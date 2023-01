–

De parte de Kurdistan America Latina January 6, 2023 puntos de vista

El Tribunal Constitucional dictamin贸 el jueves bloquear las cuentas bancarias del HDP que tienen subvenciones del Tesoro a pedido del fiscal que busca cerrar el partido.

El co-presidente adjunto de las Comisiones de Derecho y Derechos Humanos del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP), el abogado Serhat Eren, dijo que la postura de la corte constitucional sobre el caso de cierre tambi茅n qued贸 clara con el fallo del jueves.

El Tribunal Constitucional aprob贸 la solicitud de Bekir Sahin, fiscal principal del Tribunal de Casaci贸n, para bloquear las cuentas del HDP que contienen ayuda del Tesoro. Las cuentas del HDP estar谩n bloqueadas hasta que se anuncie el fallo en el caso de cierre. La agencia de noticias estatal Anadolu inform贸 que la decisi贸n fue tomada por 8 jueces contra 7. El Tribunal Constitucional le ha dado al HDP 30 d铆as para una defensa, y las cuentas del partido est谩n bloqueadas temporalmente hasta que se presente una defensa.

Una decisi贸n ilegal

En declaraciones a ANF, el co-presidente adjunto de las Comisiones de Derecho y Derechos Humanos del HDP, el abogado Serhat Eren, dijo que la decisi贸n era contraria a la ley y agreg贸 que el Tribunal Constitucional insinu贸 el cierre del HDP.

脡l dijo: 鈥淧ensamos que la Corte Constitucional no aceptar铆a la solicitud del fiscal de bloquear las cuentas del HDP. En nuestra opini贸n, el fallo de la corte es contrario a las leyes de la Corte Constitucional. Todav铆a no conocemos la decisi贸n motivada. Presentaremos nuestra oposici贸n una vez que recibamos oficialmente la decisi贸n motivada.

Sin embargo, esta decisi贸n de la Corte Constitucional es notable en t茅rminos de revelar su postura sobre el caso de cierre. Pensamos que el tribunal, que ha favorecido esta petici贸n ilegal del Tribunal de Casaci贸n, optar谩 por la clausura de nuestro partido鈥.

鈥淐ontinuaremos nuestra lucha con mayor motivaci贸n a partir del autopoder de nuestro pueblo鈥

El abogado Eren se帽al贸 que la decisi贸n reciente apunt贸 no solo al HDP sino tambi茅n a la pol铆tica democr谩tica del pa铆s. Dijo: 鈥淓sta decisi贸n desaf铆a la pol铆tica democr谩tica, la ley, la constituci贸n, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los valores fundamentales, en lugar de simplemente bloquear las cuentas del HDP. Sin duda, nuestro partido tiene una tradici贸n de lucha de 30 a帽os. Nuestro partido no ha sobrevivido con la ayuda de las subvenciones del tesoro. Por lo tanto, bloquear las cuentas de los partidos no nos har谩 dar un paso atr谩s en nuestra lucha. Muy por el contrario, continuaremos nuestra lucha con mayor motivaci贸n a partir del autopoder de nuestro pueblo鈥.

鈥淗asta donde hemos sabido por las agencias de noticias, se nos ha dado un per铆odo de un mes鈥

Eren enfatiz贸 que la decisi贸n a煤n no les ha sido informada: 鈥淟a decisi贸n a煤n no nos ha sido revelada, pero hasta donde hemos sabido por las agencias de noticias, se nos ha dado un per铆odo de un mes. No sabemos de qu茅 se trata este per铆odo de un mes. No sabemos si es un plazo que se nos da para apelar la decisi贸n judicial o no. Hemos dicho desde el principio que somos un partido que se enfrenta a un cierre permanente. Si el Fiscal del Tribunal de Casaci贸n solicita que se bloqueen las cuentas de nuestro partido, debe revelarnos esta solicitud, junto con las pruebas, si las hubiere, con los motivos. Deber铆amos haber tenido la oportunidad de presentar nuestras objeciones.

Sin embargo, la Corte Constitucional no acept贸 tal procedimiento. Desafortunadamente, ha gobernado de manera antidemocr谩tica e ilegal. Porque si un fiscal presenta una solicitud, es necesario preguntar qu茅 dir铆an las partes sobre esta solicitud. Pero el Tribunal Constitucional nos ha dado tiempo para apelar despu茅s de que ya ha tomado su decisi贸n鈥.

Fuente: ANF / RON陌 ARAM

