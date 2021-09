–

Los sovi茅ticos ten铆an entonces en contra a una superpotencia que financiaba a sus adversarios con mucho m谩s dinero y medios de los que ellos mismos dedicaban a su ocupaci贸n y su apoyo al gobierno laico y modernizante de Kabul. Estados Unidos no ha tenido a ninguna superpotencia en contra. M谩s all谩 de las complicidades tribales al otro lado de la frontera paquistan铆, los talib谩n han luchado, y han ganado, pr谩cticamente solos.

La segunda raz贸n tiene que ver con el entorno geopol铆tico: en los a帽os ochenta el entorno de Afganist谩n estaba dominado por potencias hostiles a la presencia militar sovi茅tica; desde Pakist谩n, hasta Arabia Saud铆, Ir谩n y China. Hoy, la retirada de Estados Unidos viene rodeada por la voluntad de todo el entorno para que la situaci贸n en ese desgraciado pa铆s se estabilice. Pese a sus diferentes intereses, la actitud de Ir谩n, Pakist谩n, China, Rusia, India, por no hablar de las ex rep煤blicas sovi茅ticas de Asia Central, converge en el deseo de pacificar y estabilizar definitivamente el pa铆s.

No sabemos si eso bastar谩, pero s铆 que China lo est谩 organizando a trav茅s de la Organizaci贸n de Cooperaci贸n de Shanghai que, con diferentes estatus, engloba a todos ellos. Hay una fuerte y general voluntad de que todo llegue a buen puerto. Mucho depender谩 de la habilidad de China y del inter茅s de los talib谩n por integrarse en el eje comercial chino de la Nueva Ruta de la Seda, la Belt & Road Initiative (B&RI), pero tambi茅n de la actitud de Estados Unidos.

驴Cuanta energ铆a pondr谩 Washington en desestabilizar el r茅gimen que le ha humillado de forma tan manifiesta? Como dice Michael Hudson, despu茅s de que sucesivos presidentes, desde Carter hasta Obama, crearan y financiaran Al Qaeda, para luchar por los objetivos geopol铆ticos de Estados Unidos y por el petr贸leo en Irak y Siria, 鈥渆l verdadero miedo de Estados Unidos no es que los talib谩n resuciten la legi贸n extranjera wahabita de Am茅rica, sino que lleguen a un acuerdo con Rusia, China y Siria para servir de v铆nculo comercial desde Ir谩n hacia el Oeste鈥.

A lo largo de 40 a帽os, la acci贸n del imperio del caos en Afganist谩n ha sido nefasta. Ahora no lo tiene f谩cil, pero puede seguir si茅ndolo. Por ejemplo, creando una situaci贸n 鈥渁 la siria鈥 que mantenga la inestabilidad del pa铆s e impida los planes chinos de corredores comerciales y explotaci贸n de sus ricos recursos minerales. Los instrumentos est谩n ah铆: el misterioso Estado Isl谩mico de Joras谩n (ISIS-K), los rebeldes tayikos del Panjshir, donde se encuentran el vicepresidente Amrullah Saleh, que fue disc铆pulo de la CIA en los noventa, y el hijo del comandante Masud en busca de padrinos. Pero no ser谩 f谩cil.

Econom铆a de recursos

Otra diferencia fundamental es el prop贸sito 煤ltimo de la actual retirada. En su discurso del 31 de agosto, el presidente Biden lo explic贸 de forma meridianamente clara: no se trata de acabar con la 鈥済uerra eterna鈥 que alimenta a su complejo militar industrial y promueve el imperialismo de su 鈥渆stado profundo鈥. De lo que se trata es de una econom铆a de esfuerzos:

鈥淓l mundo est谩 cambiando, estamos metidos en una seria competencia con China y nos las vemos con desaf铆os en m煤ltiples frentes con Rusia. Debemos apuntalar la competitividad de Am茅rica para afrontar esos nuevos desaf铆os en la competici贸n por el siglo XXI (…) no hay nada que China o Rusia deseen m谩s en esta competici贸n que ver a los Estados Unidos empantanados otra d茅cada en Afganist谩n鈥. Resumiendo: el desgaste de la 鈥済uerra eterna鈥 de Afganist谩n ya se hab铆a convertido en problema para el objetivo principal del siglo que es la guerra con China, Rusia y otros emergentes.

