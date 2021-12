–

De parte de SAS Madrid December 16, 2021 46 puntos de vista

En la denuncia que la Consejer铆a de Sanidad present贸 ante el grupo 1 de la Brigada Provincial de Polic铆a Judicial UDYCO por robos y sabotajes en el Hospital de Emergencias Isabel Zendal hay detalles que no concuerdan, ni por los hechos denunciados, ni por las fechas se帽aladas. Ni siquiera existe el cargo exacto con el que el denunciante firm贸 la denuncia.

Los datos falsos de la denuncia

En el escrito de la denuncia, adelantada por la SER, se detalla que “desde la semana del d铆a 18 de enero del 2021, se vienen produciendo una serie de sabotajes y da帽os, tal y como se lo transmiti贸 principalmente el gestor de mantenimiento de la empresa Ferrovial R. G. V., en la semana del d铆a 25 de enero y que detalla mediante un correo electr贸nico de fecha 2 de febrero de 2021鈥. En ese desglose se cita expresamente la 鈥渟ustracci贸n de herramientas a empresas subcontratadas鈥 que fueron “perpetradas sobre las instalaciones del Zendal”. Pero aquel robo ni se produjo dentro del hospital, ni en aquellas fechas. As铆 lo confirma a la SER una de las empresas citadas en la denuncia, que asegura que uno de sus operarios “sufri贸 un robo en la furgoneta que ten铆a aparcada en las proximidades hospital” 鈥 es decir, no fue dentro del Zendal como se dice en la denuncia-. Pero lo m谩s llamativo es la fecha de aquel robo. Esta compa帽铆a denunci贸 los hechos el 29 de noviembre de 2020, es decir, cuando todav铆a ni siquiera se hab铆a inaugurado el Hospital Isabel Zendal y casi dos meses antes de las fechas que figuran en el escrito de denuncia ante la polic铆a.

Adem谩s, el denunciante fue incapaz de aportar el nombre de otra de las empresas que supuestamente sufri贸 otro robo de herramientas similar: “En estos momentos, [el denunciante] no puede precisar el nombre”, seg煤n recoge el acta policial de la denuncia.

M谩s datos incorrectos

En esa denuncia se detallaban todo tipo de actos delictivos y se explicaba que 鈥渆l 2 de febrero de 2021鈥, a trav茅s de un informe el Doctor Pedro Landete, 鈥渃omo responsable de la unidad de cuidados intermedios respiratorios鈥, puso en conocimiento varios robos en 鈥渆l almac茅n鈥, en concreto: 鈥渦na pantalla de broncoscopio Amb煤, con su fuente de alimentaci贸n del almac茅n para ver el pulm贸n por dentro, con un valor estimado de quinientos o seiscientos (600) euros鈥 y 鈥渦na fuente de alimentaci贸n de pantalla de broncoscopio, del almac茅n, del cual no puede estimar el valor en estos momentos鈥. Sin embargo, la empresa 鈥楽ervicio M贸vil鈥, que gestiona ese almac茅n no avala el relato de la desaparici贸n de material sanitario que recoge la denuncia: 鈥渘o tenemos constancia de ning煤n robo鈥, explica a la SER una portavoz de esta compa帽铆a. Ni siquiera contaron con ellos. Ning煤n responsable de la direcci贸n del hospital Isabel Zendal contact贸 con esa compa帽铆a para recabar su versi贸n de los hechos antes de poner la denuncia, 鈥渘o hemos o铆do hablar nada de robos en el almac茅n, nos hemos enterado de la denuncia por la prensa鈥, a帽ade.

No se aport贸 ninguna prueba gr谩fica

“Tanto en la zona de cuidados intermedios incluido el almac茅n, como en la zona de control de enfermer铆a no existen sistemas de vigilancia que pudieran haber capturado im谩genes de los hechos鈥, seg煤n se admite en la denuncia. Y sin c谩maras, no hay pruebas, ni de los supuestos autores, ni de los hechos denunciados. De hecho, los responsables del Hospital Isabel Zendal no aportaron ning煤n material gr谩fico adjunto a la denuncia para acreditar los robos que se produjeron, seg煤n confirman a la SER fuentes policiales pr贸ximas a la investigaci贸n. En el escrito solo se hace menci贸n de la entrega de “im谩genes de algunos de los utensilios similares a los sustra铆dos”.

Cargos imprecisos

El acta de declaraci贸n ante la Polic铆a Nacional est谩 firmada por Jos茅 Luis Garc铆a Almendro que se present贸 antes los agentes como 鈥淐oordinador de Gesti贸n del Servicio Madrile帽o de Salud, para el hospital Enfermera Isabel Zendal鈥, un cargo que como tal “no existe” seg煤n reconoce la propia Consejer铆a de Sanidad a la Cadena SER: 鈥渆n el dise帽o organizativo y estructura de responsabilidad del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, no existe el puesto (Coordinador de Gesti贸n del Servicio Madrile帽o de Salud)鈥, explica el exdirector general de Gesti贸n Econ贸mico-Financiera de la Consejer铆a de Sanidad, Rafael Antonio Barber谩 de la Torre, a trav茅s de una consulta realizada por esta emisora en el Portal de Transparencia. La Consejer铆a de Sanidad aclara que el cargo exacto que ocupa es “Coordinador de Gesti贸n en el Hospital Enfermera Isabel Zendal鈥, pero se niegan a detallar su fecha de nombramiento al considerar que “prevalece la protecci贸n de datos personales sobre el inter茅s p煤blico”. El pasado laboral de Jos茅 Luis Garc铆a Almendro es un misterio, su trayectoria en el mundo sanitario es una inc贸gnita. La Cadena SER ha contactado con altos cargos de la Consejer铆as de Sanidad, en su antiguo hospital (el Cl铆nico San Carlos), con sindicatos sanitarios, pero nadie es capaz de ofrecer una referencia sobre su perfil profesional.

El detonante de la denuncia fue el enfado de Pedro Landete, responsable de la unidad de cuidados intermedios respiratorios, que fue quien realiz贸 el informe con el detalle de los sabotajes y robos que hab铆an sufrido. El doctor Landete trabajaba en el hospital de La Princesa, 鈥渦n gran m茅dico, un tipo ejemplar, puede ser uno de los mejores neum贸logos de Europa鈥, seg煤n las fuentes consultadas. Sus informes se basaban en parte con la informaci贸n que le remiti贸 Raquel Heras, supervisora funcional de gesti贸n de productos, equipamiento y tecnolog铆a sanitaria. Trabaj贸 en el hospital 12 de Octubre y fue una de las primeras personas voluntarias en pedir el traslado al Zendal, seg煤n las fuentes consultadas.

La Fiscal铆a da carpetazo a la investigaci贸n

La Fiscal铆a ha solicitado el sobreseimiento provisional de esta causa que investigaba los hurtos o las llamadas an贸nimas que alertaban de que se estaba originando un incendio. La solicitud del Ministerio P煤blico se razona porque no se ha podido determinar la identidad del autor o autores.

En todo caso, tampoco se han recabado pruebas que se帽alen la perpetraci贸n de il铆citos penales tal y como recog铆a la denuncia interpuesta por el departamento de Gesti贸n del Servicio Madrile帽o de Salud dependiente de la Consejer铆a de Sanidad.

Enlace relacionado CadenaSer.com (15/12/2021).