Los vecinos miran el acuerdo de todos los grupos pol铆ticos del Ayuntamiento para desmontar el paso elevado a propuesta de M谩s Madrid en 2023 con escepticismo porque no est谩n “acostumbrados a las buenas noticias”.

Los vecinos de Puente de Vallecas, un barrio obrero de Madrid hist贸ricamente olvidado, dicen que no est谩n acostumbrados a que la administraci贸n les d茅 buenas noticias. Hace dos semanas lleg贸 una francamente positiva: todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de M谩s Madrid, se hab铆an puesto de acuerdo en plena precampa帽a electoral para eliminar un puente que ha separado hist贸ricamente el distrito del resto de la ciudad, ha sido una fuente de contaminaci贸n y ruido y ha contribuido a ahondar las diferencias sociales entre el barrio rico, Retiro; y el barrio pobre, Puente de Vallecas. Casi una bisectriz de clase con el paso elevado de la M-30 como eje con sus 170.000 coches diarios.

Si el scalextric fuera el mar, Pepi y Manuel vivir铆an en primera l铆nea de playa. Tras d茅cadas habitando en esa casa, estos dos septuagenarios que vieron construir en 1976 la enorme infraestructura en pleno casco urbano dicen que el ruido ya no les molesta. “En un barrio obrero esto nos vale”, lanza 茅l con un conformismo que no comparten las siguientes generaciones. En el edificio de al lado, mucho m谩s moderno, convive una pareja de treintea帽eros que se acaba de mudar hace dos semanas. Pagan 700 euros por un apartamento de 40 metros cuadrados con vistas a la M-30. “Ven铆amos justo hablando del ruido, que se nota bastante. Pero creemos que cuando lo quiten, que ser谩 una buena noticia, ya no estaremos aqu铆”, comentan.

La sensaci贸n general en el distrito es de incredulidad. Los vecinos tiran de memoria. Ya les han prometido algunas veces antes que ese puente iba a desaparecer sin ning煤n resultado. “Hay un punto de descreimiento generalizado. Ante algo a priori nuevo y positivo, la gente no se lo cree hasta que lo vea; o piensa: algo raro tiene que tener, c贸mo nos van a dar algo bueno”, explica Jorge Nacarino, portavoz de la asociaci贸n vecinal Puente de Vallecas-San Diego, que recuerda el cabreo en el barrio cuando el Ayuntamiento de Madrid prometi贸 desmontar el scalextric de Pac铆fico (a solo unos kil贸metros de Vallecas) como si fuera el 煤ltimo de la ciudad. El Gobierno se hab铆a olvidado de contar el de Puente.

La infraestructura no es solo un armatoste de hormig贸n visualmente agresivo, ruidoso y contaminante sino tambi茅n una brecha entre dos distritos de la ciudad que cataliza el desequilibrio de la capital. Los habitantes de Puente de Vallecas, la segunda zona m谩s pobre de Madrid, tienen una renta media anual de 9.545 euros, seg煤n los datos del INE de 2019. Retiro, al otro lado del paso elevado, duplica esa renta hasta los 21.504 euros de media. Es el quinto distrito m谩s rico de la ciudad. En el lado humilde hay 240.867 personas afectadas por el puente (las que viven en los barrios de San Diego y Numancia) frente a las 18.785 que residen en el barrio de Adelfas (Retiro), pegado a la M-30 en la margen opuesta.

Mila, jubilada, es una de las vecinas de este lado. Atraviesa para ir a la compra por el paso peatonal que discurre bajo el puente y conecta a pie y por calzada los dos barrios. Los bajos son el punto partida de muchos autobuses tambi茅n. “Se nota en todo. Cruzas ah铆 y se ve otro tipo de gente. Tambi茅n se ve en los precios”. Con aire clasista remata: “Esto es distrito Retiro”. Sin embargo, Adelfas es el barrio menos pudiente de todo el distrito, “un t茅rmino medio”, resuelve Sara, que vive a los pies del puente y trabaja en Mercadona. “La diferencia es m谩s clara si subes m谩s arriba, a Pac铆fico”, asegura esta vecina en la cuarentena.

