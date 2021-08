–

Sabido y demostrado es que a la dupla PP/VOX la inmigraci贸n no le gusta. Que la sacrosanta patria se vista de Mohameds y Jeniffers y no se atengan a respetar al 煤nico Dios cat贸lico-apost贸lico-romano, es algo superior a sus fuerzas. Si encima gente de piel oscura y nacionalizados ganan medallas, es el acabose, tanto, que no se compensa apenas con la explotaci贸n con sueldos injustos en el campo de Murcia o Huelva (por decir solos dos lugares donde malviven cientos de 芦extranjeros禄). Argumentos sobre la necesidad de la llegada de personas que pal铆en la piramide poblacional que padecemos de cara incluso a las futuras pensiones, la interculturalidad y su riqueza, la emigraci贸n masiva de espa帽oles por Europa, en especial en Reino Unido y Alemania, la esquilma de recursos y materias primas de los lugares de origen de los emigrantes.., no importa a la derecha que ve peligrar su fascioso ideario de 芦raza superior禄, cuando ven por la calle a un no nacido en la piel de toro. Luego van a misa. La ultraderecha creci贸 en toda Europa en el odio a los diferentes, a los pobres, a los emigrantes鈥, y en el miedo, el egoismo y la despolitizaci贸n tienen su granel de votos.

El gobierno m谩s progresista de la historia ha sucumbido estos d铆a a las exigencias ideol贸gicas de la otra derecha y est谩 devolviendo menores a Marruecos. Estos j贸venes (algunos de ellos ni帽os) suelen ser la esperanza econ贸mica futura de las familias que dejan atr谩s. ONG, Fiscal铆a, la ONU y hasta el Defensor del Pueblo han llamado la atenci贸n sobre la legalidad de estas expulsiones. La otra derecha, no. Los PP/Vox est谩n de acuerdo y hace filigranas para decir que s铆 pero as铆 no s茅, en fin, nosotros. Pat茅tico. El gobierno de 芦izquierdas禄 podr铆a articular alguna otra medida contra la dictadura marroqu铆, por ejemplo, la de apoyar y ayudar a esos j贸venes a practicar la subversi贸n contra el Reino (el alauita).

