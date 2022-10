–

De parte de Indymedia Argentina October 3, 2022 172 puntos de vista

Hechos, procesos, intereses y declamaciones. El futuro de Am茅rica del Sur. Los estados continentales. El quiebre de toda institucionalidad. Un discurso asentado en la realidad y en la acci贸n. Estados Unidos: los indicios de una guerra interior.

Por Gabriel Fern谩ndez.

BRASIL Y ARGENTINA. Brasil ya es miembro del BRICS; la Argentina est谩 llegando. Semejante confluencia da cuenta de la importancia de la reciente elecci贸n en el pa铆s vecino. Sin embargo, existen otros elementos que sirven como base de sustentaci贸n determinante para el conjunto de la regi贸n sur americana. Sin coalici贸n multipolar mediante, el pensador oriental y argentino Alberto Methol Ferr茅 ya hab铆a explicado que 鈥淟os nacionalismos argentino y brasile帽o no se podr谩n afianzar ni resistir el uno sin el otro鈥.

Es que la Cuenca del Plata es la zona americana vinculada por el R铆o de la Plata y sus afluentes, y abarca un 谩rea de 3 100 000 km虏. Eso la presenta dimensionada como quinta del planeta, por detr谩s de las cuencas de los r铆os Amazonas, Congo, Nilo y Misisipi. Incluye a cinco pa铆ses: La Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sus nacientes se agrupan en dos enormes vertientes, los r铆os Paran谩 y Uruguay; desde all铆, recalan en el gigantesco R铆o de la Plata y luego vivifican el Atl谩ntico Sur.

El conjunto fluvial de la Cuenca configura el sistema del acu铆fero Guaran铆, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. En su zona de influencia habitan m谩s de 100 millones de personas. En bloque, contiene un formidable potencial hidroel茅ctrico, una gran capacidad exportadora a trav茅s de sus puertos, una reserva de flora y fauna 煤nica en el mundo y, por supuesto, agua. Un valor en s铆 mismo. Estos factores, entre otros, llevaron al autor de El Uruguay como problema (Geopol铆tica de la Cuenca del Plata) y Los estados continentales y el Mercosur a se帽alar que la coordinaci贸n pol铆tica regional es imprescindible.

Aunque los BRICS son de vibrante e innegable volumen presente y, sobre todo, futuro, la posible coalici贸n sure帽a ser铆a la piedra basal sobre la cual sostener toda pol铆tica internacional como potencia federada. Esa comprensi贸n llev贸 a Juan Domingo Per贸n a intentar el ABC, iniciativa que desboc贸 la furia brit谩nica y norteamericana y puso en marcha planes de desestabilizaci贸n con anclaje interior en la Argentina, Brasil y Chile. Heredero innovador del Pacto planteado entre 1914 y 1915, la b煤squeda peronista se perfil贸 sobre fines de 1953.

Cabe repasar el memorable discurso del l铆der en la Escuela Superior de Guerra: 鈥淓l problema fundamental del futuro es un problema de base y fundamento econ贸micos, y la lucha de futuro ser谩 cada vez m谩s econ贸mica鈥n consecuencia, analizando nuestros problemas, podr铆amos decir que el futuro del mundo, el futuro de los pueblos y el futuro de las naciones estar谩 extraordinariamente influido por la magnitud de las reservas que posean: reservas de alimentos y reservas de materias primas.鈥

El general a帽adi贸 por entonces que 鈥渆s indudable que nuestro continente, en especial Sudam茅rica, es la zona del mundo donde todav铆a, en raz贸n de su falta de poblaci贸n y de su falta de explotaci贸n extractiva, est谩 la mayor reserva de materia prima y alimentos del mundo. Esto nos indicar铆a que el porvenir es nuestro y que en la futura lucha nosotros marchamos con una extraordinaria ventaja frente a las dem谩s zonas del mundo鈥.

En segmento genial para la 茅poca apunt贸 que 鈥渟i subsistiesen los peque帽os y d茅biles pa铆ses鈥 fragmentados 鈥渟er铆an objeto f谩cil para ser explotados, por lo que es indispensable evitar la dominaci贸n鈥. Esto 鈥渉a inducido a nuestro gobierno a encarar de frente la posibilidad de una uni贸n real y efectiva de nuestros pa铆ses, para encarar una vida en com煤n y para planear, tambi茅n, una defensa futura en com煤n鈥.

Durante tantas d茅cadas el n煤cleo anglosaj贸n oper贸 en contra de esa confluencia. La Argentina y Brasil, gobernados por facciones antinacionales y antipopulares, se evaluaron mutuamente como hip贸tesis de conflicto. El Uruguay, en vez de hilvanar cual nexo, se dej贸 llevar por una propaganda antipopulista que inficion贸 hasta sus mejores formaciones. Paraguay admiti贸 la preeminencia norteamericana y, por per铆odos, brasile帽a. Bolivia, cada vez que intent贸 plantar bandera, fue jaqueado por golpes de Estado destinados al saqueo de sus riquezas bajo tierra.

