–

De parte de Nodo50 June 10, 2023 382 puntos de vista

Larry

Johnson – 24/03/2023

Traducción del inglés:

Arrezafe

Hace siete años, el

general David Petraeus y el analista Michael O’Hanlon escribieron la

siguiente entusiasta oda

al ejército estadounidense:

“Estados Unidos tiene

hoy en día, con diferencia, el mejor ejército del mundo. Las

fuerzas armadas estadounidenses tienen pocas debilidades, si es que

tienen alguna, y en muchas áreas, desde la guerra naval hasta la

capacidad de ataque de precisión, el poderío aéreo, la

inteligencia y el reconocimiento y las operaciones especiales, juegan

en una liga totalmente diferente a la de las fuerzas armadas de otros

países. Tampoco es probable que esta situación cambie pronto, ya

que el gasto en defensa de EEUU es tres veces mayor que su competidor

más cercano, China, y representa aproximadamente un tercio de todos

los gastos militares mundiales, y el otro tercio proviene de sus

aliados y socios. Sin embargo, 15 años de guerra, cinco años de

recortes presupuestarios y la debilidad de Washington han pasado

factura. El ejército ciertamente no está roto ni inhabilitado para

el combate, pero su tamaño y recursos son menores de lo aconsejable,

dada la variedad de las amenazas contemporáneas y las misiones para

las que debe prepararse. No se necesitan cambios radicales ni

construcciones importantes. Pero la tendencia de los recortes

presupuestarios debería detenerse, de hecho, revertirse

modestamente, y las asignaciones de defensa deberían manejarse de

manera más racional y profesional que en los últimos años”.

Una de las lecciones que

se deben aprender de la guerra en Ucrania, en el aniversario del

inicio de la Operación Militar Especial de Rusia, es que Estados

Unidos tiene el ejército más caro del mundo, pero no está

preparado para combatir contra una primera potencia mundial. Durante

el último año hemos aprendido que javelins, stingers

e HIMARS no cambian las reglas del juego en Ucrania, donde la guerra

ha expuesto la debilidad de la base industrial militar estadounidense

y europea. La OTAN ha perdido por completo su capacidad de producir

las municiones esenciales para satisfacer las necesidades en el campo

de batalla y carece de las reservas de tanques y vehículos blindados

que Ucrania pide a diario. Estados Unidos ya no es el gigante

industrial que produjo tanques, aviones, portaaviones, destructores y

bombas en la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, Rusia

continúa avanzando constantemente a lo largo de todo el frente de

1000 millas (no tan rápido como quisieran ciertos generales de

poltrona) y está infligiendo bajas masivas a las fuerzas ucranianas.

En ningún momento, desde febrero de 2022, ha podido Ucrania

organizar un contraataque contra una fuerza rusa numéricamente

igual. La tan cacareada ofensiva de Ucrania de agosto/septiembre

pasado fue una mera escaramuza contra un reducido grupo de policía

militar, que Rusia logró esquivar mediante una táctica y

profesional retirada.

El verdadero ‘cambio de

juego’ es la base industrial de Rusia, que posee los recursos

naturales, las fábricas y los trabajadores cualificados para

producir las armas, vehículos, tanques y aviones que necesita para

sostener sus fuerzas armadas en el campo de batalla. La

Administración Biden, los medios y los “expertos” en Estados

Unidos no logran comprender esta realidad. Por el contrario,

continúan repitiendo la falacia de que la economía rusa está hecha

jirones, que se ahoga bajo el peso de las sanciones estadounidenses.

Un comentarista de este

blog ejemplifica la ilusión de la mayoría de los estadounidenses

sobre la destreza del ejército de EEUU:

“Estados Unidos derrotó

a Irak de manera decisiva en 2003.

Estados Unidos aplastó

a los talibanes y a Al Qaeda de manera muy decisiva en 2001-2002.

El ejército

estadounidense expulsó al ejército iraquí de Kuwait y luego lo

aplastó en 1991, en unos pocos días.

El ejército

estadounidense ganó casi todos los enfrentamientos importantes

contra los comunistas vietnamitas.

El problema es que

EEUU sufre la misión impuesta por políticos idiotas y contratistas

codiciosos; pero el ejército de los EEUU es lo bastante efectivo

como para destruir al enemigo y ocupar su territorio”.

Esto es pura

mamarrachada. Es cierto que en 2003 las fuerzas estadounidenses

tomaron control de buena parte del territorio de Irak y ocuparon

Bagdad. Pero el ejército iraquí carecía de fuerza aérea y

artillería eficaz. ¡Bravo! Estados Unidos golpeó a un niño en una

silla de ruedas. No olvidemos que las políticas de los Estados

Unidos en Irak también engendraron una insurgencia mortal y

condujeron al nacimiento de ISIS, que llevó a cabo épicos ataques

terroristas en Europa, Medio Oriente y Estado Unidos. Irak evidenció

la impotencia del poderío militar estadounidense para crear un orden

político estable.

Ciertamente, cuestiono la

inteligencia de una persona que pregona que “EEUU aplastó a los

talibanes y a Al Qaeda en 2001-2002”, ignorando alegremente la

ignominiosa derrota de EEUU en Afganistán en agosto de 2021. Los

talibanes, que supuestamente vencimos, recuperaron Kabul y obligaron

a los Estados Unidos a una retirada de pánico. Ah, sí. Estados

Unidos abandonó a su suerte a miles de afganos a quienes había

prometido proteger.

Y luego está el fantasma

de Vietnam. “Ganamos todos los enfrentamientos importantes contra

los comunistas vietnamitas”. ¿De veras? Matar a Viet Cong en

selvas y montañas no impidió que los norvietnamitas barrieran y

derrotaran al gobierno de Vietnam del Sur. Una vez más, el poder

militar de EEUU fue impotente para crear un resultado político que

sirviera a sus intereses nacionales.

La mayoría de los

estadounidenses se entregan a la fantasía de que simplemente se trata de emplear más fuerza militar (es decir, más cencerro). Esta locura

continúa poseyendo a la clase política que controla Washington y no

muestran signos de ceder en su empeño de destruir a Vladimir Putin y

transformar mágicamente a Rusia en un lacayo de Occidente. Eso es lo

que está en juego en la guerra de Rusia en Ucrania, y la mayoría del

pueblo ruso, no sólo sus líderes políticos y militares, son muy conscientes de esta amenaza.

Estamos siendo testigos

del final de la era en la que la fortaleza de la economía de EEUU y

su control de la economía mundial a través del petrodólar

permitieron a Washington llevar a cabo sus múltiples y temerarias

expediciones militares en el extranjero. Los siguientes gráficos son

señales de advertencia de que la economía de EEUU se enfrenta a una

convulsión creciente que hará muy difícil que Washington continúe con

la extravagante financiación del gobierno y el ejército ucranianos.

â˜