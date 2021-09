–

De parte de SAS Madrid September 3, 2021 12 puntos de vista

Hace unos d铆as tuvo lugar en Alabama un evento donde miles de votantes republicanos se congregaron para ver a su 铆dolo, Donald Trump, disertar sobre cuestiones pol铆ticas. En alg煤n momento de la perorata, el ex presidente anim贸 a sus seguidores a vacunarse, ante lo cual fue duramente abucheado y no tuvo m谩s remedio que retractarse: 鈥淣o pasa nada, 隆ten茅is vuestras libertades!鈥, grit贸, en un intento por calmar a las multitudes. Alabama, un estado conservador donde la tasa de vacunaci贸n es de las m谩s bajas del pa铆s, est谩 siendo golpeado por la COVID a un ritmo tan voraz que apenas quedan camas disponibles en las UCI. Cumple as铆 todos los requisitos para favorecer una imagen del movimiento antivacunas que a menudo se alinea con lo que algunos medios se帽alan: mayor铆a blanca y republicana, en la llamada 鈥楢m茅rica profunda鈥, habitada en buena medida por fan谩ticos del magnate televisivo. Sin embargo, esta informaci贸n no deja de ser tan sesgada como hiriente contra una poblaci贸n 鈥搇a no vacunada鈥 que ni es tan homog茅nea, ni ha ca铆do s煤bitamente en las garras del dogmatismo m谩s oscuro, mucho menos en la imbecilidad. Existen razones de fondo para negarse a la inoculaci贸n y eso, justamente, es lo que no se est谩 contando.

En primer lugar, hay que remontarse a una larga tradici贸n de rechazo a las distintas instancias gubernamentales y desconfianza en sus representantes tanto como en el sistema sanitario. Recordemos que Trump hizo campa帽a en las dos 煤ltimas elecciones presidenciales present谩ndose como un outsider de Washington que iba a 鈥渓impiar la ci茅naga鈥, es decir, a librar a los organismos p煤blicos de pol铆ticos que son vistos como par谩sitos incapaces de favorecer cualquier mejora en las condiciones de vida de los m谩s d茅biles. Aunque Biden se ha esforzado por reestablecer esa confianza perdida y, desde luego, Trump no cumpli贸 sus promesas, la misma inquina contra el entramado institucional persiste en muchos colectivos. Por otra parte, un sistema de salud basado en el beneficio econ贸mico que 鈥como ya expliqu茅 en otra ocasi贸n鈥 mantiene a unos 30 millones de personas sin seguro m茅dico, arruina incluso a quien est谩 asegurado y cronifica enfermedades en pro del lucro de las farmac茅uticas desata leg铆timas sospechas en bastante gente, por m谩s que la vacuna sea gratuita (de lo cual algunos siguen dudando). Precisamente porque estos problemas son sist茅micos y permean cada territorio, la poblaci贸n no vacunada es enormemente diversa.

Adem谩s de un gran n煤mero de republicanos blancos, se sabe que es com煤n la renuencia a inmunizarse entre los grupos negros y latinos. A las causas ya nombradas para este rechazo, se suman aqu铆 otras que tienen que ver con el racismo estructural que ha caracterizado a la medicina estadounidense, adem谩s de las carencias propias de una sociedad con un estado del bienestar pr谩cticamente inexistente: la falta de d铆as libres o bajas por enfermedad reguladas, o la ausencia de guarder铆as p煤blicas, hacen que mucha gente deba elegir entre alimentar a su familia, cuidar a los ni帽os o recibir su dosis, junto a los posibles efectos secundarios. M谩s all谩, se calcula que hay unos 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, las cuales han sufrido las mayores agresiones por parte de un sistema migratorio con polic铆a propia, que los criminaliza y deporta a una frecuencia no alterada por la presidencia de Biden.

Es razonable argumentar que el miedo a posibles represalias por carecer de papeles impide a muchos acudir a los m煤ltiples enclaves donde se suministran vacunas. En general, bajo la mayor铆a de estas circunstancias subyace una desasistencia abismal que atraviesa todos los engranajes de una desigualdad estructural normalizada, desde la falta de derechos laborales hasta la de transporte p煤blico, pasando por el abandono sanitario: no es raro encontrar a quien cuestiona ese regalo repentino de inmunidad contra la COVID cuando nunca se le garantiz贸 el acceso a la insulina.

As铆, hemos llegado a una situaci贸n donde las cifras de casos son similares a las de finales de enero, cuando apenas hab铆a vacunas disponibles, y las de hospitalizaciones y fallecidos tambi茅n contin煤an al alza. Si bien estos n煤meros corresponden parcialmente al surgimiento de la variante Delta, m谩s agresiva, tambi茅n est谩n 铆ntimamente relacionados con esa historia de violencia institucional que mantiene a los mismos en una constante situaci贸n de vulnerabilidad y desencadena, l贸gicamente, una aversi贸n contra cualquier campa帽a de salud p煤blica. Por eso, me atrever铆a a decir, Estados Unidos no lograr谩 nunca la inmunidad de grupo, no a base de inoculaci贸n como otros pa铆ses; tal vez s铆, con el tiempo, mediante la masificaci贸n del contagio y tras una cantidad ingente de muertes evitables.

Sirve de poco ser l铆deres en investigaci贸n y contar con los recursos econ贸micos para proteger a la poblaci贸n, una vez, cuando hist贸ricamente esos recursos se han distribuido de manera tan inicua. No bastan los esfuerzos puntuales si previamente se ha instigado una sospecha generalizada en las instituciones, mediada por la desprotecci贸n m谩s aberrante. Como cantaba hace poco una congregaci贸n religiosa negra de Philadelphia: 鈥溍歯ete a Jes煤s, no te f铆es del gobierno鈥. Para muchos, la ayuda de Dios es la 煤nica seguridad palpable.

