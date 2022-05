La defensa de los animales tiene un enfoque muy distinto.

No ve a los animales (o, para hablar con más propiedad, a los animales

no humanos) como una parte del entorno que nos rodea. Por el contrario,

los ve como parte de nuestro propio grupo. ¿Cómo es esto? Porque nuestro

grupo más fundamental, más definitorio, no es ni la especie ni la

nacionalidad ni ningún otro grupo más o menos arbitrario. Es el de los

seres que pueden sentir y sufrir. Esto es, el de los seres sintientes.

Somos sintientes todos aquellos seres que tenemos estados mentales

subjetivos, esto es que tenemos experiencias propias, que experimentamos

lo que nos pasa.

Los seres sintientes sentimos y sufrimos, y por

ello nos puede dañar lo que nos hagan. Tenemos eso en común,

independientemente de cuál sea nuestra especie o cualquier otro colectivo al que pertenezcamos. El interés en no sufrir y en disfrutar de alguien no cambia por pertenecer a una especie u otra.

Tampoco

otras circunstancias, como la inteligencia que alguien tiene, o sus

relaciones de simpatía con otros individuos, deberían hacer que alguien

reciba más respeto que el resto. Si así fuese, habría que respetar más a

ciertos seres humanos que a otros en función de su inteligencia o de a

quienes les cae mejor. La mayoría pensamos que esto es claramente inaceptable.

Y ello parece correcto, pues lo que hace que podamos sufrir daños no

son ni la inteligencia ni la simpatía, sino el mero hecho de ser

sintientes.

Lo

que acabamos de ver lleva a concluir que, si un ser sufre, su

sufrimiento debe contar por igual, sea más o menos inteligente, sea más o

menos simpático, o sea humano o no humano. Lo contrario, dar mayor

importancia a alguien por su especie, es lo que se conoce como especismo: una discriminación de quien no pertenece a una cierta especie.

Ahora bien, ¿qué seres son sintientes? Conforme a las diferentes evidencias de las que disponemos, podemos concluir que para poder sufrir y disfrutar

es necesario poseer un sistema nervioso. De hecho, hace falta un

sistema nervioso que tenga una cierta centralización, para que pueda

procesar la información nerviosa y convertirla en una experiencia. Por

ello, se puede concluir que gran parte

de los animales pueden sentir y sufrir (entre los que nos

encontraríamos, los vertebrados, así como artrópodos como los insectos y

crustáceos, o moluscos como los cefalópodos, junto a otros animales).

Ello se debe a que poseemos sistemas nerviosos de estos tipos. En

cambio, esto no sucede en el caso de otros organismos vivos como

arqueas, bacterias, protistas, plantas u hongos: aun cuando puedan

reaccionar a ciertos estímulos, no tienen estructuras físicas que

conviertan esos estímulos en experiencias.

Tampoco sufren como

tales los ecosistemas, ni los grupos como las especies, las poblaciones,

las metapoblaciones o las biocenosis. Entendemos así la diferencia entre las posturas éticas en las que se basan el ecologismo y la defensa de los animales. Esta tiene consecuencias prácticas muy importantes. Vamos a ver a continuación de manera breve las más relevantes.

El ecologismo rechaza la explotación animal cuando esta tiene un impacto ambiental negativo. Por ello se opone a la ganadería industrial. No obstante, la puede aceptar en ciertos casos. Así, desde el ecologismo se pueden promover prácticas como, por ejemplo, la ganadería ecológica, o la caza y pesca considerada sostenible. También ha habido iniciativas por parte de organizaciones ecologistas a favor de la implementación de programas de experimentación animal para el testado de los efectos ambientales de ciertos químicos.

Estas

prácticas serán rechazadas, en cambio, desde la defensa de los

animales. Conforme a esta, no podría ser aceptable infligir a los

animales no humanos daños que no sería justificable causar, en una

situación semejante en todo lo demás, a seres humanos.

Por otra parte, desde el ecologismo se apoyan aquellas intervenciones en los ecosistemas que favorecen la conservación de estos o de otras entidades como especies o poblaciones, aunque ello dañe a los animales. Entre los ejemplos de intervenciones de este tipo se cuenta la matanza de animales considerados no nativos, o cuyas poblaciones se considera que han crecido demasiado. Otro ejemplo consiste en la reintroducción de depredadores, que es negativa para los propios depredadores (capturados, separados de sus familias y transportados a un nuevo terreno desconocido para ellos) y también, claro está, para sus presas.

La mayoría

considera que estas medidas serían inaceptables si se aplicasen a seres

humanos, debido a que estos tienen intereses que no pueden ser

vulnerados aunque ello favorezca la conservación biológica. Ello puede

ayudar a entender por qué, desde la defensa de los animales, estas

medidas también son inaceptables cuando quienes mueren son animales no

humanos que sienten y sufren.

Por último, las posiciones a favor de los animales implican también que es algo positivo dar ayuda a los animales salvajes cuando lo necesitan. Hay múltiples ejemplos de estas formas de ayuda. Algunos son los siguientes:

Estas

medidas son muy necesarias para los animales, pues contrariamente a lo

que muchas veces se piensa, en la naturaleza no viven vidas idílicas.

Por el contrario, se enfrentan a múltiples factores:

enfermedades, hambre y sed, accidentes, condiciones climáticas

adversas, parasitismo, conflictos con otros animales, estrés

psicológico, etc. De hecho, muchos animales en el mundo salvaje tienen

vidas en las que el sufrimiento puede prevalecer.

Desde

el ecologismo, esto puede considerarse positivo cuando tal ayuda

también favorezca la conservación ambiental, o neutral cuando no la

afecte. Pero también puede considerarse negativo si supone que algún

ecosistema, como resultado de la ayuda dada a los animales, pasa a

diferir de cómo habría sido si tal ayuda no hubiese tenido lugar. En

tales casos, estaremos ante otro tipo más de oposición entre ecologismo y el rechazo del especismo.

A

veces, estos contrastes entre ambas posiciones no se ponen de

manifiesto debido a que las posiciones ecologistas tienen una gran

popularidad. Pero esto no debería llevarnos a dejar de reivindicar

aquello que va en defensa de los animales. De lo contrario, serán estos

últimos quienes al final saldrán perdiendo.

Óscar Horta

https://www.elsaltodiario.com