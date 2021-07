–

De parte de La Haine July 27, 2021 9 puntos de vista

La deriva autoritaria del Occidente post-COVID

/Alfonso Pi帽eiro

Lo han vuelto a hacer: que perdamos el foco del debate. Mover las porter铆as. Centrar todo en los pases sanitarios y los certificados COVID, en un debate maniqueo de moralizaci贸n identitaria sobre las vacunas COVID y su obligatoriedad. Se pretende as铆 que pase bajo el radar la verdadera cuesti贸n que est谩 sobre la mesa.

Vacunas, obligatoriedad, pases y certificados son solo elementos necesarios para desviar la atenci贸n. La gravedad del asunto es que en el mundo occidental padecemos una pandemia paralela a la del coronavirus: la del autoritarismo. Ligar esta ola de autoritarismo a dichos elementos (vacunas, pases, etc.), permite catalogar a los cr铆ticos con las consabidas etiquetas de la ridiculizaci贸n: negacionistas, antivacunas, insolidarios, ego铆stas, covidiotas. Nada nuevo bajo el sol. As铆 est谩 establecido en los manuales cl谩sicos de la propaganda: simplificaci贸n, exageraci贸n, vulgarizaci贸n, desfiguraci贸n, silenciaci贸n. Revisen las reglas de Goebbels, si quieren.

Hay una fin铆sima pero evidente conexi贸n entre puntos aparentemente lejanos. Hay un hilo de identidad pol铆tica entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando advierte a los no vacunados que 鈥esta vez se quedan en casa ustedes, no nosotros鈥, y la directora de salud de Nueva Gales del Sur, Kerry Chant, cuando afirma que no debemos conversar con nuestros vecinos, ni siquiera a mascarilla puesta, porque 鈥渘o es el momento de ser humanos鈥. Es el mismo hilo que permite al 鈥渁perturista鈥 primer ministro brit谩nico, Boris Johnson, hacer coincidir el Freedom Day con la advertencia de que ciertos placeres solo podr谩n ser disfrutados previo certificado de vacunaci贸n, por poner un ejemplo m谩s.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre, y esa deriva tiene un nombre claro: autoritarismo. Es m谩s: es una suerte de fascismo. Es filonazismo. Es recuperar oscuras y cre铆amos caducas tentaciones de colocar estrellas amarillas, o letras escarlatas, a quienes consideramos amenazas sociales. Que ya no son jud铆os, putas, negros, yonkis o gays. No: son los no-vacunados. Es pensarse con el derecho de inspiraci贸n divina de poder decir a una poblaci贸n qu茅 hacer, c贸mo comportarse, d贸nde ir y cu谩ndo. No, se帽ora. No, se帽or. Usted es un empleado p煤blico, y adem谩s lo es con car谩cter temporal. Usted se debe a m铆, no yo a usted. Recuerde las reglas de juego, porque si usted las rompe, yo tambi茅n las romper茅.

Claro que la deriva autoritaria no funciona sola. Se sostiene gracias al miedo, que empuja a la sociedad a asumir la regulaci贸n de sus vidas no como un mal menor, sino como un bien a cuidar. Miedo a la muerte. Miedo a la UCI. Miedo al longcovid, a los aerosoles, a las variantes鈥 Miedo al miedo. Es la antesala de sociedades disfuncionales. El profesor de Historia de la Universidad de Yale, Timothy Snyder, recopil贸 en el a帽o 2016 los 20 puntos clave para combatir los nuevos modos de autoritarismo. El 鈥渄ec谩logo鈥 se concibi贸 para hacer frente a la administraci贸n Trump. Sorpresas te da la vida: el problema no era el elegido (que tambi茅n). Resulta que 茅ramos nosotros. Entonces y ahora. Que andamos pidiendo a gritos 鈥渦n gran l铆der鈥. Porque tenemos miedo. Cada vez m谩s.

La pregunta, dolorosa pero necesaria, es鈥 驴Qu茅 (carajo) nos pasa? 驴C贸mo estamos dispuestos a aceptar discriminaciones y se帽alamientos? El miedo nos lleva a rasgarnos las vestiduras por dramas que son 鈥減ecata minuta鈥, en comparaci贸n con otros que si le pusi茅ramos empe帽o ser铆an evitables: cada cuatro d铆as mueren en el mundo por hambre m谩s personas que las que han fallecido en Espa帽a con COVID. Es tan evitable como monstruoso. Es vergonzante. Cada. Cuatro. D铆as: 24 mil hoy, 48 mil ma帽ana, 72 mil al siguiente, 96 mil al cuarto. Y no hemos parado el mundo ni exigimos a nuestros amados l铆deres que hagan nada de lo mucho que se podr铆a hacer para contener esa hemorragia.

Si aceptamos la 鈥渢iran铆a鈥 es porque creemos que nuestros muertos valen m谩s. O somos directamente incapaces de estimar el drama en su justa medida. Aceptamos el 鈥渁utoritarismo鈥 porque nos promete que seguiremos viviendo entre algodones, muertos de miedo pero 鈥減rotegidos鈥 por nuestros l铆deres. Aceptamos el giro 鈥渇ilonazi鈥 porque 鈥渢otal, ma帽ana ni nos acordaremos de esto鈥. Y lo que es peor: aceptamos la discriminaci贸n el se帽alamiento, y la suspensi贸n de derechos fundamentales (suspensi贸n, no limitaci贸n), porque 鈥渓o importante es la salud鈥.

鈥淵a, pero es que es temporal, 驴no?鈥. Pues no. La violaci贸n del derecho no importa por 鈥渃u谩nto dura鈥. Importa por el hecho mismo de la violaci贸n. Quien acepta se帽alar al jud铆o, al gay, al negro, al no vacunado, queda retratado para siempre. Eso era N眉remberg. Eso era la Europa de postguerra. Da igual cu谩nto tiempo dure la estrella amarilla, o la letra escarlata. Su mera existencia es inaceptable en el marco de una sociedad democr谩tica y basada en el Estado de Derecho. Ni por COVID, ni por nada. Simplemente es un pensamiento despreciable. Propio de haraganes del derecho y de soci贸patas. De aquellos a los que la libertad, en el fondo, les importa un bledo.

PD: tiene bemoles que esto lo firme no solo un vacunado, sino un convencido de la bondad de estas vacunas, y defensor de su aplicaci贸n.

https://www.madridesnoticia.es/2021/07/opinion-deriva-autoritaria-occidente-covid/