Una de las consecuencias del progresivo proceso de militarizaci贸n de las fronteras es el de criminalizar la solidaridad entre personas y comunidades.

En los 煤ltimos d铆as nos han llegado nuevas noticias del proceso de persecuci贸n y criminalizaci贸n de la solidaridad contra diferentes activistas y organizaciones en todo el mundo. Este es el caso de la activista en favor de los Derechos Humanos de las personas que migran, Helena Maleno, de la que hemos sabido que ha sido deportada por el gobierno de Marruecos, precisamente, por sus acciones de denuncia.

La expresi贸n 鈥渃riminalizar la solidaridad鈥, se ha extendido a partir de los a帽os 2017 y 2018, sobre todo por parte de organizaciones sin 谩nimo de lucro y de periodistas cr铆ticos con la situaci贸n en las fronteras. Es el caso europeo, este marco para la criminalizaci贸n y persecuci贸n de la solidaridad se establece e impulsa en 2002, con la aprobaci贸n de la Facilitation Directive (Directiva 2002/90/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2002 destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulaci贸n y a la estancia irregulares). Este marco normativo establece que son punibles conductas como dar dinero desinteresadamente a la persona que migra para costear su entrada, o ayudarle de otras formas a cruzar la frontera. Es importante se帽alar que, aunque estas acciones no tengan 谩nimo de lucro por parte de las personas que las realizan, bajo la Facilitation Directive, cualquier acto de ayuda a las personas migrantes puede ser considerado un acto punible. Esto es debido, a que la normativa de la Uni贸n Europea deja en manos de los Estados la aplicaci贸n, m谩s o menos restrictiva, de medidas punibles para las personas que ejercen, aportan o colaboran ayudando a personas migrantes.

Estas medidas est谩n generando diferentes formas de intimidaci贸n y acoso a personas y organizaciones. Un caso destacado ocurri贸 en Francia en 2017, en la ciudad de Calais, conocida por el campo de personas migrantes que se estableci贸 all铆 y por ser una de las principales rutas de tr谩nsito para aquellas que quieren llegar a Reino Unido. El alcalde prohibi贸 a organizaciones humanitarias repartir comida y agua entre las personas migrantes y potenciales solicitantes de asilo. La raz贸n que expuso fue que el reparto de comida supon铆a una amenaza para la seguridad en la zona.

En Hungr铆a, ayudar de cualquier manera a que la persona migrante encuentre casa o un lugar donde permanecer se penaliza con dos a帽os de prisi贸n. En Grecia, la Guardia Costera del pa铆s ha implementado un registro para las ONG, de manera que est茅n obligadas a formar parte de la red de la guardia costera, en caso de no hacerlo pueden estar vulnerando la ley, lo que ha sido denunciado por diversas organizaciones por la vigilancia a la que las somete. Por citar s贸lo algunos casos de c贸mo se implementan estas medidas criminalizadoras.

De esta manera se van destruyendo los lazos entre comunidades. Primero, porque se generan grupos de poblaci贸n que pueden ser vistos como enemigos por sus propios vecinos, por proveer ayuda a migrantes y, segundo, porque se lanza el mensaje de que ayudar a una comunidad diferente a la propia constituye una forma de crimen.

De esta forma se incentiva la deshumanizaci贸n, al fin y al cabo, si una persona no es merecedora de solidaridad, comprensi贸n o empat铆a y es visualizada 煤nicamente como una criminal y causa de diversas problem谩ticas sociales, resulta m谩s f谩cil justificar que a esta persona no se la proteja o que no sea merecedora de derechos, de acogida o de protecci贸n institucional. Adem谩s, se erosiona una caracter铆stica b谩sica humana: la solidaridad, a la que renunciar supone una deshumanizaci贸n de nuestras propias personas.

