May 24, 2021

Por Cecilia Zamudio

El

artista colombiano Cizañero, hizo este dibujo a raíz de la

aparición, en una bolsa, de la cabeza cortada de un joven que había

sido desaparecido por la policía colombiana en días pasados. Varios

cuerpos de manifestantes que han sido detenidos-desaparecidos por la

policía colombiana, han empezado a aparecer flotando en los ríos de

Colombia y en fosas clandestinas. Colombia

padece una brutal represión estatal. El pueblo colombiano lleva 26 días de Paro productivo a nivel nacional, en protesta contra la explotación y el saqueo capitalista. Un paro productivo que la clase burguesa y el capitalismo transnacional pretenden extinguir mediante la represión ejercida por el Estado colombiano. La policía está perpetrando

miles de capturas para intentar sofocar la protesta social. Las

fuerzas represivas capturan a los manifestantes e incluso van a las

casas a secuestrar a los jóvenes: o para judicializarlos bajo los

reiterados montajes judiciales que emplea el Estado colombiano para

reprimir la protesta, o para desaparecerlos.

Los

organismos defensores de derechos humanos expresan que es muy

importante que las personas detenidas intenten gritar sus nombres y

apellidos y que la vecindad procure filmar el hecho, para intentar

evitar que los secuestrados por la policía sean víctimas del crimen

de Estado de la desaparición forzada. Las personas desaparecidas por

la policía en tres semanas de Paro Productivo Nacional se reportan

por centenares (Defensoría reportaba 548 personas desaparecidas a

nivel nacional a 7 de mayo, La Unidad de Búsqueda reportaba 379

personas desaparecidas para el período comprendido entre el 28 de

abril y el 7 de mayo. Tan solo en Cali, organismos defensores de

derechos humanos reportan 206 personas desaparecidas entre el 28 de

abril y el 20 de mayo). De algunas de esas personas secuestradas y

desaparecidas por la policía, han aparecido los cuerpos sin vida.

Los cuerpos de dos jóvenes secuestrados por la policía el 28 de

abril aparecieron a inicios de mayo flotando en el río Cauca, en

mayo también apareció el cuerpo sin vida de un líder campesino y

el cuerpo con signos de tortura de la maestra y sindicalista Beatriz

Moreno Mosquera. También han aparecido otros cuerpos de

manifestantes torturados, flotando en los ríos, algunos en fosas y

otros desmembrados en bolsas, como se puede apreciar en los vídeos y

fotografías que, horrorizada, graba la población.

La

desaparición forzada es una práctica del Terrorismo de Estado que

las fuerzas represivas del Estado colombiano han empleado

intensivamente contra la población desde hace décadas, y que están

empleando con particular saña durante este Paro productivo: esta

práctica inyecta terror y devasta a familias y comunidades.

El

pueblo colombiano exige que el Estado colombiano devuelva a los

centenares de desaparecidos: a los que todavía tenga vivos en

comisarías, batallones militares, almacenes o casas clandestinas de

la policía, que los devuelva, y que cese la barbarie policial de la

desaparición forzada. Las personas que la policía haya enterrado en

fosas comunes y lanzado a ríos, seguirán siendo buscadas y

reclamadas incansablemente por sus familias, sus comunidades, y por

todo un país que no va a permitir “la desaparición de los

desaparecidos”. Nos los arrancaron por ser personas dignas que

lucharon por todas y todos, no permitiremos que sus nombres se

olviden, ni mucho menos que su lucha se apague. El Terrorismo de

Estado no logrará callar la lucha social de un pueblo harto de

explotación, de precariedad y saqueo capitalista. Colombia llora,

Colombia sufre, pero no se rinde.

Las

fuerzas represivas del Estado colombiano, desatadas para sofocar la

protesta social a sangre y exterminio, van sin placas, disparándole

a la población con 9 milímetros y fusiles de guerra, disparando

lacrimógenas caducadas (lo que las convierte en un veneno letal)

incluso directamente contra las casitas de los barrios obreros, hiriendo y asesinando. La policía sigue cada día y cada noche

llevándose muchachos para desaparecerlos. Ha llegado al extremo de

convertir un centro comercial, en Calipso, en un centro policial de

torturas (el almacén Éxito, propiedad del grupo capitalista francés

Casino y de la burguesía colombiana). El Terrorismo de Estado en

Colombia está asesinando a la población por protestar contra la

violencia estructural que cercena millones de vidas, arrojándolas al

empobrecimiento más cruel, para que un puñado de multinacionales y

explotadores locales incrementen sus fortunas. El oro que se come la

burguesía transnacional y colombiana en sus platos “exquisitos”,

lleva incrustado el dolor y la sangre de todo un pueblo.

Pese

a la brutal represión desatada por el Estado colombiano a través de

sus herramientas policiales, militares, parapoliciales y

paramilitares, a día 26 de Paro Productivo a nivel

nacional en Colombia, siguen masivas las movilizaciones. La clase

trabajadora, harta de explotación, rechaza el paquete privatizador

del gobierno de Duque, que pretende incrementar la privatización de las pensiones, de la educación, de la salud, rechaza igualmente una “reforma laboral” que va a significar un mayor recorte de los derechos laborales, rechaza una “reforma tributaria” que pretende incrementarle los impuestos a la clase trabajadora a la par que le brinda exenciones de impuestos a multinacionales y burguesía. El pueblo exige que cese la precarización de sus condiciones de vida, que cese la persecución política por parte del Estado, que cesen las aspersiones con Glifosato, el Fracking, las concesiones a multinacionales mineras que devastan montañas y ríos, etc. Las razones para la movilización son muy profundas y contundentes: eso es lo que explica la duración del Paro productivo y la resistencia popular pese a la represión descomunal.