El emerger del Mercado Com煤n del Sur (Mercosur), parad贸jicamente creado en 1991 como un atisbo de futuro borroneado en medio de la oscura hegemon铆a financiera, no escandaliz贸 a un Norte creciente que calibr贸 a sus miembros como aliados perennes. Pero sirvi贸 para iniciar un sendero que todav铆a necesita desmalezarse. El surgir de la Uni贸n de Naciones Suramericanas (Unasur) en el m谩s acogedor 2008, fue un rayo de luz que facilit贸 el desarrollo de sus integrantes y contribuy贸 a quebrar el Area de Libre Comercio de las Am茅ricas (Alca) dise帽ado por los Estados Unidos.

El contraataque olig谩rquico e imperial de los a帽os recientes debilit贸 el trayecto pero los intereses que lo pusieron en marcha mantienen vigencia. Pese a todo, a veces a tientas, el Sur ha bregado por retomar el rumbo. La inteligencia que encarna la fuerza creada por Evo Morales en Bolivia, el andar argentino en Celac y Eurasia durante los dos a帽os recientes y el redireccionamiento planteado por Itamaraty, (entre otros protagonistas latentes) dan cuenta de una posibilidad abierta para construir una articulaci贸n eficaz que conforme una de las potencias multipolares m谩s grandes del orbe.

LAS DECLAMACIONES HUECAS. El presente es apasionante porque contiene modificaciones de fondo estructurales. Pero tambi茅n debido a que nadie puede asegurar con certeza el futuro inmediato.

Aunque son muchos los factores que se entrelazan para orientar los acontecimientos, es posible observar que mientras la econom铆a en sentido estricto 鈥揹esarrollo de los PBIs, creciente en su seno del segmento industrial, moneda, control de las finanzas, acuerdos comerciales, avances cient铆fico t茅cnicos- define el sentido del devenir, tambi茅n puede apreciarse que la geograf铆a, el volumen militar y la propaganda influyen en el d铆a a d铆a.

La f贸rmula hallada hist贸ricamente por Occidente para arrasar naciones ya es aplicada puertas adentro. Se trata de la evaluaci贸n de toda situaci贸n hostil a sus intereses como justificativa de la transgresi贸n de las normativas y preceptos que difunde sostener.

Este 煤ltimo tramo del Antiguo R茅gimen comenz贸 cuando la hegemon铆a de las corporaciones financieras dispuso la aplicaci贸n en sus propios espacios de programas econ贸micos que absorben la riqueza social y la transforman en beneficios huecos. El esquema global desterritorializ贸 el poder y convirti贸 en cotos de caza a los pa铆ses que operaban como centro mundial. As铆, los programas rent铆sticos sugeridos o impuestos por a帽os a la periferia, resquebrajaron mecanismos productivos y convirtieron los cimientos del Norte en aglomerados arenosos.

La extensi贸n temporal de artificio del modelo liderado por los grandes bancos, impulsado pol铆ticamente por las referencias anglosajonas, y aplicado a sangre y fuego por ej茅rcitos mercenarios articulados desde esas entidades, se debe 鈥揺n cierta medida- a la imposici贸n del d贸lar como moneda universal y al control de las fuentes de energ铆a. A su vera, un aparato propagand铆stico excepcional ha convencido a buena parte del planeta acerca de la imposibilidad de modificar ese dise帽o, al cual presenta como c煤spide del decurso humano.

Ahora, esas mismas acciones se destinan a disciplinar los pa铆ses centrales 鈥搒us pueblos-, pues ya no son imprescindibles para dinamizar locomotoras industriales. De tal modo se ha instalado un embudo de succi贸n fenomenal: todo bicho que camina va a parar al asador, es decir, todo emprendimiento productivo es desmantelado para alimentar el Agujero Negro de las finanzas. S贸lo aquellos que, en medio del proceso de globalizaci贸n, resolvieron fortalecer sus Estados y apuntalar la generaci贸n de bienes de producci贸n y consumo est谩n logrando emerger de la pesadilla con esperanzas concretas.

Se trata de las potencias multipolares. Necesitan zafar de las exigencias occidentales y posicionarse seg煤n sus conveniencias. Esto las lleva a relacionar directamente la pol铆tica 鈥搒us pueblos- con los intereses geoecon贸micos profundos que sostienen sus territorios.

El disciplinamiento de las regiones eje del poder norte帽o tradicional no es posible sin violar las proclamas democr谩ticas que han diseminado por aqu铆 y por all谩 tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la humanidad est谩 arribando a una situaci贸n que da cuenta de la m谩s grande contradicci贸n desde el despliegue de la Revoluci贸n Industrial: ante la necesidad de sostener el esquema rent铆stico, los poderes desterritorializados anulan los derechos civiles del centro occidental e imponen el fraude electoral, la censura y la represi贸n bajo el argumento de defender las elecciones libres, la libertad de expresi贸n y la paz.