El c谩lculo de Gorbachov sobre la retirada no propugnaba economizar fuerzas para nuevos desaf铆os b茅licos, sino para el desarme en el orden externo y la democratizaci贸n en el interno

Los chinos son perfectamente conscientes de esta realidad y desconf铆an profundamente de las intenciones de Estados Unidos. Se sabe que los guerrilleros del Estado Isl谩mico derrotados en Siria, y que ahora forman el n煤cleo del llamado 鈥淓stado isl谩mico de Joras谩n鈥 (ISIS -K), misteriosamente surgido de repente en Afganist谩n, fueron aerotransportados desde Siria a remotas zonas de Afganist谩n cuando la OTAN controlaba el espacio a茅reo del pa铆s. El propio Hamid Karzai ha mencionado ese oscuro cap铆tulo. Por eso, cuando a finales de agosto el secretario de Estado, Antony Blinken, telefone贸 a su hom贸logo Wang Yi, pidi茅ndole 鈥渃olaboraci贸n鈥 en los apuros de la retirada, Wang le dijo que tal cooperaci贸n es inseparable del marco general de las relaciones de Estados Unidos con China.

Wang mencion贸 el hecho de que Washington no considere 鈥渢erroristas鈥 a los islamistas del movimiento uigur del Turkest谩n Oriental, mencion贸 la campa帽a sobre el 鈥渧irus de Wuhan鈥 como origen de la pandemia. La desestabilizaci贸n de Honk Kong, la campa帽a sobre el 鈥榞enocidio鈥 uigur鈥 y los movimientos pol铆ticos y militares de Estados Unidos en Taiw谩n y el Mar de China meridional, est谩n ah铆. 鈥淓stados Unidos no puede perjudicar deliberadamente a China y socavar sus leg铆timos derechos e intereses, por un lado, mientras que, por el otro, espera apoyo y cooperaci贸n de China. Tal l贸gica nunca ha existido en las relaciones internacionales鈥, le dijo.

De la retirada sovi茅tica a los Talib谩n

Sin pretender santificar a la Uni贸n Sovi茅tica, las cosas eran muy diferentes en la retirada sovi茅tica. El c谩lculo de fondo de Gorbachov sobre la retirada no ten铆a que ver con la guerra, sino con la paz. No propugnaba economizar fuerzas para nuevos desaf铆os b茅licos, sino para el desarme en el orden externo y la democratizaci贸n en el interno. Respecto al clima diplom谩tico, los acuerdos de Ginebra de abril de 1988 abrieron, ciertamente, un marco de negociaci贸n internacional favorable para la retirada, pero sin compromiso por parte de Estados Unidos y Pakist谩n de cesar el suministro de armas y dinero a sus protegidos (es decir a los padres generacionales de los talib谩n). De hecho, los incrementaron para sangrar al gobierno de Kabul e ignoraron el principio de no interferencia en los asuntos internos del pa铆s, en la confianza de que Kabul caer铆a como un castillo de naipes en cuanto se largaran los sovi茅ticos. No fue as铆.

Miles de guerrilleros asediaron inmediatamente Jalalabad en 1989, pero se rompieron los dientes, ante la resuelta y eficaz defensa de las fuerzas de Kabul, ahora ya en solitario. Los paquistan铆es compraron a un general, el ministro de Defensa del gobierno de Kabul, Shahnawaz Tanai, para un golpe de Estado que fracas贸. Hubo que esperar tres a帽os para que el gobierno de Najibullah cayera. Eso solo ocurri贸 cuando la Rusia de Yeltsin, en pleno idilio con Washington, cort贸, de la forma m谩s rastrera, sus 煤ltimos suministros de carburante a Kabul, en 1992. Cuando finalmente los mujaidines se impusieron, comenz贸 la guerra entre ellos. Kabul y otras ciudades quedaron devastadas. Tres a帽os despu茅s, los talib谩n pusieron orden en aquel caos de pa铆s. Un orden b谩rbaro, resultado directo de la barbarie sembrada y financiada por Estados Unidos y sus aliados en el at谩vico pudridero afgano durante largos a帽os. Najibullah se refugi贸 en la sede de la ONU y vivi贸 all铆 hasta 1996, cuando los talib谩n tomaron por asalto el edificio, lo torturaron, asesinaron y castraron, colgando su cad谩ver de una farola. Cinco a帽os despu茅s, los americanos regresaban a Afganist谩n en nombre de la guerra contra un terrorismo wahabita que ellos mismos contribuyeron a desarrollar y en nombre de la libertad. Demasiado para una mente racional no intoxicada.

