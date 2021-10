–

De parte de Avispa Midia October 6, 2021 130 puntos de vista

Una versi贸n de este texto fue publicado en Corriente Alterna

En portada: Claudia Uruchurtu, activista de Nochixtl谩n, es v铆ctima de desaparici贸n forzada desde el 26 de marzo de 2021. Foto cortes铆a de la familia Uruchurtu.

鈥溌縀s un huesito de pollo o de mano?鈥, pregunta una de las mujeres que busca a sus familiares desaparecidos en el basurero de residuos org谩nicos en los Valles Centrales de Oaxaca.

鈥撀緼 ver? 鈥搑esponde su compa帽era, y suelta la pala con que cava.

Ambas analizan el hueso detenidamente, lo comparan con su propia mano.

鈥揘o 鈥揷oncluye la segunda鈥 es de pollo. D茅jalo all谩 para que las dem谩s lo vean.

Es 13 de agosto de 2021. Ocho mujeres y dos hombres, integrantes de la asociaci贸n civil Sabuesos Guerreras, participan en las primeras jornadas de b煤squeda de la reci茅n creada Comisi贸n Estatal de B煤squeda de Personas del Estado de Oaxaca.

Van vestidas para aguantar el sol, con gorras y botas. Tambi茅n llevan cubrebocas y alcohol para evitar un posible contagio de covid-19. Llegaron de madrugada en tres camionetas cargadas con picos, palas y varillas que ellas mismas consiguieron.

En este tercer d铆a de la jornada de b煤squeda se les notific贸 que no contar铆an con la custodia de la Guardia Nacional, que las hab铆a escoltado por barrancas y r铆os durante las dos jornadas previas. Tampoco acudir谩 la titular de la Comisi贸n Estatal de B煤squeda. La expedici贸n queda, hoy, completamente en manos de los y las rastreadoras:madres, hermanas, esposas e hijas que se han visto orilladas a buscar por cuenta propia a los seres que aman.

鈥溌緼 qui茅n buscan esta ocasi贸n?鈥, les pregunt贸 la prensa unos d铆as antes, cuando anunciaron la jornada.

鈥淎 todos鈥, respondieron ellas, inmediatamente.

Jornada de b煤squeda y aprendizaje de t茅cnicas para rastrear fosas clandestinas, realizada por familiares de personas desaparecidas en el estado de Oaxaca, el 13 de agosto de 2021. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.

Claudia Uruchurtu

El caso m谩s reciente de desaparici贸n forzada por motivos pol铆ticos en Oaxaca es el de Claudia Uruchurtu Cruz, una mujer de 48 a帽os de edad. Antes de ser desaparecida en Nochixtl谩n, su lugar de residencia en la regi贸n mixteca del estado, document贸 y denunci贸 la corrupci贸n en el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta.

La noche del 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestaci贸n en la plaza central de Asunci贸n Nochixtl谩n. Al terminar, hombres desconocidos la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces est谩 desaparecida.

Elizabeth Uruchurtu Cruz explica que su hermana Claudia hab铆a documentado el desv铆o y malversaci贸n de fondos del gobierno municipal, durante la administraci贸n de Lizbeth Huerta, quien en 2021 hac铆a campa帽a para reelegirse en el cargo.

Claudia hab铆a regresado a Oaxaca luego de visitar a sus hermanas en el Reino Unido en 2018. Volvi贸 con el prop贸sito de votar por Andr茅s Manuel L贸pez Obrador en las elecciones presidenciales.

鈥淟e dijimos: 鈥楺u茅date, ya va a empezar el verano鈥 鈥搑ecuerda Elizabeth鈥. Nos dijo que no, que ella se ten铆a que regresar porque L贸pez Obrador estaba de candidato y ten铆a que ir a votar, porque una vez que llegara L贸pez Obrador las cosas iban a cambiar鈥.