“Se trata de una barrera f铆sica que ha ayudado a profundizar la barrera social. Es un s铆mbolo aunque la causa de la barrera social no es solamente el puente. Entre Chamber铆 y Tetu谩n, por ejemplo, no hay infraestructura pero s铆 desigualdad”, opina Nacarino. Para M谩s Madrid, grupo impulsor de la idea bajo el nombre de ‘Conecta Vallecas’, el paso elevado “no cumpli贸 la funci贸n principal de un puente, que es conectar, sino todo lo contrario: ha servido para separar Vallecas del resto de la ciudad”, argumentaba el concejal Paco P茅rez en este art铆culo.

Para los vecinos, la obra prometida por el Ayuntamiento para 2023 permitir铆a ganar espacio p煤blico y zonas verdes a un distrito de calles abigarradas, mucha densidad de poblaci贸n y muchos menos 谩rboles por habitantes que en la media de la ciudad. El proyecto aprobado en el Pleno de Cibeles incluye calmar el tr谩fico en superficie, zonas verdes y espacios estanciales.

驴Y el tr谩fico de la M-30 a d贸nde va?

La pregunta que se hacen muchos vallecanos a ra铆z del acuerdo un谩nime es a d贸nde se va a desplazar ese tr谩fico de la M-30 si se urbaniza la zona. Bajo tierra, justo debajo del puente, ya existe un t煤nel. El llamado bypass sur con tres carriles por sentido. Con la obra de Alberto Ruiz-Gallard贸n para soterrar la autov铆a de circunvalaci贸n que rodea la almendra central de Madrid, “la M-30 se duplic贸”, explica Adri谩n Fern谩ndez, ingeniero de Caminos y responsable de Movilidad de Greepeace. “Se meti贸 por debajo pero se mantuvo tambi茅n la autopista por arriba. El proyecto pasar铆a por derivar parte del tr谩fico a la v铆a subterr谩nea. Ser铆a interesante que gran parte se repartiera por el resto de cinturones, M-40 y M-50”, concreta.

Fern谩ndez recuerda que la mayor铆a del tr谩fico que pasa por el Puente de Vallecas no viene de la ciudad de Madrid sino que es “pasante”, es decir, porque es el camino “m谩s corto para cruzar de sur a norte”. “Si se deriva por circunvalaciones conseguir铆amos descargarlo”, remata.

Un quiosquero llamado Jos茅 que trabaja desde hace una d茅cada frente al paso elevado ve con escepticismo la viabilidad de la obra. “Pasa el metro y el arroyo Abro帽igal”, apunta. El arroyo divid铆a antiguamente los dos distritos cuando ni siquiera esta distribuci贸n de la ciudad exist铆a como tal. Para salvar este cauce de agua, en los a帽os 20 del siglo XVIII se encarg贸 la construcci贸n de un puente. Se propuso al arquitecto que acababa de concluir el Puente de Toledo: Pedro de Ribera. La infraestructura de alba帽iler铆a, terminada en 1731, fue el original Puente de Vallecas del que ahora queda solo su top贸nimo.

El desmontaje del paso elevado, que la mayor铆a ans铆a, asoma un nuevo temor al vecindario: el de la gentrificaci贸n y la posibilidad cierta -en un patr贸n que se ha repetido en otras zonas de la ciudad- de que la mejora del espacio p煤blico y la calidad de vida de los habitantes del barrio dispare el inter茅s del mercado inmobiliario y los precios. “Ser铆a interesante hacer un seguimiento de la evoluci贸n del mercado desde el inicio del proyecto, lo que permitir铆a monitorizar el proceso y plantear medidas correctoras de una posible gentrificaci贸n antes de que fuese tarde”, dice el plan promovido por M谩s Madrid.

“No queremos que sea solo una eliminaci贸n de la infraestructura sino que tiene que servir para reequilibrar la ciudad, no para que alguien d茅 un pelotazo o para que haya fines especulativos en cualquiera de los dos barrios, por eso se inclu铆a la exigencia de la participaci贸n vecinal en el dise帽o del proyecto”, expone Nacarino, de la asociaci贸n de vecinos de Puente de Vallecas- San Diego.

El Ayuntamiento de Madrid espera licitar en 2022 la redacci贸n del dise帽o y un a帽o despu茅s, coincidiendo con el a帽o electoral, la adjudicaci贸n de la obra que inevitablemente deber谩 asumir ya el siguiente equipo de Gobierno del Palacio de Cibeles tras las pr贸ximas elecciones municipales.

