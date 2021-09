–

Art铆culo de Friedrich Engels, escrito en 1858, sobre la el desastre del ej茅rcito brit谩nico en Afganist谩n en 1842. Fue derrotado dos veces el ej茅rcito brit谩nico y lo ha sido la presencia militar occidental, con la participaci贸n de tropas espa帽olas.

La primera guerra anglo-afgana estall贸 en 1839 cuando Inglaterra invadi贸 Afganist谩n con la intenci贸n de acabar con la expansi贸n de Rusia por Asia Central. Los brit谩nicos enviaron a 16.000 de sus hombres m谩s fuertes a ocupar Kabul en el invierno de 1841. S贸lo uno sobrevivi贸. En 1878, Inglaterra volvi贸 a invadir el pa铆s, pr谩cticamente con el mismo objetivo que la vez anterior. Sufri贸 una terrible derrota en Maiwand.

La posici贸n geogr谩fica de Afganist谩n y el car谩cter particular de su pueblo confieren al pa铆s una importancia pol铆tica que no hay que subestimar en los problemas de Asia Central.

Afganist谩n ha estado sucesivamente sometido a la dominaci贸n mongola y persa. Antes de la llegada de los ingleses a las orillas del Indo las invasiones extranjeras que barrieron las llanuras del Indost谩n proven铆an siempre de Afganist谩n.

La conquista brit谩nica

El 20 de febrero de 1839 el ej茅rcito brit谩nico franqueaba el Indo. Estaba formado por alrededor de 12.000 hombres acompa帽ados de m谩s de 40.000 civiles, sin contar las nuevas tropas reclutadas por el Sha. El paso de Bolan fue atravesado en marzo. La falta de provisiones y de forraje para los animales comenz贸 a notarse; los camellos mor铆an por centenares y una gran parte del equipaje se perdi贸. El 7 de abril, el ej茅rcito lleg贸 al paso de Khojak, lo atraves贸 sin resistencia y el 25 de abril penetr贸 en Kandahar, que los pr铆ncipes afganos, hermanos de Dost Mohammed, hab铆an abandonado.

Despu茅s de un reposo de dos meses Sir John Keane, el comandante brit谩nico, avanz贸 con el principal cuerpo del ej茅rcito hacia el norte dejando una brigada en Kandahar bajo las 贸rdenes de Nott. Ghazni, la plaza fuerte inexpugnable de Afganist谩n, fue conquistada el 22 de julio; un desertor inform贸 al ej茅rcito de que la puerta de Kabul era la 煤nica que no estaba amurallada. Fue derribada y la ciudad fue tomada al asalto.

Despu茅s de este desastre el ej茅rcito reunido por Dost Mohammed (el l铆der afgano) se dispers贸 inmediatamente y Kabul abri贸 tambi茅n sus puertas el 6 de agosto. El Sha Soojah fue instalado en el trono, pero la verdadera direcci贸n del gobierno qued贸 en manos de McNaghten, que pag贸 todos los gastos del Sha Soojah a cargo del Tesoro indio.

Primeras resistencias

La conquista de Afganist谩n parec铆a resuelta y una parte considerable de las tropas fue repatriada. Pero los afganos no estaban nada satisfechos de ser gobernados por los kafir feringhee (los infieles europeos) y a lo largo de los a帽os 1840 y 1841 se sucedieron las insurrecciones en todas las regiones del pa铆s. Las tropas anglo-indias estaban obligadas a combatir sin cesar. McNaghten declar贸 que esto era la situaci贸n normal de la sociedad afgana y escribi贸 a Inglaterra que todo estaba controlado y que la autoridad del Sha estaba enraizando.

Las advertencias de los oficiales militares quedaron sin efecto. Dost Mohammed se rindi贸 a los ingleses en octubre de 1840 y fue enviado a la India; todas las insurrecciones del verano de 1841 fueron reprimidas con 茅xito.

La bancarrota

En octubre, McNaghten, nombrado gobernador de Bombay, tuvo la intenci贸n de partir hacia la India con otro cuerpo del ej茅rcito. Pero la tempestad estall贸. La ocupaci贸n de Afganist谩n costaba al Tesoro indio 1,25 millones de libras por a帽o; hab铆a que pagar a 16.000 soldados, los anglo-indios y a los del Sha Soojah; otros 3.000 se encontraban en el Sind y el paso de Bolan. Los fastos reales del Sha Soojah, los salarios de los funcionarios y todos los gastos de su corte y su gobierno eran pagados por el Tesoro indio. En fin, los jefes afganos estaban subvencionados, o mejor dicho sobornados, por la misma fuente para que se sintieran a gusto. McNaghten fue informado de la imposibilidad de mantener ese ritmo de gastos. Intent贸 restringirlos, pero la 煤nica manera de conseguirlo era reduciendo las asignaciones de los jefes.