Antes de ser v铆ctima de desaparici贸n forzada, Claudia Uruchurtu document贸 irregularidades en el manejo de recursos p煤blicos en el municipio de Nochixtl谩n, durante la administraci贸n de la alcaldesa Lizbeth Huerta, del partido Morena. Foto: Cortes铆a de la familia Uruchurtu.

Ese mismo d铆a, primero de julio de 2018, Lizbeth Victoria Huerta fue electa presidenta municipal de Asunci贸n Nochixtl谩n a trav茅s de la coalici贸n Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES). Era la primera vez que una mujer ocupaba la presidencia municipal y la primera vez que Nochixtl谩n era gobernado por un partido diferente al PRI.

Pero poco cambi贸. Cuenta Elizabeth: 鈥淐uando empieza la nueva administraci贸n y Claudia se da cuenta de que, en lugar de que est茅n invirtiendo el dinero en mejorar el pueblo se lo est谩n gastando en pendejadas, ah铆 empieza la denuncia鈥︹

Claudia detect贸 que, con la llegada de Victoria Huerta al gobierno municipal, sus familiares estrenaron motocicletas, otros recibieron cargos p煤blicos y la misma alcaldesa adquiri贸 un reloj valuado en m谩s de 160 mil pesos, entre otros lujos.

Claudia acudi贸 a los tres niveles de gobierno para denunciar los hechos: present贸 quejas ante el 脫rgano Interno de Control del Ayuntamiento de Nochixtl谩n, la Secretar铆a de la Contralor铆a y Transparencia Gubernamental, el 脫rgano Superior de Fiscalizaci贸n del Estado de Oaxaca, al Congreso del Estado de Oaxaca, la Secretar铆a General de Gobierno de Oaxaca, la Secretar铆a de Gobernaci贸n federal y la Fiscal铆a General de la Rep煤blica, entre otras instancias. Nadie le respondi贸 satisfactoriamente.

鈥淐laudia nunca caracteriz贸 su trabajo como activismo porque, en su pensar, toda la gente deber铆a de estar luchando por sus derechos. Ella, simplemente, lo ve铆a como su deber, como algo que cada uno deber铆a estar haciendo para mejorar las condiciones en las que vives鈥, cuenta su hermana.

鈥淵o creo que, ah铆, lo que pas贸 es que empezaron a ponerle presi贸n al municipio por la cuesti贸n de las auditor铆as. Lleg贸 un momento dado en que las autoridades municipales decidieron que Claudia era muy inc贸moda鈥.

Las labores de b煤squeda realizadas por la Guardia Nacional tras la privaci贸n de la libertad y desaparici贸n forzada de Claudia Uruchurtu se realizaron al azar, sin responder a una investigaci贸n cient铆fica, denunci贸 su hermana Elizabeth. Foto: Cortes铆a de la familia Uruchurtu.

La alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta fue detenida el 7 de mayo de 2021, junto con dos de sus colaboradores cercanos, acusados de la desaparici贸n forzada de Claudia Uruchurtu. Otras dos personas fueron detenidas el 22 de julio del mismo a帽o. Todas est谩n en espera de sentencia. La audiencia de defensa est谩 prevista para el pr贸ximo mi茅rcoles 13 de octubre.

Elizabeth advierte que esto es in茅dito, en comparaci贸n con la impunidad que prevalece en el resto de los casos de desaparici贸n en Oaxaca. Respecto del caso se han pronunciado la Oficina en M茅xico del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comit茅 contra la Desaparici贸n Forzada de la ONU, Amnist铆a Internacional y parlamentarios del Reino Unido.

鈥淗emos tenido un acceso a las autoridades que no toda la gente tiene. Es, realmente, lamentable que tenga que ser as铆鈥.

Pese a todo, Claudia Uruchurtu sigue desaparecida.

El tama帽o de la impunidad

Seg煤n el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 3,629 personas en Oaxaca. El 90% de los registros corresponden a los 煤ltimos 10 a帽os, durante los gobiernos de Gabino Cu茅 Monteagudo (2010-2016) y Alejandro Murat Hinojosa (que empez贸 en 2016 y termina en 2022).

