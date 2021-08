–

De parte de Arrezafe August 6, 2021 353 puntos de vista

En la prisi贸n de alta

seguridad de Belmarsh, a Julian Assange se le aplican unas

condiciones de aislamiento propias de peligrosos terroristas, cuando se supone que es

un periodista en prisi贸n preventiva. Seg煤n afirma Craig Murray [hoy

arrestado tambi茅n], a Assange se le mantiene 23 horas diarias en soledad y tiene 45

minutos para hacer ejercicio en un patio de cemento. Cuando sale de

su celda, 鈥渢odos los pasillos por los que pasa son evacuados y

todas las puertas de las celdas se cierran para garantizar que no

tenga contacto con otros reclusos鈥.

Wikipedia

___________________________

Edward Snowden, (1983, Carolina del Norte, USA) actualmente exiliado en Rusia

Ingeniero de sistemas de

formaci贸n, sirvi贸 como agente de la CIA y trabaj贸 como experto

inform谩tico para la NSA. Con 21 a帽os se alist贸 en el ej茅rcito. a

los 24 fue reclutado por la CIA y ejerci贸 de agente en Viena y a los

29, escandalizado por el espionaje al que esta siendo sometida la

poblaci贸n, decidi贸 revelar a la prensa la red de vigilancia masiva

del Estado.

______________________

Craig Murray, 1958. funcionario, bloguero y

diplom谩tico brit谩nico. Fue embajador del Reino Unido ante

Uzbekist谩n hasta su destituci贸n, el 14 de octubre de 2004. Tan

pronto como lleg贸 a Uzbekist谩n, inform贸 al Foreign Office del

芦car谩cter fascista禄 del r茅gimen de Islom Karimov y de la pr谩ctica

generalizada de la tortura.

_________

Cuando un t铆tere de la

CIA intenta un golpe militar respaldado por la CIA, con el apoyo de

John Bolton y la oferta de los mercenarios de Blackwater, en el pa铆s

con las mayores reservas de petr贸leo del mundo, no tengo ninguna

dificultad para saber de qu茅 lado estoy.

Juan Guaid贸 ha sido

preparado durante 15 a帽os como un proyecto a largo plazo de la CIA.

Su intento de golpe de Estado de ayer, que hasta ahora parece haberse

paralizado, fue la culminaci贸n de estos esfuerzos por devolver las

reservas petroleras de Venezuela a la hegemon铆a estadounidense.

Es extra帽o c贸mo la

implementaci贸n urgente de la democracia liberal por la fuerza se

correlaciona tan a menudo con reservas de petr贸leo ajenas a los

EE.UU., como en Libia, Irak o Venezuela, mientras que los pa铆ses con

reservas masivas de petr贸leo que permiten la dominaci贸n militar de

los EE.UU. y se alinearon con Occidente e Israel pueden ser tan

antidemocr谩ticos como deseen, por ejemplo Arabia Saudita. Venezuela

es una democracia imperfecta, pero es mucho, mucho m谩s democr谩tica

que Arabia Saudita y con un historial de derechos humanos mucho

mejor. La hipocres铆a de los medios de comunicaci贸n y los pol铆ticos

occidentales es impresionante.

La hipocres铆a y la

iron铆a son almas gemelas, y hay m煤ltiples niveles de iron铆a al ver

a los comentaristas 芦liberales禄 que vitoreaban un golpe de estado

militar sin disfraz, y luego se quejan en voz alta de que la gente

est谩 siendo herida o asesinada ahora que su bando est谩 perdiendo.

Ayer el MSM no tuvo dificultad en llamar al intento de golpe lo que

cualquiera con ojos y o铆dos pod铆a ver claramente era, un intento de

golpe militar.

Hoy, milagrosamente, la

l铆nea de los MSM no es un intento de golpe de estado, fue s贸lo una

protesta espont谩nea y desarmada, y es el malvado gobierno de

Venezuela el que trata de presentarla como un golpe de estado. El BBC

Breakfast de esta ma帽ana ten铆a como titular 芦El presidente Maduro

ha acusado a la oposici贸n de montar un intento de golpe de estado禄鈥

Sin embargo, no cabe duda de que, de hecho, eso es lo que ocurri贸.

El MSM est谩 hoy lleno de

v铆deos de ca帽ones de agua contra 芦manifestantes禄 y de un horrible

v铆deo de un veh铆culo militar que embiste a un grupo. Pero todo ha

sido cuidadosamente editado para excluir horas de grabaciones de los

mismos veh铆culos militares que fueron lanzados y quemados con

c贸cteles molotov, y a los que se les dispar贸. Fue una presentaci贸n

realmente impactante.

En cualquier pa铆s

civilizado, intentar montar un golpe militar llevar铆a a la c谩rcel

de por vida, y eso es lo que deber铆a ocurrirle ahora a Juan Guaid贸.

El intento de Occidente de proteger a su marioneta fingiendo que el

fallido golpe militar nunca ocurri贸, debe ser resistido, por lo

menos en nombre de la honestidad intelectual.