El mismo d铆a que intent贸 hacerlo, los jefes fomentaron una conspiraci贸n con el objetivo de exterminar a los ingleses; McNaghten en persona favoreci贸 la concentraci贸n de fuerzas insurreccionales que, hasta entonces, hab铆an luchado divididas contra los invasores, sin unidad ni coordinaci贸n. No hay ninguna duda de que en ese momento el odio de los afganos a la dominaci贸n brit谩nica hab铆a llegado a su apogeo.

En Kabul, los ingleses estaban dirigidos por el general Elphinstone, un viejo hombre indeciso y completamente desamparado que continuamente daba 贸rdenes contradictorias. Las tropas ocupaban una especie de campamento fortificado tan extenso que las tropas apenas llegaban a vigilar las murallas, y a煤n menos a destacar hombres para controlar los alrededores.

Las defensas eran tan imperfectas que se pod铆a atravesar a caballo el foso y el parapeto. Como si esto no fuera suficiente, el campamento estaba dominado, casi a tiro de mosquete, por peque帽as elevaciones. Para coronar lo absurdo de estas disposiciones, todas las provisiones y el material m茅dico se encontraban en dos fuertes distintos a cierta distancia del campamento, que adem谩s estaban separados por jardines rodeados de muros y por otro peque帽o fuerte que los ingleses no ocupaban. La ciudadela de Bala Hissar de Kabul hubiera ofrecido cuarteles de invierno s贸lidos y espl茅ndidos a todo el ej茅rcito, pero, para dar gusto al Sha Soojah, no estaba ocupada.

La insurrecci贸n

El 2 de noviembre de 1841 estall贸 la insurrecci贸n. La casa de Alexander Burnes fue atacada y 茅l asesinado. El general ingl茅s no hizo nada y la impunidad reforz贸 la insurrecci贸n. Elphinstone, completamente desamparado, abandonado a toda suerte de consejos contradictorios, pronto alcanz贸 la confusi贸n que Napole贸n describi贸 en tres palabras: orden, contraorden, desorden. La ciudadela de Bala Hissar no siempre estaba ocupada. Algunas compa帽铆as fueron enviadas contra los miles de insurgentes y fueron abatidos, lo que a煤n envalenton贸 m谩s a los afganos.

El 3 de noviembre fueron ocupados los fuertes pr贸ximos al campamento. El 9, el fuerte de intendencia (defendido por s贸lo 80 hombres) fue tomado por los afganos y los ingleses se quedaron sin provisiones para comer. El 5, Elphinstone habl贸 ya de comprar el derecho a salir del pa铆s. De hecho, a mitad de noviembre, su indecisi贸n e incapacidad hab铆an desmoralizado de tal manera a las tropas que ni los europeos ni los cipayos (tropas indias al servicio de los ingleses) estaban en condiciones de encontrarse con los afganos en el campo de batalla.

Se iniciaron las negociaciones. En ellas, McNaghten fue asesinado en una conferencia con los jefes afganos. La nieve empezaba a cubrir el suelo, las provisiones eran escasas. Por fin el uno de enero se firm贸 la capitulaci贸n. Todo el dinero, 190.000 libras esterlinas, tuvo que ser entregado a los afganos con otros pagos suplementarios de 140.000 libras. Hubo que dejar en el pa铆s toda la artiller铆a y las municiones con la excepci贸n de seis ca帽ones de seis y tres piezas de artiller铆a.

Todo Afganist谩n deb铆a ser evacuado. Como contrapartida, los jefes afganos prometieron salvoconductos, provisiones y bestias de carga.

El desastre

El 5 de enero los ingleses abandonaron el pa铆s, 4.500 soldados y 12.000 civiles. Una jornada de marcha fue suficiente para disipar los 煤ltimos vestigios de orden y los soldados y civiles se empezaron a mezclar creando una confusi贸n horrorosa y haciendo imposible toda resistencia.