Mitos y leyendas

Desde que la CIA puso pie en Afganist谩n, el pa铆s se convirti贸, seg煤n la ONU, en el suministrador del 90% del opio ilegal con el que se fabrica la hero铆na que circula en el mundo

En 1979, la explicaci贸n de la intervenci贸n de Mosc煤 en Afganist谩n era el mito del 鈥渆xpansionismo sovi茅tico鈥. En la prensa espa帽ola, analistas de renombre repet铆an lo que le铆an en la prensa de Estados Unidos: consideraciones sobre el deseo de los soviets de 鈥渕ojar sus botas en las c谩lidas aguas del Oc茅ano 脥ndico鈥 y otras memeces (repasen la hemeroteca). En el relato period铆stico de entonces, los 鈥渂uenos鈥 eran, evidentemente, toda aquella banda cruel de b谩rbaros integristas forrados de d贸lares y armados por Estados Unidos y sus aliados. La simple realidad es que, con todos sus defectos, Afganist谩n no ha tenido un mejor gobierno que aquel liderado por Najibullah en la 煤ltima etapa. Entonces, la mitad de los universitarios eran mujeres, el 40% de los m茅dicos, el 70% de los maestros y el 30% de los funcionarios. Todo eso era entonces irrelevante y 鈥減ropagand铆stico鈥 para la misma ortodoxia period铆stica que hoy hace de la opresi贸n de la mujer afgana y la barbarie que la rodea, el motivo principal de preocupaci贸n e incluso de justificaci贸n de la intervenci贸n militar de Estados Unidos en Afganist谩n a partir de 2001, olvidando inocentemente que la invasi贸n de Estados Unidos ha dejado centenares de miles de muertos, entre ellos decenas de miles de mujeres y ni帽os.

Las escuadras de la CIA y del ej茅rcito han creado centros de detenci贸n y tortura, y han llevado a cabo miles de asesinatos extrajudiciales en el pa铆s. Desde que la CIA puso pie en Afganist谩n, el pa铆s se convirti贸, seg煤n la ONU, en el suministrador de m谩s del 90% del opio ilegal con el que se fabrica la hero铆na que circula en el mundo. En 2007, tras seis a帽os de ocupaci贸n militar occidental, Afganist谩n dedicaba m谩s superficie al cultivo de drogas que Colombia, Per煤 y Bolivia juntos. Despu茅s del petr贸leo y la venta de armas, el narcotr谩fico es la principal fuente global de ingresos y un tradicional medio de financiaci贸n de la CIA. Esta enormidad se ha mantenido en Afganist谩n durante veinte a帽os, dos d茅cadas, lo que no ha impedido el cuento de la 鈥渃ausa justa鈥 que justific贸 la intervenci贸n: los atentados con aviones de Nueva York y Washington por parte de 19 integristas isl谩micos, 15 de los cuales eran saud铆es y ninguno afgano o iraqu铆; sin embargo, los pa铆ses invadidos por Estados Unidos fueron Afganist谩n e Irak, pa铆ses importantes por el petr贸leo y por su posici贸n para la contenci贸n estrat茅gica de adversarios (China, Rusia e Ir谩n), respectivamente.

Castigo a los reventadores del relato

Quienes con m谩s eficacia y claridad expusieron el absurdo de estos cuentos y mentiras, aportando reveladores documentos y filtraciones al respecto, est谩n hoy en la c谩rcel, cumpliendo con el objetivo general, definido por el ex director de la CIA Leon Panetta en declaraciones al canal alem谩n ARD, de 鈥渆nviar un mensaje para que otros no sigan su ejemplo鈥. Julian Assange, calificado por Biden de 鈥渢errorista tecnol贸gico鈥 (鈥high-tech terrorist鈥), y cuyo destino es una verg眉enza para la izquierda europea, es uno de ellos y lleva recluido la mayor parte de la presente d茅cada. El ex diplom谩tico brit谩nico Craig Murray ha sido encarcelado este agosto por ocho meses en lo que tiene toda la pinta de una venganza judicial por su actividad como uno de los m谩s activos denunciantes del 鈥榚sc谩ndalo Assange鈥. Un mes antes, en julio, el ex analista Daniel Hale fue condenado a casi cuatro a帽os de c谩rcel por filtrar 150 documentos sobre el programa de asesinatos extrajudiciales con drones estrenado por Obama y ejecutado desde la base a茅rea afgana de Bagram.