Ese panorama se visualiza muy concretamente en los Estados Unidos y Europa. Pero como la gente existe y tiene intereses ligados al trasfondo estructural de sus regiones, los quiebres y las tensiones son inevitables y promueven reacciones y desbordes otrora restringidos a las regiones empobrecidas del globo.

PUTIN, UN DISCURSO ESENCIAL. El 30 de septiembre reciente ingres贸 en la historia como la fecha en la que se firmaron los acuerdos de incorporaci贸n de cuatro nuevas regiones a la Federaci贸n de Rusia: las rep煤blicas de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporozhie y Jers贸n.

El mandatario ruso, Vlad铆mir Putin, se reuni贸 en el Sal贸n de San Jorge del Gran Palacio del Kremlin con los jefes de las administraciones liberadas. El presidente ofreci贸 un discurso que amerita consideraci贸n. Es preciso evaluarlo sin olvidar los dos 铆tems precedentes.

鈥淓stimados ciudadanos de Rusia, ciudadanos de las Rep煤blicas Populares de Donetsk y Lugansk, vecinos de las regiones de Zaporozhie y Jers贸n, diputados de la Duma Estatal, senadores de la Federaci贸n de Rusia.

Como ustedes saben, en las Rep煤blicas Populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Zaporozhie y Jers贸n se llevaron a cabo una serie de referendos. Se hizo un balance y sus resultados ya son p煤blicos. La gente ha hecho su elecci贸n, una elecci贸n clara.

Hoy firmamos el decreto para la adhesi贸n a Rusia de la Rep煤blica Popular de Donetsk, la Rep煤blica Popular de Lugansk, las regiones de Zaporozhie y Jerson. Estoy seguro de que la Asamblea Federal apoyar谩 las leyes constitucionales sobre la aceptaci贸n y formaci贸n en Rusia de cuatro nuevas regiones, de cuatro sujetos de la Federaci贸n de Rusia, porque as铆 fue la decisi贸n de millones de personas.

Y eso, claro est谩, es su derecho, un derecho inalienable que est谩 establecido en el art铆culo 1 de la Carta de la ONU.

(鈥)

En 1991, en Belav茅zhskaya Puscha, sin consultar la voluntad de los ciudadanos comunes, los representantes de las 茅lites del partido de aquel entonces decidieron hacer colapsar la URSS, y la gente se vio aislada de su patria. Esto desgarr贸, desmembr贸 a nuestra comunidad y se convirti贸 en una cat谩strofe nacional. As铆 como despu茅s de la revoluci贸n las fronteras de las rep煤blicas unidas fueron cortadas entre bastidores, as铆 los 煤ltimos l铆deres de la Uni贸n Sovi茅tica, contrariamente a la expresi贸n de la voluntad de la mayor铆a del pueblo expresada en el referendo de 1991, arruinaron nuestro gran pa铆s, simplemente avisaron a los pueblos.

Admito que ni ellos entend铆an lo que estaban haciendo ni las consecuencias que esto inevitablemente traer铆a. Pero ya no importa. No existe la Uni贸n Sovi茅tica, el pasado no puede ser cambiado. Tampoco la necesita Rusia hoy en d铆a, no es algo a lo que aspiremos. Pero no hay nada m谩s fuerte que la determinaci贸n de millones de personas que, por su cultura, fe, tradiciones, idioma, se consideran parte de Rusia, cuyos antepasados vivieron en un solo Estado durante siglos. No hay nada m谩s fuerte que la determinaci贸n de este pueblo de regresar a su verdadera patria hist贸rica.

Durante ocho largos a帽os, la gente en Donb谩s fue objeto de genocidio, bombardeos y bloqueos, mientras que en Jers贸n y Zaporozhie intentaron cultivar criminalmente el odio hacia Rusia, hacia todo lo ruso. Ahora, durante los referendos, el r茅gimen de Kiev amenaz贸 con violencia, con la muerte a maestras de escuela, a las mujeres que trabajaban en las comisiones electorales, intimid贸 con represiones a millones de personas que ven铆an a expresar su voluntad. Pero la gente inquebrantable de Donb谩s, Zaporozhie y Jers贸n dieron su opini贸n.

Quiero que las autoridades de Kiev y sus verdaderos amos en Occidente me escuchen, para que todos recuerden esto: las personas que viven en Lugansk y Donetsk, Jers贸n y Zaporozhie se han convertido en ciudadanos rusos para siempre.