El fr铆o, la nieve y la falta de alimento tuvieron el mismo efecto que la retirada de Napole贸n de Mosc煤 en 1812. En esa ocasi贸n los cosacos se mantuvieron a una distancia respetable, pero los tiradores de elite afganos, furiosos, armados de mosquetes de largo alcance, ocupaban todas las alturas y hostigaban a los ingleses. Los jefes que hab铆an firmado la capitulaci贸n de los ingleses no pod铆an ni quer铆an retener a las tribus de las monta帽as.

El paso de Koord-Kabul fue la tumba de casi todo el ej茅rcito y los pocos supervivientes, menos de doscientos europeos, cayeron en la entrada del paso de Jugduluk. S贸lo un hombre, el doctor Brydon, consigui贸 llegar a Jalalabad y cont贸 la historia. Muchos oficiales fueron hechos prisioneros por los afganos; Jalalabad estaba ocupada por la brigada de Sale. Se le exigi贸 la capitulaci贸n, pero rechaz贸 abandonar la ciudad, como tambi茅n hizo Nott en Kandahar. Ghazni tambi茅n cay贸; ni un solo hombre sab铆a utilizar la artiller铆a y los cipayos tambi茅n sucumbieron al clima.

Una expedici贸n de castigo

Durante este tiempo, cerca de la frontera, las autoridades brit谩nicas que hab铆an conocido el desastre de Kabul, concentraron en Pesawar tropas destinadas a relevar a los regimientos de Afganist谩n. Pero los medios de transporte eran escasos y gran n煤mero de cipayos cayeron enfermos. En febrero el general Pollock tom贸 el mando y a finales de marzo de 1842 recibi贸 refuerzos.

Atraves贸 el paso de Khyber y avanz贸 para llevar ayuda de la ciudad de Sale a Jalalabad. D铆as m谩s tarde Sale hab铆a derrotado al ej茅rcito afgano que la rodeaba. Lord Ellenborough, gobernador general de las Indias, orden贸 un repliegue a las tropas, pero Nott y Pollock encontraron una buena excusa aduciendo falta de medios de transporte. Finalmente, a principios de julio, la opini贸n p煤blica en la India oblig贸 a Lord Ellenborough a hacer alguna cosa para restaurar el honor de la naci贸n y el prestigio del ej茅rcito brit谩nico; en consecuencia, autoriz贸 el avance sobre Kabul a partir de Kandahar y Jalalabad.

A mediados de agosto Pollock y Nott se pusieron de acuerdo respecto a sus movimientos y el 20 de agosto Pollock emprendi贸 el camino hacia Kabul. Lleg贸 a Gandamuck; el 23 venci贸 a destacamentos afganos, el 8 de septiembre alcanz贸 el paso de Jugduluk, el 13 venci贸 a las tropas reunidas por el enemigo en Tezeen y el 15 destroz贸 el campamento bajo los muros de Kabul.

Nott evacu贸 Kandahar el 7 de agosto y march贸 con todas sus tropas hacia Ghazni. Despu茅s de algunos combates poco importantes, el 30 de agosto derrot贸 a una parte importante del ej茅rcito afgano y el 6 de septiembre ocup贸 Ghazni abandonada por el enemigo. Destruy贸 todas las fortificaciones y la ciudad; el 17 de septiembre venci贸 de nuevo a los afganos en la plaza fuerte de Alydan y el 17 de septiembre lleg贸 cerca de Kabul y logr贸 entrar en contacto con Pollock.

El Sha Soojah hac铆a tiempo que hab铆a sido asesinado por ciertos jefes afganos y desde entonces no hab铆a gobierno real en Afganist谩n. Futteh Jung, su hijo, no era rey m谩s que de nombre. Pollock envi贸 un destacamento de caballer铆a para liberar a los prisioneros, pero 茅stos hab铆an logrado sobornar a sus guardianes.

La derrota

Como represalia, el bazar de Kabul fue destruido y, en esta ocasi贸n, los soldados saquearon una parte de la ciudad y masacraron a un gran n煤mero de habitantes. El 12 de octubre, los ingleses abandonaron Kabul y volvieron a la India pasando por Jalalbad y Pesawar. Futteh Jung, abandonando su funci贸n, les sigui贸. Dost Mohammed, liberado de su prisi贸n, recuper贸 su reino. As铆 se acab贸 la tentativa de los ingleses de instalar un pr铆ncipe fabricado por ellos en Afganist谩n.

