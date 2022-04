La decisión de las empresas sobre la mascarilla debe estar fundamentada y consultarse con los trabajadores

–

De parte de CGT Fesi Bac April 25, 2022

El Ministerio de Sanidad publica una gu铆a dirigida a los centros de trabajo que recuerda que obligar al uso no puede ser una medida arbitraria sino basarse en una evaluaci贸n del riesgo que tenga en cuenta la ventilaci贸n, el tiempo, la distancia o si hay personas vulnerables

El Ministerio de Sanidad ha publicado este mi茅rcoles una gu铆a que deben seguir las empresas para imponer o no el uso de mascarillas en los puestos de trabajo. El documento no da indicaciones concretas de supuestos en los que hay que mantener esta medida de protecci贸n. Establece que la decisi贸n sobre las medidas preventivas, entre ellas el uso de cubrebocas, no puede ser arbitraria sino basarse 鈥渆n informaci贸n recabada mediante la evaluaci贸n del riesgo de exposici贸n鈥 que deben realizar los servicios de prevenci贸n. Y en ese proceso 鈥渟e consultar谩 a los trabajadores y se considerar谩n sus propuestas鈥, indica el Ministerio en el

Sanidad marca a qu茅 elementos hay que prestar atenci贸n para evaluar la situaci贸n: la ventilaci贸n adecuada, el nivel de ocupaci贸n, el mantenimiento de distancia interpersonal de 1,5 metros, el tiempo de permanencia, la actividad, las condiciones de temperatura y humedad relativa, la utilizaci贸n de espacios comunes (vestuarios, comedores, etc.), los medios de transporte particular compartidos y existencia de personas vulnerables en el puesto de trabajo. En el proceso que realicen los servicios de prevenci贸n 鈥渟e debe recabar la opini贸n de responsables, mandos intermedios y representantes de las personas trabajadoras鈥, se帽ala la gu铆a.

Mientras no se haya hecho esa evaluaci贸n, 鈥渘o se deber铆a imponer la mascarilla鈥, seg煤n Comisiones Obreras. 鈥淟a norma es que no se obliga al uso, si lo haces hay que decir por qu茅. Por ejemplo, si el nivel de riesgo es alto y no hay capacidad de separar m谩s a los trabajadores o estamos en un interior sin ventilaci贸n鈥, explica Carmen Manche帽o, coordinadora de Salud Laboral del sindicato, que augura que a los servicios de prevenci贸n se les ha formado un atasco de peticiones en los 煤ltimos d铆as que las est谩 retrasando. CCOO considera que 鈥渘o tendr铆a sentido dar una pauta general鈥 para todos los centros de trabajo porque 鈥渉ay que evaluar el riesgo de cada puesto鈥. 鈥淓n un mismo sitio puede estar una persona sana de 25 a帽os, una embarazada o un inmunodeprimido鈥, a帽ade.

El sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios, lamenta que no haya habido un 鈥減lazo l贸gico para una mejor organizaci贸n y evaluaci贸n de riesgos de cada puesto de trabajo a la hora de mantener o no el uso de las mascarillas鈥 y se帽ala como consecuencia de esta situaci贸n que el primer d铆a la mayor铆a de administraciones p煤blicas han optado por seguir como estaban. El sindicato pide un 鈥渦so responsable鈥 en espacios donde las personas transitan o pueden estar un tiempo largo, como las oficinas de atenci贸n al ciudadano.

En el sector privado, empresas grandes y peque帽as han mandado instrucciones a sus plantillas para mantener de momento el uso de la mascarilla. Por ejemplo, Stadler Valencia, una f谩brica dedicada a los trenes, ha estirado la obligaci贸n un mes m谩s. Tambi茅n Ford en las plantas de fabricaci贸n de Val猫ncia. O Carrefour, al menos en algunas superficies de Madrid.

El documento deja claro que la utilizaci贸n 鈥渘o es preceptiva鈥 pero incluye dentro del uso 鈥渞ecomendable鈥 a las personas vulnerables que tengan contacto prolongado con otras estando a menos de un metro y medio de distancia. Sanidad pide ser especialmente cuidadosos con estos empleados (mayores, personas enfermas o embarazadas) a la hora de evaluar el riesgo. La gu铆a ya establec铆a una evaluaci贸n caso a caso de los trabajadores con 鈥渆special sensibilidad en relaci贸n a la infecci贸n de coronavirus鈥. 鈥淪e tendr谩 en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condici贸n de salud de la persona trabajadora鈥, recuerda el Ministerio.

La recomendaci贸n que hicieron los t茅cnicos que asesoran al Ministerio y a las comunidades a trav茅s de la Ponencia de Alertas pasaba por seguir us谩ndola si el trabajo no puede realizarse con una distancia entre personas de 1,5 metros y no est谩 garantizada la ventilaci贸n, aunque no se menciona en la gu铆a.

Potenciar el teletrabajo

Sanidad recuerda a las empresas que deben organizar el trabajo para minimizar los riesgos, m谩s all谩 de la evaluaci贸n, 鈥渆vitando la coincidencia masiva de personas en los centros de trabajo durante las franjas de mayor afluencia鈥. La gu铆a sigue instando a 鈥減otenciar el teletrabajo para el desarrollo de aquellas actividades cuya naturaleza lo permita鈥 y a valorar reg铆menes 鈥渕ixtos鈥 para las actividades que no requieran una 鈥減resencia continua鈥.

Esto adquiere especialmente relevancia desde que decay贸 la obligaci贸n de aislarse en el caso de un caso positivo con s铆ntomas leves o asintom谩tico. La gu铆a dirigida a las empresas insta a estos trabajadores a 鈥渆xtremar las medidas de protecci贸n鈥, como el uso de la mascarilla o el lavado de manos, y a 鈥渆vitar la interacci贸n con personas vulnerables durante los 10 d铆as posteriores al inicio de s铆ntomas鈥. La nueva estrategia para el manejo y control de la COVID-19 tras la fase aguda, que recoge estos cambios, recomienda el teletrabajo en estas circunstancias.

La gu铆a abre la puerta a reubicarlos a los positivos que trabajen en 谩mbitos vulnerables o cuiden a personas de riesgo en otras 谩reas de trabajo 鈥渘o vulnerables鈥, a que teletrabajen, y 鈥渟i todo ello no fuera posible鈥 que dejen de acudir al centro de trabajo en los cinco d铆as siguientes al inicio de s铆ntomas. Despu茅s, y siempre que no haya s铆ntomas en las 煤ltimas 24 horas, se les har谩 una prueba de ant铆genos. Si el resultado es negativo, se proceder谩 a su reincorporaci贸n.

