos de lucha contra el narcotr谩fico en la regi贸n, previamente programados y respaldados por el gobierno estadounidense. Reci茅n en 2014, mediante negociaciones del entonces viceministro Sergio Berni, la DEA, que hab铆a reducido al m铆nimo hist贸rico su personal en la oficina porte帽a, retom贸 su v铆nculo con el gobierno nacional.

En simult谩neo qued贸 a la vista hasta d贸nde penetr贸 la Agencia en las estructuras pol铆ticas, judiciales y policiales argentinas. Mientras todos miraban c贸mo los estadounidenses quitaban el apoyo econ贸mico y tecnol贸gico a los esquemas interfuerzas y a la vez retaceaban informaci贸n, las propias fuerzas de seguridad provinciales hac铆an su juego para mantenerse fieles a los gringos. El movimiento ajedrec铆stico pasaba tan desapercibido que la prensa titulaba 鈥渁pag贸n de la DEA en Argentina鈥, cuando en realidad estaba mostrando cu谩n epid茅rmica era la construcci贸n que hab铆an montado a lo largo de d茅cadas para gambetear la coyuntura y puentear al gobierno nacional de turno, mediante acuerdos que rubricaba con provincias como Salta, Mendoza, C贸rdoba y Tucum谩n, entre otras.

los agenciamientos

Sin experiencia alguna en seguridad y luego de superar la fuga de V铆ctor Schillaci y los hermanos Cristian y Mart铆n Lanatta, lo primero que hizo Patricia Bullrich en 2016 fue viajar a Estados Unidos a reunirse con el director de la DEA. El resultado de ese c贸nclave fue un proyecto de ley aprobado en noviembre de ese a帽o con la validaci贸n de algunas t茅cnicas solicitadas por los yanquis y la creaci贸n de los Grupos Operativos Conjuntos (GOC), mediante la Resoluci贸n 896 de 2019. Una particularidad: aunque el acto administrativo que los crea se da a conocer en el ep铆logo de su gesti贸n, los GOC operaban desde 2017 a modo de prueba y sin que se haya oficializado su funcionamiento.

En lo formal, los lineamientos estrat茅gicos del Grupo eran definidos por el subsecretario de Lucha contra el Narcotr谩fico, Mart铆n Verrier, salido del semillero de Francisco de Narv谩ez. En el caso del GOC-NOA, la jefatura qued贸 en manos de Gendarmer铆a mientras que en el GOC-NEA era de Prefectura. Una de las condiciones que impuso la DEA para financiarlos era que hubiera una etapa en la selecci贸n de personal que consistiera en una reuni贸n a solas con los oficiales aspirantes. A solas significa sin la presencia de funcionarios locales. Para que resulte gr谩fico: se trata de oficiales argentinos, formados por instituciones del pa铆s para actuar en territorio nacional, pero comandados por una agencia extranjera con objetivos sensiblemente diferentes.

Seg煤n la resoluci贸n de Bullrich los GOC deben durar dos a帽os, con la posibilidad de que se prorrogue. La primera camada que los integr贸 fue formada por la DEA en Qu谩ntico, Virginia, donde los cursos ten铆an una fuerte impronta militarista y duran tres semanas.

El art铆culo 7 de la Resoluci贸n de Bullrich indica que cada GOC debe estar compuesto por veinte integrantes provenientes de la Polic铆a Federal, Prefectura naval, Polic铆a de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmer铆a y las respectivas polic铆as provinciales. Son dirigidos por un coordinador y un subcoordinador con el rango de oficiales de alguna de las fuerzas mencionadas. El art铆culo 9 inclu铆a otra imposici贸n de la DEA en el proceso de selecci贸n: los aspirantes deb铆an atravesar la prueba del pol铆grafo, m茅todo cuestionado internacionalmente pero que est谩 siendo utilizado tanto en el universo estatal como en el de las empresas privadas.

Fue tal la escasez de resultados de los GOC que ni la propia Bullrich los menciona cuando habla de sus logros durante su gesti贸n. Sin embargo, la DEA mira estos avances con otro prisma: acorde con su propia agenda, estas estructuras temporales que tardan en desactivarse resultan funcionales a la hora de legitimar sus lazos con las fuerzas de seguridad.

Cuando asumi贸 Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad en 2019, la DEA reclam贸 que se mantuvieran los GOC. La ex ministra de Alberto Fern谩ndez emiti贸 una nueva resoluci贸n en la que se anulaba la utilizaci贸n de los pol铆grafos al igual que lo hizo la AFI. Frederic comprendi贸 la real dimensi贸n de la complejidad del problema que implicaba la DEA, gracias a un ejemplo que sucedi贸 en 2021 cuando la Agencia don贸 veh铆culos en Misiones y se arm贸 un l铆o tremendo con la polic铆a local: como los veh铆culos hab铆an sido donados al Estado nacional alguien impidi贸 que la parte de la polic铆a misionera que no integraba el GOC condujera los veh铆culos. El motivo de fondo era que la fuerza provincial ten铆a relaci贸n directa con la DEA y estaba acostumbrada a disponer de los medios que facilitaba en ese territorio. As铆 fue como la Ministra comprendi贸 por qu茅 no hab铆a insistencia por parte de la DEA para pedir reuniones. No las necesitaba, preexist铆a el v铆nculo directo con las agencias de seguridad que les interesan a los norteamericanos.