El mismo registro indica que 362 personas a煤n permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que la cifra real es mayor. La Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, por ejemplo, ha documentado la desaparici贸n de 1,415 mujeres s贸lo en lo que va del gobierno de Alejando Murat.

Por otra parte, en las 煤ltimas dos d茅cadas (entre el 2000 y el 30 de julio de 2021) s贸lo 35% de las personas que fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas, cuentan con una investigaci贸n abierta en la Fiscal铆a General del Estado de Oaxaca, seg煤n inform贸 la propia instituci贸n.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial del Estado inform贸 que en los 煤ltimos 21 a帽os 煤nicamente ha iniciado 34 juicios por desaparici贸n, pero no ha emitido una sola sentencia condenatoria.

Aprender a rastrear

Sabuesos Guerreras AC es una de las diversas organizaciones que buscan personas desaparecidas en M茅xico. La fund贸 en Sinaloa Mar铆a Isabel Cruz Bernal, madre de Yosimar Garc铆a Cruz, desaparecido en Culiac谩n el 26 de enero de 2017.

En 2020 la organizaci贸n lleg贸 a Oaxaca. Seis de sus integrantes viajaron al estado del sureste para capacitar a otras madres buscadoras.

鈥淟levamos, hasta la fecha 鈥揷on cuatro a帽os y seis meses desde su creaci贸n鈥, m谩s de 180 cuerpos localizados. Tenemos m谩s de 18 mil fragmentos calcinados y seguimos encontrando鈥, explica Mar铆a Isabel.

Con el apoyo de las madres de Sinaloa, las buscadoras oaxaque帽as crearon Extensi贸n Oaxaca. Marta Pablo Cruz es su representante. Ella busca a su hijo Jassiel Vladimir Florean Pablo, desaparecido el 21 de mayo de 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

A Mar铆a Isabel y a Marta las une haber nacido en Oaxaca y la convicci贸n de buscar a sus hijos desaparecidos. Como ellas, sus dem谩s compa帽eras buscan a familiares, cargan con ellas sus fotos y los nombran todo el tiempo: F茅lix Arturo Ayala Tamayo, Jos茅 Manuel Mac铆as Mendoza, 脕ngela S谩nchez Cruz, Miguel Enrique C谩rdenas Echavarr铆a, Luis Alberto Hern谩ndez L贸pez.

La alianza entre las familias sinaloenses y oaxaque帽as se comenz贸 a cocinar a principios de 2020, durante un taller en el que compartieron experiencias de b煤squeda, y se formaliz贸 en septiembre del mismo a帽o, cuando nombraron a Marta coordinadora general en Oaxaca.

Marta cuenta que las Sabuesos Guerreras de Sinaloa les ense帽aron a enfrentar a servidores p煤blicos, a solicitar las carpetas de investigaci贸n de su hijos 鈥搎ue no les hab铆an entregado鈥, a exigir avances y a presentar quejas en las comisiones estatal y nacional de derechos humanos.

Con apoyo de familias de buscadoras de Sinaloa, las madres y padres de personas desaparecidas en Oaxaca aprenden t茅cnicas de rastreo, identificaci贸n de fosas y anatom铆a humana. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.

Se acompa帽an a las fiscal铆as cuando es posible y se esperan hasta que salgan, aunque llegue la noche. 鈥淓sas muestras de cari帽o, esas muestras de apoyo鈥 Tengo m谩s con esta gente que no es mi familia鈥 Son hermanas del mismo dolor que estamos pasando porque hay esposas, hay madres, hay hermanas que buscan鈥, dice Marta.

Apenas llegan a la entrada del basurero de residuos org谩nicos, las rastreadoras de Sinaloa descargan picos, palas, cernidores, varillas, radios y silbatos. Tambi茅n traen un dron para exploraci贸n a茅rea.