Hacemos un llamado al r茅gimen de Kiev para que cese inmediatamente el fuego, todas las hostilidades, la guerra que desat贸 en 2014 y regrese a la mesa de negociaciones. Estamos listos para esto, se ha dicho m谩s de una vez. Pero no discutiremos la elecci贸n de la gente en Donetsk, Lugansk, Zaporozhie y Jers贸n. Ya eso es un hecho. Rusia no los traicionar谩. Y las autoridades de Kiev de hoy deben tratar este libre albedr铆o del pueblo con respeto y nada m谩s. Este es el 煤nico camino hacia la paz.

Defenderemos nuestra tierra con todas las fuerzas y medios a nuestro alcance y haremos todo lo posible para garantizar la vida segura de nuestro pueblo. Esta es la gran misi贸n liberadora de nuestro pueblo.

Reconstruiremos ciudades y pueblos destruidos, viviendas, escuelas, hospitales, teatros y museos, restauraremos y desarrollaremos empresas, industrias, f谩bricas, infraestructura, sistemas de seguridad social, pensiones, atenci贸n m茅dica y sistemas educativos.

Por supuesto, trabajaremos para mejorar el nivel de seguridad. Juntos hacemos que los ciudadanos de las nuevas regiones sientan el apoyo de todo el pueblo de Rusia, de todo el pa铆s, de todas las rep煤blicas, de todos los territorios y regiones de nuestra gran patria.

(鈥)

Nuestros compatriotas, nuestros hermanos y hermanas en Ucrania 鈥攗na parte de nuestro pueblo unido鈥 vieron con sus propios ojos lo que los c铆rculos gobernantes del llamado Occidente est谩n preparando para toda la humanidad. Ahora, simplemente se quitaron las m谩scaras, mostraron su verdadero rostro.

Despu茅s del colapso de la Uni贸n Sovi茅tica, Occidente decidi贸 que el mundo, todos nosotros, tendr铆amos que soportar para siempre sus dictados. Luego, en 1991, Occidente esperaba que Rusia no se recuperara de estas conmociones y se derrumbar铆a por s铆 sola. Y s铆, casi sucedi贸, recordamos los 90, los terribles 90, hambrientos, fr铆os y sin esperanza. Pero Rusia resisti贸, revivi贸, se fortaleci贸, volvi贸 a ocupar el lugar que le correspond铆a en el mundo.

Al mismo tiempo, Occidente ha estado buscando todo este tiempo, y contin煤a buscando, una nueva oportunidad para golpearnos, debilitarnos y destruir a Rusia, algo con lo que siempre ha so帽ado, dividir nuestro Estado, hacer enfrentar a los pueblos entre s铆, condenarlos a la pobreza y la extinci贸n. Simplemente est谩n obsesionados por el hecho de que exista un pa铆s tan grande y enorme en el mundo, con este territorio, riqueza natural, recursos, con un pueblo que no sabe c贸mo 鈥攜 nunca lo sabr谩鈥 vivir bajo las 贸rdenes de otra persona.

Occidente est谩 dispuesto a pasar por encima de todo para preservar el sistema neocolonial que le permite parasitar, de hecho saquear, al mundo a expensas del poder del d贸lar y los dictados tecnol贸gicos, para cobrar verdadero tributo a la humanidad, para extraer la principal fuente de prosperidad no ganada, la renta de la potencia hegem贸nica. El mantenimiento de esta renta es un motivo clave, genuino y absolutamente ego铆sta. Por eso les interesa la desoberanizaci贸n total. De ah铆 su agresi贸n hacia los Estados independientes, hacia los valores tradicionales y las culturas originarias, los intentos de socavar los procesos internacionales y de integraci贸n fuera de su control, las nuevas monedas mundiales y los centros de desarrollo tecnol贸gico. Para ellos es fundamental que todos los pa铆ses entreguen su soberan铆a a Estados Unidos.

Las 茅lites gobernantes de algunos Estados aceptan voluntariamente hacer esto, aceptan voluntariamente convertirse en vasallos; otros son sobornados, intimidados. Y si no funciona, destruyen Estados enteros, dejando tras de s铆 cat谩strofes humanitarias, desastres, ruinas, millones de destinos humanos arruinados, mutilados, enclaves terroristas, zonas de desastre social, protectorados, colonias y semicolonias. No les importa mientras obtengan su propio beneficio.

Quiero volver a subrayar: en la codicia, en la intenci贸n de preservar su poder ilimitado, es precisamente donde est谩n las verdaderas razones de la guerra h铆brida que Occidente, como colectivo, est谩 librando contra Rusia. Nos desean, no libertad, sino que nos quieren ver como una colonia. No quieren una cooperaci贸n en igualdad de condiciones, quieren robar. Quieren vernos no como una sociedad libre, sino como una multitud de esclavos sin alma.

Para ellos, nuestro pensamiento y filosof铆a son una amenaza directa, y por eso atentan contra nuestros fil贸sofos. Nuestra cultura y arte son un peligro para ellos, por lo que est谩n tratando de prohibirlos. Nuestro desarrollo y prosperidad tambi茅n es una amenaza para ellos: la competencia est谩 creciendo. Ellos no necesitan en absoluto a Rusia, somos nosotros la que la necesitamos.