En marzo de 2020, para trasladar el pliego de reclamos sobre la permanencia y expansi贸n de los GOC el jefe porte帽o de la DEA en Buenos Aires, Rodolfo Cesario, se reuni贸 con Cecilia Rodr铆guez, jefa de Gabinete del Ministerio, con Valentina Novick, subsecretaria de Investigaci贸n Criminal y Cooperaci贸n Judicial, y con Iv谩n Poczynok, director nacional de Inteligencia Criminal. Como cont贸 la propia Novick en crisis, la responsabilidad del trato con la DEA qued贸 en sus manos. De ah铆 la importancia de su testimonio:

驴Qu茅 v铆nculo tuviste con la DEA durante tu gesti贸n en el Ministerio?

鈥擟on la DEA trabaj茅 porque tuve la responsabilidad institucional de coordinar y monitorear los Grupos Operativos Conjuntos [GOC] del NOA y el NEA. Lo primero que hicimos fue entender c贸mo hab铆a sido la relaci贸n con el gobierno anterior. Ah铆 encontramos que hab铆a demasiada autonom铆a en la relaci贸n de los funcionarios de la DEA con la Fuerza.

驴Qu茅 implicaba esa autonom铆a?

鈥擴na de las cosas que encontramos era que la DEA se reun铆a todos los meses con estos grupos y el Ministerio no se enteraba ni de la reuni贸n ni de qu茅 hablaban. O sea, hab铆a una relaci贸n directa con la Fuerza. Ni siquiera los jefes de esas Fuerzas se enteraban de las reuniones. Nosotros logramos instalar que como Ministerio deb铆amos participar en ellas s铆 o s铆.

驴En las reuniones entre la DEA y oficiales que aspiraban a integrar los GOC entonces no hab铆an funcionarios argentinos?

鈥擭o, era solo entre los encargados de la DEA y miembros de las fuerzas de seguridad. No hab铆a norma, solo una resoluci贸n de creaci贸n. Funcionaba as铆 ad hoc. Nosotros hicimos una nueva resoluci贸n, en la que se ampliaba el objeto de narcotr谩fico a delitos conexos. Tambi茅n establecimos que los lineamientos los daba la Direcci贸n de Investigaci贸n Criminal (DINICRI) mediante mesas de trabajo mensuales. Nuestro objetivo era que los GOC se transformaran en grupos de elite de investigaci贸n. Pero para llegar a eso hab铆a que resolver varias de estas cuestiones en funci贸n de la estrategia nacional del abordaje en la lucha contra el delito organizado.

驴Puede ser que tambi茅n hab铆a una caja en d贸lares que la DEA pon铆a a disposici贸n de los GOC para gastos, la cual no constaba en ning煤n lado?

鈥擲铆. Sobre eso no se rend铆a cuentas en ning煤n lado. Era un intercambio directo entre la DEA y los miembros del GOC.

Novick da en el clavo cuando admite que el v铆nculo se da subterr谩neamente, a tal punto que la ex funcionaria relat贸: 鈥渆ra tal la relaci贸n entre la DEA y los GOC que los jefes de las cuatro fuerzas federales de seguridad nos dec铆an que ellos no sab铆an qu茅 hac铆an los GOC porque nadie se los informaba. Ellos nos dec铆an: nosotros les pagamos el sueldo pero ellos trabajan con la DEA鈥.

Ya con Frederic fuera de Seguridad los GOC pasaron a depender de la Direcci贸n Nacional de Inteligencia Criminal comandada a partir de fines de 2021 por Dami谩n Neustadt. Consultado para esta nota, Neustadt eligi贸 no hacer declaraciones. Los anuncios y viajes de An铆bal a Estados Unidos parecen ser una respuesta clara.

Los GOC se convirtieron en una caja permanente para las polic铆as provinciales puesto que que tienen m谩s recursos que cualquier unidad de Gendarmer铆a Nacional. Como nunca, las fuerzas de seguridad que participan tienen al alcance de su mano m谩s autos, m谩s plata en la caja chica para pagar informantes, vi谩ticos, combustibles.

En los 煤ltimos a帽os, la DEA plante贸 su pretensi贸n de que dejasen actuar libremente a sus agentes en territorio argentino. Es por eso que establecieron una comparaci贸n con Paraguay. All铆 hay un acuerdo para introducir gente de campo en la Unidad de Informaci贸n Sensitiva, mientras que en la Argentina hay agentes que asesoran en los GOC. Ellos manejan el grupo, los visitan cada quince d铆as, ponen d贸lares, camionetas, pero no est谩n en el territorio con ellos porque no lo tienen permitido. Nada de eso quita que, por ejemplo, cuando alguien de la DEA viaja a Misiones a reunirse con el GOC-NEA adem谩s lo hace con el gobernador de turno, sin importar el partido pol铆tico.

Dentro de las fuerzas de seguridad y la dirigencia pol铆tica nadie lo ignora: la presencia de la DEA en cada uno de los movimientos que le interesan es profunda, milim茅trica y expansiva. Si algo expone la relaci贸n con Patricia Bullrich y ahora con An铆bal Fern谩ndez es que para las agencias norteamericanas no hay grieta sino funcionalidad.

Fuente: https://revistacrisis.com.ar/notas/la-dea-y-su-taskforce-no-conocen-de-grietas