鈥淐on los drones, muchas veces, nueve de cada diez muertos son inocentes鈥, declar贸 Hale ante los jueces. Sus palabras fueron confirmadas este agosto cuando la acci贸n de un dron americano, en represalia por el 煤ltimo atentado contra fuerzas de Estados Unidos en el aeropuerto de Kabul, acab贸 con diez civiles, nueve de ellos de una misma familia, incluidos siete ni帽os de entre 2 y 12 a帽os de edad…

Derrumbe s煤bito

Estados Unidos ha ido dejando un enorme arsenal de tanques, aviones y veh铆culos blindados a los talib谩n, incluidos sistemas de identificaci贸n biom茅trica (HIIDE) con sus bancos de datos de los que los talib谩n har谩n, sin duda, un uso apropiado. La base y centro de detenci贸n y tortura de Bagram fue abandonada en una noche sin avisar siquiera a sus aliados. Su gobierno t铆tere y su ej茅rcito y fuerzas de seguridad de 300.000 efectivos se ha fundido en una semana y han tomado por sorpresa a los aparatos de inteligencia m谩s sofisticados del mundo. Su presidente huy贸 a Dubai con 169 millones de d贸lares en maletas, dejando en el parking dos Toyota cargados de billetes que no hubo tiempo de cargar. Cualquiera de estos asuntos convierte la segunda retirada en una debacle, y uno no puede evitar pensar en qu茅 habr铆a pasado medi谩ticamente si los protagonistas de tal espect谩culo lo hubieran protagonizado los rusos o cualquier otro adversario de Occidente y no los propietarios de la mayor fabrica de mentiras duraderas de la historia. Incluso sin esa ventaja, la p茅rdida de posiciones para el imperio del caos ser谩 cuantiosa.

Oficialmente, el gasto de Estados Unidos en la guerra ha sido cifrado en m谩s de 2,2 billones de d贸lares, pero mucho de ese gasto se ha financiado con cr茅ditos, por lo que el gasto publico real, lo que se deber谩 devolver, ascender谩 a 6,5 billones contando los intereses. 鈥淪iempre pens茅 que eran los fabricantes de armas quienes promocionaban estas guerras, pero qui茅n sabe, a lo mejor son las instituciones financieras鈥, dice el analista americano Juan Cole.

驴Y Espa帽a?

Espa帽a se ha gastado 3.500 millones de euros en la intervenci贸n en Afganist谩n, es decir, 鈥渆n expandir las m煤ltiples violencias que ya se padec铆an antes en Afganist谩n鈥

Oficialmente, Espa帽a se ha gastado 3.500 millones de euros (El Pa铆s mencionaba 3.700 millones en 2015) en la intervenci贸n en Afganist谩n, es decir, 鈥渆n expandir las m煤ltiples violencias (directa, estructural y cultural) que ya se padec铆an antes en Afganist谩n鈥, como dice Juan Carlos Rois, en un raro y clarividente art铆culo. A ese dinero habr铆a que sumar, como dice ese autor, el valor de las 17.000 toneladas de armas que Aznar don贸 al ej茅rcito y los m谩s de 500 millones gastados en cooperaci贸n entre 2001 y 2014. Espa帽a ha enviado 27.000 soldados de los que 102 murieron en la 鈥渙peraci贸n m谩s larga, masiva y cara que ha llevado adelante鈥. Desde Felipe Gonz谩lez, dice Rois, los gobiernos del PP y del PSOE (y ahora del PSOE con Podemos) nos han involucrado en nada menos que 91 intervenciones militares en el exterior (actualmente 15), con un coste cercano a los 18.000 millones de euros de gasto y m谩s de 127.000 militares implicados鈥. 驴Para qu茅? El ministro de Exteriores espa帽ol, Jos茅 Manuel Albares, explic贸 el domingo su balance afgano en una entrevista en La Vanguardia: 鈥淟a crisis afgana ha puesto a Espa帽a en el centro pol铆tico de Europa鈥. 鈥淪omos solidarios y as铆 lo percibe hoy Estados Unidos鈥. El pobre hombre no lo pod铆a expresar mejor: 鈥淟a mayor crisis geopol铆tica de los 煤ltimos a帽os ha dado la justa medida de lo que somos鈥.

Preguntas

驴Qu茅 habr铆a sido de Afganist谩n si hace cuarenta a帽os Estados Unidos no hubiera armado y financiado a los guerrilleros integristas, adoctrinados por el fundamentalismo que los amigos saud铆es siguen irradiando por todo el Islam desde la Universidad de Medina? 驴Donde estar铆a el pa铆s si hace veinte a帽os Washington hubiera negociado la entrega de Bin Laden con los talib谩n, o se hubiera limitado a enviar a uno de sus comandos de matarifes, en lugar de invadir el pa铆s? No lo sabemos, pero Afganist谩n se habr铆a ahorrado varios millones de muertos y tendr铆a muchas m谩s posibilidades de haber salido del agujero sin la desastrosa intervenci贸n militar extranjera de sus 煤ltimos cuarenta a帽os.