LA DESINFORMACIÓN BIPARTIDISTA EN RTVE

LA DESINFORMACI脫N BIPARTIDISTA EN RTVE

La poca calidad democr谩tica de nuestros d铆as se observa tambi茅n en el derecho a la informaci贸n generalista que est谩 cayendo en un descr茅dito popular por su recurso a las mentiras descaradas. En general, hay una acci贸n coordinada de los grandes poderes mundiales que se han dado cuenta de que hay dos elementos fundamentales para desinformar y controlar a la opini贸n p煤blica. Antes estaba en el 谩mbito de la informaci贸n, controlando al emisor. Pero ahora, se han dado cuenta, por la atomizaci贸n de medios y por la capacidad exponencial de llegar al espectador, sobretodo, por las redes sociales, el espectador es tan vulnerable a la informaci贸n como a la desinformaci贸n: que act煤a tanto seg煤n sea la comunicaci贸n cierta como falsa. Antes el bulo, el fake y la mentira era imposible de poner en edici贸n. Hoy no. Se pueden perfectamente divulgar mentiras y con eso crear intereses y opiniones p煤blicas que precisan orientar hacia determinados fines pol铆ticos. A nivel mundial, el Proceso de Paz de Colombia, su Plebiscito de Paz, fue rechazado en refer茅ndum a trav茅s del uso de las fakes. Bolsonaro lleg贸 al poder en Brasil por el uso de las fakes a trav茅s de las redes sociales. El Brexit se impone en Reino Unido a trav茅s de las fakes. Donald Trump como gran objeto de admiraci贸n en sus movimientos ense帽贸 como el uso de las fakes eran efectivas. En ese sentido, Steve Bannon, el derechista alternativo, fue el primero que marc贸 c贸mo la desinformaci贸n y la mentira eran un arma en la consecuci贸n del poder. En una entrevista de 2018 dijo sin ning煤n pudor: 鈥淟lena el circuito de mierda que podr谩s conseguir los resultados pol铆ticos que quieras鈥. Loa desinformaci贸n preocupa en ese marco. La Uni贸n Europea y las legislaciones de los pa铆ses miembros parece que legislan contra la desinformaci贸n pero llegan tarde. La desinformaci贸n se difunde a mayor velocidad que la verdad. La desinformaci贸n es capaz de determinar el destino de una democracia y subvertir la convivencia ciudadana.

Hay muchos ejemplos en la programaci贸n de TVE(Televisi贸n Espa帽ola) que pueden ser utilizados para sostener determinados argumentos que, al final, hace que el argumento pueda acabar imponi茅ndose sin que responda a una predisposici贸n del medio. RTVE(Radio Televisi贸n Espa帽ola) emite miles de horas de informaci贸n e, inevitablemente, se cometen errores. Y algunos est谩n sometidos a errores imperdonables. Pero lo observable es que los errores son casi siempre a favor de la derecha pol铆tica y en contra de la izquierda, Unidas-Podemos y los nacionalistas perif茅ricos. No hay una predisposici贸n organizada. No hay una derechizaci贸n de la informaci贸n estructurada y dirigida para lograr determinado fin desde la corporaci贸n RTVE.

Ahora bien, el acuerdo pol铆tico para la Corporaci贸n RTVE aprobado por el derechista Partido Popular (PP) en el congreso de los Diputados a favor de su presidencia fue muy lesivo para el buen ejercicio del periodismo en los informativos de TVE. Hubo un acuerdo pol铆tico que fue un error del gobierno socialista. En el contexto de la renovaci贸n de las instituciones del Estado, a finales de 2020 y principios de 2021, estaba en solfa el acuerdo para renovar el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y tambi茅n RTVE. El gobierno cedi贸 espacios de poder al PP. Y eso se llev贸 a efecto manteniendo responsables editoriales de los siete a帽os y medio nefastos de la etapa del PP en puestos de responsabilidad editorial. Hay nichos estructurados donde hay una manipulaci贸n de la interpretaci贸n de la realidad. Hay espacios de RTVE que est谩n ocupados por personas cuya manera de entender el ejercicio del periodismo o su interpretaci贸n de la realidad favorece conscientemente a ciertos partidos y perjudica a otros. Por ejemplo, en 鈥淟as Ma帽anas鈥 de la 1 de TVE, en los puestos de responsabilidad editorial y direcci贸n editorial hay personas que han sido ex directores de comunicaci贸n de Eduardo Zaplana, Ana Botella e Isabel D铆az Ayuso. Son las personas que de manera muy notable interpretan la realidad y la actualidad, la ponen en emisi贸n y est谩n en contacto con los tertulianos y condicionan el posicionamiento de la informaci贸n. Los tertulianos saben que responden y que su futuro en el programa depende de cu谩nto afilan el colmillo contra ciertos partidos o a favor de otros, y sabe4 qui茅nes son los jefes.

Responsables editoriales en los Informativos de RTVE hay no menos de 150 y, no menos de 25, en puestos estrat茅gicos de cuota. El PP presion贸 para que parte de estos fueran personas de su confianza, es decir, personas que son capaces de orientar y manipular a sabiendas la informaci贸n y emitir informaciones falsas. Y eso es intolerable. Esta cesi贸n la hizo el Partido Socialista (PSOE) para conseguir acuerdos en otras instituciones con el PP.

Adem谩s, hay una falta de diligencia excesiva. Profesionales que pretenden hacer su trabajo honestamente trabajan bajo una falta de responsabilidad que no es acorde con una labor p煤blica. Por ejemplo, trabajan sabiendo que, por un acuerdo pol铆tico, el PP no puede ser maltratado. Los profesionales se atemperan y no pueden hacer un periodismo en libertad. La falta de tensi贸n est谩 en parte provocada por un mal entendimiento de la equidistancia. Se dan datos objetivos y equivalentes pero no se entrevistan a voces discrepantes con otros objetivos. Y hay un movimiento de funcionarios del Ente P煤blico que tratan de luchar contra toda esta manipulaci贸n.

Por otro lado, 40 medios de comunicaci贸n de noticias falsas de internet son financiados por publicidad institucional del PP de Madrid incluido el infame OK Diario. Hay que considerar que cuando se pretende el control del mensaje se pretende condicionar en t茅rminos de la opini贸n p煤blica a las personas para, la clave del juego principal, m谩s all谩 del negocio y las inversiones publicitarias, llevar a la gente a las urnas con un mal diagn贸stico de interpretaci贸n de lo que ha sido el trabajo de legislatura de un gobierno. No se trata de manipular a millones de votantes, sino a los pocos miles que componen los restos de la ley electoral y que determinan los 煤ltimos diputados elegidos en cada circunscripci贸n. Es una trampa de la legislaci贸n electoral muy conocida en EEUU. En la manipulaci贸n de solo 200.000 votos a nivel nacional supone un gobierno de un color u otro. En esto el maestro es el PP al invadir continuamente la actualidad nacional e invierte en todos los medios para dar su versi贸n influyente. El PP controla la TVE 1, Antena 3 y Tele 5 y por eso mantiene en el cargo a las personas que le aseguran invadir y determinar la actualidad a diario.

Por su parte, los intereses de las empresas del IBEX 35, due帽os de Antena 3 y de Tele 5, determinan la l铆nea editorial de la actualidad de esas cadenas de televisi贸n seg煤n sus intereses. Hay intoxicaciones y mentiras descaradas.

Finalmente, antes hab铆a protocolos de fiscalizaci贸n de fakes y de verificaci贸n de contenidos informativos en RTVE, pero han sido desarticulados por ciertos directivos de la cadena p煤blica.