(鈥)

Occidente cuenta con impunidad, cuenta con salirse con la suya. Y en efecto, hasta ahora, se ha salido con la suya en todo. Los acuerdos en materia de seguridad estrat茅gica van directo a la basura; se declaran los acuerdos alcanzados al m谩s alto nivel pol铆tico como no existentes; las firmes promesas de no expandir la OTAN hacia el este, tan pronto como nuestros antiguos l铆deres se las tragaron, se convirtieron en un sucio enga帽o; los tratados sobre defensa antimisiles y misiles de alcance intermedio y m谩s corto se han violado unilateralmente con pretextos descabellados.

(鈥)

Rusia es una gran potencia milenaria, un pa铆s-civilizaci贸n, y no vivir谩 bajo estas reglas falsas y ama帽adas.

Justo ha sido el llamado Occidente el que ha pisoteado el principio de inviolabilidad de las fronteras, y ahora decide bajo sus propios criterios qui茅n tiene derecho a la autodeterminaci贸n y qui茅n no, qui茅n no es digno de ella. 驴Por qu茅 deciden eso? 驴qui茅n les dio este derecho? Eso no est谩 claro. Ellos mismos se lo dieron.

(鈥)

Las 茅lites occidentales niegan no solo la soberan铆a nacional y el derecho internacional. Su hegemon铆a tiene un marcado car谩cter de totalitarismo, despotismo y apartheid. Descaradamente dividen al mundo en vasallos, en los llamados pa铆ses civilizados; y en todos los dem谩s, quienes, seg煤n el plan de los racistas occidentales de hoy, deber铆an sumarse a la lista de b谩rbaros y salvajes. Inventaron etiquetas falsas como 鈥減a铆s paria鈥, 鈥渞茅gimen autoritario鈥, estigmatizan a pueblos y Estados enteros, y no hay nada nuevo en esto. No hay nada nuevo en esto: las 茅lites occidentales son lo que eran y han seguido siendo: colonialistas. Discriminan, dividen a los pueblos en categor铆as.

(鈥)

Ya se sabe que se hicieron repetidamente planes para intervenir en Rusia, e intentaron usar el per铆odo tumultuoso a principios del siglo XVII y el per铆odo de conmoci贸n despu茅s de 1917, pero no lo consiguieron. Sin embargo, Occidente logr贸 apoderarse de la riqueza de Rusia a fines del siglo XX, cuando el Estado fue destruido. Luego nos catalogaron de amigos y socios, pero de hecho nos trataron como una colonia: billones de d贸lares fueron desviados fuera del pa铆s bajo una variedad de esquemas. Recordamos todo, no hemos olvidado nada.

Los pa铆ses occidentales llevan siglos repitiendo que llevan la libertad y la democracia a otros pueblos. Todo es exactamente lo contrario: en lugar de democracia, lo que dejan es represi贸n y explotaci贸n; en lugar de libertad, esclavitud y violencia. Todo el orden mundial unipolar es inherentemente antidemocr谩tico y no libre, es enga帽oso e hip贸crita de principio a fin.

Estados Unidos es el 煤nico pa铆s del mundo que en dos ocasiones ha usado armas nucleares, destruyendo las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Que, por cierto, sentaron un precedente.

Perm铆tanme recordarles tambi茅n que Estados Unidos, junto con los brit谩nicos, convirtieron Dresde, Hamburgo, Colonia y muchas otras ciudades alemanas en ruinas sin ninguna necesidad militar durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto se hizo de manera desafiante, sin ninguna, repito, necesidad militar.

Hab铆a un solo objetivo, al igual que en el caso de los bombardeos nucleares en Jap贸n, intimidar tanto a nuestro pa铆s como al mundo entero. Estados Unidos dej贸 una huella terrible en la memoria de los pueblos de Corea y Vietnam con bombardeos b谩rbaros, el uso del napalm y armas qu铆micas.

Hasta ahora, de facto, ocupan Alemania, Jap贸n, la Rep煤blica de Corea y otros pa铆ses, y al mismo tiempo los llaman c铆nicamente aliados en igualdad de condiciones. Me pregunto, 驴qu茅 tipo de alianza es esta? Todo el mundo sabe que los l铆deres de estos pa铆ses est谩n siendo observados, a las primeras personas de estos Estados les instalan dispositivos de escucha no solo en sus oficinas, sino tambi茅n en sus residencias personales. Esta es una verdadera l谩stima. Una verg眉enza tanto para los que hacen esto como para los que como un esclavo se tragan silenciosa y mansamente esta groser铆a.