El

régimen colombiano quiere callar al pueblo asesinándolo y

desapareciéndolo, calumniándolo y disparando mentiras en ráfaga a

través de los grandes medios de desinformación masiva; cuenta con

el silencio cómplice y el trabajo manipulador de los medios

propiedad de la burguesía local y transnacional. Hasta las redes

dificultan la publicación y censuran los vídeos que más evidencian

la represión genocida y las razones profundas del Paro, y además el

Estado colombiano tumba la señal de internet reiteradamente.

El

gigantesco doble rasero de los organismos internacionales solamente

se ha pronunciado de boca pequeña con relación a la represión

homicida del Estado colombiano: porque es un Estado amigo del

imperialismo estadounidense y europeo, y viabiliza el mayor saqueo de

los recursos de Colombia, precisamente mediante el Exterminio.

Pretenden sofocar el clamor de un pueblo. Pero no lo logran: el

régimen genocida, funcional al mayor saqueo capitalista de Colombia,

no puede con el pueblo unido. No logra sofocar el Paro ni con

Terrorismo de Estado ni con el martilleo de mentiras.

El

pueblo colombiano está a punto de cumplir un mes de Paro Productivo

Nacional, con mucha solidaridad entre la clase trabajadora, con mucha

organización y valentía. Con bloqueos de carreteras como la

Panamericana, bloqueos de grandes puertos como el puerto de

Buenaventura, bloqueos de vías extractivas por las cuales las

multinacionales encaminan las inmensas riquezas de Colombia hacia sus

buques de saqueo (como en la mayor mina de carbón a cielo abierto

del mundo, El Cerrejón), paro de camioneros, manifestaciones

multitudinarias, creaciones y talleres artísticos, talleres

productivos populares, mercados campesinos solidarios, encuentros,

asambleas, Minga indígena, afro y campesina, Ollas comunitarias,

Mamás Capucha, lucha callejera para defender el derecho a

manifestarse de las arremetidas de la policía, brigadas médicas,

brigadas pedagógicas, primera, segunda y tercera línea, etc. El

Paro sigue porque la clase trabajadora exige condiciones de vida

dignas.

Cifras

que arroja la brutal represión desatada por el Estado colombiano

contra el pueblo en Paro Productivo:

Más

de 60 manifestantes asesinados por la policía, ESMAD, militares y

paramilitarismo en coordinación con la policía. 52 manifestantes

asesinados por el accionar de la policía entre el 28 de abril y el

20 de mayo, según la organización Defender la Libertad. Y varias

personas asesinadas por el accionar encubierto de

policías operando sin uniforme, o de policías uniformados operando

en conjunto con paramilitarismo.

Centenares

de personas víctimas de desaparición forzada, un crimen de Estado

de Lesa Humanidad. Las

personas desaparecidas por la policía en tres semanas de Paro

Productivo Nacional se reportan por centenares. Defensoría

reportaba 548 personas desaparecidas a nivel nacional a 7 de mayo.

La Unidad de Búsqueda, tras atender las denuncias y recopilaciones de

26 organizaciones sociales, entregó sus estadísticas para el

período comprendido entre el 28 de abril y el 7 de mayo: 379

serían los manifestantes desaparecidos hasta esa fecha. Tan solo en

Cali, organismos defensores de derechos humanos como Buscarles Hasta

Encontrarles, reportan 206 personas desaparecidas entre el 28 de

abril y el 20 de mayo.

Miles

de personas heridas por el accionar de la policía y demás fuerzas

represivas. Decenas de personas mutiladas de sus ojos por la policía

(Temblores reportó 39 personas víctimas de lesión ocular a 20 de

mayo). Decenas de defensores de DDHH agredidos.

Al

menos 21 mujeres víctimas de violencia sexual a manos

de la policía. Se conocen los casos de las que han podido denunciarlo (reporte de la organización de derechos humanos Temblores, a 20 de mayo).

Miles

de personas detenidas, gran parte de ellas por medio de

procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y tratos

crueles e inhumanos.

2905

casos de violencia policial entre el 28 de abril y el 20 de mayo

(Temblores).

Asimismo,

el continuado Exterminio que perpetran las fuerzas represivas

(oficiales y para-oficiales) contra las organizaciones sociales, ha

seguido produciéndose durante el Paro: entre el 28 de abril y el 18

de mayo fueron asesinados 9 líderes sociales y dos ex-guerrilleros

de las Farc que se habían acogido al “Acuerdo de Paz”. ______________________________ 23

de Mayo 2021: crónica de un histórico paro productivo y de la

represión desatada en su contra por un régimen que viabiliza el

mayor saqueo capitalista de Colombia, precisamente mediante el

Exterminio. ______________________________

VIDEOS:

algunas de las terribles imágenes de las personas desaparecidas,

torturadas y asesinadas por la policía colombiana. Se agradece que las

páginas de medios alternativos descarguen los vídeos y los suban a sus

páginas, para intentar romper la censura que encubre un exterminio.



https://cecilia-zamudio.blogspot.com/2021/05/colombia-desaparicion-forzada-practica-del-terrorismo-de-estado.html

