–

De parte de Kurdistan America Latina March 18, 2022 1 puntos de vista

La plataforma internacional Women Defend Rojava denunci贸 las violaciones a los derechos humanos que comete Turqu铆a en el cant贸n kurdo de Afrin (Rojava), ocupado de forma ilegal por Ankara desde hace cuatro a帽os.

A continuaci贸n publicamos la declaraci贸n completa de Women Defend Rojava:

Hace cuatro a帽os, miles de personas de todo el mundo salieron a las calles, sus corazones con Afrin, expresando en voz alta su oposici贸n a la guerra ilegal de Turqu铆a. El 20 de enero de 2018, el Estado turco lanz贸 una guerra contra la regi贸n de Afrin, el cant贸n occidental de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria. D铆a y noche, ciudades y pueblos, campos de refugiados y lugares hist贸ricos fueron bombardeados por aviones de guerra y artiller铆a turcos. El ataque de Turqu铆a y sus milicias yihadistas aliadas continu贸 hasta el 18 de marzo. Cientos de civiles murieron y muchos cientos m谩s resultaron heridos en el transcurso de esta guerra. Cientos de miles de personas fueron desplazadas y obligadas a abandonar sus hogares. Desde entonces, Afrin est谩 bajo la ocupaci贸n turca y todos los logros de autoorganizaci贸n de las comunidades locales que se hab铆an establecido anteriormente han sido destruidos. La diversidad de las personas que viven all铆 ya no se expresa y los derechos de las mujeres por los que se luchaba han sido efectivamente abolidos bajo la ocupaci贸n turca. Las casas vac铆as de las familias desplazadas fueron entregadas por los militares turcos a las familias de los combatientes de las milicias islamistas y otras respaldadas por Turqu铆a. Se establecieron nuevas administraciones regionales bajo control turco como parte del cambio demogr谩fico de la regi贸n. Al mismo tiempo, la invasi贸n turca ha supuesto un est铆mulo y una oportunidad para que el ISIS se reorganice.

La guerra en Afrin est谩 lejos de haber terminado; apenas ha comenzado con la ocupaci贸n. Casi todos los d铆as hay batallas y explosiones, lo que provoca un gran n煤mero de v铆ctimas civiles. Mediante detenciones, secuestros, toma de rehenes con altas exigencias de rescate, as铆 como asesinatos y torturas, se ha establecido un r茅gimen autoritario bajo la ocupaci贸n turca que difunde el miedo y el terror. Tambi茅n se ha convertido en un refugio para los miembros del ISIS y otros yihadistas. Para las mujeres, la vida all铆 es como una prisi贸n, ya que muchas ya no salen de casa por miedo a la violencia cotidiana. Los matrimonios forzados, la violencia sexual, las torturas, los asesinatos y los cientos de mujeres secuestradas por los grupos armados respaldados por Turqu铆a forman parte de la realidad diaria a la que se enfrentan las mujeres y las ni帽as de all铆.

Mientras tanto, han pasado cuatro a帽os y nos damos cuenta de que la guerra en Afrin est谩 lejos de haber terminado, sino que s贸lo hab铆a comenzado con la ocupaci贸n. Forma parte del sistema patriarcal global de dominaci贸n en el que estados naci贸n como Turqu铆a libran guerras por intereses de poder geopol铆tico y recursos. Reconocemos en ella otro feminicidio, porque el sometimiento, la violaci贸n y el asesinato de mujeres es siempre una parte central de la conquista de un pa铆s y de su pueblo. Es una guerra contra una alternativa social al Estado-naci贸n y al patriarcado que se est谩 creando y desarrollando sobre la base de la liberaci贸n de la mujer, la democracia de base y la sostenibilidad ecol贸gica.

La regi贸n de Afrin, en particular, desempe帽贸 un papel fundamental como centro de la revoluci贸n de las mujeres, y en el establecimiento de estructuras democr谩ticas directas y participativas en el norte y este de Siria. Aqu铆 se crearon instituciones, comunas y consejos de mujeres, basados en la democracia directa, que contribuyeron a romper la desigualdad de g茅nero. Numerosos yacimientos arqueol贸gicos hist贸ricos de la regi贸n, que forman parte del patrimonio de las sociedades matriarcales locales, fueron destruidos deliberadamente durante la invasi贸n del Estado turco y la posterior ocupaci贸n, con el fin de borrar y ocupar la memoria de una regi贸n y una parte de la historia de las mujeres. Entre ellos, el templo de Tel A艧tar en Ain Dara, dedicado a la diosa I艧tar.

La destrucci贸n se extiende a la devastaci贸n masiva y al da帽o irreversible de la rica naturaleza y el ecosistema de monta帽as, r铆os y suelo f茅rtil de Afrin. Numerosos campos han sido quemados y decenas de miles de 谩rboles, entre ellos un gran n煤mero de olivos, han sido talados como resultado de la ocupaci贸n por parte de Turqu铆a y sus milicias yihadistas. Las estructuras democr谩ticas de base establecidas anteriormente por la poblaci贸n local, con comunidades y consejos organizados comunitariamente, que permit铆an la coexistencia pluralista de los diferentes pueblos as铆 como su participaci贸n pol铆tica, fueron sustituidas con la ocupaci贸n turca por un proyecto de cambio demogr谩fico y de aniquilaci贸n no s贸lo de los kurdos locales, su lengua, su cultura y su historia, sino de la diversa convivencia de los pueblos de la regi贸n.

Hasta hoy, el Estado turco contin煤a su guerra y ocupaci贸n en el norte y el este de Siria con la ayuda de sus milicias yihadistas. Una y otra vez, la regi贸n es bombardeada por drones turcos, bombardeada por artiller铆a, con el resultado de numerosos civiles heridos y asesinados. La comunidad internacional guarda silencio sobre la ocupaci贸n y los continuos ataques y, por tanto, es c贸mplice. Afrin no se olvida y no aceptaremos su ocupaci贸n.

La defensa de la revoluci贸n de las mujeres en Rojava es internacional porque inspira a muchos movimientos feministas y de mujeres en todo el mundo. 鈥淓sta revoluci贸n no es s贸lo para el Kurdist谩n o para Oriente Medio, es una revoluci贸n para toda la humanidad, es la esperanza de la humanidad. (鈥) Por eso quiero luchar por la libertad de todas las mujeres. Me un铆 a esta revoluci贸n como una camarada, si un d铆a me hieren o me martirizan, estoy dispuesta a hacerlo como una camarada鈥. Con estas palabras, 艦eh卯d H锚l卯n Qere莽ox, Anna Campbell, se lanz贸 a defender la revoluci贸n en Afrin en el momento de la invasi贸n turca. El 15 de marzo de 2018, el 55潞 d铆a de la resistencia en Afrin, fue martirizada en un ataque a茅reo turco al igual que muchos otros en la lucha por la liberaci贸n de Afrin. 隆Con su lucha y determinaci贸n, inspir贸 a muchas personas y construy贸 muchos puentes para nuestra lucha com煤n por una sociedad liberada de g茅nero, ecol贸gica, solidaria y democr谩tica! 隆Ayer, hoy y con ellos en nuestros corazones para el ma帽ana!

Unidas en la lucha por la liberaci贸n 鈥 隆Contra la ocupaci贸n y el feminicidio! 隆Defender y liberar Afrin significa defender la revoluci贸n de las mujeres!

FUENTE: Women Defend Rojava

<!–

–>