Los directos y groseros llamamientos a sus vasallos, los califican de solidaridad euroatl谩ntica; al desarrollo de armas biol贸gicas, experimentos en personas vivas, incluso en Ucrania, lo llaman una noble investigaci贸n m茅dica. Fue con su pol铆tica destructiva, de guerras y robos, la que provoc贸 el auge colosal de los flujos migratorios de hoy. Millones de personas sufren penurias, intimidaciones, mueren de a miles tratando de llegar a la misma Europa. Por ejemplo, est谩n exportando ahora el trigo desde Ucrania. 驴Hacia d贸nde va bajo el pretexto de garantizar la seguridad alimentaria de los pa铆ses m谩s pobres del mundo? 驴Ad贸nde va? A los mismos pa铆ses europeos, solo el 5% va a los pa铆ses m谩s pobres del mundo. 隆Otra vez, otra estafa y un enga帽o absoluto!

La 茅lite estadounidense, de hecho, utiliza la tragedia de esta gente para debilitar a sus competidores, para destruir los Estados nacionales. Esto tambi茅n se aplica a Europa, esto tambi茅n se aplica a la identidad de Francia, Italia, Espa帽a y otros pa铆ses con una historia de siglos.

Washington exige cada vez m谩s sanciones contra Rusia, y la mayor铆a de los pol铆ticos europeos est谩n d贸cilmente de acuerdo con esto. Entienden claramente que Estados Unidos, impulsando el rechazo total de la UE a los portadores de energ铆a rusos y otros recursos, est谩 pr谩cticamente llevando la situaci贸n hacia la desindustrializaci贸n de Europa, hacia el momento de apoderarse por completo del mercado europeo; entienden todo, estas 茅lites europeas, lo entienden todo, pero prefieren servir a los intereses de los dem谩s. Esto ya no es servilismo, sino una traici贸n directa a sus pueblos. Pero que Dios les juzgue, es problema de ellos.

Las sanciones ya no son suficientes para los anglosajones, ahora aplican los sabotajes. Incre铆ble, pero cierto: con la organizaci贸n de explosiones en los gasoductos internacionales de Nord Stream, que corre a lo largo del fondo del mar B谩ltico, en realidad comenzaron a destruir la infraestructura energ茅tica paneuropea. Es que est谩 claro para todos qui茅n se beneficia de esto. Es obvio que el responsable es precisamente qui茅n se beneficia de esto鈥.

La pol铆tica de imposici贸n de EEUU se basa en la fuerza bruta, en la ley de pu帽o. A veces est谩 envuelta en algo precioso, a veces no, pero la esencia es la misma: la ley del pu帽o. De ah铆 el despliegue y mantenimiento de cientos de bases militares en todo el mundo, la expansi贸n de la OTAN, los intentos de forjar nuevas alianzas militares como AUKUS y otras similares. Se est谩n elaborando nuevas relaciones militares entre Washington, Se煤l y Tokio. Todos los Estados que poseen o aspiran a poseer una verdadera soberan铆a estrat茅gica y son capaces de lanzar un desaf铆o a la hegemon铆a occidental son autom谩ticamente incluidos en la categor铆a de enemigos.

(鈥)

Ya hemos o铆do sobre la contenci贸n de Rusia, China e Ir谩n. Considero que los pr贸ximos ser谩n otros pa铆ses de Asia, Am茅rica Latina, 脕frica y Oriente Medio, e incluso los actuales socios y aliados de EEUU. Sabemos que cuando algo no les gusta, imponen sanciones contra sus aliados: ahora lo hacen contra un banco, luego contra otro; ahora lo hacen contra una empresa, luego contra otra. Es la misma pr谩ctica y se ampliar谩. Apuntan a todos, incluidos nuestros vecinos m谩s cercanos, como los pa铆ses de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Al mismo tiempo, es evidente que Occidente ha dado por hecho lo deseado. Al comenzar una guerra rel谩mpago de sanciones contra Rusia creyeron que una vez m谩s podr铆an enfilar el mundo entero bajo sus 贸rdenes. Pero resulta que tal perspectiva entusiasma a pocos, tal vez a los masoquistas pol铆ticos y admiradores de otras formas no tradicionales de relaciones internacionales. La mayor铆a de los Estados se niega a cumplir sus 贸rdenes y eligen un camino razonable de cooperaci贸n con Rusia.

Est谩 claro que Occidente no esperaba tal desobediencia. Simplemente est谩n acostumbrados a tomar todo por la fuerza, el chantaje, el soborno y la intimidaci贸n, y est谩n convencidos de que estos m茅todos funcionar谩n siempre, como en el pasado.

Tal autoconfianza es una consecuencia directa no solo del notorio concepto de su propio excepcionalismo, 鈥攁unque esto, por supuesto, sigue sorprendiendo鈥 sino tambi茅n de una verdadera hambre de informaci贸n en Occidente. Ahogaron la verdad en un oc茅ano de mitos, ilusiones y falsedades utilizando una propaganda extremadamente agresiva, mintiendo como Goebbels. Cuanto m谩s incre铆ble sea la mentira, m谩s r谩pido la gente creer谩 en ella, as铆 es c贸mo operan, seg煤n este principio.