El recurso a la violencia

fuerza la elecci贸n binaria. He sido y soy un cr铆tico de Maduro en

muchos aspectos. Creo que los cambios constitucionales para eludir al

Parlamento eran err贸neos, y la Asamblea Constituyente elegida

indirectamente no es una buena forma de democracia. Venezuela tiene

un problema de corrupci贸n desenfrenado. Las sanciones de los Estados

Unidos exacerban, pero no son la causa fundamental de la mala gesti贸n

econ贸mica. Hay deficiencias en materia de derechos humanos. Pero

Ch谩vez hizo cambios revolucionarios en la educaci贸n y el

empoderamiento de los pobres, y es un pa铆s mucho mejor gobernado

para la masa de su poblaci贸n de lo que ser铆a bajo un r茅gimen

t铆tere de la CIA instalado por Estados Unidos. Maduro fue elegido

leg铆timamente. El intento de violencia obliga a una elecci贸n

binaria.

S茅 de qu茅 lado estoy.

No es el de Guaid贸 ni la CIA.

Craig Murray

_________________________





Bradley [Chelsea]

Manning, 1987, Crescent, Oklahoma. Reconocida a帽os m谩s tarde como

Chelsea Elizabeth Manning.

Tras de unirse al

Ej茅rcito y soportar duras intimidaciones, Manning fue enviado a Irak

en 2009.

All铆 tuvo acceso a

informaci贸n clasificada que describi贸 como profundamente

preocupante. Manning dio mucha de esta informaci贸n a WikiLeaks y fue

arrestada despu茅s de que sus acciones fueron reveladas al gobierno

de los Estados Unidos por un confidente hacker. Tras ser encarcelada

dos veces, hoy est谩 fuera de prisi贸n.

_______________________

Su nombre no es tan

conocido como los de Julian Assange, Edward Snowden o Chelsea

Manning, pero el intento de Katherine Gunn de detener la

invasi贸n de Irak est谩 considerada una de las filtraciones de

informaci贸n sobre inteligencia m谩s valientes e importantes de la

historia.



Katherine Gunn era una

traductora de mandar铆n de apenas 28 a帽os que trabajaba para la

agencia de inteligencia brit谩nica, el GCHQ.



Katherine estaba sentada

frente a su escritorio en el GCHQ una fr铆a ma帽ana de enero de 2003

cuando recibi贸 el correo electr贸nico que la alarm贸 enormemente. Lo

firmaba Frank Koza. un miembro de la Agencia de Seguridad Nacional de

Estados Unidos (la NSA), que solicitaba a los traductores del GCHQ su

cooperaci贸n para espiar a las delegaciones de seis pa铆ses que en

ese momento eran miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de

Naciones Unidas: Angola, Camer煤n, Chile, M茅xico, Guinea y Pakist谩n.

Se trataba de intervenir

los tel茅fonos y los correos electr贸nicos de sus delegados ante la

ONU para obtener informaci贸n con la que presionarles despu茅s para

que apoyaran la ocupaci贸n de Irak. El objetivo 煤ltimo es que la ONU

emitiera una resoluci贸n que autorizara la invasi贸n del pa铆s, que

de otro modo pod铆a ser considerada ilegal.

Tras un fin de semana de

dudas y meditaciones, Gunn volvi贸 el lunes a su despacho, imprimi贸

el memorando, lo guard贸 en el bolso y se lo llev贸. Un par de d铆as

despu茅s, y con la ayuda de un conocido (nunca ha desvelado su

nombre) que ten铆a contactos con la prensa, lo filtr贸. Tuvieron que

pasar tres semanas hasta que el diario brit谩nico The Observer, tras

comprobar la veracidad del documento, lo public贸 铆ntegro.

L贸gicamente las

repercusiones fueron enormes, y tanto Reino Unido como Estados Unidos

se vieron obligados a dar explicaciones ante sus aliados en Naciones

Unidas. Aunque finalmente la filtraci贸n no detuvo la guerra, la

informaci贸n que hab铆a hecho p煤blica Katharine result贸 crucial

para que el Consejo de Seguridad de la ONU no apoyara la ocupaci贸n.

Finalmente en marzo de 2003, una coalici贸n liderada por Estados

Unidos y formada por pa铆ses aliados como Reino Unido y Espa帽a

invadi贸 Irak con la excusa de que su gobierno ocultaba armas de

destrucci贸n masiva.

Mientras, el GCHQ lanz贸

una investigaci贸n interna para aclarar qui茅n hab铆a filtrado la

informaci贸n. Dos d铆as despu茅s, Gun confes贸 que era la

responsable. Fue arrestada y pas贸 una noche en una celda antes de

que una organizaci贸n a favor de los derechos humanos pagara su

fianza. Ocho meses despu茅s, la Fiscal铆a decidi贸 acusarla por

violar la Ley de Secretos Oficiales, aunque retir贸 la acusaci贸n la

misma ma帽ana que comenzaba el juicio, seguramente por el temor del

gobierno brit谩nico a que durante el proceso saliera a la luz m谩s

informaci贸n comprometedora.

Katherine Gunn vive

actualmente en Turqu铆a.

Marina

Dorado