Reconocen el terreno y se dividen: un grupo ir谩 al 谩rea de restos animales, llena de huesos; y otro grupo se ir谩 m谩s al fondo, a las pilas hediondas de basura org谩nica, que desprenden vapor por la putrefacci贸n.

Ense帽an a las oaxaque帽as a identificar posibles fosas: zonas en las que la vegetaci贸n cambia o se hunde un poco, debido a las excavaciones. Les muestran c贸mo limpiar el 谩rea, c贸mo excavar, c贸mo usar y oler la varilla con la que punzan la tierra para diferenciar los olores del subsuelo e identificar el singular tufo de la descomposici贸n humana.

Les comparten, con rabia y cari帽o, los conocimientos y la experiencia que han acumulado luego de tantos a帽os de buscar 鈥渢esoros鈥, como llaman a sus seres queridos.

鈥撀縉o se entristecen cuando, despu茅s de una b煤squeda, no encuentran nada? 鈥搇es pregunta uno de los hombres oaxaque帽os que est谩 aprendiendo a oler la tierra para rastrear fosas, sorprendido de que las sinaloenses no suelten la herramienta ni en sus momentos de descanso.

鈥揘os entristecemos cuando encontramos algo 鈥搑esponde una de ellas, sin detenerse.

Lo que no hace el Estado

A ra铆z de la desaparici贸n forzada de Claudia Uruchurtu, las autoridades federales realizaron diligencias de b煤squeda, para las cuales solicitaron la colaboraci贸n de la Fiscal铆a estatal y de la Secretar铆a de Gobierno de Oaxaca.

El personal enviado para apoyar en un primer momento, recuerda Elizabeth, hermana de Claudia, fueron las secretarias administrativas del gobierno estatal. 鈥淓ntonces, ah铆, vienen todas las secretarias de la oficina a hacer labor de campo鈥.

Es desesperante, lamenta Elizabeth, que la b煤squeda no se apoye en una la investigaci贸n judicial y cient铆fica, sino en acciones improvisadas: 鈥淣os ha parecido muy triste el desperdicio de recursos. Si no hay l铆neas de b煤squeda que salgan de la investigaci贸n, 驴a qu茅 chingados vienen (a buscar)? Es como si pusieran un dedo al aire y dijeran 鈥榓h铆 vamos a buscar鈥, y entonces ah铆 viene la Guardia Nacional, y ah铆 vienen los dos binomios caninos que hay en el Estado, y ah铆 viene todo mundo鈥. Se trata, en suma, de una b煤squeda a ciegas.

Esos recursos, en cambio, faltan ah铆 donde las b煤squedas no cuentan con el inter茅s de las autoridades, como es el caso de la jornada que realizan las Sabuesos Guerreras en el basurero org谩nico.

Abrir paso a la esperanza

Al terminar el d铆a las Sabuesas Guerreras han rastrillado la zona entera.

De los 3,629 reportes de personas desaparecidas y no localizadas registrados en Oaxaca desde 1964, el 90% ocurrieron en la 煤ltima d茅cada, en los gobiernos de Gabino Cu茅 y Alejandro Murat. Foto: Rafael E. Lozano / UIP.

鈥淧arece que no logramos nada, pero hicimos un chingo鈥, dice una de ellas durante una reuni贸n final en la entrada del basurero. Han pasado horas extenuantes de trabajo bajo el sol para abrir la tierra y darle paso a la esperanza con cada golpe de pala. En medio de la basura y la podredumbre reaccionan visiblemente nerviosas ante cada camioneta que se acerca y pasa de largo. No olvidan que buscar desaparecidos es una labor peligrosa, que es un trabajo que no les corresponde. A帽os y a帽os de negligencia y desprecio gubernamental les ha dejado una convicci贸n: 鈥淪i no los buscamos nosotras 鈥揹icen鈥, nadie lo va a hacer鈥.