Pero no se puede alimentar a la gente con d贸lares y euros impresos. No se les puede alimentar con esos papeles, y la capitalizaci贸n virtual e inflada de las redes sociales occidentales no puede calentar un hogar. Todo esto es importante, lo que estoy diciendo, pero no es menos importante lo que se acaba de decir: no se puede alimentar a nadie con papel, se necesita comida y estas capitalizaciones infladas tampoco pueden calentar a nadie, se necesita energ铆a.

Por eso los pol铆ticos europeos tienen que convencer a sus conciudadanos de que coman menos, se ba帽en menos y se vistan m谩s abrigados en casa. Y los que empiezan a hacer preguntas justas 鈥溌縫or qu茅 es as铆?鈥, son declarados inmediatamente como enemigos, extremistas y radicales. Trasladan la culpa a Rusia, diciendo: 鈥渆se es el origen de todos sus problemas鈥. Vuelven a mentir.

Hay algo que quiero destacar, subrayar. Hay muchas razones para creer que las 茅lites occidentales no van a buscar soluciones constructivas a la crisis alimentaria y energ茅tica mundial que surgi贸 por su culpa, precisamente por su pol铆tica mucho antes de nuestra operaci贸n militar especial en Ucrania, en Donb谩s. No pretenden resolver los problemas de injusticia y desigualdad. Existe el temor de que est茅n dispuestos a utilizar otras recetas a las que ya est谩n acostumbrados.

(鈥)

Obviamente, el actual modelo neocolonial est谩 condenado. Pero, de nuevo, sus verdaderos due帽os se aferrar谩n a este modelo hasta el final. Simplemente no tienen nada que ofrecer al mundo, salvo el mismo sistema de robo y chantaje.

En esencia, escupen al derecho natural de miles de millones de personas, la mayor parte de la humanidad, a la libertad y la justicia, a determinar su propio futuro. Ahora pasaron a una negaci贸n radical de la moral, la religi贸n y la familia.

Vamos a responder nosotros mismos a algunas preguntas muy sencillas. Ahora quiero volver a lo que he dicho, tambi茅n quiero dirigirme a todos los ciudadanos rusos, no solo a los colegas que est谩n aqu铆 sino tambi茅n a todos los ciudadanos rusos: 驴queremos que el padre n煤mero uno, el n煤mero dos y el n煤mero tres sustituyan a la madre y el padre en nuestro pa铆s, en Rusia? 驴Queremos que a los ni帽os en nuestras escuelas desde la primaria se impongan las perversiones que llevan a la degradaci贸n y a la extinci贸n? 驴Queremos que se les ense帽en que hay otros g茅neros adem谩s del masculino y el femenino y que se les ofrezcan una operaci贸n de cambio de sexo? 驴Es esto lo que queremos para nuestro pa铆s y nuestros hijos? Todo esto es inaceptable para nosotros, tenemos otro futuro, nuestro propio futuro.

(鈥)

El mundo ha entrado en una etapa de transformaciones revolucionarias que tienen car谩cter fundamental. Se est谩n formando nuevos centros de desarrollo que representan a la mayor parte, es importante, a la mayor parte de la comunidad europea. Est谩n dispuestos no solo anunciar sus intereses, sino defenderlos. Perciben el mundo multipolar como una posibilidad de reforzar su soberan铆a y, por lo tanto, de adquirir verdadera libertad, perspectiva hist贸rica, el derecho a un desarrollo independiente, creativo, aut茅ntico, a un proceso armonioso.

(鈥)

Hoy estamos luchando por un camino justo y libre, en primer lugar, para nosotros mismos, para Rusia. Estamos luchando para que la dictadura y el despotismo se queden para siempre en el pasado. Estoy convencido de que los pa铆ses y los pueblos entienden que la pol铆tica basada en la exclusividad de quien sea, la pol铆tica orientada a suprimir otras culturas y pueblos es de naturaleza criminal y que hemos de pasar esta vergonzosa p谩gina. El quebrantamiento en marcha de la hegemon铆a occidental es irreversible. Insisto en que ya no se vivir谩 como antes.

El campo de batalla, al cual nos condujo el destino y la Historia, es el campo, donde luchamos por nuestro pueblo, por una gran Rusia hist贸rica. Por una gran Rusia hist贸rica, por las futuras generaciones, por nuestros hijos, nietos y bisnietos. Hemos de defenderles de la esclavitud, de los monstruosos experimentos dirigidos a mutilar su conciencia y su alma鈥.

LA GRIETA NORTEAMERICANA. Mientras las palabras del presidente ruso retumban por el mundo, los Estados Unidos deben afrontar una crisis sin precedentes impuesta por el poder desterritorializador del que hablamos en la segunda etapa de esta nota.

El martes 8 de noviembre del a帽o en curso se llevar谩n a cabo las elecciones intermedias, comicios que se celebran cada dos a帽os. Ser谩n cruciales para el rumbo que tomar谩 el pa铆s no solo porque se redefine la presencia de los partidos Republicano y Dem贸crata en el Congreso, sino tambi茅n porque son interpretadas un referendo sobre la presidencia de Joseph Biden. Como si la importancia de las c谩maras no fuera suficiente, 36 estados elegir谩n nuevos gobernadores.

La ca铆da en la producci贸n industrial con su secuela de desempleo se combina con el alza de los precios fundamentado sin demasiado rigor en la guerra sobre Ucrania y la estela de la retracci贸n gestada por la pandemia. El Estado sigue imprimiendo billetes sin respaldo y la Reserva Federal, con el argumento de frenar la inflaci贸n, viene levantando las tasas de inter茅s al punto de priorizar cualquier inversi贸n especulativa por sobre la generaci贸n de riqueza concreta.

Los sondeos conocidos se帽alan que la opini贸n p煤blica no comprende por qu茅 el Gobierno fomenta un conflicto ajeno y lejano. Como bien explican Wim Dierckxsens y Walter Formento en un completo trabajo publicado esta semana, 鈥淗oy, el alto costo de la vida ha debilitado la buena voluntad incluso de los dem贸cratas, que ya se preparan para ver contundentes 鈥減茅rdidas鈥 en las elecciones. En la poblaci贸n en su conjunto, incluyendo a los dem贸cratas, el 67 % piensa que la econom铆a va mal, el 78 % cree que el pa铆s va en la direcci贸n equivocada y el 64 % de los dem贸cratas quiere otro candidato presidencial para 2024. Este estado de 谩nimo debilita la mayor铆a de las ambiciones restantes de la administraci贸n Dem贸crata鈥.

Pero eso es la punta del iceberg. La recurrencia a la censura, la demonizaci贸n de todo cuestionamiento y las dudas acerca de los resultados electorales de la elecci贸n presidencial del a帽o 2020, complementan el malestar social y brindan espesor a los analistas que preludian una guerra civil de proporciones. Los autores citados precisan en esa direcci贸n: 鈥淐on el objetivo de 麓voltear a Trump麓, todo vale. As铆 como los republicanos macartistas desde 1950, estaban dispuestos a destrozar la Constituci贸n para acabar con el llamado 麓comunismo麓 del Dem贸crata Roosevelt. Hoy el Partido Dem贸crata, dominado por los intereses transnacionales financieros, como en 1950 el Partido Republicano, quieren hacerlo para acabar con Trump. 麓La democracia est谩 en juego麓 gritan, por ello estamos preparados para sacrificar los derechos constitucionales, las libertades civiles y el estado de derecho con tal de 麓frenar麓 a Trump鈥.

Claro que el problema trasciende la dualidad entre dem贸cratas y republicanos. F铆jese lector: 鈥淐on una guerra civil ya en despliegue, bajo sus distintas formas y modos en EEUU, que lo empantana, y Europa en una crisis econ贸mica y pol铆tica profunda, bien podr铆a tambi茅n producirse un 麓giro麓 general de no alineamiento 麓activo麓 de las naciones con el proyecto OTAN globalista. La oligarqu铆a globalista se expresa y recorre todos los ex pa铆ses centrales y perif茅ricos. En la 麓vieja麓 periferia, ya en crisis con el centro olig谩rquico financiero, la tendencia es que los pa铆ses del Sur global opten cada vez m谩s por los BRICS y la Nueva Ruta de la Seda鈥.

TOM脕 MATE E INFORMATE. As铆 las cosas, es pertinente indicar que se acrecienta la distancia entre la narraci贸n de los medios concentrados y la realidad. Esto tiene un coste pues ralentiza la voluntad de lucha colectiva y obnubila algunas mentes que deber铆an estar reflexionando activamente sobre el mediano plazo para delinear un ensamble adecuado entre sus regiones y la historia en construcci贸n.

Arrancamos con un pensador oriental 鈥揺n este caso de la Banda, no de Asia- as铆 que el art铆culo se cierra con unos buenos mates.

Y una precisi贸n sincera: la extensi贸n del material est谩 ligada al respeto por el lector, dada la informaci贸n reunida y la trascendencia de la misma.

Agudizando la mirada es posible notar la relaci贸n impl铆cita entre las palabras de Putin sobre la democracia y el an谩lisis acerca de la situaci贸n interna norteamericana.

Gabriel Fern谩ndez. Area Period铆stica Radio Gr谩fica / Director La Se帽al Medios / Sindical Federal

Fuente: https://radiografica.org.ar/2022/10/02/fuentes-seguras-la-democracia-un-problema-para-occidente/